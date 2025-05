die 10 besten CRM-Softwares für Hypothekenmakler zur Optimierung Ihres Geschäfts im Jahr 2025

Sie haben hart gearbeitet, um diese Hypothek abzuschließen – warum hat sich Ihr wichtigster Kunde dann für einen Konkurrenten entschieden?

Ganz einfach: Sie haben die Beziehung nicht gepflegt und nicht nachgefasst.

Die brutale Wahrheit ist, dass Kreditsachbearbeiter, die bestehende Kunden nicht pflegen, Folgeaufträge und Empfehlungen verlieren. Aber hier ist die Lösung – ein leistungsstarkes CRM-System (Customer Relationship Management) für Hypotheken

74 % der Geschäfte sagen, dass CRM-Software die Beziehungen zu Kunden stärkt, indem sie Kundendaten leichter zugänglich macht.

Die Hypothekenbranche ist komplex genug, ohne dass Ihre Technologie Sie zurückhält. Das richtige CRM-System für Hypotheken automatisiert die Nachverfolgung, zentralisiert Daten und hält Geschäfte am Laufen.

Ob Sie nun bestimmte CRMs wie HubSpot vs. Monday vergleichen oder nach einer dritten All-in-One-Lösung suchen, dieser Blogbeitrag zeigt Ihnen die besten CRM-Softwareplattformen für Hypotheken, mit denen Sie einmalige Kreditnehmer zu lebenslangen Clients machen können.

Worauf sollten Sie bei einem Hypotheken-CRM achten?

Bevor wir uns mit unseren Top-Empfehlungen für CRM-Software für Hypotheken befassen, wollen wir uns ansehen, was die Spreu vom Weizen trennt. Das ideale CRM-System sollte mehr sein als nur eine verbesserte Tabellenkalkulation. Auf Folgendes kommt es an:

Lead-Management: Wählen Sie ein CRM, das Leads aus verschiedenen Quellen erfasst, sie durch Automatisierung pflegt und sowohl Clients als auch Empfehlungspartner an einem Ort nachverfolgt, um die Konversionsrate zu steigern

Automatisierung: Suchen Sie nach einem CRM, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert, Zeit für Geschäftsabschlüsse schafft und Stammkunden für Ihr Hypothekengeschäft gewinnt

Integrationen: Wählen Sie ein Tool, das eine Verbindung zu Ihrem Darlehensanbahnungssystem (LOS) und den Tools der Hypothekenbranche herstellt. Wenn Ihr CRM mit Ihrem LOS integriert ist, werden alle Kreditnehmerdaten, Aktualisierungen des Darlehensstatus und Mitteilungen zentralisiert. Durch die Integration können Sie automatisierte Workflows basierend auf LOS-Ereignissen auslösen. Wenn sich beispielsweise der Status eines Darlehens in "genehmigt" ändert, kann Ihr CRM automatisch personalisierte E-Mails für den nächsten Schritt senden oder interne Aufgabenlisten aktualisieren

*anpassbare Dashboards: Entscheiden Sie sich für eine Plattform, mit der Sie Dashboards zur Nachverfolgung von Schlüsselmetriken anpassen können und die Echtzeit-Einblicke für datengestützte Entscheidungen bietet. Ein Kreditsachbearbeiter, ein Bearbeiter und ein Bereichsleiter interessieren sich alle für unterschiedliche Metriken. Benutzerdefinierte Dashboards ermöglichen es jeder Person, sich auf ihre KPIs zu konzentrieren – keine Ablenkungen, nur umsetzbare Erkenntnisse

Compliance und Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM dem Real Estate Settlement Procedures Act [RESPA], den TILA-RESPA Integrated Disclosures [TRID] und anderen Branchenvorschriften entspricht, damit Ihr Geschäft konform bleibt

Automatisierung des Marketings: Wählen Sie ein CRM mit integrierten tools für E-Mail-Marketing und anderen CRM-Marketingfunktionen, um Ihre Pipeline zu füllen

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach einem CRM, das mobilen Zugriff bietet. Kreditsachbearbeiter, die Pipelines und Kundeninteraktionen von überall aus verwalten können, haben höhere Chancen, mehr Geschäfte abzuschließen.

Die 10 besten Hypotheken-CRM-Systeme zum Ausprobieren

Sind Sie bereit, verpasste Gelegenheiten in mehr Kredite umzuwandeln? Sie benötigen eine CRM-Option, die Ihnen dabei hilft, Workflows zu vereinfachen, Folgegeschäfte zu fördern und die Vorschriften einzuhalten.

👀 Wussten Sie schon? 63 % der Finanzunternehmen möchten in Technologien zur Automatisierung von Workflows wie CRM investieren.

Lassen Sie uns 10 der besten CRM-Lösungen für Hypotheken auf dem Markt aufschlüsseln und ihre Schlüsselstärken und -schwächen hervorheben, um Ihnen zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Optimierung der Hypotheken-Pipeline und der Zusammenarbeit im Team)

Los geht's Verbessern Sie Ihre Beziehungen zu Kunden und schließen Sie mehr Geschäfte ab – mit ClickUp

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, kombiniert das Beste aus Projektmanagement und CRM-Lösungen, um ein einheitliches Command-Center für Ihren Hypothekenprozess zu schaffen – und ist daher die Nummer eins auf unserer Liste!

Ob Sie Leads nachverfolgen, Pipelines verwalten oder sich mit Ihrem Team abstimmen – mit ClickUp für Immobilien-Teams haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Workflow. Die Lösung ist flexibel und lässt sich für ein intuitives Lead-Management an Teams mit unterschiedlichen Funktionen anpassen.

Die Verwaltung von Clients, Kreditanträgen und Teamaufgaben kann überwältigend sein, und kein System gleicht dem anderen. Aber mit ClickUp können Sie alles individuell anpassen. Die benutzerdefinierten Aufgabenstatus und benutzerdefinierten Felder von ClickUp passen zu Ihrer einzigartigen Hypothekenpipeline, um Darlehensarten, Kreditwürdigkeiten, Lead-Quellen und vieles mehr zu verfolgen – keine starren Strukturen, sondern ein CRM, das so funktioniert, wie Sie es tun.

Verwalten Sie Ihre Vertriebskette auf Ihre Weise mit den benutzerdefinierten Status von ClickUp für Aufgaben

ClickUp bietet außerdem mehrere Ansichten, mit denen Sie Ihren Prozess visualisieren können. Ob Sie die Listenansicht, Board-Ansicht, Gantt-Ansicht oder Tabelle bevorzugen, Sie können Anträge nachverfolgen, die Kommunikation mit dem Kunden verwalten und Marketingkampagnen überwachen, wie es Ihnen am besten passt.

Möchten Sie Ihrem Kunden Listen senden? ClickUp hat alles für Sie. Mit der Kartenansicht von ClickUp können Sie alle Ihre Listen auf einer Karte anzeigen, sodass Ihre Kunden den genauen Speicherort sehen können. Sie können sie auch nach ihrem Preisbereich mit Farben versehen und Vorlagen für später erstellen.

Vereinfachen Sie die Auflistung von Immobilien für Clients mit der ClickUp Kartenansicht

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Die Verwendung fragmentierter Kollaborations-Tools macht Workflows komplexer als nötig. Mit ClickUp können Sie jedoch Aufgaben zuweisen, Kommentare hinterlassen oder sich sogar mit Ihrem Team unterhalten, um alle mit ClickUp Chat auf derselben Seite zu halten – kein Hinterherjagen von E-Mails mehr.

Bonus: Sie können Aufgaben direkt aus den Chat-Nachrichten erstellen und zuweisen!

Mit ClickUp Chat bleiben alle Ihre arbeitsbezogenen Unterhaltungen innerhalb des Workflows

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie für E-Mails immer noch zwischen Registerkarten wechseln müssen, behebt ClickUp auch dieses Problem! Egal, ob Sie Outlook oder Gmail verwenden, Sie können E-Mails direkt in ClickUp verfassen und versenden. So erfolgt die gesamte Pflege Ihrer Leads und Kunden genau dort, wo Sie sie benötigen – in Ihrem CRM.

Senden, Nachverfolgung und Verwaltung von E-Mails von Clients mit ClickUp E-Mail-Management

Und was nützt ein CRM ohne Automatisierung? ClickUp Automatisierungen sparen Ihnen viel Zeit, indem sie benutzerdefinierte Auslöser für Folgemaßnahmen, Aufgaben und Erinnerungen erstellen, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt sich mit sich wiederholender Arbeit von Administratoren zu befassen.

Verpassen Sie mit ClickUp Automatisierungen keine Nachfassaktionen bei Clients oder Fristen mehr

Nun zum wichtigsten Teil – den Metriken! Besuchen Sie ClickUp Dashboards, um eine zentrale Ansicht der Schlüsselmetriken, der Vertriebsleistung und der Kundeninteraktionen zu erhalten. Mit über 50 Karten für Dashboards können Sie jedem Mitglied Ihres Teams das bieten, was es benötigt:

Kreditberater können die Lead-Aktivität und den Zustand der Pipeline in Ansicht bringen

Prozessoren sehen ausstehende Aufgaben nach Fälligkeitsdatum

Manager verfolgen die Konversionsraten, Finanzierungsvolumina und die Fertigstellung von Aufgaben

Sie erhalten eine Echtzeit-Momentaufnahme Ihres Geschäfts, um Fortschritte zu verfolgen, Trends zu erkennen und klügere Entscheidungen zu treffen.

Visualisieren Sie all Ihre Fortschritte in einer einzigen Ansicht mit ClickUp Dashboards

Die Einrichtung eines neuen CRM-Systems klingt nach einer Menge Arbeit. Aber Sie müssen nicht bei Null anfangen. Mit der ClickUp-Vorlage für das CRM können Sie schnell loslegen. Sie erhalten einen sofort einsatzbereiten Workspace, auf den Sie sofort zugreifen können!

Wenn Sie bisher alle Ihre Leads in einer Tabelle verwaltet haben, kann die ClickUp-Immobilien-Tabellenvorlage die perfekte Ausgangsbasis sein. Mit dieser Vorlage können Sie organisiert bleiben und Pläne erstellen, indem Sie Leads, Clients, Immobilien und Geschäfte an einem Ort in einem vertrauten Format speichern.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Ihre Immobiliendaten effizient mit der Vorlage für die Tabellenkalkulation von ClickUp Real Estate

Verfolgen Sie den Fortschritt für jede Immobilie mit benutzerdefinierten Status wie "Storniert", "Verkauft" und "Zum Verkauf"

Greifen Sie auf Informationen in fünf verschiedenen Ansichten zu, einschließlich eines Leitfadens für den Einstieg

Verbessern Sie die Nachverfolgung von Immobilien mit Funktionen zur Zeiterfassung, Tags, Warnungen bei Abhängigkeiten und E-Mail-Integration

Wenn Sie nach einer CRM-Vorlage suchen, die Ihnen auch bei der Verwaltung Ihrer Transaktionen hilft, sehen Sie sich die Vorlage für Immobilienmakler von ClickUp an. Sie hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihres gesamten Workflows und gibt Ihnen gleichzeitig eine Übersicht über Ihre Provisionen.

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie mit der Vorlage für Immobilienmakler von ClickUp den Überblick über alle Ihre Konversionen

Das zeichnet diese Vorlage aus:

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Clients mit 15 verschiedenen Status wie "Offen", "Kontaktiert" und "Vertrag erhalten"

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Schlüsselinformationen zu Clients und Immobilien für einen einfachen Zugriff zu speichern

Automatisierung der Provisionsberechnung zur Kontrolle der Einnahmen

Das Beste daran ist, dass ClickUp auch dann an Ihrer Seite ist, wenn Sie Ihr Geschäft ausbauen! Wenn Sie also ein intelligentes, benutzerdefiniertes und kostenloses Immobilien-CRM suchen, um Ihren Workflow zu vereinfachen und die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern, ist ClickUp CRM die perfekte Wahl.

Die besten Features von ClickUp

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Tools und Plattformen

Fassen Sie Unterhaltungen zusammen, verfolgen Sie Fortschritte und verfeinern Sie Ihre Schreibfähigkeiten mit dem integrierten KI-gestützten Assistenten ClickUp AI

Erstellen Sie zentralisierte Kreditdokumente mit Versionsverlauf und anpassbaren Berechtigungen mit ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Formulare , um Infos zu Kreditnehmern oder neue Anfragen zu Leads zu sammeln

Erinnerungen in ClickUp für Check-ins 30, 60 oder 90 Tage nach Abschluss festlegen

Limits von ClickUp

Einige Ansichten sind (noch!) nicht in der mobilen App verfügbar

Mit Lernkurve

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über ClickUp

Mit ClickUp konnten wir Prozesse schnell und einfach einrichten. Zu erledigen war lediglich unser Projektmanagement, und dafür brauchten wir kein riesiges CRM-System. Click Up war die perfekte Lösung. Nachdem wir unser Projektmanagement eingerichtet hatten, fanden wir viele weitere Einsatzmöglichkeiten, die unsere tägliche Arbeit wirklich vereinfacht haben.

Mit ClickUp konnten wir Prozesse schnell und einfach einrichten. Zu erledigen war lediglich ein Projektmanagement. ClickUp war die perfekte Lösung. Nachdem wir unser Projektmanagement eingerichtet hatten, fanden wir viele weitere Einsatzmöglichkeiten, die unsere tägliche Arbeit erheblich vereinfacht haben.

📚 Lesen Sie auch: ClickUp vs. HubSpot: Welches CRM-Tool ist das beste?

2. Jungo (am besten für die Salesforce-Integration und das Hypothekenmarketing geeignet)

via Jungo

Jungo ist ein CRM für Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung zur Automatisierung von Workflows, zur Steigerung des Marketings und zur Vereinfachung der Zusammenarbeit suchen.

Die auf Salesforce basierende Software lässt sich in führende Hypotheken-Tools integrieren und ermöglicht es Ihnen, Leads, Darlehen und Kundenbeziehungen über einen einzigen Login zu verwalten. Sie wurde entwickelt, um die Produktivität in Ihrem gesamten Netzwerk – Kunden, Interessenten, Empfehlungspartner und Mitglieder Ihres Teams – zu steigern und bietet gleichzeitig vollen Zugriff auf Salesforce und AppExchange, um Zeit und Kosten zu sparen.

Die besten Features von Jungo

Vermeiden Sie doppelte Einträge mit LOS-Systemen wie Encompass, Calyx Point und LendingPad

Zugriff auf vorgefertigte Inhalte, E-Mail-Kampagnen, Videos und Co-Marketing-tools

Verfolgen Sie Schlüsselmetriken mit Live-Daten und detaillierten Berichten mithilfe anpassbarer Dashboards

Automatisierung des Client-Marketings nach Geschäftsabschluss mit dem Concierge-Programm, das personalisierte Geschenke und Karten versendet, um die Kundentreue zu stärken

Jungo Limits

Die Funktionen sind abhängig von Salesforce

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für komplexe Workflows

Jungo-Preise

Jungo Mortgage App: 119 $/Monat pro Benutzer

Jungo Bundle: 149 $/Monat pro Benutzer

Jungo Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jungo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4. 2/5 (120+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Jungo

Ich benutze Jungo in meinem Arbeitsalltag. Es hilft mir, alle meine täglichen Aufgaben zu bewältigen und alle meine früheren Kunden, Makler, Interessenten und Hypothekenkontakte zu verwalten. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und den Überblick zu behalten.

Ich benutze Jungo in meinem Arbeitsalltag. Es hilft mir, alle meine täglichen Aufgaben zu bewältigen und alle meine früheren Kunden, Makler, Interessenten und Hypothekenkontakte zu verwalten. Es hilft mir, organisiert zu bleiben und den Überblick zu behalten.

3. Surefire CRM (am besten für die automatisierte Pflege von Beziehungen geeignet)

via G2

Haben Sie sich jemals gewünscht, die Pflege Ihrer Kundenbeziehungen automatisieren zu können? Surefire CRM macht es möglich! Es wurde entwickelt, um Hypothekenfachleuten dabei zu helfen, neue Geschäfte abzuschließen, wiederkehrende Geschäfte zu pflegen und die so wichtigen Empfehlungen zu festigen.

Es handelt sich um eine solide CRM-Lösung für Dienstleistungsunternehmen, die Lead-Nurturing, Multi-Channel-Marketing und Compliance an einem Ort automatisiert. Die Automatisierung nach dem Prinzip "Einmal einrichten und vergessen" hilft Ihnen, Beziehungen mühelos aufzubauen und zu pflegen.

Die besten Features von Surefire CRM

Binden Sie Ihre Clients über Social Media, E-Mail, Text und Print mit der Automatisierung des Omnichannel-Marketings ein

Greifen Sie auf über 1.000 konformitätsbereite Inhalte zu, um Ihr Marketing voranzutreiben

Automatisierung von Nachfassaktionen zur Pflege von Leads während des gesamten Kreditprozesses und Kontaktaufnahme nach Abschluss

Mit den integrierten RESPA-, TCPA- und CCPA-Compliance-Tools sind Sie jederzeit für Audits gerüstet

Surefire CRM Limits

Weniger benutzerdefinierte Optionen für die Berichterstellung

Limitierte Integrationsmöglichkeiten

Surefire CRM-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Surefire CRM-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (50+ Bewertungen)

4. Pipedrive (am besten für die visuelle Optimierung von Vertriebspipelines im Hypothekenbereich geeignet)

via Pipedrive

Wenn Sie nach einer CRM-Lösung für die Beratung suchen, die Ihnen bei der Nachverfolgung von Leads, der Automatisierung von Nachfassaktionen und dem Abschluss von mehr Geschäften hilft, ist Pipedrive eine beliebte Wahl.

Mit diesem Kanban-ähnlichen CRM können Sie Ihre Hypotheken-Pipeline mit KI-gestützter Automatisierung, anpassbaren Workflows und Echtzeit-Verkaufsinformationen visualisieren und verwalten. Pipedrive vereinfacht den gesamten Hypothekenprozess, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können – mehr Kredite abschließen.

Die besten Features von Pipedrive

Binden Sie Ihre Clients mit KI-gesteuerten Aufforderungen und automatisierten Nachfassaktionen

Optimieren Sie Ihre Konversionsstrategien mit Echtzeit-Verkaufsinformationen und benutzerdefinierten Berichten

Verbinden Sie sich mit über 400 Apps, darunter beliebte Darlehensvergabesysteme [LOS]

Pipedrive Limits

Das anfängliche Setup und die benutzerdefinierte Anpassung können Zeit und Aufwand erfordern

Erweiterte Berichterstellung und KI-Funktionen sind auf teurere Pläne limitiert

Pipedrive-Preise

Unverzichtbar: 19 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 34 $/Monat pro Benutzer

Professional: 64 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 74 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4, 3/5 (über 2.300 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Pipedrive

Für uns visuelle Menschen ist dies die beste Lösung. Mit diesem benutzerfreundlichen CRM kann ich genau sehen, was in meinem Vertriebskanal vor sich geht. Es ist sehr einfach, das Dashboard zu sehen und Leads zu verschieben.

Für uns visuelle Menschen ist dies die beste Lösung. Mit diesem benutzerfreundlichen CRM kann ich genau sehen, was in meinem Vertriebskanal vor sich geht. Es ist sehr einfach, das Dashboard zu sehen und Leads zu verschieben.

5. BNTouch Mortgage CRM (Best for all-in-one mortgage marketing)

via BNTouch

Das Jonglieren mit Leads, Krediten und Marketing kann sich in der Welt der Hypotheken wie ein Zirkus mit drei Manegen anfühlen. BNTouch Mortgage CRM hilft dabei, Ordnung in das Chaos zu bringen.

Es handelt sich um ein abgeschlossenes digitales Hypothekensystem, das CRM-, Marketing- und POS-Tools kombiniert und somit eine großartige Alternative zu Perfex CRM für diejenigen darstellt, die eine All-in-One-Lösung suchen. Die benutzerfreundliche mobile App und der sichere Speicher in der Cloud machen es zu einer idealen Lösung für Geschäfte jeder Größe.

Die besten Features von BNTouch Mortgage CRM

Automatisierung von E-Mail-, SMS- und Video-Marketing sowie Zugriff auf kuratierte Inhalte in den sozialen Medien

Verwalten Sie die Verteilung von Leads, indem Sie Leads aus verschiedenen Quellen, einschließlich Social Media, erfassen

Greifen Sie auf über 35 hypothekenspezifische tools zu, darunter ein digitaler 1003-Antrag

Verwalten Sie Ihr CRM von überall aus mit der benutzerfreundlichen mobilen App

BNTouch Mortgage CRM Limits

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Einige Benutzer finden die anfängliche Navigation schwierig

BNTouch Mortgage CRM-Preise

Einzelperson: 165 $/Monat + 125 $ Aktivierungsgebühr

Team: Ab 190 $/Monat für zwei Benutzer + 95 $ Aktivierungsgebühr pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BNTouch Mortgage CRM

G2: 4, 5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 80 Bewertungen)

6. Velocify (am besten für die Automatisierung des Vertriebs im Hypothekenkreditgeschäft geeignet)

via Velocify

Velocify ist ein leistungsstarkes CRM für Hypothekenexperten, die mehr Darlehen mit weniger Aufwand abschließen möchten. Als Teil von ICE Mortgage Technology hilft diese Plattform Kreditberatern, organisiert zu bleiben, die Nachverfolgung zu automatisieren und Leads aus über 1.400 Quellen zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Verkaufsprozess optimieren oder die Kundenbindung verbessern möchten, Velocify stellt sicher, dass kein Lead durch das Raster fällt. Es eignet sich gut für wachsende Teams im Hypothekenbereich, die ein CRM für strukturierte Workflows und Automatisierung benötigen.

Die besten Features von Velocify

Erfassen, verteilen und priorisieren Sie Leads automatisch, um schneller nachfassen zu können

Reduzieren Sie die Nummer manueller Aufgaben durch Automatisierung der Multi-Channel-Kommunikation, um potenzielle Kunden zu binden

Tätigen Sie mehr Anrufe, verfolgen Sie Unterhaltungen nach und steigern Sie die Konversionsrate mit dem KI-gestützten Dial-IQ-Verkaufsdialer

Benutzerdefinierte Workflows, die auf die Anforderungen Ihres Hypothekengeschäfts zugeschnitten sind

Velocify Limits

Bei einigen Benutzern treten gelegentlich Wählfehler auf

Velocify-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen beschleunigen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 5/5 (230+ Bewertungen)

7. NextWave (am besten für die anpassbare Automatisierung von Vertrieb und Marketing geeignet)

über NextWave

Nextwave CRM von CRMnow ist eine geeignete Wahl für Kreditsachbearbeiter, Hypothekenbanker und Großkreditgeber, die die Automatisierung von Vertrieb und Marketing optimieren möchten.

Speziell für die Hypothekenbranche entwickelt, bietet sie automatisierte Nachverfolgung von Leads, Meilenstein-Updates und personalisierte Marketing-Touchpoints, um die Produktivität und Rentabilität zu steigern. Sie hilft Ihnen, einfache Pipelines und das Partnermanagement zu priorisieren und gleichzeitig Ihr Team auf Kurs zu halten.

Die besten Features von NextWave

Greifen Sie über anpassbare Dashboards auf Aufgaben, Geschäfte, Partneraktivitäten und Schlüssel-Metriken zu

Automatisierung der Verteilung von Leads durch kompetenzbasierte Weiterleitung und Nachverfolgung des Fortschritts von Krediten in Echtzeit

Stärken Sie die Beziehungen zu Ihren Kunden durch SMS-, E-Mail- und Voicemail-Updates

Verwalten Sie Ihr Hypothekengeschäft jederzeit mit einer App mit allen Funktionen

NextWave-Limits

Die benutzerdefinierte Anpassung von Workflows kann einen erheblichen Zeitaufwand erfordern

NextWave-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu NextWave

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Form (am besten für die vollständige Automatisierung von Hypotheken)

über Form

Sie suchen eine KI-gestützte Hypothekenlösung mit zahlreichen Features? Form CRM ist eine hervorragende Wahl. Sie wurde speziell für Hypothekenmakler, Kreditgeber und Kreditsachbearbeiter entwickelt und vereinfacht alles von der Kreditvergabe und dem Verkauf bis hin zur Automatisierung des Marketings – alles auf einer einzigen Plattform.

Mit über 500 integrierten Features ermöglicht Ihnen Shape die Verwaltung von Leads, die Automatisierung von Nachfassaktionen und die nahtlose Integration in POS- und LOS-Systeme. Ob Sie nun Ihr Hypothekengeschäft ausbauen oder die Lead-Konvertierung optimieren möchten – der All-in-One-Ansatz von Shape spart Zeit und steigert die Effizienz.

Die besten Features in Form bringen

Greifen Sie auf ein integriertes CRM, einen Dialer, eine Automatisierung von E-Mails/Textnachrichten, POS, LOS-Integrationen und vorgefertigte CRO-Websites zu

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit automatisierten Anrufprotokollen, KI-Scoring, Compliance-Prüfungen und score-basierten Warnmeldungen

Führen Sie automatisierte Drip-Kampagnen mit vorgefertigten E-Mails, Texten und Statusaktualisierungen durch

Steigern Sie die Konversionsrate mit Lead-Funnels im Stil von Umfragen und für die Konversion optimierten Seiten

Form Limits

Limitierte erweiterte Features für große Unternehmen

Einige Benutzer haben ineffizienten Kundensupport erlebt

Form der Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen in Form bringen

G2: 4,9/5 (95+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (40+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Form sagen

Ich habe noch nie einen so einfachen Ansatz zur Automatisierung von Abläufen und zur Zeitersparnis bei der Nachverfolgung von Leads wie bei Shape entdeckt. Ich finde es toll, wie benutzerfreundlich es ist, da es sich an Ihre Anforderungen anpasst und einfach zu bedienen ist.

Ich habe noch nie einen so einfachen Ansatz zur Automatisierung von Abläufen und zur Zeitersparnis bei der Nachverfolgung von Leads wie bei Form entdeckt. Ich finde es toll, wie benutzerfreundlich es ist, da es sich an Ihre Anforderungen anpasst und einfach zu bedienen ist.

9. Aidium (am besten für KI-gesteuertes Lead-Management geeignet)

über Aidium

Manchmal ist Einfachheit der richtige Weg für ein CRM. Noch besser ist es, wenn es mit müheloser Automatisierung gebündelt ist. Aidium ist ein solches Tool, das zur Maximierung der Lead-Konversion entwickelt wurde.

Es bietet KI-gestützte Lead-Bewertung, intelligente Automatisierung und Integrationen, die Ihnen helfen, Ihre Pipeline effektiv zu verwalten und auszubauen. Ganz gleich, ob Sie die Nachverfolgung von Empfehlungen, die Pflege von Leads oder die Durchführung von Marketingkampagnen durchführen, Aidium bietet die tools zur Steigerung der Effizienz und zum Abschluss von mehr Geschäften in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Die besten Features von Aidium

Automatisierung von Nachfassaktionen, Erinnerungen und Mitteilungen zur Verbesserung der Reaktionszeiten

Nutzen Sie KI, um potenzielle Kunden zu identifizieren und Ihren Marketingaufwand zu optimieren

Erstellen und starten Sie Marketingkampagnen mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Tool ohne Code

Erstellen Sie mit einer Canva-Integration direkt im CRM auffällige Marketingmaterialien

Aidium-Limits

Einige Kunden haben sich über den langsamen Kundensupport beschwert

Für kleine Geschäfte möglicherweise zu teuer

Aidium-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Aidium

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Salesforce Financial Services Cloud (am besten für die Automatisierung von Hypotheken auf Unternehmensebene geeignet)

über die Salesforce Financial Services Cloud

Die Salesforce Financial Services Cloud (FSC) bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung von Kreditnehmern, die Automatisierung von Workflows und die Personalisierung von Interaktionen mit Kunden. Sie ist ideal für große Hypothekengeber, Finanzinstitute und Kreditsachbearbeiter mit hohem Volumen.

Die KI-gesteuerten Erkenntnisse und die Automatisierung helfen Ihnen, die Kreditbearbeitung zu optimieren und die Erfahrungen der Kreditnehmer zu verbessern. Integrierte Tools zur Berichterstellung und einfache Integrationen helfen Ihnen, Ihr Geschäft zu skalieren und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und die Effizienz zu gewährleisten.

Die besten Features der Salesforce Financial Services Cloud

Optimieren Sie Kreditanträge mit intuitiver Datenerfassung und Dokumentenverwaltung

Geben Sie maßgeschneiderte Empfehlungen und finanzielle Einblicke mit KI-gestützter Personalisierung

Reduzieren Sie manuelle Arbeit und verbessern Sie die Genauigkeit durch automatisierte Workflows für die Kreditvergabe

Verbessern Sie die Zusammenarbeit zwischen Kreditsachbearbeitern, Kreditnehmern, Maklern und Immobilienmaklern

Limits der Salesforce Financial Services Cloud

Eine steile Lernkurve; die richtige Verwendung des Tools erfordert eine umfassende Schulung

Höherer Preis als andere CRM-Optionen

Preise für die Salesforce Financial Services Cloud

Free: 30-Tage-Testversion

Verkauf: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Service: 300 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Vertrieb und Service: 325 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Einstein 1 für Vertrieb und Service: 700 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Verwaltung von Versicherungsprodukten: 180.000 $/Jahr pro Organisation (jährliche Abrechnung)

Verwaltung von Versicherungspolicen: 42.000 $/10 Mio. $ Bruttoprämienvolumen (jährlich in Rechnung gestellt)

Versicherungsschadenmanagement: 27.000 $/10 Mio. $ Bruttoprämienwert (jährlich in Rechnung gestellt)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Financial Services Cloud

G2: 4, 2/5 (90+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce Financial Services Cloud

Mir gefällt, wie anpassungsfähig die Software ist. Sie können sie um Ihr Geschäft herum aufbauen und nicht umgekehrt.

Mir gefällt, wie anpassungsfähig die Software ist. Sie können sie auf Ihr Geschäft zuschneiden und nicht umgekehrt.

💡 Profi-Tipp: Sobald Sie sich für ein CRM entschieden haben, sollten Sie in eine angemessene Schulung Ihres Teams investieren, um sicherzustellen, dass es weiß, wie es effektiv eingesetzt werden kann. Fördern Sie die Akzeptanz, indem Sie die Vorteile für einzelne Hypothekenkreditberater und nicht nur für das Unternehmen hervorheben.

