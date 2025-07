die 12 besten NotePlan-Alternativen für die tägliche Planung und Notizen

Vielleicht haben Sie sich bisher immer auf NotePlan verlassen, um alles synchron zu halten.

Ihre Markdown-Notizen sind mit Kalenderereignissen verknüpft. Tägliche Notizen und Projektnotizen werden nebeneinander angezeigt. Aufgaben können in Zeitblöcke gezogen werden. Alles bleibt lokal, im Nur-Text-Format und so strukturiert, wie Sie denken und planen.

NotePlan stößt jedoch an seine Grenzen, sobald Ihre Anforderungen über die persönliche Aufgabenplanung hinausgehen. Es fehlt eine echte Teamzusammenarbeit, erweiterte Workflow-Automatisierungen und vollständiger Support außerhalb des Apple-Ökosystems. Das Plugin-System und die Vorlagen sind flexibel, reichen jedoch möglicherweise nicht aus, wenn Sie Features wie Kanban-Boards, anpassbare Automatisierungen oder Windows- und Android-Apps benötigen.

Dieser Blog stellt die besten Alternativen zu NotePlan vor – Tools, die Ihre Notizen verbessern und die gleiche Kombination aus Notizen, Aufgaben und Kalender bieten, aber noch einen Schritt weiter gehen.

NotePlan-Alternativen auf einen Blick

Diese Tabelle enthält eine Übersicht über einige der besten NotePlan-Alternativen und hebt die jeweiligen Stärken, Top-Features und allgemeinen Preisstufen der einzelnen Notiz-Tools hervor:

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Teams jeder Größe, die verstreute Tools durch einen organisierten Workspace ersetzen möchten Einheitliche Aufgaben, Dokumente, Kalender, KI-Zusammenfassungen, Erinnerungen und Automatisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $ Supernotes Teams, die atomare, schnelle und sichere Notizverknüpfungen benötigen Notizkartensystem, 2D/3D-Diagramme, Markdown-Unterstützung, schnelle Ladezeiten Kostenlos; Pläne ab 11 $ Amplenote Teams, die Aufgaben und längere Notizen ausbalancieren möchten Notizen, Aufgaben und Kalender mit Verschlüsselung und Prioritäten-Ansichten Kostenlos; Pläne ab 5,84 $/Monat + Steuern (jährliche Abrechnung) Craft Teams, die datenschutzorientierte, quelloffene und einfache Notizfunktionen benötigen Blockbasierte Bearbeitung, Webveröffentlichung, KI-Tools und Offline-Support Kostenlos; Pläne ab 9,99 $/Monat Joplin Teams, die einfache Notiz-Apps mit Fokus auf Datenschutz und Open Source benötigen Markdown-Editor, End-to-End-Verschlüsselung, lokale Synchronisierung, Plugin-Support Kostenlos; Cloud Basic-Pläne ab ca. 3,51 $ oder 2,99 € pro Monat Obsidian Teams, die ein persönliches Wissensdiagramm erstellen möchten Lokale Markdown-Notizen, Grafikansicht, Plugin-Ökosystem, keine Bindung Kostenlos; Pläne für die Synchronisierung ab 5 $/Monat Logseq Teams, die ihre Gedanken strukturieren und vernetzen möchten Bullet Journaling, Backlinks, Abfragen und grafische Ansicht Free Zettlr Akademische Autoren, die mit zitatenreichen Notizen arbeiten Zotero-Integration, LaTeX, Exportoptionen, mehrsprachiges Schreiben Free Agenda Personen, die zeitbasierte Notizen organisieren müssen Zeitleisten-Ansicht, Kalender-Integration, Unterstützung für Markdown Kostenlos; benutzerdefinierte Preise verfügbar Bär Apple-Benutzer, die sich in einer ablenkungsfreien Umgebung auf das Schreiben konzentrieren möchten Verschachtelte Tags, Markdown, sichere Notizen, Exportformate Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 2,99 $/Monat Notion Teams, die Notizen, Datenbanken und Zusammenarbeit kombinieren möchten Blockbasierte Notizen, Datenbanken, Vorlagen, synchronisierte Inhalte Kostenlos; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Tana Teams, die mit KI ein dynamisches zweites Gehirn aufbauen möchten Tägliche Notizen, KI-gestützte Zusammenfassungen, Supertags, Wissensgraphen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu NotePlan achten?

Die Wahl der richtigen NotePlan-Alternative hängt davon ab, wie Sie planen, welche Features Sie nicht mehr benötigen und wie Sie Verantwortlichkeiten zuweisen. Hier sind die wichtigsten Features, die Sie bei der Suche nach einem Ersatz berücksichtigen sollten:

Verknüpfte Notizen und Aufgaben : Tägliche, wöchentliche und Projektnotizen mit Backlinks oder kontextbezogenen Verknüpfungen

Kalenderintegration : Synchronisierung mit Google Kalender, Apple Kalender oder In-App-Terminplanung zur Verwaltung von Ereignissen und Aufgaben

Markdown oder Rich-Text-Support : Ein übersichtliches Schreibgefühl mit Formatierungen, die in allen Tools funktionieren

Plattformübergreifende Verfügbarkeit : Zugriff über macOS, Windows, iOS, Android und das Internet für mehr Flexibilität

Wiederholende Aufgaben und Zeitblöcke : Automatisierung wiederkehrender Aktionen und visuelle Karte Ihres Tagesablaufs

Erweiterte Aufgaben-Features : Tags, Filter, Prioritäten und Abhängigkeiten zur Verwaltung komplexer Workflows

Tools für die Zusammenarbeit : Gemeinsame Spaces, Bearbeitung in Echtzeit und Berechtigungen auf Teamebene für die Gruppenplanung

Datenschutz und Datenkontrolle : Lokaler Speicher, Offline-Zugriff oder verschlüsselte Synchronisierung

Benutzerdefinierte Ansichten und Vorlagen: Flexible Layouts und wiederverwendbare Strukturen, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind

Die besten NotePlan-Alternativen

Diese Top-Alternativen bieten neue Ansätze für leistungsstarkes Notieren, Planen und Produktivität:

Im Gegensatz zu NotePlan, das den Schwerpunkt auf individuelle Planung mit begrenzten Integrationsmöglichkeiten legt, vereint ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, Ihren gesamten Workflow – Notizen, Aufgaben, Erinnerungen und Terminplanung – in einem dynamischen Workspace.

Es wurde für Menschen entwickelt, die es leid sind, zwischen mehreren Tools und Registerkarten hin und her zu springen, um dieselbe Aufgabe zu erledigen. ClickUp fasst alles in einer einzigen Oberfläche zusammen, sodass Sie Ihren Tag einfacher planen, Ideen festhalten und reibungslos umsetzen können.

Dies kann Unternehmen dabei helfen, täglich bis zu einer Stunde Zeit einzusparen, die sonst für die Suche nach Informationen aufgewendet würde. Während NotePlan sich auf täglich verknüpfte Notizen konzentriert, unterstützt ClickUp Docs alles von täglichen Notizen bis hin zu strukturierter Dokumentation und Zusammenarbeit in Echtzeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass Ihre Notizen tatsächlich zu Aktionsplänen werden!

Verwenden Sie ClickUp Docs, um schnelle Gedanken festzuhalten und in umfassende Aktionspläne umzuwandeln

Erstellen Sie damit übersichtlich formatierte Dokumente mit Kopfzeilen, Tabellen, Checklisten für das Projektmanagement und Einbettungen. Jedes Dokument wird in Ihrem Workspace gespeichert und kann mit Aufgaben, Zielen oder Dashboards verknüpft werden.

Sie können auch Berechtigungen zum Freigeben von Notizen festlegen, Kommentare hinzufügen und sogar Live-Ansichten – wie eine Aufgabenliste oder einen Kalender – direkt in Ihr Dokument einfügen. Ganz gleich, ob Sie Ihre Woche planen oder SOPs schreiben, mit Dokumenten können Sie alles an einem Ort zentralisieren, zusammen mit anderen Tools, die sich mit Ihrem Workflow weiterentwickeln.

Verwandeln Sie Aktionselemente in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben

Wenn es Zeit ist, Ihre Notizen in die Tat umzusetzen, helfen Ihnen ClickUp Aufgaben dabei, Ihre Arbeit in klare nächste Schritte zu unterteilen. Markieren Sie eine beliebige Zeile in einem Dokument – beispielsweise „Bis Donnerstag mit dem Designteam nachfassen“ – und verwandeln Sie sie mit einem Klick in eine Aufgabe.

Sie können sie einem Teamkollegen zuweisen, ein Fälligkeitsdatum festlegen, Unteraufgaben oder Abhängigkeiten hinzufügen und sie zur besseren Übersicht wieder mit dem ursprünglichen Dokument verknüpfen. Jede Aufgabe unterstützt Prioritätskennzeichen, Zeiterfassung, Automatisierung und benutzerdefinierte Felder – so bleiben Ihre Notizen nicht einfach liegen, sondern werden zu nachverfolgbaren, organisierten Arbeitselementen.

Um den Überblick über persönliche oder Ad-hoc-Nachfassaktionen zu behalten, bietet ClickUp Reminders eine benutzerfreundliche Möglichkeit, schnelle Erinnerungen direkt aus Aufgaben, Dokumenten oder Ihrer Startansicht festzulegen.

Wenn Sie beispielsweise in einer Meeting-Notiz sind und sich daran erinnern möchten, morgen vorbeizuschauen, können Sie genau an dieser Stelle eine Erinnerung erstellen. Erinnerungen werden in Ihrem Dashboard angezeigt, sodass Sie nichts mehr vergessen.

Organisieren Sie alle Ihre Meetings, Termine und Verpflichtungen an einem Ort mit ClickUp Kalender

Gehen Sie bei Ihrer Organisation einen Schritt weiter und nutzen Sie den ClickUp Kalender. Der KI-gestützte Planer kann mit Google Kalender synchronisiert werden, um Ihnen vollständige Sichtbarkeit in Ihrem Zeitplan zu geben und Ihnen dabei zu helfen, die besten Zeitfenster für Ihre Aufgaben mit hoher Priorität zu finden.

Darüber hinaus können Sie direkt aus ClickUp heraus an Ihren geplanten Zoom-, Google Meets- oder Microsoft Teams-Meetings teilnehmen – ohne zwischen Registerkarten hin- und herspringen zu müssen. Sie können auch automatisch den ClickUp AI Notetaker hinzufügen, um Ihre Meeting-Dokumentation zu automatisieren.

Es verbindet Ihre Anrufe und Aufzeichnungen, transkribiert die Diskussion und erstellt eine intelligente Zusammenfassung.

Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker genaue Transkriptionen von Meetings

Sie erhalten nicht nur ein Protokoll, sondern auch klar beschriebene Aktionspunkte, Entscheidungen und aufgeworfene Fragen, die alle mit einem Klick in Aufgaben umgewandelt werden können. Dies ist ideal, um Teams auf dem gleichen Stand zu halten und Zeit bei der Nachbereitung von Meetings zu sparen.

Möchten Sie, dass all Ihre Informationen mehr für Sie tun? Lernen Sie ClickUp Brain kennen, Ihren KI-Assistenten, der anhand Ihrer Workspace-Daten trainiert wurde.

Finden Sie relevante Antworten aus Ihren Workspaces mit ClickUp Brain

Sie können es bitten, ein langes Dokument zusammenzufassen, Aktionselemente aus Meeting-Notizen zu extrahieren oder workspace-spezifische Fragen zu beantworten, wie „Welche Aufgaben aus dem Ordner „Q2-Launch” sind überfällig?” oder „Fasse die Updates mit dem Tag „Marketing” aus dieser Woche zusammen. ”

Es reduziert den Zeitaufwand für das Suchen, Sortieren und Durchsuchen von Inhalten und liefert Ihnen bei Bedarf relevante, umsetzbare Erkenntnisse.

Sind Sie bereit, loszulegen? Die ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen bietet ein vorgefertigtes Layout für die Verwaltung Ihrer täglichen Workload. Sie enthält Abschnitte für Aufgaben mit hoher Priorität, schnelle Erfolge und persönliche Ziele, die Sie mit farbcodierten Tags, Fälligkeitsdaten oder sogar eingebetteten Dokumenten anpassen können.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um Aufgaben , Dokumente, Ziele und Kalender in einer personalisierten Ansicht nachzuverfolgen

Mit der globalen Suche finden Sie alles – Aufgaben, Notizen, Dateien oder Kommentare – sofort in Ihrem gesamten Workspace

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie Kommentare zuweisen , @erwähnen und Aufgaben und Dokumente live bearbeiten

Erstellen Sie geschachtelte Unteraufgaben und Checklisten, um Projekte in präzise, nachverfolgbare Einheiten zu unterteilen

Wenden Sie benutzerdefinierte Felder an, um Aufgaben mit Beschreibungen, Budgets, Status oder Prioritätenlisten zu kategorisieren

Limits von ClickUp

Für neue Benutzer kann es eine gewisse Einarbeitungszeit geben

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.480 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Alles in einem PM-Tool, Notizbuch, Client-Wiki und vielem mehr. Im Allgemeinen ist ClickUp für mich die beste Lösung, um die Funktionen eines typischen Projektmanagementsystems mit Notion-ähnlichen Features zu kombinieren. Ich finde es toll, dass ich es so individuell anpassen kann...

2. Supernotes (Am besten für atomare, schnelle und sichere Notizverknüpfungen)

via Supernotes

Supernotes konzentriert sich auf kurze, aussagekräftige Notizkarten anstelle von langen Dokumenten oder Ordnern. Jede Karte kann Abschläge, Bilder, Tabellen, Checklisten und LaTeX enthalten, wodurch sie vielseitig für unterschiedliche Inhalte einsetzbar sind.

Sie gruppieren Karten nach Themen, verbinden sie mit Links oder Tags und erkunden Ihr Wissen visuell mit integrierten Grafiken, die Ihnen helfen, Beziehungen zwischen Ideen zu erkennen. Datenschutz wird ernst genommen: Ihre Multimedia-Notizen werden sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt, und der Dienst bietet schnelle Interaktionsgeschwindigkeiten von 100 ms.

Die besten Features von Supernotes

Ermöglichen Sie die visuelle Darstellung von Konzepten mithilfe interaktiver 2D- und 3D-Diagrammansichten

Karten mit Tags versehen und nach Themen filtern, um relevante Inhalte sofort anzuzeigen

Beginnen Sie mit der Eingabe an einer beliebigen Stelle, um ohne Verzögerung eine neue Notizkarte zu erstellen

Exportieren Sie Notizen im Markdown- oder PDF-Format, um die Portabilität sicherzustellen

Arbeiten Sie in Echtzeit über freigegebene Karten, Kommentare und Live-Bearbeitung zusammen

Limits von Supernotes

Keine integrierten PDF- oder EPUB-Anmerkungsfunktionen, sodass häufig externe Tools erforderlich sind

Bietet noch keine nativen Mobil- oder Desktop-Apps mit vollständigem Offline-Support

Preise für Supernotes

Starter: Kostenlos

Unlimited: 11 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Supernotes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Supernotes?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich benutze Supernotes schon seit einiger Zeit und finde es ein großartiges Tool, um organisatorische Aufgaben (Protokolle von Meetings), Notizen und Ideen während Brainstorming-Sitzungen zu sammeln, die später als Referenz verwendet werden können. Sie können Aufgabenlisten erstellen. Die App ist einfach zu bedienen und lässt sich schnell einrichten.

👀 Wussten Sie schon? Smartphones sind ein wichtiger Grund für die Beliebtheit von Notiz-Apps . Wir benutzen unsere Smartphones ständig, sodass wir jederzeit und überall Notizen machen können. Dieser ständige Bedarf an schnellen Notizen treibt den App-Markt an.

3. Amplenote (Am besten geeignet für die Balance zwischen Aufgaben und langen Notizen)

via Amplenote

Wenn Sie Wert auf tiefes Nachdenken und strukturierte Ausführung legen, könnten die Zinsen von Amplenote Sie interessieren. Damit können Sie lange Ideen festhalten, in Aufgaben umwandeln und alles nach Ihren tatsächlichen Prioritäten organisieren.

Die App basiert auf fünf Kernmodi – Notizen, Aufgaben, Kalender und Tresor –, die zusammenarbeiten, um verstreute Gedanken in geplante Aktionen umzuwandeln. Notizen funktionieren wie ein täglicher Notizblock – ideal für Tagebucheinträge, Gedankensammlungen oder Notizfragmente. Im Laufe der Zeit können diese in strukturierte Notizen umgewandelt oder in die Aufgabenansicht gezogen werden.

Die besten Features von Amplenote

Verwandeln Sie Notiz-Aufzählungspunkte in Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Tags oder wiederkehrenden Einstellungen

Nutzen Sie die flexible Sortierung von Aufgaben, um diese nach Aufwand, Dringlichkeit oder Wichtigkeit zu priorisieren

Schützen Sie Ihre Notizen mit vollständiger End-to-End-Verschlüsselung in allen Plänen

Navigieren Sie mithilfe von Backlinks, Tags und hierarchischen Ordnern durch Ihre Grafik

Wechseln Sie zwischen Notizen, Aufgaben und Kalender, ohne Ihren Schreibbereich zu verlassen

Einschränkungen von Amplenote

Keine Live-Zusammenarbeit oder freigegebene Workspaces, wodurch die Nutzung auf Teams limitiert ist

Die minimalistische Benutzeroberfläche könnte für Benutzer, die eine visuelle Gestaltung bevorzugen, zu schlicht sein

Preise für Amplenote

Persönlich: Kostenlos

Pro: 5,84 $/Monat + Steuern (jährliche Abrechnung)

Unlimited: 10,00 $/Monat + Steuern (jährliche Abrechnung)

Gründer: 20 $/Monat + MwSt. (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Amplenote

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Amplenote?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Ich verwende AN für Notizen. Es ist großartig. Ich liebe es. Für Aufgaben und Kalender verwende ich eine Aufgaben-App und einen Kalender.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie auf handschriftliche Notizen angewiesen sind, können Tools wie Apple Notes die Lücke zwischen Papier und Digital schließen. Sie können Dinge mit einem Apple Pencil notieren und trotzdem alles durchsuchbar, synchronisiert und gesichert halten – ohne Scannen.

4. Craft (Am besten geeignet für visuell strukturierte Notizen und gemeinsame Dokumente)

via Craft

Craft verbindet die Flexibilität eines Dokument-Editors mit einer blockbasierten Struktur für Notizen. Jeder Absatz, jede Liste und jedes Bild ist ein verschiebbarer Block, den Sie ausblenden, verschachteln und neu anordnen können – ideal für die Erstellung übersichtlicher, organisierter Meeting-Agendas, Wikis und ausgefeilter interner Dokumente.

Sie können jede Seite als Weblink freigeben, was Feedback und Veröffentlichungen ohne zusätzliche Tools vereinfacht. Echtzeit-Bearbeitung, Kommentare und @Erwähnungen machen Craft auch zu einer guten Wahl für Teams, die eine kollaborative, visuell übersichtliche Dokumentation benötigen.

Die besten Features

Verschachteln Sie Inhalte in Karten innerhalb von Seiten für eine modulare, mehrschichtige Organisation

Arbeiten Sie in Echtzeit über mehrere Geräte und freigegebene Workspaces hinweg zusammen

Verwenden Sie KI-Kommunikationstools , um Abschnitte nach Bedarf umzuschreiben, zusammenzufassen oder in ein anderes Format zu bringen

Veröffentlichen Sie Seiten mit einem Klick im Internet, dank eines übersichtlichen, responsiven Designs

Arbeiten Sie offline oder online auf allen Geräten mit automatischer Synchronisierung

Einschränkungen

Keine erweiterte Aufgabenverwaltung – besser geeignet für das Schreiben und die Zusammenarbeit als für die Projektdurchführung

Die Dokumentstruktur kann für Benutzer, die Freiform- oder grafische Notizen bevorzugen, etwas starr wirken

Preise von Craft

Starter: Kostenlos

Craft Solo: 9,99 $/Monat

Craft Together: 17,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen erstellen

G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Craft?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Insgesamt bin ich davon überzeugt, dass wir mit Craft die richtige Entscheidung getroffen haben. Damit können wir unsere Unternehmensdokumente ästhetischer organisieren.

📮 ClickUp Insight: Unsere aktuelle Umfrage zeigt, dass zwar 88 % der Benutzer KI bereits für persönliche Aufgaben wie die tägliche Planung und Erinnerungen nutzen , aber mehr als die Hälfte sie noch nicht in ihre Arbeitsabläufe integriert hat. Die Hauptgründe? Schwierige Integrationen, Unsicherheit, wo man anfangen soll, und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. ClickUp Brain kann dies leisten. Es ist direkt in Ihren Workspace integriert, ohne Add-Ons oder zusätzliche Tools, und wurde mit Blick auf Sicherheit entwickelt. Sie können natürliche Sprache verwenden, um Dokumente zusammenzufassen, Aktionselemente abzurufen oder Antworten aus Ihrer Wissensdatenbank zu erhalten. Kein Setup erforderlich. Geben Sie einfach eine Anfrage ein und erhalten Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre täglichen Aufgaben mit KI abzuschließen.

5. Joplin (Am besten für datenschutzorientierte, quelloffene Notizen)

via Joplin

Joplin ist eine kostenlose Open-Source-App zum Erstellen von Notizen, mit der Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Daten behalten. Speichern Sie Notizen lokal, synchronisieren Sie sie über Ihren eigenen Server oder nutzen Sie Dienste wie Dropbox oder Nextcloud – ohne Zwangsabonnements oder Herstellerabhängigkeit. Die App unterstützt Markdown mit paralleler Bearbeitung und Vorschau für übersichtliches, konzentriertes Schreiben.

Organisieren Sie Meeting-Protokolle in Notizbüchern, fügen Sie Tags hinzu und verschlüsseln Sie alles durchgehend. Mit einem wachsenden Plugin-Ökosystem können Sie Kanban-Boards, Pomodoro-Timer oder grafische Ansichten hinzufügen – alles ohne die App zu verlassen.

Die besten Features von Joplin

Schreiben Sie in Markdown mit geteilter Ansicht für Live-Vorschau und übersichtliche Formatierung

Clip-Webseiten direkt in Ihre Notizbücher mit Browser-Erweiterungen

Behalten Sie den vollständigen Offline-Zugriff auf allen Geräten, mit manueller oder automatischer Synchronisierung

Einschränkungen von Joplin

Es fehlen native Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit für Teams

Die Benutzeroberfläche kann für Erstbenutzer veraltet oder unintuitiv wirken

Preise für Joplin

Free

Joplin Cloud Basic: 3,26 $/Monat (2,99 €/Monat)

Joplin Cloud Pro: 6,53 $/Monat (5,99 €/Monat)

Joplin Cloud Teams: 8,71 $/Monat (7,99 €/Monat)

Bewertungen und Rezensionen zu Joplin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Joplin?

Ein G2-Rezensent sagt:

Tolle App zum Notieren, ideal für Organisation und Strukturierung.

6. Obsidian (Am besten geeignet für die Erstellung eines persönlichen Wissensgraphen)

via Obsidian

Denken Sie eher in visuellen Verbindungen als in Ordnern? Obsidian bietet eine schnelle Möglichkeit, Wissen zu kartieren und Notizen zu verknüpfen.

Es speichert Ihre Notizen als Nur-Text-Markdown-Dateien auf Ihrem lokalen Laufwerk – es gibt keine Herstellerbindung und keine obligatorische Cloud. Die wahre Stärke liegt darin, dass Sie relevante Notizen über interne Links miteinander verknüpfen und diese Links als dynamisches Diagramm visualisieren können.

Dank seiner Flexibilität können Sie Ihr System mit Ordnern und Tags aufbauen oder Plugins verwenden, um Spaced Repetition, Kanban-Boards, Kalender-Ansichten und vieles mehr hinzuzufügen.

Die besten Features von Obsidian

Wechseln Sie zwischen mehreren Fenstern, um mehrere Notizen nebeneinander zu bearbeiten oder zu referenzieren

Verwenden Sie Community-Plugins, um Features wie Karteikarten, Grafikfilter oder Veröffentlichungstools hinzuzufügen

Notizen mit benutzerdefinierten Metadaten und Suchoperatoren taggen und gruppieren

Veröffentlichen Sie ausgewählte Notizen als leichtgewichtige Website mit Obsidian Publish (kostenpflichtiges Add-On)

Navigieren Sie visuell durch Ihre Ideen mit einem interaktiven Wissensgraphen

Einschränkungen von Obsidian

Keine integrierten Tools für Aufgabenverwaltung oder Terminplanung

Kann für neue Benutzer ohne Anleitung oder Vorlagen für das Setup überwältigend sein

Preise für Obsidian

Free

Obsidian Sync: 5 $/Monat

Obsidian Publish: 10 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Obsidian?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Hervorragende Notizsoftware für Markdown-Notizen

🧠 Fun Fact: Die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Notiz-Apps setzen verstärkt auf Cloud-basierte Community-Plattformen, um die Zusammenarbeit und das Engagement zu fördern. Diese Plattformen unterstützen die gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit und helfen beim Aufbau benutzergesteuerter Wissens-Hubs.

7. Logseq (Am besten geeignet für Gliederungen und vernetztes Denken)

über Logseq

Logseq wurde für Benutzer entwickelt, die in Gliederungen denken. Es öffnet sich als ein mit Aufzählungszeichen versehenes Tagebuch, in dem jede Zeile verknüpft, referenziert oder geplant werden kann – ideal, um tägliche Notizen in langfristiges Wissen umzuwandeln.

Der journalbasierte Ansatz fördert datierte Einträge, aus denen Sie Aufgaben, Tags und Links organisieren können, ohne den Flow zu unterbrechen.

Im Laufe der Zeit bilden Ihre Notizen eine nichtlineare Struktur, die Sie mithilfe von Backlinks, Filtern und einer grafischen Ansicht erkunden können. Diese Struktur eignet sich perfekt, um Ideen zu verbinden und Ihr persönliches Wissenssystem aufzubauen.

Die besten Features von Logseq

Verwenden Sie Slash-Befehle, um Vorlagen, Aufgaben oder verknüpfte Inhalte schnell einzufügen

Abfrage Ihrer Notizen, um Muster, To-Do-Listen oder verwandte Seiten mithilfe erweiterter Filter anzuzeigen

Umschalten zwischen Journal- und Grafikansicht für lineares und laterales Denken

Betten Sie Blöcke oder ganze Seiten ein, um Ideen ohne Duplikate wiederzuverwenden

Sichere Synchronisierung Ihrer Daten über Ihren Cloud-Dienst oder lokale Backups

Einschränkungen von Logseq

Es fehlen starke native Funktionen für die Zusammenarbeit in Teams

Die Synchronisierung erfordert im Vergleich zu All-in-One-Tools mehr manuelle Konfiguration

Preise für Logseq

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Logseq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Logseq?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Logseq hat mir bisher gute Dienste geleistet. Ich habe noch keinen Bedarf für Emacs gehabt.

8. Zettlr (Am besten geeignet für akademisches Schreiben und Notizen mit vielen Zitaten)

via Zettlr

Zettlr wurde speziell für akademische Workflows entwickelt und kombiniert das Schreiben von Nur-Text mit der Verwaltung von Zitaten. Damit eignet es sich besonders für Forscher, Studenten und Wissensarbeiter, die mehr als nur grundlegende Features oder Haftnotizen benötigen.

Es unterstützt LaTeX-Syntax, integrierte Exportoptionen und Projektordner, die für die Verwaltung langer akademischer Texte oder Abschlussarbeiten nützlich sind.

Zettlr ist vollständig Open Source und erfordert keine proprietäre Cloud-Synchronisierung. Das macht es besonders attraktiv für Benutzer, die Kontrolle, Transparenz und eine Umgebung für ernsthaftes Schreiben wünschen.

Die besten Features von Zettlr

Integrieren Sie Zotero, um akademische Zitate einzufügen und Bibliografien zu verwalten

Verwenden Sie den Projektmodus, um Ordner, Entwürfe und lange Dokumente einfach zu verwalten

Exportieren Sie Ihre Arbeit in verschiedene Formate, darunter PDF, Word, HTML und LaTeX

Schreiben Sie in mehreren Sprachen mit Syntaxhervorhebung und Rechtschreibprüfung

Notizen mit YAML-Frontmatter und benutzerdefinierten Metadaten taggen und filtern

Einschränkungen von Zettlr

Keine nativen mobilen Apps, was den Zugriff unterwegs einschränkt

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu modernen kommerziellen Tools technisch oder veraltet wirken

Preise für Zettlr

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Zettlr

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zettlr?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich schätze, dass Zettlr kostenlos ist und eine gute EPUB-Exportfunktion bietet.

👀 Wussten Sie schon? Abonnementbasierte Notiz-Apps machen den größten Anteil des Umsatzes aus, angetrieben durch die starke Nachfrage nach Premium-Features wie benutzerdefinierte Anpassungen, Cloud-Synchronisierung und erweiterte Aufgabenverwaltung.

9. Agenda (Am besten für die zeitbasierte Organisation von Notizen)

via Agenda

Agenda verwendet einen zeitleistenorientierten Ansatz, der sich perfekt für die Nachverfolgung von Besprechungen und die Vorbereitung von Notizen für zukünftige Ereignisse eignet. Sie können Notizen an Kalenderereignisse anhängen, alles chronologisch anzeigen und Schlüsselelemente als „Auf der Tagesordnung“ markieren

Es wurde für Mac-Benutzer entwickelt und lässt sich nahtlos in Apple Kalender und Erinnerungen integrieren. Das elegante Layout verbindet Ihren Kalender und Ihre Notizen, sodass Sie durch vergangene und bevorstehende Termine scrollen können – ideal für alle, die in Zeit denken und möchten, dass ihre Notizen dem folgen.

Die besten Features von Agenda

Gruppieren Sie Notizen in Kategorien wie Meetings, Planung oder Ergebnisse, um eine übersichtliche Projektstruktur zu gewährleisten

Fügen Sie Dateien, Bilder und Tags hinzu, um Notizen zu ergänzen und später leichter zu suchen oder zu filtern

Verwenden Sie das Markdown-Format und eine Methode zum Erstellen von Satznotizen , um leicht und dennoch strukturiert zu schreiben

Erstellen Sie Notizvorlagen für wiederkehrende Workflows wie Meeting-Protokolle oder Sprint-Planung

Verknüpfen Sie Notizen miteinander, um Beziehungen zwischen Ideen, Plänen und Dokumentationen nachzuverfolgen

Einschränkungen der Agenda

Nur für macOS und iOS verfügbar

Eingeschränkte Funktionen für die Zusammenarbeit in Teams

Preise für Agenda

Free

Add-Ons: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Agenda

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Agenda?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Die Benutzerfreundlichkeit ist fantastisch für alle, die es verwenden! Clients können direkt online buchen oder Sie können Buchungen über das Backend der Software eingeben. Bestätigungen werden automatisch versendet.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie KI für alltägliche Aufgaben nutzen können: Moderne Lebenskompetenzen

10. Bear (Am besten geeignet für konzentriertes Schreiben in einer ablenkungsfreien Umgebung)

via Bear

Bear bietet ein fokussiertes, wunderschön gestaltetes Schreib-Erlebnis mit leistungsstarker Organisation im Hintergrund. Es unterstützt Markdown, umfangreiche Vorschauen und verschachtelte Tags wie #Arbeit/Meetings, sodass Sie Notizen strukturieren können, ohne Ihren Schreib-Flow zu unterbrechen. Es gibt keine unübersichtlichen Ansichten – nur saubere, schnelle Notizen.

Notizen werden lokal gespeichert, mit optionaler iCloud-Synchronisierung für den Zugriff über mehrere Geräte hinweg. Mit benutzerdefinierten Designs und Schriftarten fühlt sich Bear eher wie ein privates Schreibstudio als wie eine typische Notiz-App an – ideal für Autoren, Tagebuchschreiber und alle, die Wert auf Übersichtlichkeit legen.

Die besten Features von Bear

Suchen Sie mit erweiterten Filtern unter Verwendung von Hashtags, To-Do-Listen-Systemen und Dateianhängen

Exportieren Sie Notizen in Formaten wie PDF, HTML, DOCX und Markdown

Verschlüsseln Sie einzelne Notizen mit Face ID oder Passwortschutz

Heften Sie wichtige Notizen oben an Ihre Liste, um schnell auf wiederkehrende oder aktive Inhalte zugreifen zu können

Bear-Einschränkungen

Nicht verfügbar für Windows- oder Android-Benutzer

Die Funktionen für die Zusammenarbeit sind minimal bis nicht vorhanden

Bear-Preise

Free

Bear Pro: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bear

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Bear?

Ein G2-Rezensent sagt:

Mir gefällt, dass die Bear-App bewusst minimalistisch gehalten ist. So gibt es kaum Ablenkungen, wenn Sie die App zum Notieren, Sammeln von Ideen oder Erstellen von Inhalten für Ihren Blog verwenden. Sie ist super einfach zu bedienen, bietet viele Optimierungen und verfügt über eine ganze Reihe von Tastatur-Verknüpfungen.

11. Notion (Am besten geeignet für die Kombination von Notizen, Datenbanken und Zusammenarbeit)

via Notion

Mit Notion können Sie Ihre Notizen nicht nur schreiben, sondern auch in Form bringen. Beginnen Sie mit einer leeren Seite und erstellen Sie alles von einem Tagebuch bis hin zu einem Unternehmens-Wiki. Notizen fungieren als Bausteine – Sie können sie ziehen, verschachteln und in Datenbanken, Umschaltlisten oder verknüpfte Seiten umwandeln.

Im selben Space können Sie ganz einfach eine schnelle Idee in einen vollständigen Projektplan umsetzen. Mit flexiblen Vorlagen und mehreren Ansichten, wie Kanban oder Tabellen, passt sich Notion Ihrer Denk- und Arbeitsweise an.

Die besten Features von Notion

Verwenden Sie Inline-Tabellen, Kalender und Kanban-Boards, um strukturierte Daten direkt in Notizen zu verwalten

Richten Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Notizen für wiederkehrende Anwendungsfälle wie Meeting-Agenden, Produktspezifikationen oder Inhaltskalender ein

Weisen Sie Aufgaben innerhalb von Seiten zu und verfolgen Sie diese anhand von Fälligkeitsdaten, Status-Feldern und Mitarbeitern

Verwenden Sie synchronisierte Blöcke, um denselben Inhalt auf mehreren Seiten zu spiegeln

Limits von Notion

Kann sich bei großen Seiten oder intensiver Nutzung langsam oder unübersichtlich anfühlen

Der Offline-Zugriff ist limitiert und nicht für alle Anwendungsfälle vollständig zuverlässig

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.750 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.570 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ein G2-Rezensent sagt:

Mit Notion ist es unglaublich einfach, Informationen zu organisieren, mit Teamkollegen zusammenzuarbeiten und benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.

12. Tana (Am besten geeignet für den Aufbau eines dynamischen zweiten Gehirns mit KI)

via Tana

Tana verbindet strukturierte Daten, tägliche Notizen und KI-Tools für Meetings zu einem flexiblen, grafisch basierten System. Benutzerdefinierte „Super-Tags“ verwandeln Nur-Text in organisierte Inhalte wie Projektpläne, Meeting-Notizen oder Kontaktdatenbanken. Beginnen Sie mit einfachen Aufzählungspunkten und entwickeln Sie diese zu strukturierten Objekten mit Filtern, Attributen und dynamischen Ansichten.

Jede tägliche Notiz wird Teil eines wachsenden Wissensgraphen, in dem verknüpfte Inhalte und KI-Meeting-Tools Ihnen helfen, Ihre Ideen zusammenzufassen, zu verbinden und zu erweitern, während sich Ihr Workflow weiterentwickelt.

Die besten Features von Tana

Verweisen Sie mit Live Nodes, die überall aktualisiert werden, wo sie erwähnt werden, auf Notizen in verschiedenen Kontexten

Verwenden Sie den Knoten „Täglich“, um täglich wiederkehrende Aufgaben, Notizen und Links zu laufenden Projekten automatisch zu organisieren

Mit der leistungsstarken, kontextbezogenen Suchfunktion von Tana können Sie alle Knoten sofort durchsuchen

Gliederungen zum fokussierten Bearbeiten und für ein übersichtliches Schreibgefühl ein- und ausblenden

Einschränkungen von Tana

Da sich das Produkt noch in der offenen Beta-Phase befindet, können einige Features noch geändert werden oder sich experimentell anfühlen

Die anfängliche Lernkurve ist steiler als bei herkömmlichen Notiz-Apps

Preise für Tana

Free

Plus: 8 $/Monat

Pro: 14 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tana

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Tana?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich war es leid, zwischen Notizen und Aufgaben hin und her zu springen. Ich machte mir Gedanken über die Ablage von Dokumenten. Ich hatte Angst, dass ich sie nie wiederfinden würde. Das passiert jetzt nicht mehr. Es ist phänomenal.

Warum ClickUp die beste Alternative zu NotePlan ist

Während NotePlan sich hervorragend für die fokussierte Planung eignet, bietet ClickUp einen leistungsstärkeren, flexibleren Workspace. Es bietet mehrere Ansichten – Liste, Board, Kalender und Gantt – sodass Sie Notizen und Aufgaben so organisieren können, wie es für Sie am besten funktioniert.

Verwenden Sie Dokumente für detaillierte Notizen, Wikis und mehr. Sie können Notizen sogar mit einem Klick in Aufgaben umwandeln. Benutzerdefinierte Workflows, Zusammenarbeit in Echtzeit und umfassende Integrationen mit Tools wie Google Kalender und Slack machen ClickUp ideal für alles, von persönlichen Routinen bis hin zur Teamplanung. Kein Hin- und Herwechseln zwischen Apps mehr – alles an einem Ort erfassen, planen und umsetzen.

Probieren Sie ClickUp kostenlos aus und sehen Sie, wie Sie Ihre tägliche Planung optimieren können.