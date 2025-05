Die 10 besten Alternativen zu Apploye für die Zeiterfassung im Jahr 2025

Tools zur Zeiterfassung – man liebt sie, man hasst sie oder man toleriert sie, weil man keine andere Wahl hat. Wenn Sie dies lesen, ist Apploye wahrscheinlich nicht mehr das Richtige für Sie.

Vielleicht benötigt Ihr Team bessere Features, flexiblere Preise oder etwas, das die Zeiterfassung weniger wie einen Vollzeitjob erscheinen lässt.

Die gute Nachricht? Es gibt bessere Optionen, und wir haben die besten Alternativen zu Apploye zusammengestellt, damit Sie die perfekte Lösung für Ihr Team finden. Sind Sie bereit, Ihre Zeit wie ein Profi zu erfassen?

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Apploye achten?

Die besten Apploye-Alternativen fügen sich so nahtlos in Ihren Workflow ein, dass Sie kaum bemerken, dass sie da sind. Sie sorgen für die Nachverfolgung der Zeit, generieren Erkenntnisse und erledigen alle langweiligen Aufgaben für Administratoren, ohne viel Aufhebens darum zu machen.

Hier ist, was Sie auf Ihrer Wunschliste behalten sollten:

Automatische und manuelle Nachverfolgung: Starten Sie den Timer, ohne darüber nachzudenken, oder erfassen Sie die Stunden manuell, wenn Sie sich wie in alten Zeiten fühlen

Screenshots und Nachverfolgung von Aktivitäten: Behalten Sie die Produktivität im Auge, ohne dass sich die Mitarbeiter wie in einer Folge von Big Brother fühlen

Berichte zur Nutzung von Apps und URLs: Sehen Sie, welche Apps und Websites tatsächlich bei der Arbeit helfen und welche nur ausgeklügelte Tools zum Aufschieben sind

*detaillierte Berichte und anpassbare Dashboards: Verwandeln Sie Rohdaten in Erkenntnisse, die Sie tatsächlich nutzen können, und nicht nur in hübsche Nummern

Gehaltsabrechnung und Rechnungsstellung: Teams genau bezahlen und Clients in Rechnung stellen, ohne einen Taschenrechner zu benutzen

*planung und Integration: Zuweisen von Schichten, Planen von Projekten und Verbindung mit Apps wie Slack, Asana oder QuickBooks

Die 10 besten Alternativen zu Apploye

Obwohl Apploye eine solide Reihe von Features bietet, ist es möglicherweise nicht die perfekte Software zur Zeiterfassung für jeden. Viele Alternativen können Ihre Anforderungen erfüllen, egal ob Sie eine bessere Berichterstellung, tiefere Integrationen oder eine benutzerfreundlichere Erfahrung benötigen.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, finden Sie hier die 10 besten Alternativen zu Apploye, die leistungsstarke Features für Zeiterfassung, Mitarbeiterüberwachung und Produktivitätsmanagement bieten. 👀

1. ClickUp (am besten für die All-in-One-Zeiterfassung und Aufgabenverwaltung geeignet)

Bevor Sie überhaupt daran denken, die Software zur Zeiterfassung zu wechseln, sollten Sie sich vielleicht fragen: Benötigen Sie nur eine Zeiterfassung oder ein Tool, das alles zusammenführt?

Die Arbeit ist heute auf eine Million Apps verteilt: eine für Aufgaben, eine für Dokumente, eine für die Zeiterfassung, und irgendwie kommunizieren sie nicht miteinander.

ClickUp behebt dieses Chaos mit der App "Alles" – einer einzigen Plattform, auf der Aufgaben, Dokumente, Chats und, ja, auch die Zeiterfassung unter einem Dach vereint sind.

Mit der integrierten Zeiterfassung können Teams nahtlos Stunden protokollieren, Workloads überwachen und Echtzeit-Einblicke gewinnen – ganz gleich, ob Sie die Nutzung über einen Monat oder die Planung für das Quartal auswerten – alles innerhalb derselben Plattform.

ClickUp Projekt Zeiterfassung

Organisieren Sie die nachverfolgte Zeit, fügen Sie Notizen hinzu und verwalten Sie genaue Abrechnungen mit ClickUp Project Time Tracking

Aber keine Sorge; die Features für die Zeiterfassung sind auch mit allem ausgestattet, was Sie brauchen, um den Überblick zu behalten.

Mit der ClickUp-Funktion zur Zeiterfassung für Projekte können Ihre Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten von überall aus protokollieren – über den Desktop, das Mobiltelefon oder sogar über einen Browser mit der kostenlosen Erweiterung für Chrome.

Unabhängig davon, ob die Zeiterfassung in Echtzeit erfolgt oder später manuell hinzugefügt wird, ist jeder Eintrag direkt mit einer ClickUp Aufgabe verknüpft, sodass genaue Aufzeichnungen ohne lästiges Wechseln zwischen Apps gewährleistet sind.

Müssen Sie zwischen Aufgaben hin- und herspringen? Mit dem globalen Timer können Sie die Nachverfolgung geräteübergreifend starten und stoppen und so für eine Synchronisierung sorgen.

Nehmen wir an, ein Designer arbeitet an einem Projekt für einen Client. Er kann den Timer während des Entwurfs starten, für ein Meeting unterbrechen und Notizen hinzufügen, um zu erklären, was erledigt wurde, ohne mit verschiedenen Apps jonglieren zu müssen. Sie können sogar Zeiten als abrechenbar markieren, Stunden mit Beschreibungen kategorisieren und benutzerdefinierte Berichte erstellen, um zu sehen, wie die tatsächliche Zeit im Vergleich zu den Schätzungen aussieht. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit genau nachzuverfolgen.

Die Nachverfolgung der Zeit ist jedoch nur ein Teil der Gleichung; ebenso wichtig ist es zu wissen, wie viel Zeit Aufgaben in Anspruch nehmen sollten.

ClickUp-Kostenvoranschläge

Hier kommen die Zeitschätzungen von ClickUp ins Spiel.

Anstatt zu raten, wie lange ein Projekt dauern könnte, können Teams realistische Zeitleisten erstellen, Zeitschätzungen für einzelne Aufgaben und Unteraufgaben aufschlüsseln und die tatsächlich aufgewendete Zeit mit den Prognosen vergleichen, um in Zukunft besser planen zu können.

Erstellen Sie Prognosen und setzen Sie Erwartungen, um klare Zeitleisten zu erstellen und den Workload Ihres Teams mit ClickUp Time Estimates zu verwalten

Angenommen, ein Marketing-Team arbeitet an einer Produkteinführung. Der Designer schätzt fünf Stunden für die Grafik und der Autor plant drei Stunden für den Inhalt ein. Mit ClickUp Zeitschätzungen können Sie sie zur gesamten Zeitleiste des Projekts hinzufügen, um eine klare Ansicht der Fristen zu erhalten.

Sobald die Zeitschätzungen festgelegt sind, besteht der nächste Schritt darin, die Projekte im Zeitplan zu halten. Hier können Sie sich auf ClickUp Dates and Time verlassen.

Verwenden Sie Fälligkeitsdaten, um Fristen für ClickUp Aufgaben hinzuzufügen und sich benachrichtigen zu lassen, wenn Aufgaben überfällig sind

Weisen Sie Aufgaben Fälligkeitsdaten zu, legen Sie Startdaten fest, damit sich die Mitglieder Ihres Teams auf die nächsten Schritte konzentrieren können, und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Termine näher rücken oder überfällig sind.

Kein Hin und Her mehr, um festzustellen, was fällig ist oder was zuerst kommen sollte.

Instanz: Wenn sich ein Produktteam auf eine Markteinführung vorbereitet, kann es Meilensteine für Schlüsselphasen festlegen – Design, Entwicklung, Test und Marketing. Diese Meilensteine werden in der Ansicht "Zeitleiste" von ClickUp angezeigt, sodass alles organisiert bleibt. Müssen Sie Zeitleisten anpassen? Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop in eine monatliche, wöchentliche oder tägliche Ansicht, um Workloads neu zuzuweisen.

Müssen Sie Zeitleisten anpassen? Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop in eine monatliche, wöchentliche oder tägliche Ansicht, um Workloads neu zuzuweisen.

Vorlage für Timesheet von ClickUp Services

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie dienstleistungsbasierte Aufgaben mit der Vorlage für das Timesheet von ClickUp Services

Sind Sie mit der Nachverfolgung von Zeit, Kosten und Ressourcen für jede Dienstleistung, die Ihre Mitarbeiter erbringen, überfordert? Die Vorlage für Timesheets von ClickUp Services hilft Ihnen, Dienstleistungsstunden und abrechenbare Zeiten zu erfassen, die Ressourcennutzung über mehrere Projekte hinweg zu messen, Ressourcen einfach zuzuweisen und die Anwesenheitsverfolgung ohne manuelle Tabellenkalkulationen zu verwalten.

Es enthält praktische Diagramme und Grafiken, mit denen Sie den Fortschritt visualisieren können, sodass Teams ihre Prozesse in Echtzeit analysieren können. Außerdem lässt es sich in Schlüsselanwendungen wie PayPal und Strike integrieren, damit alles miteinander verbunden bleibt!

Die Vorlage zur Zeiterfassung ist eine hervorragende Möglichkeit, die Effektivität Ihres Schulungsprogramms zu bewerten und festzustellen, ob Mitarbeiter Überstunden leisten.

Die besten Features von ClickUp

Analysieren Sie eine Übersicht in Echtzeit über die Zeitleisten von Projekten, anstehende Fristen und die Workloads von Teams, um den Fortschritt nachzuverfolgen, Verzögerungen zu erkennen und fundierte Entscheidungen mit ClickUp Dashboards zu treffen

Verschaffen Sie sich mit der Workload-Ansicht von ClickUp einen klaren Überblick über die Kapazität jedes einzelnen Mitglieds Ihres Teams, Workloads auszugleichen, Burnout zu verhindern und eine genaue Verteilung der Aufgaben sicherzustellen

Integrieren Sie mit Tools wie Toggl oder Harvest, um die erfassten Stunden für eine vollständige Ansicht der aufgewendeten Zeit mit ClickUp-Integrationen zu erfassen

Lassen Sie sich die nachverfolgten Stunden nach Tag, Woche oder Monat anzeigen, um einen klaren Überblick über die Produktivität zu erhalten. Mit Filteroptionen und einer übersichtlichen Teamansicht können Sie Engpässe erkennen, die Planung verbessern und mit ClickUp-Zeitnachweisen und Berichten den Überblick über Fristen behalten

Limits von ClickUp

Die zahlreichen Features können für Anfänger überwältigend sein

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (3.500+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Testbericht sagt

Es ist flexibel, d. h. Sie können es so konfigurieren, wie Sie es benötigen, sodass es für jedes Team geeignet ist: technische Teams wie IT, Marketing, Kreativteams usw. Es hat die Art und Weise, wie unsere Teams kommunizieren und unsere Arbeit nachverfolgen, revolutioniert, da wir jetzt nicht mehr verschiedene Systeme verwenden, um Aktualisierungen von Kampagnen und Aktivitäten zu verfolgen. Wir loggen uns einfach täglich (oder besser gesagt stündlich!) in ClickUp ein und überprüfen die Updates direkt auf der Karte der Aufgabe ... Die Unterstützung durch das ClickUp-Team ist fantastisch ... Sie haben eine Seite für Feature-Anfragen, auf der man Anfragen stellen und die Anfragen anderer Leute positiv bewerten kann, und das ist nicht nur Show. Viele der Anfragen, die ich in der Vergangenheit positiv bewertet habe, wurden tatsächlich umgesetzt.

Es ist flexibel, d. h. Sie können es so konfigurieren, wie Sie es benötigen, sodass es für jedes Team geeignet ist: technische Teams wie IT, Marketing, Kreativteams usw. Es hat die Art und Weise, wie unsere Teams kommunizieren und unsere Arbeit nachverfolgen, revolutioniert, da wir jetzt nicht mehr verschiedene Systeme zur Nachverfolgung von Aktualisierungen von Kampagnen und Aktivitäten verwenden. Wir loggen uns einfach täglich (oder besser gesagt stündlich!) in ClickUp ein und überprüfen die Updates direkt auf der Karte mit den Aufgaben ... Der Support des ClickUp-Teams ist fantastisch ... Sie haben eine Seite für Feature-Anfragen, auf der man Anfragen stellen und die Anfragen anderer Leute positiv bewerten kann, und das ist nicht nur Show. Viele der Anfragen, die ich in der Vergangenheit positiv bewertet habe, wurden tatsächlich umgesetzt.

Freundliche Erinnerung: Stellen Sie sicher, dass Sie den Grund für die Zeiterfassung für Ihre Mitarbeiter freigeben und deren Zustimmung einholen. Es ist hilfreich, die Nachverfolgung als ein Tool für eine bessere Arbeitsverteilung und weniger Burnout zu betrachten. Anstatt sich auf die Überwachung der Stunden zu konzentrieren, helfen Sie Ihren Mitarbeitern, Nachverfolgungstools zur Selbstverbesserung zu nutzen, und zeigen Sie ihnen, wo sie sich wiederholende Aufgaben reduzieren, die Effizienz verbessern und eine bessere Work-Life-Balance erreichen können

2. Time Doctor (am besten für die Mitarbeiterüberwachung geeignet)

via Time Doctor

Wenn Sie ein Team im Homeoffice oder ein hybrides Team leiten und einen genauen Überblick über die aufgewendete Zeit benötigen, ist Time Doctor genau das Richtige für Sie. Die App ermöglicht die automatische Nachverfolgung der Mitarbeiteraktivität, die Überwachung der Nutzung von Apps und Websites und erstellt sogar in regelmäßigen Abständen Screenshots (natürlich mit Optionen zum Datenschutz).

Das Beste daran? Sie erhalten detaillierte Berichte, die genau aufzeigen, wo Zeit verloren geht – so können Sie Ihre Workflows optimieren, anstatt nur auf die Uhr zu schauen. Greifen Sie auf Berichte zur Zeitleiste, Web- und App-Berichte, nachverfolgte Stunden, Aktivitätszusammenfassungen sowie Berichte zu Projekten und Aufgaben zu, um die Produktivität zu analysieren.

Die besten Features von Time Doctor

Überwachen Sie die Produktivität mit Screenshots, Nachverfolgung von Aktivitäten und Web-/App-Nutzungskategorien

Automatisierung der Lohnbuchhaltung mit CSV-basierten Berichten, die aus nachverfolgten Stunden generiert werden

Verwalten Sie Schichten, Abwesenheiten und Anwesenheiten mit dem Feature "Planung"

Limits von Time Doctor

Sobald Sie einen Bereich für einen Datensatz festlegen, ändert sich dieser, wenn Sie einen anderen Mitarbeiter oder eine andere Aufgabe auswählen, was zu ungenauen Ergebnissen führt

Time Doctor-Preise

Basic: 8 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Time Doctor

G2: 4. 4/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (500+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Time Doctor?

Ein G2-Testbericht sagt

Wie jede App hat auch diese ihre Tücken. Manchmal pausiert die Leiste für Aktivitäten, während die Nachverfolgung im Hintergrund läuft, oder sie schaltet sich automatisch ein, auch wenn ich nicht gerade arbeite. Das ist kein Grund, die App nicht zu nutzen, aber es ist schon etwas frustrierend. Dennoch ist es das beste Tool zur Zeiterfassung, das wir gefunden haben, und wir nutzen es jeden Tag! Ich hoffe nur, dass diese kleinen Macken noch behoben werden.

Wie jede App hat auch diese ihre Tücken. Manchmal pausiert die Leiste für Aktivitäten, während die Nachverfolgung im Hintergrund läuft, oder sie schaltet sich automatisch ein, auch wenn ich nicht gerade arbeite. Das ist kein Grund, die App nicht zu nutzen, aber es ist schon etwas frustrierend. Dennoch ist es das beste Tool zur Zeiterfassung, das wir gefunden haben, und wir nutzen es jeden Tag! Ich hoffe nur, dass diese kleinen Macken noch behoben werden.

3. Hubstaff (am besten für die Nachverfolgung der Produktivität von Teams geeignet)

via Hubstaff

Bei Hubstaff geht es nicht nur um die Nachverfolgung von Zeit; es handelt sich um eine Software zur Mitarbeiterüberwachung, die auf die Steigerung der Effizienz ausgerichtet ist. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiter im Homeoffice, Teams im Feld oder Mitarbeiter im Büro verwalten, die integrierte GPS-Ortung, die Integration der Gehaltsabrechnung und die automatisierten Workflows machen das Leben leichter.

Die besten Features von Hubstaff

Erfassen Sie die Bildschirme der Mitarbeiter in festgelegten Intervallen mit unscharfen sensiblen Informationen zum Datenschutz

Erkennen Sie Leerlaufzeiten und beenden Sie die Nachverfolgung automatisch, um sicherzustellen, dass die Timesheets die aktive Arbeit widerspiegeln

Verwenden Sie Geofencing, um die Zeiterfassung zu starten oder zu stoppen, wenn Mitarbeiter den Arbeitsplatz betreten oder verlassen

Limits von Hubstaff

Die Nachverfolgung wird nach einem bestimmten Zeitraum eingestellt und Sie können Ihr Konto nicht herabstufen, wenn Sie dies benötigen

Hubstaff-Preise

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Grow: 9 $/Monat pro Benutzer

Team: 12 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Hubstaff

G2 : 4, 5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hubstaff?

In einer Capterra-Rezension heißt es

Es handelt sich um ein nützliches Tool zur Zeiterfassung, das sich leicht in andere Tools oder Software wie Google Chrome integrieren lässt. Es ist für Teams und Organisationen bei der täglichen Arbeit sehr einfach zu bedienen. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Mitarbeitern und Management erleichtert, Zeit und Fortschritt zu verfolgen. Auch der Kundensupport ist gut. Die Preise sind im Vergleich zu den Mitbewerbern etwas hoch. Ansonsten handelt es sich um eine gute Software.

Es handelt sich um ein nützliches Tool zur Zeiterfassung, das sich leicht in andere Tools oder Software wie Google Chrome integrieren lässt. Es ist für Teams und Organisationen bei der täglichen Arbeit sehr einfach zu bedienen. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Mitarbeitern und Management erleichtert, Zeit und Fortschritt zu verfolgen. Auch der Kundensupport ist gut. Die Preise sind im Vergleich zu den Mitbewerbern etwas hoch. Ansonsten handelt es sich um eine gute Software.

🔍 Wussten Sie schon? Das Stechkarten-System, bei dem ein Mitarbeiter für einen anderen stempelt, ist eine gängige Form des Zeitdiebstahls, die ohne ordnungsgemäße Nachverfolgung unbemerkt bleiben kann.

4. Toggl Track (am besten für einfache Zeiterfassung)

via Toggl Track

Sie mögen keine komplizierten Dashboards? Toggl Track hält die Dinge erfrischend einfach. Mit nur wenigen Klicks können Sie mit der Nachverfolgung Ihrer Zeit beginnen – egal, ob Sie alleine arbeiten oder ein Team leiten. Es lässt sich auch in Tools für das Projektmanagement integrieren und verbessert so die Effizienz des Workflows.

Die Funktionen zur Berichterstellung von Toggl Track bieten Einblicke in die Zeitzuweisung und unterstützen bei der Planung von Projekten und dem Ressourcenmanagement. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, ihre Einträge als abrechenbar oder nicht abrechenbar zu markieren, um die Berechnung von Rechnungen für Clients und die Nachverfolgung von Einnahmen zu vereinfachen.

Toggl Track – die besten Features

Protokollieren Sie Arbeitszeiten ohne Internetzugang mithilfe der offline Zeiterfassung

Steigern Sie Konzentration und Produktivität mit einem integrierten Pomodoro-Timer

Beginnen Sie sofort mit der Nachverfolgung von Aufgaben mit der QR-Code-Zeiterfassung

Toggl Track Limits

Limitierte Kategorien und Projekte für kostenlose Abonnenten und das Chrome-Plug-in hat manchmal Probleme

Toggl Track-Preise

Free-Plan: Verfügbar für bis zu 5 Benutzer

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Track Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 2.500 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Die älteste Aufzeichnung über die Nachverfolgung der Zeit, die benötigt wird, um eine Arbeit abzuschließen, stammt aus dem Jahr 1772 v. Chr. und dem Code of Hammurabi mit dem ersten Hinweis auf Löhne.

5. RescueTime (am besten für die Automatisierung von Einblicken in die Produktivität)

Über Rescue Time

Sie möchten nicht, dass Ihre Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten manuell erfassen? RescueTime erledigt die Arbeit für Sie. Die App läuft im Hintergrund und verfolgt die von Ihrem Team verwendeten Apps und Websites, um Ihnen eine ehrliche Aufschlüsselung darüber zu geben, wofür jeder seine Zeit verwendet.

Wenn Ihre Mitarbeiter zu viel Zeit mit Ablenkungen verbringen, sendet die App für Zeiterfassung Warnmeldungen und bietet Tools zur Konzentration an, um sie beim Zeitmanagement zu unterstützen, ohne dass ständige Nachfragen erforderlich sind.

Die besten Features von RescueTime

Kategorisieren Sie Aktivitäten nach Produktivität, um Muster in der Arbeit zu erkennen und den Fokus zu verbessern

Blockieren Sie ablenkende Websites und Apps mit Focus Sessions, abgeschlossen mit benutzerdefinierten Timern und Spotify Premium-Integration

Legen Sie benutzerdefinierte Ziele für die Produktivität fest und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Sie zu viel Zeit mit Aktivitäten verbringen, die nichts mit Ihrer Arbeit zu tun haben

RescueTime-Limits

Benutzer berichten, dass sie sich eine bessere Integration zwischen der mobilen App und der Windows-App wünschen

RescueTime-Preise

Lite: Kostenlos

Premium: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von RescueTime

G2: 4, 2/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über RescueTime?

Ein G2-Testbericht sagt

Ich bin ein Computer- und Handy-Fan und benutze dieses Gerät zwei bis drei Stunden lang ununterbrochen, aber mit Hilfe von Rescue Time kann ich meine Zeit in jeder App nachverfolgen und auch die Art der von mir verwendeten Software kategorisieren und ein Einzelziel für eine Woche festlegen. Jedes Wochenende erhalte ich eine ordentliche E-Mail darüber, wie ich meine Zeit in der vergangenen Woche genutzt habe, und es werden Tipps für die nächste Woche gegeben. Ich denke, wenn Sie alle Ihre Geräte nachverfolgen müssen, dann installieren Sie bitte Ihre Software auf allen Ihren Geräten, da sie sonst keine ordnungsgemäßen Berichte liefern.

Ich bin ein Computer- und Handy-Fan und benutze dieses Gerät zwei bis drei Stunden lang ununterbrochen, aber mit Hilfe von Rescue Time kann ich meine Zeit in jeder App nachverfolgen und auch die Art der von mir verwendeten Software kategorisieren und ein Einzelziel für eine Woche festlegen. Jedes Wochenende erhalte ich eine ordentliche E-Mail darüber, wie ich meine Zeit in der vergangenen Woche genutzt habe, und es werden Tipps für die nächste Woche gegeben. Ich denke, wenn Sie alle Ihre Geräte nachverfolgen müssen, dann installieren Sie bitte Ihre Software auf allen Ihren Geräten, da sie sonst keine ordnungsgemäßen Berichte liefern.

🔍 Zu erledigen? Die globale Größe des Marktes für Zeiterfassungssoftware wurde 2023 auf 6,08 Millionen US-Dollar geschätzt und erreichte 2024 5,75 Milliarden US-Dollar. Es wird projektiert, dass sie bis 2032 25,48 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum von 17,26 % während des prognostizierten Zeitraums 2023-2032.

6. Clockify (am besten für die kostenlose Zeiterfassung)

Über Clockify

Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, aber dennoch eine leistungsstarke Zeiterfassung benötigen, ist Clockify eine gute Wahl. Es ist für unbegrenzt viele Benutzer und Projekte kostenlos und damit eine gute Wahl für kleine Unternehmen und Freiberufler.

Das Beste daran? Es lässt sich an Ihr Team anpassen, lässt sich in gängige Tools für das Projektmanagement integrieren und liefert anpassbare Berichte, die Ihnen helfen, produktiv zu bleiben. Sie können auch die Speicherorte der Mitarbeiter überwachen, während diese angemeldet sind, und so Transparenz und Effizienz bei Einstellungen für die Fern- oder Feldarbeit mit GPS-Nachverfolgung gewährleisten.

Die besten Features von Clockify

Synchronisierung von Google und Outlook Kalendern zur Visualisierung der protokollierten Zeit und Optimierung der Planung mit Clockify-Integrationen

Verfolgen Sie die Zeit vom Desktop, vom Handy, von Erweiterungen im Browser oder von freigegebenen Workspaces aus im Kiosk-Modus

Protokollieren Sie automatisch die Zeit, die Sie mit Apps, Websites und Dokumenten verbringen, um Timesheets mit der automatischen Zeiterfassung zu erstellen

Clockify-Limits

Die Synchronisierung der mobilen Anwendung nimmt Zeit in Anspruch, was bei Benutzern, die zwischen Geräten wechseln, zu Frustration führt, und sie bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Optionen für Features zur Berichterstellung

Clockify-Preise

Free Forever

Grundlegend : 4,99 $/Monat pro Benutzer

*standard: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Pro : 9,99 $/Monat pro Benutzer

enterprise*: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Produktivitätssuite: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Clockify-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (170+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.000 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Erinnerungen an Timesheets, um Ihr Team auf Kurs zu halten

7. Connecteam (am besten für das Personalmanagement geeignet)

Über Connecteam

Für Geschäfte, die mehrere Teams, Schichten und Einsatzorte unter einen Hut bringen müssen, ist Connecteam eine gute Wahl. Mitarbeiter können die App zum Ein- und Ausstempeln von ihren Handys aus nutzen, GPS stellt sicher, dass sie sich am richtigen Speicherort befinden, und anpassbare Workflows sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Nehmen Sie an Einzel- und Gruppenunterhaltungen mit vollständig durchsuchbaren Teams und Anhängen teil. Sie können auch Unterhaltungen moderieren, Lesebestätigungen aktivieren und das Speichern von Nachrichten verhindern. Ganz gleich, ob Sie Teams im Feld, Einzelhandelsmitarbeiter oder Telearbeiter verwalten, Connecteam erleichtert die Planung und Kommunikation.

Die besten Features von Connecteam

Automatisierung der Schichtplanung und Nachverfolgung automatisierter Timesheets mit automatischer Planung auf der Grundlage der Verfügbarkeit und der Präferenzen der Mitarbeiter

Steigern Sie das Engagement mit benutzerdefinierten Umfragen, die Features wie Echtzeit-Ergebnisse, anonyme Antworten und Anerkennung durch Kollegen bieten

Organisieren Sie Schlüsseldokumente auf einer zentralen Plattform, legen Sie Berechtigungen für Dateien fest und verfolgen Sie den Zugriff nach

Connecteam-Limits

Sie können die Zeiträume für die Lohnabrechnung (Start- und Enddatum) nicht dauerhaft oder automatisch standardisieren und Sie können die Nummer der standardmäßig gesendeten Benachrichtigungen nicht reduzieren

Connecteam-Preise

Free-Plan: Bis zu 10 Benutzer

Basic: 35 $/Monat (bis zu 30 Benutzer)

Fortgeschritten: 59 $/Monat (bis zu 30 Benutzer)

Experte: 119 $/Monat (bis zu 30 Benutzer)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Connecteam

G2: 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Connecteam?

Ein G2-Testbericht sagt

Seit wir connecteam in unsere tägliche Planung und Teamkommunikation integriert haben, haben wir einen deutlichen Anstieg der verfügbaren Zeit festgestellt und es bereitet uns weniger Kopfzerbrechen, herauszufinden, wer verfügbar ist und wer nicht. Jetzt gibt es keine Nachrichten mehr, die man verfolgen oder zurückrufen muss. Ich liebe es! Ich würde es begrüßen, wenn mehrere Einträge für Termine im Zeitplan vorgenommen und die Dauer der Arbeit über die Tage festgelegt werden könnten, anstatt sie für einzelne Tage einzeln zu erstellen, wenn der Auftrag bis zum Abschluss wiederholt wird.

Seit wir connecteam in unsere tägliche Planung und Teamkommunikation integriert haben, haben wir einen deutlichen Anstieg der verfügbaren Zeit festgestellt und es bereitet uns sogar weniger Kopfzerbrechen, herauszufinden, wer verfügbar ist und wer nicht. Jetzt gibt es keine Nachrichten-Tags oder Telefon-Tags mehr. Ich liebe es! Ich würde es begrüßen, wenn mehrere Einträge für Termine im Zeitplan vorgenommen und die Dauer der Arbeit über die Tage hinweg festgelegt werden könnten, anstatt sie für einzelne Tage einzeln zu erstellen, wenn der Auftrag bis zum Abschluss wiederholt wird.

📌 Faktenalarm! 80 % der Unternehmen überwachen die Anwesenheit im Büro, wobei 62 % Abzeichen verwenden und 50 % auf die Nachverfolgung über WLAN setzen.

8. Buddy Punch (am besten für die Zeiterfassung von Mitarbeitern geeignet)

Via Buddy Punch

Benötigen Sie eine unkomplizierte Möglichkeit, die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter zu erfassen? Buddy Punch erledigt genau das ohne unnötige Komplexität. Mitarbeiter können sich über ihr Telefon oder ihren Desktop einchecken, während GPS-Tracking und Gesichtserkennung Zeitdiebstahl verhindern.

Sie können auch Gerätesperren und IP-Adressbeschränkungen für sicheres Stempeln einrichten. Neben der Zeiterfassung bietet Buddy Punch tools zur Verwaltung bezahlter und unbezahlter Abwesenheiten, ohne dass manuelle Berechnungen oder Tabellenkalkulationen erforderlich sind. Das System berechnet automatisch angesammelten Urlaub, Krankheitstage und ausstehende Zeiten und vereinfacht so den Prozess für Mitarbeiter und Manager.

Die besten Features von Buddy Punch

Verwalten Sie Zeitpläne, tauschen Sie Schichten aus und verfolgen Sie Urlaubsanträge mit einem integrierten Kalender

Automatisierung der Lohnbuchhaltung mit der QuickBooks Online-Integration und Erstellung benutzerdefinierter Berichte für Überstunden und Arbeitskosten

Stempeln Sie Mitarbeiter automatisch aus mit automatischem Punch-out

Limits von Buddy Punch

Benutzer beschweren sich, dass es schwierig ist, einen Mitarbeiter als nicht erschienen zu markieren, und dass man als Administrator keine Abwesenheit im Kalender genehmigen kann

Buddy Punch-Preise

Standard: 5,49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 6,99 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Buddy Punch

G2: 4, 8/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: Die besten Clockify-Alternativen und -Konkurrenten

9. Office 365 Timesheet App (am besten für integrierte Timesheets)

Über Microsoft

Nutzen Sie bereits das Ökosystem von Microsoft? Mit der App "Timesheet" von Office 365 können Sie Ihre Arbeit nahtlos nachverfolgen.

Sie können die Zeit direkt in der Office-Suite protokollieren, Genehmigungen automatisieren und Daten über SharePoint, Outlook und mehr hinweg synchronisieren. Personalisieren Sie Timesheets, um sie an spezifische geschäftliche Anforderungen anzupassen, indem Sie anpassbare Timesheets verwenden. Wenn Ihr Team das Ökosystem von Microsoft nutzt, passt diese App direkt hinein – es ist keine zusätzliche Lernkurve erforderlich.

Die besten Features der App "Timesheet" von Office 365

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Timesheets mit Approval Workflow für schnellere Genehmigungen

Erhalten Sie Einblicke in die Produktivität und die Kosten von Projekten mit fortschrittlicher Berichterstellung und Analyse

Bleiben Sie mit E-Mail-Benachrichtigungen über Genehmigungen, Ablehnungen und Übermittlungen auf dem Laufenden

Limits der App "Timesheet" von Office 365

Es ist im Vergleich zu seinen Konkurrenten teuer, da Sie das gesamte Office 365-Paket kaufen müssen, um darauf zugreifen zu können

Preise für die App "Timesheet" von Office 365

Kostenlose Testversion

Bewertungen und Rezensionen der App "Timesheet" für Office 365

G2: NA

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über die App "Timesheet" von Office 365?

In einer Capterra-Rezension heißt es

Die App macht die Nachverfolgung von Zeiten einfach und ermöglicht es mir, die Informationen ganz einfach für meine Kollegen und alle Mitarbeiter freizugeben. Ich mag sie sehr, vielleicht ist der Preis etwas hoch, wenn man sie jährlich erneuert, aber wenn man sie für die gesamte Lebensdauer kauft, ist sie sehr gut und man spart Geld.

Die App macht es einfach, die Zeit zu erfassen, und ermöglicht es mir, die Informationen einfach für meine Kollegen und alle Mitarbeiter freizugeben ... ich ... es gibt nichts, was man nicht mögen könnte, vielleicht ist der Preis etwas hoch, wenn man jährlich verlängert, aber wenn man für die gesamte Lebensdauer kauft, ist es sehr gut und man spart Geld.

📌 Faktenalarm! Zeitdiebstahl – wenn Mitarbeiter für Zeit bezahlt werden, in der sie nicht wirklich gearbeitet haben – kostet Unternehmen jedes Jahr Milliarden durch Produktivitätsverluste.

10. ClockShark (am besten für die Nachverfolgung von Vorgängen im Feld geeignet)

Via Clockshark

Für Geschäfte, die auf mobile Teams angewiesen sind, wie Bau-, Landschaftsbau- oder Lieferdienste, gewährleistet ClockShark eine genaue Zeiterfassung unterwegs.

Mitarbeiter können von überall aus ein- und ausstempeln, während die GPS-Nachverfolgung Sie über ihre Speicherorte auf dem Laufenden hält. Darüber hinaus sorgen die Integration von Berichterstellung und Gehaltsabrechnung für eine reibungslosere Arbeit im Backoffice.

Die besten Features von ClockShark

Schluss mit dem Kumpel-Stempeln durch Fotoerfassung, um die Anwesenheit der Mitarbeiter beim Ein- und Ausstempeln zu überprüfen

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und laden Sie Dokumente hoch – mit anpassbarer Auftrags- und Aufgabenverwaltung

Nachverfolgung von Zeit und Ausgaben nach Auftrag und Erstellung detaillierter Berichte über Zeiterfassung und Auftragskosten

ClockShark-Limits

Mitarbeiter können kurze Pausen (2–10 Minuten) nicht erfassen

Es stempelt Mitarbeiter nicht automatisch ein/aus, basierend auf ihrer Ankunft oder Abreise von einem festgelegten Geofence

ClockShark-Preise

Standard: 40 $/Monat pro Benutzer

Pro: 60 $/Monat pro Benutzer

ClockShark-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 6/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Lange vor der Erfindung der Uhr verwendeten die alten Ägypter Wasseruhren oder Schalen mit winzigen Löchern, aus denen Wasser in gleichmäßigem Tempo tropfte, um die Schichten bei der Arbeit nachzuverfolgen. Denn schon vor 3.500 Jahren galt: Zeit ist Geld!

