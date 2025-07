10 Miro-Vorlagen für Retrospektiven zur Verbesserung jedes Sprints

Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihr letzter Sprint beendet ist, aber statt eines Abschlusses nur ein verwirrender Rückstand und ein Team übrig bleiben, das zu erschöpft ist, um sich damit zu befassen? Alle wollen einfach weitermachen, aber irgendetwas stimmt nicht, und niemand hat Zeit, darüber zu sprechen.

Hier kommen retrospektive Ideen ins Spiel – sie schaffen Space für ehrliche Unterhaltungen, gesunde Reflexion und Erkenntnisse, die Ihre Arbeit tatsächlich verändern.

Und wenn Sie Miro bereits verwenden, sind Sie schon auf dem besten Weg dahin. Die richtigen Miro-Vorlagen für Retrospektiven können eine anstrengende Sprint-Überprüfung in eine leistungsstarke Schaltfläche zum Zurücksetzen verwandeln. Bevor Ihr Scrum-Team sich also in den nächsten Sprint-Zyklus stürzt, finden Sie hier einige kostenlose Brainstorming-Vorlagen für das Projektmanagement, die einen großen Unterschied machen.

👀 Wussten Sie schon? Lean Coffee (strukturierte Meetings ohne Tagesordnung) entstand 2009 in Seattle, als Jim Benson und Jeremy Lightsmith Lean-Techniken ohne die Schaffung einer formellen Organisation erproben wollten. Es entstand ein offener Space, in dem Menschen neue Ideen entwickeln, diese mithilfe von Haftnotizen teilen und ohne starre Tagesordnung gemeinsam lernen konnten.

Was macht eine gute Vorlage für Miro-Retrospektiven aus?

Eine effektive Miro-Vorlage für Retrospektiven gibt Ihrem Team die Struktur, um klar zu kommunizieren, schnell zu reflektieren und selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Das visuelle Layout ist zwar wichtig, aber Sie benötigen auch praktische Elemente, die für Klarheit, Fokus und echte Ergebnisse sorgen.

Hier sind die Aspekte, auf die Sie achten sollten:

Übersichtliches Layout: Bietet separate Spaces für das, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und was geändert werden muss, sodass Teams keine Zeit mit dem Organisieren von Gedanken verschwenden

Anpassbare Eingabebereiche: Ermöglicht Teams die Änderung verschiedener Kategorien und Formulierungen, sodass die Vorlagen Ermöglicht Teams die Änderung verschiedener Kategorien und Formulierungen, sodass die Vorlagen für Sprint-Retrospektiven für jede Release-Phase, jeden Brainstorming-Prozess und jeden Projekttyp geeignet sind

Detaillierte Eingabeaufforderung: Zeigt klare Eingabeaufforderungen innerhalb der Vorlage an, damit Teams während Zeigt klare Eingabeaufforderungen innerhalb der Vorlage an, damit Teams während Sprint-Review-Meetings oder Ihrer nächsten Brainstorming-Sitzung ohne zusätzliche Dokumente konzentriert bleiben können

Zeitsegmente: Teilt die Retrospektive in feste Zeitblöcke auf, sodass jedes Segment vorangeht und ziellose Unterhaltungen oder Ablenkungen vermieden werden

Live-Zusammenarbeit: Unterstützt gleichzeitige Beiträge durch Eingaben, Abstimmungen und Haftnotizen, sodass alle ohne Wartezeiten oder Überschneidungen teilnehmen können und der kreative Flow erhalten bleibt

Nachverfolgung von Maßnahmen: Verfolgt die nächsten Schritte, weist Namen zu und fügt Fälligkeitsdaten direkt auf dem Board hinzu, sodass keine Aufgabe nach der Retro verloren geht oder verzögert wird

Sitzungsarchive: Ermöglicht Teams das schnelle Speichern und Wiederverwenden von Vorlagen, sodass sie sich auf die Verbesserung der Leistung konzentrieren können, anstatt Formate neu zu erstellen

Die Miro-Vorlagen für Sprint-Retrospektiven mit diesen Features sind nützliche Tools für Retrospektiven, die den Sprint tatsächlich voranbringen.

10 Vorlagen für Miro-Retrospektiven

👀 Wussten Sie schon? 91 % der Mitarbeiter geben zu, dass sie während Meetings tagträumen. Weitere 39 % sagen, dass sie sogar eingeschlafen sind. Oh je.

Agile Retrospektiven funktionieren nur, wenn das gesamte Team aktiv daran teilnimmt. Wenn Sie jedoch bei jedem Sprint das gleiche Format verwenden, verliert Ihr Team schneller die Zinsen, als Sie „Aktionselemente“ sagen können. Wiederholungen töten die Dynamik.

Für präzisere Unterhaltungen, schnellere Entscheidungen und weniger verständnislose Blicke sollten Sie Routine durch Abwechslung ersetzen. Diese Miro-Vorlagen für Retrospektiven bieten neue Ideen, mit denen Sie den Sprint-Zyklus verwalten können, ohne dass jemandem langweilig wird.

1. Miro-Vorlage für Mindmaps

via Miro

Haben Sie eine Idee, die Ihnen im Kopf herumschwirrt? Die Mindmap-Vorlage ist der perfekte visuelle Spielplatz, um Ideen zu generieren, Möglichkeiten zu erkunden und während jeder Brainstorming-Sitzung Kreativität zu entfachen, ohne sich an die starren Regeln traditioneller Notizen halten zu müssen.

Mit der Vorlage von Miro können Sie Konzepte ganz einfach per Drag & Drop visuell erstellen, sodass Ihr Team sich verbinden und Ideen auf einer unendlichen Leinwand auf natürliche Weise und gemeinsam visualisieren kann.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Beginnen Sie mit einem zentralen Konzept und bauen Sie Bereiche auf, die zugehörige Ideen, Aufgaben oder Unterthemen widerspiegeln

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit oder asynchron mithilfe von Kommentaren, Reaktionen und @Erwähnungen zusammen

Passen Sie Farben, Schriftarten und Layouts an, um Ihren Denkprozess und Ihren Markenstil widerzuspiegeln

Verwenden Sie Haftnotizen, Bilder oder sogar Emojis, um Kontext hinzuzufügen und die Zusammenarbeit ansprechender zu gestalten

Exportieren Sie Ihre fertigen Mindmaps ganz einfach aus Miro als PDF oder Bild, um sie überall freizugeben

🎯 Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die Ideen sammeln, Probleme lösen oder Informationen flexibel visuell organisieren möchten

2. Ideen-Trichter-Backlog

via Miro

Haben Sie einen wachsenden Stapel von Feature-Anfragen, Fehlerberichten und unausgereiften Ideen?

Die Vorlage „Idea Funnel Backlog” hilft Ihnen dabei, diese überwältigende Liste in eine fokussierte, umsetzbare Produktstrategie zu verwandeln. Durch die Kombination einer Kanban-Board-Struktur mit einem Produkt-Backlog-Flow bietet diese Vorlage Ihrem Team ein klares System zum Sortieren bestehender Ideen, Priorisieren von Features und Planen Ihrer nächsten Schritte mit einem klaren Ziel vor Augen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erfassen Sie Rohideen, technische Anforderungen und Kundenfeedback in einem zentralen, kollaborativen Space

Kategorisieren Sie Aufgaben mit flexiblen Priorisierungsbeschreibungen wie „Muss erledigt werden“ oder „Könnte erledigt werden“ oder passen Sie sie mit Ihren eigenen Tags an

Ziehen Sie priorisierte Elemente per Drag & Drop in Ihren Sprint-Bereich, damit Sie sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren können

Schaffen Sie einen nachhaltigen Rhythmus für die Aufbereitung Ihres Backlogs und machen Sie Ihre Produkt-Backlog-Vorlagen intelligenter, nicht schwerer

🎯 Ideal für: Produktmanager und agile Teams, die eine Überflutung mit Ideen filtern und in einen optimierten, sprintfähigen Backlog umwandeln müssen

3. Vorlage für Retrospektive „Rose, Dorn, Knospe“

via Miro

Sie fragen sich, wie Sie schnell erkennen können, was funktioniert, was verbessert werden muss und wo neue Chancen liegen?

Die Retrospektive-Vorlage „Rose, Dorn, Knospe“ von Miro führt Ihr Team durch eine einfache Übung, um ehrliches Feedback, gewonnene Erkenntnisse und neue Ideen zu sammeln. Ganz gleich, ob Sie gerade mitten in einem Projekt stecken oder nach einer unterhaltsamen Teambuilding-Aktivität suchen, diese Übung sorgt für Klarheit und inspiriert zu Verbesserungen.

So funktioniert es:

Teilen Sie Rosen (was gut läuft), Dornen (was schwierig ist) und Knospen (potenzielle Chancen) zu einem bestimmten Thema oder Problem

Gruppieren Sie gemeinsame Themen und entdecken Sie Muster, die die nächsten Schritte oder Aktionspläne formen

Schaffen Sie Raum für offene Kommunikation und decken Sie gemeinsam Stärken und Schwächen auf

Mit dieser Miro-Board-Vorlage für Retrospektiven können Sie schnelle, fokussierte Retrospektiven mit Teams von 2 bis 10+ Teilnehmern durchführen, Unterhaltungen während Workshops, Meetings oder Feedback-Sitzungen leiten, Ihr Team auf gemeinsame Erkenntnisse ausrichten und eine positive, zukunftsorientierte Denkweise schaffen.

🎯 Ideal für: Projektteams, Moderatoren und Manager, die eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit suchen, Fortschritte zu überprüfen und umsetzbare Ideen zu entwickeln

4. vorlage für 5Gs-Retrospektive

via Miro

Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Ihren Sprint mit aussagekräftigen Erkenntnissen abzuschließen? Die 5Gs-Retrospektive-Vorlage hilft Ihrem Team dabei, zu reflektieren, was gut gelaufen ist, was nicht und was Sie gemeinsam verbessern können.

Diese schnelle, fokussierte Aktivität führt Sie durch fünf Schlüsselbereiche, in denen Sie ehrliches Feedback sammeln und Ihre nächsten Schritte planen können. Verwenden Sie diese Vorlage, um effektive Sprint-Retrospektiven durchzuführen, die sowohl Gefühle als auch Fakten erfassen, Teammitglieder zu offenem Austausch in einer strukturierten Weise ermutigen und klare, umsetzbare Erkenntnisse liefern, um positive Ergebnisse für Ihren nächsten Sprint zu erzielen.

Die 5Gs stehen für:

Gut: Was ist während dieses Sprints gut gelaufen? Feiern Sie Erfolge und Gewinne

Trübsinnig: Was hat Sie deprimiert oder frustriert? Identifizieren Sie die Herausforderungen und Schwachstellen

Verstanden: Welche neuen Erkenntnisse oder Lektionen haben Sie gewonnen? Heben Sie hervor, was das Team gelernt hat

Dankbarkeit: Wem oder was gebührt Ihr Dank? Anerkennen Sie Beiträge und unterstützen Sie andere

Weiter geht's: Welche Maßnahmen werden Sie als Nächstes ergreifen? Definieren Sie Verbesserungen und Pläne für die Zukunft

🎯 Ideal für: Agile Teams und Projektmanager, die Sprint-Reviews mehr emotionale Tiefe und Klarheit verleihen möchten

5. Vorlage für Sprint-Retrogramm

via Miro

Die Design Sprint Retrogram-Vorlage von Miro hilft Teams dabei, ihre Sprint-Erfahrungen zu reflektieren und Bereiche für sinnvolle Verbesserungen zu identifizieren. Diese Vorlage führt Moderatoren durch strukturiertes Feedback zu Prozessen, Zusammenarbeit und Ergebnissen und schafft so eine solide Grundlage für effektivere Sprints in der Zukunft.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Überdenken Sie das Format und den Zeitplan Ihres Sprints, indem Sie die Durchführung der Sitzungen, die Teamstruktur, die Dauer des Sprints und das Tempo überprüfen

Bewerten Sie die Zusammenarbeit im Team anhand von Feedback zu Kommunikation, Entscheidungsfindung, Inklusivität, Verantwortlichkeit und psychologischer Sicherheit

Bewerten Sie die Ergebnisse von Design-Sprints, einschließlich der Ausrichtung auf langfristige Ziele, der Klarheit der Sprint-Fragen, der Qualität der Lösungsskizzen, der Prototyp-Genauigkeit und der Erkenntnisse aus Benutzertests

🎯 Ideal für: Design-Sprint-Moderatoren, die jeden Sprint mit ehrlichem Feedback abschließen und den nächsten Sprint für eine größere Wirkung optimieren möchten

6. Vorlage für Abschlussretrospektive

via Miro

Sind Sie es leid, immer wieder dieselben Retrospektiven durchzuführen, die sich wie das Abhaken von Kontrollkästchen anfühlen?

Die WRAP-Retrospektive-Vorlage von Miro bringt Energie und Tiefe in Ihre Sprint-Zusammenfassungen, indem sie Teams dazu anregt, über vier Schlüsselbereiche nachzudenken: Wünsche, Risiken, Wertschätzungen und Rätsel. Dieses strukturierte und dennoch flexible Format regt zu ehrlichen Diskussionen an und stärkt das Bewusstsein des Teams, ohne die Gruppe zu überfordern.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erfassen Sie die Wünsche des Teams für zukünftige Sprints, einschließlich Verbesserungen, Hoffnungen und Ideen, die die Moral oder Effizienz des Teams steigern könnten

Identifizieren Sie Risiken, die sich auf die Lieferung, die Zusammenarbeit oder den Fokus des Teams im kommenden Sprint auswirken können

Bringen Sie Ihre Wertschätzung für Menschen, Maßnahmen oder Unterstützung zum Ausdruck, die zum Erfolg des Teams beigetragen haben

🎯 Ideal für: Scrum Master und Product Owner, die ihre Sprint-Retrospektiven auffrischen und reichhaltigere Unterhaltungen im Team fördern möchten

7. Vorlage für agiles Board

via Miro

Ganz gleich, ob Sie auf eine Deadline hinarbeiten oder Feature-Releases iterieren – mit der Agile Board-Vorlage bleibt Ihr gesamtes Team visuell und funktional auf dem gleichen Stand. Mit Drag-and-Drop-Haftnotizen, integrierten Swimlanes und vollständig anpassbaren Workflows richten Sie in wenigen Minuten ein effizientes Board ein.

Diese Vorlage für Miro-Board-Retrospektiven bietet Ihnen die Struktur, um Aufgaben transparent und gemeinsam zu verwalten, unabhängig davon, ob Sie mit Kanban, Scrum oder einem hybriden Prozess arbeiten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Visualisieren und verfolgen Sie Projektaufgaben in anpassbaren Spalten und Swimlanes

Unterstützen Sie die Autonomie Ihres Support-Teams, indem Sie den Mitgliedern die Selbstzuweisung und Verwaltung ihrer eigenen Arbeitsabläufe ermöglichen

Identifizieren Sie Herausforderungen frühzeitig und verlagern Sie Aufgaben, um Verzögerungen oder Überlastungen zu vermeiden

Synchronisierung mit Tools wie Jira für eine reibungslosere plattformübergreifende Zusammenarbeit

Leiten Sie tägliche Stand-ups und Retrospektiven mit einem visuellen Workflow, der Ihr Team unterstützt

🎯 Ideal für: Softwareentwicklungsteams, Produktmanager und Agile-Praktiker, die das Aufgabenmanagement optimieren und die Teamabstimmung verbessern möchten

💡 Profi-Tipp: Das Lotus-Diagramm ist eine strukturierte Brainstorming-Technik, mit der Sie ein zentrales Thema in verwandte Ideen aufschlüsseln können. Es eignet sich hervorragend, um Themen zu visualisieren, alternative Wege zu erkunden und kreatives Denken während Ihrer nächsten Brainstorming-Sitzung zu fokussieren.

Limits von Miro

Miro ist eine beliebte Online-Whiteboard-Plattform für Remote-Zusammenarbeit und Brainstorming. Trotz seiner Stärken weist es jedoch einige bemerkenswerte Einschränkungen auf, die Ihr Team verlangsamen können, wenn es Retrospektive-Vorlagen in Miro verwendet.

Eingeschränkter Plattform-Support: Miro unterstützt Windows und Mac, bietet jedoch keine native Unterstützung für Linux, sodass einige Benutzer keine reibungslose Erfahrung haben

Keine Zeiterfassung für Aufgaben: Miro verfügt zwar über einen Countdown-Timer für Sitzungen, aber es fehlt eine detaillierte Zeiterfassung für einzelne Aufgaben, sodass es schwieriger ist, zu überwachen, wofür Ihr Team tatsächlich Zeit aufwendet

Eingeschränkter Free-Plan: Die kostenlose Version erlaubt nur drei bearbeitbare Boards gleichzeitig. Viele wichtige Features, wie Countdown-Timer, Video-Chat und das Freigeben benutzerdefinierter Vorlagen, sind ohne Upgrade auf einen kostenpflichtigen Plan nicht verfügbar

Wenn Sie diese Einschränkungen frustrierend finden, sind Sie nicht allein. Sie könnten die üblichen Methoden wie Tabellenkalkulationen oder Tagebücher zur Verwaltung von Retrospektiven und Projekten ausprobieren, aber diese sind oft zeitaufwändig und ineffizient.

Suchen Sie nach einer besseren Alternative zu den Miro-Vorlagen für Retrospektiven?

Als Alternative zu den Vorlagen für Miro-Projekt-Retrospektiven bietet ClickUp eine Sammlung von Vorlagen für Retrospektiven, mit denen Sie Meetings reibungsloser durchführen, Aktionselemente nachverfolgen und Team-Erkenntnisse über ein einziges Dashboard sammeln können.

Es ist eine leistungsstarke App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Aufgabenverwaltung, Automatisierung und KI-gesteuerte Features kombiniert, damit Ihr Team sich konzentrieren und Ergebnisse liefern kann.

Alternative Miro-Vorlagen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Whiteboard-Tools lassen sich die Vorlagen von ClickUp direkt in Ihre Projektaufgaben, Zeitleisten und Ziele integrieren, sodass Sie Zeit sparen und klarere Einblicke gewinnen.

Ansh Prabhakar, Analyst für Geschäftsprozessoptimierung bei Airbnb, sagt dazu

ClickUp bietet viel an einem Ort, wie Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentenverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, Aufgaben einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und auf der Grundlage der täglichen Fortschrittsbesprechungen war die Zukunftsplanung einfach.

Wenn Sie Ihre Retrospektiven mit intelligenterer Nachverfolgung und Zusammenarbeit in Echtzeit verbessern möchten, bietet ClickUp einige der besten Vorlagen für Retrospektiven, die es zu entdecken gilt.

1. Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Retrospektiven

Kostenlose Vorlage Erfassen Sie die Erkenntnisse Ihres Teams und sorgen Sie für kontinuierliche Verbesserungen mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Retrospektiven

Möchten Sie Ihre Projekte mit klaren Erkenntnissen, umsetzbaren Schlussfolgerungen und großartigen Ideen abschließen? Die ClickUp-Vorlage für Projektrückblicke hilft Ihnen dabei, zu bewerten, was funktioniert hat, was nicht und wie Sie sich beim nächsten Mal verbessern können.

Diese agile Vorlage für Retrospektiven ist ein hervorragendes Tool, um wichtige Erkenntnisse festzuhalten, Muster zu erkennen und Ihre Ergebnisse nach jedem größeren Projekt in einen strukturierten Retrospektivbericht umzuwandeln.

Die Retrospektive-Board-Ansicht hilft Ihnen dabei, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und Lösungen zu planen, während die Aktivitätslistenansicht Ihnen dabei hilft, alle während des Projekts abgeschlossenen Aktivitäten im Blick zu behalten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Finden Sie Fehler und Herausforderungen, um Wiederholungen zu vermeiden

Sammeln Sie Feedback von Ihrem Team zu Erfolgen und Verbesserungsmöglichkeiten

Erstellen Sie einen umfassenden Retrospektive-Bericht als Grundlage für zukünftige Projekte

Fördern Sie die kontinuierliche Verbesserung Ihrer agilen Workflows mit einem Fokus auf Problemlösung und iterativem Lernen

🎯 Ideal für: Projektmanager, agile Teams und Führungskräfte, die sich darauf konzentrieren, Prozesse zu optimieren und mit jedem Projekt bessere Ergebnisse zu erzielen

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Scrum” stammt aus dem Rugby, wo sich die Spieler eng in einer Formation zusammenfinden, um den Ball als Team nach vorne zu schieben.

2. Die ClickUp-Vorlage für Retrospektiven

Kostenlose Vorlage Führen Sie intelligentere Retrospektiven durch, gewinnen Sie echte Erkenntnisse und machen Sie jedes Projekt zu einer Lernmöglichkeit – mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Retrospektiven

Die ClickUp-Vorlage für Projektrückblicke ist Ihre zentrale Ressource für die Überprüfung fertiggestellter Projekte und die Verbesserung zukünftiger Ergebnisse. Unabhängig davon, ob das Projekt reibungslos verlief oder mit Hindernissen gespickt war, hilft diese Vorlage Ihrem Team, zu reflektieren, zu lernen und zu wachsen.

Dank des strukturierten Formats für Diskussionen bleiben Meetings im Team auf Kurs.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erfassen Sie Fehler, Hindernisse und Misserfolge, damit Ihr Team sie in Zukunft vermeiden kann

Heben Sie hervor, was gut gelaufen ist, erkennen Sie wiederholenswerte Erfolge und bringen Sie verwandte Verbesserungsideen zur Sprache

Verwandeln Sie Diskussionspunkte in klare Aktionselemente für kontinuierliche Verbesserungen

Erstellen Sie einen Retrospektive-Bericht, um wichtige Erkenntnisse freizugeben und das zentrale Thema hinter dem Erfolg oder Misserfolg jedes Sprints im gesamten Unternehmen aufzudecken

🎯 Ideal für: Agile Teams, Projektmanager und Unternehmen, die sich auf iterative Verbesserungen und Reflexionen nach Projektabschluss konzentrieren

3. Die ClickUp-Vorlage für Sprint-Retrospektiven

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie das Feedback Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage „Sprint-Retrospektive-Brainstorming“ in Erfolge für den nächsten Sprint

Sie haben gerade einen Sprint abgeschlossen? Bevor Sie mit der nächsten Aufgabe fortfahren, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um mit Ihrem Team zu reflektieren. Mit der ClickUp-Vorlage für Sprint-Retrospektiven lassen sich Erfolge, Herausforderungen und Wachstumschancen leicht identifizieren, sodass Ihr nächster Sprint noch besser wird.

Diese Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen dabei:

Brainstormen Sie Sprint-Feedback mithilfe klarer, farbcodierter Spalten für Ziele, Erfolge, Schwachstellen und zufällige Wörter, um kreative Ideen anzuregen

Organisieren Sie Aktionselemente basierend auf den Beiträgen des Teams für eine schnelle Umsetzung

Fördern Sie funktionsübergreifende Transparenz und offene Unterhaltungen über Prozessverbesserungen

Sorgen Sie für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den Bereichen UX-Design, Entwicklungszyklen und teamübergreifende Workflows

🎯 Ideal für: Agile Teams, Start-up-Umgebungen und Projektmanager, die Retrospektiven aufschlussreich, schnell und umsetzbar gestalten möchten

4. Die ClickUp 4Ls Retro-Vorlage

Kostenlose Vorlage Reflektieren, lernen und wachsen Sie mit der ClickUp 4Ls Retrospektive-Vorlage

Erleben Sie alle Erfolge (und Rückschläge) mit der ClickUp 4Ls Retrospektive-Vorlage. Ganz gleich, ob Ihr Projekt wie ein Traum verlief oder es unterwegs ein paar Hindernisse gab, diese Vorlage hilft Ihrem Team, alles zu verarbeiten.

Die 4 Ls stehen für Loved (geliebt), Longed for (ersehnt), Loathed (gehasst) und Learned (gelernt), eine kreative Technik, die tiefe Einblicke ermöglicht. Sie bietet allen Beteiligten eine strukturierte Möglichkeit, über ihre Erfahrungen mit dem Projekt zu reflektieren

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Halten Sie fest, was Ihrem Team gefallen und gefallen hat (Loved)

Identifizieren Sie unerfüllte Bedürfnisse und verpasste Chancen (Longed for)

Frustrationen und Hindernisse aufdecken (Loathed)

Heben Sie wertvolle Erkenntnisse und Erkenntnisse hervor (Gelerntes)

Schaffen Sie einen sicheren Space für Feedback, Reverse Brainstorming und kontinuierliches Teamwachstum, der besonders für Remote-Teams hilfreich ist, die von Strukturen profitieren

🎯 Ideal für: Projektmanager, agile Teams, funktionsübergreifende Mitarbeiter und alle, die die Kommunikation und Ergebnisse ihres Teams verbessern möchten.

5. Die Vorlage „Backlogs und Sprints“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage Reduzieren Sie das Chaos durch Backlogs und Sprints mit der Vorlage „Backlog & Sprints“ von ClickUp

Sie versinken in Backlogs und kämpfen gegen Sprint-Deadlines? Agile Teams arbeiten schnell, und das sollten Ihre Tools auch. Die ClickUp-Vorlage für Backlogs und Sprints bietet Scrum-Mastern und agilen Projektmanagern alles, was sie benötigen, um klar und schnell zu organisieren, Prioritäten zu setzen und Aufgaben auszuführen.

Diese leistungsstarke Vorlage vereinfacht die Backlog-Aufbereitung und Sprint-Planung, sodass Ihr Team fokussiert und auf das Wesentliche konzentriert bleibt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie einen zuverlässigen Sprint-Zeitplan mit vorgefertigten Listen für Sprints, Bug-Nachverfolgung, Backlog-Management und einer einfachen Möglichkeit, den Fortschritt zu visualisieren

Priorisieren Sie Aufgaben klar, damit jeder weiß, was als Nächstes ansteht, oder verwenden Sie ein Lotus-Diagramm, um Aufgaben um eine zentrale Idee herum zu organisieren

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und verfolgen Sie die Eigentümerschaft

Verwenden Sie über 20 Statusoptionen und mehrere Ansichten (Liste, Board, Formular, Chat), um Workflows zu visualisieren

Verwenden Sie vorgefertigte benutzerdefinierte Felder für Story-Punkte, Feature-Infos oder Abhängigkeiten, um viele Ideen aus jedem Sprint zu erweitern

Fügen Sie IB-Limits, Meilensteine und Zeitschätzungen hinzu, um die Dynamik aufrechtzuerhalten

🎯 Ideal für: Agile Manager, Produktteams und Scrum Master, die einen konsistenten Sprint-Zeitplan erstellen, den Backlog bewältigen und qualitativ hochwertige Arbeit liefern möchten.

🧠 Fun Fact: Als das Agile Manifest erstellt wurde, befürchtete Martin Fowler, dass Amerikaner „Agile” falsch aussprechen könnten. (Es wird „a-jile” ausgesprochen, wie „file”, nicht „a-jill”!)

6. Die ClickUp-Vorlage „Start, Stopp, Weiter“

Kostenlose Vorlage Setzen Sie das Feedback Ihres Teams in Maßnahmen um und sorgen Sie mit der Vorlage „Start, Stopp, Weiter“ von ClickUp für reibungslosere Sprints als je zuvor

Möchten Sie nach jedem Sprint ehrliches, konstruktives Feedback von Ihrem Team erhalten? Mit der Vorlage „Start, Stopp, Weiter“ von ClickUp ist das ganz einfach.

Diese Vorlage hilft Ihrem Scrum-Team, an einem gemeinsamen Space zu reflektieren, was es beginnen, beenden und fortsetzen möchte. Mit zwei Status und mehreren Ansichtsoptionen bleiben Rückmeldungen organisiert und umsetzbar. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um direkt auf dem Whiteboard klare, priorisierte Aufgaben zu erstellen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Sammeln Sie auf strukturierte Weise gezieltes Feedback von Ihrem Team

Identifizieren Sie Prozessverbesserungen und Bereiche, die beibehalten werden sollten

Verwandeln Sie Feedback in umsetzbare Aufgaben, egal ob Sie eine oder acht Ideen präsentieren, ohne dabei an Schwung zu verlieren

Optimieren Sie Sprint-Retrospektiven für kontinuierliches Wachstum

🎯 Ideal für: Scrum-Teams, Agile Coaches und Projektmanager, die ihre Workflows weiterentwickeln und die Teamleistung steigern möchten

7. Die Vorlage „Agile Sprints“ von ClickUp für Ereignisse

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre agilen Meetings und halten Sie Ihr Team mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprints und Ereignisse auf Kurs

Halten Sie Ihr agiles Team mit der ClickUp-Vorlage für agile Sprint-Ereignisse auf Kurs – dem perfekten Tool, um alle Notizen, Entscheidungen und Aktionselemente aus Meetings festzuhalten, ohne etwas zu verpassen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Dokumentieren Sie Sprint-Planung, tägliche Standups und Sprint-Ereignisse an einem Ort

Verfolgen Sie Meeting-Details wie Teilnehmer, Dauer, Ziele und Erkenntnisse aus einer Sechs-Hüte- oder Brainstorming-Technik

Priorisieren und ordnen Sie Aktionselemente neu, um nahtlose nächste Schritte zu ermöglichen, oder verwenden Sie ein Board zur Ursachenanalyse, um potenzielle Ursachen und die Grundursache wiederkehrender Probleme zu ermitteln

Nahtlose Integration in Ihre aktuellen Tools, damit alles synchronisiert bleibt

🎯 Ideal für: Agile Teams und Scrum Master, die eine einfache, organisierte Möglichkeit suchen, jeden Sprint-Zyklus zu planen und zu verbessern

📮 ClickUp Insight: Teams, die mehr als 15 Tools verwenden, erzielen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit schlechtere Ergebnisse, während leistungsstarke Teams sich auf neun oder weniger Tools beschränken. Warum die Dinge komplizieren? ClickUp vereint Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chat und Anrufe an einem Ort, unterstützt durch KI-gesteuerte Workflows. Mit ClickUp bleibt jedes Team sichtbar, fokussiert und produktiv, während die KI die Routinearbeiten übernimmt.

8. Die Vorlage „Agiles Scrum-Management mit Retrospektiven“ von ClickUp

Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre Sprints und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit der Vorlage „Agile Scrum Management mit Retrospektiven“ von ClickUp

Die Vorlage „Agile Scrum Management and Retrospectives“ von ClickUp vereint alle wichtigen Scrum-Tools, die Sie benötigen, von Backlogs und Sprints bis hin zu Testmanagement und Retrospektiven, an einem Ort.

Mit dieser Vorlage können Sie Sprints effizient planen, nachverfolgen und verwalten, indem Sie vordefinierte Status wie „Ausstehend“, „In Bearbeitung“, „Erledigt“ und „Abgelehnt“ sowie einen Whiteboard-Space für strukturiertes Brainstorming mit zufälligen Wörtern nutzen.

Diese Vorlage hilft Ihnen außerdem dabei:

Passen Sie Tags und benutzerdefinierte Felder an oder fügen Sie Textfelder hinzu, um zusätzlichen Kontext bereitzustellen, ohne Ihren Workspace zu überladen

Organisieren Sie Ihren Workflow mit sechs vielseitigen Ansichten, darunter Kanban-Boards und Listen

Konsolidieren Sie Abfragen von Entwicklern, Kundenfeedback und Testergebnisse auf einer einheitlichen Plattform

Passen Sie sich während des Sprints ganz einfach an Teamänderungen an, indem Sie neue Geschwindigkeiten festlegen und unvollendete Backlog-Elemente übertragen

🎯 Ideal für: Scrum Master, agile Teams und Projektmanager, die die Planung und Durchführung von Sprints mit leistungsstarken, integrierten Scrum-Tools vereinfachen möchten

Mit effektiven Retrospektiven jeden Sprint optimal nutzen

Die Verfasser des Agilen Manifests betonten die Bedeutung regelmäßiger Reflexion und kontinuierlicher Verbesserung und erklärten

In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann, und passt sein Verhalten entsprechend an.

Obwohl sie es nicht ausdrücklich so nannten, legte diese Idee den Grundstein für das, was wir heute als agile Retrospektive kennen.

Heute sind Retrospektiven in Scrum und anderen Frameworks als Schlüsselelemente etabliert, um nach jedem Sprint den Fortschritt zu überprüfen, Herausforderungen anzugehen und Erfolge zu feiern. Durch die Konzentration auf klare Ziele innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens konnten Teams ihre Produktivität um bis zu 40 % steigern.

Die Sprint-Retrospektive-Vorlagen von Miro sind zwar gut, aber die Tools bieten möglicherweise nicht alles, was Ihr Team benötigt.

Die Retrospektive-Vorlagen von ClickUp sind eine bessere Alternative. Sie bieten eine strukturierte Möglichkeit, Feedback zu sammeln, ehrliche Kommunikation zu fördern und Erkenntnisse in umsetzbare Verbesserungen umzuwandeln. Integrieren Sie diese Vorlagen in Ihren Workflow, um kontinuierlich zu lernen und bei jedem Sprint bessere Ergebnisse zu erzielen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie, Ihre Arbeit zu transformieren!