Kostenlose Vorlagen für Checklisten für neue Mitarbeiter für eine nahtlose Einarbeitung

Die Begrüßung eines neuen Mitarbeiters ist ein spannender Meilenstein, kann aber auch eine Herausforderung für HR-Teams und Führungskräfte sein. Wichtige Schritte zwischen Papierkram, Schulungen und Einführungen können leicht übersehen werden, was zu Verwirrung oder dem Verlust von Mitarbeitern führen kann.

Eine Vorlage für eine Checkliste für neue Mitarbeiter sorgt dafür, dass alles nach Plan verläuft und vom ersten Tag an ein reibungsloser und angenehmer Einstieg gewährleistet ist.

Ganz gleich, ob Sie neue Mitarbeiter im Büro, remote oder in großem Umfang einarbeiten – eine strukturierte Checkliste spart Zeit und sorgt für Einheitlichkeit. Bleiben Sie dran, während wir die besten kostenlosen Vorlagen für Checklisten für neue Mitarbeiter von ClickUp (und anderen) vorstellen, mit denen Sie die Einarbeitung vereinfachen und standardisieren können.

🔎 Wussten Sie schon? Laut Gallup fühlen sich nur 29 % der Mitarbeiter nach der Einarbeitung vollständig für ihre neue Rolle gerüstet. Ein gut strukturierter Einstellungsprozess schließt diese Lücke, indem er neuen Mitarbeitern klare Erwartungen, Ressourcen und Support bietet.

14 Vorlagen für Checklisten für neue Mitarbeiter

Als Personalverantwortlicher oder Einstellungsmanager kann die richtige Vorlage für eine Checkliste für neue Mitarbeiter entscheidend zur Standardisierung Ihres Onboarding-Prozesses beitragen. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir 14 der besten Vorlagen mit ihren herausragenden Features und idealen Anwendungsfällen zusammengestellt.

1. Vorlage für eine Checkliste für die Einarbeitung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein nahtloses Onboarding-Erlebnis mit der ClickUp-Vorlage für Checklisten zum Onboarding

Die ClickUp-Vorlage für die Onboarding-Checkliste hilft HR-Teams dabei, die Einstellung von Mitarbeitern zu vereinfachen, indem Aufgaben, Fristen und wichtige Meilensteine nachverfolgt werden. Diese aufgabenbasierte Vorlage verfügt über anpassbare Features für ein reibungsloses und effizientes Onboarding.

Die Vorlage enthält alle Informationen, die neue Mitarbeiter benötigen, um sofort durchstarten zu können, und reduziert die Zeit, die sie benötigen, um sich einzuarbeiten. Seien wir ehrlich: Niemand möchte, dass sich sein erster Arbeitstag wie ein Escape Room ohne Hinweise anfühlt!

⚒️ Schlüssel-Features

Benutzerdefinierte Status zur Überwachung des Fortschritts der Einarbeitung, damit jeder Schritt rechtzeitig abgeschlossen wird

Sie erhalten Zugriff auf neun benutzerdefinierte Felder, in denen Sie wichtige Mitarbeiterdaten wie Titel, Startdatum und Abteilung speichern können, um die Organisation zu verbessern

Nutzen Sie mehrere Ansichtsoptionen, darunter einen Kalender zum Festlegen von Fristen und ein Board zur visuellen Nachverfolgung von Fortschritten, um Onboarding-Checklisten mit ClickUp strukturierter zu gestalten

🎯 Ideal für: Unternehmen, die eine gebrauchsfertige, aufgabenbasierte Checkliste für die Einarbeitung suchen, um die Einstellung zahlreicher neuer Mitarbeiter zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Verzichten Sie auf unübersichtliche Tabellen und entscheiden Sie sich für eine interaktive Checkliste für die Einarbeitung, mit der Sie alles an einem Ort organisieren können. Mit den Vorlagen für die Einarbeitung von ClickUp können Sie Aufgaben zuweisen, Fortschritte verfolgen und mühelos zusammenarbeiten – so fühlen sich neue Mitarbeiter vom ersten Tag an unterstützt. Warum das Rad neu erfinden, wenn Sie es einfach mit ClickUp erledigen können? 📋✨

2. ClickUp-Vorlage für eine Liste zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter mit der Vorlage "Liste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter" von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für die Liste zum Onboarding neuer Mitarbeiter wurde für Anfänger entwickelt und stellt sicher, dass jeder neue Mitarbeiter vor seinem ersten Arbeitstag gut vorbereitet ist. Die nächste Vorlage eignet sich perfekt, um Ihren Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter mit einer strukturierten und leicht verständlichen Checkliste zu optimieren.

Sie enthält eine gebrauchsfertige Unterkategorie, mit der Sie in Sekundenschnelle loslegen und mühelos den Überblick behalten können. Darüber hinaus sorgt das Framework für eine einheitliche Einarbeitung aller neuen Mitarbeiter, da keine wichtigen Schritte übersehen werden.

📮 ClickUp Insight: Wenn Systeme versagen, werden Mitarbeiter kreativ – aber das ist nicht immer gut. 17 % der Mitarbeiter verlassen sich auf persönliche Workarounds wie das Speichern von E-Mails, das Erstellen von Screenshots oder das mühsame Anfertigen eigener Notizen, um ihre Arbeit nachzuverfolgen. Unterdessen finden 20 % der Mitarbeiter nicht, was sie brauchen, und fragen Kollegen – was die Konzentration beider Seiten stört. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Workspace! 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

⚒️ Schlüssel-Features

Steigern Sie die Produktivität mit drei benutzerdefinierten Ansichten – Liste, Dokument und Board –, um Aufgaben in dem Format zu verwalten, das am besten zu Ihrem Workflow passt

Überwachen Sie den Fortschritt übersichtlich mit zwei Statusoptionen (Offen und Abgeschlossen), damit die Einarbeitung planmäßig verläuft

Behalten Sie mit den drei benutzerdefinierten Feldern (Aufgabeneigentümer, Fertigstellungsgrad und Einarbeitungsphase) den Überblick über jeden Schritt

🎯 Ideal für: HR-Teams und Manager, die eine einfache, aber effektive Checkliste benötigen, um neuen Mitarbeitern einen reibungslosen Einstieg zu ermöglichen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie, dass sich die Einarbeitung lohnenswert anfühlt, anstatt überwältigend? Nutzen Sie die ClickUp HR-Management-Plattform für anpassbare Ansichten, gebrauchsfertige Vorlagen und nachverfolgbare Aufgaben. Mit dieser Lösung können Sie: Erstellen Sie einen hub mit allen Dokumenten, Interaktionsdetails und mehr an einem Ort

Verfolgen Sie den Status jedes Bewerbers, um zu sehen, wo er sich in der Zeitleiste für die Einstellung befindet

Legen Sie Erinnerungen für Vorstellungsgespräche und Schulungssitzungen fest, damit alle bei wichtigen Ereignissen anwesend sind

3. Vorlage für eine Checkliste für die Einstellung von Mitarbeitern von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Einstellungs-Checklisten, die benutzerdefinierte Felder und mehrere Ansichten enthält, können Sie smarter einstellen

Finden Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Einstellungs-Checkliste schneller die richtigen Talente. Diese Vorlage wurde speziell entwickelt, um jeden Schritt des Einstellungsprozesses im Blick zu behalten. Diese einsteigerfreundliche Vorlage hilft Ihnen dabei, Erwartungen an die Einstellung zu definieren, strukturierte Workflows zu erstellen und Prioritäten für Aufgaben im Recruiting zu setzen. Sie enthält wichtige Punkte für die Checkliste und ermöglicht es Ihnen, bei Bedarf benutzerdefinierte Schritte hinzuzufügen.

Keine verpassten E-Mails, vergessenen Unterlagen oder Hektik in letzter Minute mehr – ein gut strukturiertes, narrensicheres System für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, mit dem alles im Plan bleibt.

⚒️ Schlüssel-Features

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer neuen Mitarbeiter in jeder Phase mit einer benutzerdefinierten Statusoption

Kategorisieren Sie den Status von Einstellungen mit benutzerdefinierten Feldern für eine bessere Aufgabenverwaltung

Greifen Sie auf Listen-, Gantt- und Kalender-Ansichten zu, damit Teams die Einstellungs-Pipeline visualisieren können

Machen Sie die Zusammenarbeit mit Features wie geschachtelten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Prioritätsbeschreibungen ganz einfach

🎯 Ideal für: Für Teams, die ihren Einstellungsprozess standardisieren möchten, stellt diese Vorlage sicher, dass nichts übersehen wird, vom Entwurf der Stellenbeschreibungen bis zur endgültigen Einarbeitung.

4. ClickUp-Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan

Kostenlose Vorlage Mit der 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage von ClickUp haben Sie die ersten 90 Tage im Griff

Der Start in eine neue Rolle oder der Schritt in eine Führungsposition kann manchmal überwältigend sein, aber ein gut strukturierter Plan macht den Unterschied.

Die Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan von ClickUp hilft neuen Mitarbeitern und kürzlich beförderten Mitarbeitern dabei, klare Ziele zu formulieren, Fortschritte nachzuverfolgen und sich an der Unternehmensmission auszurichten.

Mit der Vorlage können Sie persönliche und geschäftliche Ziele festlegen, um den Einstellungsprozess auf Kurs zu halten. Erstellen Sie einen umsetzbaren Plan und bauen Sie schnell Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern auf.

⚒️ Schlüssel-Features

Erleichtert die Zielsetzung in drei kritischen Phasen: 30, 60 und 90 Tage

Hilft Benutzern, Meilensteine zu definieren, Ziele in umsetzbare Schritte zu unterteilen und Fristen festzulegen

Enthält spezielle Phasen und Felder für die Zuweisung von Verantwortlichkeiten, um klare Zuständigkeiten und Erwartungen zu definieren

🎯 Ideal für: Fachkräfte, die neue Rollen und leitende oder Führungspositionen übernehmen.

💡 Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie einen effektiven 30-60-90-Tage-Plan für die Einarbeitung erstellen. Bereiten Sie Ihre neuen Mitarbeiter mit einem strukturierten Fahrplan, der sie durch die ersten drei Monate begleitet, auf den Erfolg vor!

5. ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage Erleichtern Sie die Nachverfolgung der Einarbeitungswoche mit der Checkliste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter von ClickUp

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter geht über reine Formalitäten hinaus. Die Vorlage "Checkliste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter" von ClickUp hilft Ihnen dabei, neue Mitarbeiter vom ersten Tag an in die Unternehmenskultur zu integrieren.

In dieser Vorlage können Unternehmen die Ziele der Position und die allgemeinen Ziele des Unternehmens skizzieren, um von Anfang an Klarheit zu schaffen. Sie können auch eine wöchentliche Checkliste mit Zielen erstellen, um einen reibungslosen Übergang für die Mitarbeiter zu gewährleisten.

Diese Vorlage für neue Mitarbeiter hilft Personalverantwortlichen dabei, Aufgaben im Rahmen der Einarbeitung mühelos zu verwalten – mit übersichtlichen Checklisten für neue Mitarbeiter und strukturierten Workflows für die Kommunikation.

⚒️ Schlüssel-Features

Ermöglichen Sie die Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit und die proaktive Lösung von Problemen mit benutzerdefinierten Status wie „Zur Überprüfung bereit“ und „Hilfe erforderlich“

Richten Sie Aufgaben anhand der Zeitleisten des Unternehmens aus, um einen strukturierten Onboarding-Prozess zu gewährleisten – mit dem Feld "Onboarding-Woche"

Bewahren Sie wichtige Materialien wie das Mitarbeiterhandbuch und Richtlinien an einem Ort in der Dokumentansicht auf, damit sie leicht zugänglich sind

🎯 Ideal für: Ideal für Personalverantwortliche und Einstellungsmanager, die eine strukturierte Lösung für die Einarbeitung mit integrierter Nachverfolgung des Fortschritts benötigen.

🔎 Wussten Sie schon? Nur 37 % der Unternehmen stellen sicher, dass ihre Einarbeitung länger als einen Monat dauert. Viele Unternehmen haben jedoch einen längeren oder sogar kürzeren Einarbeitungsprozess. Es scheint also eine gewisse Debatte über die ideale Zeitleiste zu geben!

6. Vorlage für einen Aktionsplan für Mitarbeiter von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne, um Ziele festzulegen und Echtzeit-Feedback zu geben

Betrachten Sie einen Aktionsplan für Mitarbeiter als Ihr GPS für den Erfolg, denn ohne ihn fahren Sie nur im Kreis und hoffen, dass Sie irgendwann am richtigen Ort ankommen! Die Vorlage für den Aktionsplan für Mitarbeiter von ClickUp stellt sicher, dass die Ziele der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen übereinstimmen.

Außerdem können Sie ganz einfach den Fortschritt überwachen, bei Bedarf Kurskorrekturen vornehmen und wie ein Profi Echtzeit-Feedback geben.

Keine Spekulationen oder endlosen Nachfragen mehr! Sie hilft Managern, das Chaos zu beseitigen, indem sie klare Ziele für die Einarbeitung festlegt, den Fortschritt nachverfolgt und die Leistung in einem übersichtlichen Space misst.

⚒️ Schlüssel-Features

Ermöglichen Sie Managern, strukturierte Aktionspläne zu erstellen, Aufgaben zu kategorisieren, Fristen zu vergeben und mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten

Nutzen Sie integrierte Features zur Nachverfolgung, um Personalverantwortlichen dabei zu helfen, die Auswirkungen auf die Ziele zu messen und Strategien bei Bedarf anzupassen

Erhalten Sie automatisierte Benachrichtigungen und Echtzeit-Updates, damit Ihre Teams fokussiert und produktiv bleiben

🎯 Ideal für: Manager, HR-Teams und Teamleiter, die alle auf derselben Seite sind und gemeinsam auf die Ziele des Unternehmens hinarbeiten möchten.

7. ClickUp-Vorlage für Remote-Onboarding

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie den Remote-Einstellungsprozess mit der ClickUp-Vorlage für Remote-Onboarding

Die Einstellung von Remote-Mitarbeitern kann ohne die richtige Struktur und Ressourcen eine Herausforderung sein. Die ClickUp-Vorlage für die Remote-Einführung vereinfacht den Prozess, indem sie alles (Aufgaben, Ressourcen und Fortschrittsverfolgung) an einem Ort zusammenfasst.

Geben Sie Ihren neuen Mitarbeitern nicht das Gefühl, sich im Cyberspace verloren zu fühlen. Helfen Sie ihnen mit einer organisierten und stressfreien Einarbeitung, erfolgreich zu sein.

⚒️ Schlüssel-Features

Organisieren Sie wichtige Details mit benutzerdefinierten Feldern wie Kategorie, Anforderer und Aufgabentyp

Mit dem Mitarbeiterhandbuch, der Listenansicht und der Vorlagenanleitung erhalten Sie einfachen Zugriff auf wichtige Informationen

Optimieren Sie Aufgaben mit integrierten Features für das Projektmanagement (Zeiterfassung, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, automatisierte E-Mails usw.)

🎯 Ideal für: HR-Teams und Manager, die eine strukturierte, digitalisierte Onboarding-Erfahrung schaffen möchten. Perfekt für hybride und Remote-Mitarbeiter.

🔎 Wussten Sie schon? Fast 63 % der Remote-Mitarbeiter sind der Meinung, dass sie während der Einarbeitung nicht ausreichend geschult werden. Noch besorgniserregender ist, dass 36 % den Einarbeitungsprozess als geradezu verwirrend empfanden.

8. ClickUp-Schulungsliste für die Einarbeitung – Vorlage

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage "Schulungsliste für die Einarbeitung" für einen reibungslosen Start neuer Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter einzuarbeiten sollte kein Balanceakt sein. Die ClickUp-Vorlage "Liste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter" bringt die Kraft visueller Darstellungen in Ihren Einstellungsprozess und optimiert ihn!

So wird sichergestellt, dass jeder neue Mitarbeiter die richtige Schulung erhält, ohne durch den Einarbeitungsprozess überfordert zu werden.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, wichtige Schulungsthemen zu organisieren, die Fortschritte neuer Mitarbeiter zu verfolgen und alle Ressourcen an einem leicht zugänglichen Ort zu speichern. Ein selbstbewusster, gut geschulter Mitarbeiter ist ein produktiver Mitarbeiter.

⚒️ Schlüssel-Features

Überwachen Sie den Fertigstellungsgrad und benutzerdefinierte Felder, um wichtige Details mit integrierten Tools wie benutzerdefinierten Status zu kategorisieren

Greifen Sie auf mehrere Ansichten (Liste, Gantt und Kalender) zu, um den gesamten Prozess besser visualisieren zu können

Sammeln Sie Themen für Mitarbeiterschulungen, um sicherzustellen, dass Sie alles von Unternehmensrichtlinien bis hin zu Produktwissen abdecken

🎯 Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die die Einarbeitung standardisieren möchten, damit Mitarbeiter Zugang zu einer geeigneten Schulungslösung für Teams im Büro, im Homeoffice oder in hybriden Teams erhalten.

💡 Profi-Tipp: HR-Manager haben viel zu tun, und es kann chaotisch werden, wenn nicht alle Aufgaben rechtzeitig erledigt werden. Hier kommen KI-Tools für das Personalwesen ins Spiel. Sie übernehmen alles, von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter über die Nachverfolgung von Bewerbern bis hin zur Leistungsbewertung und Mitarbeiterbindung!

9. Allgemeine Vorlage für die Einarbeitung von ClickUp

Kostenlose Vorlage Beginnen Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit der einsteigerfreundlichen Vorlage "Allgemeine Einarbeitung neuer Mitarbeiter" von ClickUp

Die allgemeine Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter von ClickUp vereinfacht den Einstellungsprozess für kleine und mittelständische Unternehmen.

Es handelt sich um eine anfängerfreundliche, gebrauchsfertige Vorlage, die Spekulationen über Einarbeitungspläne überflüssig macht und HR-Teams und Führungskräften hilft, Schulungen und wichtige Meilensteine effizient nachzuverfolgen.

Da es sich um eine allgemeine Vorlage handelt, können Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie z. B. Tech-Startups, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Finanzwesen usw., diese leicht an ihre individuellen Onboarding-Anforderungen anpassen.

⚒️ Schlüssel-Features

Zeigen Sie Fälligkeitsdaten und Prioritäten aller an der Einstellung beteiligten Mitarbeiter in der Ansicht an, um den Zeitplan einzuhalten

Benutzerdefinierte Felder wie „Phase der Einarbeitung“, „Abteilung“ und „Art der Tätigkeit“ sorgen dafür, dass kein Detail übersehen wird

Verwenden Sie die Vorlage sowohl für die Einarbeitung von Remote-Mitarbeitern als auch für die Einarbeitung von Mitarbeitern vor Ort

🎯 Ideal für: Kleine bis mittelständische Unternehmen und schnell wachsende Teams, die einen systematischen Einstellungsprozess suchen.

🤔 Sind Sie neu bei ClickUp? Diese Vorlage ist genau das Richtige für Sie! Sie enthält gezielte Kurse und Ressourcen, mit denen Ihr Team schnell und nahtlos durchstarten kann. 🚀

10. Einfache Vorlage für eine Checkliste für die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern von Template.net

Die einfache Vorlage für eine Checkliste für die Einarbeitung erleichtert die Nachverfolgung von Aufgaben und schafft einen strukturierten Prozess für die Begrüßung neuer Mitarbeiter.

Die vier Abschnitte dieser Vorlage decken alle Phasen der Einarbeitung ab: Vorbereitende und Begrüßungsgespräche, interne Vorbereitung und Setup, Vorstellung am ersten Tag sowie fortlaufende Schulungen und Leistungsbeurteilungen.

Sie ist einfach zu verwenden, vollständig anpassbar und in verschiedenen Dateiformaten (Microsoft Word, PDF, Google Docs, Apple Pages) verfügbar, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

⚒️ Schlüssel-Features

Navigieren Sie durch das einheitliche Design, um Aufgaben schnell und einfach zu erledigen

Nutzen Sie die moderne und äußerst anpassungsfähige Vorlage, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden

Erstellen Sie sowohl digitale als auch physische Checklisten, die für Teams leicht zu befolgen sind

🎯 Ideal für: Kleine Unternehmen mit geringem Personalbedarf, die ein übersichtliches Design benötigen.

11. Vorlage für Checkliste zur Einarbeitung und Nachverfolgung von Fortschritten von Template.net

Die Vorlage für die Checkliste zur Einarbeitung und die Nachverfolgung des Fortschritts bietet einen klaren Fahrplan für den ersten Monat. Die Vorlage ist in drei Abschnitte unterteilt, die jeweils unterschiedliche Aktivitäten, zu erledigende Elemente und entsprechende Zeitleisten enthalten.

Unternehmen können diese Vorlage personalisieren, indem sie ihr Firmenlogo, ihre E-Mail-Adresse, Website, Telefonnummer und Büroadresse hinzufügen. Das Beste daran ist, dass sie umfassend ist und online bearbeitet werden kann.

⚒️ Schlüssel-Features

Nutzen Sie den Abschnitt zur Orientierung in der ersten Woche mit Details zur Übersicht über das Unternehmen und zur Vorstellung des Teams für eine erste Schulungssitzung

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt für Woche zwei fort, in dem Produktschulungen, Mentoring und Projektvorstellungen behandelt werden

Beenden Sie den letzten Abschnitt mit Leistungsbewertungen, Feedback und einer Integrationsbewertung durch die Personalabteilung

🎯 Ideal für: Unternehmen mit häufigen Neueinstellungen und Organisationen, die ihre Einstellungsprozesse durch detailliertes Feedback und Dokumentation verbessern möchten.

📌 Lesen Sie auch: Die besten Vorlagen für Leistungsbeurteilungen zur Förderung des Mitarbeiterwachstums

12. Formularvorlage für Checkliste zur Einarbeitung von Template.net

Der Start in einen neuen Job ist mit vielen Veränderungen verbunden, die schwer zu überblicken sind. Um Verwirrung zu vermeiden, hilft dieses Formular für die Checkliste zur Einarbeitung Mitarbeitern und der Personalabteilung, auf dem gleichen Stand zu bleiben.

Der obere Abschnitt der Vorlage ist für Mitarbeiterinformationen vorgesehen, während im nächsten Abschnitt alle Schritte der Einarbeitung aufgelistet sind. Bearbeiten Sie die Vorlage online, geben Sie die Daten Ihres Unternehmens ein und speichern Sie sie. Schon sind Sie startklar.

⚒️ Schlüssel-Features

Listen Sie die wesentlichen Schritte für die Einarbeitung auf, wie z. B. die Unterzeichnung des Arbeitsvertrags, die Übermittlung der Gehaltsdaten und die Einrichtung des Zugangs für eine reibungslose Einarbeitung

Überwachen Sie den Fortschritt, fügen Sie Notizen hinzu und bestätigen Sie, wenn wichtige Aufgaben fertiggestellt sind

Füllen Sie die Aufgaben für die erste Woche und das Feedback aus, um die Vorlage für verschiedene Rollen anzupassen

🎯 Ideal für: Personalabteilungen, Personalverantwortliche und Teamleiter, die eine strukturierte und dennoch flexible Möglichkeit suchen, neue Mitarbeiter durch ihre ersten Tage zu begleiten.

13. Vorlage für eine Checkliste für die Einarbeitung von Entwicklern von Template.net

Sind Sie ein Technologieunternehmen, das häufig neue Mitarbeiter einstellt? Der Einstieg in eine Rolle als Entwickler erfordert, dass Mitarbeiter umfassend in Tools, Workflows und Codierungsstandards geschult werden, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Die Vorlage für die Checkliste für die Einarbeitung von Entwicklern ist speziell auf technische Fachkräfte zugeschnitten. Sie beginnt mit den wichtigsten Schritten vor der Einarbeitung, wie der Überprüfung der Einarbeitungsunterlagen, dem Einreichen von Formularen für die Personalabteilung und der Einrichtung eines Arbeitsplatzes mit der erforderlichen Software und den erforderlichen Tools.

⚒️ Schlüssel-Features

Behandeln Sie Themen wie Unternehmenskultur, Vorstellung des Teams und Zugang zu internen Kommunikationskanälen für eine umfassende erste Schulungssitzung

Helfen Sie neuen Mitarbeitern beim Einrichten von Versionskontrollsystemen und beim Zugriff auf Repositorys mit dem Abschnitt zur Konfiguration der Umgebung

Nutzen Sie Dokumentationsprüfungen und Code-Walkthroughs, um neuen Mitarbeitern ein umfassendes Verständnis der Codebasis zu vermitteln

🎯 Ideal für: Unternehmen und Tech-Teams, die eine Checkliste für verschiedene Aspekte der Einarbeitung von Entwicklern suchen.

14. Vorlage für den Onboarding-Prozess von Clients von Template.net

Diese Checkliste für den Onboarding-Prozess von Clients ist ein Muss für Buchhaltungsfirmen. Sie sorgt für einen reibungslosen Start, indem sie Ihnen hilft, wichtige Details wie Kontaktinformationen, Geschäftsstruktur und Finanzunterlagen zu sammeln, damit nichts übersehen wird.

Mit dieser Vorlage können Sie sich auf den Aufbau starker Beziehungen zu Ihren Clients konzentrieren, anstatt sich mit Papierkram herumzuschlagen.

⚒️ Schlüssel-Features

Schließen Sie den Vertrag ab, legen Sie die Leistungsbedingungen und Vertraulichkeitsmaßnahmen fest und richten Sie einen sicheren Zugang zum Client-Portal ein

Nutzen Sie den umfassenden Feedback-Bereich, um die Einstellungserfahrung zu verbessern

Erstellen Sie einen klaren Überblick über die nächsten Schritte für die laufende Finanzverwaltung und Beratung, um Zeit zu sparen

🎯 Ideal für: Kleine und mittelständische Buchhaltungsfirmen für die Einarbeitung von Clients.

📌 Sehen Sie sich auch an: ClickUp's HR & RecruitingTemplates – Einstellung, Onboarding und Mitarbeiterverwaltung mit vorgefertigten Vorlagen, die speziell für HR-Teams entwickelt wurden!

Was sind Vorlagen für Checklisten für neue Mitarbeiter?

Vorlagen für Checklisten für neue Mitarbeiter sind strukturierte Dokumente, die wichtige Aufgaben und Schritte für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter beschreiben. Diese Vorlagen helfen Personalverantwortlichen, Geschäftsinhabern und Teamleitern dabei, HR-Prozesse zu optimieren und einen reibungslosen Übergang für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.

Solche Vorlagen umfassen Unterlagen für das Pre-Onboarding, Onboarding-Programme, Schulungspläne für die erste Woche und alles, was dazwischen und darüber hinaus liegt.

Eine gut gestaltete Checkliste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter enthält Abschnitte für administrative Aufgaben, IT-Setup, Compliance-Anforderungen, Einführungen in die Unternehmenskultur und rollenspezifische Schulungen. Das Beste daran ist, dass die meisten dieser Checklisten je nach Größe des Unternehmens, Branche und Art der Arbeit (Remote-Arbeit oder im Büro) angepasst werden können.

Eine Vorlage für eine Checkliste für neue Mitarbeiter bietet Ihnen folgende Vorteile:

Standardisieren Sie die Einarbeitung, damit alle neuen Mitarbeiter die gleiche Erfahrung machen

Reduzieren Sie den administrativen Workload, indem Sie Aufgaben im Zusammenhang mit der Einstellung in einem strukturierten Format organisieren

Verbessern Sie die Mitarbeiterbindung, indem Sie die Einarbeitung reibungsloser und freundlicher gestalten

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie neuen Mitarbeitern helfen, sich schnell in ihre Rolle einzufinden

Was macht eine gute Vorlage für eine Checkliste für neue Mitarbeiter aus?

Eine gute Vorlage für eine Checkliste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter funktioniert wie eine To-do-Liste – übersichtlich, umfassend und an verschiedene Rollen und Arbeitsumgebungen anpassbar. Ihr Zweck ist es, sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Die folgenden Elemente sind der Schlüssel zu einer effektiven Checkliste:

Logischer Aufbau: Die Aufgaben sollten in einer Schritt-für-Schritt-Reihenfolge angeordnet sein und die Vorbereitungen vor dem Eintritt, wichtige Punkte für den ersten Tag und langfristige Meilensteine der Beschäftigung abdecken

Anpassungsoptionen: Die Vorlage sollte flexibel sein, um unterschiedliche Rollen, Abteilungen und Remote- oder Büro-Mitarbeiter zu berücksichtigen

Compliance und Dokumentation: Muss Abschnitte für rechtliche Formulare, Unternehmensrichtlinien, Informationen zu Sozialleistungen, Steuerdokumente und Sicherheitsprotokolle enthalten

Technisches Setup: Umfasst IT-Anforderungen wie E-Mail-Einrichtung, Systemzugang und Softwareinstallationen, damit die Mitarbeiter ohne Verzögerungen mit der Arbeit beginnen können

Integration in die Unternehmenskultur: Enthält Schritte zur Einführung neuer Mitarbeiter in die Mission, die Werte, die Führungsstruktur und die Erwartungen am Arbeitsplatz

Arbeiten Sie smarter mit ClickUp-Vorlagen ClickUp hat eine Vorlage für alles – Projektplanung, Meeting-Notizen, Nachverfolgung von Kampagnen, Vertriebspipelines, was auch immer Sie brauchen. Mit diesen gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie das Setup überspringen und direkt loslegen. Passen Sie sie an den Workflow Ihres Teams an und sparen Sie jede Woche mehrere Stunden Zeit.

Machen Sie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter nahtlos mit ClickUp-Vorlagen

Eine solide Checkliste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist der Schlüssel zu einem effektiven Onboarding-Prozess, der neuen Mitarbeitern hilft, schnell durchzustarten. Ein gut durchdachter Plan für die Einarbeitung, unterstützt durch praktische Tipps, macht den Übergang weniger überwältigend.

Vorlagen für Checklisten für neue Mitarbeiter verbessern Ihren Onboarding-Prozess erheblich. Unabhängig davon, für welche Vorlage Sie sich entscheiden, denken Sie daran, dass Sie damit die Grundlage für den langfristigen Erfolg Ihrer Mitarbeiter legen.

Mit den Vorlagen für Personalwesen und Recruiting von ClickUp wird die Verwaltung neuer Mitarbeiter zum Kinderspiel. Halten Sie Projekte auf Kurs, arbeiten Sie effektiv zusammen und bauen Sie ein erfolgreiches Team in einem leistungsstarken Workspace auf. Und das Beste daran? Es ist kostenlos. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an.