Kostenlose Vorlagen für die Kartensortierung für UX-Forschung und Organisation

Warum fühlen sich manche Websites intuitiv an, während man auf anderen nach grundlegenden Infos suchen muss? Die Antwort liegt oft in der Informationsarchitektur. Und Kartensortierung ist eine der besten Methoden, um diese richtig zu gestalten.

Diese UX-Forschungsmethode zeigt, wie echte Benutzer Inhalte auf natürliche Weise gruppieren und beschreiben, und hilft Ihnen dabei, eine Navigation zu erstellen, die tatsächlich Sinn ergibt.

Aber hier ist der Haken: Ohne ein solides System kann das Sortieren von Karten schnell chaotisch werden – denken Sie an überall klebrige Notizen und Erkenntnisse, die in der Übersetzung verloren gehen. Hier sind Vorlagen ein Lebensretter. Eine solide Vorlage für das Sortieren von Karten sorgt für eine übersichtliche Sitzung, klare Ergebnisse und eindeutige nächste Schritte.

Im Folgenden finden Sie einige der besten kostenlosen Vorlagen, mit denen Sie Ihre UX-Forschung auf Kurs halten und Ihr Team aufeinander abstimmen können.

🧠 Wissenswertes: Sowohl in der Psychologie als auch in der UX-Forschung wird das „Kartensortieren” verwendet, um Teilnehmerinformationen zu kategorisieren. Die Technik stammt aus den 1940er Jahren, als sie als kognitive Psychologie-Technik eingesetzt wurde.

Was sind Vorlagen für das Kartensortieren?

Vorlagen für das Kartensortieren machen das Organisieren von Inhalten zum Kinderspiel. Es handelt sich um vorgefertigte Frameworks, mit denen UX-Teams schnell erkennen können, wie viele Benutzer Informationen auf natürliche Weise gruppieren, sei es für ein Website-Menü, das Layout einer App oder den gesamten Navigations-Flow.

Anstatt bei Null anzufangen, bieten Ihnen diese Vorlagen eine klare Struktur: digitale Karten für Inhalte, Kategorie-Spaces (voreingestellt oder leer), Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Teilnehmer und Platz, um zu dokumentieren, wie die Teilnehmer die Karten sortieren.

Die Vorlagen für das Kartensortieren unterstützen drei Arten von Sortiermethoden in der UX-Forschung:

Offenes Sortieren: Benutzer erstellen ihre eigenen Kategorien

Geschlossene Sortierung: Benutzer sortieren Karten in vorgegebene Kategorien

Hybrides Sortieren: Kombiniert beide Methoden für tiefere Einblicke

👀 Wussten Sie schon? 70 % der Zielgruppe der Generation Z erwarten, dass Websites intuitiv funktionieren und ihre Präferenzen vorhersagen.

Was macht eine gute Vorlage für das Kartensortieren aus?

Eine leistungsstarke Vorlage für das Kartensortieren ist eine schnelle, benutzerorientierte Methode, um Feedback zu sammeln, Muster zu erkennen und intuitive digitale Erlebnisse zu schaffen, die für Ihre Benutzer tatsächlich Sinn ergeben.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl einer Vorlage achten sollten:

Einfaches, übersichtliches Layout: Der Fokus bleibt auf dem Inhalt der Karten und den Kategorienamen

Bearbeitbare digitale Karten: Passen Sie Elemente an Ihr Projekt an

Support für offene, geschlossene und hybride Sortierung: Bietet Flexibilität bei der Wahl Ihrer Methode

Einfache Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie Remote-Teilnahme und Feedback vom Team

Klare Anweisungen: Helfen Sie den Teilnehmern, sich sicher durch die Sitzung zu navigieren

Exportierbare Ergebnisse der Kartensortierung: Beschleunigen Sie die Analyse und heben Sie Verhaltensmuster der Benutzer hervor

Responsives Design: Funktioniert reibungslos auf allen Geräten für Funktioniert reibungslos auf allen Geräten für Remote-Benutzerforschung

Integrierte Analyse- oder Tagging-Funktionen : Identifizieren Sie Gruppierungen, Benennungstrends und das Verhalten der Teilnehmer

Tests oder Vorschauen vor der Sitzung: So können Sie den Flow, die Klarheit und den Inhalt des Setups überprüfen, bevor Sie mit den Teilnehmern live gehen

Nachverfolgung des Fortschritts der Teilnehmer: Zeigt, wo Benutzer während Remote-Sitzungen möglicherweise stecken bleiben oder abbrechen

Mehrsprachiger Support: Für verschiedene Teilnehmergruppen in unterschiedlichen Sprachen geeignet

Versionshistorie oder Nachverfolgung von Änderungen: Protokolliert Bearbeitungen von Mitarbeitern, um die Integrität der Forschung zu gewährleisten

👀 Wussten Sie schon? Mit Hybrid-Kartensortierung erhalten Sie buchstäblich das Beste aus beiden Welten. Zunächst können Benutzer Inhalte frei gruppieren (offene Sortierung) und anschließend wird überprüft, wie gut diese mit Ihren vordefinierten Kategorien übereinstimmen (geschlossene Sortierung). Diese leistungsstarke Kombination hilft UX-Teams dabei, die Erwartungen der Benutzer aufzudecken und Designentscheidungen zu validieren, was zu leicht verständlichen Inhaltsstrukturen führt.

Vorlagen für das Sortieren von Karten

Diese handverlesene Sammlung von Vorlagen aus ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, macht Ihre Kartensortierungssitzungen besser organisiert, aufschlussreicher und benutzerorientierter. Sie können Inhalte schneller organisieren, intelligenter zusammenarbeiten und selbstbewusst gestalten – ohne die üblichen Probleme beim Setup.

1. Vorlage für die Kartensortierung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Beginnen Sie mit der Gestaltung Ihrer Website in Sekundenschnelle mit der ClickUp-Vorlage zum Sortieren von Karten

Die ClickUp-Vorlage zum Sortieren von Karten ist Ihre Geheimwaffe, um chaotische Inhalte in eine übersichtliche Struktur zu verwandeln.

Vergessen Sie Haftnotizen und verstreute Tabellen – diese Vorlage bietet Ihnen digitale Karten, sortierfertige Kategorien und eine Drag-and-Drop-Oberfläche, mit der Sie Kartensortierungssitzungen im Handumdrehen durchführen können.

Ganz gleich, ob Sie herausfinden möchten, wie Benutzer Informationen gruppieren (offenes Sortieren), oder die Struktur Ihrer Website testen möchten (geschlossenes Sortieren) – mit dieser Vorlage bleibt alles übersichtlich, visuell und kollaborationsfreundlich.

Sie eignen sich perfekt für Teams, die nicht mehr raten, sondern anhand von Benutzererkenntnissen entwerfen möchten.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Passen Sie digitale Karten an, um reale Elemente der Inhalte widerzuspiegeln, und erfahren Sie, wie Benutzer Informationen kategorisieren

Erstellen Sie benutzerdefinierte Aufgabenstatus , wie z. B. „Offen“ und „Abgeschlossen“, um den Fortschritt jeder Sortierkarte zu verfolgen

Erfassen Sie Teilnehmergruppierungen in einem übersichtlichen, visuellen Format

Arbeiten Sie mit Teams in Echtzeit und über Speicherorte hinweg mit ClickUp Docs zusammen

Exportieren Sie die Ergebnisse der Sortierung für eine schnellere Analyse und Entscheidungsfindung

🔑 Ideal für: UX-Forscher, die Kartensortierungsstudien durchführen, um die Navigation auf Websites oder in Apps zu verbessern.

2. ClickUp-Vorlage für Sitemaps

Kostenlose Vorlage herunterladen Konvertieren Sie Whiteboard-Objekte nahtlos in Aufgaben mit der ClickUp-Sitemap-Vorlage

Wenn Benutzer sich im Kreis klicken, um grundlegende Informationen zu finden, haben Sie ein Problem mit Ihrer Sitemap. Mit der ClickUp-Sitemap-Vorlage lassen sich grundlegende Probleme ganz einfach beheben.

Diese Vorlage bietet einen visuellen Drag-and-Drop-Space, in dem Sie die Struktur Ihrer Website – Seiten, Unterseiten, bestimmte Kategorien und alles dazwischen – aufzeichnen können. Dies ist der schnellste Weg, um eine intuitive Navigation zu planen und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für die Benutzer logisch fließen.

Ganz gleich, ob Sie eine neue Website starten oder eine bestehende überarbeiten möchten, mit dieser Vorlage können Sie visualisieren, wie alle Seiten miteinander verbunden sind, sodass Ihr Team von Anfang an auf dem gleichen Stand ist.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Skizzieren Sie mühelos die primäre und sekundäre Navigation

Ordnen Sie übergeordnete und untergeordnete Beziehungen zwischen Seiten auf einer Karte

Arbeiten Sie mit Stakeholdern zusammen, um die Hierarchie Ihrer Website mit ClickUp Whiteboards fertigzustellen

Erkennen Sie inhaltliche Lücken und Überschneidungen vor der Entwicklung

Geben Sie eine übersichtliche Sitemap für Design- und Entwicklungsteams frei, um eine reibungslose Ausführung zu gewährleisten

🔑 Ideal für: UX-Designer, Produktmanager und Web-Teams, die intuitive Website-Strukturen planen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie diese Vorlage regelmäßig, um die Struktur Ihrer bestehenden Website zu überprüfen. Websites werden mit der Zeit unübersichtlich, und wenn Sie den Flow Ihrer Inhalte vierteljährlich auf einer Karte festhalten, können Sie für mehr Klarheit sorgen.

3. ClickUp-Vorlage für Design-Briefings im Whiteboard-Format

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Design Brief Whiteboard“, um erfolgreiche Projekte zu planen

Nichts bringt ein kreatives Projekt schneller zum Scheitern als eine vage Aufgabenstellung. Wenn die Ziele unklar und die Erwartungen uneinheitlich sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Überarbeitungen beginnen. Mit der Whiteboard-Vorlage „ClickUp Design Brief“ können Sie von Anfang an klare Verhältnisse schaffen.

Es ist Ihr visuelles Command-Center, um Design-Projekte klar und in Zusammenarbeit zu starten. Stellen Sie es sich als digitales Whiteboard vor, auf dem Sie Ziele festlegen, Ihre Zielgruppe definieren, Zeitleisten erstellen und alle auf die gleiche Seite bringen können – im wahrsten Sinne des Wortes.

Da alles an einem Ort zusammengefasst ist, kann sich Ihr Team auf die Erstellung konzentrieren, anstatt fehlende Infos zu suchen.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Brainstorming betreiben, mentale Modelle auf Karten festhalten und die Informationsarchitektur in Echtzeit visuell organisieren

Erfassen Sie Zielgruppen-Personas, Bedürfnisse und Herausforderungen

Stimmen Sie Stakeholder auf die Projektvision und die Ergebnisse ab

Organisieren Sie Zeitleisten, Aufgaben und Termine visuell

🔑 Ideal für: UX-Teams, Designer und Projektmanager, die einen reibungsloseren Projektstart und weniger „Oh, das haben wir übersehen”-Momente wünschen.

4. ClickUp-Vorlage für eine Matrix zum Inhalt für Whiteboards

Kostenlose Vorlage herunterladen Verbessern Sie Ihre Content-Marketing-Strategie mit der Whiteboard-Vorlage „ClickUp Content Matrix“

Chaos bei den Inhalten entsteht unbemerkt. An einem Tag haben Sie nur ein paar Blogbeiträge, und plötzlich jonglieren Sie mit Landing Pages, E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Beiträgen und Produkttexten – ohne klare Strategie.

Die Whiteboard-Vorlage „ClickUp Content Matrix“ hilft Ihnen dabei, Ordnung in das Chaos zu bringen.

Mit ihrem visuellen Raster-Layout erleichtert diese Wireframe-Vorlage die Organisation von Inhaltstypen, passt sie an die Benutzerabläufe an und richtet sie an den Geschäftszielen aus. Es handelt sich nicht nur um eine Tabelle, sondern um einen kollaborativen Space, in dem Ihr gesamtes Team sehen kann, wie Inhalte über Plattformen und Trichter hinweg miteinander verbunden sind.

Ob Sie eine Website überarbeiten oder die Einführung eines neuen Produkts planen, mit dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass alle Inhalte zweckmäßig und aufeinander abgestimmt sind.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Kategorisieren Sie Inhalte nach Typ, Plattform und Phase der Zielgruppe mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

Identifizieren Sie Lücken im Inhalt und beseitigen Sie Redundanzen

Priorisieren Sie Themen anhand ihrer strategischen Bedeutung

Arbeiten Sie mit Design-, SEO- und Marketing-Teams zusammen

Visualisieren Sie Beziehungen zwischen Inhalten, um den UX-Flow mithilfe verschiedener Ansichten in unterschiedlichen ClickUp-Konfigurationen zu verbessern, indem Sie benutzerdefinierte Ansichten verwenden

🔑 Ideal für: Content-Strategen, UX-Autoren und Marketing-Teams, die strukturierte, benutzerorientierte Content-Ökosysteme aufbauen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Tools für Design Thinking

5. Vorlage für ClickUp-Karte zur Customer Journey

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Customer Journey Maps die ideale Customer Journey

Jedes Produkt hat eine Geschichte – aber ist Ihr Benutzer der Held dieser Geschichte? Die ClickUp-Vorlage für die Customer Journey Map hilft Ihnen, sich in die Lage Ihrer Benutzer zu versetzen und ihren Weg vom neugierigen Besucher zum treuen Kunden zu verfolgen.

Dies ist nicht nur ein Flussdiagramm. Es ist eine vollständige Ansicht dessen, wie Kunden Ihre Marke erleben – die guten und die frustrierenden Momente und die Momente, in denen Sie wirklich glänzen können. Zeichnen Sie Schlüsselinteraktionen auf, erfassen Sie, wie sich Benutzer bei jedem Schritt fühlen, und erkennen Sie genau, wo Verbesserungen erforderlich sind.

Mit diesem visuellen, kollaborativen Tool kann Ihr gesamtes Team Empathie entwickeln und Erfahrungen gestalten, die funktionieren und sich gut anfühlen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erfassen Sie Benutzeraktionen, Gedanken und Emotionen über Touchpoints hinweg und verfolgen Sie wichtige Phasen der Kartensortierungsstudie mithilfe der Meilensteine von ClickUp

Visualisieren Sie die gesamte Customer Journey, von der Entdeckung bis zur Konversion

Identifizieren Sie Reibungspunkte und versteckte Abbruchmomente

Teams auf benutzerorientierte Verbesserungen ausrichten

Entdecken Sie schnelle Erfolge und langfristige UX-Chancen

🔑 Ideal für: UX-Designer, Produktmanager und Marketingfachleute, die reibungslosere und aussagekräftigere Kundenerlebnisse gestalten möchten .

💡 Profi-Tipp: Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen, emotionale Zustände während der Customer Journey auf einer Karte darzustellen. Das Verständnis von Frustrationspunkten kann Ihnen dabei helfen, Lösungen zu entwickeln, die zu einer hohen Kundenzufriedenheit führen.

6. ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flows

Kostenlose Vorlage herunterladen Bieten Sie Ihren Kunden ein nahtloses Navigationserlebnis, indem Sie es mit der ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flows planen

Verwirrte Benutzer konvertieren nicht. Sie klicken sich weg. Die ClickUp-Vorlage für Benutzer-Flows hilft Ihnen dabei, dies zu beheben, indem Sie reibungslose, logische und rundum zufriedenstellende Journeys entwerfen.

Von der ersten Interaktion bis zur letzten Aktion sehen Sie genau, wie sich Benutzer durch Ihre App oder Website bewegen. Jeder Schritt, jede Entscheidung, jeder „Aha!“-Moment wird visuell dargestellt, sodass Ihr Team erkennen kann, was funktioniert und was nicht.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Feature entwickeln, einen Onboarding-Flow entwerfen oder den Checkout optimieren möchten – mit dieser Vorlage behalten Sie Ihre Ideen im Blick und Ihre Benutzer im Hinterkopf.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verwenden Sie die Tabellenansicht von ClickUp, um ein visuelles, benutzerdefiniertes Benutzerflussdiagramm mit Benutzeraktionen, Entscheidungspunkten und Ergebnissen zu erstellen

Ziehen Sie Elemente per Drag & Drop, um mit Whiteboards eine übersichtliche Karte für die Benutzererfahrung zu erstellen

Vereinfachen Sie komplexe Prozesse zu übersichtlichen, intuitiven Flows

Entdecken Sie Hindernisse und optimieren Sie Navigationspfade

Design-, Produkt- und Entwicklungsteams auf die Benutzererfahrung ausrichten

Steigern Sie die Konversionsrate durch die Gestaltung reibungsloser Benutzererfahrungen

🔑 Ideal für: UX-Designer, Produktmanager und Entwickler, die nahtlose, frustfreie Erlebnisse schaffen möchten, die Benutzer lieben.

7. ClickUp-Vorlage für Affinitätsdiagramme

Kostenlose Vorlage herunterladen Gruppieren Sie Informationen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Affinitätsdiagramme in logische Cluster

Haftnotizen sind großartig – bis sie Ihren Schreibtisch, Ihre Wände und Ihren Verstand übernehmen. Die ClickUp-Vorlage für Affinitätsdiagramme bietet Ihnen die kreative Freiheit einer Brainstorming-Sitzung ohne Papierchaos.

Es ist Ihr unverzichtbares Tool, um unübersichtliche Ideen zu organisieren, Forschungsergebnisse zu bündeln und verborgene Muster zu erkennen. Ganz gleich, ob Sie Benutzer-Feedback zusammenfassen, Features planen oder Team-Ideen abstimmen – diese visuelle Vorlage verwandelt verstreute Gedanken in strukturierte Brillanz.

Sie können Ideen mühelos per Drag & Drop verschieben und gruppieren, was die Zusammenarbeit, Priorisierung und den Übergang von „Was machen wir überhaupt?“ zu „Hier ist der Plan“ erleichtert

Verwenden Sie diese Vorlage für Affinitätsdiagramme, um:

Sammeln und organisieren Sie Ideen, Feedback und Forschungsergebnisse

Gruppieren Sie verwandte Konzepte, um Themen und Verbindungen aufzudecken

Taggen Sie Teammitglieder für Input, Klarstellungen oder Genehmigungen zur Verwendung von Whiteboards

Verwandeln Sie Erkenntnisse mit ClickUp Aufgaben in umsetzbare Aufgaben

Fassen Sie die Sitzung zum Affinitätsdiagramm zusammen, erfassen Sie schnelle Erkenntnisse und skizzieren Sie Aktionspläne in ClickUp-Dokumenten, die mit Ihren Whiteboards verknüpft sind

🔑 Ideal für: UX-Forscher, Produktteams und Designer, die komplexe Ideen in klare, umsetzbare Erkenntnisse organisieren müssen.

📖 Lesen Sie auch: Kreative Techniken für eine effektive Ideenfindung

8. Vorlage für Benutzerstudien von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Sortieren, organisieren und analysieren Sie Benutzer-Feedback ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien

Benutzerforschung ist der Ort, an dem die Magie geschieht. Aber ohne einen Plan kann diese Magie schnell zu einem Chaos werden. Die ClickUp-Vorlage für Benutzerstudien sorgt dafür, dass alles organisiert bleibt, damit Ihre Forschung tatsächlich für Sie arbeitet.

Sie erhalten einen zentralen hub, in dem Sie alle durchgeführten Benutzerstudien planen, verwalten und nachverfolgen können. Von der Festlegung der Forschungsziele bis zur Dokumentation der Erkenntnisse der Teilnehmer hilft es Ihrem Team, aufeinander abgestimmt zu bleiben und sich ganz auf die Erzielung aussagekräftiger Ergebnisse zu konzentrieren.

Sie müssen nicht mehr nach Details suchen oder für jede Studie das Rad neu erfinden. Alles, was Sie brauchen, finden Sie in einem übersichtlichen, kollaborativen Space.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen und verwalten Sie Benutzerinterviews, Umfragen und Usability-Tests

Verfolgen Sie Teilnehmer, Forschungsziele und Methoden

Führen Sie übersichtliche Aufzeichnungen über Studien für zukünftige Referenzzwecke

Verwenden Sie ClickUp Brain , um viele dieser Aufgaben zu automatisieren und zu beschleunigen, indem Sie Forschungspläne erstellen, Erkenntnisse zusammenfassen und auf der Grundlage Ihrer Kartensortierungsdaten nächste Schritte vorschlagen

🔑 Ideal für: UX-Forscher, Produktteams und Designer, die Benutzerstudien durchführen und Erkenntnisse in umsetzbare Verbesserungen umwandeln.

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre persönlichen Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Workspace integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Anweisungen in einfacher Sprache und löst alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

9. ClickUp Vorlage für Kanban-Board für Webdesign

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Webdesign, um effizient und organisiert zu bleiben

Webdesign-Projekte bestehen aus vielen beweglichen Teilen – Mockups, Feedback, Überarbeitungen, Entwicklungsübergaben und enge Termine. Den Überblick zu behalten, sollte keine Überforderung sein. Die ClickUp-Vorlage „Webdesign-Kanban-Board“ bietet Ihnen eine einfache, visuelle Möglichkeit, jede Phase Ihres Design-Workflows ohne Chaos zu verwalten.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben in einfachen Spalten wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“, „Überprüfen“ und „Erledigt“ organisieren. Ihr gesamtes Team kann sehen, was gerade passiert, wer an was arbeitet und was bereit ist, weiterbearbeitet zu werden.

Ob Sie eine Landing Page erstellen oder eine komplette Website neu gestalten – dieses Board hilft Ihnen, fokussiert zu bleiben, Aufgaben zu priorisieren und Projekte schneller und ohne Spekulationen abzuschließen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Gliedern Sie Webdesign-Projekte in klare, nachvollziehbare Phasen

Erstellen Sie ein visuelles Kanban-Board, um den Fortschritt Ihrer Aufgaben zu visualisieren und Prioritäten in Echtzeit anzupassen

Reibungslose Zusammenarbeit mit Designern, Entwicklern und Clients

Verwenden Sie ClickUp-Abhängigkeiten, um Aufgabenabhängigkeiten festzulegen (z. B. „Das Design kann erst beginnen, wenn der Inhalt fertig ist“), damit der Workflow reibungslos verläuft

Legen Sie mit ClickUp Automatisierungen fest, dass Aufgaben für regelmäßige Website-Überprüfungen, Aktualisierungen von Inhalten oder Leistungsbewertungen wiederholt werden

🔑 Ideal für: Webdesigner, Kreativleiter und Projektmanager, die nahtlose Workflows für das Website-Design mit Klarheit und Geschwindigkeit vorantreiben möchten

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie mit der PARA-Methode Ihre digitale Organisation verbessern können

10. ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile

Kostenlose Vorlage herunterladen Gewinnen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile ein tieferes Verständnis Ihrer Zielgruppe

Design für alle führt zu Erfahrungen, die niemanden ansprechen. Die ClickUp-Vorlage für Benutzerprofile hilft Ihnen dabei, sich auf Ihre tatsächlichen Benutzer zu konzentrieren – ihre Bedürfnisse, Ziele, Frustrationen und das, was ihnen wirklich wichtig ist.

Diese Vorlage ist die zentrale Informationsquelle Ihres Teams für die Erstellung detaillierter, forschungsbasierter Benutzerprofile. Anstelle von verstreuten Notizen und Annahmen verfügen Sie über strukturierte Profile, die Ihnen klare Leitlinien für Ihre Design-, Inhalts- und Produktentscheidungen liefern.

Sie können demografische Daten, Motivationen, Herausforderungen und Benutzerberichte dokumentieren, sodass das gesamte Team immer weiß, für wen es arbeitet. Das ist einfach, visuell und kollaborativ – so bleiben alle, vom Designer bis zum Stakeholder, auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Benutzer fokussiert.

Mit starken Personas bleiben Ihre Projekte fundiert, zielgerichtet und wirkungsvoll.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erfassen Sie spezifische Datenpunkte (wie Altersgruppe, Verwendung von Design-Software oder Frustrationen) für jede Persona, um UX-Teams dabei zu helfen, Benutzergruppen zu segmentieren und digitale Produkt-Features auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden

Filtern und vergleichen Sie Personas nach demografischen Merkmalen oder Verhaltensweisen (z. B. nach Geschlecht, Liste der Personas) mithilfe benutzerdefinierter Ansichten

Zentralisieren Sie alle qualitativen Erkenntnisse in ClickUp-Dokumenten, sodass Designer, Forscher und Produktmanager ganz einfach auf die tatsächlichen Motivationen und Probleme der Benutzer zurückgreifen können

Leiten Sie UX-Design, Produkt-Features und Inhaltsstrategien

Halten Sie Personas auf dem neuesten Stand, während sich die Methoden der Benutzerforschung weiterentwickeln

🔑 Ideal für: UX-Designer, Produktteams und Marketer, die benutzerorientierte Designs und Strategien auf der Grundlage realer Zielgruppen-Insights entwickeln.

11. ClickUp-Vorlage für den Plan eines Website-Design-Projekts

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der Vorlage „ClickUp Website Design Project Plan“ den Überblick über jedes Element Ihres Website-Designs

Bei der Erstellung einer Website geht es nicht nur um ein großartiges Design. Es handelt sich um ein umfassendes Projekt mit Aufgaben, Zeitleisten, Inhalten, Genehmigungen und vielen beweglichen Teilen. Die ClickUp-Vorlage für den Projektplan für Websites sorgt für Ordnung, sodass sich Ihr Team auf die Erstellung einer hervorragenden Website konzentrieren kann, anstatt Brände zu löschen.

Diese Vorlage bietet einen strukturierten Plan für die Verwaltung jeder Phase der Website-Erstellung, von der ersten Planung bis hin zu Überprüfungen nach dem Start. Sie erhalten eine klare Ansicht der Aufgaben, Fristen, Abhängigkeiten und Teamverantwortlichkeiten, sodass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben und den Überblick behalten.

Keine verstreuten Tabellenkalkulationen oder endlosen Hin- und Her-Diskussionen mehr. Mit dieser Vorlage können Sie Ihr Website-Projekt wie ein Profi verwalten und termingerecht liefern – ohne Panik in letzter Minute.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Teilen Sie Website-Projekte in überschaubare Phasen und Aufgaben auf

Verwenden Sie benutzerdefinierte Status wie „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Verzögert“, „Abgeschlossen“ und „Abgebrochen“, um den Status jeder Aufgabe in Echtzeit zu verfolgen

Legen Sie mit ClickUp Aufgaben klare Zeitleisten, Meilensteine und Abhängigkeiten fest und weisen Sie Verantwortlichkeiten zu

Aggregieren Sie wichtige Projektmetriken wie fertiggestellte Aufgaben, überfällige Elemente und die Workload des Teams in visuellen Widgets mit ClickUp Dashboards

🔑 Ideal für: Projektmanager, Web-Teams und Agenturen, die Website-Erstellungen, Neugestaltungen oder Web-Projekte mit mehreren Beteiligten betreuen.

Mit ClickUp für eine verbesserte UX Ordnung schaffen

Eine gute Benutzererfahrung ist keine Zauberei, sondern eine Methode. Mit der Kartensortierung können Sie den Code der Benutzer entschlüsseln, sodass Ihre Inhalte organisiert, einfach und intuitiv wirken.

Aber Sie müssen das Rad nicht neu erfinden (oder endlos Haftnotizen hin- und hergeschieben), um dorthin zu gelangen. Mit diesen gebrauchsfertigen Vorlagen für das Sortieren von Karten organisieren Sie Informationen schneller, arbeiten intelligenter zusammen und treffen sicher datengestützte Designentscheidungen.

Von der Kartierung von Benutzer-Flows bis hin zur Feinabstimmung von Sitemaps – die Vorlagen von ClickUp unterstützen Sie dabei, Ihre Recherche präzise zu gestalten und Ihre Projekte auf Kurs zu halten.

Sind Sie bereit, Ihre Recherche zu optimieren und benutzerfreundliche Designs zu erstellen? Melden Sie sich bei ClickUp an, um auf kostenlose Vorlagen für das Kartensortieren zuzugreifen und gemeinsam smarter zu gestalten.