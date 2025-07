So entwickeln Sie Strategien für eine stärkere Zusammenarbeit mit Clients

Sie können hervorragende Ergebnisse für Ihre Kunden erzielen, aber Ihre Kundenbeziehungen werden nicht von Dauer sein, wenn Sie nicht mit ihnen kommunizieren können.

Aus diesem Grund verzichten immer mehr Teams auf unübersichtliche Workflows und setzen stattdessen auf Plattformen für die Zusammenarbeit mit Clients, die Sichtbarkeit, Struktur und Kommunikation an einem Ort vereinen.

Anstatt zwischen 25 verschiedenen Tools zu wechseln, um Aktualisierungen zu verfolgen, Dateien zu verwalten und Aufgaben zuzuweisen, hilft Ihnen eine KI-gestützte Plattform für die Zusammenarbeit mit Clients, alles an einem Ort zu halten.

Eine Studie von Zoom bestätigt, dass Mitarbeiter, die mehr als 10 Apps verwenden, in 54 % der Fälle mit Kommunikationsproblemen konfrontiert sind und Schwierigkeiten bei der Berichterstellung haben, während dies bei Mitarbeitern, die weniger als fünf Apps verwenden, nur 34 % sind.

Entdecken Sie einige effektive Möglichkeiten, wie Sie eine starke Zusammenarbeit und Beziehungen zu Ihren Clients aufbauen können.

Was ist Client-Zusammenarbeit in Echtzeit?

Kundenkoordination ist genau das, wonach es klingt: der Prozess, in dem ein Team und ein Client aktiv zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

In der Regel erfordert dies eine konsistente Kommunikation, Echtzeit-Updates und gemeinsame Entscheidungen während des gesamten Projektlebenszyklus. Hier sind jedoch einige weitere Details, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie effektiv mit Ihren Clients zusammenarbeiten möchten:

✅ Kommunizieren Sie offen und häufig, um Updates freizugeben , Bedenken anzusprechen und Fragen zu beantworten

✅ Definieren Sie frühzeitig gemeinsame Ziele , um das Team und den Client auf Ziele, Zeitleisten und Ergebnisse auszurichten

✅ Erstellen Sie Feedback-Schleifen für Echtzeit-Input zum Projektfortschritt, zu Dokumenten oder Designentscheidungen

✅ Treffen Sie gemeinsame Entscheidungen, um sicherzustellen, dass der Client in jede Phase des Projekts eingebunden ist

✅ Sorgen Sie für Transparenz mit Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit , um Aufgaben zu verfolgen, Dateien freizugeben, Erwartungen zu verwalten und eine ordnungsgemäße Dokumentation sicherzustellen

Sie können auch Tools wie ClickUp und CCH Axcess Client Collaboration verwenden, um die Zusammenarbeit mit Ihren Clients und die Kommunikation zu verwalten.

⭐️ Empfohlene Vorlage Die Vorlage „Client Success Collaboration“ von ClickUp bietet einen klaren Weg und stimmt Ihre Vertriebs- und Kundensupport-Teams aufeinander ab, um ein großartiges Kundenerlebnis zu gewährleisten. Kostenlose Vorlage Erstellen und teilen Sie detaillierte Customer Journeys mit der Vorlage „ClickUp Client Success Collaboration“ (Zusammenarbeit für den Erfolg von Clients)

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, Kundendaten zwischen Haftnotizen und verstreuten Tabellen hin und her zu jonglieren? Mit „Kunden im Blick behalten“ erfahren Sie, wie Sie alles an einem Ort organisieren, damit nichts unter den Tisch fällt.

Warum die Zusammenarbeit mit Clients wichtig ist

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die Branche, der die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Clients verdeutlicht.

Als Microsoft seine Kommunikationsplattform Microsoft Teams erweiterte, arbeitete das Unternehmen zunächst mit großen Kunden wie Accenture und EY zusammen, um zu testen, wie deren Echtzeit-Messaging, Dateifreigabesoftware und nahtlose Integrationsfunktionen für sie funktionierten.

Diese Erkenntnisse halfen Microsoft dabei, Microsoft Teams für die groß angelegte, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren, was zu einer breiteren Akzeptanz im Unternehmen führte.

Das ist der wahre Wert der Zusammenarbeit. Einfach ausgedrückt, hilft die Zusammenarbeit mit Clients dabei:

Legen Sie von Anfang an klare Erwartungen fest , um Verwirrung zu vermeiden

*fördern Sie einen offenen Dialog, um sicherzustellen, dass sowohl das Team als auch die Clients schnell auf Bedenken eingehen können

Schaffen Sie Vertrauen, indem Clients sich in die Entscheidungsfindung einbezogen fühlen und von der Kompetenz Ihres Unternehmens überzeugt sind

Richten Sie den Aufwand Ihres Teams an den Zielen Ihrer Clients aus und ermöglichen Sie so flexible Workflows

Fördern Sie langfristige Beziehungen zu Ihren Clients durch proaktive Kommunikation, gemeinsame Problemlösung und gegenseitigen Respekt

So arbeiten Sie effektiv mit Clients zusammen

Wie Amazon-Gründer Jeff Bezos einmal sagte

Wir betrachten unsere Kunden als Gäste auf einer Party, und wir sind die Gastgeber. Es ist unsere Aufgabe, das Kundenerlebnis ein wenig besser zu machen.

Wir betrachten unsere Kunden als Gäste auf einer Party, und wir sind die Gastgeber. Es ist unsere Aufgabe, das Kundenerlebnis ein wenig besser zu machen.

Diese Denkweise gilt auch für die Zusammenarbeit mit Clients. Hier sind einige bewährte Strategien, mit denen Sie einen echten Mehrwert über E-Mail-Threads und verstreute Meetings hinaus liefern können.

1. Klare Ziele für Clients definieren

Allzu oft verlassen sich Teams auf vertragliche Vereinbarungen voller Fachjargon oder einmalige Kickoff-Gespräche, um die Ziele eines Projekts zu skizzieren. Verwirrung, Scope Creep und die gefürchtete Unterhaltung „Das haben wir so nicht besprochen“ kurz vor Ablauf der Frist auf jedem Gerät sind dann die unvermeidliche Folge.

Deshalb ist Klarheit der erste Schritt zu einer effektiven Zusammenarbeit mit Clients. Definieren Sie, wie Erfolg aussieht, welche Aufgaben erledigt werden müssen und welche Dokumente oder Ressourcen in jeder Phase des Projekts erforderlich sind, um den Gewinn zu maximieren

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Verträge, um dies zu kommunizieren – durch die visuelle Darstellung der Meilensteine des Projekts können alle Beteiligten leichter auf dem Laufenden bleiben.

💜 So hilft ClickUp:

Mit ClickUp Goals können Benutzer:

Weisen Sie bestimmten Aufgaben oder Projekten Ziele zu

Legen Sie klare numerische, monetäre oder Ja/Nein-Einzelziele fest

Gruppieren Sie mehrere verwandte Ziele in Ordnern für die Nachverfolgung von Projekten

Fügen Sie Beschreibungen und Fristen hinzu, um Kontext zu schaffen und Verantwortlichkeiten nachzuverfolgen

Geben Sie Ziele mithilfe benutzerdefinierter Berechtigungen für Clients frei, damit diese genau das sehen, was sie sehen sollen, und nichts anderes

Passen Sie die Erwartungen Ihrer Clients mit ClickUp Goals an die Realität des Projekts und die Fristen an

Anstelle von zu vielen unzusammenhängenden Tools oder E-Mails hin und her können Teams ihren Clients eine transparente Übersicht darüber bieten, was bereits abgeschlossen ist, was in Bearbeitung ist und was als Nächstes ansteht. Wenn Sie Hilfe bei der Verwaltung von KPIs in ClickUp benötigen, finden Sie hier eine umfassende Videoanleitung:

Bei der Zusammenarbeit an Projekten geht es jedoch nicht nur um Kommunikation, sondern auch um gemeinsame Verantwortung. Und wenn Clients ihre Ziele buchstäblich in Echtzeit verfolgen können, wird der gesamte Workflow produktiver.

✨ Wissenswertes: Selbst Honigbienen nutzen Zusammenarbeit, um Gruppenentscheidungen zu treffen. Tatsächlich „stimmen“ Spurbienen durch einen Tanz über potenzielle Standorte für den Bienenstock ab – ein überraschend effektives System kollektiver Intelligenz.

2. Erstellen Sie einen gemeinsamen hub für die Zusammenarbeit und laden Sie Clients ganz einfach ein

Wir alle kennen das: Ein neuer Client kommt an Bord, und plötzlich müssen Sie einen ganzen Wirrwarr aus Google Drive-Ordnern, Slack-Nachrichten und E-Mail-Threads verwalten, nur um Updates und Ressourcen freizugeben.

Es gibt jedoch keine einfache Möglichkeit, eindeutig nachzuverfolgen, was sie gesehen haben, oder Echtzeit-Feedback zum Fortschritt des Projekts zu erhalten.

Genau deshalb ist die Einrichtung eines gemeinsamen Hubs für die Zusammenarbeit mit Clients ein kluger Schachzug – denn so werden Kommunikation, Dateien und Wissen an einem Ort zentralisiert.

💜 So hilft ClickUp

Ein Beispiel: Mit ClickUp müssen Sie Dateien nicht mehr von internen in externe Ordner verschieben, sondern einfach den Status der Aufgabe aktualisieren oder interne Genehmigungen abschließen und dann Clients mit benutzerdefinierten Berechtigungen einladen.

So funktioniert es:

Geben Sie bestimmte Dokumente, Aufgaben oder Ansichten frei, ohne vollständigen Zugriff auf den Workspace zu gewähren

Steuern Sie die Sichtbarkeit mit Berechtigungen – zeigen Sie nur Dateien, Zeitleisten oder Übersichten über den Fortschritt an

Verwenden Sie öffentliche Links für Clients ohne Konten, um auf Roadmaps zuzugreifen oder Formulare anzufordern

Aktivieren Sie Ansichten nur für Kommentare , um schnelles Feedback zu erhalten, ohne die Aufgabendetails zu ändern

Zentralisieren Sie die gesamte Kommunikation und alle Updates auf einer Plattform

Mit ClickUp bleiben sowohl interne Teams als auch Clients auf dem Laufenden, ohne vollständigen Zugriff auf den Workspace zu gewähren

Ihr Team kann weiterhin privat arbeiten, und sobald die Aufgabe fertig ist oder das Ergebnis vorliegt, können Sie Ihren Clients mit einem einzigen Klick den erforderlichen Zugriff gewähren.

📖 Lesen Sie auch: Strategien zur Kundenbindung für langfristigen Erfolg im Geschäft

3. Legen Sie den Projektumfang fest

Missverständnisse in Bezug auf Lieferergebnisse entstehen oft aus einem Problem: undokumentierte Erwartungen.

Wenn es keine eindeutigen Nachweise für die geleistete Arbeit oder einen Prüfpfad gibt, kann selbst die beste Zusammenarbeit mit Clients zu gegenseitigen Schuldzuweisungen führen. Hier hilft die Dokumentation von Informationen.

💜 So hilft ClickUp

Mit ClickUp Docs können Sie in Echtzeit mit Ihren Clients zusammenarbeiten, um alles zu entwerfen und zu verfeinern, von Auftragsschreiben bis hin zu Dokumenten zum Projektumfang – sogar Checklisten für die Verwaltung komplexer Steuererklärungsprozesse.

Im Gegensatz zu statischen Dateien, die über Laufwerke und E-Mails verstreut sind, sind ClickUp-Dokumente interaktiv und eng mit Ihren Workflows verbunden.

Legen Sie mit interaktiven ClickUp-Dokumenten den Grundstein für Ihren Collaboration-Hub

Das macht die Arbeit so erfolgreich:

Bearbeiten Sie gemeinsam in Echtzeit mit Ihrem Team und Ihren Clients

Taggen Sie Clients oder Teamkollegen direkt im Dokument, um Aufgaben zuzuweisen und Verantwortlichkeiten zu klären

Wandeln Sie Text in Aktionselemente um , damit nichts von den Besprechungen verloren geht

Fügen Sie Dokumente an Aufgaben oder komplexe Projekte an, um den Kontext und die Kommunikation auf einer Plattform zu behalten

Verfolgen Sie Dokumentversionen, Zugriffsverläufe und führen Sie ein detailliertes Änderungsprotokoll, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.

📮 ClickUp Insight: 22 % unserer Befragten zögern noch, KI bei der Arbeit einzusetzen. Die Hälfte von ihnen hat Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, während die andere Hälfte nicht vollständig von der Genauigkeit der KI überzeugt ist. ClickUp geht beide Bedenken direkt an, mit starken Sicherheitsprotokollen und KI-Antworten, die verknüpfte Quellen und verwandte Aufgaben enthalten. So können selbst die vorsichtigsten Teams KI vertrauensvoll einsetzen, da sie wissen, dass ihre Daten sicher sind und ihre Ergebnisse überprüfbar sind.

Es ist riskant, bis zur letzten Phase eines Projekts zu warten, um den Client um Feedback zu bitten. Dann kann es für Kurskorrekturen zu spät sein, und Clients, die sich bisher zurückgehalten haben, könnten wichtige Informationen preisgeben, die früher weitaus hilfreicher gewesen wären.

Aber nicht jeder Kunde wird sich von sich aus äußern. Daher müssen Sie in jeder Phase des Projekts ausreichend Gelegenheit für Feedback bieten.

💜 So hilft ClickUp

Die Features „Kommentare zuweisen“ und „ClickUp-Chat“ von ClickUp sorgen für eine kontextbezogene und umsetzbare Kommunikation:

Hinterlassen Sie Thread-Kommentare direkt zu Aufgaben, um Clients einfach zu taggen, Details zu klären oder Input anzufordern

Wandeln Sie Kommentare in zugewiesene Elemente um, damit nichts übersehen wird

Nutzen Sie den ClickUp-Chat für schnelle Team-Updates und Diskussionen in Echtzeit, ohne die Plattform wechseln zu müssen

Verknüpfen Sie Nachrichten mit Aufgaben, Dokumenten und Updates, damit jede Unterhaltung im Kontext bleibt

Nutzen Sie KI-gestützte Features, um Threads zusammenzufassen, Antworten vorzuschlagen und Aufgaben automatisch zu erstellen

Öffnen Sie einen kontinuierlichen Dialog, damit Feedback in Echtzeit fließt – mit ClickUp Chat

💡 Profi-Tipp: Sie wissen nicht, wie Sie richtig um Feedback bitten sollen? Keine Sorge, das kennen wir alle – setzen Sie Erkenntnisse in die Tat um mit unserem Beitrag „Wie Sie Feedback und Bewertungen einholen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern“.

5. Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie Ergebnisse transparent

Je länger Feedback in einem E-Mail-Thread vergraben bleibt, desto eher verliert es an Relevanz und schlimmer noch, Ihr Client fühlt sich nicht gehört.

Um Vertrauen aufzubauen und Projekte voranzubringen, muss das Feedback von Clients schnell in umsetzbare nächste Schritte umgesetzt werden.

💜 So hilft ClickUp

Hier kommt ClickUp Aufgaben ins Spiel. Sie können Kundenkommentare direkt in ClickUp Dokumenten oder ClickUp Chat in nachverfolgbare Aktionselemente umwandeln, sie den richtigen Teammitgliedern zuweisen und mit Fristen verknüpfen.

Mit ClickUp Aufgaben wissen Ihre Clients immer, was gerade passiert, was erledigt ist und wo noch Input benötigt wird

Fortschrittsberichte erfolgen in Echtzeit, und Clients können den Status von Aufgaben einsehen, Kommentare hinzufügen oder Dateien anhängen – alles auf einer sicheren Plattform.

ClickUp hilft Ihnen auf vielfältige Weise, angefangen bei der Erstellung von Aufgaben bis hin zur Nachverfolgung aller Aufgaben.

ClickUp hilft Ihnen auf vielfältige Weise, angefangen bei der Erstellung von Aufgaben bis hin zur Nachverfolgung aller Aufgaben.

Der Sinn eines Systems besteht darin, manuelle Arbeit zu vermeiden, und die Zusammenarbeit mit Clients bildet da keine Ausnahme.

Wenn Client-Genehmigungen, einschließlich Rechnungsstellung und Updates, manuell bearbeitet werden, riskieren Sie Verzögerungen, versäumte Nachrichten und falsch abgestimmte Erwartungen. Durch die Automatisierung von Genehmigungen werden diese Risiken beseitigt.

💜 So hilft ClickUp

Mit ClickUp-Automatisierungen können Sie Auslöser festlegen, um Clients zu benachrichtigen, wenn Ergebnisse vorliegen, eine Freigabe anzufordern oder den Status von Projekten automatisch zu aktualisieren – so stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wird und Termine eingehalten werden.

Profitieren Sie von einer dynamischen Mitarbeiterzuweisungslogik und E-Mail-Automatisierungen, damit alle mit ClickUp Automatisierung auf dem Laufenden bleiben

Status-Updates erfolgen ebenfalls in Echtzeit. Sobald eine Aufgabe genehmigt oder fertiggestellt ist, kann ClickUp sie in die nächste Phase verschieben, das Team benachrichtigen und sogar Folgeaufgaben auslösen, sodass Sie Termine ohne Verzögerungen oder Engpässe einhalten können.

💡 Profi-Tipp: Verlassen Sie sich immer noch auf Ihr Gedächtnis oder unordentliche Ordner, um Kundendaten abzurufen? Lesen Sie So speichern und organisieren Sie Kundendaten für einfachen Zugriff und Sicherheit, um Ihre Unterlagen zu vereinfachen und sensible Daten mühelos zu schützen.

Es gibt kaum jemanden, der endlose Meetings wirklich mag. Und 70 % aller Meetings hindern Mitarbeiter daran, sinnvolle Arbeit zu erledigen! Aber es gibt eine einfache Möglichkeit, dies zu reduzieren. Die Wahrheit ist: Die meisten Status-Checks können durch kurze, klare Updates ersetzt werden.

💜 So hilft ClickUp

Anstatt ein weiteres Meeting zu buchen, verwenden Sie ClickUp Clips, um kurze Bildschirmdurchläufe und Projekt-Updates aufzuzeichnen.

Erleben Sie mit ClickUp Clips eine Client-Kommunikation, die die Zeit aller Beteiligten respektiert

Die Clients können sie sich nach Belieben ansehen, was den Hin- und Her-Verkehr reduziert, Engpässe aufgrund unterschiedlicher Zeitzonen beseitigt und ihnen hilft, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne in Ihren Kalender eingezogen zu werden.

Außerdem transkribiert ClickUp das Video mithilfe von KI, sodass Aktualisierungen durchsuchbar, freigebbar und sofort umsetzbar sind. Sie können diese Aktualisierungen über andere ClickUp-Tools wie ClickUp Docs und ClickUp Chat freigeben.

✨ Fun Fact: Slack wurde ursprünglich als internes Tool für ein gescheitertes Videospiel entwickelt. Die Ersteller erkannten, dass das Collaboration-Tool nützlicher war als das Spiel, und änderten ihren Kurs.

7. Verwenden Sie KI-gestützte Notizen für Meeting-Zusammenfassungen

Bei Meetings, die nicht ausfallen können, werden die Meeting-Protokolle (MoMs) oft erst im Nachhinein erstellt – oder schlimmer noch, sie sorgen für Verwirrung.

Die Dokumentation von Besprechungen ist jedoch unverzichtbar, wenn Sie Verpflichtungen nachverfolgen möchten. Wenn Teams wichtige Erkenntnisse nicht festhalten, können Aktionselemente leicht übersehen und Entscheidungen undokumentiert bleiben.

💜 So hilft ClickUp

Der KI-Notizbuch von ClickUp nimmt Ihnen diese Arbeit ab, indem es jedes Meeting sofort umsetzbar macht:

Transkribieren Sie Meetings in Zoom, Google Meet und Teams automatisch

Erstellt Echtzeit-Zusammenfassungen und hebt wichtige Entscheidungen hervor

Wandelt Aktionselemente in ClickUp-Aufgaben um, ohne dass eine manuelle Nachverfolgung erforderlich ist

Speichern Sie Notizen in sicheren, durchsuchbaren Dokumenten, die mit Ihren Projekten verbunden sind

Veröffentlichen Sie Updates im Chat, um das gesamte Team auf dem Laufenden zu halten

Transkribieren Sie Meetings automatisch und fassen Sie wichtige Diskussionspunkte mit ClickUp AI Notetaker zusammen

Anstatt sich zu fragen, was gesagt wurde oder wer für was verantwortlich ist, erhalten Clients und Teammitglieder jedes Mal klare, gemeinsam nutzbare Informationen und dokumentierte nächste Schritte.

💡 Profi-Tipp: Sie sind sich nicht sicher, ob Sie sie als Client oder Kunde bezeichnen sollen? Lesen Sie Client vs. Kunde: Schlüsselunterschiede und Beispiele, um klar zu verstehen, wen Sie bedienen – und wie dies die Form Ihrer Geschäftsstrategie beeinflusst.

9. Verwenden Sie Software für die Zusammenarbeit mit Clients, um den Fortschritt von Projekten über Dashboards freizugeben

Keine E-Mail-Threads mehr mit der Frage „Gibt es Neuigkeiten zur Kampagne?“ Dank eines gemeinsamen Dashboards müssen Clients nicht mehr nach Informationen suchen – sie sehen, was wichtig ist, wann es wichtig ist.

Ganz gleich, ob Sie bezahlte Werbekampagnen durchführen, die Website-Performance überwachen oder ein mehrphasiges Projekt verwalten – Echtzeit-Sichtbarkeit schafft Vertrauen.

💜 So hilft ClickUp

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie eine maßgeschneiderte Übersicht über alle wichtigen Metriken Ihres Projekts erstellen:

Verfolgen Sie Budget, Termine, fertiggestellte Aufgaben und Ressourcenzuweisungen an einem Ort

Visualisieren Sie die Leistung bezahlter Anzeigen, Website-Analysen oder soziale Interaktionen mithilfe anpassbarer Widgets

Erstellen Sie clientspezifische Ansichten, um ihnen genau das zu bieten, was sie benötigen, ohne interne Abläufe offenzulegen

Geben Sie Live-Dashboards als Teil Ihres Hubs für die Zusammenarbeit mit Clients frei, damit alle auf dem Laufenden bleiben, ohne eine einzige E-Mail senden zu müssen

Nutzen Sie Echtzeit-Updates, um Hindernisse, die Dynamik des Projekts oder KPIs, die Aufmerksamkeit erfordern, hervorzuheben

Geben Sie Ihren Clients mit den Dashboards von ClickUp den Kontext, den sie benötigen, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Durch den sofortigen Zugriff auf wichtige Erkenntnisse fühlen sich Clients gestärkt und verbunden, ohne Dateien durchsuchen oder auf wöchentliche Berichte warten zu müssen.

✨ Fun Fact: Im kreativen Prozess von Pixar durchläuft jeder Film mehrere Feedback-Sitzungen. Das Unternehmen schreibt seine nahezu fehlerfreie Erfolgsquote der offenen Zusammenarbeit (auch abteilungsübergreifend) zu.

10. Standardisieren Sie die Übergabe mit Vorlagen

Nichts zerstört Vertrauen schneller als eine verpfuschte Übergabe. In einem Moment unterzeichnet Ihr Client den Vertrag, und im nächsten bemüht sich Ihr Team, Erwartungen zu erfüllen, die nie dokumentiert wurden. Das Problem ist kein Kommunikationsproblem, sondern ein Prozessproblem. Die Lösung ist einfach: Verwenden Sie eine standardisierte Vorlage für Übergaben.

Mit einer einheitlichen Struktur stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen – Ziele, Zeitleisten, Dateien und Sonderwünsche – erfasst werden und für eine nahtlose Umsetzung vom Vertrieb bis zur Lieferung bereitstehen.

💜 So hilft ClickUp

Sie benötigen die Vorlage „Client Success Collaboration“ von ClickUp. Mit einer einheitlichen Struktur stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen – Ziele, Zeitleisten, Dateien und Sonderwünsche – erfasst werden und nahtlos vom Vertrieb bis zur Lieferung umgesetzt werden können.

Kostenlose Vorlage Halten Sie den gesamten Lebenszyklus Ihrer Clients mit der Vorlage „Erfolgreiche Zusammenarbeit“ von ClickUp auf Kurs

Mit der Vorlage können Teams den Übergang vom Verkauf über die Einarbeitung bis hin zur Projektabwicklung steuern. Als Ergebnis können Sie Ihre Vertriebs- und Produktionsteams auf einen gemeinsamen Workflow abstimmen und so Transparenz, Verantwortlichkeit und eine reibungslosere Kundenerfahrung fördern.

Mit dieser Vorlage für das Client-Management können Sie:

Skizzieren Sie die Erwartungen , den Umfang und die Meilensteine Ihrer Clients

Fügen Sie wichtige Dateien wie das Auftragsschreiben oder die Liste der angeforderten Dokumente hinzu

Weisen Sie Aufgaben automatisch den Teams für die Client-Einbindung oder den Projektleitern zu

Verfolgen Sie die Verantwortlichkeiten mithilfe von Statusaktualisierungen und Kommentaren

📖 Lesen Sie auch: Tipps für Kunden zur Kundenausrichtung

11. Erinnern Sie automatisch an Termine und Nachfassaktionen

Der letzte Schritt des Client-Managements ist oft derjenige, bei dem Fehler gemacht werden: die Nachverfolgung.

Rechtzeitige Nachfassaktionen zeigen, dass Sie sich über die erste Lieferung hinaus engagieren. Sie unterstreichen Ihr Commitment und helfen Ihnen dabei:

Projektziele und Zeitleisten festigen

Bringen Sie Bedenken zur Sprache, bevor sie sich auf die Kundenzufriedenheit auswirken

Stärken Sie das Vertrauen und reduzieren Sie das Risiko von Terminüberschreitungen oder verspäteten Eingaben

Aber alles manuell erledigen? Das ist der Punkt, an dem es schiefgeht.

💜 So hilft ClickUp

Mit ClickUp-Erinnerungen können Sie Follow-ups in jeder Phase automatisieren – sei es eine Erinnerung zum Hochladen von Steuerunterlagen, zum Fertigstellen einer Steuererklärung, zum Überprüfen eines Auftragsschreibens oder zum Genehmigen eines Meilensteins.

Mit ClickUp Erinnerungen können Sie Follow-ups automatisch durchführen, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen

Legen Sie wiederkehrende Erinnerungen fest, lösen Sie Benachrichtigungen basierend auf dem Status von Aufgaben aus und halten Sie sowohl Clients als auch Ihr internes Team auf dem Laufenden, ohne ständig hinterherlaufen zu müssen.

Clients erhalten zeitnahe Erinnerungen. Ihr Team bleibt am Ball. Und das Projekt schreitet voran.

Tipps für den Umgang mit schwierigen Beziehungen zu Clients

Letztendlich sind Clients auch nur Menschen. Und menschliches Verhalten ist manchmal schwer zu interpretieren.

Mit Vorbereitung und Übung können wir jedoch jede schwierige Unterhaltung meistern.

Herausforderung 1: Der Client ist verärgert, aber Sie wissen nicht, was der Auslöser war

✅ Lösung: Gehen Sie mit echter Neugierde an die Situation heran. Lassen Sie Ihre Kunden ihre Bedenken ununterbrochen äußern – oft reicht es schon, ihnen zuzuhören, um Spannungen abzubauen.

Herausforderung 2: Es gibt unausgesprochene Spannungen, die den Workflow beeinträchtigen

✅ Lösung: Sprechen Sie es respektvoll an. Eine Aussage wie „Wir scheinen vom Kurs abgekommen zu sein“ schafft Raum für ehrliche Unterhaltungen, ohne Schuld zuzuweisen.

Herausforderung 3: Der Client ändert seine Erwartungen während des Projekts ständig

✅ Lösung: Pausieren und zurücksetzen. Legen Sie die Projektgrenzen neu fest, dokumentieren Sie den Umfang klar und stellen Sie sicher, dass beide Seiten den aktualisierten Bedingungen zustimmen.

Herausforderung 4: Der Client erwartet Ergebnisse, die über den Umfang oder das Budget hinausgehen

✅ Lösung: Setzen Sie realistische Erwartungen. Erläutern Sie klar, was erreichbar ist, und bieten Sie intelligente Alternativen an, die dennoch mit den Zielen Ihrer Kunden übereinstimmen.

Herausforderung 5: Die Beziehung ist eher stressig als produktiv

✅ Lösung: Wissen, wann man gehen muss. Das Loslassen eines falsch ausgerichteten Clients kann Ihrem Team Zeit, Energie und langfristigen Erfolg sichern.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, alle bei Teamprojekten auf den gleichen Stand zu bringen? In „Verbesserung der Zusammenarbeit in Teams“ erfahren Sie, wie Sie unterschiedliche Arbeitsstile erkennen, respektieren und synchronisieren können, um eine reibungslosere und effektivere Zusammenarbeit zu erreichen.

Optimieren Sie Ihre Zusammenarbeit mit Kunden mit ClickUp

50 % der leistungsstarken Unternehmen haben mehr als 60 % ihrer Clients in langfristigen Verträgen.

Wenn man darüber nachdenkt, hängt ein großer Teil Ihres Umsatzes von ausgezeichneten langfristigen Kundenbeziehungen ab. Die Zusammenarbeit mit Kunden ist also keine Nebensache.

Mit ClickUp haben Sie alles, was Sie brauchen, um dieses Versprechen einzulösen – von Echtzeit-Updates und gemeinsamen Dashboards bis hin zu KI-gestützten Meeting-Notizen, automatisierten Follow-ups und anpassbaren Collaboration-Hubs.

Es ist die einzige Plattform, auf der Kundenservice, Projektdurchführung und Teamabstimmung zusammenkommen.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und machen Sie die Kommunikation mit Ihren Clients zu einem langfristigen Erfolg.