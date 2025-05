Multifaktor-Produktivität: Definition, Bedeutung und Messung

Ihr Team arbeitet hart, aber die Produktivität scheint im Sande zu verlaufen. Sie stellen Mitarbeiter ein, schulen sie und ersetzen sie schneller, als man "Drehtür" sagen kann!

Es ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Mitarbeiterfluktuation nach der Pandemie um 20 % gestiegen ist.

Hier kann die multifaktorielle Produktivität (MFP) Ihr Verbündeter sein. Im Gegensatz zu grundlegenden Messungen der Produktivität, bei denen nur die Leistung pro Stunde betrachtet wird, geht die MFP tiefer.

Es zeigt Ihnen, wie gut Ihr Geschäft mehrere Inputs wie Arbeit, Kapital und Technologie in greifbare Ergebnisse umwandelt.

Wenn Sie es leid sind, härter zu arbeiten, ohne bessere Ergebnisse zu erzielen, ist es an der Zeit, den Code der multifaktoriellen Produktivität zu knacken. Wir erklären ihn Ihnen. Außerdem haben wir ein Bonus-Tool für das Ressourcenmanagement, das Ihnen hilft, die Effizienz zu maximieren!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die multifaktorielle Produktivität (MFP) misst, wie effizient Unternehmen Arbeit, Kapital und Technologie in Leistung umwandeln

Im Gegensatz zu grundlegenden Metriken zur Produktivität berücksichtigt die multifaktorielle Produktivität Arbeits- und Kapitalaufwand, um tatsächliche Steigerungen der betrieblichen Effizienz

Berechnen Sie die MFP anhand der Gesamtleistung/kombinierten Inputs (Arbeit, Materialien, Energie, Kapital)

Die Nachverfolgung der Multifaktorproduktivität hilft Unternehmen, klügere Investitionen zu tätigen und Ressourcen zu optimieren

Zu den gemeinsamen Herausforderungen gehört die Messung immaterieller Faktoren wie Innovation und Qualifikationsniveau

Automatisierung, Erkenntnisse aus KI und intelligentere Workflows können die MFP erheblich verbessern

Manuelle Prozesse und nicht miteinander verbundene Tools verlangsamen Teams und verringern das Produktivitätswachstum

ClickUp automatisiert Aufgaben, ermöglicht die Nachverfolgung der Leistung und zentralisiert die Arbeit für mehr Effizienz

Was ist multifaktorielle Produktivität?

Multifaktorielle Produktivität ist ein Maß für die Wirtschaftsleistung, das die Menge des Outputs mit den kombinierten Inputs vergleicht, die für die Produktion verwendet wurden.

Diese Inputs können Arbeit, Kapital, Energie, Materialien und sogar gekaufte Dienstleistungen umfassen und so eine vollständigere Ansicht der Effizienz bieten.

Im Gegensatz zur Berechnung der Arbeitsproduktivität, bei der nur die Leistung pro Arbeitnehmer oder pro Stunde betrachtet wird, berücksichtigt die multifaktorielle Produktivität viel mehr. Sie berücksichtigt, wie verschiedene Ressourcen, einschließlich des Arbeitseinsatzes, zusammenarbeiten, um Ergebnisse zu erzielen.

Ein Unternehmen kann mehr produzieren, aber liegt das an besserer Ausrüstung, intelligenteren Prozessen oder längeren Arbeitszeiten? MFP hilft bei der Beantwortung dieser Frage.

Durch die Nachverfolgung aller beweglichen Teile bietet MFP ein klareres Bild davon, was die Produktivität wirklich steigert – und was nur Lärm verursacht.

Warum Unternehmen die multifaktorielle Produktivität nachverfolgen sollten

Die Messung der Multifaktorproduktivität ist nicht nur für Ökonomen und Nerds von Interesse – sie ist ein Plan für wirtschaftliches Wachstum. Hier erfahren Sie, warum sie wichtig ist:

Erkennen, was wirklich funktioniert : Eine höhere Leistung ist großartig, aber kommt sie von besseren Prozessen, intelligenterer Technologie oder einfach nur von längeren Arbeitszeiten? MFP hilft, echte Gewinne von nicht nachhaltigem Aufwand zu trennen

Bessere Investitionen tätigen : Denken Sie darüber nach, Ihre Ausrüstung zu modernisieren oder mehr Personal einzustellen? MFP zeigt Ihnen, ob Ihre aktuellen Ressourcen ihr Potenzial voll ausschöpfen, bevor Sie Geld in die falsche Lösung stecken

Bleiben Sie wettbewerbsfähig : Wenn Ihre Branche wächst, Ihre MFP jedoch stagniert, ist das ein Warnsignal. Die Nachverfolgung hilft Unternehmen, ihre Effizienz zu optimieren und mit den Besten der Branche mitzuhalten

Arbeiten Sie intelligenter, nicht nur härter: Mehr Aufwand bedeutet nicht immer bessere Ergebnisse. MFP hilft Unternehmen, sich auf Verbesserungen zu konzentrieren, die zu dauerhaften Produktivitätssteigerungen führen, nicht nur zu kurzfristigen Gewinnen

🧠 Fun Fact: Während der Begriff "Multifaktorproduktivität" während der industriellen Revolution noch nicht existierte , waren die zugrunde liegenden Prinzipien bereits im Spiel. Als Dampfmaschinen die Handarbeit in Fabriken ersetzten, stieg die Produktion sprunghaft an – ohne dass mehr Arbeitskräfte eingestellt werden mussten. Dies ist ein erster Einblick, wie intelligente Technologien und bessere Prozesse die Produktivität steigern können – sogar mehr als die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte!

Faktoren, die die multifaktorielle Produktivität beeinflussen

Sind Sie von den Vorteilen der Berechnung der Multifaktorproduktivität überzeugt? Dann ist es jetzt an der Zeit, sich anzusehen, was die Metrik tatsächlich beeinflusst. Da die Multifaktorproduktivität misst, wie effizient Input in Output umgewandelt wird, kann alles, was diese Inputs oder ihre Interaktion beeinflusst, das Endergebnis verändern.

Zu den Schlüsselfaktoren gehören:

Technologieeinführung : Digitale tools erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern steigern auch die Produktivität. Daten der OECD zeigen, dass ein Anstieg von 10 Prozentpunkten bei Unternehmen, die Hochgeschwindigkeitsbreitband nutzen, zu einem : Digitale tools erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern steigern auch die Produktivität. Daten der OECD zeigen, dass ein Anstieg von 10 Prozentpunkten bei Unternehmen, die Hochgeschwindigkeitsbreitband nutzen, zu einem Anstieg der MFP um 1,4 % nach einem Jahr und 3,9 % nach drei Jahren in den Ländern der EU führt

Fähigkeiten der Belegschaft : Da der Arbeitseinsatz ein Schlüsselelement der Multifaktorproduktivität ist, wirkt sich das Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer direkt auf die Produktivität aus. Qualifizierte Arbeitnehmer maximieren den Output von Kapital und Technologie, während ein Missverhältnis zwischen Qualifikationen und Anforderungen die Produktivität verlangsamt

Kapitalinvestition : MFP spiegelt wider, wie effizient Inputs Outputs generieren, und die Qualität des Kapitals ist von Bedeutung. Moderne Maschinen und Infrastrukturen steigern die Effizienz, während veraltete Geräte Produktivitätssteigerungen limitieren

Innovation und F&E : Investitionen in Forschung und Entwicklung dienen nicht nur dazu, die Nase vorn zu behalten – sie liefern solide Renditen. In 31 Studien mit signifikanten Ergebnissen : Investitionen in Forschung und Entwicklung dienen nicht nur dazu, die Nase vorn zu behalten – sie liefern solide Renditen. In 31 Studien mit signifikanten Ergebnissen lag die durchschnittliche private Rendite für F&E bei 28,3 %, mit einem Bereich von 7–69 % und einer Standardabweichung von 13 Prozentpunkten

Branchen- und politisches Umfeld: Externe Bedingungen formen den Geschäftsbetrieb, der Wettbewerb auf dem Markt und unterstützende Richtlinien fördern Innovationen. Im Gegensatz dazu behindern restriktive Vorschriften und Barrieren das Produktivitätswachstum

Jedes Element in dieser Liste wirkt sich auf die Metriken aus, die in die MFP-Berechnungen einfließen, und ist somit ein entscheidender Hebel für Verbesserungen.

Wie man die multifaktorielle Produktivität misst

Unternehmen und Wirtschaftswissenschaftler verlassen sich auf eine Mischung aus Schlüssel-Metriken, intelligenten Methoden und ein paar detektivischen Fähigkeiten, um zu verstehen, was die Effizienz antreibt.

Im Kern wird die MFP anhand folgender Faktoren berechnet:

Multifaktor-Produktivität = Gesamtleistung/Kombinierte Inputs (Lohnstückkosten + Material + Energie + Kapital + Sonstiges)

Aber wie können Unternehmen sie tatsächlich nachverfolgen?

Die entscheidenden Metriken

Unternehmen müssen zunächst diese Metriken zur Produktivität erfassen, um die multifaktorielle Produktivität zu messen:

Gesamtleistung : Dies kann die Nummer der hergestellten Produkte, der erbrachten Dienstleistungen oder der erzielten Einnahmen sein

Kombinierte Inputs: Nicht nur Lohnstückkosten, sondern auch Kapitaldienstleistungen (Ausrüstung, Technologie), Energie, Materialien und bezogene Dienstleistungen

📌 Beispiel für MFP in Aktion

Nehmen wir an, ein Fertigungsunternehmen stellt in einem Monat 10.000 Smartphones her. Für ihre Herstellung verwenden sie:

Arbeit: 500 Arbeitsstunden

Material: Komponenten im Wert von 100.000 $

Energie: 5.000 $ für Strom

Physisches Kapital: 50.000 $ an Kosten für Fabrik und Maschinen

Gesamtkosten = 155.000 $ + 500 Arbeitsstunden = 155.500

Berechnung der anfänglichen MFP:

MFP = 10.000/155.500 ≈ 0,0643

Nach der Verbesserung der Automatisierung produziert das Unternehmen 12.000 Smartphones mit den gleichen Ressourcen. Die neue MFP ist:

MFP = 12.000/155.500 ≈ 0,0772

Da die MFP von 0,0643 auf 0,0772 gestiegen ist, bedeutet dies, dass das Unternehmen mehr produziert, ohne dass der Arbeitsaufwand oder die Kosten gestiegen sind – ein klarer Beweis für eine bessere Effizienz!

Wie Unternehmen und Wirtschaftswissenschaftler MFP messen

Wäre es nicht großartig, wenn Sie wissen könnten, warum Ihr Geschäft mehr produziert als zuvor? Hier kommen diese verschiedenen Methoden zur Nachverfolgung der Multifaktorproduktivität ins Spiel:

Wachstumsrechnung hilft dabei, echte Effizienz von der bloßen Bereitstellung von mehr Ressourcen zu trennen (denn doppelt so viel Arbeit ist nicht dasselbe wie intelligentere Arbeit)

Indexbasierte Analysen behalten MFP-Trends über einen längeren Zeitraum im Auge und erkennen, ob Verbesserungen tatsächlich von Dauer sind

Branchen-Benchmarks zeigen Unternehmen, wie sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern abschneiden – denn niemand möchte der langsamste Spieler im Spiel sein

Durch die Kombination dieser Methoden erhält man ein viel klareres Bild davon, was die Produktivität wirklich antreibt. Die Messung der multifaktoriellen Produktivität ist jedoch nicht immer einfach.

Die Herausforderungen, es richtig zu machen

Die Messung der Multifaktorproduktivität ist nicht immer ein Kinderspiel. Einige Eingaben, wie Arbeitsstunden oder Materialkosten, lassen sich leicht nachverfolgen. Aber was ist mit Innovation oder den Fähigkeiten der Mitarbeiter? Kreativität oder Erfahrung lassen sich nicht genau in eine Nummer fassen.

Dann gibt es externe Störfaktoren – Marktcrashs, Probleme in der Lieferkette oder sogar plötzliche technologische Fortschritte, die die Produktivität in die Höhe treiben.

Und vergessen wir nicht die Wartezeit. Eine neu erworbene Software oder Automatisierung kann die Effizienz zwar enorm steigern, aber die Wirkung ist nicht immer sofort spürbar.

👀 Wussten Sie schon? Unmotivierte Mitarbeiter kosten die US-Wirtschaft jährlich unglaubliche 1,9 Billionen US-Dollar an Produktivitätsverlusten. Wenn Faktoren wie die Moral die Effizienz in diesem Ausmaß beeinträchtigen können, stellen Sie sich vor, wie schwierig es ist, alles zu messen, was die MFP beeinflusst!

Lesen Sie auch: Wie man die Produktivität am Arbeitsplatz misst

Strategien zur Verbesserung der multifaktoriellen Produktivität

Mehr Stunden bedeuten nicht immer mehr Ergebnisse. Die tatsächliche Effizienz ergibt sich aus innovativeren Systemen, qualifizierten Teams und einem besseren Ressourcenmanagement. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen mit dem, was sie haben, mehr erledigen können:

Wenn Mitarbeiter damit beschäftigt sind, Tabellen zu aktualisieren, Genehmigungen einzuholen oder Aufgaben in einem Dutzend Apps zu verwalten, leidet die Produktivität.

Hier können Tools wie ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, die Rettung sein.

📮ClickUp Insight: Der ständige Wechsel des Arbeitsumfelds beeinträchtigt die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Springen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext in Verbindung halten, durchsuchbar und verwaltbar machen!

Mit Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit und Automatisierung von Workflows können Unternehmen Projekte vorantreiben, ohne Aufwand für sich wiederholende Arbeit von Administratoren zu verschwenden. Sehen wir uns an, wie das geht:

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Routineaufgaben sollten nicht die Zeit Ihres Teams in Anspruch nehmen. ClickUp Automatisierungen übernehmen die lästige Arbeit, damit Sie sich auf Ihre Kernarbeit konzentrieren können. Ob es darum geht, Aufgaben zuzuweisen, den Status zu aktualisieren oder E-Mails zu versenden – ClickUp erledigt alles automatisch.

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um die lästigen Dinge zu erledigen, während Sie sich auf das konzentrieren, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert

Zu erledigen ist Folgendes mit ClickUp-Automatisierungen:

AI Automation Builder : Beschreiben Sie, was Sie benötigen, und KI erstellt die Automatisierung für Sie

Über 100 Vorlagen : Automatisierung von Aufgaben, Kommentaren, Status und mehr

Dynamische Mitarbeiter : Weisen Sie die Arbeit automatisch den richtigen Personen zu

Verknüpfungen für Projekte : Mitarbeiter/Beobachter automatisch zu Aufgaben hinzufügen

Automatisierung von E-Mails : Senden Sie Updates, ohne einen Finger zu rühren

Audit-Protokolle : Nachverfolgung jeder Änderung der Automatisierung

Integrationen: Synchronisierung mit HubSpot, GitHub, Twilio und mehr

👀 Wussten Sie schon? 7 von 10 Unternehmen haben bereits mindestens einen Schlüsselprozess automatisiert, und 4 von 10 haben sogar dedizierte Rollen für die Automatisierung.

Lesen Sie auch: Beispiele und Vorlagen für die Automatisierung von Geschäftsprozessen

Mit ClickUp Dashboards den Überblick behalten

Die Nachverfolgung der Produktivität ist eine Sache, sie in Echtzeit zu verstehen eine andere. Mit den Dashboards von ClickUp wird Ihre Arbeit zu einem visuellen Command-Center, mit dem Sie Aufgaben, Fristen, Workloads und Schlüssel-Metriken auf einen Blick nachverfolgen können.

Setzen Sie Daten in die Tat um – erstellen Sie noch heute Ihr perfektes Dashboard für ClickUp

Ob bei der Leitung eines Teams, der Durchführung von Sprints oder der Nachverfolgung abrechenbarer Stunden – Dashboards machen es einfach, den Überblick über alles zu behalten, ohne das Chaos von Tabellenkalkulationen. Außerdem machen sie die tägliche Überprüfung der Produktivität zum Kinderspiel!

Von Verkaufsübersichten und Marketingkampagnen bis hin zu persönlicher Produktivität und CRM-Einblicken – mit ClickUp können Sie Dashboards benutzerdefiniert an Ihren Workflow anpassen.

💡 Profi-Tipp: Benötigen Sie sofortige Antworten? Verwenden Sie KI-Einblicke, um jedes Dashboard in Ihrem ClickUp-Workspace zu scannen und in Sekundenschnelle die Schlüsselinformationen zu liefern. So können Sie sich auf Entscheidungen konzentrieren, anstatt sich durch Daten zu wühlen!

Verbesserung der Fähigkeiten und Weiterbildung der Belegschaft

Qualifizierte Mitarbeiter sind genauso wichtig wie Spitzentechnologie. Ein Unternehmen kann über die besten tools verfügen, aber ohne eine angemessene Schulung können diese nicht optimal genutzt werden.

Um die Produktivität weiter zu steigern, benötigen Unternehmen:

Fortlaufende Mitarbeiterschulungen zu technischen Fähigkeiten, Prozessverbesserungen und Wissen für die jeweilige Rolle

Microlearning-Möglichkeiten durch Schulungssoftware, die kurze, ansprechende Lektionen verwendet, die den Mitarbeitern helfen, sich weiterzubilden, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen

Initiativen für Quereinsteiger, die Mitarbeitern dabei helfen, mehrere Rollen zu übernehmen und sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen

Über die formale Ausbildung hinaus ist die Förderung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens der Schlüssel.

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter dazu ermutigen, neue Fähigkeiten zu erlernen, bessere Arbeitsmethoden auszuprobieren und Wissen auszutauschen, können Sie die Produktivität Ihres Unternehmens steigern, ohne ständig neue Mitarbeiter einstellen zu müssen.

Optimierung der Ressourcenzuweisung

Mehr Ressourcen bedeuten nicht immer mehr Output. Manchmal geht es darum, das, was man hat, effektiver zu nutzen. Oft verschwenden Unternehmen Geld für nicht ausgelastete tools, falsch zugewiesene Budgets oder ineffiziente Workflows, ohne es zu merken.

Brain von ClickUp kann Ihnen dabei helfen, mithilfe der richtigen Erkenntnisse kluge Entscheidungen zu treffen. Es verbindet Aufgaben, Dokumente und Personen in einem KI-gestützten Workspace. Auf diese Weise verbringen Teams weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit dem, was zu erledigen ist.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sofortige Antworten zum Status von Aufgaben, Einblicke in Dokumente und Updates von Teams zu erhalten

So hilft Ihnen ClickUp Brain, Ihre Arbeit effizienter zu gestalten:

Verbinden : Verknüpfen Sie Google Drive, GitHub, Salesforce und mehr, um Wissen nahtlos freizugeben

Fragen : Erhalten Sie sofort Antworten zu Aufgaben, Dokumenten und Team-Updates; kein Durchsuchen von Dateien mehr

Build : Automatisierung von Projektzusammenfassungen, Fortschrittsberichten und Stand-ups in Echtzeit

Schreiben: Nutzen Sie einen KI-gestützten Schreibassistenten für die Rechtschreibprüfung, schnelle Antworten, Vorlagen und Transkripte

🧠 Fun Fact: Studien zeigen, dass KI die Produktivität um bis zu 40 % steigern kann – ein Muss für die persönliche und berufliche Effizienz!

Optimieren Sie Workflows mit schlanken und agilen Methoden

Traditionelles Projektmanagement kann starr und langsam sein. Schlanke und agile Methoden konzentrieren sich auf Flexibilität, kontinuierliche Verbesserung und die Beseitigung von Ineffizienzen. So helfen sie Teams, schneller voranzukommen und gleichzeitig die Qualität zu erhalten.

Die ClickUp-Suite für Projektmanagement wurde für agile und schlanke Teams entwickelt. Sie ermöglicht die einfache Planung, Nachverfolgung und Optimierung von Workflows auf einer einzigen, verbundenen Plattform – kein Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen tools oder mühsames Arbeiten mit veralteten Tabellenkalkulationen mehr.

Hören Sie auf, mit mehreren Tools zu jonglieren, und verwalten Sie Ihren gesamten Projektlebenszyklus an einem Ort mit der ClickUp-Suite für Projektmanagement

So vereinfacht ClickUp das Projektmanagement:

ClickUp Aufgaben: Nutzen Sie die unzähligen Vorlagen für Aufgabenlisten, um Ihre Arbeit mit Prioritäten, Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und Checklisten zu organisieren

KI-gestützte Workflows : Automatisierung von Routineaktualisierungen, Erstellung von Aufgaben und Nachverfolgung von Fortschritten

sprint-Management*: Planen Sie Sprints, verfolgen Sie die Geschwindigkeit und analysieren Sie Burndown-Diagramme in Echtzeit

Gantt-Diagramme: Visualisieren Sie Abhängigkeiten, Fristen und Meilensteine von Projekten in einer interaktiven Ansicht

ClickUp Dokumente: Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen, setzen Sie Brainstorming in konkrete Elemente um und zentralisieren Sie die Dokumentation

Unverbundene Tools verlangsamen Teams. ClickUp bringt alles an einem Ort zusammen, sodass agile und schlanke Teams sich darauf konzentrieren können, ihre beste Arbeit schneller zu liefern.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Produktivität (Diagramme, Berichte und Tabellen)

Förderung von Zusammenarbeit und Kommunikation

Transparenz ist das Rückgrat eines produktiven Teams. Wenn Informationen frei fließen, werden Entscheidungen schneller getroffen und die Arbeit läuft reibungsloser. Das sehen nicht nur wir so: 70 % der Beschäftigten glauben, dass eine bessere Zusammenarbeit Zeit sparen und die Produktivität steigern könnte.

Die richtigen Tools sorgen nicht nur für eine bessere Verbindung bei der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, sondern auch für die Synchronisierung von Teams, wodurch das Chaos endloser E-Mail-Ketten und verstreuter Nachrichten beseitigt wird.

Chatten Sie dort, wo die Arbeit stattfindet, mit ClickUp Chat

Nachrichten und Arbeit sollten nicht in separaten Apps verwaltet werden. ClickUp Chat kombiniert Unterhaltungen mit Aufgaben, Dokumenten und Projekten, sodass nichts verloren geht. Ob Sie Aufgaben zuweisen, Aktualisierungen freigeben oder Prioritäten synchronisieren, alles bleibt an einem Ort in Verbindung.

Verwandeln Sie Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben, indem Sie mit ClickUp chatten, und halten Sie die Arbeit mühelos am Laufen

So halten Sie Ihr Team mit ClickUp Chat auf dem Laufenden:

Nachrichten in Aufgaben umwandeln : Mit einem Klick können Sie jeden Chat in eine umsetzbare Aufgabe umwandeln

Threads bleiben synchron : Verknüpfen Sie Diskussionen direkt mit Aufgaben, damit Unterhaltungen nicht verloren gehen

KI-gestützte Aufholjagden : Chatten Sie zusammen und erfassen Sie sofort die Schlüsselinformationen, um das Beste aus der KI für die Produktivität herauszuholen

Sprach- und Videoanrufe : Nehmen Sie an Anrufen mit automatischen Zusammenfassungen und Aktionselementen teil

Anpassbare Kanäle: Chatten Sie nach Team, Projekt oder Thema, um strukturierte Diskussionen zu führen

Unser Kunde Charles F. hat uns seine Erfahrungen mit ClickUp mitgeteilt:

Mit ClickUp können wir alle unsere Projekte ganz einfach an einem Ort zusammenfassen. Bei jedem Projekt kann es Probleme oder Hürden geben, die das Team überwinden muss, aber mit ClickUp können wir schnell mit den Personen kommunizieren, die wir erreichen müssen. Durch Automatisierungen konnten wir einen sehr veralteten und zeitaufwändigen Prozess in einen schnelleren und genaueren Flow bringen.

Mit ClickUp können wir alle unsere Projekte ganz einfach an einem Ort zusammenfassen. Bei jedem Projekt kann es Probleme oder Hürden geben, die das Team überwinden muss, aber mit ClickUp können wir schnell mit den Personen kommunizieren, die wir erreichen müssen. Durch Automatisierung konnten wir einen sehr veralteten und zeitaufwändigen Prozess in einen schnelleren und genaueren Flow umwandeln.

Arbeiten Sie mit ClickUp intelligenter, nicht härter

Intelligenter zu arbeiten – und nicht länger – ist der sicherste Weg, um die multifaktorielle Produktivität zu steigern. Unternehmen können mit gleichem Aufwand mehr erreichen, indem sie Ressourcen optimieren, KI nutzen, Workflows vereinfachen und die Zusammenarbeit fördern.

Die richtigen tools machen den Unterschied, und hier ist ClickUp der Konkurrenz haushoch überlegen.

Von der Automatisierung bis hin zu Erkenntnissen, die auf KI basieren, hilft ClickUp Teams dabei, Ineffizienzen zu beseitigen und sich auf Arbeit mit hoher Wirkung zu konzentrieren. Schluss mit dem Jonglieren mehrerer Plattformen oder der Zeitverschwendung für sich wiederholende Aufgaben – eine intelligentere Methode zur Steigerung der Produktivität des Unternehmens.

Sind Sie bereit, MFP in Aktion zu erleben und die Arbeit Ihres Teams zu verändern?