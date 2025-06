Kostenlose Figma-Styleguide-Vorlagen für einheitliche Designs

Überall unterschiedliche Schriftarten, unpassende Farben und Schaltflächen, die einer mysteriösen Logik zu folgen scheinen. Inkonsistenzen im Design schleichen sich schneller ein, als Sie denken, und ohne ein solides System werden sie nur noch schlimmer.

Deshalb benötigen Sie einen umfassenden Style Guide – eine zentrale Quelle für Typografie, Markenfarben, Abstände und UI-Komponenten, die auf Ihre Markenstimme abgestimmt ist und Ihre Designs professionell und einheitlich hält.

Aber seien wir ehrlich: Eine solche Vorlage von Grund auf neu zu erstellen, ist sehr zeitaufwendig.

Glücklicherweise übernehmen kostenlose Vorlagen für Figma-Markenstilrichtlinien die Arbeit für Sie. Diese vorgefertigten Frameworks helfen Ihnen dabei, ein Markenhandbuch für verschiedene Designprojekte konsistent zu pflegen und zu erstellen. So können Sie sich auf Ihre Kreativität konzentrieren, anstatt die Grundlagen neu zu erstellen.

Entdecken Sie die besten kostenlosen Vorlagen für den Einstieg.

Eine gute Vorlage für einen Figma-Styleguide bietet einen strukturierten Rahmen für die Einhaltung der Designkonsistenz.

Enthält:

Freundliche Erinnerung: Bei der Auswahl der Elemente für Ihren eigenen Styleguide ist es wichtig, das Leitbild im Auge zu behalten. Wenn Ihr Leitbild stark und motivierend ist, wie beispielsweise "Let's Do It" von Nike, dann müssen Ihre Designelemente dieses unterstützen, anstatt davon abzuweichen.

Im Folgenden finden Sie fünf kostenlose Vorlagen für Figma-Styleguides, die unterschiedliche Detailgenauigkeit und Anpassungsmöglichkeiten bieten:

Sie suchen einen übersichtlichen, gut strukturierten Style Guide? Die kostenlose Style Guide-Vorlage von RedSky Engineering umfasst Typografie, Farbpaletten, UI-Komponenten und Abstände – alles übersichtlich organisiert für einen schnellen Überblick.

Das einfache Layout erleichtert die Aktualisierung im Zuge der Weiterentwicklung Ihres Designs und macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Einzelentwickler und Teams. Es bietet die richtige Balance zwischen Struktur und Flexibilität und sorgt dafür, dass Ihr Designsystem einheitlich bleibt, ohne starr zu wirken.

UI Style Guide Templates von Yahiya Amiruddin enthalten verschiedene Formate für Style Guides, die sich an unterschiedliche Projektanforderungen anpassen lassen. Von Typografie und Schaltflächen bis hin zu Formularelementen und Rastersystemen bietet die Sammlung einen strukturierten Ansatz für konsistentes Design.

Dank zahlreicher Layout-Optionen können Sie das Format wählen, das am besten zu Ihrem Workflow passt. Außerdem lassen sich die Vorlagen ganz einfach für Entwickler freigeben, was die Übergabe vereinfacht.

Manchmal benötigen Sie kein ausgeklügeltes Designsystem, sondern nur eine schnelle Referenz für Schriftarten, Farben und Schatten. Der Simple Style Guide | Typography, Color & Shadow Template von Sagor Sur hält die Dinge minimalistisch und dennoch effektiv und konzentriert sich auf die visuellen Kernelemente ohne unnötige Komplexität.

Markenidentität geht über Farben und Schriftarten hinaus – sie umfasst auch die Art und Weise, wie Logos, Typografie und visuelle Elemente zusammenwirken. Der kostenlose Markenlogo-Styleguide von Vishnuraj Pr bietet eine klare Struktur für Markenrichtlinien und sorgt so für Konsistenz in allen digitalen und gedruckten Assets.

Die Vorlage "Figma Web Style Guide and FLEGOs" ist mehr als nur ein Styleguide – sie ist ein modulares Designsystem. Mit Typografie, Farben, UI-Komponenten und vorgefertigten Elementen (FLEGOs) hilft sie Designern und Entwicklern, schneller zu arbeiten und gleichzeitig eine einheitliche visuelle Sprache beizubehalten.

Er verbindet einen traditionellen Style Guide mit wiederverwendbaren Design-Blöcken und eignet sich somit perfekt für skalierbare Web-Projekte.

Figma ist ein leistungsstarkes Design-Tool, hat jedoch einige Nachteile, wenn es um die Pflege und Skalierung von Style Guides geht. Hier sind einige Einschränkungen, die Sie beachten sollten:

Figma ist ein leistungsstarkes Tool zum Entwerfen von Style Guides, aber wenn es um die Verwaltung einer gesamten Marke geht, bietet ClickUp , Ihre App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, eine umfassendere und strukturiertere Lösung.

Es ist eine gute Alternative zu Figma, mit der Teams Markenrichtlinien erstellen und speichern, Branding-Projekte verwalten, abteilungsübergreifend zusammenarbeiten und die Konsistenz aller Markenressourcen sicherstellen können.

Mit ClickUp für Branding-Teams erhalten Unternehmen einen zentralen hub für die Speicherung von Logos, Schriftarten, Farben und anderen Markenelementen.

Anstelle von verstreuten Dateien und veralteten PDFs sorgt ClickUp dafür, dass Branding-Richtlinien immer zugänglich, aktuell und standardisiert sind.

Teams können außerdem Genehmigungs-Workflows automatisieren und so Verzögerungen und Missverständnisse bei Branding-Entscheidungen reduzieren.

Gemma Kuenzi, Art Director bei Kredo Inc. , fasst es perfekt zusammen:

ClickUp ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin Art Director bei Kredo Inc, der übergeordneten Firma von drei Tochtergesellschaften. Ich leite ein Team von Designern, daher hilft mir ClickUp beim Projektmanagement, Zeitmanagement, der Delegation von Arbeit und vielem mehr!

Für Designteams bietet ClickUp for Creative & Design Teams eine nahtlosere Möglichkeit zur Verwaltung von Projekten. Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen es Designern, Marketingfachleuten und Stakeholdern, Feedback zu geben, Änderungen zu verfolgen und ohne Verwirrung zu iterieren.

Integrierte Aufgaben und Features für das Markenmanagement, wie Zeitleisten, Abhängigkeiten und Versionskontrolle, sorgen dafür, dass Branding-Projekte im Zeitplan bleiben und veraltete Assets nicht verwendet werden.

ClickUp lässt sich auch in beliebte Design-Tools wie Figma und Adobe Creative Cloud integrieren, sodass Workflows einfach verbunden werden können, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen. Dadurch kann die Zeit für die Fertigstellung von Designanfragen um 33 % reduziert werden!

Darüber hinaus bietet ClickUp die folgenden fantastischen Vorlagen, mit denen Teams Branding, Design und Marketing-KPIs effizient verwalten und so Konsistenz und Zusammenarbeit über alle Projekte hinweg sicherstellen können:

Eine starke Markenidentität erfordert mehr als nur ein Logo und eine Farbpalette – sie benötigt einen umfassenden Leitfaden, der die Konsistenz aller digitalen und gedruckten Materialien gewährleistet. Die ClickUp-Vorlage für einen Styleguide bietet einen strukturierten Rahmen, um jeden Aspekt der visuellen Identität Ihrer Marke zu dokumentieren.

Mit dem dokumentähnlichen Format von ClickUp können Teams den Style Guide ganz einfach in Echtzeit aktualisieren und gemeinsam bearbeiten, wodurch die Verwirrung vermieden wird, die bei statischen Design-Dateien entsteht.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Sie bauen eine Marke von Grund auf auf? Die ClickUp-Vorlage zum Erstellen eines Style Guides bietet einen strukturierten Ansatz zur Entwicklung einer einheitlichen Markenidentität und führt Teams Schritt für Schritt durch den Prozess.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Style Guide ist diese Vorlage als lebendiges Dokument konzipiert, sodass Teams ihre Branding-Elemente im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts kontinuierlich verfeinern und aktualisieren können.

Diese Vorlage hilft Teams dabei, Folgendes zu definieren:

🧠 Wissenswertes: Der erste bekannte Styleguide stammt aus dem Jahr 1893 – Horace Harts "Rules for Compositors and Readers", der bei Oxford University Press verwendet wurde.

Ihr Logo ist das auffälligste Element Ihrer Marke, und eine inkonsistente Verwendung kann die Wiedererkennbarkeit Ihrer Marke schwächen. Die ClickUp-Vorlage für den Logo-Styleguide stellt sicher, dass alle internen Teams und externen Partner Ihr Logo korrekt und konsistent verwenden.

Diese Vorlage enthält:

Nicht jedes Design-Projekt erfordert einen vollständigen Marken-Styleguide. Manchmal benötigen Teams einen projektspezifischen Styleguide, um die Konsistenz innerhalb einer bestimmten Kampagne, eines Produkts oder einer digitalen Erfahrung zu gewährleisten. Die ClickUp-Vorlage für Projekt-Styleguides hilft Teams dabei, Designregeln auf Mikroebene festzulegen und einzuhalten.

Schlüssel-Features dieser Vorlage:

Ein Markenbuch ist ein umfassender Leitfaden, der über Designelemente hinausgeht und Markenbotschaften, Positionierung und Storytelling umfasst. Die ClickUp-Vorlage für Markenbücher bietet eine strukturierte Möglichkeit, alle Aspekte Ihrer Markenidentität an einem Ort zu dokumentieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Markenhandbüchern ist diese Vorlage interaktiv und kann kontinuierlich aktualisiert werden, um sich an veränderte Markenstrategien anzupassen. In dieser Vorlage finden Sie Abschnitte zu folgenden Themen:

Eine klar definierte Richtlinie für den Markenstil sorgt für Konsistenz in allen Marketingmaterialien, internen Dokumenten und Kundenkontaktpunkten. Die ClickUp-Vorlage für Markenrichtlinien bietet einen strukturierten Rahmen zur Dokumentation und Durchsetzung der wichtigsten visuellen und kommunikativen Elemente Ihrer Marke.

Im Gegensatz zu herkömmlichen PDFs oder statischen Figma-Dateien ist diese Vorlage interaktiv und leicht zu aktualisieren. Sie ermöglicht Teams die Zusammenarbeit in Echtzeit und sorgt dafür, dass Branding-Richtlinien immer auf dem neuesten Stand sind.

Diese Vorlage umfasst:

