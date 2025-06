Kostenlose SEO-Vertragsvorlagen für professionelle Vereinbarungen

Sie haben den Client gewonnen. Die Gespräche verliefen großartig. Sie sind begeistert, und Sie auch. Aber bevor auch nur ein einziges Keyword nachverfolgt oder ein Backlink verdient wird, steht noch eine Sache zwischen Ihnen und dem Chaos: Der Vertrag.

SEO ist ohnehin schon mit Unklarheiten behaftet – Rankings verschieben sich, Algorithmen ändern sich und die Erwartungen sind oft himmelhoch. In solchen Fällen benötigen Sie unbedingt eine klare, professionelle Vereinbarung, um sicherzustellen, dass Sie auf der richtigen Seite stehen.

Eine rechtsverbindliche SEO-Vertragsvorlage gibt den Ton an, legt den Umfang der Arbeit fest und schützt Ihren Ruf und Ihren Umsatz.

Um Ihnen zu helfen, den Rechtsdschungel zu umgehen und sich auf das zu konzentrieren, was Sie am besten können, haben wir eine Liste mit kostenlosen SEO-Vertragsvorlagen zusammengestellt. Fertig, anpassbar und für die reale Arbeit mit Clients erstellt.

Was sind SEO-Vertragsvorlagen?

SEO-Vertragsvorlagen sind vorgefertigte rechtliche Dokumente, die den Umfang, die Leistungen, die Zeitleisten, die Zahlungsbedingungen und die Verantwortlichkeiten zwischen einem SEO-Anbieter und einem Client festlegen.

Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, die Arbeitsbeziehung zu formalisieren und sicherzustellen, dass beide Parteien von Anfang an auf die gleichen SEO-Ziele ausgerichtet sind.

Genauer gesagt, legt ein gut ausgearbeiteter und ordnungsgemäßer SEO-Vertrag auch klar fest, welche Dienstleistungen erbracht werden (z. B. Keyword-Recherche, On-Page-Optimierung, Linkaufbau), wie die Ergebnisse gemessen werden und welche Zeitleisten zu erwarten sind.

🧠 Fun Fact: Der Begriff "SEO" wurde erstmals 1997 verwendet! Damals begannen Website-Eigentümer mit der Optimierung für frühe Suchmaschinen wie AltaVista und Yahoo, wodurch die Praxis entstand, die wir heute als Suchmaschinenoptimierung bezeichnen.

20 SEO-Vertragsvorlagen

Um die Zusammenarbeit mit Ihren Clients zu vereinfachen und Ihre SEO-Dienstleistungen professioneller zu gestalten, sehen Sie sich jetzt diese kuratierte Liste mit kostenlosen SEO-Vertragsvorlagen an, die mit einer einzigen Anpassung einsatzbereit sind:

1. ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge

Kostenlose Vorlage Erstellen, unterzeichnen und verwalten Sie Serviceverträge mit der ClickUp-Vorlage für Geschäftsverträge

Für Produktvermarkter, die mehrere Client-Lieferungen bearbeiten, befinden sich Verträge oft in verstreuten E-Mail-Threads, Dokumenten oder veralteten PDFs. Das verlangsamt die Übergabe, führt zu Unklarheiten bei den Erwartungen und kostet viel Zeit für Überarbeitungen.

Die Beispielvorlage für ClickUp-Geschäftskontrakte löst dieses Problem, indem sie Ihnen einen übersichtlichen, bearbeitbaren Workspace zur Verfügung stellt, in dem Sie Verträge von Anfang bis zur Signatur entwerfen, verwalten und speichern können. Sie enthält vorausgefüllte Felder für Namen, Bedingungen, Dienstleistungen, Kündigungsklauseln und sogar die Nachverfolgung von Bestätigungen.

Jede Bearbeitung ist sichtbar, sodass Sie nicht Threads durchforsten oder sich um übersehene Änderungen sorgen müssen. Mit der Zeiterfassung von ClickUp können Sie außerdem Fristen hinzufügen und die Fertigstellung von Verträgen überwachen.

✅ Ideal für: Produkteigentümer, die eine schnelle und organisierte Möglichkeit suchen, Serviceverträge abzuschließen

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Ein wichtiges Detail könnte in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen.

2. Vorlage für einen Vertrag über Projektmanagement-Dienstleistungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Umfang, Zeitleisten und Verantwortlichkeiten mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Dienstleistungsverträge

Die Vorlage für Projektmanagement-Dienstleistungsverträge von ClickUp wurde für Projektmanagement-Teams entwickelt, die Dienstleistungsverträge strukturieren und klar festlegen möchten, wer was bis wann und zu welchen Kosten erledigt.

In der Vorlage finden Sie vorgefertigte Abschnitte, in denen der Leistungsumfang, die zu erbringenden Leistungen und die Verantwortlichkeiten sowie die Bedingungen für Zahlungen, Haftungen und die Vertragsdauer detailliert aufgeführt sind.

Die Features der ClickUp-Plattform verbessern das Erlebnis noch weiter. Verwenden Sie benutzerdefinierte Status, um den Fortschritt jeder Vereinbarung vom Entwurf bis zur endgültigen Genehmigung zu verfolgen.

Und mit benutzerdefinierten Ansichten wie Liste, Kalender und Gantt können Sie Zeitleisten verfolgen, Aufgaben visualisieren und alle Beteiligten während des gesamten Projektlebenszyklus auf dem Laufenden halten.

✅ Ideal für: Projektmanager, die servicebasierte Client-Arbeiten mit strukturierten Lieferanforderungen bearbeiten

3. ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge klare und professionelle Arbeitsverträge

Wenn HR-Teams Autoren, Analysten oder Strategen für laufende SEO-Projekte einstellen, sind Schnelligkeit und Struktur genauso wichtig wie Fachkenntnisse.

Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsverträge hilft Ihnen dabei, Aufgaben, Vergütung, Sozialleistungen und Kündigungsbedingungen zu dokumentieren, damit Sie sich auf die Einstellung konzentrieren können. Und Sie müssen kein Jurist sein, um loszulegen. Jeder Abschnitt ist mit editierbaren Platzhaltern vorbelegt, sodass Sie ihn ganz einfach an die Bedürfnisse von Content-Leads, Linkbuilding-Spezialisten oder Vollzeit-SEO-Managern anpassen können.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Verträge nach Abteilung oder Vertragstyp zu organisieren und Bearbeitungen in Echtzeit nachzuverfolgen. Und da die unterzeichneten Kopien im selben Workspace gespeichert werden, ist alles jederzeit für Audits bereit, wenn Sie es brauchen.

✅ Ideal für: HR-Teams und Personalvermittler, die wiederverwendbare, bearbeitbare Formate für Arbeitsverträge benötigen

🔍 Wussten Sie schon? 65 % der Google-Benutzer klicken auf mindestens ein organisches Ergebnis! Wenn Sie nicht weit oben ranken, verpassen Sie die meisten Klicks (und damit Kunden).

4. Vorlage für die Vertragsüberprüfung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage für die Vertragsüberprüfung von ClickUp können Sie rechtliche Vereinbarungen effizienter nachverfolgen, überprüfen und verwalten

Die ClickUp-Vorlage für die Vertragsprüfung wurde für Kundenbetreuer und operative Teams entwickelt, die eine strukturierte Möglichkeit zur Verwaltung von Vertragsgenehmigungen suchen.

In der Vorlage finden Sie acht anpassbare Status wie "Entwurf", "Interne Überprüfung" und "Ausführung", die jede Phase eines Vertrags abbilden. Sie können alles festhalten, von Entschädigungsklauseln bis hin zur Art des Geschäfts und den Kontaktinformationen.

Dank verschiedener Ansichten wie "Vertragsprüfungsprozess" und "Client-Bewertungen" wissen Sie immer, wo jeder Vertrag steht und wer für was verantwortlich ist. Für alle, die umfangreiche Vertrags-Workflows verwalten, hilft diese Vorlage dabei, Klauseln hervorzuheben, Aufgaben für Überarbeitungen hinzuzufügen, Experten zu konsultieren und das Dokument zur endgültigen Genehmigung weiterzuleiten.

Um Ihre Prozesse weiter zu optimieren, sollten Sie den Einsatz einer leistungsstarken Vertragsmanagement-Software in Betracht ziehen, um Compliance und Genauigkeit zu gewährleisten.

✅ Ideal für: Kundenbetreuer und operative Leiter, die Verträge mit Clients, Lieferanten oder SEO-Dienstleistern verwalten

Manchmal haben Sie nicht die Zeit, sich durch mehrere Ansichten zu klicken oder benutzerdefinierte Felder zu durchsuchen. In solchen Fällen wenden Sie sich an ClickUp Brain. Fragen Sie einfach: "Wer arbeitet an diesem Projekt?" und Brain zeigt Ihnen in wenigen Augenblicken die relevantesten Details an!

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Status-Updates und Details zu den Mitarbeitern

5. ClickUp-Vorlage für Vertragsverwaltungsformulare

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement können Sie Vertragsdetails, Fristen und Aktivitäten der Beteiligten ganz einfach nachverfolgen

Wenn Sie Dutzende von Lieferantenverträgen, Änderungsanfragen oder Leistungsbeschreibungsrevisionen verwalten, ist eine versäumte Aktualisierung des Vertragsstatus das Letzte, womit Sie sich beschäftigen möchten. Die ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement hilft Rechts- und Beschaffungsteams dabei, jeden Teil des Vertragslebenszyklus an einem Ort nachzuverfolgen.

Mit voreingestellten Status wie "Entwurf", "Überprüfung" und "Akzeptiert" können Sie genau verfolgen, wo sich jeder Vertrag während des Dokumentenprüfungsprozesses befindet. Außerdem lassen sich Dokumente ganz einfach nach Abteilung, Vertragsart oder Unterschriftsdatum sortieren.

Alles ist über spezielle Ansichten wie die Vertragsübersicht, den Vertragsfortschritt und das Formular für Vertragsanträge miteinander verbunden, sodass Sie von der Erfassung bis zur Ausführung den Überblick behalten.

Außerdem können Sie mit ClickUp Gantt-Diagrammen Zeitleisten nachverfolgen und mit ClickUp-Automatisierungen sogar E-Mail-Benachrichtigungen für Überprüfungszyklen automatisieren.

✅ Ideal für: Rechtsteams und Beschaffungsmanager, die eine große Anzahl von Verträgen oder Lieferantenvereinbarungen bearbeiten

Möchten Sie mehr über die Automatisierungen von ClickUp erfahren? Schauen Sie sich das an!

Als kleine Marketingagentur finde ich es toll, dass ClickUp mein größtes Problem gelöst hat – die Automatisierung von Workflows für die Freigabe durch Clients. Nachdem ich zwei Jahre lang mit Notion gekämpft habe, war die Möglichkeit, Automatisierungen in Sekundenschnelle einzurichten (die Elemente aus der Teamansicht in die Client-Ansicht verschieben), revolutionär. ClickUp hat mehrere Abonnements (Loom, Slack und Notion) ersetzt und bietet gleichzeitig ein organisiertes System mit dedizierten Listen, Ordnern und Dokumenten, die nicht von Grund auf neu erstellt werden müssen. Alles fühlt sich natürlich organisiert an, wodurch wir Stunden sparen, die wir zuvor nur für die Pflege unseres Workspace aufgewendet haben, und mehr Zeit für die eigentlichen Kundenprojekte haben.

6. ClickUp-Vorlage für Angebotsverträge

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Angebotsverträge den Umfang, die Preise und die Zahlungsbedingungen klar fest

Die ClickUp-Vorlage für Angebotsverträge hilft Auftragnehmern und Beratern dabei, professionelle Angebote zu erstellen, die einfach zu bewerten und zu genehmigen sind. Sie enthält strukturierte Abschnitte zur Festlegung des Projektumfangs, der Zeitleiste, der zu erbringenden Leistungen und der Zahlungsbedingungen, sodass alle Erwartungen aufeinander abgestimmt sind.

Diese Vorlage enthält bereits vordefinierte Felder für wichtige Vertragsbestandteile wie Kündigungsklauseln, Projektaufschlüsselungen und Meilensteine für die Preisgestaltung.

Sie unterstützt auch detaillierte Ansichten von Zeitleisten und erbrachten Leistungen, was sie besonders nützlich für Projekte mit festem Umfang macht, wie z. B. einmalige SEO-Projekte.

✅ Ideal für: Auftragnehmer und Unternehmensberater, die strukturierte Projektangebote einreichen

💡 Profi-Tipp: Bauen Sie einen Vertragsbeschleunigungsanreiz in Ihre Vorlage für Geschäftsverträge ein, der einen kleinen Rabatt (5–7 %) für Angebote bietet, die innerhalb von 48 Stunden unterzeichnet werden. Dies schafft Dringlichkeit, ohne Ihre Dienstleistungen zu entwerten. Fügen Sie einfach ein Feld für bedingte Rabatte in Ihre Vorlage ein, das die Preise automatisch an das Datum der Annahme anpasst.

7. Vorlage für ClickUp-Kampagnenvorschläge

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie Kampagnenziele, Strategien und Zielgruppeninformationen mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenvorschläge

Die ClickUp-Vorlage für Kampagnenvorschläge bietet Marketingteams einen klaren Rahmen, um ihre Marketingprozesse und -ideen selbstbewusst zu präsentieren. Sie hilft Ihnen dabei, Kampagnenziele zu skizzieren, Zielgruppen zu definieren, wichtige Ressourcen aufzulisten und Umsetzungsstrategien aufzuschlüsseln.

Die Vorlage enthält Abschnitte zur Erfassung von Informationen zum Client und zum Ersteller, Zeitleisten für Kampagnen, unterstützende Recherchen und Leistungsziele. Sie ist besonders hilfreich bei der Arbeit mit wiederkehrenden Clients oder im Rahmen einer formellen SEO-Vereinbarung, bei der die Erwartungen vollständig dokumentiert und messbar sein müssen.

Da die Vorlage in ClickUp gespeichert ist, kann sie ganz einfach mit Ihren laufenden Aufgaben, Dashboards zur Berichterstellung oder Workflows zur Client-Verwaltung verknüpft werden. So bleiben alle auf dem gleichen Stand, von der Planung über die Freigabe bis hin zur endgültigen Ausführung.

✅ Ideal für: Marketing-Leads, die strukturierte, datengestützte Angebote für Client-Kampagnen erstellen

💡 Profi-Tipp: Anstelle von zufälligen Blogbeiträgen gruppieren Sie verwandte Artikel auf einer ausführlichen Säulenseite (sogenannten Clustern). Wenn Sie beispielsweise professionelle SEO-Dienstleistungen anbieten, könnte Ihre Hauptsäulenseite sich mit SEO befassen, und dann hätten Sie sechs bis acht unterstützende Beiträge, die sich mit Bereichen wie Wettbewerbsanalyse, On-Page-Optimierung oder lokaler SEO befassen und alle auf diese Säule verweisen.

8. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsvertrag

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge klare Bedingungen, Verantwortlichkeiten und Erwartungen fest

Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge hilft Ihnen dabei, die Arbeitsbeziehungen zwischen einem Unternehmen und einem Dienstleister zu formalisieren. Von der Vergütung bis zum Arbeitsumfang stellt sie sicher, dass beide Parteien sich darüber einig sind, was wann und wie geliefert wird.

Sie sind besonders nützlich für wiederkehrende Dienstleistungen wie Design-Retainer, Beratungsprojekte oder monatliche SEO-Dienstleistungen, bei denen Rollen und Leistungen klar definiert sein müssen.

Die Vorlage enthält Abschnitte zu den Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers, Zeitleisten für das Projekt, Kündigungsbedingungen, Zahlungsbedingungen und Haftungsausschlussklauseln.

Sie können jeden Abschnitt mit clientspezifischen Details anpassen und dabei ein einheitliches Format beibehalten, das alle wesentlichen Punkte abdeckt, sodass Sie später Unklarheiten vermeiden können.

✅ Ideal für: Agenturen, Unternehmensberater oder alle Dienstleister, die strukturierte Arbeit über Projekte hinweg anbieten

9. Vorlage für ClickUp-Beratungsvertrag

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Erwartungen, Verantwortlichkeiten und Leistungen mit der ClickUp-Vorlage für Beratungsverträge

Die Vorlage für einen ClickUp-Beratungsvertrag enthält die zu erbringenden Leistungen, die Zahlungsmodalitäten, Vertraulichkeitsbestimmungen, Haftungsbeschränkungen, Streitbeilegungsverfahren und vieles mehr. Damit wird sichergestellt, dass Boutique-Firmen und Solopreneure vor Beginn der Arbeit mit ihren Clients auf einer Linie sind.

Diese Vorlage für Beratungsverträge ist vollständig anpassbar, sodass Sie Zeitleisten, Preise, Umfang und Klauseln zum geistigen Eigentum klar festlegen können. Sie umfasst auch Statusdefinitionen, wie z. B. Bedingungen für unabhängige Auftragnehmer und Compliance-Verpflichtungen, damit Sie Missverständnisse vermeiden können.

Diese Vereinbarung, die in ClickUp gespeichert und verwaltet wird, wird Teil Ihres größeren Projekt-Workflows. Sie können darauf basierend Aufgaben zuweisen, die Freigabe durch den Client nachverfolgen, rechtliche Notizen mit ClickUp Docs verwalten und alles an einem Ort aufbewahren.

✅ Ideal für: Boutique-Unternehmen und Selbstständige, die spezialisierte Dienstleistungen anbieten

10. ClickUp-Vertragszusatzvorlage

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze können Sie bestehende Verträge ganz einfach ändern oder erweitern

Wenn Ihr Team SEO-Meilensteine aktualisieren oder während der Vertragslaufzeit neue Leistungen hinzufügen muss, kann selbst eine kleine Änderung zu einem Hin und Her von E-Mails führen. Die ClickUp-Vorlage für Vertragszusätze bietet Teams mit Kundenkontakt eine einfache Möglichkeit, Änderungen zu formalisieren, ohne eine komplett neue Vereinbarung erstellen zu müssen.

Diese Vorlage wurde für Kundenbetreuer und Rechtsabteilungen entwickelt und enthält strukturierte Felder für Gültigkeitsdaten, beteiligte Parteien und Änderungsdetails. Außerdem verfügt sie über übersichtliche Abschnitte für Signaturen, sodass beide Seiten genau wissen, was wann geändert wurde.

Sie können sogar jeden Nachtrag mit ClickUp-Aufgaben oder -Dokumenten verknüpfen, um Genehmigungen und Aktualisierungen in einem zentralen Flow zu halten.

✅ Ideal für: Kundenbetreuer und Rechtsabteilungen, die mit wiederkehrenden Clients oder Stammkunden arbeiten

11. ClickUp Vorlage für die Zusammenarbeit mit Clients

Kostenlose Vorlage Richten Sie Teams aus, vereinfachen Sie die Einarbeitung und verbessern Sie die Übergaben mit der Vorlage "ClickUp Client Success Collaboration Template" (Vorlage für die Zusammenarbeit zum Erfolg von Clients)

Wenn ein neuer Client den Vertrag unterzeichnet, wird eine Kette von Vorgängen in Gang gesetzt. Onboarding-Teams müssen wichtige Informationen weitergeben, während Erfolgsteams für langfristige Geschäftsergebnisse verantwortlich sind. Die ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit im Bereich Client Success bietet Teams eine gemeinsame Ansicht aller Kundenkontaktpunkte, vom Kickoff bis zur Bestätigung.

Die Vorlage enthält eine anpassbare Pipeline mit klaren Phasen, wie z. B. "Neuer Client", "Terminplanung", "Meeting" und "Bestätigt". Benutzerdefinierte Felder helfen Ihnen dabei, die Verantwortlichkeiten des Eigentümers, die Anforderungen des Clients oder Warnsignale zu protokollieren.

Und für verteilte Teams sorgt ClickUp Chat dafür, dass die Kommunikation im Kontext bleibt, sodass Updates nie in E-Mail-Threads untergehen.

✅ Ideal für: Onboarding-Manager und Client Success Teams, die die Nachverkaufsabwicklung für mehrere Konten verwalten

12. ClickUp-Vorlage für SEO-Projektmanagement

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Ihre gesamte SEO-Pipeline von einem Ort aus mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Projektmanagement

Die ClickUp SEO-Vorlage für das Projektmanagement organisiert Ihre SEO-Arbeit in wiederholbaren, übersichtlichen Workflows. Sie enthält vier vordefinierte Listen: "Inhalt überprüfen", "Aktionspläne", "Korrekturen auf der Seite" und "Keyword-Recherche". Jede Liste enthält Aufgabengruppen, die nach Phasen unterteilt sind, sodass Sie verfolgen können, was in Bearbeitung ist, was überprüft werden muss und was feststeckt.

Sie finden detaillierte Unteraufgaben wie "Blogbeiträge zu Keyword 6 erstellen", "Meta-Beschreibungen aktualisieren" und "Conversion-Optimierung" – alle sortierbar nach Priorität, Status oder Mitarbeiter. Wenn Sie Suchmaschinenoptimierungsdienste für mehrere Unternehmen anbieten, sparen Sie mit dieser Ansicht Stunden an Kontextwechseln.

Die Vorlage ist flexibel genug, um komplexere Workflows wie SEO-Wettbewerberanalysen, SERP-Nachverfolgung und Keyword-Strategien zu unterstützen. Wenn Sie ein wachsendes SEO-Geschäft betreiben, können Sie mit diesem Setup Prozesse skalieren, ohne auf verstreute Lösungen angewiesen zu sein.

✅ Ideal für: SEO-Teams, die Kampagnen für mehrere Clients durchführen oder laufende Optimierungsarbeiten durchführen

13. ClickUp SEO-Roadmap-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Ihre SEO-Strategie mit der ClickUp SEO-Roadmap-Vorlage in einen umsetzbaren, nachverfolgbaren Fahrplan

Die ClickUp SEO-Roadmap-Vorlage unterteilt hochrangige SEO-Ziele in strukturierte, messbare Aufgaben für jede Phase des Trichters. Sie können alles von der Keyword-Strategie und technischen Korrekturen bis hin zur Inhaltsplanung und Backlink-Reichweite skizzieren, alles auf Zeitleisten, Prioritäten und Eigentümer verteilt.

Die Vorlage enthält eine integrierte Hierarchie, die SEO-Aufgaben in mehreren Ansichten organisiert. Sie finden voreingestellte Felder zur Nachverfolgung der Bereitschaft von Inhalten, Metadaten-Aktualisierungen, der Schwierigkeit von Keywords und der Ranking-Ziele. Sie eignet sich ideal für die Planung des langfristigen Wachstums bei gleichzeitiger Einhaltung der Marketingpläne.

Es gibt auch ein übersichtliches System zur Nachverfolgung des Fortschritts. Jede Initiative kann mit KPIs wie Impressionen, CTR und Rankings verknüpft werden. Sie können Aktualisierungen überwachen, Autoren oder Entwicklern Aufgaben zuweisen und Ihr Team auf dem Laufenden halten, ohne den Überblick zu verlieren.

✅ Ideal für: SEO-Leiter und -Direktoren, die vierteljährliche oder kampagnenbasierte Aufwände für organisches Wachstum planen

Wenn es um Projektmanagement geht, ist diese Plattform unglaublich einfach zu bedienen und zu verstehen. Die vorgefertigten Vorlagen sind großartig, aber Sie können auch ganz von vorne anfangen und einen Space erstellen, der für Sie/Ihr Team am besten funktioniert! Ich nutze diese Plattform täglich und sie hat meine Arbeit revolutioniert.

14. ClickUp SEO-Berichtsvorlage

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Ergebnisse, weisen Sie Leistungen nach und stimmen Sie Ihr Team mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Berichte ab

Monatliche SEO-Berichte sollten nicht stundenlang zusammengestellt werden müssen oder 12 Registerkarten zur Erklärung erfordern. Die ClickUp-Vorlage für SEO-Berichte bietet Marketing- und SEO-Teams einen zentralen Ort, an dem sie den Marketingaufwand zusammen mit den Kampagnen, die dazu geführt haben, nachverfolgen können.

Jeder Eintrag im Bericht erfasst wichtige Metriken, darunter Umsatz, Website-Traffic, Leads, Konversionsraten und die leistungsstärksten Keywords. Um Ihren Zyklus der Berichterstellung aufrechtzuerhalten, können Sie diese nach Quartalen gruppieren, mit benutzerdefinierten Beschreibungen versehen und einen Überprüfungsstatus zuweisen.

Was dieses Setup noch hilfreicher macht, ist die enge Verbindung zwischen Berichterstellung und Ausführung. Sie können jeden Datenpunkt mit der Kampagne oder Aufgabe verknüpfen, die ihn verursacht hat, sodass Sie Aktivitäten mit hohem ROI leichter verdoppeln können.

✅ Ideal für: Marketing-Teams und SEO-Manager, die die Ergebnisse von Kampagnen über Clients oder Berichtszeiträume hinweg nachverfolgen

15. Vorlage für SEO-Verträge von PandaDoc

über PandaDoc

Die SEO-Vertragsvorlage von PandaDoc wurde für SEO-Spezialisten und Performance-Marketing-Teams entwickelt, die Leistungen, Zeitleisten und Zahlungsbedingungen festlegen müssen.

Sie enthält bearbeitbare Abschnitte zur Eigentümerschaft von Leistungen (wie Artikel, Berichte oder Schema-Markup), Zeitpläne für die Berichterstellung (wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich) und Kündigungsklauseln, wodurch es einfacher wird, Erwartungen zu verwalten und Scope Creep in lang laufenden SEO-Projekten zu vermeiden.

✅ Ideal für: SEO-Spezialisten und Nischen-Performance-Marketing-Agenturen, die mehrere kleine bis mittelgroße SEO-Verträge verwalten.

16. PDF/ Google Doc SEO-Vertragsvorlage von SE Ranking

über SE Ranking

Diese PDF/Google Doc SEO-Vertragsvorlage von SE Ranking wurde speziell für SEO-Agenturen entwickelt und deckt alles ab, von der Leistungsbeschreibung und den zu erbringenden Leistungen bis hin zu Zahlungsbedingungen, Häufigkeit der Berichterstellung und Haftungsausschlüssen.

Ganz gleich, ob Sie Keyword-Recherche, Linkaufbau oder technische Audits anbieten, diese Vorlage bietet Ihnen eine anpassbare, unterschriftsfertige Vereinbarung im PDF- oder Google Docs-Format.

Wenn Sie dies mit einem Angebot kombinieren, verwenden Sie Tools zur Angebotsverwaltung, um Ihre Preisgestaltung zu optimieren, und überarbeiten Sie Ihren Akquisitionsplan, um besser geeignete Möglichkeiten als Einzelziele anzugehen.

✅ Ideal für: SEO-Agenturen, die einen flexiblen, von Anwälten geprüften Vertrag wünschen, um den Umfang, die Leistungen und die Vertragsbedingungen festzulegen

17. Word-Vorlage für SEO-Angebote von Backlinko

via Backlinko

Die SEO-Angebotsvorlage von Backlinko bietet eine vollständige Struktur, mit der Sie potenzielle Kunden sicher von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss begleiten können. Sie enthält ein professionelles Anschreiben, eine übersichtliche Aufschlüsselung der Leistungen und einen Vertragsabschnitt, den Sie schnell personalisieren können.

Was diese Vorlage auszeichnet, ist, wie einfach Sie sie an verschiedene SEO-Projekte anpassen können, darunter unter anderem das Anbieten von Audits, Linkbuilding-Kampagnen oder Strategien zur kontinuierlichen Kundenakquise. Sie können sie als Word-Dokument, Google Doc oder PDF herunterladen, sodass Sie sie ganz einfach bearbeiten und in Ihrem Workflow freigeben können.

✅ Ideal für: SEO-Freiberufler und Berater, die konsistent pitchen und Leads konvertieren möchten

18. SEO-Vertragsvorlage von Get Cone

via Get Cone

Diese SEO-Vertragsvorlage von Get Cone wurde in erster Linie für Agenturen entwickelt, die sich auf SEO spezialisiert haben. Sie deckt einen breiten Bereich von Themen ab, darunter Umfang, Zeitleisten, Leistungsbewertungen, Auszahlungen und Rechte an geistigem Eigentum.

Die Struktur ist umfassend genug, um Risiken zu minimieren, gegenseitige Verantwortlichkeiten zu klären und Schlüsselbereiche wie Keyword-Recherche, technische Audits, Optimierung von Inhalten und Linkaufbau zu skizzieren.

Mit Klauseln zu höherer Gewalt, Abwerbeverbot und Kündigungsfristen eignet sie sich besonders für langfristige SEO-Projekte, bei denen Klarheit auf beiden Seiten wichtig ist.

✅ Ideal für: SEO-Agenturen und Berater, die anspruchsvolle oder wiederkehrende Kundenaufträge verwalten

19. Vorlage für einen SEO-Rahmenvertrag von Many Requests

via Many Requests

Diese Vorlage für einen SEO-Rahmenvertrag von Many Requests ist ideal für SEO-Dienstleister, die fortlaufende SEO-Dienstleistungen anbieten und von Anfang an klare Erwartungen gegenüber ihren Clients festlegen müssen. Sie enthält Klauseln zu Leistungen, Ausschlüssen, Zeitleisten und Zahlungsplänen, sodass Überraschungen während des Projekts vermieden werden können.

Sie enthält außerdem gut durchdachte Abschnitte zu geistigem Eigentum, Vertraulichkeit, Haftung und Streitbeilegung – geeignet für langfristige SEO-Beziehungen, in denen Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert werden müssen.

✅ Ideal für: Freiberufler und SEO-Agenturen, die fortlaufende, wiederkehrende SEO-Dienstleistungen auf monatlicher oder vierteljährlicher Basis anbieten

20. Vorlage für einen SEO-Dienstleistungsvertrag von Legitt

via Legitt

die Vorlage für SEO-Dienstleistungsverträge von Legitt* wurde für selbstständige SEO-Experten entwickelt und enthält Felder zu SEO-Audits, Inhaltsoptimierung, Berichterstellung, Vergütung und Rechten an geistigem Eigentum (IP).

Sie enthalten auch weitergehende Klauseln wie Vertraulichkeit, Streitbeilegung, Haftungsfreistellung und Haftungsbeschränkung.

Diese Vorlage zeichnet sich durch ihre rechtliche Gründlichkeit aus. Sie eignet sich für längerfristige oder hochwertige Aufträge, bei denen Risikominimierung und Compliance unverzichtbar sind. Sie können sie an unterschiedliche SEO-Leistungsumfänge, Zahlungsstrukturen und Rechtsordnungen anpassen, wodurch sie flexibel und dennoch wasserdicht ist.

✅ Ideal für: Solo-SEO-Berater, die komplexe, mehrphasige SEO-Kampagnen betreuen

Was macht eine gute Vorlage für einen SEO-Vertrag aus?

Nachdem wir nun mehrere SEO-Vertragsvorlagen kennengelernt haben, stellt sich die Frage, wie Sie die für Sie am besten geeignete auswählen

Eine gute Vorlage für einen SEO-Vertrag definiert Erwartungen, schützt beide Parteien und macht die Leistung messbar.

Das unterscheidet die guten Vorlagen von den allgemeinen:

Definierte SEO-Roadmap: Ein solider Vertrag legt fest, was Erfolg in einer SEO-Roadmap bedeutet – sei es die Steigerung des organischen Traffics um X %, das Erreichen bestimmter Meilensteine für Keywords oder die Verbesserung der Core Web Vitals-Werte

Detaillierter Leistungsumfang (SoW): Der SoW sollte genau festlegen, was Sie liefern werden (z. B. technische SEO-Audits, Inhaltsstrategie, Backlink-Aufbau) und was nicht (z. B. Verfassen von Blogbeiträgen oder Beheben von Entwicklungsfehlern)

Zeitleisten und Ergebnisse: Die besten Vorlagen unterteilen die Arbeit in Phasen mit Zeitleisten für Audits, Korrekturen auf der Seite, monatliche Berichte usw. So lässt sich das Engagement nachverfolgen und beide Seiten haben einen Zeitplan, an den sie sich halten können

Klare Berichterstellung und Kommunikationsrhythmus: Wie oft finden Meetings statt? Welche Metriken werden geteilt? Ein guter SEO-Vertrag enthält einen Abschnitt über die Häufigkeit der Berichterstellung, die verwendeten Tools und die nachverfolgten KPIs

Zahlungsbedingungen und Kündigungsklauseln: Eine gute Vorlage für einen SEO-Vertrag enthält eine Gebührenstruktur, Fälligkeitsdaten und eine Kündigungsfrist. Außerdem werden Rückerstattungen, Strafen für verspätete Zahlungen und die Folgen einer vorzeitigen Vertragsbeendigung geregelt

Rechtsschutz und Haftungsbeschränkungen: Ein gut ausgearbeiteter SEO-Vertrag schützt beide Parteien mit Klauseln zu Vertraulichkeit, Geheimhaltung und Haftungslimiten (besonders wichtig, wenn Sie mit sensiblen Daten umgehen oder mit Drittanbietern zusammenarbeiten)

