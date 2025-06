die 13 besten Anrufaufzeichnungsprogramme für Unternehmen und Teams im Jahr 2025

Eine zuverlässige Anrufaufzeichnungssoftware kann entscheidend sein, egal ob Sie Geschäfte abschließen, Kundenfeedback sammeln oder die Abstimmung im Team sicherstellen möchten. Aber wie wählen Sie bei so vielen verfügbaren Tools das richtige für Ihre Geschäftsanforderungen aus?

Wir haben 13 der besten Anrufaufzeichnungsprogramme ausgewählt, damit Sie eine Lösung finden, die Compliance, Qualität und Benutzerfreundlichkeit vereint.

Entdecken Sie die Software zur Aufzeichnung von Sprachanrufen, mit der Sie die Kommunikation Ihres Teams in diesem Jahr revolutionieren können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie benötigen eine Lösung für die Anrufaufzeichnung, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die 13 besten Softwareoptionen für die Anrufaufzeichnung und ihre jeweiligen Stärken: : Am besten geeignet für die Integration von Anrufaufzeichnungen in Aufgaben, Coaching und Zusammenarbeit ClickUp: Am besten geeignet für die Integration von Anrufaufzeichnungen in Aufgaben, Coaching und Zusammenarbeit Gong: Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebserkenntnisse und Nachverfolgung von Geschäften Aircall: Am besten geeignet für Cloud-basierte Anrufaufzeichnung und CRM-Integration Talkdesk: Am besten geeignet für KI-gesteuerte Anrufaufzeichnung in Kontaktzentren RingCentral: Am besten geeignet für Unified Communications und skalierbare Anrufaufzeichnung Dialpad: Am besten geeignet für KI-gestützte Echtzeit-Transkription und Anrufanalyse The Rev Call Recorder: Am besten für kostenlose Anrufaufzeichnung mit präzisen Transkriptionen TapeACall: Am besten für die Aufzeichnung von Anrufen auf Smartphones mit unbegrenztem Speicher All Call Recorder: Am besten geeignet für flexible Aufzeichnungs- und Audioformatoptionen auf Android Cube Call Recorder: Am besten geeignet für die Aufzeichnung von VoIP- und Mobilfunkgesprächen auf Android- und iPhone-Geräten Google Voice: Am besten geeignet für einfache, kostengünstige VoIP-Anrufaufzeichnung Call Master: Am besten für die Anrufaufzeichnung mit integriertem Spam-Block Call Recorder Automatic: Am besten für die freihändige Anrufaufzeichnung mit Spam-Blockierung

Was sollten Sie bei einer Anrufaufzeichnungssoftware beachten?

Bevor wir uns die besten Tools zur Anrufaufzeichnung ansehen, wollen wir zunächst einmal klären, was eine gute Software zur Anrufaufzeichnung ausmacht.

📌 Hier ist eine Liste der wichtigsten Features, über die Ihre Anrufaufzeichnungssoftware verfügen sollte:

Automatische Anrufaufzeichnung: Erfassen Sie eingehende und ausgehende Anrufe, ohne etwas zu verpassen

Cloud-Backup für unbegrenzten Speicher: Verlieren Sie nie wieder eine wichtige Unterhaltung dank sicherem, skalierbarem Speicher

Anrufprotokolle für eine organisierte Nachverfolgung: Zeitstempel, Anrufer-ID und Dauer der Anrufe auf einen Blick

Intelligente Suche für schnellen Zugriff: Finden Sie bestimmte aufgezeichnete Telefonate anhand von Stichwörtern, Daten oder Anrufer-Infos

CRM-Integration für nahtlose Workflows: Synchronisierung von Anrufaufzeichnungen direkt in Kundenprofile

VoIP- und Telefonsystemkompatibilität für Flexibilität: Arbeit über Festnetz, VoIP-Apps und mobile Geräte hinweg

Datenverschlüsselung für Sicherheit: Schützen Sie Verkaufsgespräche und sensible Geschäftsinformationen

Compliance-Features für Rechtssicherheit: Halten Sie die Vorschriften der DSGVO, HIPAA und CCPA ein

Anruf-Transkription für einfache Analyse: Konvertieren Sie Sprachaufzeichnungen in durchsuchbaren Text

Echtzeitüberwachung für Coaching: Helfen Sie Ihren Vertriebsteams, ihre Vorgehensweise bei Live-Anrufen zu optimieren

Die beste Software zur Anrufaufzeichnung

Ganz gleich, ob Sie Schulungen verbessern, Compliance sicherstellen oder den Kundenservice optimieren möchten – mit den richtigen Tools zur Anrufaufzeichnung können Sie wichtige Unterhaltungen mühelos erfassen.

Entdecken Sie einige der besten verfügbaren Softwareoptionen für die Anrufaufzeichnung, um Ihre Kommunikationsstrategie zu optimieren!

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Integration von Anrufaufzeichnungen in Aufgaben, Coaching und Zusammenarbeit)

Erfassen Sie jedes Detail – Der KI-Notizblock von ClickUp notiert automatisch Ideen, Aktionselemente und Meeting-Notizen sofort

Viele Unternehmen behaupten zwar, "All-in-One"-Lösungen anzubieten, aber letztendlich bündeln sie nur einzelne Module. Sie sehen weiterhin unterschiedliche Benutzeroberflächen, Anmeldungen oder Datensilos. Hier setzt ClickUp neue Maßstäbe, denn es ist die einzige App, die wirklich alles für die Arbeit bietet

ClickUp integriert Anrufaufzeichnungen, Aufgaben, KI-gestützte Automatisierung und Tools für die Zusammenarbeit in einer Plattform, sodass Teams über eine einheitliche Oberfläche einfach zusammenarbeiten können.

ClickUp AI Notetaker

Wir alle kennen das: Wir durchforsten verzweifelt endlose E-Mails, Meeting-Protokolle und zufällige Notizen, um das eine entscheidende Detail aus dem Meeting der letzten Woche zu finden

Mit ClickUp AI Notetaker können Sie sich von diesem Chaos verabschieden. Mit KI-gestützten automatischen Transkriptionen, Zusammenfassungen und Aktionselementen wird jeder Anruf mühelos erfasst und organisiert – kein Rätselraten mehr, keine Unordnung mehr – nur noch kristallklare Notizen, die Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen.

ClickUp AI Notetaker kann automatisch Aufgaben aus Ihren Meeting-Diskussionen erstellen oder die Zusammenfassung direkt in Ihrem Team-Chat freigeben. Auf diese Weise bleiben alle auf dem gleichen Stand und nichts geht verloren.

📋 Das leistet ClickUp AI Notetaker für Sie:

✅ Automatische Aufzeichnung und Transkription von Meetings

✅ Erstellt Meeting-Zusammenfassungen mit den wichtigsten Erkenntnissen und Aktionselementen

✅ Erfasst vollständige Audioaufzeichnungen als Referenz

✅ Listet Teilnehmer auf und organisiert Notizen in ClickUp-Dokumenten

✅ Ermöglicht die Suche in Transkripten, um wichtige Details sofort zu finden

✅ Funktioniert mit Zoom, Google Meet und Teams für eine nahtlose Integration

✅ Synchronisierung mit der Kalender-Ansicht von ClickUp für automatische Teilnahme und Notizen

ClickUp Clips

Wir alle kennen das: Wir schreiben langatmige E-Mails oder nehmen noch ein Meeting, nur um etwas zu erklären, das in wenigen Sekunden hätte gezeigt werden können. Die Kommunikation bei der Arbeit ist gestört, aber ClickUp Clips behebt das Problem. 🏆

Mit ClickUp Clips können Sie Sprach- und Videoanrufe aufzeichnen, bearbeiten und freigeben, wodurch die Kommunikation schneller, klarer und effizienter wird. Keine Verwirrung mehr, kein Hin- und Her-Schicken von Nachrichten – einfach aufnehmen, visuell erklären und senden.

Nehmen Sie Anrufe und Bildschirmaufzeichnungen auf und sorgen Sie für eine nahtlose Kommunikation mit Optionen zur Bearbeitung, Freigabe und zum Herunterladen mit ClickUp Clips

📹 Das bietet Ihnen ClickUp Clips:

✅ Zeichnen Sie Sprach- und Videoanrufe sowie Bildschirmaufnahmen für sofortige Klarheit auf✅ Betten Sie Clips direkt in ClickUp-Dokumente und ClickUp-Chat ein, um die Kommunikation zu optimieren✅ Bearbeiten, freigeben und herunterladen Sie Clips mühelos✅ Automatische Transkription mit ClickUp Brain , komplett mit Zeitstempeln für eine einfache Suche✅ Wandeln Sie Clips mit ClickUp Aufgaben in Aufgaben um – damit nichts verloren geht✅ Synchronisierung mit ClickUp Dokumenten für detaillierte Erklärungen und Anleitungen

💡 Profi-Tipp: Jeder in ClickUp Chat gesendete Clip wird automatisch eingebettet, sodass Sie schnell darauf zugreifen können – ohne Links oder E-Mails durchsuchen zu müssen!

ClickUp lässt sich außerdem nahtlos in über 1.000 Apps integrieren, darunter Google Meet, Zoom, Microsoft Teams und andere VoIP- und Konferenzanruf-Software, und sorgt so für einen reibungslosen Workflow, ohne dass Sie zwischen Plattformen wechseln müssen.

Durch die Kombination dieser Features wird ClickUp zu einem zentralen hub für die Verwaltung aller Aspekte Ihrer Anrufe und Meetings:

Speichern Sie Notizen, Aufzeichnungen und Aktionselemente aus Meetings an einem Ort

Arbeiten Sie mit Ihrem Team an Nachfassaktionen und nächsten Schritten zusammen

Nutzen Sie die robusten Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp, um Verantwortlichkeiten und Fortschritte sicherzustellen

Wie Ray Chan, VP of IT bei San Diego Padres, bestätigt,

Durch die Verwendung von ClickUp bleiben wir in Verbindung und haben Sichtbarkeit über das gesamte Unternehmen hinweg.

Die besten Features von ClickUp

Aufzeichnen und freigeben: Nehmen Sie Teamschulungen und Demos für Coaching und Wissensaustausch auf

KI-gestützte Transkription: Transkribieren Sie Sprachaufzeichnungen mit intelligenten Zusammenfassungen mit ClickUp Brain

Kontextbezogene Zusammenarbeit: Fügen Sie Clips Kommentare mit Zeitstempel hinzu, um sie leicht wiederzufinden

Verwertbare Erkenntnisse: Erstellen Sie aus Aufzeichnungen Aufgaben, um Schlüsselmomente in Maßnahmen umzusetzen

Chrome-Erweiterung für mehr Produktivität: Mit Mit der Chrome-Erweiterung von ClickUp können Sie Zeiten erfassen, Aufgaben erstellen und Screenshots im Browser aufnehmen

Visuelle Dokumentation mit ClickUp Docs: Betten Sie Videoaufzeichnungen direkt in ClickUp Docs ein, um Erklärungen oder Demos zu vereinfachen

Clips in ClickUp-Aufgaben aufzeichnen und einbetten: Nehmen Sie Sprachaufzeichnungen oder Bildschirmaufzeichnungen auf und hängen Sie sie an ClickUp-Aufgaben an, sodass alle relevanten Informationen an einem Ort gespeichert sind

Einschränkungen von ClickUp

Für einige Benutzer aufgrund der umfangreichen Features möglicherweise kompliziert

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

ClickUp AI Notetaker: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Man muss nicht mehr zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln. Im Vergleich zu anderer Software bietet es eine unvergleichliche Anzahl an Features.

🔮 Schlüssel-Insight: ClickUp Meetings speichert alles an einem Ort – Notizen, Meeting-Agenden und Aktionselemente –, sodass Ihr Team immer weiß, was als Nächstes ansteht. Kein Durchsuchen verstreuter Dokumente oder vergessenes Nachfassen mehr! Mit KI-gestützten Notizen, Checklisten und zugewiesenen Kommentaren ist jedes Meeting organisiert, umsetzbar und leicht wiederzufinden. 🚀

2. Gong (Am besten geeignet für KI-gestützte Vertriebserkenntnisse und Nachverfolgung von Geschäften)

Über Gong

Gong ist eine fortschrittliche Anrufaufzeichnungssoftware, die Verkaufsgespräche automatisch aufzeichnet, transkribiert und analysiert, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.

Mithilfe von KI identifiziert Gong die Stimmung der Kunden, Schlüsselthemen und Einwände und hilft Vertriebsteams dabei, ihre Verkaufsargumente zu verbessern und Geschäfte abzuschließen.

Gong lässt sich auch in CRMs, Webkonferenz- und E-Mail-Plattformen integrieren, sodass alle Kundeninteraktionen erfasst und analysiert werden, um bessere Entscheidungen treffen zu können.

Die besten Features von Gong

Wandeln Sie eingehende und ausgehende Anrufe in Text um, der nach Stichwörtern durchsucht werden kann

Erkennen Sie Schlüsselthemen, Einwände und die Stimmung Ihrer Kunden , um Ihre Vertriebsstrategien zu verbessern

*integrieren Sie Anrufaufzeichnungen in CRM-Komponenten , um Geschäfte nahtlos nachzuverfolgen und vollständige Sichtbarkeit in der Vertriebspipeline zu erhalten.

Identifizieren Sie Muster über mehrere Anrufe hinweg, um das Vertriebscoaching und die Kommunikation zu optimieren

Markieren Sie wichtige Momente in Anrufen, um sie leicht wiederzufinden und nachzuverfolgen

Liefern Sie datengestütztes Feedback, um die individuelle Vertriebsleistung zu verbessern

Limits von Gong

Unterbrechungen oder Tonstörungen können die Transkriptionsgenauigkeit beeinträchtigen

Eingeschränkte Möglichkeit zum Exportieren großer Datensätze für die externe Verwendung

Unterstützt Aufzeichnungen von bis zu 7 Stunden, längere Meetings müssen geteilt werden

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Gong

G2: 4,8/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gong?

Laut diesem G2-Benutzer:

Gong hilft mir, in allen Meetings konzentriert und engagiert zu bleiben, indem es alle Notizen für mich macht. Das ist äußerst vorteilhaft, da ich meinen Clients aktiv zuhören und ihre tatsächlichen Probleme erkennen kann, was wiederum zu neuen Geschäften für mich führt.

🌟 Wissenswertes: Während Telefonzentralen (mit Telefonisten) bereits Ende des 19. Jahrhunderts existierten, geht das Konzept eines speziellen "Callcenters" oft auf die 1960er Jahre zurück. Birmingham Press and Mail in Großbritannien wird häufig als eines der ersten Unternehmen genannt, das ein kommerzielles System installierte, mit dem Kundenanrufe an bestimmte Mitarbeiter weitergeleitet wurden.

3. Aircall (Am besten geeignet für Cloud-basierte Anrufaufzeichnung und CRM-Integration)

Über Aircall

Aircall ist eine Anrufverwaltungssoftware für Unternehmen, die sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe über die Plattform erfassen und speichern möchten.

Dieses Tool hilft Teams dabei, den Kundenservice, die Vertriebsleistung und die Qualitätssicherung zu verbessern, indem es eine zuverlässige Aufzeichnung der Kundeninteraktionen bereitstellt. Dank seiner Features, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer internen Contact Center-Abläufe innerhalb der Cloud-Plattform unterstützen, kann es auch als Kontaktmanagement-Software eingesetzt werden.

Die besten Features von Aircall

Aufzeichnen und Abrufen eingehender und ausgehender Anrufe, die über eine Aircall-Telefonnummer getätigt wurden

Passen Sie die Einstellungen für die Aufzeichnung an, um bestimmte Anrufe aufzuzeichnen oder alle Unterhaltungen automatisch aufzuzeichnen

Bewerten Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter und bieten Sie gezieltes Coaching anhand von Anrufaufzeichnungen

Gewinnen Sie wertvolle Kundenerkenntnisse , indem Sie Interaktionen überprüfen, um Kundenbedürfnisse und Schwachstellen zu verstehen

Stellen Sie die Einhaltung branchenüblicher Vorschriften sicher, indem Sie genaue Anrufprotokolle und Aufzeichnungen führen

Limits von Aircall

Anrufe, die länger als 4 Stunden dauern, werden nicht gespeichert

Interne Anrufe zwischen Aircall-Benutzern werden nicht aufgezeichnet

Preise für Aircall

Essential: 40 $/Monat pro Benutzer

Professional: 70 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Aircall

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Aircall?

Das sagt ein Benutzer von Capterra über Aircall:

Wir verwenden Aircall und seine Integration mit HubSpot in unserem Remote-Team, und es funktioniert sehr, sehr gut. Alles wird automatisch protokolliert, und wir können sogar Workflows basierend auf einigen Aircall-Regeln erstellen.

💡 Profi-Tipp: Mit diesen 10 kostenlosen Vorlagen für Anrufprotokolle behalten Sie mühelos den Überblick über eingehende und ausgehende Anrufe

Über Talkdesk

Talkdesk ist eine Anrufaufzeichnungssoftware, die für Kundensupport-Teams und Kontaktzentren entwickelt wurde, um Telefonate zwischen Agenten und Kunden aufzuzeichnen und zu speichern.

Mit Features wie KI-gestützten Einblicken und Echtzeit-Anrufüberwachung verbessert Talkdesk sowohl das Kundenerlebnis als auch die Qualitätskontrolle in Umgebungen mit hohem Anrufaufkommen.

Die besten Features von Talkdesk

Legen Sie anpassbare Parameter für die Aufzeichnung fest, um zu steuern, wann und wie lange Anrufe aufgezeichnet werden

Überprüfen Sie Anrufe mit Qualitätsmanagement-Tools, einschließlich zeitgestempelter Notizen für detaillierte Analysen

Überwachen Sie Anrufe in Echtzeit mit Live-Aufzeichnungssteuerung und Optionen zum Anhalten/Fortsetzen

Wählen Sie flexible Speicheroptionen, um Aufbewahrungsrichtlinien und Speicherplatz zu verwalten

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse, um Zusammenfassungen von Unterhaltungen zu erstellen, die Stimmung Ihrer Kunden zu erkennen und relevante Wissensartikel vorzuschlagen

Limits von Talkdesk

Anrufe mit längeren Schweigepausen werden nicht aufgezeichnet

Standardmäßig wird die Aufzeichnung bei einer Weiterleitung fortgesetzt, aber die Einstellungen können angepasst werden

Die Aufzeichnung von Gesprächen zwischen Agenten erfordert eine Konfiguration durch den Administrator

Preise für Talkdesk

Financial Services Experience Cloud für Banken: 225 $/Monat pro Benutzer

Financial Services Experience Cloud für Versicherungen: 225 $/Monat pro Benutzer

Healthcare Experience Cloud für Anbieter: 225 $/Monat pro Benutzer

Retail Experience Cloud Edition: 225 $/Monat pro Benutzer

CX Cloud Government Edition: 225 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Talkdesk

G2: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Talkdesk?

Laut diesem G2-Benutzer:

Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit von Talkdesk, es ist sehr leicht zu verstehen und neuen Mitarbeitern zu vermitteln. Wir nutzen Talkdesk täglich, um Anrufe mit Kunden zu tätigen und entgegenzunehmen, daher ist es für uns wichtig, dass die Software gut funktioniert.

🌟 Wissenswertes: In der Kundenservice-Schulung gibt es eine bekannte Maxime: "Kunden können ein Lächeln hören. " Untersuchungen zur Sprachqualität zeigen, dass Lächeln den Tonfall verändert (ein spürbarer Effekt auf Tonhöhe und Resonanz). Es hilft, Freundlichkeit und Wärme zu vermitteln, auch wenn der Kunde Sie nicht sehen kann.

5. RingCentral (Am besten geeignet für Unified Communications und skalierbare Anrufaufzeichnung)

Über RingCentral

Das Durchsuchen einer Vielzahl von Apps für die Kommunikation kann viel Zeit kosten, die dann für die eigentliche Arbeit fehlt, insbesondere für Vertriebsmitarbeiter. RingCentral löst dieses Problem.

RingCentral ist eine Anrufaufzeichnungssoftware für Unternehmen, die eine zentrale Kommunikationsplattform für die Verwaltung von Telefonanrufen, Verkaufsgesprächen und Kundeninteraktionen benötigen.

Diese Software bietet automatische und bedarfsgesteuerte Anrufaufzeichnung und ist damit eine flexible Wahl für Vertriebsteams, Kundensupport und Geschäftsleiter.

Die besten Features von RingCentral

Aktivieren Sie die automatische Anrufaufzeichnung für eingehende und ausgehende Anrufe mit On-Demand-Aufzeichnungsoptionen

Effiziente Speicherung von Aufzeichnungen dank großer Speicherkapazität und anpassbaren Einstellungen für die Aufbewahrungsdauer

Passen Sie Audio-Benachrichtigungen an, um Anrufer zu informieren, wenn eine Aufzeichnung beginnt

Nutzen Sie KI-gestützte Analysen für Anrufzusammenfassungen, Transkriptionen und die Nachverfolgung von Schlüsselwörtern

Nahtlose Integration in CRM-Plattformen wie Salesforce und HubSpot für eine bessere Anrufprotokollierung und Kundeninformationen

Sorgen Sie für sicheren Speicher in der Cloud mit dem nativen Cloud-Telefonsystem von RingCentral, das HIPAA, DSGVO und anderen Branchenvorschriften entspricht

Einschränkungen von RingCentral

Maximale Speicher-Limits pro Konto, die bei hohem Anrufaufkommen schnell erschöpft sein können

Automatische zeitbasierte Löschung von Aufzeichnungen, auch wenn die Kapazität des Speichers nicht ausgeschöpft ist

Unbegrenzter Speicher ist nur in höheren Plänen verfügbar

Preise von RingCentral

Kernfunktion: 30 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 35 $/Monat pro Benutzer

Ultra: 45 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu RingCentral

G2: 4,0/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 230 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Unternehmen profitieren von einem zentralisierten System, aber ohne dieses gehen wichtige Nachverfolgungen und Entscheidungen oft über mehrere Tools verloren. Untersuchungen zeigen, dass 43 % der Arbeitnehmer nur 0 bis 10 Nachrichten pro Tag versenden – was bedeuten könnte, dass sie sich auf konzentriertere, sinnvollere Unterhaltungen konzentrieren oder mit einer verstreuten Kommunikation über verschiedene Plattformen zu kämpfen haben. Hier kommt eine All-in-One-Plattform für Produktivität wie ClickUp ins Spiel, die Teams dabei hilft, Unterhaltungen, Aufzeichnungen, Projektaktualisierungen und den Wissensaustausch in einem Workspace zu zentralisieren.

6. Dialpad (Am besten geeignet für KI-gestützte Echtzeit-Transkription und Anrufanalyse)

Über Dialpad

Ein verpasstes Meeting kann Wochen an Rückständen in Ihrer Workload bedeuten. Dieses Problem wird durch Dialpad gelöst.

Dialpad ist eine Software zur Anrufaufzeichnung und -transkription, die sich durch ihre intelligente Suchfunktion auszeichnet, die sich gut mit den KI-gestützten Zusammenfassungen kombinieren lässt. Diese Funktion stellt sicher, dass Unternehmen Anrufe effizient überprüfen und wichtige Erkenntnisse gewinnen können, die zur Verbesserung der Anrufqualität genutzt werden können.

Dialpad eignet sich besonders für Vertriebsteams und Kundendienstmitarbeiter und hilft dabei, den Kundenservice, die Schulung und die Nachverfolgung der Leistung zu verbessern.

Die besten Features von Dialpad

Transkribieren Sie Anrufe in Echtzeit , um eingehende und ausgehende Anrufe sofort zu erfassen

Erstellen Sie KI-gestützte Anrufzusammenfassungen , um Schlüsselpunkte hervorzuheben und die Stimmung Ihrer Kunden zu analysieren

Pausieren Sie Aufzeichnungen automatisch, um die Erfassung von Kreditkartendaten oder vertraulichen Daten zu verhindern

Suchen und filtern Sie Aufzeichnungen , um bestimmte aufgezeichnete Telefonate anhand von Stichwörtern und Kriterien schnell zu finden

Taggen und kategorisieren Sie Anrufe für eine einfache Organisation und detaillierte Anrufanalyse

Integration mit CRM-Plattformen, um Anrufaufzeichnungen mit Kundendaten zu verknüpfen und so die Nachverfolgung im Vertrieb und Kundensupport zu verbessern

Einschränkungen von Dialpad

Die automatische Anrufaufzeichnung ist im Standard-Plan nicht verfügbar und muss manuell gestartet werden

Die Zugriffskontrolle beschränkt die Aufzeichnungen von Schulungsteilnehmern auf Administratoren und Coaches

Keine Video- oder Bildschirmaufzeichnung in Dialpad-Meetings; es wird nur Audio von PSTN-Leitungen aufgezeichnet

Preise für Dialpad

Standard: 27 $/Monat pro Benutzer

Pro: 35 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2: 4,4/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Dialpad?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich liebe die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, die die Verwendung von Dialpad einfacher macht als die Verwendung eines normalen Festnetztelefons im Büro. Die Navigation innerhalb der App ist einfach und alle Features lassen sich leicht entdecken. Sie können Ihre Anrufe nahtlos und ohne zusätzlichen Aufwand innerhalb Ihres Büros/Ihrer Organisation weiterleiten.

🔮 Schlüssel Erkenntnis: Anrufaufzeichnungen sind großartig, aber manchmal ist Sehen genauso wichtig wie Hören – kombinieren Sie sie mit den 15 besten Bildschirmaufzeichnungsprogrammen ohne Wasserzeichen, um den Kontext vollständig zu erfassen!

7. TapeACall (Am besten geeignet für die Aufzeichnung von Anrufen auf Smartphones mit unbegrenztem Speicher)

Über TapeACall

TapeACall ist eine App zur Anrufaufzeichnung, die für Smartphone-Benutzer entwickelt wurde, die mühelos eingehende und ausgehende Anrufe aufzeichnen müssen

Diese App sorgt dafür, dass keine wichtigen Details von Telefonaten verloren gehen, und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen – Business-Meetings, Verkaufsgespräche, Interviews, rechtliche Dokumentationen oder persönliche Aufzeichnungen.

Die besten Features von TapeACall

Unbegrenzte Aufzeichnung eingehender und ausgehender Anrufe ohne Speicher-Limit

Transkribieren Sie aufgezeichnete Telefonate automatisch mit hoher Genauigkeit

Integrieren Sie Cloud-Speicherplattformen wie Google Drive, Dropbox und Evernote

Geben Sie Aufzeichnungen sofort per E-Mail, SMS und in sozialen Medien frei

Nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten für mühelose Übertragung von Aufzeichnungen

Limits von TapeACall

Erfordert Support für Dreierkonferenzen, um Anrufe zusammenzuführen und aufzuzeichnen

Eingeschränkte kostenlose Version, ermöglicht nur die Wiedergabe der ersten 60 Sekunden einer Aufzeichnung

Preise für TapeACall

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TapeACall

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für Meeting-Notizen für bessere Meeting-Protokolle

8. The Rev Call Recorder (Am besten für kostenlose Anrufaufzeichnung mit präzisen Transkriptionen)

Über The Rev Call Recorder

Der Rev Call Recorder ist eine App zur Anrufaufzeichnung für iPhone-Benutzer, die einen kostenlosen, unbegrenzten Anrufrekorder mit einer Option für hochpräzise Transkription benötigen.

Ganz gleich, ob Sie Verkaufsgespräche, Interviews oder Geschäftsgespräche aufzeichnen – mit The Rev Call Recorder wird jedes Wort erfasst und Sie können bei Bedarf Transkripte in der richtigen Reihenfolge anfordern.

Die besten Features von Rev Call Recorder

Nehmen Sie unbegrenzt eingehende und ausgehende Anrufe ohne versteckte Gebühren auf

Nehmen Sie Audio in hoher Qualität auf oder importieren Sie externe Dateien wie Sprachmemos

Transkribieren Sie aufgezeichnete Telefonate mit einer Genauigkeit von 99 % (kostenpflichtiger Dienst)

Organisieren Sie Aufzeichnungen in Ordnern und geben Sie sie über mehrere Kanäle frei

Integrieren Sie Dropbox, SMS und E-Mail für eine einfache Dateiverwaltung

Die Limits von Rev Call Recorder

Unterstützt nur Anrufe innerhalb der USA und Kanadas

Erfordert das manuelle Hochladen von Aufzeichnungen für die Transkription, da die App keine automatische Transkription durchführt

Preise für Rev Call Recorder

Free-Plan

Basis: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 34,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Rev Call Recorder

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Lesen Sie auch: 10 Beispiele für die beste CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

9. All Call Recorder (Am besten geeignet für flexible Aufzeichnungs- und Audioformatoptionen auf Android)

Über All Call Recorder

All Call Recorder ist eine App zur Anrufaufzeichnung für Android-Geräte, mit der Benutzer Telefonate mit anpassbaren Einstellungen aufzeichnen, speichern und verwalten können.

Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihre Unterhaltungen sichern, Ihr Vertriebsteam schulen oder Ihre Anrufqualität verbessern möchten.

Darüber hinaus bietet All Call Recorder mehrere Aufnahmeformate, Transkriptionsdienste und Freigabeoptionen für zusätzliche Flexibilität.

Die besten Features von All Call Recorder

Aufzeichnen von Anrufen anhand der Nummer, des Kontakts oder ausgewählter Kontakte

Unterstützt mehrere Aufnahmeformate, darunter MP3, M4A, OGG, WAV, AMR, 3GP, FLAC und MP4

Transkribieren Sie Aufzeichnungen mit einem kostenlosen englischen Transkriptionsdienst

Bestimmte Teile aufgezeichneter Telefonate freigeben

Übertragen Sie Aufzeichnungen zwischen Geräten

Filtern Sie Anrufe mit einer Whitelist, um auszuwählen, welche Anrufe aufgezeichnet werden sollen

Passen Sie die Audioqualität für optimierten Speicher und Klarheit an

Alle Einschränkungen von Call Recorder

Einige Apps von Drittanbietern können die Arbeit des Anrufaufzeichnungsprogramms blockieren, sodass eine manuelle Freigabe erforderlich ist

Alle Preise für All Call Recorder

Free

Benutzerdefinierte Preise

Alle Bewertungen und Rezensionen zu All Call Recorder

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wussten Sie schon? 67 % der Fachleute sagen, dass virtuelle Meetings genauso produktiv sind wie persönliche Treffen – aber nur, wenn sie gut strukturiert sind! Meistern Sie die Etikette für virtuelle Meetings mit diesen 10 Best Practices, damit Ihre Anrufe effizient und interessant bleiben.

10. Cube Call Recorder (Am besten geeignet für die Aufzeichnung von VoIP- und Telefonanrufen auf Android- und iPhone-Geräten)

Über Cube Call Recorder

Cube Call Recorder (Cube ACR) ist eine App zur Anrufaufzeichnung, mit der Benutzer Telefonate und VoIP-Unterhaltungen sowohl auf Android- als auch auf iPhone-Geräten aufzeichnen können. Diese App eignet sich gut zum Aufzeichnen von Anrufen über Software wie WhatsApp, Skype und andere beliebte VoIP-Tools.

Cube ACR bietet Benutzern außerdem hochwertige Audioaufzeichnung, Backup in der Cloud und erweiterte Features für Sicherheit.

Die besten Features von Cube Call Recorder

Sichern Sie Aufzeichnungen auf Google Drive oder per E-Mail für sicheren Speicher

Geotaggen Sie aufgezeichnete Anrufe, um nachzuverfolgen, wo Unterhaltungen stattgefunden haben (nur Android)

Automatische Bereinigung alter Aufzeichnungen, um mühelos Speicherplatz freizugeben

Sichere Aufzeichnungen mit PIN-Sperre, TouchID oder FaceID für zusätzlichen Datenschutz

Schütteln Sie Ihr Gerät, um wichtige Punkte einer Unterhaltung zu markieren und später leichter wiederzufinden (nur Android)

Limits von Cube Call Recorder

Probleme bei einseitigen Aufzeichnungen, bei denen nur die Stimme einer Partei aufgezeichnet wird und Anpassungen der Audioquelle erforderlich sind

Je nach den Einstellungen der App können Limits für die Dauer der Aufzeichnung gelten, wodurch längere Anrufe möglicherweise abgeschnitten werden

Preise für Cube Call Recorder

Free

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cube Call Recorder

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🌟 Fun Fact: Früher wurden Anrufe mit Magnetbändern und physischen Telefonzentralen aufgezeichnet. In den 1960er und 1970er Jahren begannen Unternehmen und Behörden aus Gründen der Qualitätssicherung und Sicherheit mit der Aufzeichnung auf Tonband. Die heutigen digitalen Anrufaufzeichnungssysteme verdanken ihr Legacy diesen frühen analogen Geräten.

11. Google Voice (am besten geeignet für einfache, kostengünstige VoIP-Anrufaufzeichnung)

Über Google Voice

Google Voice ist ein VoIP-Dienst, der grundlegende Features einer Anrufaufzeichnungssoftware für Unternehmen bietet, die nach einer kostengünstigen und benutzerfreundlichen Lösung suchen.

Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist Google Voice sowohl für Desktop-PCs als auch für Mobilgeräte verfügbar. Google Voice unterstützt Anrufaufzeichnung, Nachverfolgung des Anrufverlaufs, Voicemail, SMS und Anrufweiterleitung.

Die besten Features von Google Voice

Nehmen Sie sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe auf

Speichern Sie Anrufverläufe, einschließlich Datum, Uhrzeit, Dauer und Anruferdetails

Sprachansage bei Beginn der Aufzeichnung

Beenden Sie die Aufzeichnung, indem Sie erneut die 4 drücken oder den Anruf beenden

Einschränkungen von Google Voice

Die Anrufaufzeichnung ist nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar

Es können nur eingehende Anrufe aufgezeichnet werden.

Preise für Google Voice

Business Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 22 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Voice

G2: 4,1/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Voice?

Laut diesem Capterra-Benutzer:

Ich verwende Google Voice für meine geschäftliche Telefonleitung. Das ist sehr praktisch und war bisher immer kostenlos! Ich kann über mehrere Telefone oder von meinem Laptop darauf zugreifen, sodass ich keine Anrufe oder Texte von Kunden verpasse.

Lesen Sie auch: 8 kostenlose Vorlagen für Kontaktlisten in Excel und ClickUp

12. Call Master (Am besten für Anrufaufzeichnung mit integrierter Spam-Blockierung)

via CallMaster

Durch die Kombination von automatischer Anrufaufzeichnung und Anrufblocker stellt Call Master sicher, dass Benutzer wichtige Unterhaltungen erfassen und gleichzeitig störende Anrufe herausfiltern können.

Call Master ist dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und Features wie der Integration von Kontaktlisten, die die Anrufaufzeichnung zu einem relativ mühelosen Vorgang machen, besonders für neue Benutzer hilfreich.

Die besten Features von Call Master

Aufzeichnen eingehender und ausgehender Anrufe ohne manuelle Auslösung

Blockieren Sie Spam und unerwünschte Nummern, um störende Anrufe zu reduzieren

Navigieren Sie durch eine benutzerfreundliche Oberfläche für schnellen Zugriff auf Aufzeichnungen

Integration mit Kontaktlisten für eine nahtlose Anruferidentifizierung

Limits von Call Master

Funktioniert möglicherweise nicht optimal auf bestimmten Telefonmodellen, was zu einer schlechten Aufnahmequalität führen kann

Je nach Plan können Speicher-Limits gelten

Preise für Call Master

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Call Master

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🌟 Fun Fact: Während viele Menschen immer noch den persönlichen Kontakt am Telefon bevorzugen, übernehmen KI-gesteuerte Chatbots und virtuelle Assistenten zunehmend den First-Level-Support. Laut Gartner könnten bis 2027 etwa 25 % der Kundendienstvorgänge von virtuellen Kundenassistenten (VCAs) übernommen werden , die Routineanfragen bearbeiten und so menschliche Mitarbeiter für komplexere Aufgaben entlasten.

13. Call Recorder Automatic (Am besten für die Freisprech-Anrufaufzeichnung mit Spam-Blockierung)

via Call Recorder Automatic

Call Recorder Automatic ist ein funktionsreiches Tool, das Features wie Anrufer-ID, Spam-Blockierung und mehrsprachigen Support für Benutzer bietet, die eine automatische Anrufaufzeichnung ohne zusätzlichen Aufwand benötigen.

Ganz gleich, ob Sie geschäftliche Unterhaltungen speichern, Verkaufsgespräche überprüfen oder wichtige Diskussionen archivieren möchten – mit Call Recorder Automatic können Sie Aufzeichnungen ganz einfach speichern, organisieren und freigeben.

Call Recorder Automatic – die besten Features

Organisieren und sichern Sie Aufzeichnungen nach Name oder Datum

Erstellen Sie eine Ignorierliste, um bestimmte Nummern automatisch von der Aufzeichnung auszuschließen

Blockieren Sie Spam und unerwünschte Anrufe

Aufzeichnungen innerhalb der App abspielen und freigeben

VoIP-Anrufe auf Android aufzeichnen und Sprachmemos auf dem iPhone erstellen

Die App ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Arabisch, Hindi und Italienisch

Anrufaufzeichnung Automatische Limits

Der Speicherplatz kann zu einem Problem werden, da die Aufzeichnungen im internen Speicher des Telefons gespeichert werden

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen möglicherweise alle Beteiligten vor der Aufzeichnung einer Unterhaltung informiert werden

Die Gerätekompatibilität variiert, und einige Telefone unterstützen möglicherweise keine native Anrufaufzeichnung

Call Recorder Automatische Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Call Recorder Automatische Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Hier sind einige weitere Optionen für Anrufaufzeichnungssoftware, die es nicht in unsere Top-Liste geschafft haben, aber dennoch großartige Optionen für die CRM-Integration, Vertriebsteams und Eigentümer kleiner Unternehmen sind:

8×8 Contact Center: Eine Cloud-basierte Anrufaufzeichnungssoftware mit KI-gestützter Analyse, Stimmungserkennung und Compliance-konformem Speicher für nahtlose Kundeninteraktionen

CallRail: Eine Lösung zur Nachverfolgung und Aufzeichnung von Anrufen, die für Marketing- und Vertriebsteams entwickelt wurde und Features wie Unterhaltungsintelligenz und Keyword-Erkennung für ein verbessertes Lead-Management bietet

Vonage Business Communications: Ein VoIP-basiertes Telefonsystem mit integrierter Anrufaufzeichnung, Transkriptionen, CRM-Synchronisierung und Anrufverwaltungs-Features zur Optimierung Ihrer Geschäftsabläufe

Klicken. Anrufen. Abschließen. Wiederholen. ClickUp macht es so einfach!

laut einer Studie von Deloitte werden 75 % der Unterhaltungen am Arbeitsplatz aufgezeichnet und analysiert, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und Risiken zu minimieren. Das ist nicht nur ein Trend, sondern die Zukunft smarterer Entscheidungsfindung.

Genau deshalb ist die richtige Anrufaufzeichnungssoftware ein Wettbewerbsvorteil. ClickUp erfüllt diese Anforderung, indem es alles in einer KI-gestützten, vollständig integrierten Plattform zusammenführt, sodass Sie sich nicht mehr mit hektischen Notizen darüber herumschlagen müssen, was ein Kunde tatsächlich gesagt hat.

Mit automatischer Anrufaufzeichnung, durchsuchbaren Transkriptionen, nahtlosen CRM-Integrationen und intelligenten Analysen macht es ClickUp einfach, jeden wichtigen Anruf zu erfassen, zu organisieren und darauf zu reagieren, ohne Ihren Workflow zu stören.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied!