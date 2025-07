Kostenlose Vorlagen für Anwalts-Timesheets für eine effiziente Zeiterfassung im Rechtsbereich

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Tag zwischen Gerichtsverhandlungen, Anrufen von Clients und endlosen Papierkram vergeht? In der Rechtswelt zählt jede Minute – im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die Nachverfolgung abrechnungsfähiger Stunden sollte sich nicht wie ein weiterer Fall anfühlen, über den man streiten muss.

Eine gut gestaltete Vorlage für Anwalts-Timesheets hilft Ihnen dabei, Zeiten genau zu protokollieren, die Rechnungsstellung zu vereinfachen und sogar die Urlaubsverwaltung zu optimieren. Anstatt am Ende der Woche mühsam Ihre Stunden zusammenzurechnen, verfügen Sie über eine klare, übersichtliche Aufzeichnung, die Sie Ihren Clients in Rechnung stellen können, und behalten den Überblick über Ihre Workload.

Sehen Sie sich diese über 15 kostenlosen Vorlagen an, mit denen Sie (oder Ihre Kanzlei) die Zeit erfassen, Rechnungen intelligenter erstellen und sich auf gewinnbringende Fälle konzentrieren können, anstatt Papierkram zu erledigen.

📌 Wussten Sie schon? Anwälte verbringen etwa 63 % ihrer Zeit mit nicht abrechenbaren Aufgaben wie Verwaltungsarbeiten, Meetings und Recherchen. Mit einer intelligenten Timesheet-Vorlage können Sie diese Zeit zurückgewinnen und sich mehr auf die abrechenbare Arbeit für Ihre Clients konzentrieren.

15 kostenlose Vorlagen für Anwalts-Timesheets

Wäre es nicht toll, wenn Sie alles organisiert halten könnten, ohne zwischen Tabellen, Timesheets, E-Mails und Chats hin- und herwechseln zu müssen?

Die Antwort liegt in ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie löst dieses Problem, indem sie Projekte, Wissen und Chat auf einer einzigen Plattform zusammenführt – unterstützt durch die weltweit am besten integrierte KI.

ClickUp für Anwaltskanzleien vereinfacht die Zeiterfassung, den Export von Protokollen und die Rechnungsstellung. Es sammelt Leads, führt Rechnungen zusammen und organisiert mühelos alle Details eines Falles. Von Formularen für die Mandantenaufnahme bis hin zu Notizen zu Fällen – alles wird an einem Ort gespeichert, sodass Sie sich auf den Erfolg konzentrieren können, anstatt in Papierkram zu versinken!

Hier finden Sie 15 kostenlose Vorlagen für Anwalts-Timesheets, mit denen Sie abrechnungsfähige Stunden nachverfolgen, Fälle verwalten und Ihren Workflow optimieren können! ⚖️

1. Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre Anwaltskanzlei mit übersichtlichen Fall-Listen, Zeiterfassung und Erinnerungen an Fristen – alles an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte

Die Vorlage für die Zeiterfassung für Anwälte von ClickUp hilft Anwaltskanzleien bei ihrer größten Herausforderung: der präzisen Erfassung abrechnungsfähiger Stunden bei gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Fälle und Terminen.

Diese Vorlage erleichtert Ihnen die Zeiterfassung, indem sie Ihnen einen zentralen hub bietet, über den Sie Folgendes tun können:

Richten Sie automatische Erinnerungen für Timesheets für Anwälte ein, damit keine abrechnungsfähigen Stunden übersehen werden

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um Falldetails, Client-Informationen und Abrechnungssätze in einer übersichtlichen Ansicht nachzuverfolgen

Überwachen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Anwälte mit Tools zur Aufgabenorganisation, die die Zeit nach Falltyp, Priorität, Datum und mehr sortieren

Integrieren Sie die Zeiterfassung in die Features des Projektmanagements, um Fälligkeitsdaten festzulegen, Warnungen zu Abhängigkeiten zu erhalten und alle Fristen nachzuverfolgen

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über die besten 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗲𝗮𝗺 zu erfahren𝘀 𝘁𝗶𝗺𝗲! ⏰

Ideal für: Anwaltskanzleien und juristische Teams, die die Genauigkeit der Zeiterfassung verbessern und die Fallbearbeitung optimieren möchten.

📚Weiterführende Literatur: Wie Sie mit modernen Tools Ihre Arbeitszeit effizient berechnen

2. Vorlage für die Nachverfolgung und Abrechnung von Rechtsfällen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Fälle, verwalten Sie die Abrechnung und steigern Sie die Effizienz mit der Vorlage für die Nachverfolgung und Abrechnung von Rechtsfällen von ClickUp

Benötigen Sie eine bessere Möglichkeit, abrechnungsfähige Stunden und Falldetails zu erfassen? Die Vorlage für die Nachverfolgung und Abrechnung von Rechtsfällen von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Aktivitäten zu organisieren. Als Anwalt können Sie alles von Gerichtsterminen bis hin zu Meetings mit Clients an einem Ort erfassen, ohne eine Minute abrechnungsfähiger Zeit zu verlieren.

Das macht diese Vorlage so nützlich:

Erstellen Sie Fallprofile mit wichtigen Details wie Fallnummern, Client-Infos und Daten – übersichtlich strukturiert für schnellen Zugriff

Protokollieren Sie abrechnungsfähige Stunden manuell oder mit voreingestellten Zeitinkrementen, um die Rechnungsstellung zu vereinfachen

Bleiben Sie mit Ihrem Team über benutzerdefinierte Felder und Status-Updates in Echtzeit synchronisiert

Verwalten Sie Zeitleisten und vermeiden Sie Terminkonflikte mit Vorlagen für Anwesenheitslisten , Kalendern und Gantt-Diagrammen

3. Vorlage für die Nachverfolgung von Rechtsfällen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Nachverfolgung von Rechtsfällen“ von ClickUp behalten Sie den Überblick über Ihre Rechtsfälle und erfassen abrechnungsfähige Stunden

Die Verwaltung mehrerer Fälle bei gleichzeitiger Nachverfolgung der abrechnungsfähigen Stunden kann sich wie Jonglieren mit brennenden Fackeln anfühlen. Die Vorlage „ClickUp Legal Case Tracking” bringt Ordnung in das Chaos, indem sie Ihnen einen zentralen hub für die Fallverwaltung und Zeiteinträge bietet.

Diese Vorlage hilft Anwaltskanzleien mit den folgenden Schlüssel-Features, den Überblick über ihre Fälle und Abrechnungen zu behalten:

Integrierte Statusverfolgung zur Überwachung des Fortschritts eines Falles von der Aufnahme durch den Client bis zur endgültigen Abrechnung, damit Sie keine wichtigen Aktualisierungen verpassen

Benutzerdefinierte Felder zum Erfassen der geleisteten Arbeitsstunden und zum Nachverfolgen von Ausgaben erleichtern die Erstellung genauer Rechnungen und Fallberichte

Kalenderintegration zur Planung und Nachverfolgung von Client-Meetings, Gerichtsterminen und Einreichungsfristen – alles an einem Ort

Integrationen für Timesheet-Apps , die automatisch Daten zu abrechnungsfähigen Stunden abrufen, sodass keine manuellen Einträge mehr erforderlich sind

Ideal für: Anwaltskanzleien und Anwälte, die Fälle effizient verwalten und gleichzeitig eine genaue Zeiterfassung und Abrechnung gewährleisten möchten.

💡Profi-Tipp: Protokollieren Sie Zeiten im System mit den Features zur Zeiterfassung für Projekte von ClickUp. Markieren Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten und exportieren Sie detaillierte Berichte für eine reibungslose und genaue Rechnungsstellung!

4. Vorlage für die Verwaltung von Rechtsclients von ClickUp

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der Vorlage für die Verwaltung von Rechtsmandanten von ClickUp für Ordnung in Ihrer Kanzlei – Ihrem zentralen hub für die Nachverfolgung von Fällen und Client-Informationen

Die Vorlage für die Mandantenverwaltung von ClickUp Legal hilft Anwaltskanzleien dabei, Fälle zu verfolgen und Fristen zu verwalten – und gleichzeitig die Kundenerfahrung zu verbessern.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Acht benutzerdefinierte Status helfen Ihnen dabei, jeden Fall in Echtzeit zu verfolgen, von „Offen“ bis „Beim Client“

Benutzerdefinierte Felder für Falldetails, geleistete Arbeitsstunden und Zahlungsinformationen sorgen für eine genauere Abrechnung

Mehrere Ansichten (Liste, Kalender und Diagramm) bieten flexible Möglichkeiten zur Überwachung des Fortschritts und der Fristen von Fällen

Gebrauchsfertige Checklisten-Vorlagen optimieren Routineaufgaben und sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter die Prozesse einhalten

Ideal für: Anwaltskanzleien, Rechtsberater und interne Rechtsabteilungen, die Client-Angelegenheiten organisieren und Fallfristen verwalten müssen. Verfolgen Sie abrechnungsfähige Stunden mit Timesheet-Vorlagen und optimieren Sie Ihre juristische Arbeit.

5. Vorlage für das Projektmanagement im Rechtsbereich von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp Legal erhalten Sie ein strukturiertes System zur Organisation von Aufgaben, zur Verwaltung von Fristen und zur Koordinierung des Aufwands Ihres Teams für verschiedene Rechtsangelegenheiten

Die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp Legal hilft Anwaltskanzleien dabei, komplexe Fälle und Projekte präzise nachzuverfolgen.

Die Vorlage zeichnet sich durch folgende leistungsstarke Features aus:

Benutzerdefinierte Status, um Aufgaben als „Abgeschlossen“, „Neu“, „Risikobehaftet“ oder „In Bearbeitung“ zu markieren und so eine klare Sichtbarkeit jeder abrechnungsfähigen Aufgabe zu gewährleisten

Integrierte Zeiterfassungssoftware, die sich in Ihren Abrechnungsprozess integrieren lässt, um genaue Aufzeichnungen über abrechnungsfähige Stunden in Diagrammen zu führen

Benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung wichtiger Projektdetails wie geschätzte Kosten, Projekt-ID, Komplexitätsgrad und Erfolgskriterien

Tools für das Projektmanagement, darunter Gantt-Diagramme für die Zeitleistenplanung, Dashboards für die Fortschrittsverfolgung und native Zeiterfassung zur Überwachung der Arbeitszeiten

Ideal für: Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen, die ihr Projektmanagement standardisieren und die Genauigkeit der Zeiterfassung verbessern möchten.

6. Vorlage für die Zeiterfassung von ClickUp Consultants

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie abrechnungsfähige Stunden und verwalten Sie Client-Projekte effizient mit der ClickUp Consultant-Vorlage für die Zeiterfassung

Die Vorlage zur Zeiterfassung für ClickUp Consultants gewährleistet präzise Abrechnungsinkremente und hilft Ihnen dabei, die Zeit mühelos über mehrere Projekte hinweg zu erfassen. So bleiben Sie organisiert und führen genaue Aufzeichnungen, ohne mühsam manuelle Nachverfolgungen vornehmen zu müssen.

Das macht diese Vorlage besonders nützlich:

Integrierte Timer, die direkt an Aufgaben angehängt werden können, ermöglichen Ihnen die Zeiterfassung während der Arbeit und minimieren menschliche Fehler bei der Protokollierung von Stunden

Benutzerdefinierte Ansichten, die Zeiteinträge nach Aufgabe, Datum oder Teammitglied aufschlüsseln, sodass Sie leicht analysieren können, wie die Arbeitszeit verbracht wird

Einstellungen für Abrechnungssätze, die Rechnungen auf Basis der erfassten Zeiten erstellen und so die Rechnungsstellung und Berichterstellung für Clients vereinfachen

Schnelle Filter, die abrechnungsfähige von nicht abrechnungsfähigen Aufgaben trennen, sodass Sie sich auf die umsatzgenerierende Arbeit konzentrieren können

Ideal für: Unabhängige Berater und Beratungsunternehmen, die abrechnungsfähige Stunden für mehrere Clients nachverfolgen und gleichzeitig ihre Projekt-Workflows an einem Ort verwalten müssen

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen limitieren. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

7. ClickUp-Vorlage für Dienstleistungs-Timesheets

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie abrechnungsfähige Stunden und verwalten Sie juristische Aufgaben effizient mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungs-Timesheets

Mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungs-Timesheets können Anwaltskanzleien auf einfache Weise abrechnungsfähige Stunden erfassen und das Zeitmanagement optimieren. Durch die Integration in das ClickUp-Aufgabenmanagementsystem bietet sie eine zentrale Plattform für die Erfassung von Stunden, die Überwachung juristischer Arbeiten und die Vereinfachung der Abrechnung.

Das macht diese Vorlage besonders nützlich für Juristen:

Richten Sie Felder für Client-Namen ein und erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, die nach Anwalt, Datumsbereich oder Falltyp gefiltert sind, um Abrechnungsmuster schnell zu erkennen

Fügen Sie detaillierte Beschreibungen der geleisteten Arbeit zu jedem Zeiteintrag hinzu, um klare Aufzeichnungen für die Rechnungsstellung an den Client zu gewährleisten

Erfassen Sie Zeiten auf Mobilgeräten, während Sie vor Gericht sind oder sich mit Clients treffen, und erfassen Sie jede abrechnungsfähige Minute der tatsächlichen Zeit

Erstellen Sie gefilterte Berichte und führen Sie einen vollständigen Prüfpfad aller Zeiteinträge für vollständige Transparenz

Ideal für: Anwaltskanzleien und Einzelanwälte, die ein organisiertes System zur Erfassung abrechnungsfähiger Stunden, zur Verwaltung der Fallzeitverteilung und zur Optimierung der Rechnungsstellung an Clients benötigen.

8. Vorlage für ClickUp-Mitarbeiterliste

Kostenlose Vorlage Zeigen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Dienstpläne die Organisation Ihres Teams und die Ressourcenauslastung

Die ClickUp-Vorlage für Dienstpläne hilft Anwaltskanzleien dabei, ihr gesamtes Team an einem zentralen hub zu organisieren. Sie vereinfacht die Verwaltungsarbeit und behält gleichzeitig den Überblick über die Rollen, Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten aller Mitarbeiter.

Das können Sie mit dieser Vorlage tun:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Rollen und Fähigkeiten für jedes Team-Mitglied, um sicherzustellen, dass sie effektiv in ihren Positionen arbeiten, vom Rechtsassistenten bis zum Senior-Partner

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben mit benutzerdefinierten Status und speichern Sie wichtige Details wie Jahresvergütung und Bildungshintergrund in benutzerdefinierten Feldern

Verwenden Sie die Zusammenfassungsansicht, um einen schnellen Überblick über die Struktur Ihres Teams zu erhalten und Lücken in den Rollen oder Fachkenntnissen zu identifizieren

Eine übersichtliche, kurze Beschreibung der Fachkenntnisse und Vergütungsdetails jedes einzelnen Mitglieds für eine bessere Personalplanung

Ideal für: Kanzleimanager und Personalabteilungen, die nach einer effizienten Software für die Zeiterfassung im Rechtsbereich suchen, um die Personalverwaltung zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

9. ClickUp-Vorlage für ausfüllbare Zeitleisten

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ausfüllbaren Zeitleistenvorlage von ClickUp eine Karte Ihrer Fall-Zeitleisten und verfolgen Sie Fristen

Benötigen Sie eine einfachere Möglichkeit, Fall-Zeitleisten zu verwalten und Ihre Kanzlei auf Kurs zu halten? Die ausfüllbare Zeitleistenvorlage von ClickUp hilft juristischen Teams, Fristen zu visualisieren, Aufgaben zu organisieren und wichtige Termine im Blick zu behalten. Verabschieden Sie sich von der manuellen Dateneingabe – diese Vorlage aktualisiert den Projektfortschritt in Echtzeit.

Hier sind die Vorteile dieser Vorlage für die Nachverfolgung juristischer Arbeit:

Anpassbare Statusoptionen wie „Blockiert“, „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“, „In Überprüfung“ und „Zu erledigen“ helfen Ihnen dabei, den Stand jedes einzelnen Falls zu überwachen

Mehrere Ansichten, darunter monatliche, wöchentliche und jährliche Layouts, ermöglichen es Ihnen, tägliche Aufgaben zu vergrößern oder langfristige Fallstrategien zu planen

Die Leisten der Zeitleiste werden automatisch aktualisiert, sobald Sie Fortschritte erzielen, sodass Sie den Status der Fallbearbeitung sofort auf einen Blick sehen können

Die integrierte Software zur Zeiterfassung für Anwälte hilft Ihnen dabei, eine Vorlage für abrechnungsfähige Stunden zu erstellen, mit der Sie Ihre Gebühren automatisch berechnen können

Ideal für: Juristen, die mehrere Fälle verwalten, abrechnungsfähige Stunden nachverfolgen und sicherstellen, dass keine Gerichtsfristen oder Einreichungsfristen versäumt werden.

📚Lesen Sie auch: Die beste Zeiterfassungssoftware für Berater

10. Vorlage für die stündliche Zeiterfassung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Stundenerfassung pro Stunde“ von ClickUp wird die Erfassung abrechnungsfähiger Stunden zum Kinderspiel, während Sie Ihre nicht abrechnungsfähigen Aktivitäten übersichtlich organisieren können

Die Vorlage für die stündliche Zeiterfassung von ClickUp hilft Anwaltskanzleien und einzelnen Anwälten dabei, ihre Zeit präzise und einfach zu erfassen. Diese gebrauchsfertige Vorlage für Anwalts-Timesheets organisiert alle Zeiteinträge, Client-Informationen und Fallangaben in einem Workspace.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Integrierter Timer für die Zeiterfassung während der Arbeit an verschiedenen Fällen sowie manuelle Optionen für die Eintragung von Stunden nachträglich

Benutzerdefinierte Felder für Stundensätze, Client-Namen und spezifische juristische Dienstleistungen – ideal für detaillierte Rechnungsstellung und Berichterstellung

Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, damit Ihr gesamtes Rechtsteam bei Zeiteinträgen und dem Fortschritt von Fällen synchronisiert bleibt

Automatische Zeitberichte zeigen Ihnen genau, wofür Sie Ihre Zeit aufwenden, und helfen Ihnen so, Muster in der Produktivität zu erkennen

Ideal für: Einzelanwälte, kleine Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen in größeren Unternehmen, die die Zeit für mehrere Fälle und Clients nachverfolgen und gleichzeitig detaillierte Aufzeichnungen für die Abrechnung und Compliance führen müssen.

🧠 Wissenswertes: Die abrechenbare Stunde wurde 1913 erfunden, setzte sich jedoch erst in den 1970er Jahren als Standard für die Abrechnung von Rechtsdienstleistungen durch! Zuvor berechneten Anwälte meist feste Gebühren, die durch staatliche Gesetze festgelegt waren – bis 1908 die ABA Erfolgshonorare genehmigte.

11. Vorlage für die Zeiterfassung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Analysieren Sie Ihre Arbeitszeiten nach Client, Falltyp oder Aufgabe – gewinnen Sie Einblicke, erkennen Sie Muster und steigern Sie mühelos Ihre Effizienz mit der ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung

Die ClickUp-Vorlage für die Zeiterfassung hilft Juristen dabei, ihre Zeit präzise zu erfassen und zu verwalten. Diese Vorlage für die Zeiterfassung von Anwälten organisiert Ihre abrechnungsfähigen Stunden, Client-Meetings, Gerichtstermine und Verwaltungsaufgaben an einem Ort.

Das macht diese Vorlage besonders hilfreich für Anwälte:

Erfassen Sie Zeiten in verschiedenen Ansichten, die Ihrem Workflow entsprechen – sehen Sie Ihre Stunden in Listen, Kalendern oder Zeitleisten, um zu verstehen, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten

Legen Sie Prioritäten für Aufgaben anhand ihrer Dringlichkeit fest, damit Sie sich zuerst auf wichtige Arbeiten für Clients und Gerichtstermine konzentrieren können

Überwachen Sie die für jeden Fall aufgewendete Zeit mit integrierten Tools zur Nachverfolgung, mit denen Sie während Ihrer Arbeit ganz einfach abrechnungsfähige Stunden protokollieren können

Geben Sie Fortschrittsberichte frei und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Aufgaben zuweisen und den Status von Projekten in Echtzeit verfolgen

Ideal für: Juristen, die ihre abrechnungsfähigen Stunden maximieren und gleichzeitig eine organisierte Fallverwaltung und Teamkoordination gewährleisten möchten.

12. Vorlage für Zeitanalyse von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen, analysieren und optimieren Sie die für Aufgaben in Ihrer Anwaltskanzlei aufgewendete Zeit mit der ClickUp-Vorlage zur Zeitanalyse

Die ClickUp-Vorlage zur Zeitanalyse hilft juristischen Teams dabei, die Arbeitszeiten von Anwälten und Mitarbeitern zu überwachen und zu messen. Durch die Aufschlüsselung von Aufgaben und die Nachverfolgung der Zeitverteilung liefert diese Vorlage konkrete Daten, um Engpässe zu erkennen und Prozesse zu optimieren.

Das macht diese Vorlage besonders nützlich für juristische Teams:

Kategorisieren Sie juristische Arbeiten und verfolgen Sie den Fortschritt von Fällen mit benutzerdefinierten Status und Feldern

Visualisieren Sie die Zeitnutzung mit Dashboards, um Anwälte effektiv für Aufgaben zuzuweisen

Greifen Sie auf fünf einzigartige ClickUp-Ansichten zu – Formular für Leerlaufzeiten protokollieren, Probleme mit Leerlaufzeiten, Aktionsstatus, Erste Schritte und Liste der Leerlaufzeiten –, um Informationen zu organisieren und leicht zugänglich zu machen

Ideal für: Anwaltskanzleien und Teams in Anwaltskanzleien, die ihre Zeiteinteilung analysieren und ihre betriebliche Effizienz verbessern möchten.

13. ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement-Pläne

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihre täglichen Arbeitszeiten und überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement

Die ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement organisiert Ihre tägliche Arbeitsroutine, indem sie Ihnen hilft, Aufgaben stundenweise zu organisieren und die für jede Aktivität aufgewendete Zeit zu erfassen.

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Tagesplan mit Statusaktualisierungen wie „Anwesend“, „Abwesend“ und „Zu erledigen“, um den Fortschritt der Aufgaben und die Verfügbarkeit des Teams zu verfolgen

Fügen Sie spezifische benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von „Manager“-Aufgaben und „Erforderliche Ergebnisse“ hinzu, um eine klare Verantwortlichkeit sicherzustellen

Richten Sie mehrere Ansichten ein, darunter „Täglicher Workflow“, „Aufgabenfortschritt“ und „Erste Schritte“, um Ihren Zeitplan aus verschiedenen Blickwinkeln zu überwachen

Behalten Sie mit integrierter Zeiterfassung, Abhängigkeitswarnungen und E-Mail-Benachrichtigungen den Überblick über Fristen

Ideal für: Rechtsabteilungen, die die Zeitpläne ihrer Anwälte auf einer Karte festhalten und sich auf das Wesentliche konzentrieren möchten.

14. Excel/Google Tabellen Vorlage für tägliche, wöchentliche und monatliche Timesheets für Anwälte von Mycase

über Mycase

Entdecken Sie eine Reihe praktischer Vorlagen für die Zeiterfassung von Anwälten von Mycase im Excel-Tabellenformat und als Vorlage für Google Tabellen, mit denen Anwaltskanzleien abrechnungsfähige Stunden genau erfassen und organisiert bleiben können.

Diese Vorlagen sind in täglichen, wöchentlichen und monatlichen Versionen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an die Zeiterfassung gerecht zu werden. Jede Vorlage enthält integrierte Formeln, die automatisch Summen berechnen und Ihnen so manuelle Rechenfehler ersparen.

Zu den wichtigsten Features dieser Vorlagen gehören:

Integrierte Felder für Fallnummern, Client-Namen, Aufgaben-Codes und detaillierte Beschreibungen

Automatische Berechnung der Zeilensummen basierend auf Ihrem Stundensatz und Ihren Zeiteinträgen

Mehrere Vorlagen für die Zeiterfassung – täglich für die Nachverfolgung in Echtzeit, wöchentlich für die Verwaltung von Aufgaben über mehrere Tage hinweg und monatlich für die langfristige Projektüberwachung

Einfache benutzerdefinierte Anpassungsoptionen unter Beibehaltung der zentralen Berechnungsformeln

Ideal für: Einzelanwälte, kleine Anwaltskanzleien und Juristen, die eine unkomplizierte Möglichkeit benötigen, abrechnungsfähige Stunden zu erfassen und genaue Rechnungen für ihre Clients zu erstellen.

15. PDF/Word-Vorlage für zweiwöchentliche Anwalts-Timesheets von Time Doctor

über Time Doctor

Die anspruchsvolle Natur des juristischen Feldes bedeutet, dass die genaue Erfassung Ihrer Arbeitszeiten nicht verhandelbar ist. Diese kostenlose Vorlage für zweiwöchentliche Anwalts-Timesheets von Time Doctor hilft Ihnen dabei, die abrechnungsfähige Zeit über zweiwöchige Zeiträume nachzuverfolgen, sodass Sie einen klaren Überblick über Ihre Produktivität und Ihre Einnahmen erhalten.

Schlüssel-Features der Vorlage:

Integrierte Formeln berechnen die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden und den potenziellen Verdienst für jede Woche und jeden zweiwöchigen Zeitraum, wodurch manuelle Berechnungen entfallen

Spezielle Felder für Aufgabenbeschreibungen und Client-Details helfen Ihnen, die Arbeit nach Themen zu organisieren und eine genaue Abrechnung zu gewährleisten

Strukturiertes zweiwöchiges Layout mit separaten Abschnitten für jeden Tag, um Start- und Endzeiten sowie Pausen einfach zu protokollieren

Vorformatierte Zellen sorgen für einheitliche Formate der Zeiteinträge in Ihrem gesamten Team

Ideal für: Einzelanwälte, kleine Anwaltskanzleien und Juristen, die ihre Zeiterfassung verbessern möchten, ohne sofort auf automatisierte Software umzusteigen.

Was sind Vorlagen für Anwalts-Timesheets?

Vorlagen für Anwalts-Timesheets sind strukturierte Dokumente, die Juristen dabei helfen, die für die Arbeit für einen Client aufgewendete Zeit genau zu erfassen und eine präzise Abrechnung zu gewährleisten.

Diese Vorlagen machen die mühsame manuelle Dateneingabe überflüssig, reduzieren Fehler und sparen Zeit. Unabhängig davon, ob Sie abrechnungsfähige oder nicht abrechnungsfähige Zeiten erfassen, sorgen Timesheet-Vorlagen für eine übersichtliche Arbeitserfassung.

👀 Wussten Sie schon? Administrative Aufgaben nehmen einen erheblichen Teil der Zeit von Anwälten in Anspruch. Berichten zufolge verbringen Anwälte in kleinen Kanzleien nur 56 % ihrer Zeit mit der Ausübung ihres Berufs.

Für alle, die ihre Effizienz steigern möchten, bieten automatisierte Timesheets eine intelligentere Alternative. Sie reduzieren den administrativen Workload und verbessern die Genauigkeit.

In Kombination mit Tipps zum Zeitmanagement können Anwälte so ihre Produktivität optimieren, Termine einhalten und ihren Stundensatz mit gut dokumentierten Rechtsunterlagen rechtfertigen.

📚Lesen Sie auch: Die beste Software für die Mitarbeiterplanung

Was macht eine gute Vorlage für einen Anwalt-Timesheet aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für einen Timesheet ist ein zuverlässiger Partner, den Sie benötigen, um abrechnungsfähige Stunden und Aufgaben mühelos nachzuverfolgen.

Aber was unterscheidet eine gute Vorlage von einer, die Juristen wirklich dabei hilft, smarter zu arbeiten? Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten:

Wichtige Informationen: Ihre Vorlage muss oben über Felder für das Datum, den Namen des Anwalts und die Kanzleiangaben verfügen. So ist klar ersichtlich, wer was wann erledigt hat, und die Abrechnung wird zum Kinderspiel

*zeiterfassung, die funktioniert: Die besten Vorlagen für Zeiterfassung unterteilen die Zeit in Sechs-Minuten-Schritte (0,1 Stunden). Dieses Setup ermöglicht eine präzise Zeiterfassung und bietet eine strukturierte Möglichkeit, alles von kurzen Client-Anrufen bis hin zu langwierigen Dokumentenprüfungen zu erfassen

Aufgabenbeschreibungen, die die ganze Geschichte erzählen: Gute Gute Vorlagen für Arbeitspläne enthalten Platz für detaillierte Notizen zu den tatsächlich erledigten Aufgaben. Anstelle von vagen Einträgen wie „Recherche“ können Sie „Recherche zu Präzedenzfällen für Vertragsstreitigkeiten mit Johnson“ angeben

Organisation von Clients und Fällen: Vorlagen sollten über spezielle Felder für Client-Namen und Fallnummern verfügen. Diese Struktur minimiert administrative Aufgaben und hilft bei der Kategorisierung der abrechnungsfähigen Stunden nach Projekten

Nachverfolgung von Tarifen für klare Abrechnungen: Fügen Sie Felder für Notizen zu verschiedenen Abrechnungstarifen hinzu – Stunden-, Pauschal- oder Erfolgshonorare. Dies vereinfacht die Rechnungserstellung und unterstützt Fügen Sie Felder für Notizen zu verschiedenen Abrechnungstarifen hinzu – Stunden-, Pauschal- oder Erfolgshonorare. Dies vereinfacht die Rechnungserstellung und unterstützt die Personalanalyse auf ganzer Linie

🧠 Wissenswertes: Passive Zeiterfassungssoftware hilft Anwälten, jährlich 64 Stunden zusätzlich in Rechnung zu stellen, was einem Mehrverdienst von 22.425 US-Dollar pro Anwalt entspricht.

Mit ClickUp die Arbeit effizienter gestalten

Die Verwaltung abrechnungsfähiger Stunden sollte keine Belastung sein, die von der eigentlichen juristischen Arbeit abhält. Mit den richtigen Vorlagen für Anwalts-Timesheets können Sie mehr Zeit für Ihre Mandanten aufwenden und weniger Zeit mit Verwaltungsarbeit verbringen.

Eine solide Vorlage hilft Ihnen dabei, Stunden genau zu erfassen, organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass jede abrechnungsfähige Minute auf Ihrem Konto verbucht wird. Wählen Sie eine Vorlage, die zu Ihrem Workflow passt, passen Sie sie an die Anforderungen Ihrer Kanzlei an und entwickeln Sie gute Gewohnheiten für die Zeiterfassung.

Denken Sie daran, dass genaue Zeiterfassungen nicht nur die Rechnungsstellung verbessern, sondern auch das Vertrauen Ihrer Clients stärken, den Cash Flow optimieren und Ihnen Einblicke für die Optimierung von Personal, Preisgestaltung und Effizienz verschaffen.

Sind Sie bereit, Ihre Zeiterfassung zu verbessern? Bleiben Sie organisiert, steigern Sie Ihre Produktivität und machen Sie abrechenbare Stunden zu Ihrer Arbeit. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an !