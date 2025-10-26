Die 10 besten ShotGrid-Alternativen für kreatives Projektmanagement im Jahr 2025

Da kreative Arbeitsabläufe immer komplexer werden und die Zeitleiste immer enger wird, benötigen Teams Projektmanagement-Tools, die flexibel und intuitiv sind und eine nahtlose Zusammenarbeit und Freigaben unterstützen.

ShotGrid ist zwar eine robuste Lösung, aber möglicherweise nicht für jedes Team geeignet, insbesondere für diejenigen, die eine modernere Benutzeroberfläche, eine einfachere Einarbeitung oder umfassendere benutzerdefinierte Optionen suchen.

In diesem Blog haben wir die besten Alternativen zu ShotGrid zusammengestellt – perfekt für Kreativ-Teams, die dieselben leistungsstarken Features mit einer anpassungsfähigeren Benutzererfahrung wünschen.

Die besten ShotGrid-Alternativen auf einen Blick

Tools Beste Features Am besten geeignet für *Preise ClickUp • KI für Aufgaben, Dokumente und Updates • ClickUp Docs, Whiteboards und Dashboards an einem Ort • Automatisierungen und Vorlagen für wiederholbare Arbeitsabläufe Funktionsübergreifende Kreativteams, die Projekte, Assets, KI- und Automatisierung tools sowie Wissensmanagement an einem Ort vereinen möchten Free Forever-Plan; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Prism Pipeline • Nachverfolgung von Assets und Version • Flexibilität durch Open Source und Pipeline-Vorlagen • Unterstützen für verschiedene Betriebssysteme VFX- und 3D-Animations-Teams, die eine Pipeline-Kontrolle innerhalb von DCCs benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 22 $/Monat pro Benutzer Frame. io • Frame-genaue Kommentare und Anmerkungen auf dem Bildschirm • Automatische Version und Vergleiche • Sicheres Freigeben mit Berechtigungen und Wasserzeichen Video-Teams, die schnelles, framegenaues Client-Feedback benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 15 $/Monat pro Mitglied ftrack • Nachverfolgung mit Zeitachsen und Abhängigkeiten • Integrierte Überprüfung mit Echtzeit-Feedback • Gantt-Ansichten und Dashboards für Studios Studios, die eine durchgängige Nachverfolgung und -überprüfung wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer Krock • Visuelle Pipelines und Storyboard-Überprüfungen • Frame-für-Frame-Feedback zu Video, Bildern und PDF-Dateien • Client-Portale mit markenspezifischen Freigaben-Links Agenturen und Storyboard-Teams, die visuell orientierte Reviews wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14 $/Monat pro Benutzer ReviewStudio • Präzise Markierungen in Videos, Bildern, PDFs und Seiten • Nebeneinander angeordnete Version-Vergleiche für schnellere Freigaben Kreative Teams, die strukturierte Freigaben über verschiedene Medien hinweg benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer Cage • Kommentare auf Pixelebene zu Videos, Bildern und PDFs • Feedback in zuweisbare Aufgaben umwandeln • Genehmigungs- und Freigabe-Workflows mit Verlauf Designlastige Vertriebs- und Kreativteams, die Client-Freigaben benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 8 $/Monat pro Benutzer Monday. com • Anpassbare Boards und vorgefertigte Vorlagen • Automatisierungen, Formulare und Echtzeit-Updates • Dashboards für hohe Sichtbarkeit Teams, die eine flexible, visuelle Planung ohne aufwendiges Setup wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 9 $/Monat pro Platz Trello • Drag-and-Drop-Kanban-Boards • Karten-Checklisten, Fälligkeitstermine und Anhänge • Power-Ups für Kalender, Ansichten und mehr Kleine Teams und Freiberufler, die eine einfache Nachverfolgung von Aufgaben wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $/Monat pro Benutzer Wrike • KI-Risikoerkennung und -Priorisierung • Antragsformulare, Genehmigungen und Abhängigkeiten • Gantt-Diagramme, Arbeitsauslastung und Dashboards Mittlere bis große Unternehmen, die komplexe teamübergreifende Arbeit koordinieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer

Warum sollten Sie sich für ShotGrid-Alternativen entscheiden?

ShotGrid entspricht nicht immer den sich ändernden Anforderungen kleinerer Teams oder solcher, die mehr Flexibilität suchen. Hier sind die Gründe, warum viele Kreativteams nach Alternativen suchen:

Steile Lernkurve: Die komplexe Benutzeroberfläche und technisches Setup von ShotGrid können die Einarbeitung verlangsamen, insbesondere für kleinere oder nicht-technische Teams

Hohe Kosten: Die Preise sind oft für große Studios geeignet, können aber für Indie-Teams, Freiberufler oder Agenturen mit knapperen Budgets zu hoch sein

Starre Workflows: ShotGrid wurde in erster Linie für Film-, VFX- und Animations-Pipelines entwickelt und kann für Teams mit vielfältigeren oder hybriden Prozessen als unflexibel empfunden werden

Eingeschränkte Benutzererfahrung: Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und unintuitiv, was sich auf die tägliche Effizienz und die kreative Dynamik auswirkt

Starke Abhängigkeit von Anpassungen: Viele Teams stellen fest, dass sie technische Experten oder benutzerdefinierte Skripte benötigen, um die Plattform an ihre Bedürfnisse anzupassen

Es gibt jetzt bessere Optionen: Neuere tools bieten eine moderne Benutzeroberfläche, integrierte Neuere tools bieten eine moderne Benutzeroberfläche, integrierte Zusammenarbeit am Arbeitsplatz , Cloud-native Features und einfache Integrationen, ohne den Overhead von ShotGrid

Die besten ShotGrid-Alternativen

Sind Sie bereit, loszulegen? Entdecken Sie diese handverlesenen Lösungen für Projektmanagement, die Sie anstelle von ShotGrid verwenden können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projekt-Nachverfolgung und Zusammenarbeit)

Erstellen Sie kollaborative, kreative, KI-gestützte Workflows auf ClickUp

Wenn die Arbeit Ihres Kreativteams in chaotischen Slack-Threads, verstreuten Google Docs und E-Mails mit der Frage „Wo ist die neueste Datei?“ stattfindet, ist ClickUp, die App für die Arbeit, die Klarheit, auf die Sie gewartet haben.

Es wurde nicht nur für Projektmanager entwickelt, sondern auch für Designer, Video Editoren, Texter und Art Directors, die einen Arbeitsbereich benötigen, der so schnell ist wie sie selbst. Tatsächlich haben Unternehmen wie Sequeent ihre Arbeit zentralisiert und ihre Produktivität mit ClickUp um 50 % gesteigert.

Der Design-Projektmanagement-Hub von ClickUp ist speziell auf Kreativteams zugeschnitten, die mehrere Kunden, enge Zeitpläne und endlose Feedback-Schleifen unter einen Hut bringen müssen. Damit können Sie übersichtliche Arbeitsabläufe erstellen, Projekte vom Briefing bis zur Lieferung visualisieren und in Echtzeit zusammenarbeiten – ohne ständig zwischen Registerkarten wechseln oder nach der neuesten Version suchen zu müssen

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie kreative Arbeit verwalten und eine Asset-Bibliothek in ClickUp aufbauen können 👇

Koordinieren Sie Kreativteams und Kampagnen mit ClickUp Projektmanagement

Und mit der ClickUp-Projektmanagement-Suite erhalten Sie die Flexibilität, Ihre Pipelines zu gestalten – sei es für das Management von Animationsprojekten, die Postproduktion, die Überprüfung von Spiel-Assets oder die Einführung von Kampagnen.

Außerdem erhalten Sie die vollständige Kontrolle darüber, wie Projekte voranschreiten – vom „Konzept“ bis zur „endgültigen Lieferung“ (oder „Client hat seine Meinung wieder geändert“). Sie können den Status von Aufgaben anpassen, Prioritäten zuweisen, Abhängigkeiten hinzufügen und sogar ClickUp-Automatisierungen festlegen, um sich wiederholende Schritte zu erledigen. Egal, ob Ihr Videospielentwicklungs- oder Produktionsprozess aus zwei Schritten oder zwanzig besteht, es passt.

⭐ Bonus Mit ClickUp AI erhalten Benutzer die weltweit umfassendste Arbeit-KI. Sie schließt die KI-Zersplitterung vollständig ab, indem sie alle KI-Anforderungen moderner Wissensarbeiter erfüllt. Von KI-Agenten über Automatisierungen bis hin zum Zugriff auf hochwertige externe KI-Modelle direkt aus dem ClickUp-Workspace, wie ChatGPT, Gemini und Claude, müssen Sie nie wieder zwischen Apps umschalten oder nach Kontexten suchen. So können KI-Features in ClickUp bei kreativen Projekten helfen: Analysieren Sie Projektanforderungen und generieren Sie automatisch Aufgaben, weisen Sie diese den richtigen Teammitgliedern zu und legen Sie anhand von ClickUp Automatisierungen und AI Agents Fristen basierend auf Arbeitsaufwand und Priorität fest. Automatisieren Sie Routineaufgaben wie das Verschieben von Aufgaben zwischen Phasen, das Versenden von Erinnerungen oder das Aktualisieren von Status, um Kreativteams für hochwertige Arbeit zu entlasten

Generieren Sie Ideen, Entwürfe und Inhalt für Blogs, Kampagnen oder Kreativ-Briefings, um den kreativen Prozess mit ClickUp Brain zu beschleunigen

Transkribieren Sie Diskussionen, fassen Sie Schlüsselpunkte zusammen und halten Sie Aktionselemente aus Meetings fest, damit alle auf dem gleichen Stand sind – mit dem ClickUp AI Notetaker

Finden Sie schnell relevante Assets, vergangene Projekte oder Referenzmaterialien, um Konsistenz zu gewährleisten und Ideen wiederzuverwenden – mit ClickUp Enterprise Search

Verwenden Sie „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX , um auf natürliche Weise Aufgaben zuzuweisen, Ihre Ideen festzuhalten oder Dokumente zu entwerfen, und behalten Sie dabei den vollständigen Kontext bei, da Brain MAX Ihre Projekte, Ihr Team und Ihre Dateien in ClickUp und anderen tools kennt Hier ist ein Beispiel für ClickUp Brain bei der Arbeit👇

Erstellen Sie verschiedene ClickUp-Ansichten für Ihren Workflow – beispielsweise ein Kanban-Board für Ihr Designteam, ein Gantt-Diagramm für Ihren Produzenten und eine einfache Liste für Freiberufler –, damit jeder so arbeiten kann, wie er möchte, ohne das System zu beeinträchtigen.

Mit ClickUp Docs können Sie kreative Briefings direkt in Ihrem Arbeitsbereich schreiben, organisieren und freigeben – verknüpfen Sie sie mit Aufgaben, weisen Sie Team-Mitglieder zu und kommentieren Sie in Echtzeit. Mit Rich-Text-Bearbeitung, Checklisten und eingebetteten Medien eignet es sich ideal für alles, von Skriptentwürfen bis hin zu Markenleitfäden.

Skizzieren Sie Ideen, sammeln Sie zentralisiertes Feedback und erstellen Sie Workflows auf ClickUp Whiteboards

Brainstorming für eine neue Kampagne oder Erstellen einer Karte für ein Zeichen?

ClickUp Whiteboards bieten Ihrem Team eine visuelle Spielwiese, auf der Sie per Drag & Drop skizzieren, planen und laut nachdenken können – ohne die Plattform zu verlassen. Sie können Haftnotizen sofort in Aufgaben umwandeln, Eigentümer zuweisen und den Fluss von der Idee bis zur Umsetzung aufrechterhalten.

Es ist besonders nützlich, um Clients Konzepte vorzustellen oder während der Vorproduktionsphase die visuelle Gestaltung zu planen.

Mit ClickUp Zeiterfassung können Designer und Redakteure die für jede Aufgabe aufgewendeten Stunden direkt protokollieren, und Projektmanager müssen endlich nicht mehr drei verschiedene Apps verwenden, um ein einziges Projekt zu verwalten. Sie können Ziele festlegen, den Fortschritt anhand von Meilensteinen verfolgen und visualisieren, wie Projekte im Hinblick auf Fristen oder Budgets vorankommen.

Möchten Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten nachverfolgen? Auch dafür gibt es eine Lösung.

Mit ClickUp-Integrationen für Figma, Adobe Creative Cloud, InVision und mehr können Sie Designdateien anhängen, Live-Vorschauen in Aufgaben einfügen und Feedback an einem Ort sammeln. Designer müssen ihren Arbeitsfluss nicht unterbrechen, um das Team auf dem Laufenden zu halten, und Projektmanager müssen nicht ständig fragen: „Ist es schon fertig?“

Die besten Features von ClickUp

Limit den Zugriff mit erweiterten Datenschutzkontrollen und rollenbasierten Berechtigungen

Freigeben Sie öffentliche oder private Links für Aufgaben, Dokumente und Dashboards

Plan Kapazität mit Workload-Management und Zeitschätzungen

Führen Sie die Synchronisierung Ihres Google Kalender und Outlook-Kalenders mit dem ClickUp-Kalender durch, um den Überblick über Ihre Meetings und Termine zu behalten

Zeichnen Sie Bildschirm-Walkthroughs mit der nativen Bildschirmaufzeichnung von ClickUp Clips in Aufgaben auf

Planen Sie wiederholende Aufgaben mit flexiblen Wiederholungsoptionen

Importieren Sie Daten aus tools wie Asana, Trello, Jira und Excel ganz einfach

Limit von ClickUp

Die Plattform kann zunächst überwältigend wirken, insbesondere für Teams, die von einfacheren tools umsteigen möchten

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

ClickUp bietet unübertroffene Flexibilität mit anpassbaren Ansichten (Liste, Tafel, Gantt, Kalender), leistungsstarken Automatisierungen und integrierten Dokumenten, Zielen und Zeiterfassung – alles in einem einzigen Arbeitsbereich. Es zentralisiert die Zusammenarbeit im Team und das Projektmanagement, sodass wir mehrere Tools wie Trello, Asana und Notion durch ein einziges einheitliches System ersetzen können.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Docs ist direkt mit Aufgaben verknüpft, sodass Ihr Design-Briefing nicht nur eine Datei ist, sondern ein lebendiges Dokument, das mit der tatsächlichen Arbeit verbunden ist.

2. Prism Pipeline (am besten geeignet für 3D- und VFX-Produktionsteams)

via Prism Pipeline

Prism Pipeline ist eine schlanke, künstlerorientierte Lösung, die die Reihenfolge in all Ihre Medienprojekte bringt. Sie organisiert Assets, verwaltet Versionen und lässt sich in Ihre vorhandenen tools integrieren – und bietet so neben Ihrem Projektmanagement auch praktisches Digital Asset Management.

Es wurde speziell für CG-Pipelines in Maya, Blender, Houdini, Nuke und Unreal entwickelt und strukturiert Ideenfindung, Dateiverwaltung, Version und Renderings, ohne dass man einen Doktortitel in Pipeline-Entwicklung benötigt. Es basiert auf Open Source und hat sich zu einem produktionsreifen tool entwickelt, dem Indie-Teams und größere VFX-Studios, darunter auch solche, die an Film- und Fernsehproduktionen arbeiten, vertrauen.

Für Teams, die eine klare visuelle Kommunikation benötigen, unterstützt Prism Überprüfungs- und Freigabeworkflows sowie integriertes Aufgabenmanagement innerhalb von DCCs – so können Sie Kreativteams verwalten, ohne ständig zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Die besten Features von Prism Pipeline

Organisieren Sie Mediendateien und Versionen automatisch mithilfe intelligenter Namenskonventionen und strukturierter Ordner

Weisen Sie Aufgaben direkt in DCCs (Maya, Blender, Houdini, Nuke, Unreal) zu und verwalten Sie sie dort

Überprüfen Sie Ihre Arbeit in einem integrierten Mediaplayer mit Anmerkungen und Notizen für internes Feedback

Arbeiten Sie plattformübergreifend, unterstützt von Windows, Mac und Linux, zusammen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines durch Open-Source-Flexibilität für interne Erweiterungen und tools

Einschränkungen von Prism Pipeline

Bietet kein traditionelles Projektmanagement-Tool wie Zeitleiste oder Arbeitsauslastungsberichte

Kann teilweise sehr entwicklerorientiert wirken, insbesondere für Teams ohne technischen Leiter

Preise für Prism Pipeline

Free

Plus : 22 $/Monat pro Benutzer

Pro: 52 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Prism Pipeline

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen reale Benutzer über Prism Pipeline?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Ich selbst bin seit einigen Jahren als Prism-Benutzer zu Hause tätig und bin damit sehr zufrieden.

👀 Wussten Sie schon? Die VFX in Avengers: Endgame umfassten über 2.500 Visual-Effects-Aufnahmen, an denen mehrere Studios aus verschiedenen Kontinenten remote zusammengearbeitet haben.

3. Frame. io (Am besten geeignet für die Überprüfung von Videos und schnelles Client-Feedback)

Deadlines warten nicht auf E-Mail-Verläufe. Und Frame.io wurde genau dafür entwickelt, um dieses Problem zu lösen.

Es wurde für Kreative entwickelt, die mit Videos arbeiten und keine Zeit damit verlieren können, Genehmigungen einzuholen, Slack-Nachrichten zu durchsuchen oder zum fünften Mal zu erklären, welche Version „final_final3.mp4” ist. (Ja, das kennen wir alle. )

Frame. io wird von Editors, Produzenten, Motion Designern und Clients gleichermaßen genutzt – und lässt sich direkt in Ihre Bearbeitung- und Unterhaltungssoftware integrieren, sodass beschleunigtes Feedback genau dort bleibt, wo die Arbeit stattfindet.

Die besten Features von Frame.io

Laden Sie Filmmaterial sofort hoch und organisieren Sie es mit Cloud-basiertem Speicher, der für hochauflösende Videos optimiert ist

Sammeln Sie präzises Feedback zur Online-Prüfung-Software mit framegenauen Kommentaren und Bildschirmannotationen (kein Rätselraten mehr „welcher Teil?“)

Konvertieren Sie Medien automatisch für eine reibungslose Wiedergabe im Browser, während die Quelldateien für die endgültige Auslieferung intakt bleiben

Direkte Integration mit Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects und DaVinci Resolve für nahtlose Überprüfungen in der Zeitleiste

Verwalten Sie Versionen automatisch und behalten Sie einen übersichtlichen Überblick über alle Änderungen, um schnell darauf zurückgreifen zu können

Kontrollieren Sie den Zugriff mit Berechtigungen, Wasserzeichen und Passwortschutz für kundenbezogene Inhalte

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Stakeholdern von überall aus zusammen – auf dem Desktop, dem Smartphone oder sogar dem iPad

Frame.io-Limitations

Am besten geeignet für Video-Teams; weniger nützlich für die allgemeine Planung kreativer Projekte

Der Free-Plan kann für Teams mit großen Mediendateien oder umfangreichen Überprüfungszyklen einschränkend wirken

Preise für Frame.io

Free

Pro : 15 $/Mitglied + Steuern

Team : 25 $/Mitglied + Steuern

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Frame.io

G2 : 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Frame.io?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ich denke, meine Sichtweise auf die Verwendung von Frame ist etwas einzigartig, da ich es nicht direkt zum Erstellen verwende, sondern zum Freigeben und Präsentieren kreativer Konzepte für meine Clients, und dafür ist es ein fantastisches tool. Es ist so einfach zu präsentieren und organisiert zu bleiben.

👀 Wussten Sie schon: Für den Film Mad Max: Fury Road wurden über 480 Stunden Rohmaterial gedreht – für einen zweistündigen Film. Das entspricht einem Drehverhältnis von etwa 240:1, einem der höchsten Werte in der modernen Filmgeschichte. Die Editoren waren monatelang mit den Tagesaufnahmen beschäftigt.

4. ftrack (Am besten geeignet für die End-to-End-Nachverfolgung kreativer Produktionen)

via ftrack

ftrack wurde speziell für VFX-, Animations- und Postproduktions-Teams entwickelt und vereint Produktionsnachverfolgung, Überprüfung und Teamzusammenarbeit in einer strukturierten Plattform. Es wurde entwickelt, um die Arbeit von Kreativen zu verstehen.

ftrack wird bereits von namhaften Studios, darunter Netflix-Anbieter, eingesetzt und sorgt für Klarheit in komplexen Pipelines. Damit können Produzenten und Künstler sehen, wer was zu erledigen hat, wann es fällig ist und wie es sich in das Gesamtbild einfügt, ohne das typische Chaos kreativer Terminplanung.

Und es ist skalierbar – von kleinen internen Teams bis hin zu vollwertigen Remote-Studios.

Die besten Features von ftrack

Führen Sie die Nachverfolgung verschiedener Aufgaben und Assets über die gesamte Produktionspipeline hinweg durch, wobei der Schwerpunkt auf detaillierten Zeitleisten und Abhängigkeiten liegt.

Überprüfen Sie Medien im Browser mit Echtzeit-Feedback und Version-Vergleichen.

Arbeiten Sie teamübergreifend mit Notizen, Status-Updates und Benachrichtigungen, die an Projektphasen geknüpft sind.

Visualisieren Sie den Fortschritt der Projekte mithilfe von Gantt-artigen Zeitleisten und Dashboards, die speziell für das kreative Workflow-Management entwickelt wurden.

Integrieren Sie DCC-tools wie Maya, Nuke und After Effects, damit Künstler in ihrem Flow bleiben können.

Erleichtern Sie die Automatisierung von Workflows mit der Python API und Integrationen für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten.

Limitations von ftrack

Kann für kleinere Teams, die keine umfassende Nachverfolgung auf Produktionsebene benötigen, überwältigend sein.

Die Preise können für Indie-Studios oder Freiberufler, die gerade erst anfangen, hoch sein.

Preise für ftrack

Bewertung: 10 $/Monat pro Benutzer

Studio: 25 $/Monat pro Benutzer

ftrack-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ftrack?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Gute Sichtbarkeit der Ressourcen und Übersicht über die Aufgaben. Mir gefällt, dass vieles anpassbar ist und an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden kann. Gute Benutzeroberfläche. *

👀 Wussten Sie schon: 20 % der Produktmanager nennen Unorganisiertheit als größten Killer der Produktivität – eine Herausforderung, mit der Kreativteams in der Postproduktion und im Bereich VFX häufig konfrontiert sind, wenn sie komplexe Arbeitsabläufe verwalten.

5. Krock (Am besten geeignet für Kreativagenturen und die Zusammenarbeit an Storyboards)

via Krock

Krock wurde speziell für Agenturen, Video-Produzenten, Illustratoren und Storyboard-Künstler entwickelt und vereinfacht kreative Reviews, ohne die Benutzer mit zu vielen Reglern und Schaltflächen zu überfordern.

Es glänzt, wenn Visualisierungen und Workflows zur Kundenfreigabe im Mittelpunkt Ihrer Prozesse stehen. Stellen Sie es sich als eine visuell orientierte Plattform vor, auf der Zeitleisten, Feedback-Threads und Aufgaben ohne Chaos zusammenleben.

Sie können benutzerdefinierte Pipelines erstellen, Assets freigeben, Frame-für-Frame-Feedback einholen und Clients einbeziehen, ohne endlose E-Mail-Schleifen.

Die besten Features von Krock

Erstellen Sie visuelle Pipelines, die auf die Phasen kreativer Projekte zugeschnitten sind, vom Entwurf bis zur Lieferung, in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Sammeln Sie framegenaues, kontextbezogenes Feedback zu Videos, Bildern, PDFs und Storyboard-Vorlagen

Weisen Sie Aufgaben zu und verwalten Sie To-dos direkt neben visuellen Assets.

Freigeben Sie Inhalte ganz einfach mit Kunden über Markenportale und passwortgeschützte Links.

Verfolgen Sie Versionen automatisch mit Side-by-Side-Vergleichen.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Clients, Teamkollegen und Freiberuflern zusammen.

Limit-Einschränkungen von Krock

Nicht ideal für große Produktionspipelines oder technische Integrationen

Die mobile Funktion ist limit – am besten auf dem Desktop nutzbar.

Preise von Krock

Free

Pro : 14 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 400 $/Monat

Krock-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Krock?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Es hat die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und externen Kunden verbessert. Unsere Kollegen loben die Plattform für ihre robusten Funktionen zur Projekt-Nachverfolgung und zum Feedback.

Es hat die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und externen Kunden verbessert. Unsere Kollegen loben die Plattform für ihre robusten Funktionen zur Projekt-Nachverfolgung und zum Feedback.

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI hauptsächlich für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier kommt ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards ins Spiel , mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umsetzen können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator , anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

6. ReviewStudio (Am besten geeignet für kreative Überprüfungen und Client-Freigaben)

via ReviewStudio

Wenn Ihr Projekt in Feedback versinkt, das über E-Mails, Slack-Threads und Haftnotizen auf Ihrem Monitor verstreut ist, kann ReviewStudio helfen. Es wurde für Teams entwickelt, die strukturierte, versionskontrollierte kreative Überprüfungen für alle ihre Medienprojekte benötigen, ohne unnötige Extras für das Projektmanagement.

ReviewStudio konzentriert sich ausschließlich darauf, Kreativen, Agenturen und Video-Teams dabei zu helfen, Feedback zu sammeln, zu organisieren und umzusetzen. Es funktioniert medienübergreifend – laden Sie Videos, Bilder, PDFs und sogar Websites hoch – und verwandelt chaotisches Hin und Her in übersichtliche, kontextbezogene Unterhaltungen.

Anstatt zu raten, was ein Client mit „mach es auffälliger“ gemeint hat, erhalten Sie zeitgestempelte, visuelle Kommentare und Markup-tools, die keinen Raum für Verwirrung lassen. Und da es nicht versucht, alles zu sein, ist es leichtgewichtig und schnell, sodass es auch für Clients, die sich mit Technik nicht auskennen, einfach zu bedienen ist.

Die besten Features von ReviewStudio

Sammeln Sie visuelles Feedback zu Videos, PDFs, Bildern und Seiten mit präzisen Markup-tools

Vergleichen Sie Versionen nebeneinander, um Genehmigungen und den Kontext schneller zu erfassen

Verfolgen Sie Überprüfungsphasen mit Statusaktualisierungen und Zuweisungen an Prüfer

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit Rollen, Berechtigungen und Branding

Freigeben Sie Inhalte mühelos über sichere Links mit Kunden – keine Anmeldung erforderlich

Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit, damit niemand einen Überprüfungszyklus verpasst

Limit von ReviewStudio

Konzentriert sich ausschließlich auf den Überprüfungs-/Genehmigungsprozess – keine integrierten tools für Aufgaben- oder Projektmanagement

Die Benutzeroberfläche könnte für Teams, die an moderne Dashboards gewöhnt sind, etwas veraltet wirken

Preise für ReviewStudio

Starter: Kostenlos

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 20 $/Monat pro Benutzer

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ReviewStudio

G2 : 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ReviewStudio?

Ein G2-Rezensent sagt:

Review Studio ist wirklich einfach zu bedienen. Alle Features, die wir benötigen, sind in diesem großartigen tool enthalten. 100 % unserer Clients sind davon überzeugt. Es ist wirklich das beste tool, das ich je für den Austausch mit meinen Clients verwendet habe. Wir nutzen es täglich und bei jedem Projekt (CGI oder Animationen)

7. Cage (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit bei visuellen Vertriebsressourcen und Kundenfeedback)

via Cage

Für Vertriebsteams, die bei ihrer Arbeit mit designlastigen Materialien wie Pitch-Decks, Markenangeboten oder Video-Demos agieren, ist ein tool zur Vereinfachung des visuellen Feedbacks unerlässlich. Hier kommt Cage ins Spiel.

Es fungiert als zentraler Hub, an dem interne Teams und Clients visuelle Inhalte ohne Verwirrung überprüfen, kommentieren und genehmigen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRMs oder Aufgabenmanagern zeichnet sich Cage durch einen visuell orientierten Workflow aus, bei dem Klarheit und schnelle Iterationen den Deal vorantreiben.

Die besten Features von Cage

Kommentieren Sie Videos, PDFs und Bilder direkt mit pixelgenauen Anmerkungen

Weisen Sie Aufgaben aus Feedback-Kommentaren an Designer oder Vertriebsmitarbeiter zu

Verfolgen Sie Änderungen und Freigaben mit Version-Historie und Sign-off-Workflows

Laden Sie Clients oder Stakeholder ein, ohne dass diese ein Konto benötigen

Zentralisieren Sie visuelle Diskussionen und Aktualisierungen in einem einzigen, nachverfolgbaren Thread

Integrieren Sie Slack, Google Drive, Adobe Creative Cloud und mehr

Limitierungen durch Käfige

Weniger effektiv für textlastige oder telefonorientierte Vertriebsteams

Begrenzte Automatisierung und Pipeline-tools, die am besten zusammen mit einer Vertriebsplattform verwendet werden

Cage-Preise

Free

Standard : 8 $/Monat pro Benutzer

Professional: 14 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Cage

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Cage?

Ein G2-Rezensent sagt:

Cage ist sehr hilfreich für die Überwachung des Projektmanagements und die Zuweisung von Aufgaben an einzelne Mitglieder Ihres Teams. Es kann Ihnen dabei helfen, Termine einzuhalten, indem es Projekte in kleinere Aufgaben unterteilt und alle Beteiligten auf dem Laufenden hält.

🧠 Interessante Tatsache: Es wird erwartet, dass KI bis zu 80 % der Projektmanagement-Aufgaben übernehmen wird – wodurch Tools, die Automatisierung und kreative Workflows unterstützen, wichtiger denn je werden.

8. Monday.com (Am besten geeignet für die visuelle Aufgabe mit flexiblen Vorlagen)

Monday.com verschafft Teams echte Klarheit – nicht die Art, die in Registerkarten und Diagrammen verborgen ist, sondern die Art, die zeigt, was gerade passiert und wer was zu erledigen hat.

Dies ist besonders nützlich für Kreativteams, die gleichzeitig Filmproduktionspläne, Kalender für Inhalt und Kampagnenstarts jonglieren müssen. Mit anpassbaren Boards können Sie eine Pipeline für die Postproduktionsphase, einen Tracker für Video-Bearbeitung oder einen Inhaltsüberprüfungs-Flow einrichten – ohne bei Null anfangen zu müssen.

Das Beste daran? Es ist sowohl für Planer als auch für Kreative geeignet.

Obwohl es nicht speziell für kreatives Feedback oder Version entwickelt wurde, lässt es sich gut mit anderen tools kombinieren. Mit Zeitleisten, Automatisierung, Formularen und Dashboard wird es zu einer soliden operativen Hub für Teams, die Struktur ohne strenge Regeln schätzen.

Monday.com – die besten Features

Erstellen Sie visuelle Boards, um Projekte, Aufgaben, Zeitleiste und Status zu verwalten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Grafikdesign- , Marketing-, Video- oder Produktionsteams

Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von Status-Spalten, Automatisierungen und Echtzeit-Updates

Arbeiten Sie kontextbezogen mit Anhängen, Kommentaren und Checklisten zusammen

Einfache Integration mit tools wie Slack, Adobe CC, Google Drive und Dropbox

Erstellen Sie Dashboards für eine hohe Ansicht über mehrere Projekte hinweg

Einschränkungen von Monday.com

Es fehlen integrierte tools für kreatives Prüfung oder framegenaues Feedback

Kann überwältigend wirken, wenn zu viele Automatisierungen oder Spalten hinzugefügt werden

Preise für Monday.com

Free

Basic: 9 $/Monat pro Platz

Standard: 12 $/Monat pro Platz

Pro : 19 $/Monat pro Platz

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2 : 4,7/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ein G2-Rezensent sagt:

Die Plattform ist intuitiv, hochgradig anpassbar und hilft wirklich dabei, alle auf der gleichen Seite zu halten – von der täglichen Nachverfolgung von Aufgaben bis zur langfristigen Projekt-Planung.

🧠 Interessante Tatsache: Mehr als 85 % der Geschäfte verlassen sich heute beim Projektmanagement und bei der Abwicklung auf proprietäre Software.

9. Trello (am besten geeignet für die einfache Nachverfolgung von Aufgaben mit visuellen Boards)

via Trello

Trello macht die Dinge einfach. Wenn Ihr Team nach einem tool sucht, dessen Erlernen oder Konfigurieren nicht Stunden dauert, sind die Kanban-artigen Boards von Trello genau das Richtige, denn sie sind unkompliziert und vom ersten Tag an verständlich.

Es eignet sich perfekt für kleine Kreativteams, Freiberufler oder Studios, die lediglich die Nachverfolgung benötigen, wer was wann zu erledigen hat. Jede Karte kann Checklisten, Fälligkeitstermine, Anhänge (wie Design-Mockups oder Video-Entwürfe) und Unterhaltungen enthalten, sodass das Feedback dort bleibt, wo die Arbeit stattfindet. Es ist visuell, einfach per Drag-and-Drop zu bedienen und nicht mit Features überladen, die Sie nie nutzen werden.

Die besten Features von Trello

Organisieren Sie Projekte mit intuitiven Drag-and-Drop-Boards und Listen

Fügen Sie Assets hinzu und halten Sie Feedback direkt auf den Karten der Aufgabe fest

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren, 'erwähne' und Checklisten zusammen

Automatisieren Sie Aufgaben mit der integrierten Butler-Automatisierung

Verwenden Sie Vorlagen, die speziell auf Designprojekte, Medien-Inhalt-Kalender und kreative Reviews zugeschnitten sind

Nutzen Sie Power-Ups, um einen benutzerdefinierten modernen Video-Workflow zu erstellen

Limit von Trello

Limit-Struktur für Teams, die ein detailliertes Digital Experience Management, Workflows oder Genehmigungsschritte benötigen

Power-Ups können unverzichtbar sein, aber für viele ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich, um sie vollständig nutzen zu können

Preise für Trello

Free

Standard: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Ein G2-Rezensent sagt:

Angenehm zu bedienen. Die Benutzeroberfläche ist angenehm für die Augen.

10. Wrike (am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Vertriebsprojekte und Übergaben in großem Maßstab)

via Wrike

Die Verwaltung eines umfangreichen oder mehrstufigen Verkaufsprozesses umfasst häufig Marketing-, Rechts-, Liefer- und Onboarding-Teams – und genau hier bietet Wrike den größten Wert.

Damit können Sales-Ops-Teams alles von RFP-Workflows bis hin zu Onboarding-Sequenzen entwerfen und überwachen. Mit integrierter KI und Automatisierung identifiziert Wrike potenzielle Verzögerungen, bevor sie sich zu einem Problem entwickeln, und hilft großen Teams dabei, Geschäfte effizient über alle Abteilungen hinweg abzuwickeln.

Die besten Features von Wrike

Automatisieren Sie die Priorisierung von Aufgaben mit KI und Risikoerkennung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vertriebs-Workflows mit Anfrageformularen, Genehmigungen und Abhängigkeiten

Verfolgen Sie Vertriebsmaterialien und Angebots-Zeitleisten über verteilte Teams hinweg

Visualisieren Sie Zeitleiste mit interaktiven Gantt-Diagrammen und Workload-Ansichten

Legen Sie detaillierte Berechtigungen fest, um sensible Client- oder Geschäftsdaten vor Sicherheit zu schützen

Erstellen Sie Berichterstellung und Dashboards, um die Effizienz Ihrer Vertriebsabläufe zu überwachen

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Tech-Stack über Integrationen mit Salesforce, Google Workspace, Outlook und mehr her

Limit von Wrike

Besser geeignet für Backend-Vertriebsabläufe als für den Direktvertrieb

Am besten in Kombination mit einem CRM- oder Outbound-Engagement-Tool für vollständige Sichtbarkeit

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 25 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Ein Reddit-Rezensent sagt:

Das Beste an Wrike ist, dass das gesamte Projekt an einem Ort zusammengefasst ist. Alle Unterhaltungen und Assets sind im Projekt enthalten, was hilfreich ist, wenn wir das gleiche Projekt im folgenden Jahr erneut zu erledigen haben. Alle internen Unterhaltungen finden in Wrike statt und nicht per E-Mail. Manchmal fügen wir E-Mails mit der Kommunikation von Lieferanten oder Client zum Projekt hinzu, um alle auf dem Laufenden zu halten.

Besseres Design, intelligentere Zusammenarbeit mit ClickUp

Sie müssen sich nicht mit einem Tool begnügen, das Ihre Arbeit verlangsamt oder die Zusammenarbeit an all Ihren Medienressourcen unnötig erschwert. Ganz gleich, ob Sie ein kleines Video-Team, ein vollwertiges Whiteboard-Animationsstudio oder ein internes Marketingteam sind – die tools in dieser Liste bieten Ihnen Flexibilität, Sichtbarkeit und kreativen Freiraum.

Wenn Sie nach einer Plattform suchen, die mehr kann als nur Ordnung zu schaffen – etwas, das Briefings, Zeitleiste, die Speicherung von Projekt-Assets, Feedback und Teamkommunikation an einem Ort vereint –, dann ist ClickUp eine hervorragende Wahl. Es bietet Struktur ohne Starrheit, benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten ohne Chaos und das Beste daran: Es wächst mit Ihrem Kreativteam mit (und nicht gegen es).

