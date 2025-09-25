Die besten KI-Agenten für den Kundenservice im Jahr 2025

Der Kundenservice wird still und leise durch KI neu gestaltet.

Weit entfernt von futuristischem Hype übernehmen KI-Agenten heute die unspektakulären, aber wichtigen Aufgaben: Tickets weiterleiten, sich wiederholende Anfragen bearbeiten, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen und den Betrieb mit weniger menschlicher Unterstützung am Laufen halten.

Eine McKinsey-Studie zeigt, dass mit Agenten im Mix:

Bis zu 80 % der häufig auftretenden Incidents könnten autonom gelöst werden, wodurch sich die Zeit bis zur Lösung um 60 bis 90 % verkürzen würde.

Und die besten KI-Agenten? Sie stehen nicht im Weg. Sie erledigen still ihre Arbeit und lassen Ihr Team sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten KI-Agenten für den Kundenservice vor, die sich lohnen. Los geht's! 🤖

Die besten KI-Agenten für den Kundenservice

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten KI-Agenten für Kundenservice-Teams.

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Benutzerdefinierte Autopilot-Agenten, in den Chat integrierte Antworten, KI-gestützte Aufgabe-Workflows, Vorlagen für Support-Arbeitsbereiche Alle Team-Größen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierung für Unternehmen möglich Intercom Fin GPT-4-gestützte Antworten, Workflow-Auslöser, feedbackbasiertes Lernen, Transkripte mit wichtigen Punkten Kleine bis mittelständische Unternehmen Ab 39 $/Monat pro Platz; 14-tägige kostenlose Testversion; 0,99 $ pro Fin-Lösung Ada Support Mehrsprachige KI, abgestufte Support-Levels, proaktive Kontaktaufnahme, Drag-and-Drop-Builder Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung (variiert je nach Einsatzumfang) Kustomer Emotionserkennung, CRM-basierter Kontext, Sprach- und Chatten-Support, intelligente Terminplanung Teams mittlerer bis großer Unternehmen Ab 89 $/Monat pro Benutzer; KI-Add-Ons ab 0,60 $/Konversation Zendesk KI Vorausschauende Triage, /AI-gestützte Agentenunterstützung, automatische Spracherkennung, SLA-orientierte Logik Mittlere bis große Teams Ab 55 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung); KI-Add-On: 50 $/Monat pro Agent Drift KI Vertriebsorientiertes Unterstützen, Lead-Bewertung, Kalenderbuchung, Conversion-Metriken Mittelständische SaaS- und Abonnement-Geschäfts Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tidio Lyro Schnelles Setup, Kanalwechsel, Verknüpfung mit Produktkatalogen, Automatisierung außerhalb der Geschäftszeiten Privatpersonen und kleine Geschäfte Das Lyro KI-Agenten-Add-ON ist ab 39 $/Monat erhältlich Freshdesk Freddy KI Sentimentbasierte Triage, Hochladen von Hilfedokumenten, KI- vs. menschliche Metriken, Multi-Channel-Support Kleine bis mittelgroße Teams Ab 18 $/Monat pro Agent; AI Copilot ab 94 $/Monat pro Agent

Was sind KI-Agenten für den Kundenservice?

KI-Agenten für den Kundenservice sind hochentwickelte digitale Assistenten, die die Interaktion von Geschäften mit ihren Kunden revolutionieren. Diese fortschrittlichen Tools nutzen natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und maschinelles Lernen (ML), um komplexe Kundenanfragen zu bearbeiten.

Sie sind so konzipiert, dass sie den Kontext verstehen, aus Interaktionen lernen und sich mit der Zeit verbessern.

KI-Agent-Tools können über mehrere Kanäle hinweg Arbeit leisten, z. B. chatten, E-Mail und Helpdesks, sodass Benutzer schnellere Antworten erhalten und Sie gleichzeitig den Überblick behalten.

🧠 Wissenswertes: In den späten 1960er Jahren kam Shakey the Robot als erster mobiler Allzweckroboter auf den Markt, der in der Lage war, seine Handlungen zu reflektieren. Shakey wurde von SRI International entwickelt und legte die Phase für zukünftige KI-Agenten.

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für den Kundenservice achten?

Support-Mitarbeiter wünschen sich tools, die reale Probleme lösen, ohne neue Schwierigkeiten zu verursachen. Denn das Einzige, was ihnen fehlt, ist Zeit, um immer wieder denselben oder wiederkehrende Sachverhalte zu erklären.

Das ist das Wichtigste bei einem KI-Kundenservice-Agenten:

Intuitives Setup: In wenigen Stunden und mit minimalem Schulungsaufwand einsatzbereit, sodass sich die Mitarbeiter ganz auf die Kundenbetreuung konzentrieren können

Kontextbezogene Antworten: Erkennt den Tonfall, die benutzerdefinierte Umgangssprache oder die Dringlichkeit des Benutzers und formuliert Antworten, die warm und menschlich wirken

Plattformübergreifende Konsistenz: Liefert einheitliche Antworten auf WhatsApp, per E-Mail, X oder SMS und sorgt so für ein einheitliches Kundenerlebnis

Reibungslose Übergabe an Agenten: Leitet Chatten mit vollständigem Kontext an menschliche Agenten weiter, sodass Benutzer ihre Geschichte nicht neu erzählen müssen

Markenorientierter Ton: Passen Sie Antworten an, um die Position Ihres Unternehmens widerzuspiegeln, von ausgefallen bis professionell, für mehr Authentizität

*sofortige Leistungsübersicht: Zeigt Support-Agenten Echtzeitstatistiken wie Lösungsquoten an und steigert so das Vertrauen und die Effizienz

Zuverlässige Spitzenleistung: Bewältigt Spitzenzeiten wie Weihnachtsgeschäft ohne Verzögerungen und lange Wartezeiten und sorgt so für zufriedene Kunden

Die besten KI-Agenten für den Kundenservice

Diese KI-Kundenservice-tools können dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit durch sofortige Antworten auf ihre Abfragen zu steigern. Sehen wir uns jedes Tool im Detail an. 👇

1. ClickUp (am besten geeignet für die Nachverfolgung von Support-Aufgaben und die Automatisierung von Arbeitsabläufen)

Optimieren Sie Ihren Support mit den KI-Autopilot-Agenten von ClickUp AI Richten Sie den ClickUp Auto-Answers Agent ein, um Aufgabe-Daten abzurufen und Fragen zu beantworten

ClickUp vereint alle beweglichen Teile des Kundenservice in einem System.

Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch /AI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Autopilot Agents von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp AI-Agenten, um Aufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten und mehr zu erledigen

Nutzen Sie die Autopilot-Agenten von ClickUp, um Updates zu liefern, ohne Teamleiter hinterherlaufen zu müssen

Beginnen Sie mit ClickUp Autopilot Agents. Diese KI-gestützten Workflows reagieren auf von Ihnen definierte Auslöser.

Nehmen wir an, jemand hinterlässt eine Nachricht mit der Frage, wer die Rückerstattung für ein bestimmtes Konto bearbeitet. Der Auto-Answers-Agent durchsucht Ihren Arbeitsbereich, findet die Aufgabe und antwortet mit dem Namen des Mitarbeiters und einem Link zum aktiven Thread.

Benutzerdefinierte Autopilot-Agenten von ClickUp

Erstellen Sie einen ClickUp-Autopilot-Agenten, der als Auslöser für Aktionen dient, basierend auf bestimmten Schlüsselwörtern oder Kanälen

Wenn Ihr Workflow etwas Spezielleres erfordert, können Sie mit dem No-Code-Builder einen ClickUp-benutzerdefinierten Autopilot-Agenten erstellen.

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, unterstützt auch beim Aufbau. Verwenden Sie ihn, um Eingabeaufforderungen zu entwerfen, Aktionen zu verfeinern oder Tools basierend auf Ihrem Workflow vorzuschlagen.

Angenommen, Sie haben einen Partner-Supportkanal für VIP-Konten. Sie können einen KI-Agenten erstellen, der diesen Kanal überwacht, nur dann als Auslöser agiert, wenn in der Nachricht „Datenverletzung“ oder „Zugriffsproblem“ erwähnt wird, dann eine Aufgabe in Ihrer Liste „Enterprise Escalations“ erstellt, die Originalnachricht als Anhang anhängt und sie Ihrem Sicherheit-Team zuweist.

Aufgabe-Management in ClickUp

Sobald Ihre Agenten bereitstehen, muss der Rest des Workflows noch strukturiert werden. Die Projektmanagement-Software für den Kundenservice von ClickUp bietet ein spezielles Setup, in dem Tickets sortiert, Verantwortliche zugewiesen, Fortschritte verfolgt und Erkenntnisse gewonnen werden können.

Beginnen Sie mit ClickUp Aufgaben, um jedes Kundenproblem in eine Aktionsaufgabe umzuwandeln. Verbessern Sie diese Aufgaben dann mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder, um sie effektiv zu kategorisieren und zu priorisieren. Felder wie „Problemtyp“, „Kundensegment“, „Kanal“ und „Dringlichkeit“ ermöglichen es Ihrem Team, Tickets effizient zu filtern und zu bearbeiten.

Implementieren Sie ClickUp-Automatisierungen, um die Dynamik in Ihren Support-Prozessen aufrechtzuerhalten. Das Tool kann Tickets im Handumdrehen triagieren, priorisieren und zuweisen. Wenn eine Aufgabe länger als zwei Tage im Status „Block” verbleibt, kann eine Automatisierung den Teamleiter benachrichtigen, das Problem eskalieren und eine Aktualisierung im entsprechenden Kommunikationskanal veröffentlichen.

Um Setup zu beschleunigen, bietet die ClickUp-Vorlage für das Kundenservice-Management einen sofort einsatzbereiten Arbeitsbereich.

Vorlage kostenlos erhalten Starten Sie einen fertigen Support-Arbeitsbereich mit der ClickUp-Vorlage für das Kundenservice-Management

Diese Kundenservice-Vorlage enthält vorgefertigte benutzerdefinierte Felder wie „Art des Problems“, „Bearbeitungsstatus“, „E-Mail des Anfragenden“ und „Kundenzufriedenheitsbewertung“. Darüber hinaus verfügt sie über eine vorgefertigte Formularansicht, um die Ticketannahme zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihr Team Kundenanfragen effizient bearbeiten kann.

Und für Teams, die sich eingehender mit wiederkehrenden Problemen befassen möchten, ist die ClickUp-Vorlage für Kundenproblembeschreibungen von unschätzbarem Wert.

Die besten Features von ClickUp

*verfolgen Sie, was wichtig ist: Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards , um Tickets, SLAs und die Teamkapazität zu überwachen

Schreiben Sie, ohne bei Null anzufangen: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Antworten und unterstützende Dokumente zu entwerfen

durch Befehle statt Klicks: Geben Sie ein, was Sie benötigen, und ClickUp Brain richtet die Einstellung ein Automatisieren Sie Aufgabendurch Befehle statt Klicks: Geben Sie ein, was Sie benötigen, und ClickUp Brain richtet die Einstellung ein

speichern Sie alle Antworten an einem Ort:* Erstellen Sie mit ClickUp Dokument eine Support-Wissensdatenbank mit Rich-Text-Format

*anfragen in Aufgaben umwandeln: Verwenden Sie ClickUp-Formulare , um Probleme zu sammeln und Aufgabe-Details automatisch auszufüllen

Verhindern Sie, dass Nebenaufgaben unter den Tisch fallen: Mit Mit den zugewiesenen Kommentaren in ClickUp werden Follow-ups nicht übersehen

*kommunizieren Sie, ohne zwischen tools zu wechseln: Verwenden Sie ClickUp Chat , um Probleme zu besprechen, Dateien freizugeben und in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben

Limit von ClickUp

Die Flexibilität ist beeindruckend, aber neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit den benutzerdefinierten Einstellungen und den Workspace-Einstellungen vertraut zu machen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.230 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.460 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Dieser Reddit-Kommentar sagt wirklich alles:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Content-Branche tätig bin. Sie führt auch die Bearbeitung des, was ich geschrieben habe, durch (fantastisch!).

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen regelmäßig Automatisierungstools und suchen aktiv nach neuen Möglichkeiten zur Automatisierung. Dies verdeutlicht einen wichtigen ungenutzten Hebel für die Produktivität: Die meisten Teams verlassen sich immer noch auf manuelle Arbeit, die rationalisiert oder eliminiert werden könnte. Mit den KI-Agenten von ClickUp lassen sich automatisierte Workflows ganz einfach erstellen, auch wenn Sie noch nie zuvor mit Automatisierung gearbeitet haben. Dank Plug-and-Play-Vorlagen und Befehlen in natürlicher Sprache wird die Automatisierung von Aufgaben für alle Teammitglieder zugänglich! 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF hat die Berichterstellung mithilfe der dynamischen Dashboard und automatisierten Diagramme von ClickUp um 40 % reduziert und so stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke verwandelt.

2. Intercom Fin (Am besten geeignet für die Lösung wissensbasierter Abfragen)

via Intercom Fin

Intercom Fin verwendet fortschrittliche Sprachmodelle wie GPT-4, um benutzerdefinierte Fragen über einfache Keyword-Übereinstimmungen hinaus zu verstehen. Es bildet eine Verbindung zu Ihrer bestehenden Dokumentation, sodass die Implementierung relativ schnell vonstattengeht.

Sie werden feststellen, wie es seinen Tonfall an den Kontext einer Unterhaltung anpasst: professionell bei der Erörterung technischer Probleme, einfühlsam bei der Bearbeitung von Beschwerden. Viele Teams schätzen es, wie es Lösungsmuster identifiziert, um Lücken in Support-Materialien aufzudecken.

Wenn Sie bereits andere Intercom-tools verwenden, fügt sich Fin nahtlos in Ihren bestehenden Workflow ein.

Die besten Features von Intercom Fin

Richten Sie benutzerdefinierte Workflows ein, die als Auslöser bestimmte Aktionen auslösen, wenn Kunden bestimmte Produkte oder Probleme erwähnen

Überprüfen Sie die KI-Leistung anhand von Analysen, die erfolgreiche Lösungen im Vergleich zu Eskalationen zeigen

Beziehen Sie Kundenfeedback in den Lernprozess ein, um zukünftige Interaktionen zu verbessern

Sehen Sie sich die Protokolle der Unterhaltung mit hervorgehobenen Schlüsseln an, um Kundenanliegen schnell zu erfassen

Einschränkungen von Intercom Fin

Nur innerhalb des Intercom-Ökosystems möglich, was die Optionen einschränkt, wenn Sie andere Plattformen verwenden

Hat Probleme mit hochtechnischen oder spezialisierten Branchenfragen

Erfordert einen regelmäßigen Inhalt, um bei Änderungen Ihres Angebots auf dem neuesten Stand zu bleiben

Preise für Intercom Fin

14-tägige kostenlose Testversion

Essential: 39 $/Monat pro Platz

Erweitert: 99 $/Monat pro Platz

Experte: 139 $/Monat pro Platz

Fin KI Agent: 0,99 $ pro Lösung (Preis gilt für alle Pläne und Integrationen)

Intercom Fin Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 3.380 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.115 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Intercom Fin?

Diese Rezension ist uns aufgefallen:

Auf den ersten Blick ist es eine super einfache KI-Lösung, die wirklich nicht viel Setup oder Konfiguration erfordert. Sobald Sie jedoch die Ersteinrichtung hinter sich haben, werden Sie schnell feststellen, dass sie ziemlich schnell an ihre Grenzen stößt.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen für Customer Journey Maps

3. Ada Support (am besten geeignet, um Unternehmen bei mehrsprachigen Support zu unterstützen)

via Ada Unterstützen

Ada Support unterstützt Unterhaltungen in mehreren Sprachen, ohne dass für jede Sprache ein separates Setup erforderlich ist. Es kategorisiert eingehende Fragen automatisch und leitet sie an spezialisierte KI-Module für verschiedene Themen weiter.

Viele große Unternehmen nutzen dieses System, da es sich auf globale Märkte ausweiten lässt, ohne dass eine proportionale Aufstockung des Personals erforderlich ist. Dank seiner Konformität zur Sicherheit eignet es sich für Branchen mit strengen Vorschriften zum Umgang mit Daten, wie beispielsweise das Bankwesen und das Gesundheitswesen.

Die besten Features von Ada Support

Koppeln Sie das System mit Ihrer Produktdatenbank, damit die Antworten aktuelle Informationen zu Lagerbeständen und Spezifikationen enthalten

Teilen Sie benutzerdefinierte Unterhaltungen nach Wertstufen ein und bieten Sie automatisch unterschiedliche Servicelevels an

Versenden Sie proaktive Nachrichten, die durch Meilensteine des Kontos oder typische Problemzeiträume als Auslöser wirken

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte zu Lösungstypen, um Produktprobleme zu erkennen, bevor sie zu einem Anstieg der Ticketanzahl führen

Ada-Einschränkungen beim Unterstützen

Setup dauert in der Regel 4 bis 6 Wochen und erfordert spezialisiertes technisches Personal

Die Preisstruktur macht es für Unternehmen mit geringerem Volumen, das zu unterstützen ist, unpraktisch

Bei der Abfrage mehrerer benutzerdefinierter Wissensthemen liefert es manchmal weniger genaue Antworten

Preise für Ada Unterstützen

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Ada Support Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Ada, die unterstützt wird?

Eine bemerkenswerte Perspektive, die Notiz wert ist:

ADA ist einfach zu bedienen und die Funktionsweise des Systems leicht zu verstehen. Die Einrichtung der automatisierten Antworten ist ebenfalls einfach, da Optionen wie Textfelder, Videos und Bilder per Drag & Drop in den Chat-Ablauf gezogen werden können und die verfügbaren Aktionen dafür sorgen, dass der Chat-Ablauf reibungslos funktioniert.

🧠 Wissenswertes: KPMG hat herausgefunden, dass Unternehmen für jeden Dollar, den sie in KI investieren, eine durchschnittliche Rendite von 3,5 Dollar erzielen. Ganze 5 % der Unternehmen geben an, dass sie sogar 8 Dollar zurückbekommen.

4. Kustomer (am besten geeignet für die Priorisierung von Anfragen zum Unterstützen auf Basis von Stimmungen)

via Kustomer

Kustomer ist Teil einer CRM-Plattform und kein eigenständiger Chatbot. Es interpretiert Kundenmeldungen, um Emotionen wie Frustration oder Dringlichkeit zu erkennen. Diese emotionale Wahrnehmung hilft dabei, Unterhaltungen zu priorisieren, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und verhindert so oft, dass Probleme eskalieren.

Sie werden es zu schätzen wissen, dass ClickUp die Kundenhistorie für kontextbezogene Antworten berücksichtigt, anstatt jede Nachricht isoliert zu behandeln. Dieser Ansatz reduziert Wiederholungen für wiederkehrende Kunden und erleichtert einen benutzerdefinierten Support.

Die besten Features von Kustomer

Planen Sie Follow-ups automatisch basierend auf dem Problemtyp, ohne manuelle Kalenderverwaltung

Wenden Sie verschiedene Unterhaltungs- oder Benutzerdefiniert-Kundenmanagementstrategien an, basierend auf der erkannten Kundenstimmung oder -laune

Zeigen Sie relevante Kaufhistorien an, wenn Benutzerdefinierte Produkte erwähnt werden

Generieren Sie Antwortvorschläge, die Details des Kontos enthalten, wie die Art des Abonnements

Limit von Kustomer

Die Bewertungen der KI-Workflow-Automatisierung könnten als niedriger als bei einigen Mitbewerbern angesehen werden

Die Sprachfunktionen sind noch nicht so ausgereift wie die textbasierten Funktionen

Erfordert die Einführung der fertigen Kustomer-CRM-Plattform anstelle einer Integration in Ihre aktuellen Systeme

Bietet im Vergleich zu spezialisierten mehrsprachigen Lösungen weniger Sprachoptionen

Preise von Kustomer

Unternehmen: 89 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 139 $/Monat pro Benutzer

KI-Add-On

*kI-Agenten für Benutzer: 0,60 $ pro geführten Unterhaltung

kI-Agenten für Vertriebsmitarbeiter: *40 $/Monat pro Benutzer

Kustomer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 75 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Kustomer?

Ein Benutzer hat dieses Feedback freigegeben:

Ich finde es toll, dass Kustomer so elegant und gut gestaltet ist. Es ist nicht klobig oder schwer zu bedienen. Es ist wirklich optimiert. Die Berichterstellung ist erstklassig, sie ist nicht nur für die Kunden, sondern auch für Ihr Team sehr detailliert. Es eignet sich auch sehr gut zur Nachverfolgung der Teamleistung und -produktivität.

5. Zendesk KI (am besten geeignet für datengesteuerte Unterhaltung)

via Zendesk

Zendesk KI nutzt Muster aus Milliarden von Support-Interaktionen, um eingehende Nachrichten automatisch zu kategorisieren und den entsprechenden Warteschlangen zuzuordnen. Die Helpdesk-Software konzentriert sich eher auf Kundenservice-Sprache als auf allgemeine Unterhaltung und hilft so dabei, Fachbegriffe zu erkennen, die Ihre Kunden verwenden.

Es kombiniert kundenorientierte Automatisierung mit Tools zur Unterstützung von Agenten, um beide Seiten der Support-Erfahrung zu verbessern. Dieser Ansatz führt oft zu reibungsloseren Übergängen, wenn komplexe Probleme menschliches Fachwissen erfordern.

Die besten Features von Zendesk KI

Untersuchen Sie Unterhaltungmuster, um Gemeinsamkeiten zu finden, bei denen Benutzerdefinierte Lösungen von Benutzern aufgegeben werden

Empfehlen Sie Agenten nächste Maßnahmen auf der Grundlage ähnlicher historischer Tickets und deren Lösungen

Erkennen Sie Sprachen automatisch und wechseln Sie die Antwortsprache, ohne dass der Kunde eine Auswahl treffen muss

Limit der Zendesk-KI

Benötigt umfangreiche Daten aus früheren Interaktionen, um optimal zu funktionieren

Die Integration mit Nicht-Zendesk-Systemen wird komplexer

Die Benutzeroberfläche ändert sich häufig, was gelegentlich zu Lernschwierigkeiten führt

Die Leistung variiert je nach Sprache, wie einige Benutzer berichten

Preise für Zendesk KI

Kostenlose Testversion

Suite Team: 55 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

Suite Growth: 89 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

Suite Professional: 115 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

suite Enterprise: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

KI-Add-On

Erweiterte KI: 50 $/Monat pro Agent (jährliche Abrechnung)

Zendesk KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 6.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.040 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zendesk KI?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Mir gefallen die KI-Features. Ich kann eine Antwort schreiben, und ZD kann sie freundlicher, ausführlicher und formeller gestalten. Das ist großartig. Außerdem ist das Zendesk-Team immer sehr hilfsbereit und großartig.

🔍 Wussten Sie schon? Laut Deloitte-Bericht nutzen bereits 15 % der Kontaktzentren generative KI, um die Kundenauthentifizierung zu beschleunigen, Lösungen zu vereinfachen und automatisierte Anrufzusammenfassungen und Nachfassaktionen zu erstellen.

6. Drift KI (am besten geeignet für vertriebsorientierte Kundeninteraktionen)

via Salesloft

Drift by Salesloft geht Support-Unterhaltungen mit Vertriebsbewusstsein an und erkennt, wann Kundenservice-Interaktionen Verkaufschancen offenbaren könnten.

Diese Kundenerfolgssoftware hält über Marketing-Tools eine Verbindung aufrecht, um Kontext hinzuzufügen und Notiz zu nehmen, ob jemand, der gerade chattet, zuvor Preissseiten in der Ansicht oder einen Warenkorb verlassen hat. Aus Sicht des Vertriebs ist Drift besonders nützlich für SaaS- und Abonnement-Unternehmen, bei denen sich während Support-Interaktionen häufig Upgrade-Möglichkeiten ergeben.

Außerdem werden neben den traditionellen Support-Kennzahlen auch Conversion-Metriken zur Nachverfolgung von Effizienz erfasst.

Die besten Features von Drift KI

Erkennen Sie während Support-Unterhaltungen Upselling-Möglichkeiten basierend auf Nutzungsmustern

Buchen Sie Meetings direkt in Kalender, wenn Unterhaltungen auf Kaufinteresse hindeuten

Überwachen Sie Unterhaltung-Quellen, um zu sehen, welche Marketingkanäle die Bedürfnisse zu unterstützen generieren

Erstellen Sie unterschiedliche Pfade für Unterhaltungen für potenzielle Kunden und bestehende Benutzer

Limit-Einschränkungen von Drift KI

Die unterstützenden Funktionen sind nicht so robust wie die Vertriebsfunktionen

Analysen legen den Schwerpunkt eher auf Conversion-Metriken als auf traditionelle Indikatoren des Unterstützens

Das Einrichten benutzerdefinierter Konversationsabläufe erfordert mehr manuelle Arbeit als einige Alternativen

Preise für Drift KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Drift KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 1.250 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 195 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Drift KI?

Laut einem Rezensenten:

Ich finde es toll, wie dialogorientiert Drift in einer Unterhaltung mit potenziellen Kunden wirkt. Es hilft mir, jeden Monat zusätzliche Inbound-Leads zu gewinnen, und bietet Vertriebsmitarbeitern eine einfach zu bedienende Lösung, um Meetings zu vereinbaren und Inbound-Leads vorab zu qualifizieren. Ich finde es toll, wie einfach es sich in Gmail integrieren lässt, wodurch es sich viel schlanker anfühlt und nicht nur eine weitere Plattform ist, die ich in meinem Tech-Stack unterbringen muss. Ich schaue jeden Tag bei Drift vorbei, und es war eine großartige Ressource für mich in einem schwierigen Vertriebsjahr!

7. Tidio Lyro (Am besten geeignet für kleine Geschäfte mit begrenzten Ressourcen)

via Tidio

Lyro von Tidio reduziert die technische Komplexität, indem es sich auf eine schnelle Setup für kleine Unternehmen konzentriert. Es bearbeitet etwa 70 % der häufig gestellten Benutzerdefinierten Fragen, ohne dass umfangreiche Trainingsdaten erforderlich sind.

Die Unterhaltungen fließen über verschiedene Kanäle wie Live-Chat, WhatsApp, Instagram und Messenger, ohne dass der Kontext verloren geht. Diese Verbindung hilft kleinen Teams, mehrere KI-Kommunikationsplattformen gleichzeitig zu verwalten.

Noch besser? Das System kombiniert Claude (Anthropic KI) und interne Modelle, um Leistung und Kosteneffizienz in Einklang zu bringen. Tidio legt mehr Wert auf praktische Ergebnisse als auf komplexe benutzerdefinierte Optionen.

Die besten Features von Tidio Lyro

Beginnen Sie mit Workflow-Vorlagen für gängige Geschäftstypen, um den KI-Kundensupport zu verbessern

Übertragen Sie Unterhaltungen zwischen KI und Live-Agenten, ohne dass Benutzer Informationen wiederholen müssen

Schaffen Sie eine Verbindung der Produktkataloge, damit die KI bestimmte Elemente anhand ihres Namens und ihrer Features referenzieren kann

Konfigurieren Sie eine Bereitschaftszeit für einfache Fragen, wenn Ihr Team nicht verfügbar ist

Limitations von Tidio Lyro

Es sind weniger Features des Unternehmens verfügbar

Es kann ein geringeres Volumen an gleichzeitigen Unterhaltungen verarbeiten als Lösungen für Unternehmen

Im Vergleich zu entwicklerorientierten Plattformen nur mit begrenzten erweiterten benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Tidio Lyro

7-Tage-Testversion

Lyro KI Agent: 39 $/Monat

Flows: 29 $/Monat

Tidio Lyro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.730 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 465 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Tidio Lyro?

Ein G2-Rezensent fasste es so zusammen:

Mit Tidio ist es unglaublich einfach geworden, Live-Chatten zu verwalten, häufig gestellte Fragen mit Lyro zu automatisieren und Unterhaltungen an unser Support-Team weiterzuleiten. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, und die Möglichkeit, sie mit Plattformen wie WooCommerce und Klaviyo in Verbindung zu bringen, ist ein großes Plus. Wir schätzen auch die Flexibilität, sowohl Support- als auch Marketing-Flows mit demselben tool zu verwalten.

🔍 Wussten Sie schon? Studien haben gezeigt, dass KI-Agenten bei der Interaktion in Gruppen spontan menschenähnliche Kommunikationskonventionen entwickeln können. Dieses Verhalten spiegelt die Entwicklung der menschlichen Sprache wider und unterstreicht die komplexen sozialen Dynamiken, die KI aufweisen kann.

8. Freshdesk Freddy KI (Am besten geeignet für eine schnelle Bereitstellung ohne technisches Fachwissen)

via Freshdesk

Freshdesk Freddy AI verkürzt die Implementierungszeit, indem es eine Verbindung zu Ihren vorhandenen Materialien herstellt, anstatt umfangreiche manuelle Schulungen zu erfordern. Es bearbeitet etwa 45 % der Supportanfragen selbstständig.

Der KI-Agent verfügt außerdem über proaktive Servicefunktionen, die potenzielle Probleme erkennen, bevor Kunden diese melden. Dieser präventive Ansatz kann im Laufe der Zeit zu einer Verringerung des Ticketvolumens führen. Die Strategie von Freddy AI konzentriert sich darauf, zu bestimmen, wann menschliche Unterstützung sinnvoller ist, anstatt überall eine Automatisierung der Aufgaben zu erzwingen.

Die besten Features von Freshdesk Freddy KI

Laden Sie vorhandene Hilfedokumente automatisch hoch, anstatt benutzerdefinierte Kundenservice-Wissensdatenbanken manuell neu aufzubauen

Überprüfen Sie häufige Support-Tickets, um neuen Inhalt vorzuschlagen, der zukünftige Probleme verhindern könnte

Vergleichen Sie die Leistung von KI- und menschlichen Agenten anhand von Lösungsmetriken

Einschränkungen von Freshdesk Freddy /AI

Weniger ausgefeilte Bereiche in der Unterhaltung als bei einigen anderen Unterhaltung-Plattformen

Erfordert die Freshdesk-Infrastruktur und ist nicht als eigenständige Lösung Arbeit

Laut einigen Benutzern weist die Interpretation der Wissensdatenbank manchmal Unstimmigkeiten auf

Preise für Freshdesk Freddy KI

Free-Plan (für bis zu zwei Agenten)

Wachstum: 18 $/Monat pro Agent

Pro: 59 $/Monat pro Agent

Pro + KI Copilot: 94 $/Monat pro Agent

Unternehmen: 95 $/Monat pro Agent

Freshdesk Freddy KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 3.505 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (3.385 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Freshdesk Freddy KI?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hatte:

Ich schätze die Benutzeroberfläche und die leistungsstarke Automatisierung von Freshdesk, die unsere Arbeit im Kundensupport und im Ticketmanagement im Zusammenhang mit dem Zahlungssupport vereinfachen. Freddy verbessert unsere Antworten und vorgefertigte Antworten sparen Zeit. Der Multi-Channel-Support von Freshdesk ermöglicht eine nahtlose Kommunikation per E-Mail, Chat und sozialen Medien und gewährleistet einen konsistenten Kundenservice.

🔍 Wussten Sie schon? Die meisten Teams behalten ihre KI-Agenten genau im Auge: 55,4 % setzen auf Tracking- oder Beobachtungstools, und 44 % haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Auch Offline- und Online-Bewertungen sind weit verbreitet.

Überdenken Sie den Kundenservice mit den KI-Agenten von ClickUp

Die Wahl des richtigen KI-Agenten hängt davon ab, was den Alltag Ihres Teams tatsächlich verbessert. Geschwindigkeit allein bringt nicht viel, wenn Ihr Team immer noch nach Updates sucht, dieselben Antworten umschreibt oder Schwierigkeiten hat, den Kontext zu finden.

ClickUp unterstützt Sie in beiden Bereichen: mit Agenten, die Maßnahmen ergreifen, und einem Arbeitsbereich, der alles in Verbindung hält.

Vorlagen, Automatisierung, Live-Updates und KI-Agenten für den Kundenservice, die nach Ihren Vorgaben handeln. Von der Zuweisung des richtigen Eigentümers bis hin zur Darstellung des richtigen Kontexts – jedes Feature wurde entwickelt, um den Support voranzubringen, ohne Ihr Team zu verlangsamen.

Häufig gestellte Fragen

Ja, KI wird heute im Kundenservice weit verbreitet eingesetzt. Unternehmen setzen KI in Form von Chatbots, virtuellen Assistenten und automatisierten Ticketingsystemen ein, um Routineabfragen wie Nachverfolgung, Kontofragen und FAQs zu bearbeiten. KI kann auch die Stimmung der Kunden analysieren, um Frustration oder Dringlichkeit zu erkennen und Probleme an den richtigen menschlichen Agenten weiterzuleiten. Über die Reaktion auf Kundenbedürfnisse hinaus wird KI zunehmend proaktiv eingesetzt, um Kundenprobleme vorherzusagen, bevor sie auftreten, und personalisierte Lösungen anzubieten. Das Ergebnis ist ein schnellerer Service, eine Verfügbarkeit rund um die Uhr, geringere Kosten und mehr Zeit für menschliche Mitarbeiter, sich auf komplexe oder emotional sensible Fälle zu konzentrieren.

Es gibt nicht die eine „beste“ KI für den Kundenservice, denn die richtige Wahl hängt von der Größe des Geschäfts, der Branche, der Art der Kundeninteraktionen und dem Budget ab. Unternehmen bewerten KI-Tools in der Regel anhand der folgenden Kriterien: Verständnis natürlicher Sprache, Integration in bestehende Systeme wie CRMs, Multi-Channel-Support, Anpassungsmöglichkeiten und Sicherheit. Zu den Top-Anbietern zählen Unternehmensplattformen wie Salesforce, Microsoft und Google sowie spezialisierte Anbieter von dialogorientierter KI, die sich auf Chatbots und Voicebots konzentrieren. Die beste Lösung ist in der Regel diejenige, die Automatisierung mit einer reibungslosen Übergabe an menschliche Agenten verbindet und sich nahtlos in das Support-Ökosystem des Unternehmens einfügt.

In der Theorie der künstlichen Intelligenz bezeichnet ein „Agent” ein System, das seine Umgebung wahrnimmt und Maßnahmen ergreift, um ein Ziel zu erreichen. Die fünf klassischen Typen sind einfache Reflex-Agenten, die nur auf aktuelle Eingaben reagieren; modellbasierte Reflex-Agenten, die einen internen Zustand aufrechterhalten, um teilweise beobachtbare Situationen zu bewältigen; zielbasierte Agenten, die Maßnahmen planen, um definierte Ziele zu erreichen; nutzungsbasierte Agenten, die mögliche Ergebnisse vergleichen und dasjenige auswählen, das den größten Wert bringt; und lernende Agenten, die ihre Leistung im Laufe der Zeit verbessern, indem sie aus Daten und Feedback lernen. Obwohl es sich hierbei um theoretische Kategorien handelt, bilden sie die Grundlage für viele praktische KI-Anwendungen, darunter Kundendienst-Bots und virtuelle Assistenten.

Viele bekannte Unternehmen haben KI in ihre Kundenservice-Strategien integriert. Verizon nutzt als Beispiel generative KI, um vorherzusagen, warum Kunden anrufen, und sie effektiver weiterzuleiten, während der virtuelle Assistent Erica der Bank of America Kunden bei Bankgeschäfte per Sprache und chatten unterstützt .