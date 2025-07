Kostenlose Excel-Vorlagen für Unternehmen zur Optimierung von Abläufen und Finanzen

Verbringen Sie jeden Monat Stunden mit der Verwaltung von Tabellenkalkulationen? Damit sind Sie in guter Gesellschaft!

Der durchschnittliche Wissensarbeiter verbringt etwa 20 Stunden nur mit der Organisation von Daten. Diese Zeit könnte besser für die Priorisierung Ihrer Arbeit und Ziele genutzt werden.

Gebrauchsfertige Vorlagen für den Geschäftsbetrieb können die Geschäftsplanung vereinfachen. Ganz gleich, ob Sie Finanzen nachverfolgen, Projekte verwalten oder Marketingpläne erstellen – mit Vorlagen erhalten Sie ein strukturiertes Format für einen schnellen Einstieg.

Wir haben 15 kostenlose Excel-Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Abläufe optimieren und sich auf Ihre Geschäftsziele konzentrieren können. Und wenn diese nicht ausreichen, haben wir auch Vorlagen von einigen beliebten Alternativen!

Was macht eine gute Excel-Vorlage für das Geschäft aus?

Eine gut gestaltete kostenlose Excel-Vorlage für Unternehmen ist ein strukturiertes, vorformatiertes Tool, das die Effizienz, Genauigkeit und Automatisierung von Workflows verbessert. Es verfügt über klar definierte Spalten, Zeilen und Abschnitte für die Dateneingabe und -organisation.

Mit integrierten Formeln und Funktionen automatisieren sie Berechnungen, minimieren manuelle Fehler und verwalten logische Operationen.

💡 Profi-Tipp: Ein Excel-Hack für Business Manager: Verwenden Sie statt VLOOKUP INDEX-MATCH. VLOOKUP funktioniert nur von links nach rechts, INDEX-MATCH hingegen ermöglicht Suchvorgänge in alle Richtungen.

Excel-Vorlagen für das Business

Geschäftliche Vorlagen sorgen für Konsistenz in allen Projekten und Teams. Wählen Sie aus dieser Liste kostenloser Vorlagen von Microsoft Excel und beginnen Sie mit der Arbeit an Ihrem Projektplan.

1. Anpassbare Vorlage für Meeting-Agenden von Microsoft

über Microsoft

Den meisten wiederkehrenden Meetings fehlt eine Tagesordnung. Dies führt zu längeren und unklaren Diskussionen. Mit der anpassbaren Excel-Vorlage für Meeting-Tagesordnungen können Sie jedoch kürzere und produktivere Unterhaltungen führen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Weisen Sie den Teilnehmern Verantwortlichkeiten zu und stellen Sie so die Verantwortlichkeit für jedes Element der Agenda sicher

Dokumentieren Sie die Ergebnisse von Meetings mit integrierten Notizbereichen für Entscheidungen und Nachverfolgungen

Berechnen Sie die jedem Redner zugewiesene Zeit und vermeiden Sie Überschneidungen

🔑 Ideal für: Wiederkehrende Team-Meetings, Board-Diskussionen oder Client-Sitzungen, bei denen Flexibilität der Schlüssel ist.

2. Vorlage für Excel-Aufgabenplan von Microsoft

über Microsoft

Die Excel-Vorlage für Aufgabenpläne eignet sich für Schüler, Lehrer und Projektmanager und organisiert Aufgaben und Fristen in einem strukturierten Format.

Mit dieser anpassbaren Vorlage können Sie:

Planen und verfolgen Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Status-Updates

Überwachen Sie den Fortschritt mühelos mit automatischer Formatierung, die überfällige Aufgaben hervorhebt

Verbessern Sie Ihr Zeitmanagement, indem Sie Aufgaben in einem wöchentlichen oder monatlichen Format visualisieren

🔑 Ideal für: Studenten und Lehrkräfte, die eine kostenlose Datenbanksoftware zur Nachverfolgung von Hausaufgaben, Projekten und Terminen für Kursarbeiten suchen.

3. Excel-Vorlage für wöchentliche Timesheets von Microsoft

über Microsoft

Im Gegensatz zu einem allgemeinen Zeiterfassungsprotokoll bietet die Excel-Vorlage „Wöchentliches Timesheet“ ein strukturiertes Format für die Nachverfolgung der täglichen Arbeitsstunden, Überstunden und der wöchentlichen Gesamtstunden. Dies gewährleistet eine genaue Erfassung, die die Lohnabrechnung vereinfacht.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Berechnen Sie den Gesamtlohn mit integrierten Formeln für reguläre Arbeitszeiten, Überstunden und Abzüge

Sorgen Sie für korrekte Gehaltsabrechnungen, indem Sie die geleisteten Arbeitsstunden für die Rechnungsstellung oder die Personalabteilung automatisch zusammenfassen

Überstunden nachverfolgen, um Arbeitsvorschriften einzuhalten

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Freiberufler, die Arbeitszeiten für die Lohnabrechnung und Rechnungsstellung dokumentieren müssen.

4. Excel-Vorlage für den Vertriebs-Tracker von Microsoft

über Microsoft

Anstatt sich in Spekulationen zu verlieren, verbessern Sie Ihre Finanzprognosen mit automatischen Berechnungen des Gesamtumsatzes und -gewinns in der Excel-Vorlage „Sales Tracker“.

Die integrierten Tools zur Datenvisualisierung ergänzen Ihre Erkenntnisse mit wichtigen Details zu den Geschäftsausgaben.

Diese Vorlage wurde entwickelt für:

Identifizieren Sie die meistverkauften Produkte mit einer intuitiven Aufschlüsselung der Verkaufstrends

Optimieren Sie die Bestandsverwaltung, indem Sie schnell verkäufliche und langsam drehende Elemente identifizieren

Überwachen Sie die Teamleistung, indem Sie die individuellen Vertriebsbeiträge bewerten

🔑 Ideal für: Eigentümer von E-Commerce-Geschäften und Online-Verkäufer, die Verkaufstrends und Transaktionen in Echtzeit überwachen möchten.

📮ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigen, dass Wissensarbeiter in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern fast 308 Stunden pro Woche in Meetings verbringen könnten! Aber was wäre, wenn Sie diese Meeting-Zeit reduzieren könnten? Der einheitliche Workspace von ClickUp reduziert unnötige Meetings drastisch! 💫 Echte Ergebnisse: Clients wie Trinetix konnten durch die Zentralisierung der Projektdokumentation, die Automatisierung von Workflows und die Verbesserung der teamübergreifenden Sichtbarkeit mit unserer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, 50 % weniger Meetings erzielen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Woche Hunderte von produktiven Stunden zurückgewinnen!

5. Vorlage für Excel-Verkaufsprognosen von Microsoft

über Microsoft

Über die Hälfte der Vertriebsleiter (55 %) hat kein Vertrauen in die Genauigkeit der Umsatzprognosen ihres Unternehmens. Sie verlassen sich oft auf Vermutungen statt auf Daten und riskieren damit wichtige potenzielle Kunden.

Verwenden Sie dazu die Excel-Vorlage „Sales Forecast Tracker“, die für einen vorausschauenden Ansatz entwickelt wurde. Anstatt nur vergangene Umsätze zu erfassen, hilft sie Ihnen dabei, zukünftige Umsatzentwicklungen vorherzusagen, Ihre Geschäftsziele im Blick zu behalten und die Produktivität zu steigern.

Nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Vergleichen Sie die tatsächliche Leistung mit den Prognosen

Legen Sie realistische Verkaufsziele auf der Grundlage historischer Leistungen und saisonaler Trends fest

Passen Sie Prognosen an sich ändernde Geschäftsbedingungen an

🔑 Ideal für: Business-Analysten und Finanzplaner, die Umsatzentwicklungen prognostizieren und Verkaufsziele festlegen müssen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie häufig dasselbe Format verwenden, erstellen Sie Ihre eigene Excel-Vorlage und speichern Sie sie. So können Sie schnell darauf zugreifen und sie für zukünftige Projekte wiederverwenden, was Zeit und Aufwand spart.

6. Excel-Vorlage für Bestandslisten von Microsoft

über Microsoft

Im Gegensatz zu einer einfachen Aufzeichnung hebt die Excel-Vorlage für Bestandslisten automatisch Elemente mit geringem Bestand oder nicht vorrätige Elemente durch bedingte Formatierung hervor. So können Sie den Bestand nachverfolgen, Engpässe vermeiden und einen reibungslosen Geschäftsablauf gewährleisten.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verbessern Sie das Lieferkettenmanagement, indem Sie Nutzungsmuster und Vorlaufzeiten von Lieferanten überwachen

Reduzieren Sie Überbestände und Fehlbestände mit Warnmeldungen für Elemente mit niedrigem Lagerbestand

Kategorisieren Sie Produkte ganz einfach mit integrierten Abschnitten für SKUs, Lieferanten und Preise

🔑 Ideal für: Lagerleiter und Eigentümer von Einzelhandelsgeschäften, die Lagerbestände nachverfolgen und Engpässe vermeiden müssen.

👀 Wussten Sie schon: Jährlich werden Waren im Wert von 163 Milliarden US-Dollar aufgrund von Verfall oder Überproduktion entsorgt. Mit einer Vorlage für eine Bestandsliste können Sie Ihre Lagerbestände im Blick behalten, Verschwendung minimieren und die Effizienz Ihres Unternehmens steigern.

7. Vorlage für Spesenabrechnungen in Excel von Microsoft

über Microsoft

Sie fragen sich, wo das Geld Ihres Unternehmens verschwindet? Durch die Kategorisierung von Ausgaben können Sie Ausgabemuster erkennen und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung aufdecken. Verwenden Sie die Excel-Vorlage für Spesenabrechnungen, um jeden Euro nachzuverfolgen und übermäßige Ausgaben unter Kontrolle zu halten.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Kategorisieren Sie Ausgaben nach Abteilung, Lieferant oder Art der Ausgabe

Verbessern Sie die finanzielle Transparenz mit klaren, detaillierten Aufschlüsselungen der Ausgaben

Erstellen Sie zusammenfassende Berichte für Finanzanalysen und die Steuererklärung

🔑 Ideal für: Mitarbeiter in Unternehmen und Finanzteams, die geschäftliche Ausgaben erfassen und abrechnen müssen.

8. Excel-Vorlage für monatliche Geschäftsbudgets von Microsoft

über Microsoft

Verwenden Sie die Excel-Vorlage für die monatliche Budgetplanung, um Ihre Unternehmensfinanzen zu verwalten. Sie liefert ein genaues Bild, indem sie die tatsächlichen Ausgaben mit Ihrem geplanten Budget vergleicht und Ihnen so hilft, alle Ihre Geschäftsausgaben im Blick zu behalten.

Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie Folgendes möchten:

Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Kosteneinsparung, indem Sie Ausgabentrends analysieren

Passen Sie Ihre Budgetstrategien an wechselnde finanzielle Anforderungen an

Planen und verteilen Sie Mittel, indem Sie monatliche Limits für Einnahmen und Ausgaben festlegen

🔑 Ideal für: Unternehmer und Finanzplaner, die eine strukturierte Methode zur Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben ihres Unternehmens benötigen

9. Vorlage für Excel-Projekt-Zeitleiste von Microsoft

über Microsoft

Die Excel-Vorlage für Projekt-Zeitleisten zeigt, wer für was verantwortlich ist, und hilft Teams dabei, während des gesamten Projekts organisiert und auf Kurs zu bleiben.

Passen Sie diese Vorlage an, um:

Visualisieren Sie Projektzeitpläne mit einem strukturierten Layout für eine vierwöchige Zeitleiste

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Projekten mit farbcodierten Meilensteinen und Fortschrittsanzeigen

Vereinfachen Sie die Planung, indem Sie komplexe Projekte in überschaubare Phasen unterteilen

🔑 Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die eine kurzfristige Excel-Roadmap für das Projektmanagement benötigen.

10. Vorlage für Excel-Projektleistungsberichte von Microsoft

über Microsoft

85 % der Projektmanager fühlen sich durch schnelllebige Projekte und enge Termine überfordert.

Probieren Sie die Excel-Vorlage für Projektleistungsberichte aus. Verfolgen Sie Aufgaben, Budgets und den Projektstatus auf einen Blick, um organisiert zu bleiben und den Überblick zu behalten.

Nutzen Sie diesen strukturierten Ansatz für:

Identifizieren Sie Engpässe in Projekten, indem Sie Verzögerungen und Ineffizienzen aufdecken

Fassen Sie den Fortschritt von Projekten mit Schlüssel-Kennzahlen und Meilensteinen zusammen

Erstellen Sie Berichte für Stakeholder in einem professionellen, datengesteuerten Format

🔑 Ideal für: Führungskräfte und Stakeholder, die ein Projekt-Dashboard für datengestützte Einblicke in Fortschritte, Risiken und Ergebnisse benötigen.

11. Excel-Vorlage für Ereignisplaner von Microsoft

über Microsoft

98 % der Marketingfachleute haben Schwierigkeiten mit der Planung von Ereignissen – lassen Sie sich nicht durch schlechte Organisation ruinieren!

Die Excel-Vorlage „Ereignisplaner“ hilft Ihnen dabei, alles von Unternehmenskonferenzen bis hin zu privaten Feiern zu verfolgen und jedes Detail zu organisieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Überwachen Sie Budgets und Ausgaben, um finanzielle Vorgaben einzuhalten

Sorgen Sie für eine reibungslose Ausführung, indem Sie alle Mitglieder über ihre Verantwortlichkeiten auf dem Laufenden halten

Bleiben Sie organisiert, indem Sie eine detaillierte Liste mit Rückmeldungen führen

🔑 Ideal für: Veranstaltungskoordinatoren und Hochzeitsplaner, die Logistik, Budgets und Gästelisten verwalten müssen.

12. Excel-Vorlage für Projekt-To-Do-Liste von Microsoft

über Microsoft

Sich abzumühen, um eine vergessene Aufgabe zu erledigen, ist stressig, oder?

Die Excel-Vorlage für Projekt-To-Do-Listen hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu verfolgen, Termine einzuhalten und Fortschritte mithilfe bedingter Formatierungen zu visualisieren. Bleiben Sie organisiert und halten Sie Ihr Team auf Kurs – ohne Überraschungen in letzter Minute!

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Überwachen Sie den Fortschritt kontinuierlich mit Statusaktualisierungen für jedes Element

Passen Sie Aufgabenkategorien für verschiedene Teams oder Projektphasen an

Behalten Sie den Überblick über Termine mit automatischen Erinnerungen für überfällige Aufgaben

🔑 Ideal für: Fachleute und aufgabenorientierte Teams, die einen Projekt-Tracker benötigen, um wichtige Details in umsetzbare Schritte zu unterteilen.

Lesen Sie auch: Die beste Aufgabenplanungssoftware für Aufgabenmanager

13. Excel-Vorlage „Gantt-Projektplaner“ von Microsoft

über Microsoft

Sie denken eher visuell? Die Excel-Vorlage „Gantt-Projektplaner“ bietet eine übersichtliche, strukturierte Ansicht der Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Projektphasen. Bleiben Sie organisiert, verfolgen Sie den Fortschritt und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf Ihres nächsten Projekts – ganz ohne Spekulationen!

Nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Passen Sie Projekt-Zeitleisten ganz einfach an, wenn Verzögerungen oder neue Prioritäten auftreten

Verwalten Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, indem Sie verwandte Aktivitäten verknüpfen, um die Koordination zu verbessern

Überwachen Sie den Fortschritt im Zeitverlauf, indem Sie den Fertigstellungsgrad in Prozent angeben

🔑 Ideal für: Bauleiter und Softwareentwickler, die eine Vorlage für ein Gantt-Diagramm benötigen, um Projektphasen und Abhängigkeiten visuell aufzuschlüsseln.

14. Excel-Gewinn- und Verlustrechnung von Microsoft

über Microsoft

Die Excel-Vorlage für Gewinn- und Verlustrechnungen hilft Ihnen dabei, Einnahmen zu verfolgen und die finanzielle Performance über 12 Monate hinweg zu analysieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und die Finanzen Ihres Unternehmens auf Kurs halten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Analysieren Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens durch die Nachverfolgung von Einnahmen und Ausgaben

Vergleichen Sie monatliche oder jährliche Einnahmen, um das finanzielle Wachstum zu bewerten

Berechnen Sie automatisch den Nettogewinn, um die finanzielle Leistung zu bewerten

🔑 Ideal für: Buchhalter und Eigentümer kleiner Unternehmen, die einen detaillierten Finanzbericht über Einnahmen, Kosten und Rentabilität benötigen.

15. Vorlage für Excel-Dienstleistungsrechnungen von Microsoft

über Microsoft

Mit der Excel-Vorlage für Dienstleistungsrechnungen können Sie Rechnungen mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Schriftarten anpassen und so einen professionellen Eindruck hinterlassen. So bleibt Ihre Marke im Vordergrund und Ihr Geschäft bleibt Ihren Clients besser in Erinnerung.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Berechnen Sie Summen und Steuern automatisch für eine genaue Abrechnung

Passen Sie Text, Farben und Formatierungen an Ihre Bedürfnisse an

Beziehen Sie Steuerberechnungen für eine genaue Abrechnung und Compliance mit ein

🔑 Ideal für: Freiberufler und dienstleistungsorientierte Unternehmen, um professionelle Rechnungen für ihre Clients zu erstellen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel für Business und Finanzen

Bevor Sie mit der Anpassung dieser kostenlosen Tabellenvorlagen beginnen, sollten Sie sich mit einigen möglichen Hindernissen vertraut machen:

Hier sind fünf Gründe, warum Sie Excel-Alternativen in Betracht ziehen sollten:

Die manuelle Dateneingabe erhöht das Risiko von Fehlern, was zu ungenauen Finanzberichten oder falsch berechneten Projektbudgets führen kann

Die Verarbeitung großer Datenmengen verlangsamt die Leistung, verursacht Abstürze und macht den Datenabruf ineffizient

Makros und Formeln automatisieren Aufgaben, erfordern jedoch technische Kenntnisse

Die Erstellung komplexer Berichte und Dashboards erfordert manuellen Aufwand und bietet keine Echtzeit-Einblicke

Die Verwaltung komplexer Geschäftsprozesse wie CRM oder ERP erfordert im Gegensatz zu Projektmanagement-Software umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen

Jodi Salice, Creative Director bei United Way Suncoast, bewertet ClickUp:

Ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen. Mit der Automatisierung, den Vorlagen und all den verschiedenen Arten der Nachverfolgung und Ansichten kann man mit ClickUp einfach nichts falsch machen.

Alternative Excel-Vorlagen für den Geschäftsbetrieb

ClickUp ist die App für alles rund um die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Es bietet eine Lösung aus einem Space für alle Ihre Arbeitsanforderungen und gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Daten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tabellenkalkulationen verwandelt die Tabellenansicht von ClickUp beispielsweise statische Daten in eine interaktive Datenbank ohne Code.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in die Tabellenansicht von ClickUp

Sie können Finanzdaten einfach organisieren, Ausgabenlimits festlegen und Ausgaben für eine genaue Projektabrechnung nachverfolgen. Die Sortier- und Filterfunktion hilft Ihnen bei der Analyse von Kosten, Rentabilität und Prognosen. Außerdem können Sie Ausgaben, Rechnungen und Datensätze miteinander verknüpfen, um die Nachverfolgung zu verbessern!

Und mit den Vorlagen von ClickUp können Sie Ihre Geschäfts- und Finanzabläufe noch schneller gestalten. Hier sind einige Beispiele für den Einstieg:

1. Die ClickUp-Vorlage für Business-Pläne

Kostenlose Vorlage Strukturieren Sie Ihre Geschäftsvision in der ClickUp-Vorlage für Business-Pläne

Das investorenfreundliche Format der ClickUp-Vorlage für Business-Pläne hilft Start-ups und etablierten Unternehmen dabei, einen ausgefeilten, professionellen Plan zu erstellen. Legen Sie Ihre Geschäftsziele, Strategie und Finanzen klar dar – denn ein solider Plan hinterlässt einen bleibenden Eindruck!

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Organisieren Sie Abschnitte für Marktanalysen, Finanzprognosen und Unternehmensziele

Verwenden Sie ClickUp Meilensteine , um jede Phase der Umsetzung Ihres Business-Plans zu überwachen

Erstellen Sie Berichte und exportieren Sie ausgefeilte Business-Pläne für Investoren oder Partner

🔑 Ideal für: Unternehmer und Start-ups, die einen strukturierten, investorenreifen Business-Plan erstellen möchten.

2. Die Vorlage für die strategische Business-Roadmap von ClickUp

Kostenlose Vorlage Skizzieren Sie wichtige Ziele und Schlüsselinitiativen in der Vorlage „Strategische Business-Roadmap“ von ClickUp

Die Planung Ihrer übergeordneten Ziele sollte nicht tagelange Entwurfsarbeiten erfordern. Mit der Vorlage „Strategische Business-Roadmap“ von ClickUp ist das ganz einfach! Erstellen Sie eine Karte Ihrer Vision, verfolgen Sie Fortschritte und stellen Sie sicher, dass jedes Projekt Ihr Unternehmen zum Erfolg führt.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie Diagramme für Wachstum, Expansion und Innovation

Aktualisieren Sie Strategien bei sich ändernden Prioritäten, ohne Verlaufsdaten zu verlieren

Verwenden Sie Gantt-Diagramme und Zeitleisten zur Nachverfolgung wichtiger Meilensteine

🔑 Ideal für: Führungskräfte und Führungsteams, die langfristige Unternehmensvisionen, Initiativen und Wachstumsstrategien planen.

3. Die ClickUp-Vorlage für das Geschäftsbudget

Kostenlose Vorlage Erfassen Sie Einnahmen, Ausgaben und Gewinnmargen mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsbudgets

Möchten Sie Ihr Budget im Griff behalten? Die ClickUp-Vorlage für das Geschäftsbudget hilft Ihnen, sinnvoll auszugeben, übermäßige Ausgaben zu vermeiden und Budgets in Echtzeit anzupassen. Keine Spekulationen mehr!

Nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verwenden Sie Verlaufsdaten, um zukünftige Ausgaben und Einnahmen zu prognostizieren

Erstellen Sie mit einem Klick aktuelle Budgetberichte

Erstellen Sie strukturierte Budgets für Abteilungen oder Projekte

🔑 Ideal für: Finanzteams und Buchhalter, die unternehmensweite Budgetierung, Ausgabenverfolgung und Finanzprognosen verwalten.

4. Die ClickUp-Vorlage für den Start Ihres Unternehmens

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für den Geschäftsstart jede Startphase systematisch bewältigen

Verwandeln Sie eine Idee in ein voll funktionsfähiges Unternehmen mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensgründungen. Diese gebrauchsfertige Vorlage folgt einer strukturierten Ausführung aller Geschäftsprozesse, von der Marktforschung bis zur Produktentwicklung.

Verwenden Sie diese Vorlagen für:

Legen Sie Fristen für Produktentwicklung, Marketing und Betrieb fest

Messen Sie den Erfolg durch Analysen und Feedback-Erfassung

Verteilen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten auf Teams

🔑 Ideal für: Gründer und Produktmanager, die den schrittweisen Prozess der Markteinführung eines neuen Geschäfts oder Produkts organisieren.

5. Die ClickUp-Vorlage „Zeitleiste für Projekte“ für das Whiteboard

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Ihre Projekte vor der Ausführung mit der ClickUp-Vorlage „Zeitleiste für Projekte“ für Whiteboards

Im Gegensatz zu Tabellenkalkulationen oder Listen können Benutzer mit der ClickUp-Vorlage „Zeitleiste für Projekte“ Elemente per Drag & Drop verschieben, Abhängigkeiten markieren und Zeitpläne anpassen. Reduzieren Sie manuelle Einträge und aktualisieren Sie Ihre Business-Pläne schneller.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Verwenden Sie eine freigegebene ClickUp-Whiteboard -Ansicht, um Ideen zu sammeln und Pläne anzupassen

Wandeln Sie Board-Elemente sofort in umsetzbare Aufgaben um

Identifizieren Sie Engpässe, indem Sie Beziehungen zwischen Aufgaben auf einer Karte darstellen

🔑 Ideal für: Projektmanager und kreative Teams, die eine visuelle und flexible Möglichkeit zur Planung und Nachverfolgung von Projekt-Zeitleisten benötigen.

6. Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement

Kostenlose Vorlage Konzentrieren Sie sich auf detaillierte Projektmetriken mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Tabellen

Bevorzugen Sie strukturierte Tabellen und datengesteuerte Nachverfolgung? Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Tabellen enthält alles – Aufgaben, Fristen und Ressourcen –, damit nichts übersehen wird.

Sparen Sie Zeit mit dieser Vorlage und:

Projekte, Fristen und zuständige Teammitglieder kategorisieren

Verbinden Sie Tabellenkalkulationen mit ClickUp Dashboards für eine kontinuierliche Überwachung

Verwenden Sie Formeln, um den Fortschritt von Projekten nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: Datengesteuerte Projektmanager, die eine strukturierte, tabellarische Nachverfolgung von Aufgaben und Fortschritten bevorzugen.

👀 Wussten Sie schon? 71 % der Projektmanager, die agile Methoden eingeführt haben, konnten eine Verbesserung der Projektabwicklung feststellen.

7. Die Vorlage für die Projektberichterstellung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Erkenntnisse und Ergebnisse mit der Vorlage für die Projektberichterstellung von ClickUp

Projektmanager können Tage damit verbringen, Berichte zusammenzustellen – was für eine Zeitverschwendung! Mit der Vorlage für die Projektberichterstellung von ClickUp entfällt dieser Aufwand. Sie konsolidiert Daten aus mehreren Projekten in kürzester Zeit zu übersichtlichen, umfassenden Fortschrittsberichten.

Passen Sie diese Vorlage an, um:

Präsentieren Sie Erkenntnisse mithilfe von Grafiken und Heatmaps

Richten Sie wöchentliche oder monatliche Berichte ohne manuelle Aktualisierungen ein

Verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs)

🔑 Ideal für: Bewertung der Produktivität, Sicherstellung, dass Projekte mit messbaren KPIs auf Kurs bleiben.

8. Die Vorlage für die Produktionsnachverfolgung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Produktionsverfolgung“ von ClickUp können Sie Produktionsprozesse in Echtzeit nachverfolgen

Konzentrieren Sie sich mit der Vorlage zur Produktionsnachverfolgung von ClickUp auf Effizienz und sorgen Sie dafür, dass Projekte und Produktion wie am Schnürchen laufen. Verfolgen Sie Fortschritte, verwalten Sie Ressourcen und stellen Sie sicher, dass alle Fristen ohne Chaos in letzter Minute eingehalten werden.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Behalten Sie den Überblick über Workflows in der Fertigung, Lieferkette oder bei der Erstellung von Inhalten

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn eine Phase verzögert oder fertiggestellt ist

Verknüpfen Sie die Produktion mit dem verfügbaren Lagerbestand für die Reihenfolge der Auftragsabwicklung

🔑 Ideal für: Teams in der Fertigung und Medienproduktion, die die Effizienz von Workflows, Termine und die Qualitätskontrolle überwachen.

9. Die Vorlage zur Zeiterfassung für ClickUp Consultants

Kostenlose Vorlage Rechnen Sie stundenweise mit vollständigen Informationen in der Vorlage zur Zeiterfassung für ClickUp Consultants ab

Die Vorlage „Zeiterfassung für ClickUp Consultants“ ist nicht nur ein weiterer allgemeiner Tracker – sie protokolliert abrechnungsfähige Stunden, verfolgt Projekte und hilft sogar bei der Rechnungsstellung. Weniger Aufwand, mehr Gewinn!

Dank des strukturierten Ansatzes können Sie:

Zeiten für jeden Client oder jedes Projekt erfassen

Erfasste Stunden in professionelle Rechnungen umwandeln

Identifizieren Sie hochwertige Verträge und optimieren Sie Preise

🔑 Ideal für: Berater und Freiberufler, die ein System zur Erfassung abrechnungsfähiger Stunden und zur Anwendung von Zeitmanagementtechniken benötigen .

10. Die ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für das Marketingkampagnenmanagement zur Umsetzung Ihrer Marketingstrategie

Leiden Sie unter Chaos bei Ihren Marketingkampagnen? Die Vorlage für das Marketingkampagnen-Management von ClickUp organisiert jedes Detail. Ob Social Media, E-Mail oder PPC – diese Vorlage sorgt dafür, dass alles und jeder aufeinander abgestimmt ist.

Sie können:

Legen Sie Kampagnenziele fest, verfolgen Sie Werbeausgaben, überwachen Sie Leistungsmetriken und optimieren Sie den ROI

Marketing-, Vertriebs- und Kreativteams für eine reibungslose Ausführung aufeinander abstimmen

Verwenden Sie Workflows, um Verantwortlichkeiten automatisch zuzuweisen

🔑 Ideal für: Marketing-Teams, die Multi-Channel-Kampagnen koordinieren, die Leistung nachverfolgen und den ROI optimieren.

11. Die Vorlage für den monatlichen Business-Statusbericht von ClickUp

Kostenlose Vorlage Exportieren Sie Berichte für Investoren, Führungskräfte oder Teams mit der Vorlage „Monatlicher Business-Statusbericht“ von ClickUp

Die Vorlage für den monatlichen Business-Statusbericht von ClickUp erleichtert die Gesamtplanung. Möchten Sie wissen, ob das Marketing seine Einzelziele erreicht hat oder ob die Produktentwicklung im Zeitplan liegt? Verfolgen Sie Ausführung, Produktivität und Fortschritt an einem Ort – ohne verstreute Tabellenkalkulationen!

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fassen Sie die Geschäftsleistung zusammen, indem Sie Einnahmen, Ausgaben und wichtige Metriken des Unternehmens nachverfolgen

Vergleichen Sie die Fortschritte des aktuellen und der vergangenen Monate, um Trends zu erkennen

Ziehen Sie Informationen aus verschiedenen ClickUp-Aufgaben in einen Bericht und automatisieren Sie die Datenerfassung

🔑 Ideal für: Eigentümer von Unternehmen und Abteilungsleiter erstellen Zusammenfassungen zur Unternehmensleistung und zu den wichtigsten monatlichen Erfolgen.

🧠 Wissenswertes: Andrew Carnegie beherrschte die Geschäftsstrategie der vertikalen Integration lange bevor sie zum Schlagwort wurde. Er senkte Kosten, steigerte die Effizienz und baute ein Stahlimperium auf, indem er alles von den Rohstoffen bis zu den Eisenbahnen kontrollierte.

12. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte

Kostenlose Vorlage Messen Sie Umsatz, Konversionen und Erfolgsraten von Geschäften mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte

40 % der Kunden geben an, dass sie aufgrund inkonsistenter Qualität die Marke wechseln – oh je! Bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus, indem Sie die Präferenzen Ihrer Kunden nachverfolgen. Überwachen Sie Vertriebsstrategien und Markttrends mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebsberichte. Sorgen Sie für zufriedene Kunden und das Wachstum Ihres Geschäfts!

Sparen Sie Zeit mit dieser Vorlage und:

Analysieren Sie, welche Angebote den meisten Umsatz generieren, um die leistungsstärksten Produkte zu identifizieren

Nutzen Sie Datentrends, um das bevorstehende Verkaufsvolumen vorherzusagen

Verbinden Sie sich mit ClickUp CRM für die Verwaltung der Berichterstellung im Vertrieb

🔑 Ideal für: Vertriebsleiter und Analysten, die Umsätze, Konversionsraten und die Leistung des Vertriebsteams im Zeitverlauf nachverfolgen.

13. Die ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline

Kostenlose Vorlage Konzentrieren Sie sich mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline auf das Lead-Management und den Fortschritt von Geschäften

Geschäfte abzuschließen ist schon schwer genug – warum sollte man es sich mit unübersichtlichen Boards noch schwerer machen? Mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline können Sie potenzielle Kunden in Ihrem Trichter visualisieren, sodass Sie genau wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen.

Mit dieser strukturierten Vorlage können Sie:

Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen , um Erinnerungen einzurichten und keinen Deal mehr zu verpassen

Identifizieren Sie Trends und passen Sie Ihre Strategien an, um bessere Abschlussquoten zu erzielen

Analysieren Sie, wie Leads durch die Pipeline wandern

🔑 Ideal für: Vertriebsteams, die Leads verwalten, den Fortschritt von Geschäften nachverfolgen und den Verkaufstrichter optimieren.

14. Die ClickUp-Vorlage für Bestellungen und Bestände

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Lagerbestände und die Effizienz Ihrer Lieferkette mit der Vorlage für Bestellungen und Bestände von ClickUp

Die Vorlage für Bestellungen und Bestände von ClickUp organisiert Lieferantenbeziehungen, Bestellungen und Lagerbestände an einem Ort.

Vermeiden Sie Probleme in der Lieferkette und nutzen Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Überwachen Sie Lagerbestände, um Fehlbestände oder Überbestände zu vermeiden

Richten Sie Warnmeldungen bei niedrigen Lagerbeständen für die Bestandsverwaltung ein

Analysieren Sie die Leistung Ihrer Lieferanten und Einkaufstrends für Lieferantenberichte

🔑 Ideal für: Teams in der Beschaffung und Bestandsverwaltung, die sich um Lagerbestände, Lieferantenaufträge und die Lieferkettenlogistik kümmern.

15. Die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Ihre finanzielle Gesundheit mit der ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement

Über die Budgetierung hinaus bietet Ihnen die ClickUp-Vorlage für das Finanzmanagement einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen – verfolgen Sie Einnahmen, Ausgaben und die allgemeine Geschäftslage an einem Ort!

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie Finanzübersichten, automatisieren Sie Bilanzen und verwalten Sie Kapitalflussrechnungen

Stellen Sie sicher, dass Abteilungen ihre Ausgabenlimits einhalten

Finanzunterlagen an einem Ort organisieren

🔑 Ideal für: CFOs und Finanzabteilungen, die den Cashflow, die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie die finanzielle Gesundheit des gesamten Unternehmens überwachen.

16. Die einfache CRM-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Leads und personalisieren Sie Kunden-Follow-ups mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp

Benötigen Sie eine bessere Möglichkeit, Kundenbeziehungen zu verwalten und die Kundenbindung zu stärken? Mit der einfachen CRM-Vorlage von ClickUp können Sie Interaktionen ganz einfach nachverfolgen, Leads pflegen und mühelos einen treuen Kundenstamm aufbauen!

Damit können Sie:

Analysieren Sie Kundenerkenntnisse, um Trends zu erkennen und das Beziehungsmanagement zu optimieren

Stellen Sie sicher, dass Leads gepflegt und konvertiert werden

Zentralisieren Sie Client-Interaktionen und -Verläufe

🔑 Ideal für: Kundendienst- und Vertriebsteams, die Beziehungen zu Clients pflegen, Interaktionen nachverfolgen und Nachfassaktionen verwalten.

17. Die ClickUp-Vorlage für Prozess-Flow-Diagramme

Kostenlose Vorlage Verschaffen Sie sich Klarheit über Workflow-Strukturen mit der ClickUp-Vorlage für Prozessflussdiagramme

Manche Dinge sind einfach verständlicher, wenn man sie sieht. Mit der ClickUp-Vorlage für Prozessdiagramme können Sie Workflows, SOPs und Geschäftsprozesse in einem übersichtlichen, visuellen Format abbilden – so müssen Sie nie wieder über den nächsten Schritt nachdenken!

Diese Vorlage wurde entwickelt für:

Erstellen Sie Flussdiagramme für das Geschäftsprozessmanagement

Entwickeln Sie wiederholbare, skalierbare Workflows für Teams

Entdecken Sie Ineffizienzen in Ihren Betriebsabläufen

🔑 Ideal für: Business-Analysten und Teams im operativen Bereich, die Workflows, Prozessautomatisierungen und SOPs entwerfen.

18. Die Vorlage für Unternehmensziele und OKRs von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfeinern Sie Ihre Ziele anhand von Leistungstrends mit der Vorlage „Unternehmensziele und OKRs“ von ClickUp

Verfolgen Sie ehrgeizige Unternehmensziele? Verwandeln Sie diese mit der Vorlage „Unternehmensziele und OKRs“ von ClickUp in messbare, nachverfolgbare Fortschritte. Weniger reden, mehr Ergebnisse!

Mit dieser Vorlage können Sie:

Legen Sie klare Geschäftsziele mit Schlüssel-Leistungskennzahlen (KPIs) für Teams fest

Richten Sie Teams auf die Unternehmensvision aus, damit alle Abteilungen auf einheitliche Ziele hinarbeiten

Verwenden Sie ClickUp Dashboards und verfolgen Sie die OKR-Erreichungsraten

🔑 Ideal für: HR- und Führungsteams, die Ziele nachverfolgen und Unternehmensziele mit messbaren Schlüsselergebnissen abstimmen möchten.

19. Die Vorlage für den Kommunikationsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verhindern Sie Missverständnisse mit der ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne

Die ClickUp-Vorlage für Kommunikationspläne wurde für die interne und externe Kommunikation entwickelt und hilft Ihnen, unternehmensweite Nachrichten zu strukturieren, Teams auf dem gleichen Stand zu halten und sicherzustellen, dass nichts verloren geht.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie Nachrichten für Teams und Stakeholder, um die Kommunikation zu vereinfachen

Verfolgen Sie E-Mails, Meetings und den Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit über organisierte Kanäle

Bewerten Sie Antwortraten, verbessern Sie die Kommunikation und steigern Sie das Engagement

🔑 Ideal für: PR-Teams und interne Kommunikationsmanager, die für eine klare, konsistente Kommunikation zwischen allen Beteiligten sorgen müssen.

20. Die ClickUp-Vorlage für das Meeting-Management

Kostenlose Vorlage Zeichnen Sie wichtige Meeting-Entscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für das Meeting-Management auf

Meetings drehen sich oft im Kreis, ohne dass klare Ergebnisse erzielt werden. Die ClickUp-Vorlage für das Meeting-Management sorgt für fokussierte, handlungsorientierte und produktive Diskussionen – denn niemand mag Meetings, die auch per E-Mail hätten abgehalten werden können!

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Legen Sie klare Tagesordnungen, Ziele und Diskussionspunkte fest, um Meetings zu planen und zu strukturieren

Verwandeln Sie Meeting-Notizen in umsetzbare Folgemaßnahmen und weisen Sie Aufgaben sofort zu

Reduzieren Sie Terminausfälle durch geplante Benachrichtigungen

🔑 Ideal für: Teamleiter und Führungskräfte, die strukturierte Meetings mit Tagesordnungen, Aktionselementen und Nachverfolgungen organisieren.

Optimieren Sie Ihr Geschäft mit ClickUp: Von der Budgetierung bis zur Projektnachverfolgung und darüber hinaus

Excel-Vorlagen eignen sich hervorragend für die Organisation von Geschäftsabläufen, aber seien wir ehrlich: Sie können sich wie Introvertierte anfühlen. Egal, wie ausgefeilt sie sind, sie stehen oft isoliert da, weit entfernt von Ihrem Workflow, Ihren Tools für die Zusammenarbeit und Ihrem Projektmanagement.

Entdecken Sie ClickUp! Es ist, als würden Sie Ihren Tabellenkalkulationen ein soziales Leben geben. ClickUp integriert Vorlagen mit Aufgabenverwaltung, Teamzusammenarbeit und vielem mehr – alles an einem Ort. Mit integrierter Dateifreigabe und Automatisierung werden Ihre Tabellenkalkulationen Teil eines leistungsstarken Systems, das Abläufe und Finanzen mühelos optimiert.

Sind Sie bereit, Ihre Arbeit auf ein neues Niveau zu heben? Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und bringen Sie Ihre Geschäftsprozesse stilvoll zusammen!