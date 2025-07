Die 10 besten Excel-Alternativen für Mac für mehr Produktivität im Jahr 2025

Während Microsoft Excel das Tool der Wahl für die Nachverfolgung von Budgets, die Erstellung von Finanzmodellen, die Automatisierung von Berichten und vieles mehr ist, haben Mac-Benutzer oft das Nachsehen.

Wichtige Features wie Power Pivot und Power Query fehlen oder sind eingeschränkt, Makros funktionieren nicht immer richtig und Updates kommen oft später als unter Windows.

Außerdem fühlt sich der hohe Preis für die Microsoft Office-Suite so an, als würden Sie einen Aufpreis für ein Tool zahlen, das nur halb für Ihr System optimiert ist.

Wenn Sie diese Hindernisse satt haben, ist es an der Zeit, eine MS Excel-Alternative für Mac-Benutzer auszuprobieren, mit der Sie Ihre Arbeit reibungslos erledigen können. Aber wie finden Sie bei so vielen Optionen die richtige? Genau das wird in diesem Blogbeitrag erläutert.

Was sollten Sie bei einer Excel-Alternative für Mac beachten?

Achten Sie bei der Bewertung von Excel-Alternativen für Mac auf die folgenden Kriterien:

Kompatibilität und Dateiunterstützung: Wenn Sie häufig Dateien mit einem durchschnittlichen Excel-Benutzer austauschen, stellen Sie sicher, dass das Tool Excel-Dateien (. xlsx) öffnen und speichern kann, ohne Formeln, Diagramme oder Formatierungen zu beschädigen

Features und Funktionen: Wenn Sie in Excel auf Pivottabellen, komplexe Formeln oder Makros angewiesen sind, suchen Sie nach einer Software, die komplexe Datenaufgaben unterstützt. Ziehen Sie auch Wenn Sie in Excel auf Pivottabellen, komplexe Formeln oder Makros angewiesen sind, suchen Sie nach einer Software, die komplexe Datenaufgaben unterstützt. Ziehen Sie auch KI-Excel-Tools in Betracht, die Ihnen bei der Analyse von Daten, dem Erkennen von Trends und sogar beim Vorschlagen von Formeln helfen

Zusammenarbeit in Echtzeit: Mit webbasierten Anwendungen können mehrere Personen gleichzeitig bearbeiten und die berüchtigten *„vFinal_final. xlsx”-E-Mail-Threads vermeiden

Vorlagen und Automatisierung: Gute Excel-Alternativen verfügen über vorgefertigte Tabellenkalkulations- oder Gute Excel-Alternativen verfügen über vorgefertigte Tabellenkalkulations- oder Datenbankvorlagen für bestimmte Verwendungszwecke, wie z. B. Budgets, Projektverfolgung, Rechnungen usw.

Integrierte Automatisierung: Die Automatisierung in Excel kann aufgrund mehrerer Variablen oder Algorithmen für maschinelles Lernen kompliziert erscheinen. Suchen Sie daher nach Plattformen, die Aufgaben wie die Planung von Berichten oder das Auslösen von Berechnungen automatisch ausführen können

Preise und Lizenzen: Wenn Ihr Budget begrenzt ist, prüfen Sie das Preismodell. Einige bieten eine kostenlose Version an (mit möglichen Einschränkungen hinsichtlich Speicher oder Features), während andere einmalige Kaufoptionen anbieten

Excel-Alternativen auf einen Blick

Als Nächstes vergleichen wir die besten Excel-Alternativen für Mac hinsichtlich ihrer Features, Benutzerfreundlichkeit und Preise.

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Tabellenansicht, Formelfelder, KI-Zusammenfassungen, Dokumente, Automatisierung, Vorlagen Kleine Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar, Anpassungen für Unternehmen verfügbar LibreOffice Calc über 300 Funktionen, Diagramme, Offline-Modus, DataPilot, Szenario-Manager Kleine Unternehmen, Privatpersonen Free Forever Apple Numbers Benutzerdefinierte Vorlagen, iCloud-Synchronisierung, interaktive Diagramme und Bearbeitung in Echtzeit Kleine Unternehmen, Privatpersonen Free Forever WPS Office Tabellenkalkulation Intelligente Toolbox, OCR, für Mobilgeräte optimiert, Formatkompatibilität Kleine Benutzerdefinierte Preise Google Tabellen Echtzeit-Zusammenarbeit, Apps Script, Smart Fill, GPT-Integration Unternehmen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 3,60 $/Benutzer/Monat SoftMaker PlanMaker Excel-Kompatibilität, über 430 Funktionen, geringes Systemgewicht, Diagrammtypen Kleine Bezahlte Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat OnlyOffice Gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit, Support vor Ort/in der Cloud, über 200 Vorlagen Unternehmen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat Zoho Sheet KI-Assistent, Datenvalidierung, Makros, Zoho CRM-Integration Kleine Unternehmen, Unternehmen Free Forever Airtable Relationale Datenbank, mehrere Ansichten, Automatisierungen, Erweiterungen Kleine Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat Smartsheet Gantt-Diagramme, Dashboards, Berichterstellung, Integrationen und Compliance Unternehmen, kleine Unternehmen Free-Plan verfügbar, kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat

Die besten Excel-Alternativen für Mac

Sehen wir uns nun die zehn besten Excel-Alternativen für Mac-Benutzer an.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Projekten, die Nachverfolgung von Aufgaben, die Automatisierung von Workflows und die Zusammenarbeit im Team)

Wenn Sie Aufgaben oder Projekte in Excel auf Ihrem Mac verwalten, bietet Ihnen ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ein Setup, das 10-mal strukturierter, übersichtlicher und umsetzbarer ist.

Benutzerdefinierte Tabellen ganz einfach mit der Tabellenansicht von ClickUp anpassen

ClickUp Tabellenansicht

Die Tabellenansicht von ClickUp bietet Zeilen und Spalten wie eine Tabellenkalkulation, aber mit zusätzlichen Features wie Aufgabenzuweisungen, Status, Fälligkeitsdaten, Benutzerdefinierte Felder, Formeln, Filter und Automatisierung – alles integriert.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie alles nachverfolgen, was Sie benötigen, z. B. den Fortschritt von Aufgaben, Dateianhänge, Bewertungen und vieles mehr.

Erstellen, bearbeiten und passen Sie Ihre Tabellen über die ClickUp-Tabellenansicht an

Sie können auch Kunden mit Bestellungen, Vertriebsmitarbeiter mit Geschäften oder Mitarbeiter mit ihren Aufgaben verbinden. Dadurch wird die Organisation von Daten intuitiver.

ClickUp Brain

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Daten schnell zusammenzufassen und so die Datenverwaltung zu verbessern.

Fragen Sie es beispielsweise „Wie viele Aufgaben sind noch offen?“ oder „Welcher Vertriebsmitarbeiter hat die meisten Verkäufe getätigt?“, und es gibt Ihnen eine klare Antwort. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie mit großen Datenmengen arbeiten und schnelle Einblicke benötigen, ohne selbst Berechnungen anzustellen oder alles filtern zu müssen.

ClickUp-Formelfelder

Wenn Sie Excel-ähnliche Berechnungen durchführen möchten, können Ihnen die ClickUp-Formelfelder helfen. Damit können Sie Berechnungen direkt in Ihren Live-Aufgaben automatisieren, z. B. die Anzahl der Tage zwischen dem Startdatum und dem Fälligkeitsdatum einer Aufgabe berechnen oder den „Ausgabenbetrag” vom „zugewiesenen Budget” abziehen, um den Restbetrag anzuzeigen.

Das bedeutet, dass Ihre Nummern automatisch auf dem neuesten Stand bleiben, während Ihre Projekte voranschreiten.

Finden Sie mit einfachen oder erweiterten Formeln in den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp sofort die richtigen Nummern

Mit den Formelfeld-Automatisierungen von ClickUp können Sie auch routinemäßige Workflows und Berechnungen auf der Grundlage von formelgesteuerten Auslösern und Bedingungen automatisieren. Aktualisieren Sie beispielsweise automatisch den Status einer Aufgabe oder senden Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Formelfeld einen bestimmten Wert ergibt.

Verfolgen Sie geschätzte Tage automatisch mit dem erweiterten Formelfeld von ClickUp

Bearbeitbare Tabellenvorlage von ClickUp

Die bearbeitbare Tabellenvorlage von ClickUp ist eine hervorragende Möglichkeit, Daten ohne manuelle Arbeit zu verwalten. Sie verfügt über automatisierte Datenimporte und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Formeln für schnelle Berechnungen wie Summen oder Durchschnittswerte hinzuzufügen. Sie können auch Dinge wie Verkäufe oder Ausgaben mit auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Feldern nachverfolgen.

Kostenlose Vorlage Verfolgen und genehmigen Sie Ihre Ausgaben mit der bearbeitbaren Tabellenvorlage von ClickUp

Die Vorlage enthält mehrere Ansichten, z. B. die Ansicht „Finanzberichte“ zur Überwachung wichtiger Finanzdaten wie Bruttoumsatz, Ausgaben und Gewinn/Verlust sowie die Ansicht „Tabelle“ zum Bearbeiten und Berechnen von Daten. Sie können auch benutzerdefinierte Aufgabenstatus wie „Genehmigung“ oder „Abgeschlossen“ verwenden, um den Fortschritt zu verfolgen.

Die besten Features von ClickUp

Datenvisualisierung: Erstellen Sie visuelle Berichte wie Zusammenfassungen im Stil von Pivottabellen, Burndown-Diagramme usw. über Erstellen Sie visuelle Berichte wie Zusammenfassungen im Stil von Pivottabellen, Burndown-Diagramme usw. über ClickUp Dashboards

Integrierte Dokumentation: Bietet Bietet ClickUp Docs zum Einbetten von Tabellen oder Tabellenkalkulationen in ein Dokument. Dies ist praktisch, wenn Sie einen Bericht schreiben und neben dem Text einige Daten einfügen möchten

Zusammenarbeit in Echtzeit: Mehrere Teammitglieder können Dokumente gleichzeitig bearbeiten. Benutzer können außerdem an beliebiger Stelle im Dokument Kommentare hinzufügen und es mit rollenbasierten Berechtigungen öffentlich oder privat freigeben

Vorgefertigte Vorlagen: Bietet gebrauchsfertige Tabellenkalkulationen und Vorlagen für das Projektmanagement, mit denen Sie Daten organisieren und berechnen sowie Budgets verwalten, Projektkosten nachverfolgen oder Verkaufszahlen protokollieren können

Für Mac herunterladbar: Bietet eine spezielle : Bietet eine spezielle Desktop-App für Mac , mit der Sie Tabellenkalkulationen verwalten können, ohne den Browser wechseln zu müssen. Dies ist ideal für Benutzer, die eine native App mit vollem Funktionsumfang bevorzugen

Limits von ClickUp

Der große Bereich an Features kann ClickUp für neue Benutzer überwältigend machen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Lesen Sie, was ein G2-Rezensent zu sagen hat:

Ich brauche einen Blog, um alles zu schreiben, was mir an ClickUp gefällt. Sie haben ALLES: Aufgaben (in Listenansicht, Tabellenansicht, Board-Ansicht, Kalenderansicht, Kartenansicht usw.), Dokumente, IA, Dashboards, Automatisierungen ... Sie können öffentliche Links zu Aufgaben oder Dokumenten teilen. Die Aufgaben haben eine Registerkarte „Aktivität“, sodass Sie den gesamten Verlauf zu dieser Aufgabe sehen können. Es ist so flexibel und professionell. Mit ClickUp gibt es keine Ausreden mehr, nicht extrem produktiv zu sein.

Ich brauche einen Blog, um alles zu schreiben, was mir an ClickUp gefällt. Sie haben ALLES: Aufgaben (in Listenansicht, Tabellenansicht, Board-Ansicht, Kalenderansicht, Kartenansicht usw.), Dokumente, IA, Dashboards, Automatisierungen ... Sie können öffentliche Links zu Aufgaben oder Dokumenten teilen. Die Aufgaben haben eine Registerkarte „Aktivität“, sodass Sie den gesamten Verlauf zu dieser Aufgabe sehen können. Es ist so flexibel und professionell. Mit ClickUp gibt es keine Ausreden mehr, nicht extrem produktiv zu sein.

2. LibreOffice Calc (Beste kostenlose Alternative mit umfangreichen Funktionen)

via LibreOffice Calc

Wenn Sie nach einer einfachen Excel-Alternative suchen, ist LibreOffice Calc genau das Richtige für Sie. Diese kostenlose Open-Source-Anwendung ist Teil der LibreOffice-Suite, die eine benutzerfreundliche Oberfläche und bedingte Formatierungsfunktionen wie Excel bietet.

Calc unterstützt eine Bibliothek mit über 300 Funktionen und ermöglicht Ihnen die Erstellung von Diagrammen und Pivottabellen für erweiterte Datenanalysen. Sie können auch vorgefertigte Tabellenvorlagen aus dem LibreOffice-Repository herunterladen. Diese enthalten integrierte Formeln, sodass Sie Ihre Daten einfach einfügen und sofort mit der Arbeit beginnen können.

Da die App offline ist, bleiben Ihre Daten lokal gespeichert (es sei denn, Sie entscheiden sich für die Synchronisierung über Dropbox/iCloud). Das ist ideal für sensible Daten und für die Arbeit unterwegs (z. B. im Flugzeug), ohne auf Web-Apps angewiesen zu sein.

Die besten Features von LibreOffice Calc

Szenariomanager: Vergleicht „Was-wäre-wenn“-Szenarien (z. B. hohe, mittlere oder niedrige Umsätze), um zu sehen, wie sich Änderungen der Eingaben auf die Ergebnisse auswirken, ohne die Originaldaten zu verändern

Solver-Komponente: Findet den besten Wert für eine bestimmte Zelle basierend auf Bedingungen oder Limits, die in anderen Zellen festgelegt wurden

Erweiterte DataPilot-Technologie: Rohdaten aus Unternehmensdatenbanken abrufen, dann tabellarisch aufschlüsseln, zusammenfassen und in verwertbare Informationen umwandeln

Einschränkungen von LibreOffice Calc

Calc unterstützt im Gegensatz zu einigen Cloud-basierten Alternativen keine Bearbeitung in Echtzeit durch mehrere Benutzer

Es kann Excel-Dateien öffnen und speichern, hat jedoch möglicherweise Probleme mit komplexen Formaten

Preise für LibreOffice Calc

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.225 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LibreOffice Calc?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Es ist viel weniger kompliziert als Excel und zudem eine kostenlose Software.

Es ist viel weniger kompliziert als Excel und zudem eine kostenlose Software.

3. Apple Numbers (am besten für die nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem geeignet)

über Apple Numbers

Apple Numbers ist eine Tabellenkalkulationssoftware, die von Apple Inc. für macOS-, iPadOS- und iOS-Geräte entwickelt wurde. Sie ist Teil der iWork-Produktivitätssuite, die auf den meisten Apple-Geräten vorinstalliert ist oder kostenlos aus dem App Store heruntergeladen werden kann.

Das herausragende Feature von Numbers ist seine übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu Excel, das mit einem Raster geöffnet wird, beginnt Numbers mit einer leeren Arbeitsfläche, auf der Sie Tabellen, Diagramme, Bilder und Text an beliebiger Stelle auf der Seite hinzufügen können. Dieser designorientierte Ansatz macht es besonders nützlich für die Erstellung visuell ansprechender Berichte, Dashboards und Präsentationen.

Das Beste daran? Sie können eine Tabellenkalkulation auf Ihrem Mac erstellen, sie auf Ihrem iPad aktualisieren und einen Wert auf Ihrem iPhone anpassen – dank nahtloser Synchronisierung über iCloud. Außerdem lässt sich die App mit Siri-Verknüpfungen, AppleScript, Keynote und anderen macOS-Features integrieren.

Die besten Features von Apple Numbers

Benutzerdefinierte Vorlagen: Bietet eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen, mit denen Sie schnell loslegen und diese ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Zusammenarbeit in Echtzeit: Benutzer können Dateien über iCloud freigeben, sodass sie gleichzeitig auf allen Apple-Geräten bearbeitet werden können

Datenvisualisierung: Unterstützt eine Vielzahl von 2D-, 3D- und interaktiven Diagrammtypen (Spalte, Balken, Linie, Fläche, Kreis, Donut, Radar), die bei Datenänderungen dynamisch aktualisiert werden

Limits von Apple Numbers

Es gibt nur selten Updates und die Features werden nur langsam verbessert, was einige Benutzer vermissen könnten

Es ist nicht für große Datenmengen oder komplexe Berechnungen ausgelegt

Preise für Apple Numbers

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Apple Numbers

G2: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Apple Numbers?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Am besten gefällt mir das Diagrammdesign in Apple Numbers. Das Design ist fantastisch und hebt sich von allen anderen Tabellenkalkulationsprogrammen ab.

Am besten gefällt mir das Diagrammdesign in Apple Numbers. Das Design ist fantastisch und hebt sich von allen anderen Tabellenkalkulationsprogrammen ab.

4. WPS Office Spreadsheets (beste mobilfreundliche Alternative)

via WPS Office Spreadsheets

WPS Office Spreadsheets ist ein benutzerfreundliches Tool mit einer Oberfläche, Funktionen und einem Gesamtdesign, die Excel ähneln. Dies reduziert die Einarbeitungszeit und erleichtert Benutzern, die mit Excel vertraut sind, den nahtlosen Übergang.

WPS zeichnet sich durch sein schlankes Design und die reibungslose Bedienung auf Mobilgeräten aus. Es ist vollständig für iPhone/iPad optimiert – Sie können eine Tabellenkalkulation auf Ihrem Mac beginnen und die Bearbeitung auf Ihrem Smartphone mit minimalen Einschränkungen fortsetzen.

Es unterstützt auch verschiedene Dateiformate, darunter .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .csv und .txt. Sie können Dateien öffnen, bearbeiten und speichern, ohne Formeln, Diagramme oder Layouts auf verschiedenen Geräten und Plattformen zu beschädigen.

Die besten Features von WPS Office Spreadsheets

Smart Toolbox: Enthält über 60 Mini-Tools zur Vereinfachung von Aufgaben wie das Extrahieren von Text aus einer Zelle, die Stapelkonvertierung von Tabellenformaten und das Aufteilen von Text in Spalten

Bild in Text: Integriert optische Zeichenerkennung (OCR), die Text aus Bildern extrahiert und in Tabellen einfügt

Intelligente Spaltenaufteilung: Teilt Daten innerhalb einer Spalte anhand ihres Inhalts intelligent in mehrere Spalten auf

Limits von WPS Office Spreadsheets

WPS verfügt im Vergleich zu Microsoft Excel nicht über erweiterte Funktionen

Einige Benutzer haben bei intensiver Nutzung oder Multitasking eine langsame Leistung, Verzögerungen oder Abstürze festgestellt

Preise für WPS Office Spreadsheets

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu WPS Office Spreadsheets

G2: 4,4/5 (über 55 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über WPS Office Spreadsheets?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Mit WPS Spreadsheets kann ich beeindruckende Tabellen, Präsentationen und Dokumente erstellen. Es verfügt über alle Funktionen einer Tabellenkalkulation. Ich mag WPS Spreadsheets sehr, weil es einfacher zu starten ist und dank der hohen Kompatibilität mit Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF und dem OpenOffice-Format gut funktioniert.

Mit WPS Spreadsheets kann ich beeindruckende Tabellen, Präsentationen und Dokumente erstellen. Es verfügt über alle Funktionen einer vollständigen Tabellenkalkulation. Ich mag WPS Spreadsheets sehr, weil es einfacher zu starten ist und dank der hohen Kompatibilität mit Microsoft Office, Google Docs, Adobe PDF und dem OpenOffice-Format gut funktioniert.

5. Google Tabellen (am besten für die Zusammenarbeit in Echtzeit und Cloud-basierte Flexibilität geeignet)

über Google Tabellen

Google Tabellen ist ein webbasiertes Tabellenkalkulationsprogramm, das Teil von Google Workspace ist. Eines der herausragenden Features ist die Zusammenarbeit in Echtzeit, bei der bis zu 50 Benutzer an verschiedenen Speicherorten gleichzeitig an derselben Tabelle arbeiten, die Änderungen ihrer Kollegen sehen und Kommentare hinterlassen können, die andere nachverfolgen können.

Es lässt sich auch in Google Workspace-Apps wie Google Analytics, Formulare und Looker Studio integrieren. Sie können beispielsweise Ihre Tabellenkalkulationsdaten über Looker Studio in erweiterte Visualisierungen umwandeln oder Analytics-Daten importieren, um Diagramme zu erstellen und Trends nachzuverfolgen.

Die besten Features von Google Tabellen

Einfaches Freigeben und Verteilen von Berechtigungen: Geben Sie ein Arbeitsblatt ganz einfach über einen Link oder eine E-Mail-Einladung für andere frei und legen Sie deren Zugriffsrechte fest (Ansicht, Kommentar oder Bearbeitung)

Google Apps Script: Bietet ein integriertes Skripting-Tool, mit dem Sie einfache JavaScript-Funktionen schreiben können, um Workflows zu automatisieren, E-Mails zu versenden, Verbindungen zu APIs herzustellen oder Aktionen basierend auf Zellwerten auszulösen

Intelligentes Ausfüllen: Verwendet maschinelles Lernen, um Muster in Ihren Daten zu erkennen und Vorschläge zum Ausfüllen der restlichen Zellen zu machen

GPT for Sheets: Integriert die Modelle von OpenAI direkt in Ihre Tabellenkalkulation, sodass Sie Formeln erstellen, strukturierte Daten aus Rohdaten extrahieren und sich wiederholende Aufgaben automatisieren können

Limits von Google Tabellen

Es reicht nicht an fortschrittliche Tools wie Excel für tiefgehende Analysen heran

Es bietet zwar Offline-Zugriff, einige Features funktionieren jedoch nur mit einer stabilen Internetverbindung

Preise für Google Tabellen

Kostenlos: In einem kostenlosen Google-Konto enthalten

Google Workspace Individual: 9,99 $ pro Monat

Google Workspace Business Starter: 3,60 $/Benutzer pro Monat

Google Workspace Business Standard: 14,40 $/Benutzer pro Monat

Google Workspace Business Plus: 27,33 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Tabellen

G2: 4,6/5 (über 42.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Tabellen?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Tools wie Google Docs, Tabellen und Präsentationen ermöglichen es mehreren Benutzern, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten. Optimiertes Feedback mit Inline-Kommentaren und „Vorschlägen zur Bearbeitung“ sorgt für eine reibungslose Kommunikation. Alle Dateien werden in Google Drive gespeichert und sind somit von jedem Gerät mit einer Internetverbindung aus zugänglich. Bestimmte Tools funktionieren auch offline und gewährleisten so Produktivität auch ohne Internet. Gmail, Kalender, Drive, Meet und andere Apps sind tief integriert und sorgen für einen nahtlosen Workflow.

Tools wie Google Docs, Sheets und Slides ermöglichen es mehreren Benutzern, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten. Optimiertes Feedback mit Inline-Kommentaren und „Vorschlägen zur Bearbeitung“ sorgt für eine reibungslose Kommunikation. Alle Dateien werden in Google Drive gespeichert und sind somit von jedem Gerät mit einer Internetverbindung aus zugänglich. Bestimmte Tools funktionieren auch offline und gewährleisten so Produktivität auch ohne Internet. Gmail, Kalender, Drive, Meet und andere Apps sind tief integriert und sorgen für einen nahtlosen Workflow.

6. SoftMaker PlanMaker (Am besten für einfache und schnelle Datenverwaltung geeignet)

via SoftMaker PlanMaker

SoftMaker PlanMaker ist eine DSGVO-konforme Tabellenkalkulationsanwendung für Benutzer, die eine umfassende Excel-Kompatibilität benötigen. Sie kann die Excel-Formate XLS und XLSX öffnen und speichern, unterstützt passwortgeschützte Dateien und verarbeitet umfangreiche Arbeitsblätter mit bis zu einer Million Zeilen und 16.384 Spalten.

Damit können Benutzer große Datenmengen ohne Einschränkungen verarbeiten. PlanMaker unterstützt außerdem über 430 integrierte Berechnungsfunktionen, die von Finanz- und statistischen Analysen bis hin zu technischen Berechnungen und Datenbankoperationen reichen.

Und im Gegensatz zu Excel, das mehrere Gigabyte groß ist, benötigt PlanMaker weniger als 200 MB Speicherplatz. Das bedeutet ein schnelleres Setup und einen schnelleren Start, insbesondere auf älteren Systemen oder solchen mit begrenztem Speicher.

Die besten Features von SoftMaker PlanMaker

Datenvisualisierung: Unterstützt über 80 Diagrammtypen (Leiste, Kreis, Histogramm usw.) sowie 3D-Drehung, Schatten und Lichteffekte für präsentationsreife Grafiken

Keine Abhängigkeit von der Cloud : Offline-Zugriff und DSGVO-Konformität, daher geeignet für Benutzer, die Wert auf Datenschutz legen, oder für regulierte Umgebungen

AutoFilter-Feature: Mit diesem Feature können Sie Filter auf einzelne Spalten anwenden, um nur die Daten anzuzeigen, die Ihren gewählten Bedingungen entsprechen

Limits von SoftMaker PlanMaker

PlanMaker verfügt über keine integrierten Tools für die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer

Es können keine in Excel-Dokumente eingebetteten Makros ausgeführt werden

Preise für SoftMaker PlanMaker

Free-Plan

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SoftMaker PlanMaker

G2-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SoftMaker PlanMaker?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Vertraut, geräteübergreifend, funktionsreich.

Vertraut, geräteübergreifend, funktionsreich.

7. OnlyOffice (am besten für die Bereitstellung in der Cloud und vor Ort geeignet)

via OnlyOffice

ONLYOFFICE ist eine weitere kostenlose Open-Source-Alternative zu Microsoft Excel für Mac-Benutzer. Es lässt sich sowohl in Cloud-basierte als auch in lokale Umgebungen integrieren und ist somit ideal für sicherheitsbewusste Einzelpersonen und Organisationen mit strengen Compliance-Anforderungen.

Es unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Sie und Ihr Team gemeinsam Tabellen bearbeiten, Kommentare hinterlassen und chatten können, ohne den Editor zu verlassen. Sie können sogar den Versionsverlauf durchsuchen und bei Bedarf bestimmte Änderungen wiederherstellen, was es zu einer praktikablen Alternative zu Google Tabellen macht.

ONLYOFFICE verwendet standardmäßig die Standardformate von Microsoft Excel (XLSX) als Dateityp, was weniger Probleme bei der Konvertierung beim Austausch von Dateien mit Benutzern von MS Office bedeutet.

Die besten Features von OnlyOffice

Einheitliche Benutzeroberfläche: Öffnen oder erstellen Sie alle Dokumenttypen wie Dokumente, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und PDF-Formulare in einem einheitlichen Workspace

Über 200 Vorlagen: Erstellen Sie in wenigen Minuten alles von Steuerformularen bis hin zu Bingo-Karten und passen Sie Layouts und Grafiken an Ihren Stil an

Sicherheit: Schützen Sie sensible Daten durch die Einstellung von Passwörtern, das Sperren bestimmter Zellen oder Blätter, das Ausblenden von Formeln und die Zuweisung von Bearbeitungsrechten für ausgewählte Benutzer

Einschränkungen von OnlyOffice

Die lokale Nutzung erfordert leistungsstarke Hardware, was kleine Benutzer abschrecken könnte

Einige Benutzer gaben an, dass die anfängliche Ladegeschwindigkeit verbessert werden könnte

Preise für OnlyOffice

Docs Space : Startup: Kostenlos Business: 20 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Ab 6550 $ pro Server

Startup: Kostenlos

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 6550 $ pro Server

Docs Enterprise : Für Privatanwender : 149 $ (einmalige Zahlung für bis zu 10 Benutzer) Für Familien: 330 $ für bis zu 5 Benutzer Für Unternehmen : Anpassbar, Preise ab 1.500 $ für bis zu 50 Benutzer

Für die Startseite : 149 $ (einmalige Zahlung für bis zu 10 Benutzer)

Für Familien: 330 $ für bis zu 5 Benutzer

Für Unternehmen : Anpassbar, Preise ab 1.500 $ für bis zu 50 Benutzer

Workspace Enterprise: Enterprise: 2200 $ pro Server Enterprise Plus: 3300 $ pro Server Enterprise Premium: 4450 $ pro Server

Enterprise: 2200 $ pro Server

Enterprise Plus: 3300 $ pro Server

Enterprise Premium: 4450 $ pro Server

Startup: Kostenlos

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Ab 6550 $ pro Server

Für die Startseite : 149 $ (einmalige Zahlung für bis zu 10 Benutzer)

Für Familien: 330 $ für bis zu 5 Benutzer

Für Unternehmen: Anpassbar, Preise ab 1.500 $ für bis zu 50 Benutzer

Enterprise: 2200 $ pro Server

Enterprise Plus: 3300 $ pro Server

Enterprise Premium: 4450 $ pro Server

Bewertungen und Rezensionen zu OnlyOffice

G2-Bewertungen: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,5/5 (über 320 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Tabellen?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Es verfügt über benutzerfreundliche Tools, unabhängig davon, welche Funktionen Sie verwenden.

Es verfügt über benutzerfreundliche Tools, unabhängig davon, welche Funktionen Sie verwenden.

8. Zoho Sheet (am besten für automatisierte Datenverwaltung geeignet)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet ist ein Cloud-basiertes Tabellenkalkulations-Tool zum Erstellen, Verwalten und Automatisieren funktionaler Tabellenkalkulationen. Es bietet über 350 integrierte Funktionen, erweiterte Datenverarbeitung und über 1.000 App-Integrationen zur Automatisierung von Workflows und zum Importieren von Daten aus Quellen wie Excel.

Zoho Sheet verfügt über einen KI-Assistenten namens Zia, der Ihnen bei der Analyse von Daten, dem Vorschlagen von Diagrammen oder Funktionen und dem Identifizieren von Inkonsistenzen hilft. Es lässt sich auch in Zoho CRM und andere Zoho-Apps integrieren, sodass Sie nahtlos innerhalb desselben Systems arbeiten können.

Die besten Features von Zoho Sheet

Echtzeit-Zusammenarbeit: Ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer mit Echtzeit-Updates, Kommentaren zu Zellen/Bereichen, Diskussions-Threads und anpassbaren Berechtigungen für effiziente Team-Workflows

Tools zur Datenbereinigung und -validierung: Erkennt Duplikate, Inkonsistenzen und leere Einträge, um saubere, genaue Daten zu gewährleisten

Generative KI: Generiert mit Zia, powered by ChatGPT, ganz einfach Beispiel-Datensätze, Formeln und VBA-Makro-Codes

Limits von Zoho Sheet

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche der Plattform veraltet und schwer zu navigieren

Bei der Arbeit mit großen Tabellenkalkulationen können Leistungsprobleme auftreten

Preise für Zoho Sheet

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Sheets?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Ich liebe Zoho Sheet, weil seine Automatisierung es Ihnen ermöglicht, Makros festzulegen, mit denen Sie komplexe Aufgaben durch einfaches Klicken auf eine Schaltfläche erledigen können. Darüber hinaus hilft ein kollaborativer Ansatz für die Tabellenkalkulation großen Teams bei der Arbeit, damit alle Mitglieder auf dem gleichen Stand sind.

Ich liebe Zoho Sheet, weil seine Automatisierung es Ihnen ermöglicht, Makros festzulegen, mit denen Sie komplexe Aufgaben mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche erledigen können. Darüber hinaus hilft ein kollaborativer Ansatz für die Tabellenkalkulation großen Teams dabei, auf dem gleichen Stand zu bleiben.

9. Airtable (Beste Option mit Datenbankfunktionen)

via Airtable

Airtable hat ein rasterartiges Layout, das wie eine Tabellenkalkulation aussieht, aber jede „Zeile“ entspricht eher einem Datensatz in einer Datenbank. Sie können für jede Spalte bestimmte Feldtypen festlegen, z. B. Text, Nummer, ausklappbares Menü oder Dateianhang. Sie können auch Datensätze zwischen Tabellen verknüpfen, um Beziehungen herzustellen, z. B. Aufgaben in einer Tabelle mit Projekten in einer anderen Tabelle.

Darüber hinaus können Sie mit dieser Projektmanagement-Tabellenkalkulationsplattform zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Die Kalenderansicht zeigt beispielsweise Datensätze mit Datumsangaben in einer Zeitleiste an, Kanban gruppiert sie in Spalten wie Aufgabenphasen und die Galerie zeigt sie als visuelle Karten an – nützlich für Bilder oder Portfolios.

Die besten Features von Airtable

Datenfreigabe: Erstellen Sie freigebbare Links mit Lese- oder Bearbeitungszugriff, betten Sie Datenbanken in Websites ein oder verwenden Sie die Airtable API, um Ihre Daten mit benutzerdefinierten Apps zu verbinden

Integrierte Erweiterungen: Bietet Tools wie Diagramme, Formulare oder Widgets für die Berichterstellung, die Sie hinzufügen können, um bestimmte Anwendungsfälle zu unterstützen

Automatisierung: Ermöglicht Ihnen das Einrichten von Regeln für Auslöser und Aktionen (z. B. „Wenn ein Datensatz erstellt wird oder wenn sich der Status im Feld ändert, dann sende eine E-Mail oder poste eine Slack-Nachricht“)

Limits von Airtable

Airtable eignet sich eher für die Nachverfolgung und Verwaltung relationaler Daten als für komplexe Berechnungen oder die Berichterstellung mit Diagrammen in Excel

Mit wachsenden Datenbanken kann die Verwaltung großer oder komplexer Setups unübersichtlich werden

Preise für Airtable

Free

Team : 20 $/Monat pro Platz

Business : 45 $/Monat pro Platz

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Airtable?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Airtable eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung und Aufzeichnung von Daten und verfügt über eine großartige Benutzeroberfläche. Es ist einfach und leicht zu erlernen, seine Automatisierungen sind leistungsstark und es kann so viel. Am besten gefällt mir die Verknüpfung von Tabellen, da dadurch Suchfelder möglich sind, die eine gute Segmentierung der Daten ermöglichen.

Airtable eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung und Aufzeichnung von Daten und verfügt über eine großartige Benutzeroberfläche. Es ist einfach und leicht zu erlernen, seine Automatisierungen sind leistungsstark und es kann so viel. Am besten gefällt mir die Verknüpfung von Tabellen, da dadurch Suchfelder möglich sind, die eine gute Segmentierung der Daten ermöglichen.

10. Smartsheet (Am besten für die Verwaltung großer Projekte geeignet)

über Smartsheet

Smartsheet ist ein Tool für Unternehmen, das die Funktionen von Projektmanagement-Tools mit der Einfachheit einer Tabellenkalkulationsschnittstelle kombiniert.

Es nutzt KI-Funktionen wie vorausschauende Einblicke, intelligente Formelvorschläge und Automatisierungen, um Ihnen bei der Erstellung benutzerdefinierter Workflows zu helfen. Außerdem lässt es sich in Google Workspace, Microsoft Office 365, Jira und Salesforce integrieren, um einen reibungslosen Datenfluss über Plattformen hinweg zu gewährleisten.

Benutzer können auch Dashboards für eine Übersicht über Projekte erstellen und Berichte generieren, die Echtzeitdaten aus mehreren Tabellenblättern abrufen. Dadurch entfällt die manuelle Konsolidierung von Informationen aus verschiedenen Dateien.

Die besten Features von Smartsheet

Grundlagen des Projektmanagements: Bietet eine integrierte Gantt-Diagramm-Ansicht und die Möglichkeit, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben festzulegen

Sicherheit und Compliance: Enthält Sicherheitsfeatures auf Unternehmensebene wie Benutzerberechtigungen, Verschlüsselung und Compliance mit Standards wie DSGVO und HIPAA

Flexible Anwendungsfälle: Unterstützt eine Vielzahl von Szenarien, von der Verwaltung von Bauprojekten und Universitätsabläufen bis hin zur Nachverfolgung von Workflows im Gesundheitswesen und Kapitalinvestitionen

Limits von Smartsheet

Bei großen oder komplexen Tabellen kommt es gelegentlich zu Verzögerungen

Einige Benutzer erwähnen eine steile Lernkurve, insbesondere für Teammitglieder, die von einfacheren Tools oder mobilen Apps umsteigen

Preise für Smartsheet

Free

Pro : 12 $ pro Mitglied und Monat

Business : 24 $/Mitglied pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 19.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Smartsheet?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hat:

Mir gefällt, dass ich Aufgaben und Daten auf verschiedene Weise überprüfen kann, um benötigte Informationen für unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Anforderungen aufzubereiten. Außerdem finde ich es benutzerfreundlich und intuitiv. Ich liebe die Kalender-Features, die Kartenansicht und die Berichte. Das erleichtert das Projektmanagement ungemein.

Mir gefällt, dass ich Aufgaben und Daten auf verschiedene Weise überprüfen kann, um benötigte Informationen für unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Anforderungen aufzubereiten. Außerdem finde ich es benutzerfreundlich und intuitiv. Ich liebe die Kalender-Features, die Karten-Ansicht und die Berichte. Das erleichtert das Projektmanagement enorm.

Erstellen Sie leistungsstarke Tabellenkalkulationen auf dem Mac mit ClickUp

Excel funktioniert zwar reibungslos unter macOS, bestimmte erweiterte Features und Updates sind jedoch oft später verfügbar als für Windows-Benutzer.

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung, die einen kollaborativen Ansatz für die Tabellenkalkulationsverwaltung auf Ihrem Mac bietet.

Die Tabellenansicht von ClickUp bietet eine intuitive Oberfläche zum Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Daten direkt in Ihrem Workspace, während die Formelfelder die Leistungsfähigkeit von Excel-ähnlichen Berechnungen bieten. Darüber hinaus können Sie mit der Automatisierung von Formelfeldern Automatisierungen einrichten, um Werte zu aktualisieren oder bestimmte Aktionen basierend auf Ihren Formelergebnissen auszulösen.

Möchten Sie intelligentere und effizientere Tabellenkalkulationen auf Ihrem Mac erstellen? Melden Sie sich noch heute bei ClickU p an.