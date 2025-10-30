Die 13 besten LMS für kleine Geschäfte im Jahr 2025

Wenn Sie Eigentümer eines kleinen Unternehmens oder Personalmanager sind, kann Ihnen das richtige Learning Management System (LMS) wie folgt helfen:

Schulung neuer Mitarbeiter, ohne Ihr Team zu überlasten

Compliance-Nachverfolgung sicherstellen, ohne ins Detail zu gehen

Mitarbeitern beim Lernen helfen, statt nur Online-Kurse anzuklicken

Dennoch zögern Personalmanager und Teamleiter noch. Nicht weil sie den Wert eines LMS nicht erkennen, sondern weil sie sich Sorgen um die zweite Ebene der Reibung machen:

Wer wird all diese Schulungsprogramme erstellen?

Werden die Mitarbeiter einfach abschalten und auf „Weiter” klicken?

Habe ich wirklich Zeit, ein weiteres tool zu verwalten?

Hier ist unsere Liste der besten LMS-Plattformen für kleine Unternehmen, die diese Probleme direkt angehen. Wir haben Tools ausgewählt, die Ihnen das Leben erleichtern, mit vorgefertigten Vorlagen, intelligenten Automatisierungen und Features zur Mitarbeiterbindung, die Ihre Mitarbeiter (und Administratoren) zufriedenstellen.

Ganz gleich, ob Sie Einarbeitungs-, Mitarbeiterschulungs- oder Weiterbildungsprogramme durchführen – diese Lernmanagementsysteme helfen Ihnen dabei, ohne Ihr HR-Team zu überlasten.

Wenn Sie einen schnellen Vergleich der besten Lernmanagementsysteme suchen, ist diese Tabelle genau das Richtige für Sie.

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp ClickUp Brain, erstellen Sie To-Do-Listen, und ClickUp Clips, um Schulungen aufzuzeichnen und zu teilen. Am besten geeignet für gemeinnützige Organisationen, die eine All-in-One-Plattform für Schulungen, Onboarding und Projektmanagement benötigen. Free Forever; Benutzerdefiniert für Unternehmen verfügbar TalentLMS Über 1000 vorgefertigte Kurse, Umfragen erstellen, Integration mit BambooHR und Salesforce Am besten geeignet für All-in-One-Lösungen für wachsende Geschäfte Bezahlte Pläne beginnen bei 149 $ pro Monat für 1–40 Benutzer. AbsorbLMS Erstellen Sie KI, Lernenden-Abmeldungen und Beobachtungs-Checklisten. Am besten geeignet für Compliance-Schulungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Docebo Headless-Architektur, KI-gestützte Kursempfehlungen und Einladungs-Feature zum Ansehen Am besten geeignet für die Verwaltung von Compliance-Schulungen und Zertifizierungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung LearnUpon Mehrkursige Lernpfade, Wenn-Dann-Logik zur Automatisierung von Schulungen und dedizierte Portale Am besten geeignet für die Schulung mehrerer Zielgruppen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Thinkific White-Label-Lernen, benutzerdefinierte Domains, Community-Spaces und benutzerdefinierte Rollen Am besten geeignet für Geschäfte, die Online-Kurse verkaufen möchten Bezahlte Pläne beginnen bei 49 $ pro Benutzer/Monat Blackboard Multi-Tenant-Branding, ISO-zertifiziert, Testumgebung, integrierte Barrierefreiheitsprüfung Am besten geeignet für Geschäfte, die eine skalierbare, markenspezifische Schulungsplattform benötigen. Benutzerdefinierte Preisgestaltung Moodle Benutzerdefiniertes Kompetenzmodell, Matrix-Messaging, KI-Konnektor Am besten geeignet für gemeinnützige Organisationen, die ein anpassbares, budgetfreundliches LMS suchen. Free Tovuti 40 Inhalt, Dizi KI, Benutzergruppen und Untergruppen erstellen Am besten geeignet für interaktive und immersive Schulungserlebnisse Benutzerdefinierte Preisgestaltung 360 Learning SSO (SSO), Hinzufügen webbasierter Dateien, Einstellung des Ablaufdatums für Zertifikate Am besten für kollaborative Schulungen geeignet Bezahlte Pläne beginnen bei 8 $ pro Benutzer/Monat. iSpring Learn PowerPoint-basierte Kursverfasser, Single Sign-On und benutzerdefinierte Domain für das Branding Am besten geeignet für die Durchführung und Automatisierung von Unternehmensschulungen Bezahlte Pläne beginnen bei 770 $ pro Benutzer/Jahr. Litmos 98.000 Standardkurse, über 100 Konnektoren, Analyse von Video-Übermittlungen mittels KI, Überprüfung der Kurshistorie Am besten geeignet für die Durchführung wirkungsvoller Schulungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung LearnDash Video-Fortschritt, unterstützt mehrere Formate des Inhalts Am besten für kleine Geschäfte geeignet, um Schulungen zu erstellen und zu verwalten Bezahlte Pläne beginnen bei 199 $/Jahr für 1 Website.

Worauf sollten Sie bei einem LMS für kleines Geschäft achten?

Bei der Auswahl eines Learning Management Systems (LMS) für ein kleines Geschäft sollten Sie auf Features achten, die Zeit sparen, den Administrator-Aufwand reduzieren und mit Ihrem Geschäft mitwachsen. Und die Ihr Team und Ihr Budget nicht überfordern.

Ein LMS, das einfach zu bedienen ist und Ihrem Team die relevanten Schulungen bietet, die es zur Weiterqualifizierung benötigt.

Hier ist eine praktische Checkliste mit den wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Interaktive Lernmodule: Halten Sie die Mitarbeiter mit interaktiven Videos, Quizfragen und Simulationen bei Laune, die das Behalten des Gelernten fördern und das Training weniger wie eine lästige Pflicht erscheinen lassen.

Anpassungsoptionen: Passen Sie das Lernmanagementsystem mit markenspezifischen Kursen, benutzerdefiniertem Inhalt für Schulungsmodule und personalisierten Lernpfaden an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.

Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass Ihr LMS mit Ihrem Team mitwächst und mehr Benutzer, Kurse und Standorte unterstützt, ohne langsamer zu werden oder kostspielige Upgrades zu erfordern.

Nachverfolgung des Fortschritts: Verfolgen Sie den Fortschritt der Lernenden und optimieren Sie die Schulungen mithilfe von integrierten Quizfragen, Verfolgen Sie den Fortschritt der Lernenden und optimieren Sie die Schulungen mithilfe von integrierten Quizfragen, Feedback-Umfragen , Zertifikaten und Leistungsbewertungen.

Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie Ihr LMS mit tools wie Slack, Google Workspace, Verbinden Sie Ihr LMS mit tools wie Slack, Google Workspace, Schulungssoftware oder Ihrem HRIS, um die Einarbeitung zu optimieren, Aufgaben zu automatisieren und die Synchronisierung von Mitarbeiterdaten zu gewährleisten.

Mobiler Zugriff: Ermöglichen Sie Ihren Teams den Zugriff auf Schulungsmaterialien von unterwegs mit einer mobilfreundlichen Schulungsplattform für Feldmitarbeiter, hybride Teams oder kurze Lerneinheiten zwischen den Aufgaben.

Berichterstellung und Analysen: Verschaffen Sie sich Sichtbarkeit darüber, wer was lernt, wo es Probleme gibt und wie Sie die Schulungen teamübergreifend mithilfe von Echtzeit-Dashboards und Berichten verbessern können.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unsere Redaktion arbeitet nach einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Das beste LMS für kleines Geschäft

Hier sind die besten Lernmanagementsysteme für kleine Geschäfte wie Ihres.

ClickUp (Am besten geeignet für Geschäfte, die eine All-in-One-Plattform für Onboarding und kontinuierliches Lernmanagement benötigen)

ClickUp, der erste Coverged AI Workspace, dient als leichtgewichtiges, anpassbares Lernmanagementsystem, das Arbeitsabläufe vereinfacht und das Aufgabe-Management projektübergreifend verbessert.

Mit der leistungsstarken Kombination aus ClickUp Brain + ClickUp Dokument können Sie Schulungshandbücher, Handbücher für Freiwillige, Einführungsleitfäden und sogar personalisierte Lernpläne erstellen.

Um die Interaktivität zu erhöhen, können Sie eingebettete Videos oder Infografiken hochladen, um den Inhalt zu bereichern. Mit der öffentlichen Freigabe können Freiwillige oder Stakeholder darauf zugreifen, ohne vollständigen Zugriff auf ClickUp zu benötigen, was die Einarbeitung nahtlos macht.

Erstellen Sie Schulungsmaterialien, Aufgaben, Zeitpläne und mehr mit dem KI-gestützten ClickUp-Workspace.

Wenn Ihre Schulungshandbücher über PDF-Dateien, Tabellenkalkulationen, Google Docs und andere Kanäle verstreut sind, verbringt Ihr Team mehr Zeit damit, sie zu suchen, als seine Arbeit erledigt wird. Die KI-gestützte Unternehmenssuche macht diesen Teil des Prozesses jedoch reibungsloser, sodass Sie in Sekundenschnelle alles in Ihrem Arbeitsbereich und integrierten Drittanbieter-Apps suchen können.

Wenn Ihre Mitarbeiterschulungsbibliothek wächst, können Sie das Knowledge Management-Feature von ClickUp nutzen, um relevante Dokumente und Antworten zu finden, ohne Ordner durchsuchen zu müssen. Diese Funktion ermöglicht den einfachen Speicher und den sofortigen Zugriff auf das gesamte Unternehmenswissen. Dazu können Sie alle Ihre Schulungs-Dokumente und Leitfäden in interne Wikis umwandeln.

Benötigen Sie persönlichere Unterstützung? Fragen Sie die Agenten in ClickUp! Diese KI-Tools für das Wissensmanagement können geduldig wiederkehrende Fragen beantworten und als Auslöser für Workflows dienen, ohne Ihr kleines Team zu überfordern!

Beantworten Sie wiederkehrende Fragen in ClickUp-Chat-Kanälen, automatisieren Sie tägliche und wöchentliche Berichterstellung, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents.

ClickUp bietet auch eine vorgefertigte Vorlage, mit der Sie die Einführung von Schulungsprogrammen standardisieren können. Die Vorlage „Training Rollout Plan“ von ClickUp sorgt für das Beispiel, dass alle Ihre Schulungsunterlagen organisiert und zentral zugänglich sind.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen und verfolgen Sie Ihre Schulungspläne mit der Vorlage für Schulungsrollout-Pläne von ClickUp.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Führen Sie die Nachverfolgung der verschiedenen Phasen Ihrer Schulungspläne über benutzerdefinierte Status.

Speichern, organisieren und visualisieren Sie Informationen zu Trainingssitzungen mithilfe benutzerdefinierter Felder.

Überwachen Sie den Fortschritt des Rollout-Plans mit ClickUp Dashboards.

Ganz gleich, ob Sie neue Mitarbeiter schulen oder die Kompetenzentwicklung Ihres gesamten Teams verwalten – die Features von ClickUp sind auf Ihre Schulungsanforderungen abgestimmt und unterstützen Ihr Wachstum.

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

Die mobile App arbeitet manchmal langsamer als die Version, insbesondere bei der Bearbeitung komplexer Projekte oder der Verwaltung mehrerer Aufgaben.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mein Team schätzt besonders die Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren, sowie den hohen Grad an benutzerdefinierter Individualisierung! Wir konnten Space schaffen, die unseren jeweiligen Anforderungen entsprechen, und den Fortschritt jeder Aufgabe nachverfolgen. Das Tool ist benutzerfreundlich und der Kundenservice war bei Bedarf sehr hilfreich! Die Implementierung und Integration von ClickUp nahm nicht viel Zeit in Anspruch und mittlerweile wird es von allen täglich genutzt!

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der gleichzeitig als intelligentes, intuitives LMS für kleine Unternehmen dient. Durch die tiefe Integration Ihrer Dokumente, Schulungsmaterialien und Teamkommunikation macht es Brain MAX einfach, Lerninhalte zu erstellen, zu organisieren und bereitzustellen – alles von einer einzigen Plattform aus. Mit der Sprach-zu-Text-Funktion können Sie schnell Schulungsmodule erstellen, Kurse zuweisen, den Fortschritt Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen und sogar Quizze oder Feedback-Formulare erstellen. Brain MAX automatisiert Erinnerungen, ruft relevante Ressourcen ab und liefert Echtzeit-Einblicke in das Lernen Ihres Teams, sodass die Einarbeitung und Weiterbildung nahtlos, effizient und perfekt auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind.

2. TalentLMS (Am besten geeignet für All-in-One-Lösungen für wachsende Geschäfte)

via TalentLMS

TalentLMS ist ein Lernmanagementsystem, mit dem kleine Geschäfte Mitarbeiter, Partner oder Kunden mit minimalem Setup schulen können. Es ist cloudbasiert und für Mobilgeräte geeignet.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können selbst Teams ohne LMS-Vorkenntnisse innerhalb weniger Stunden Online-Kurse erstellen.

Sie können Benutzer verwalten, Lernpfade zuweisen und den Fortschritt durch integrierte Berichte und Automatisierung nachverfolgen. KI-Tools unterstützen die Erstellung von Inhalt für Onboarding-Dokumente und die Erkennung von Qualifikationslücken, während Gamification-Features wie Ranglisten und Abzeichen dazu beitragen, das Interesse der Lernenden aufrechtzuerhalten.

Mit flexiblen Preisen und minimalem IT-Aufwand sind sie eine praktische Wahl für wachsende Teams, die eine skalierbare LMS-Lösung benötigen.

Die besten Features von TalentLMS

Bieten Sie interaktive Kurse mit einer Vielzahl von Optionen (Multiple-Choice-Fragen, Drag-and-Drop, offene Fragen) an, die den Standards für E-Learning-Inhalte wie SCORM, xAPI und cmi5 Meeting entsprechen.

Erstellen Sie Umfragen, um Ergebnisse über Lernende und Schulungen zu sammeln und zu analysieren.

Integrieren Sie Plattformen wie BambooHR und Salesforce für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und die Nachverfolgung des Fortschritts von Vertriebsschulungen.

Limitations von TalentLMS

Die Berichterstellung ist grundlegend, es gibt keine Möglichkeit, Berichte für Kurse zu erstellen, die als Lehrplan gruppiert sind.

Preise für TalentLMS

Core : 149 $ pro Monat für 1–40 Benutzer

Grow : 299 $ pro Monat für 1–70 Benutzer

Pro : 579 $ pro Monat für 1–100 Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

TalentLMS-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TalentLMS?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich finde es toll, dass man KI nutzen kann und gleichzeitig freien Bereich bei der Benutzerdefinierung hat. Es gibt so viele Bereiche, die wir nutzen können, um die Schulungen, die wir anbieten, zu verbessern. Die Berichterstellung ist äußerst nützlich und liefert hilfreiche Daten. Wir konnten den Inhalt einfach und schnell implementieren und erzielten eine extrem hohe Akzeptanzrate.

⚡ Vorlagenarchiv: kostenlose Vorlagen für Mitarbeiterschulungspläne

3. AbsorbLMS (am besten geeignet für Compliance-Schulungen)

via AbsorbLMS

AbsorbLMS bietet KI-gestütztes Lernen namens Absorb Skills, mit dem Sie Ihren Mitarbeitern personalisierte Weiterbildungswege anbieten können.

Mit generativer KI können Sie schnell Kurse und Quizze erstellen, auch ohne ein spezielles L&D-Team.

Administratoren können mit natürlichen Sprachbefehlen Berichte abrufen oder Anmeldungen automatisieren und so wertvolle Zeit sparen. Dank KI können Sie Lernerfahrungen personalisieren. Diese Funktion empfiehlt den Lernenden Inhalt auf der Grundlage ihres individuellen Fortschritts.

Absorb bietet über 20.000 einsatzbereite Kurse, die auf traditionellen Schulungsmethoden basieren, verschiedene Branchen und Qualifikationsstufen abdecken und von Experten begleitet werden. Das ist ideal für kleine Unternehmen, die kein Vermögen für die Erstellung von Grundkursen ausgeben möchten.

Die besten Features von AbsorbLMS

Verwenden Sie Create AI, um Kurse zu recherchieren, zu strukturieren und zu gestalten und interaktive Elemente einzubauen, um die Lernenden zu motivieren.

Erfassen Sie die Unterschriften der Lernenden innerhalb der Kurse, um einen dokumentierten Nachweis darüber zu gewährleisten, dass das Abschließen dokumentiert ist und die Anerkennung erfolgt ist.

Verfolgen und überprüfen Sie anhand von Checklisten*, wie gut die Lernenden das Gelernte auf reale Aufgaben und Verfahren anwenden können, die für ihre Rolle entscheidend sind.

Limit von AbsorbLMS

Die Verwaltung einer großen Kursbibliothek ist derzeit sehr zeitaufwendig, da keine Optionen für die Bearbeitung in Massen verfügbar sind.

Preise für AbsorbLMS

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AbsorbLMS

G2: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TalentLMS?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche von Absorb ist schnell zu erlernen und einfach zu bedienen. Das Tool ist äußerst flexibel, aber auch stabil und robust. Die Wünsche und Bedürfnisse der Benutzer werden bei der Entwicklung neuer Features berücksichtigt. Der Kundensupport ist ausgezeichnet und immer gerne bereit zu helfen!

​​📮 ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der Anwendungsfälle für KI ist, der sie am meisten interessiert. Beispielsweise möchten nicht-technische Mitarbeiter möglicherweise lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Webseite erstellt. In solchen Fällen gilt: Je mehr Kontext die KI über Ihre Arbeit hat, desto besser sind ihre Antworten. Als Allround-App für die Arbeit ist die KI von ClickUp dafür bestens geeignet. Sie weiß, an welchem Projekt Sie gerade arbeiten, und kann Ihnen konkrete Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das Erstellen von Code-Schnipseln ganz einfach übernehmen.

4. Docebo (am besten geeignet für die Verwaltung von Compliance-Schulungen und Zertifizierungen)

via Docebo

Schulungsinitiativen scheitern oft, wenn sie manuell, inkonsistent oder schwer skalierbar sind. Dies gilt umso mehr, wenn es darum geht, Mitarbeiter effizient in der Verwendung neuer Software zu schulen. Bleibt dies unkontrolliert, verlangsamt dies die Produktivität und erhöht die Einarbeitungskosten.

Docebo löst dieses Problem mit einem KI-gestützten LMS, das die Kurserstellung durch Automatisierung ermöglicht, Lernpfade personalisiert und Zertifizierungen optimiert. Dank der Headless-Architektur können Sie ansprechende Kurse erstellen und diese in Ihre bestehenden tools einbetten. Auf diese Weise werden Schulungsziele und -programme zu einem Teil des täglichen Workflows.

Mit mobiler Unterstützung, mehrsprachigem Zugriff und Integrationen wie Salesforce und Zoom fügt sich Docebo nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur ein.

Die besten Features von Docebo

Erhalten Sie einfachen Zugriff auf Schulungsinhalte in Echtzeit, die Lernpfade mit Docebo Content, LinkedIn Learning und Skills unterstützen.

Nutzen Sie KI, um Kurse zu empfehlen, die auf das Verhalten und die Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden zugeschnitten sind. Die Funktion „Zum Anschauen einladen” hilft Lernenden als Beispiel, Inhalte mit Kollegen zu freigeben, wenn sie möchten, dass diese sich das Material ansehen.

Schaffen Sie einzigartige Räume für Benutzergruppen, um die Teilnahme mit moderierten Chats, unterhaltsamen Spielen, Erfolgen und Abzeichen zu fördern.

Limit von Docebo

Einschränkungen hinsichtlich der Automatisierung auf Sitzungsebene und der Berechtigungen für Kursleiter führen zu zusätzlichem manueller Aufwand und Umgehungslösungen als Ergebnis.

Preise von Docebo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Docebo

G2: 4,3/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Docebo?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Docebo ist ein Anbieter einer hochgradig anpassbaren Plattform, mit der wir die Lernerfahrung so gestalten können, dass sie das Branding und die Stimme unseres Unternehmens widerspiegelt.

5. LearnUpon (am besten geeignet für die Schulung mehrerer Zielgruppen)

via LearnUpon

LearnUpon ist ein Cloud-LMS, das sich in Ihre bestehenden Plattformen wie HRIS und CRM integrieren lässt.

Sobald ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird oder sich ein Kunde anmeldet, weist LearnUpon ihnen automatisch relevante Schulungspfade zu. Mit dem Support für über 20 Sprachen macht das mehrsprachige LMS von LearnUpon das Lernen für ein globales Publikum zugänglich.

Mit benutzerdefiniertem Branding, auf Engagement ausgerichteten Features und intuitiven Dashboards unterstützt LearnUpon kleine HR-Teams dabei, professionelle, markengerechte Lernprozesse zu realisieren. All dies ohne zusätzliche technische Komplexität, sodass sich Ihre Teams kostenlos auf Wachstum und Mitarbeiterbindung konzentrieren können.

Die besten Features von LearnUpon

Strukturieren Sie das Lernen mit flexiblen Modulen, Lernpfaden mit mehreren Kursen und einem Selbstbedienungskatalog, in dem die Lernenden nach eigenem Tempo stöbern und sich anmelden können.

Automatisieren Sie Schulungsprozesse mithilfe intelligenter „Wenn-Dann“-Logik und wiederverwendbarer Lernobjekte für maßgeschneiderte Lernpfade.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Schulungen für verschiedene Zielgruppen über spezielle Portale, sodass Sie mehrere Lernumgebungen von einer einzigen LMS-Plattform aus verwalten können.

Einschränkungen von LearnUpon

Den verfügbaren Standardberichten fehlt die für eine erweiterte Analyse erforderliche Tiefe.

Preise von LearnUpon

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu LearnUpon

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über LearnUpon?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt die allgemeine Benutzererfahrung. Die Informationen sind leicht zu finden, Sie können Ihre Kurse planen, den Zugriff auf die Zielgruppe limitieren und Bewertungen in Ihren Kursen zulassen, um weitere Informationen über die Erfahrungen der Lernenden zu erhalten.

🧠 Wussten Sie schon? 74 % der Mitarbeiter geben an, dass sie ständig neue Fähigkeiten erlernen müssen, um in ihrem Job relevant zu bleiben.

6. Thinkific (am besten geeignet für Ersteller, die Online-Kurse verkaufen möchten)

via Thinkific

Thinkific ist kein typisches LMS, sondern ein Drag-and-Drop-Kursersteller, der Videos, Audio, Präsentationen, PDFs, herunterzuladende Inhalte und SCORM-konforme Inhalte unterstützt.

Mithilfe von Features wie Gliederungsgeneratoren und Massenimportfunktionen können Ersteller auch ohne technische Kenntnisse Kurse entwerfen – eine großartige Option für kleine Unternehmen, in denen die Mitglieder des Teams möglicherweise mehrere Rollen gleichzeitig wahrnehmen müssen.

Damit die Lernenden motiviert bleiben, bietet Thinkific Quizze, Aufgaben, Umfragen, Abschlusszertifikate und eine spielerische Nachverfolgung des Fortschritts. Außerdem erhalten Sie eine mobile und markenspezifische App für den Zugriff auf Lerninhalte von unterwegs.

Die besten Features von Thinkific

Bieten Sie eine markenspezifische White-Label-Lernerfahrung, indem Sie das Erscheinungsbild, benutzerdefinierte Domains, erweiterte Bearbeitung und tools zur Website-Erstellung anpassen.

Ermöglichen Sie den Erstellern, direkt in ihrer Lernumgebung spezielle, interaktive Community-Spaces für kohortenbasiertes Lernen und exklusive Mitgliederbereiche einzurichten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Rollen mit detaillierten Berechtigungen, um sicherzustellen, dass die Beteiligten nur die für ihre Aufgaben relevanten Informationen sehen und verwalten können.

Thinkific-Limit

Die Lernmodule können nicht als SCORM-Dateien heruntergeladen und auf anderen LMS-Plattformen verwendet werden, was für größere Unternehmen erforderlich sein könnte.

Preise von Thinkific

Basic : 49 $ pro Benutzer/Monat

Start : 99 $ pro Benutzer/Monat

Grow : 199 $ pro Benutzer/Monat

Thinkific Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Thinkific

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Thinkific?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es ist einfach zu bedienen – das benutzerfreundlichste aller LMS, das ich bisher verwendet habe. Es erfüllt meine Anforderungen, insbesondere den Wysiwyg-Aspekt. Sie können sicher sein, dass Sie eine schöne Akademie erhalten, die Ihren Lernenden ein großartiges Erlebnis bietet, und das schon ab dem Basis-Plan! Die Preise sind angemessen und das Support-Team ist einfach super! Sie geben Ihnen schnelle Antworten und sorgen dafür, dass jedes Mal nachgefasst wird.

🧠 Wussten Sie schon? 1924 entwickelte Sidney Pressey die erste Lernmaschine. Diese Maschine ähnelte einer Schreibmaschine, die den Benutzern nur dann die Fortsetzung ermöglichte, wenn sie die richtige Antwort gaben.

7. Blackboard (Am besten geeignet für Geschäfte, die eine skalierbare, markenspezifische Schulungsplattform benötigen)

via Blackboard

Blackboard ist ein browserbasiertes Add-On auf Unternehmensebene innerhalb des Video Studio-Toolkits.

Als Lernmanagementsystem ermöglicht es Pädagogen, Videos direkt in Blackboard aufzunehmen, hochzuladen, Bearbeitung durchzuführen, mit Untertiteln zu versehen und zu freigeben. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Anmeldungen.

Es bietet Multi-Tenant-Branding und Sicherheit auf Unternehmensebene (FedRAMP, ISO-zertifiziert) und erleichtert so die Schulung von Mitarbeitern, benutzerdefinierten Kunden und Partnern über separate Portale für jede Marke oder sogar für Produktwissen.

Blackboard unterscheidet sich von anderen LMS-Plattformen dadurch, dass es immersive 360°-Videos und VR-Headsets für spannende, explorative Lektionen unterstützt.

Die besten Features von Blackboard

Zeichnen und führen Sie Bearbeitung an Schulungs-Videos direkt in der Lernumgebung Ihrer Entwicklungsprogramme durch.

Bieten Sie eine Phase, in der Sie den Inhalt sicher testen oder sich auf ein Software-Update vorbereiten können.

Finden und beheben Sie Probleme mit der Barrierefreiheit mithilfe der integrierten Barrierefreiheitsprüfung im Inhalt-Editor von Blackboard.

Limit-Einschränkungen von Blackboard

Das System weist gelegentlich Leistungsprobleme auf, wie z. B. lange Ladezeiten und gelegentliche Störungen, die die Benutzererfahrung beeinträchtigen.

Preise für Blackboard

30 Tage kostenlose Testversion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Blackboard-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,0/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Blackboard?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die aktuellen Möglichkeiten der KI, die kürzlich als Feature vorgestellt wurden, sind für uns ein echter Game Changer. Sie helfen dabei, die Bereitstellung von Kursen und Bewertungen zu beschleunigen, die mithilfe der KI-Struktur und -Fragen entwickelt wurden. Von der Benutzeroberfläche, die für jeden super einfach zu bedienen ist, bis hin zur Implementierung von Tools von Drittanbietern – alles ist einfach fantastisch und super einfach. Die Integration ist ein weiterer Aspekt, den ich besonders schätze.

8. Moodle (Am besten geeignet für gemeinnützige Organisationen, die ein anpassbares, budgetfreundliches LMS suchen)

via Moodle

Moodle ist ein kostenloses und quelloffenes Lernmanagementsystem für kleine Geschäfte.

Das Tool macht die hohen Lizenzkosten proprietärer Learning Management Systeme überflüssig und ermöglicht so auch bei knappem Budget sofort professionelle Mitarbeiterschulungen.

Darüber hinaus ermöglichen die umfassenden benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kleinen Unternehmen, Schulungsinhalte, Branding und Kursablauf perfekt auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden – einschließlich der Verwendung von bedingten Aktivitäten, um ein effizientes, rollenspezifisches Lernen zu gewährleisten –, was für die Maximierung der Wirkung begrenzter Schulungszeit und -ressourcen von entscheidender Bedeutung ist.

Diese sichere, anpassbare Plattform ermöglicht es Ihnen, Moodle selbst zu hosten, um die vollständige Eigentümerschaft über Ihre Daten zu behalten, oder MoodleCloud für eine schnellere Bereitstellung und Produktakzeptanz zu nutzen.

Die besten Features von Moodle

Importieren und erstellen Sie benutzerdefinierte Kompetenzrahmen und weisen Sie Ihren Mitarbeitern Lernpläne zu.

Fördern Sie gemeinsames Lernen durch Webkonferenzen, Foren und Kommunikationsoptionen innerhalb des Kurses mit Matrix Messaging.

Erweitern Sie die Funktionen von Moodle mit leistungsstarken Plugins wie AI Connector, das KI-Tools wie ChatGPT und DALL-E integriert.

Limit-Einschränkungen von Moodle

Der Aktualisierungsprozess umfasst manuelle Schritte wie das Sichern der Datenbank, das Ersetzen von Kerndateien und das Überprüfen, ob Plugins noch Arbeit leisten.

Preise für Moodle

Free

Moodle-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,0/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Moodle?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Moodle ist eines der flexibelsten und funktionsreichsten Open-Source-Lernmanagementsysteme auf dem Markt. Ich finde es toll, dass es benutzerdefiniert abschließbar ist – von der Kursstruktur über Benutzer-Rollen bis hin zu Plugin-Integrationen und UI-Themes.

ClickUp Callout: Die vernetzte KI von ClickUp verbindet Ihre tools, Dokumente, Aufgaben und Daten miteinander, sodass die KI-Antworten immer den aktuellsten und relevantesten Kontext Ihres gesamten Arbeitsbereichs widerspiegeln.

9. Tovuti (am besten geeignet für interaktive und immersive Schulungserlebnisse)

via Tovuti

Tovuti LMS ist ein All-in-One-Lernmanagementsystem für kleine Geschäfte, mit dem Sie Schulungsprogramme erstellen, durchführen, verkaufen und einer Nachverfolgung unterziehen können. Es hilft Ihnen dabei, interaktive Kurse mit über 40 Inhaltstypen zu erstellen, darunter 360°-Virtual-Reality-Touren, verzweigte Bereiche und anklickbare Hotspots für immersive Lernerfahrungen.

Dizi KI von Tovuti ist Ihr integrierter Assistent für die Kurserstellung, mit dem Sie Ideen, PDFs oder Eingabeaufforderungen in wenigen Minuten in vollständige Lektionen umwandeln können. Sie laden einfach eine Quelle hoch oder geben eine Eingabeaufforderung ein, und Dizi generiert Kursinhalte, Quizfragen und sogar Aktivitäten, die Sie in Ihrem LMS veröffentlichen können.

Es verfügt über eine Bibliothek mit 3 Millionen Stockbildern und mehr als einem Dutzend interaktiver Formate. Für kleine Teams oder HR-Leiter bedeutet dies schnellere Rollouts, geringere Kosten für Inhalt und mehr Zeit für die Verbesserung der Schulungseffektivität.

Die besten Features von Tovuti

Erstellen Sie mit Dizi KI in Sekundenschnelle komplette Kurse, einschließlich Bildern und interaktiven Quizfragen.

Verbinden Sie Tovuti über API-Verbindungen mit Ihren HRIS- oder ERP-Systemen, um Daten zu übertragen und abzurufen.

Erstellen Sie unbegrenzt viele Benutzergruppen und Untergruppen und weisen Sie ihnen bestimmte Berechtigungen zu.

Limit von Tovuti

Das Hilfecenter wird oft als zu allgemein beschrieben und bietet nicht viele Details zu bestimmten Workflows.

Preise von Tovuti

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Tovuti-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Tovuti?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich nutze Tovuti seit Anfang 2022 und muss sagen, dass sie von Anfang bis Ende ein großartiger Partner waren. Was jedem auffallen wird, der sich für Tovuti als LMS-Anbieter entscheidet, ist, dass sie zweifellos den besten Kundensupport und technischen Support aller Unternehmen bieten, mit denen ich je zu tun hatte.

10. 360 Learning (am besten geeignet für kollaborative Schulungen)

via 360 Learning

Die leistungsstärkste Funktion von 360 Learning ist die Integration einer riesigen Datenbank mit 30.000 Einträgen zu Fähigkeiten und KI-gestütztem Tagging, das Schulungsinhalte und Mitarbeiterprofile automatisch den richtigen Fähigkeiten zuordnet.

Diese Automatisierung stellt sicher, dass kleine Teams ohne manuellen Aufwand hochgradig zielgerichtete Lernpfade anbieten können, wodurch Schulungen sofort relevanter und effektiver werden.

Entscheidend ist, dass die Plattform vollständig anpassbare Berichterstellung bietet, die sich leicht filtern, speichern und planen lassen und vielbeschäftigten Managern die wesentlichen, verwertbaren Daten liefern, die sie benötigen, um den Fortschritt ihrer Mitarbeiter schnell zu verfolgen.

Das bedeutet, dass Sie die Wirkung der Schulungen messen und die Einhaltung von Vorschriften nachweisen können – alles Schlüssel-Funktionen, die sicherstellen, dass die Investitionen in Schulungen einen greifbaren Ertrag bringen.

Die besten Features von 360 Learning

Aktivieren Sie Single Sign-On (SSO) mit tools wie Microsoft, Google, Okta und Myportal für einen einfachen und sicheren Zugriff.

Fügen Sie webbasierte Dateien direkt hinzu, indem Sie URL aus tools wie Google und Prezi verknüpfen, sodass alles an einem Ort aktualisiert wird.

Legen Sie Ablaufdaten für Zertifikate fest und lassen Sie sich automatisch eine Erinnerung zukommen, wenn diese erneuert werden müssen.

Limitations von 360 Learning

Limitierte Möglichkeiten zur Personalisierung des Erscheinungsbilds der Plattform, um sie besser an die Markenrichtlinien anzupassen

Preise für 360 Learning

Team : 8 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

360 Learning Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über 360 Learning?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Als Training & Development Manager, der ein einköpfiges L&D-Team leitet, brauchte ich ein LMS, das intuitiv, kollaborativ und flexibel genug war, um sowohl interne Teams als auch externe Handelspartner zu unterstützen. 360Learning hat alle diese Anforderungen erfüllt – und noch einiges mehr.

11. iSpring Learn (am besten geeignet für die Durchführung und Automatisierung von Unternehmensschulungen)

via iSpring Learn

iSpring Learn ist ein ideales Cloud-LMS für kleine Geschäfte, da es durch seine vertraute Benutzeroberfläche und einfache Bedienung, ähnlich wie Microsoft PowerPoint, den Übergang zu professionellen digitalen Schulungen erheblich vereinfacht. Mit seinen integrierten Inhalt-tools, insbesondere, die iSpring Suite unterstützen, ermöglicht die Plattform Mitarbeitern mit grundlegenden Computerkenntnissen, vorhandene PowerPoint-Präsentationen, Videos und Dokumente schnell in interaktive, nachverfolgbare Kurse mit Quizfragen und Simulationen umzuwandeln. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, spezialisierte Instructional Designer einzustellen oder komplexe Software von Grund auf neu zu erlernen.

Der Fokus des Tools auf die schnelle Erstellung von Inhalten in Kombination mit Echtzeit-Bewertungsberichten für eine mühelose Nachverfolgung des Fortschritts stellt sicher, dass kleine Unternehmen ihre Schulungsprogramme schnell starten, verwalten und deren Wirksamkeit messen können, ohne im Voraus viel Zeit oder Ressourcen investieren zu müssen.

Die besten Features von iSpring Learn

Verwalten Sie alle Schulungsaktivitäten, d. h. Live-Sitzungen, Workshops und Meetings, an einem Ort mit dem Kalender.

Leiten Sie Benutzer von Ihrer Unternehmenswebsite mithilfe von Single Sign-On (SSO) mit JWT-Technologie zu iSpring Learn weiter.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte URL der Plattform, indem Sie Ihre eigene Domain mit iSpring Learn assoziieren, um ein markenspezifisches Erlebnis zu schaffen.

Limitations von iSpring Learn

Die Abstimmung von Voiceover und Video kann schwierig sein; klarere Tutorials wären hilfreich.

Preise für iSpring Learn

300 Benutzer : 4,46 $ pro Benutzer/pro Monat

500 Benutzer : 3,97 $ pro Benutzer/pro Monat

1000 Benutzer: 3,58 $ pro Benutzer/pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu iSpring Learn

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über iSpring Learn?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Gute Benutzeroberfläche, viele Möglichkeiten zur Erstellung hochwertiger Kurse, bequeme Nachverfolgung des Fortschritts der Mitarbeiter und die Möglichkeit, die Suite zu erwerben und großartige Materialien zu erstellen.

12. Litmos (am besten geeignet für die Durchführung wirkungsvoller Schulungen)

via Litmos

Litmos ist ein /AI-gestütztes Lernmanagementsystem für kleine Geschäfte, das Ihnen dabei hilft, Mitarbeiter einzuarbeiten und zu schulen, Ihre Partner zu schulen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Authoring-Tool können Sie Kurse erstellen, Videos, Quizfragen und interaktive Inhalte einbetten und Lernpfade für verschiedene Rollen und Geschäftsbereiche bereitstellen.

Es bietet eine gebrauchsfertige Bibliothek mit über 98.000 benutzerdefinierten Kursen zu Themen wie Vertrieb, Kundenerfahrung, Compliance, Sicherheit und Soft Skills.

Litmos-Features

Wählen Sie aus über 100 einsatzbereiten Konnektoren oder nutzen Sie offene APIs, um Workflow-tools zu integrieren.

Analysieren Sie die von den Lernenden übermittelten Videos mit KI, um die Nachverfolgung der Stimmung, der Vortragsgeschwindigkeit und der Verwendung von Schlüsselwörtern zu gewährleisten.

Überprüfen Sie die Version des Kurses und stellen Sie jederzeit frühere Versionen wieder her, um die Genauigkeit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden.

Limitations von Litmos

Schwierig zu aktualisieren und mit benutzerdefinierten Feldern in der Arbeit

Preise von Litmos

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Litmos-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Litmos?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Litmos ist sehr benutzerfreundlich, bietet eine Vielzahl von Optionen, wird ständig weiterentwickelt und verbessert! Ich liebe das Feature „Inhalt Verfasser” und bin sehr beeindruckt von den kontinuierlichen Verbesserungen.

13. LearnDash (Am besten geeignet für kleine Geschäfte zur Verwaltung von Schulungen)

via LearnDash

LearnDash wertet Lerninhalte für kleine Unternehmen sofort auf. Es fungiert als leistungsstarkes WordPress-Plugin, sodass Sie es nutzen können, wenn Sie eine Website haben.

Der größte Vorteil ist die sofortige Erstellung von Kursen. Fügen Sie einfach einen Link zu einer YouTube-, Vimeo- oder Wistia-Playlist ein. Der intelligente Kurs-Erstellung-Assistent übernimmt dann die Arbeit. Er wandelt die Video-Playlist innerhalb weniger Minuten automatisch in einen vollständig strukturierten, professionellen Online-Kurs um.

So können kleine Geschäfte den enormen Zeitaufwand für die Einstellung von Schulungen umgehen. Sie können sofort mit der Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder der Schulung von Kunden beginnen und vorhandene Videos sofort in einen wertvollen Vorteil verwandeln.

Die besten Features von LearnDash

Aktivieren Sie die Video-Fortschritt-Funktion, um die Lektion automatisch als abgeschlossen zu markieren, sobald die Lernenden die Videos angesehen haben.

Erhalten Sie Einblicke in Engagement-Muster, aufgewendete Zeit und Quiz-Leistungen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Unterstützt Bilder, Videos, Audio, SWF-Dateien, HTML5, SCORM und xAPI.

LearnDash-Limitations

Elemente wie Kursbündelung und Warenkörbe sind unnötig komplex.

Preise für LearnDash

LearnDash LMS: 199 $/Jahr für 1 Website (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu LearnDash

G2: 4,2/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über LearnDash?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich habe inzwischen mehrere Websites mit LearnDash erstellt und muss sagen, dass der Kundensupport eines meiner bevorzugten Features ist. Was LearnDash selbst angeht, ist die Plattform unglaublich einfach zu bedienen.

Mit welchem LMS sollten Sie beginnen?

Wenn Sie gerade erst anfangen, entscheiden Sie sich für das LMS, das zu Ihrem bestehenden Workflow passt. Nicht für das mit der längsten Liste an Features.

Verwenden Sie bereits ein tool wie ClickUp für Projektmanagement? Erweitern Sie es mit Dokumenten, Vorlagen und KI für Schulungen. Es erfordert keine zusätzliche Einarbeitungszeit.

Wenn Sie gerade erst damit beginnen, ein Lernmanagementsystem für ein kleines Geschäft zu nutzen, empfehlen wir Ihnen ebenfalls, mit ClickUp zu starten. Es verfügt über alle Features, die Sie für die ersten Schritte benötigen.

Der Schlüssel zum Erfolg lautet: Fangen Sie klein an. Verwenden Sie Vorlagen. Testen Sie das System mit einem einzelnen Team. Das beste LMS ist das, das Ihre Mitarbeiter tatsächlich nutzen und immer wieder verwenden.

✅ Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um mit der Erstellung Ihres LMS zu beginnen.