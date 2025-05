Die 10 besten SWOT-Analyse-Generatoren, die Sie 2025 ausprobieren sollten

Die Einführung eines neuen Produkts, die Innovation bestehender Produkte oder die Expansion in neue Märkte sind entscheidende Entscheidungen, die die Form Ihres Geschäfts prägen können. Für neue Unternehmer fühlen sich diese Entscheidungen oft wie ein Schritt in unbekanntes Terrain an – und das aus gutem Grund.

👀 Wussten Sie schon? Studien zeigen, dass bis zu 90 % der Start-ups oft aufgrund einer schlechten strategischen Planung und einer Fehlanpassung an die Marktanforderungen scheitern. 😮‍💨

Eine bewährte Methode zur Minderung solcher Risiken ist die Durchführung einer SWOT-Analyse. Dieser strategische Planungsrahmen, der sich auf Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken konzentriert, hilft Unternehmern, die internen und externen Faktoren zu identifizieren, die ihren Erfolg beeinflussen.

Aber seien wir ehrlich – ohne die richtigen Tools oder Erfahrung kann eine SWOT-Analyse knifflig sein.

Aus diesem Grund haben wir die besten SWOT-Analyse-Generatoren zusammengestellt, um den Prozess zu vereinfachen. Tools wie ClickUp machen es mit integrierter KI, Dashboards und anpassbaren Vorlagen einfach – und machen aus strategischer Planung etwas, das Sie tatsächlich umsetzen können.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren. 📖

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 10 besten SWOT-Analyse-Tools, mit denen Sie strategische Einblicke in Ihr Geschäft gewinnen können: ClickUp: Am besten für die Verwaltung von SWOT-Analysen neben Projekten und Aufgaben im Team geeignet

Feedough : Am besten für die Erstellung anfängerfreundlicher SWOT-Analysen geeignet

MyMap. AI : Am besten geeignet für die Erstellung detaillierter und visuell ansprechender KI-gestützter SWOT-Diagramme

Canva : Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter SWOT-Diagramme mit Vorlagen und Grafiken

Creately : Am besten für kollaborative SWOT-Brainstorming-Sitzungen mit räumlich getrennten Teams geeignet

Voilà : Am besten geeignet, um Daten in interaktive SWOT-Grafiken umzuwandeln

Lucidchart : Am besten geeignet für die Erstellung professioneller SWOT-Diagramme, die in Workflow-Tools integriert sind

EdrawMax : Am besten geeignet für die Erstellung fortgeschrittener SWOT-Diagramme mit anpassbaren Vorlagen

IvyPanda : Am besten für die Erstellung akademischer SWOT-Analysen geeignet

Upmetrics: Am besten geeignet für die Erstellung von SWOT-Diagrammen für Start-ups und kleine Geschäfte

Worauf sollten Sie bei einem SWOT-Analyse-Generator achten?

Ein effektives Tool zur SWOT-Analyse hilft Ihnen bei der Bewertung von vier Schlüsselfaktoren: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Es bietet auch ein visuelles Diagramm, das es einfacher macht, Muster zu erkennen und zu verstehen, was Ihr Geschäft antreibt oder behindert.

Hier ist, worauf Sie bei einem SWOT-Analyse-Generator achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie ein SWOT-Analysetool mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche und einer minimalen Lernkurve

Visuelle Elemente: Suchen Sie nach Tools, die Grafiken, Notizen, Bilder und Vorlagen zur Bearbeitung unterstützen

*anpassbarkeit: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Tool Layouts, Kategorien und visuelle Elemente an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Funktionen für die Zusammenarbeit: Holen Sie sich SWOT-Maker, mit denen Sie in Echtzeit mit Ihren Mitgliedern des Teams zusammenarbeiten können

KI-Unterstützung: Entscheiden Sie sich für einen KI-gestützten SWOT-Analysetool, um jede Stärke, Schwäche, Chance und Bedrohung präzise zu identifizieren

➡️ Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Branchenanalysen zur Nachverfolgung des Wettbewerbs

Die 10 besten SWOT-Analyse-Generatoren

Hier sind die 10 besten SWOT-Analyse-Generatoren, die Ihre strategische Planung optimieren und Ihnen helfen können, fundierte Entscheidungen für Ihr Geschäft zu treffen:

1. ClickUp (am besten für die Verwaltung von SWOT-Analysen neben Projekten und Aufgaben des Teams geeignet)

ClickUp ist mehr als nur ein SWOT-Tool – es ist die App für alles bei der Arbeit. Die innovativen KI-gestützten Tools ermöglichen auch ein nahtloses Projektmanagement, indem sie strategische Planung und Ausführung auf einer Plattform vereinen.

Sehen wir uns einige der Features im Detail an:

automatisierung der SWOT-Eingabe mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder*

Automatisierung der SWOT-Identifizierung und -Kategorisierung mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder

Jede SWOT-Analyse beginnt damit, Daten abzurufen – und dabei helfen die benutzerdefinierten Felder von ClickUp.

Mit diesem Feature können Sie sofort Datenpunkte zu jeder Aufgabe, jedem Dokument, jeder Ressource usw. hinzufügen und Informationen in Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken kategorisieren. Es analysiert sie auch in Ihrem Namen, um sicherzustellen, dass keine irrelevanten Daten in Ihr SWOT-Analysediagramm gelangen.

*setzen Sie messbare Ziele, die mit Ihren SWOT-Erkenntnissen verknüpft sind

Mit ClickUp Ziele können Sie OKRs für jede Initiative erstellen und festlegen und Ihre SWOT-Analyse zur Nachverfolgung ihrer Leistung verwenden

Sobald Ihre SWOT-Analyse abgeschlossen ist, verwenden Sie ClickUp Goals, um OKRs (Objectives and Key Results) festzulegen und deren Erfolg genau zu verfolgen. Über die einheitliche Benutzeroberfläche können Sie alle Ihre KPIs an einem Ort verwalten – von externen Bedrohungen bis hin zu potenziellen Chancen.

Auf diese Weise:

Hält Ihr Team auf messbare Ziele ausgerichtet, die direkt mit Ihrer SWOT-Analyse verknüpft sind

Echtzeit-Nachverfolgung des Fortschritts für umsetzbare Erkenntnisse und fundierte Entscheidungen

Lässt sich nahtlos in Aufgaben und Projekte integrieren, um Ausführungsstrategien zu optimieren

Verbessert die Verantwortlichkeit durch klare Eigentümerschaft und Fristen für jedes Objekt

überwachen Sie Ihre Fortschritte visuell mit Dashboards von ClickUp*

Visualisieren Sie Schlüsselinformationen auf einen Blick mit Dashboards von ClickUp, die anpassbare Ansichten verwenden, die auf den Workflow Ihres Teams zugeschnitten sind

Sobald Ihre SWOTs festgelegt und Ihre OKRs definiert sind, ist es an der Zeit, mithilfe von ClickUp Dashboards umfassende Einblicke zu gewinnen.

Mit einem Bereich visuell ansprechender Grafiken und leicht verständlicher Diagramme können Sie die Leistung Ihrer SWOT-Analyse mühelos überwachen. Wählen Sie aus über 15 Ansichten, um Ihre Erfahrung benutzerdefiniert anzupassen und sicherzustellen, dass die Daten so dargestellt werden, wie es für Ihr Team am besten ist.

Verwandeln Sie Ideen in Strategien mit ClickUp Whiteboards

Arbeiten Sie mit Ihrem Team auf ClickUp Whiteboards zusammen, um Erkenntnisse in umsetzbare Pläne umzuwandeln

Wenn alle Ihre Daten organisiert und zugänglich sind, können Sie noch einen Schritt weiter gehen und ClickUp Whiteboards für die gemeinsame strategische Planung mit Ihrem Team verwenden. Es bietet einen flexiblen visuellen Space für Brainstorming, Ideenskizzen und die Verfeinerung Ihrer Strategie in Echtzeit.

Durch die nahtlose Integration in ClickUp Aufgaben können Sie Ihre Erkenntnisse in umsetzbare Listen mit zu erledigenden Aufgaben umwandeln. Diese Integration sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und wichtige Aufgaben im Blick behalten werden, sodass Sie Ihre Strategie einfacher effektiv umsetzen können. Von der Planung von Initiativen bis hin zur Zuweisung von Verantwortlichkeiten – die kollaborativen Tools von ClickUp helfen Ihnen, organisiert zu bleiben und schneller voranzukommen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre SWOT-Analyse zu starten

SWOT-Analyse mit ClickUp Brain

Sie wissen nicht, wo Sie mit Ihrer SWOT-Analyse anfangen sollen? ClickUp Brain kann Ihnen helfen, weiterzukommen.

Anstatt auf eine leere Seite zu starren, können Sie einfache Fragen stellen, wie z. B. "Was sind die Stärken unserer jüngsten Produkteinführung?" oder "Gibt es Risiken, die wir berücksichtigen sollten, bevor diese Kampagne live geht?" ClickUp Brain greift auf Ihren tatsächlichen Workspace zu – wie Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Ziele –, sodass die Erkenntnisse auf der Arbeit Ihres Teams basieren.

Dies ist eine großartige Möglichkeit, eine neue Perspektive zu gewinnen oder Lücken zu schließen, die Sie vielleicht übersehen haben. Ganz gleich, ob Sie sich auf eine Sitzung zur Strategieplanung vorbereiten oder einfach nur Ideen ausloten möchten, dieser KI-gestützte Ansatz hilft Ihnen, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken schnell zu skizzieren – ohne zu viel darüber nachzudenken.

Betrachten Sie es als einen Brainstorming-Partner, der bereits auf dem neuesten Stand ist.

📮 ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten ihr Leben mithilfe von KI durch Kalender, Aufgaben und Erinnerungen organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und administrative Arbeiten erledigt. Zu erledigen, muss eine KI in der Lage sein: die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte auszuführen, um Aufgaben zu erstellen oder anzupassen, und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Benutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps über unsere Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Besprechungen basierend auf Prioritätsstufen effizient offenen Zeitfenstern in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können auch benutzerdefinierte Regeln für die Automatisierung über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von Routinearbeiten!

erstellen Sie SWOT-Analysen schnell mit vorgefertigten Vorlagen*

Darüber hinaus bietet ClickUp einen breiten Bereich an kostenlosen Vorlagen für SWOT-Analysen, die Ihnen dabei helfen, den Prozess der Erstellung und Organisation Ihrer Bewertungen zu optimieren. Mit diesen kostenlosen Vorlagen für SWOT-Analysen können Sie Ihre Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken einfach eingeben, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der Vorlage für die persönliche SWOT-Analyse von ClickUp von Grund auf umfassende persönliche und formelle SWOT-Analysedesigns

Mit der Vorlage für die persönliche SWOT-Analyse von ClickUp können Sie die operativen Stärken Ihrer Organisation verbessern, Chancen nutzen, Schwachstellen angehen und Bedrohungen mindern.

Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken zu bewerten und Schlüsselbereiche für die berufliche Weiterentwicklung zu klären. Mit dieser Vorlage können Sie umsetzbare Strategien erstellen, um den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele zu beschleunigen.

Auf diese Weise:

Hält Sie über Ihre Stärken und Schwächen auf dem Laufenden

Sie werden im Voraus über jede Bedrohung oder Chance informiert

Beschleunigt Ihren persönlichen Entwicklungsprozess

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach einer einfachen und zugänglichen Möglichkeit, Ihre Analyse zu starten, ohne zusätzliche Tools zu benötigen? Verwenden Sie kostenlose SWOT-Analysevorlagen in Google Docs. Diese anpassbaren Vorlagen können nahtlos für Ihr Team freigegeben werden, um gemeinsam daran zu arbeiten.

die besten Features von ClickUp*

ClickUp-Limits

Neue Benutzer müssen sich aufgrund des Bereichs an Tools und Features möglicherweise erst einarbeiten

ClickUp-Preise

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Benutzer lieben ClickUp aus mehreren Gründen. Dieser Benutzer schätzt es jedoch besonders wegen seiner Vollständigkeit:

Unsere Erfahrung mit ClickUp war anmutig und produktiv. Es hat uns geholfen, besser an unseren Projekten zu arbeiten, indem es uns ermöglicht hat, alle unsere Projektressourcen zusammenzuführen und zu konsolidieren. ClickUp vereint uns auch, indem es uns einen hervorragenden Space für die Zusammenarbeit bei unseren gemeinsamen Projekten bietet.

Unsere Erfahrung mit ClickUp war anmutig und produktiv. Es hat uns geholfen, besser an unseren Projekten zu arbeiten, indem es uns ermöglicht hat, alle unsere Projektressourcen zusammenzuführen und zu konsolidieren. ClickUp vereint uns auch, indem es uns einen hervorragenden Space für die Zusammenarbeit bei unseren gemeinsamen Projekten bietet.

2. Feedough (am besten für die Erstellung anfängerfreundlicher SWOT-Analysen geeignet)

via Feedough

Feedough ist ein beliebtes Tool für die SWOT-Analyse, das für seine professionellen Features und seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt ist. Trotz seiner Einfachheit ermöglicht es Benutzern die Durchführung detaillierter Analysen.

Beantworten Sie einige Schlüsselfragen und Feedough liefert spezifische und aufschlussreiche Informationen. Das ist noch nicht alles – im Gegensatz zu den meisten in der Liste erwähnten Tools können Sie mit Feedough auch eine SWOT-Analyse durchführen, um persönliche Stärken, das Kostenrisiko von Projekten usw. zu bewerten.

Die besten Features

Erstellen Sie maßgeschneiderte SWOT-Analysen mit leicht verständlichen Vorlagen

Zugriff auf datengestützte Erkenntnisse in Echtzeit zur Verbesserung der Entscheidungsfindung

Speichern und aktualisieren Sie SWOT-Analysen für die spätere Verwendung

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams und anderen Interessengruppen zusammen, indem Sie die Ergebnisse Ihrer Analysen freigeben

Futtermittelbeschränkungen

Das Tool bietet nur begrenzte benutzerdefinierte Optionen, was eine tiefgreifende Personalisierung einschränkt

Es gibt keine fortgeschrittenen Design-Features, um visuell ansprechende SWOTs zu erstellen

Feedough-Preisgestaltung

Free Forever

Feedough Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. MyMap. AI (am besten geeignet für die Erstellung detaillierter und visuell ansprechender KI-gestützter SWOT-Diagramme)

Ein weiteres kostenloses Tool, der SWOT-Analyse-Generator von MyMap.AI, ist beliebt für die Erstellung visueller SWOT-Analysen.

Geben Sie die Details Ihres Geschäfts ein – auch bekannt als Schlüsselstärken, -schwächen, potenzielle Risiken und Chancen – dieses strategische Planungstool generiert eine leicht verständliche 2×2-Matrix, die die vier SWOT-Elemente in einem umsetzbaren Format hervorhebt. Dies hilft bei der frühzeitigen Risikoerkennung.

MyMap. KI: Die besten Features

Erstellen Sie professionelle SWOT-Analysen mit KI-gestützter Unterstützung

Verwenden Sie intuitive Tools zur einfachen Bearbeitung von Inhalten und Verfeinerung von Analysen

Ergebnisse als PNG-Dateien oder über eine URL exportieren und freigeben

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Websuche, um relevante Daten zu sammeln

MyMap. Limits der KI

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen schränken maßgeschneiderte Anpassungen ein

MyMap. KI-Preise

Free forever

MyMap. Bewertungen und Rezensionen von KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Lesen Sie auch: Wie man eine Risikobewertung durchführt: Tools und Techniken

4. Canva (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter SWOT-Diagramme mit Vorlagen und Grafiken)

via Canva

Mit der intuitiven Designplattform von Canva lassen sich hochwertige SWOT-Diagramme ganz einfach erstellen.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie ganz einfach Grafiken, Diagramme, Haftnotizen, Stockfotos und vieles mehr in Ihre benutzerdefinierte SWOT-Analyse integrieren. Wenn Sie neu in der SWOT-Analyse sind, bietet Canva außerdem maßgeschneiderte Vorlagen und Beispiele, die Ihnen den schnellen Einstieg erleichtern.

die besten Features von Canva*

Erstellen Sie SWOT-Analysen mithilfe einer Vielzahl an anpassbaren Vorlagen

Entwürfe in verschiedenen Formaten exportieren, einschließlich PDF, PNG und JPEG

Verwenden Sie die Funktion "Drag-and-Drop", um Designs einfach benutzerdefiniert anzupassen

Integrieren Sie andere Tools und Plattformen für einen nahtlosen Workflow

Limits von Canva

Die KI-Unterstützung ist minimal, was die Fähigkeit des Tools, detaillierte Einblicke zu liefern, limitiert

Der Zugriff auf die Schlüssel-Features ist nur über kostenpflichtige Pläne möglich

Canva-Preise

Free Forever

Canva Pro: 12,99 $/Monat

Canva Teams: 14,99 $/Monat pro Person

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen von Canva*

G2: 4, 7/5 (4.300+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.200 Bewertungen)

Es gibt mehrere Gründe, warum Benutzer Canva mögen, aber dieser Benutzer ist ausschließlich von der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit begeistert:

Was mir an Canva gefällt, ist seine Einfachheit und Vielseitigkeit. Es ist so einfach zu bedienen, dass selbst Anfänger das Programm nutzen können, und seine Bibliothek an Vorlagen, Grafiken und Schriftarten ist riesig und für eine Vielzahl von Projekten geeignet. Ganz gleich, ob Sie ein Design für eine Präsentation im Geschäft, einen Beitrag für soziale Medien oder Marketingmaterialien erstellen, Canva sorgt dafür, dass das Design schnell und normal menschenorientiert ist, ohne dass Grafikdesign eine fortgeschrittene Fähigkeit sein muss.

Was mir an Canva gefällt, ist seine Einfachheit und Vielseitigkeit. Es ist so einfach zu bedienen, dass selbst Anfänger das Programm nutzen können, und seine Bibliothek an Vorlagen, Grafiken und Schriftarten ist für eine Vielzahl von Projekten immens. Ganz gleich, ob Sie ein Design für eine Geschäftspräsentation, einen Beitrag für soziale Medien oder Marketingmaterialien erstellen, Canva sorgt dafür, dass das Design schnell und normal menschenorientiert ist, ohne dass Grafikdesign eine fortgeschrittene Fähigkeit sein muss.

5. Creately (am besten für kollaborative SWOT-Brainstorming-Sitzungen mit Teams an entfernten Standorten)

via Creately

Der SWOT-Analyse-Generator von Creately ist professionell und visuell ausgerichtet. Das eigentliche herausragende Feature des Tools ist jedoch seine Fähigkeit zur Zusammenarbeit.

Mit Creately können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um SWOT-Analysediagramme zu erstellen und in Echtzeit effektive Strategien zu entwickeln. Darüber hinaus können Sie mit Creately auch andere nützliche Geschäftsanalysen wie die SOAR-Analyse durchführen, die sich auf Stärken, Chancen, Ziele und Ergebnisse konzentriert und einen anderen Ansatz für die strategische Planung bietet.

Die besten Features von Creately

Erstellen Sie SWOT-Analysen mit einer Vielzahl an anpassbaren Vorlagen

Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek mit Formen, Verbindungselementen und Designelementen zu

Integration mit beliebten Tools wie Google Drive und Slack

Exportieren Sie Diagramme in verschiedenen Formaten, einschließlich SVG, PDF und PNG

Creately limitations

Die mobile App bietet Funktionen mit Limits

Benutzer benötigen einen kostenpflichtigen Plan, um die Premium-Features zur Erstellung von SWOT-Diagrammen freizuschalten

Creately pricing

Persönlich: 8 $/Monat

Team: 8 $/Monat pro Benutzer

Business: 149 $/Monat

*enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Creately-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (1.300+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (200+ Bewertungen)

Die anpassbaren Vorlagen von Creately sind ein Hit – das sagt zumindest dieser Benutzer:

Die Benutzeroberfläche von Creately ist intuitiv, sodass selbst Anfänger ganz einfach Diagramme und visuelle Inhalte erstellen können. Mir gefallen die zahlreichen Vorlagen, die Creately zur Verfügung stellt, und die mir viel Zeit sparen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Integration verschiedener Tools.

Die Benutzeroberfläche von Creately ist intuitiv, sodass selbst Anfänger ganz einfach Diagramme und visuelle Inhalte erstellen können. Mir gefallen die zahlreichen Vorlagen, die Creately zur Verfügung stellt, und die mir viel Zeit sparen. Außerdem gefällt mir die Integration mit verschiedenen Tools.

6. Voilà (am besten geeignet, um Daten in interaktive SWOT-Grafiken umzuwandeln)

via Voilà

Voilà ist ein kostenloser SWOT-Analyse-Generator, der Ihre Daten schnell in aussagekräftige Erkenntnisse umwandelt! Geben Sie die Details Ihres Unternehmens ein, wie Stärken, Schwächen usw., und es wird innerhalb weniger Minuten eine SWOT-Analyse erstellt.

Sie haben auch die Möglichkeit, die Sprache und Tonalität der Inhalte zu ändern. Dies macht es ideal für Marketing-Teams.

Voilà best features

Benutzerdefinierte Grafiken mit einem Bereich von Designoptionen und Themen

Interaktive Grafiken einfach über Links oder eingebettete Codes freigeben

Arbeiten Sie mit Mitgliedern Ihres Teams an gemeinsamen Projekten

Integration mit verschiedenen Datenquellen für einen nahtlosen Import

Voilà-Limits

Limitierte Offline-Funktionen erschweren die Nutzung in Gebieten mit geringer Verbindung

Dem Tool fehlt ein umfangreicher Bereich mit SWOT-spezifischen Vorlagen

Voilà-Preisgestaltung

Free Forever

Premium: 8 $/Monat

Ultimate: 24 $/Monat

Voilà-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie man eine SWOT-Analyse im Projektmanagement durchführt? Hier sind einige Tipps: 📝 Schlüsseln Sie die Ziele Ihres Projekts auf, um Stärken und Schwächen zu identifizieren

📊 Nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse, um Wachstumschancen zu erkennen

⚠️ Analysieren Sie potenzielle Risiken und Bedrohungen, um sich auf Herausforderungen vorzubereiten

🤝 Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um Strategien zu verfeinern und eine einheitliche Ausrichtung sicherzustellen

via Lucidchart

Suchen Sie nach Apps, die auf die Erstellung detaillierter SWOT-Analysediagramme spezialisiert sind? Lucidchart ist Ihre Antwort!

Dieses Online-Tool berücksichtigt externe und interne Faktoren, um die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Geschäfts zu visualisieren. Wählen Sie einfach ein vorgefertigtes Beispiel/eine Vorlage für eine SWOT-Analyse aus und legen Sie los.

Da Lucidchart außerdem sehr kollaborativ ist, können Sie Ihr Team zum Whiteboard einladen und gemeinsam Strategien entwickeln.

Die besten Features von Lucidchart

Verwenden Sie Datenverknüpfungen, um Diagramme mit Live-Datenquellen zu verbinden

Nutzen Sie erweiterte Features wie bedingte Formatierung für datengesteuerte Visualisierungen

Verwenden Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor zur einfachen Erstellung von Diagrammen

Integration mit Tools wie Google Workspace und Microsoft Office

Limits von Lucidchart

Die steile Lernkurve des Tools kann die schnelle Übernahme durch neue Benutzer verzögern

Erweiterte Features sind hinter einer Paywall

Lucidchart-Preise

Free Forever

Einzelperson: 9 $/Monat

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lucidchart-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 2.100 Bewertungen)

Bei der Durchsicht der Online-Bewertungen von Lucidchart ist uns aufgefallen, dass viele Benutzer das Tool besonders wegen seiner Vielseitigkeit schätzen – dieses Feedback bestätigt dies:

Lucidchart ist meine bevorzugte Software für die Erstellung aller Formen von Prozessdiagrammen – Flussdiagramme, Produktmodelle und dergleichen.

Lucidchart ist meine bevorzugte Software für die Erstellung aller Formulare von Prozessdiagrammen – Flussdiagramme, Produktmodelle und dergleichen.

8. EdrawMax (am besten geeignet für die Erstellung fortgeschrittener SWOT-Diagramme mit anpassbaren Vorlagen)

via EdrawMax

EdrawMax zeichnet sich durch seine KI-gestützte Fähigkeit aus, detaillierte SWOT-Analysen aus grundlegenden Eingaben zu erstellen. Geben Sie grundlegende Details zu den internen und externen Faktoren Ihres Geschäftsumfelds an, und die KI übernimmt die Analyse und liefert eine umfassende SWOT-Matrix.

Darüber hinaus ist die vom Tool generierte SWOT-Analyse visuell ansprechend und enthält Features wie Diagramme, Diagramme, Grafiken und andere bildliche Elemente, die eine einfache Interpretation und effektive Präsentation der Ergebnisse ermöglichen.

Die besten Features von EdrawMax

Zugang zu einer übersichtlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche, die auch für Anfänger geeignet ist

Erstellen Sie SWOT-Analysen mit vorgefertigten Vorlagen und Symbolen

Verwenden Sie mehrere Formate für den Export, einschließlich Word, Excel und PowerPoint

Integration mit Tools wie Dropbox, Google Drive und OneDrive

EdrawMax Limits

Dem Tool fehlen Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Erweiterte Features sind nur über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar

EdrawMax-Preisgestaltung

Pläne für Abonnements: 45,99 $/Jahr

Lifetime Plan: 245 $/Jahr

*lifetime Bundle Plan: 312 $/Jahr

*für Teams: 595 $/Jahr

Für Business: Benutzerdefinierte Preise

Für Studenten: 99 $/Jahr

Für Pädagogen: Benutzerdefinierte Preise

EdrawMax Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

EdrawMax wird von den Benutzern für seine Benutzerfreundlichkeit und die umfangreiche Bibliothek an Vorlagen sehr geschätzt. Diese Rezension fasst es treffend zusammen:

Benutzerfreundliche Anwendung mit vielen Formen und Vorlagen zur Auswahl. Sehr einfach zu installieren und zu aktualisieren.

Benutzerfreundliche Anwendung mit vielen Formen und Vorlagen zur Auswahl. Sehr einfach zu installieren und zu aktualisieren.

9. IvyPanda (am besten für die Erstellung akademischer SWOT-Analysen geeignet)

via IvyPanda

Als Nächstes auf der Liste steht IvyPanda. Die Plattform ist in erster Linie ein hub für Studenten und bietet auch ein kostenloses Tool zur Analyse von Projekten für SWOT.

Dieses Tool ermöglicht eine objektive Analyse und Bewertung Ihres Geschäfts unter Berücksichtigung aller internen und externen Faktoren. Es ist benutzerfreundlich, intuitiv und anpassbar, sodass Sie Layouts, Farben und mehr anpassen können. Sie können Ihre Analyse auch in verschiedenen Formaten exportieren, darunter DOCX, PDF und PNG.

Die besten Features von IvyPanda

Erstellen Sie SWOT-Analysen mit KI-gestützten Tools

Verwenden Sie geführte Eingabeaufforderungen, um eine strukturierte und gründliche Analyse sicherzustellen

Zugriff auf relevante Beispiele, die Benutzer durch den Analyseprozess führen

Erhalten Sie zusätzliche akademische tools wie essay- und fallstudiengeneratoren

IvyPanda-Limits

Benutzer können SWOT-Analysen aufgrund von Limits bei benutzerdefinierten Optionen nicht personalisieren

Zu erledigen: Es bietet keine Integration mit externen Tools, was die Funktionen für bestimmte Geschäfte limitiert

IvyPanda-Preise

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen von IvyPanda

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Wettbewerbsanalysen in Excel und ClickUp

10. Upmetrics (am besten geeignet für die Erstellung von SWOT-Diagrammen für Start-ups und kleine Geschäfte)

via Upmetrics

Upmetrics ist ein beliebtes Tool zur Erstellung von SWOT-Analysen, insbesondere wenn Sie bei der Formulierung umsetzbarer Strategien Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken identifizieren möchten.

Die einfache, aber umfassende Struktur eignet sich für kleine Unternehmen und Start-ups, die eine detaillierte Wettbewerbsanalyse wünschen.

Die besten Features von Upmetrics

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams an der Strategie für Ihr Business

Exportieren Sie SWOT-Diagramme in verschiedenen Formaten

Nutzen Sie zusätzliche Tools wie Finanzprognosen und Zielsetzungen

Nahtlose Integration der SWOT-Analyse in Business-Pläne

Limits von Upmetrics

Benutzer benötigen einen kostenpflichtigen Plan, um auf alle Features zugreifen zu können

Limitierte Offline-Funktionen erschweren die Nutzung unterwegs

Upmetrics-Preise

Starter: 9 $/Monat

Premium: 19 $/Monat

Professional: 49 $/Monat

Upmetrics-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,8/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Upmetrics ist bei Benutzern besonders wegen seiner nahtlosen Navigation beliebt – in dieser Rezension wird davon geschwärmt:

Einfache und schnelle Navigation, und das Ergebnis lässt sich in einem gut lesbaren Format für andere freigeben.

Einfache und schnelle Navigation und das Ergebnis kann in einem gut lesbaren Format freigegeben werden.

⭐ Besonders erwähnte SWOT-Analyse-Tools: DesignCap : Es handelt sich um ein unkompliziertes Tool zur Erstellung anpassbarer SWOT-Analysediagramme, bei dem Einfachheit und Flexibilität im Vordergrund stehen

Visme : Dieses Tool ist beliebt für die Erstellung eleganter, visuell ansprechender SWOT-Analysen mit einer Vielzahl von Designoptionen, um Ihre Präsentation aufzuwerten

Venngage: Diese Plattform kann SWOT-Analysen in ansprechende Infografiken umwandeln, die sich perfekt für visuell ansprechende Präsentationen eignen

🧠 Denken Sie daran: Wenn Sie KI-Tools für die Wettbewerbsanalyse verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen eingegebenen Daten korrekt und aktuell sind, um zuverlässige und umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten. Darüber hinaus ist es wichtig, Ihre Analyse regelmäßig zu überprüfen und zu verfeinern, da sich die Bedingungen auf dem Markt und die Strategien der Wettbewerber weiterentwickeln können.

maximieren Sie die Wirkung jeder SWOT-Analyse und treffen Sie klügere Entscheidungen mit ClickUp!*

Eine gut durchgeführte SWOT-Analyse liefert unschätzbare Erkenntnisse über die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihres Geschäfts. Mit diesen Informationen können Sie proaktive Entscheidungen treffen und Strategien entwickeln, um Herausforderungen zu bewältigen, von internen Ineffizienzen bis hin zu Marktverschiebungen.

Mit ClickUp ist die SWOT-Analyse schnell und einfach. Ob Sie interne Stärken bewerten oder externe Bedrohungen erkennen möchten, die KI-gestützten Tools und anpassbaren Vorlagen helfen Ihnen, Ihre Arbeit zu optimieren und bessere Entscheidungen zu treffen.

Ob Sie eine SWOT-Analyse online erstellen, SWOT-Analyse-Präsentationen vorbereiten oder mit Ihrem Team ein Brainstorming durchführen – die All-in-One-Plattform von ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um von der Strategie zur Umsetzung zu gelangen.

Warum also warten? Melden Sie sich bei ClickUp an und entdecken Sie noch heute das Potenzial für intelligentere Strategien und schnelleres Wachstum! 📈