Trello vs. Slack: Welches Tool eignet sich besser für die Zusammenarbeit im Team?

Wenn es um die Zusammenarbeit im Team geht, werden Trello und Slack oft miteinander verglichen, aber sie lösen völlig unterschiedliche Probleme.

Trello ist ein strukturiertes Tool für das Projektmanagement, das für die Nachverfolgung von Aufgaben entwickelt wurde. Seine Boards im Kanban-Stil, anpassbaren Workflows und Automatisierung machen es zu einer guten Wahl für die Verwaltung von Aufgabenzuweisungen und den Fortschritt von Projekten.

Wenn die größte Herausforderung Ihres Teams jedoch in der verstreuten Kommunikation besteht – fehlende Updates, endlose Threads in E-Mails oder langsame Antworten – dann hält Slack alle Ihre Chats an einem Ort zusammen und sorgt so für eine schnelle Entscheidungsfindung und eine bessere Abstimmung im Team.

Aber hier ist die eigentliche Debatte: Kann Trello Slack für die Zusammenarbeit ersetzen? Kann Slack als Tool für das Projektmanagement funktionieren? Oder braucht Ihr Team eine bessere Alternative zu Slack vs. Trello? Denn wir haben ein Ass im Ärmel – ClickUp! Erfahren Sie mehr in diesem Blog!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Sie sind sich nicht sicher, ob Trello oder Slack das Richtige für Ihr Team ist? Hier ist ein kurzer Vergleich, der Ihnen bei der Entscheidung helfen soll. Feature Trello Slack Zweck Visuelles Projektmanagement mit Kanban-Boards und Nachverfolgung von Aufgaben Echtzeit-Kommunikation und Zusammenarbeit über Kanäle und Messaging Stärken Anpassbare Workflows, Abhängigkeiten von Aufgaben und visuelle Organisation Organisierte Kanäle, Direktnachrichten und Integrationen mit über 2.000 Apps Limits Features für die Kommunikation in Echtzeit mit Limits Grundlegende Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben Bester Anwendungsfall Teams, die ein strukturiertes Aufgaben- und Projektmanagement benötigen Teams, die Wert auf sofortige Kommunikation und Zusammenarbeit legen

Was ist Trello?

Trello ist ein visuelles Tool für das Projektmanagement, das Teams dabei unterstützt, Aufgaben zu organisieren, Fortschritte zu verfolgen und nahtlos zusammenzuarbeiten. Basierend auf der Kanban-Methode verwendet es Boards, Listen und Karten, um Workflows zu strukturieren, sodass Sie immer wissen, wer woran arbeitet und was als Nächstes kommt.

👀 Wussten Sie schon? Hoch engagierte Teams weisen eine um 21 % höhere Rentabilität auf, was die finanziellen Vorteile einer starken Zusammenarbeit und eines hohen Engagements unterstreicht.

Features von Trello

Wenn Ihr Team von visueller Organisation und strukturierten Workflows profitiert, verwandelt Trello verstreute Aufgaben in einen klaren, umsetzbaren Plan. Das macht es zu einem Favoriten:

Feature Nr. 1: Flexibles visuelles Projektmanagement

Trello bietet anpassbare Workflows und eignet sich daher für verschiedene Anforderungen, von Marketingkampagnen und Produktentwicklung bis hin zum Onboarding im Personalwesen.

Teams können ihre Projekte in verschiedenen Formaten anzeigen, z. B. Zeitleiste, Kalender, Tabelle und Karte, sodass sie Termine und Workloads effektiv nachverfolgen können.

Erweiterte Checklisten und Abhängigkeiten von Aufgaben helfen dabei, Projekte in kleinere, überschaubare Schritte zu unterteilen und gleichzeitig sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Feature Nr. 2: Benutzerdefinierte Anpassung und Optimierung des Workflows

Trello bietet vorgefertigte Vorlagen, die das Setup für wiederkehrende Projekte vereinfachen, sodass Teams sofort loslegen können. Aufgaben können mit Beschreibungen und Filtern kategorisiert werden, sodass sich der Fortschritt anhand von Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten oder Prioritäten leicht nachverfolgen lässt.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie das in Trello integrierte Tool zur Automatisierung, Butler, um sich wiederholende Aufgaben wie das Zuweisen von Fälligkeitsdaten und das Verschieben von Karten zwischen Listen zu automatisieren, Ihren Workflow zu vereinfachen und wertvolle Zeit zu sparen.

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit und Barrierefreiheit

Die Zusammenarbeit mit Trello-Boards ist mühelos. Teams können Clients, Freiberufler oder externe Partner zu bestimmten Boards einladen, um den kontrollierten Zugriff auf Informationen zu gewährleisten und gleichzeitig sensible Projekte privat zu halten.

ansichten und Dashboards des Workspace* bieten eine allgemeine Übersicht über den Status des Projekts und die Verteilung des Workloads, sodass mehrere Initiativen gleichzeitig einfacher verwaltet werden können.

Selbst wenn Benutzer offline sind, können sie ihre Arbeit fortsetzen und Trello sorgt für die Synchronisierung ihrer Aktualisierungen, sobald sie wieder mit dem Internet verbunden sind.

👀 Wussten Sie schon? Kontextwechsel können die Produktivität um bis zu 40 % verringern – Trello minimiert Ablenkungen, indem alles an einem Ort aufbewahrt wird!

Feature Nr. 4: Integration und Mobilität

Trello lässt sich nahtlos in beliebte Tools wie Slack, Google Drive, Jira und andere integrieren und ermöglicht es Teams, ihren Workflow über verschiedene Plattformen hinweg zu zentralisieren.

Ob am Schreibtisch oder unterwegs – die mobilen und Desktop-Apps von Trello für iOS, Android, Mac und Windows sorgen jederzeit und überall für Produktivität.

Trello-Preise

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Was ist Slack?

Slack ist eine Team-Kommunikationsplattform, die darauf ausgelegt ist, unübersichtliche Threads in E-Mails und verstreute Unterhaltungen durch organisierte Echtzeit-Nachrichten zu ersetzen. Sie fungiert als zentraler hub, in dem Teams chatten, Dateien freigeben, gemeinsam an Projekten arbeiten und andere Tools integrieren können.

Features von Slack

Wenn Ihr Team von sofortiger Kommunikation und nahtloser Zusammenarbeit lebt, ist Slack der digitale Workspace, der Unterhaltungen, Dateien und tools an einem Ort vereint.

Hier sind alle Features, Vor- und Nachteile, die es zur ersten Wahl für Teams machen:

Feature Nr. 1: Optimierte Kommunikation und Zusammenarbeit

via Slack

Slack organisiert die Unterhaltungen im Team mit Channels, die für Teams, Projekte oder bestimmte Themen erstellt werden können. Channels können öffentlich für unternehmensweite Diskussionen oder privat für vertrauliche Angelegenheiten sein.

Neben Kanälen ermöglichen Direktnachrichten und Gruppen-Messaging eine sofortige, E-Mail-freie Kommunikation, während Unterhaltungen in Threads Diskussionen fokussiert und übersichtlich halten.

Müssen Sie persönlich sprechen? Mit Audio- und Videoanrufen, einschließlich der Möglichkeit, den Bildschirm freizugeben, können Sie schnell eine Verbindung zu Ihren Teamkollegen herstellen.

💡 Profi-Tipp: Die Einführung klarer Namenskonventionen für Slack-Kanäle, wie z. B. das Voranstellen von "proj-" vor Projektkanäle oder "team-" vor Teamkanäle, kann die Organisation verbessern und es den Mitgliedern des Teams erleichtern, sich zurechtzufinden und relevante Diskussionen zu finden.

Feature Nr. 2: Verbesserte Produktivität und Dateien freigeben

Zusammenarbeit geht über Nachrichten hinaus – mit Slack können Sie Dateien, Bilder und Videos ganz einfach direkt in Unterhaltungen freigeben. Mit Dateifreigabe und Zusammenarbeit können Teams Dokumente hochladen, kommentieren und sogar in Tools wie Google Drive und Dropbox integrieren.

Außerdem sorgen angeheftete Nachrichten und Lesezeichen dafür, dass wichtige Links, Dateien oder Diskussionen immer griffbereit sind. Wenn Sie nach früheren Nachrichten oder freigegebenen Dateien suchen, helfen Ihnen die leistungsstarke Suche und die Filter von Slack, in Sekundenschnelle genau das zu finden, was Sie brauchen.

Feature Nr. 3: Intelligente Automatisierung und Integrationen

Bringen Sie Ihren Workflow auf die nächste Stufe mit Automatisierung von Arbeitsabläufen und Bots. Verwenden Sie den Workflow Builder von Slack, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Erinnerungen festzulegen oder Genehmigungen einzuholen, während Bots wie Slackbot häufig gestellte Fragen bearbeiten und Antworten automatisieren.

Müssen Sie andere Tools integrieren? Slack unterstützt über 2.000 Apps, darunter Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp und Salesforce, und stellt so die Synchronisierung Ihres Teams sicher, ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen.

Feature Nr. 4: Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und schnelle Zusammenarbeit

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Benachrichtigungen mit benutzerdefinierten Warnmeldungen und dem "Nicht stören"-Modus, mit dem Sie Benachrichtigungen basierend auf Schlüsselwörtern, Erwähnungen oder bestimmten Kanälen anpassen und Warnmeldungen während intensiver Sitzungen stummschalten können.

Für schnelle Diskussionen bieten Huddles eine einfache Möglichkeit, in jedem Kanal oder jeder Direktnachricht spontan zu chatten. Wenn Sie mit externen Partnern zusammenarbeiten, ermöglicht Slack Connect eine nahtlose Zusammenarbeit mit Clients, Anbietern oder Interessengruppen, während interne Unterhaltungen privat bleiben.

Feature Nr. 5: Engagement und Personalisierung

Bei Slack geht es nicht nur um Effizienz – es macht auch Spaß und ist ansprechend. Mit Emoji-Reaktionen können Benutzer Nachrichten bestätigen, ohne zusätzliche Antworten zu senden, wodurch die Kanäle aufgeräumt bleiben und gleichzeitig eine persönliche Note hinzugefügt wird.

Slack-Preise

Free

Standard: 6,67 $/Monat pro aktivem Benutzer

Plus: 12,50 $/Monat pro aktivem Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Trello vs. Slack: Features im Vergleich

Trello optimiert die Nachverfolgung von Projekten mit einem visuellen Workflow, während Slack sich durch Echtzeit-Kommunikation und -Koordination auszeichnet. Ihr Team bevorzugt möglicherweise eines oder beide.

Vergleichen wir ihre Features, um das beste Tool zu finden.

Feature Trello Slack ClickUp Aufgabenverwaltung ✅ Ja ❌ Nein Ja + Anpassbare Workflows Team chatten ❌ Nein ✅ Ja Ja + Integrierter Chat und Kommentare Video-Zusammenarbeit ❌ Nein ✅ Ja Ja + Bildschirmaufnahmen und Meetings Automatisierung und KI ✅ Grundlegend ✅ Grundlegend Fortgeschrittene KI und Automatisierung Mehrere Ansichten für Projekte ✅ Limitiert ❌ Nein Ja (Kanban, Gantt, Kalender, Liste usw.) Dateien freigeben und Dokumente ✅ Grundlegend ✅ Ja Ja + Integrierte Dokumente und Speicher

Feature Nr. 1: Aufgabenverwaltung und Organisation

Trello ist für das Projekt- und Aufgabenmanagement konzipiert und bietet Kanban-Boards, Karten für Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Checklisten, Beschreibungen und Automatisierung. Während Slack sich durch seine Kommunikationsfähigkeiten auszeichnet, sind die Funktionen für das Aufgaben- und Projektmanagement auf Erinnerungen und angeheftete Nachrichten beschränkt.

🏆 Gewinner: Wenn strukturiertes Arbeiten für Sie Priorität hat, ist Trello die beste Wahl.

Feature Nr. 2: Kommunikation und Zusammenarbeit

*slack ist führend mit organisierten Kanälen, Direktnachrichten, Unterhaltungen in Threads, Huddles und Video-/Audioanrufen. Trello unterstützt zwar grundlegende Kommunikationsfunktionen innerhalb von Karten für Aufgaben, ist jedoch nicht für schnelle, fortlaufende Diskussionen ausgelegt.

🏆 Gewinner: Slack ist hier der klare Gewinner, da es einen tieferen Ansatz für Unterhaltungen bietet.

Feature Nr. 3: Integration und Automatisierung

Beide Tools lassen sich in Apps wie Google Drive, Jira, ClickUp und Zoom integrieren. Die Automatisierung von Trello optimiert die Verwaltung von Aufgaben, während der Workflow Builder von Slack die Kommunikation automatisiert.

🤝 Es steht unentschieden! Sie können die Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben mit Trello oder die Effizienz von Workflows mit Slack priorisieren.

Feature Nr. 4: Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung

Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche von Trello macht die Bedienung für jeden einfach. Slack ist zwar einfach, kann aber mit zu vielen Kanälen und Benachrichtigungen überfordern. Trello sorgt für eine strukturierte Arbeitsweise und stellt sicher, dass selbst komplexe Projekte visuell organisiert bleiben.

🏆 Gewinner: Trello ist hier der klare Gewinner. Die Tabellen bilden die Formulare der Plattform und machen die Aktualisierung von Aufgaben viel einfacher als bei Slack.

Feature Nr. 5: Dateien freigeben und Dokumente verwalten

Mit Slack ist es einfach, Dateien, Bilder und Dokumente in Echtzeit freizugeben, mit direkter Integration in Cloud-Speicher wie Google Drive und Dropbox. In Trello sind Anhänge auf Karten für Aufgaben beschränkt, was es für Teams, die häufig Dateien austauschen, weniger effizient macht.

🏆 Gewinner: Wenn das Freigeben von Dateien ein wichtiger Bestandteil Ihres Workflows ist, ist Slack die bessere Wahl.

Feature Nr. 6: Sicherheit und Datenschutz

Beide Tools bieten starke Features für die Sicherheit, darunter 2FA (zweistufige Authentifizierung), Verschlüsselung und die Einhaltung von Branchenstandards wie SOC 2, DSGVO und HIPAA.

🤝 Es steht unentschieden! Wenn Sicherheit eine Priorität ist, schützt jedes der beiden Tools Ihre Daten.

Feature Nr. 7: Mobiler und Remote-Zugriff

Slack wurde für Teams entwickelt, die jederzeit und überall in Verbindung bleiben müssen. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche für Mobilgeräte, Anwendungsfällen, Benachrichtigungen und Funktionen für Sprach-/Videoanrufe können Teams an entfernten Standorten nahtlos zusammenarbeiten.

Die mobile App von Trello eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Aufgaben, bietet jedoch nicht das gleiche Maß an Echtzeit-Interaktion.

🏆 Gewinner: Für Teams, die nicht vor Ort zusammenarbeiten, ist Slack die bessere Option. Mit Huddles und Threads ist es viel einfacher, kontextbezogene Informationen auf Slack zu finden als auf Trello.

Feature Nr. 8: Preisgestaltung und Erschwinglichkeit

Der kostenlose Free-Plan von Trello ist sehr funktionsreich und bietet unbegrenzte Boards, Aufgabenkarten und grundlegende Automatisierung. Wenn Ihr Team jedoch wächst, benötigen Sie möglicherweise einen Plan, der eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern unterstützt.

Die kostenlose Version von Slack hat Nachrichtenlimits (nur die Nachrichten der letzten 90 Tage sind zugänglich), was für Teams, die einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf benötigen, einschränkend sein kann.

🏆 Gewinner: Trello ist die budgetfreundlichere Option mit langfristigem Wert.

Letztendlich dienen Trello und Slack unterschiedlichen Zwecken. Viele Teams verwenden Trello für die Nachverfolgung von Aufgaben und Slack für die Kommunikation, was sie zu einer leistungsstarken Kombination macht.

Trello vs. Slack auf Reddit

Die Diskussionen auf Reddit machen eines deutlich: Trello und Slack gehören nicht einmal in dieselbe Kategorie. Das hat Teams jedoch nicht davon abgehalten, zu versuchen, das eine Tool anstelle des anderen zu verwenden.

trello glänzt als Tool für das Projektmanagement* und bietet Teams eine visuelle Möglichkeit zur Nachverfolgung der Arbeit mit Kanban-Boards, Listen und Automatisierung. Es wird von kleinen Teams und Einzelanwendern bevorzugt, aber viele Redditoren weisen darauf hin, dass es bei der Skalierung von Teams mit der Komplexität zu kämpfen hat.

…Trello eignet sich hervorragend für persönliche und kleine Projekte/kleine Teams. Sie können genügend Automatisierung und Integrationen hinzufügen, um mittelgroße bis größere Projekte zu bewältigen. Aber für ernstere Projekte braucht man bessere Systeme…

Slack hingegen ist für die Kommunikation und nicht für die Verwaltung von Aufgaben konzipiert.

Während einige Benutzer auf Slack-Integrationen schwören, um Workflows in Gang zu halten, sind sich viele einig, dass der Versuch, Projekte direkt in Slack zu verwalten, zu Chaos führt – Aufgaben werden in Threads begraben und wichtige Updates verschwinden beim Scrollen.

Slack ist KEIN PM-Tool. (Und übrigens, ich liebe Slack und versuche, so gut wie alles über benutzerdefinierte, selbst erstellte Slack-Apps zu erledigen).

Welches ist besser? Laut Reddit-Nutzern kommt es darauf an.

Wenn Sie strukturierte Workflows benötigen, ist Trello die bessere Wahl. Wenn Echtzeit-Kommunikation Ihre Priorität ist, ist Slack die bessere Wahl. Aber für Teams, die das Beste aus beiden Welten suchen, empfehlen viele, Trello mit Slack zu kombinieren – oder noch besser, von Trello und Slack zu einem All-in-One-Tool wie ClickUp zu wechseln, das beide Tools überflüssig macht.

Hier ist, was ein Redditor sagt

Ich habe schon eine Menge PM-Tools verwendet und finde, dass ClickUp definitiv das robusteste ist und komplizierte Workflows bewältigen kann, weil es auf verschiedene Arten zusammengeführt werden kann.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Trello vs. Slack

Warum sollten Sie sich zwischen Trello und Slack entscheiden, wenn Sie mit einer All-in-One-Software für das Projektmanagement das Beste aus beiden Welten – und noch mehr – haben können?

ClickUp ist nicht nur ein weiteres Tool für das Projektmanagement oder eine Chat-App; es ist die Alles-in-einem-App für die Arbeit, die Aufgaben, Dokumente, Chats, Meetings, Automatisierung und KI-gestützte Zusammenarbeit an einem einzigen Ort vereint.

Mit ClickUp sind separate Tools überflüssig – Ihr Team kann Projekte verwalten, in Echtzeit kommunizieren und Workflows automatisieren, ohne mit mehreren Apps jonglieren zu müssen.

Derek Clements, Marketing Manager bei BankGloucester, fasst es perfekt zusammen:

ClickUp ist ein fantastisches Tool für die Organisation von Aufgaben und Prioritäten, die Zusammenarbeit im Team und das Datenmanagement. Durch die Flexibilität von Spaces und Listen lässt es sich an fast jede Branche anpassen.

ClickUps One Up #1: Mehr als nur Messaging

Vergessen Sie das Hin- und Herwechseln zwischen Slack für Diskussionen und Trello für Aufgaben. Mit ClickUp können Teams in Echtzeit kommunizieren und die Unterhaltungen nach Projekt oder Thema organisieren.

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Ihrem Team, indem Sie mit ClickUp chatten

Mit dem Feature "Kommentare zuweisen" von ClickUp gehen Diskussionen nicht verloren – machen Sie aus jedem Kommentar ein Element mit einem Fälligkeitsdatum, damit nichts übersehen wird.

Unterhaltungen, Zuweisungen und das Schließen von Aufgaben können direkt in ClickUp Chat über "Kommentare zuweisen" erfolgen

📌 Was macht ClickUp einzigartig? ?

Chatten, aber mit Kontext – Diskussionen bleiben mit Aufgaben verknüpft

Umsetzbare Unterhaltungen – wandeln Sie Nachrichten in To-dos um

Keine Limits für Nachrichten – im Gegensatz zum kostenlosen Free-Plan von Slack können Sie mit ClickUp Ihren gesamten Chatverlauf behalten

📮ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

ClickUp's One Up #2: Fortgeschrittenes Projektmanagement

Die Kanban-Boards von Trello sind großartig, aber ClickUp ist besser als Trello, da es das Projektmanagement auf eine neue Ebene hebt.

Mit mehreren Ansichten, einschließlich Liste, Zeitleiste, Gantt und Mindmaps, passt sich die ClickUp-Projektmanagementlösung der Arbeitsweise Ihres Teams an. Verwalten Sie Aufgaben, Workflows und Abhängigkeiten auf einfache Weise und behalten Sie dabei die Kommunikation im Auge.

Mit ClickUp Projektmanagement behalten Sie jedes Projekt im Auge

ClickUp Aufgaben bieten noch mehr Flexibilität – Benutzerdefinierte Status, Prioritäten, wiederkehrende Aufgaben und Abhängigkeiten stellen sicher, dass jedes Projekt auf Kurs bleibt. Mit geschachtelten Unteraufgaben, Checklisten und Automatisierung können Teams komplexe Arbeit aufschlüsseln, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

Tatsächlich hat Diggs, ein innovatives Unternehmen für Haustierprodukte aus Long Island City, New York, die Nachverfolgung von Projekten und die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp erheblich verbessert.

Teilen Sie die Arbeit mit ClickUp Aufgaben klar auf

📌 Warum stellt ClickUp sowohl Trello als auch Slack in den Schatten?

Mehr als Kanban – wählen Sie aus – wählen Sie aus über 15 Ansichten

Erweiterte Automatisierungen – benutzerdefinierte Workflows ohne Code

Integrierte Zeiterfassung – keine Notwendigkeit für Drittanbieter-tools

Erfassen und teilen Sie Erkenntnisse sofort mit ClickUp Clips

Müssen Sie eine Aufgabe schnell erklären? Anstatt lange Nachrichten in Slack zu tippen oder Details zu Karten in Trello hinzuzufügen, können Sie mit ClickUp Clips einen Bildschirmclip aufzeichnen oder direkt von Ihrem Workspace aus in ClickUp Meetings springen.

Dadurch entfällt die Notwendigkeit separater Tools für Videos, während alles mit Ihren Aufgaben verknüpft bleibt.

Führen Sie mit ClickUp Meetings reibungslosere und fokussiertere Anrufe durch

ClickUps One Up #4: Nahtlose Integration von Slack – falls Sie sie noch brauchen

Verwenden Sie bereits Slack? Mit der Slack-Integration von ClickUp können Sie Aufgaben erstellen, Erinnerungen festlegen und die Arbeit direkt aus Slack aktualisieren – ein Wechsel der App ist nicht erforderlich.

Mit dem in ClickUp integrierten Chat stellen viele Teams jedoch fest, dass sie Slack überhaupt nicht benötigen.

💡 Profi-Tipp: Regelmäßiges Feedback und Check-ins von Kollegen können die Zusammenarbeit und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern, da 89 % der Personalleiter darin übereinstimmen, dass diese Praktiken der Schlüssel zum Erfolg sind.

Synchronisierung von Unterhaltungen und Aufgaben mit der Slack-Integration von ClickUp

ClickUp's One Up #5: KI-gestützte Zusammenarbeit

ClickUp ist nicht nur ein Trello-Slack-Hybrid – es ist intelligenter.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie einen KI-gestützten Assistenten, der bei der Automatisierung von Aufgaben, der Zusammenfassung von Updates und der Optimierung von Workflows hilft und so die Zusammenarbeit schneller und effizienter macht.

Mit ClickUp Brain schneller intelligentere Entscheidungen treffen

Die Arbeit von heute ist zersplittert. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind auf verschiedene, nicht miteinander verbundene Tools verteilt, die uns ausbremsen.

ClickUp behebt dieses Problem mit der App "Alles" für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Mit mehreren Ansichten, wie Kanban, Liste, Gantt und Kalender, haben Teams die Flexibilität, die sie benötigen.

Mit den integrierten Funktionen Chat, Dokumente und Whiteboards bleiben Unterhaltungen und Inhalte mit Aufgaben verknüpft, sodass das Wechseln zwischen Apps entfällt. Die KI-gestützte Automatisierung reduziert manuelle Arbeit, während Tools für die Zusammenarbeit per Video Apps von Drittanbietern ersetzen.

Darüber hinaus sorgt ClickUp mit umfassenden Integrationen in über 1.000 Plattformen für einen nahtlosen Workflow und hilft Teams, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Wenn Ihr Team die vielen Apps leid ist, ist es Zeit für ein Upgrade.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an und erleben Sie echte All-in-One-Zusammenarbeit.