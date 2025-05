die 13 besten Nozbe-Alternativen für 2025

Nozbe ist seit langem für sein intuitives Design und seine Ausrichtung auf die Getting Things Done (GTD)-Methode bekannt, die die Verwaltung von Aufgaben für Einzelpersonen und Teams vereinfacht.

Es ist zwar ein solider Aufgabenmanager, aber manchmal braucht man mehr – bessere Zusammenarbeit, fortschrittliche Automatisierung oder einfach nur einen neuen Ansatz für mehr Produktivität. Anpassbare Felder für eine bessere Verwaltung von Aufgaben können auch nicht schaden.

Die gute Nachricht? Es gibt viele leistungsstarke Alternativen, die Ihnen helfen, organisiert zu bleiben, die Effizienz zu steigern und die Synchronisierung Ihres Teams zu gewährleisten. Noch mehr gute Nachrichten? Im Gegensatz zu Nozbe bieten viele dieser tools großzügige kostenlose Versionen mit einer höheren Nummer von Projekten und Plätzen für ein erfolgreiches Aufgabenmanagement.

Ob Sie nach einem Team-Aufgabenplaner mit vielen Features oder einem einfachen, unkomplizierten Tool für die Aufgabenverwaltung auf Mobilgeräten suchen, mein Team und ich haben die besten Nozbe-Alternativen für Ihre Bedürfnisse zusammengestellt. Schauen wir sie uns an!

🧠 Fun Fact: Der Zeigarnik-Effekt besagt, dass unfertige Aufgaben länger in unserem Gehirn bleiben als fertiggestellte. Deshalb fühlt es sich so gut an, Dinge von einer Liste mit zu erledigenden Aufgaben zu streichen – es gibt unserem Geist einen Abschluss!

Worauf sollten Sie bei Nozbe-Alternativen achten?

Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein dynamisches Team von Freiberuflern, die an mehreren Projekten für Clients arbeiten. Sie haben bisher Nozbe als Software für Aufgaben- und Teammanagement verwendet, aber je komplexer Ihre Projekte werden, desto mehr erkennen Sie, dass Sie ein tool mit fortgeschrittenen Features brauchen, um Ihr Team zu organisieren.

So können Sie Nozbe-Alternativen für Ihre sich weiterentwickelnden Geschäftsprozesse bewerten:

Fortgeschrittenes Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit: Nozbe bietet nicht die Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen, die automatisch den nächsten Schritt in einem Workflow auslösen. Wenn Ihnen das wichtig ist, wählen Sie Plattformen mit Abhängigkeiten und Automatisierungen, die maßgeschneiderte Workflows unterstützen

Plattformübergreifende Zugänglichkeit: Gewährleisten Sie einen nahtlosen Zugriff auf alle Geräte, um Aufgaben ohne Unterbrechung zu verwalten, egal ob im Büro oder unterwegs

*benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für intuitive tools, die die Erstellung von Projekten vereinfachen und Ihnen bei der Nachverfolgung von Aufgaben helfen, die Lernkurve verkürzen und die Produktivität steigern

anpassung und Flexibilität:* Wählen Sie eine Software mit benutzerdefinierbaren Vorlagen und Feldern für Aufgaben, die sich an individuelle Workflows anpassen und die Effizienz steigern. Intelligente und personalisierte Vorschläge sind das Sahnehäubchen

Berichterstellung und Analyse : Liefert das Tool detaillierte Einblicke in die Produktivität, den Fortschritt der Aufgaben und den Workload? Können Sie benutzerdefinierte Berichte zur Nachverfolgung der Leistung und von Fristen erstellen? Dies sind unverzichtbare Funktionen eines robusten Tools für das Aufgabenmanagement

Integrationsmöglichkeiten: Suchen Sie nach Plattformen, die sich in die von Ihnen verwendeten wesentlichen tools wie Google Kalender integrieren lassen, um die Verwaltung von Aufgaben und Zeitplänen zu optimieren

Preisgestaltung und Skalierbarkeit: Prüfen Sie, ob das Tool einen kostenlosen Plan mit ausreichenden Features bietet, damit Sie es testen können, bevor Sie sich committen. Sind die kostenpflichtigen Pläne im Vergleich zu Nozbe kosteneffizient? Kann es mit Ihrem Team mitwachsen, wenn Ihre Anforderungen steigen?

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, können Sie mehrere Apps für Kalender überflüssig machen und eine Nozbe-Alternative finden, die Ihren Anforderungen an das Aufgaben- und Projektmanagement entspricht.

👀 Wussten Sie schon? Das Aufteilen größerer Aufgaben in kleinere, überschaubare Unteraufgaben – auch als "Task Chunking" bekannt – kann die Konzentration fördern und Überforderung reduzieren.

13 beste Nozbe-Alternativen

Ob Sie die Kommunikation am Arbeitsplatz vereinfachen, mehrere Projekte ohne Probleme abwickeln oder Ihren bestehenden Workflow nicht unterbrechen möchten – ich habe die 13 besten Nozbe-Alternativen für Sie zusammengestellt. Ich hoffe, dass sie Ihnen dabei helfen, Aufgaben effizient zu verwalten und den reibungslosen Fortschritt Ihrer Projekte zu gewährleisten.

1. ClickUp (am besten für KI-gestütztes kollaboratives Aufgaben- und Projektmanagement geeignet)

Egal, wie viele Tools ich für einen effizienten Workflow ausprobiert habe, es fehlte immer etwas – bis ich zu ClickUp wechselte, der Alles-in-einem-App für die Arbeit. Sie vereint KI-gestützte Automatisierung, Suche und flexibles Aufgabenmanagement der nächsten Generation in einem nahtlosen Raum. Jetzt kann ich komplexe Workflows einfach bewältigen, indem ich meine Dokumente, Projekte und die Kommunikation im Team gemeinsam verwalte.

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie ClickUp AI die Automatisierung von Aufgaben vereinfacht.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie ganz einfach Aufgaben erstellen, diese Teammitgliedern zuweisen und mit Prioritätskennzeichen vier verschiedene Prioritäten festlegen.

📮 ClickUp Insight: Sie denken, Ihre Liste mit "Zu erledigen"-Aufgaben funktioniert? Denken Sie noch einmal darüber nach. Unsere Umfrage zeigt, dass 76 % der Berufstätigen ihr eigenes Priorisierungssystem für das Aufgabenmanagement verwenden. Jüngste Untersuchungen bestätigen jedoch, dass 65 % der Arbeitnehmer dazu neigen, sich auf leichte Erfolge zu konzentrieren, anstatt Aufgaben mit hohem Wert effektiv zu priorisieren. ClickUp Aufgabe Prioritäten verändert die Art und Weise, wie Sie komplexe Projekte visualisieren und angehen, indem es kritische Aufgaben leicht hervorhebt. Mit den KI-gestützten Workflows von ClickUp und benutzerdefinierten Prioritätskennzeichen wissen Sie immer, was Sie zuerst in Angriff nehmen müssen.

Mit Benutzerdefinierten Feldern in ClickUp können Sie Aufgaben mit spezifischen Datenpunkten anpassen, die für Ihre Projekte relevant sind – fügen Sie Details wie Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter, Phasen und andere Informationen hinzu, um den Kontext zu erhalten.

Auch die Aufgabenplanung ist mit dem umfassenden Feature für Aufgaben von ClickUp ganz einfach. Teilen Sie große Projekte in überschaubare Unteraufgaben auf, verknüpfen Sie verwandte Aufgaben mithilfe von Abhängigkeiten und überwachen Sie den Fortschritt mit einer nahtlosen Nachverfolgung in benutzerdefinierten Dashboards.

Weisen Sie Ihren Teams Aufgaben zu und verwalten Sie diese mit ClickUp Aufgaben

ClickUp für Projektmanagement bietet eine vollständige Suite von Tools, mit denen selbst die komplexesten Workflows bewältigt werden können.

Definieren Sie mit ClickUp Goals Ziele für Ihr Projekt und setzen Sie Meilensteine, um Erfolge zu feiern. Legen Sie Start- und Fälligkeitsdaten mit benutzerdefinierten Kalendern für das Projektmanagement fest und weisen Sie bestimmte Blöcke zu, um die Produktivität zu steigern. Visualisieren Sie den Fortschritt mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Ansichten der Zeitleiste.

Diese Strukturierung sorgt dafür, dass mein Team organisiert bleibt, vereinfacht das Fristenmanagement und hilft uns, unsere Ziele nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen.

Verfolgen Sie die OKRs Ihres Teams an einem Ort und halten Sie sie mit ClickUp für das Projektmanagement in Einklang

Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu optimieren? Beginnen Sie mit der Vorlage für die Aufgabenverwaltung von ClickUp.

Es bietet vorgefertigte Workflows für die Nachverfolgung von Aufgaben und die Einstellung von Zielen und sogar einen Kalender für die Planung von Projekten – perfekt, um Zeit zu sparen und organisiert zu bleiben.

Kostenlose Vorlage erhalten Machen Sie Ihr Team effizient mit der ClickUp Aufgabe Management Vorlage

Die besten Features von ClickUp

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen , um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Erinnerungen festzulegen, um Fristen einzuhalten

Wechseln Sie zwischen Listenansicht, Board-Ansicht, Gantt-Ansicht und Kalenderansicht, um Projekte flexibel mit benutzerdefinierten ClickUp-Ansichten nachverfolgen zu können

Erhalten Sie intelligente Vorschläge für die Verwaltung Ihres Tages und verbessern Sie die Effizienz Ihres Workflows mit ClickUp Brain , dem nativen KI-Assistenten von ClickUp. Er erstellt auch Standups und Zusammenfassungen von Aufgaben, sodass Sie immer über den Fortschritt informiert sind

Verfolgen Sie abrechenbare Stunden und die Produktivität Ihres Teams direkt in den Aufgaben mit dem integrierten Feature ClickUp Zeiterfassung

Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam, geben Sie Kommentare und Feedback in Echtzeit frei und bleiben Sie mit Live Collaboration in ClickUp auf dem Laufenden

Senden Sie Sofortnachrichten an Einzelpersonen oder Gruppen, ohne ClickUp zu verlassen, indem Sie mit ClickUp chatten . Wandeln Sie Nachrichten in umsetzbare Aufgaben um oder verknüpfen Sie Unterhaltungen mit bestehenden Aufgaben, um den Kontext zu verbessern

Limits von ClickUp

Umfangreiche Features können Anfänger überfordern und eine steile Lernkurve schaffen

Die benutzerdefinierte Anpassung von ClickUp an bestimmte Workflows kann beim ersten Mal zeitaufwendig sein

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ich war auf der Suche nach einer Plattform für das Projektmanagement und habe die beste gefunden. Sofort hatte ich das Gefühl, dass ClickUp all unsere Probleme lösen und sofort einsatzbereite Lösungen schaffen könnte, von denen wir auf eine Weise profitieren würden, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte.

Ich war auf der Suche nach einer Plattform für das Projektmanagement und habe die beste gefunden. Sofort hatte ich das Gefühl, dass ClickUp all unsere Probleme lösen und sofort einsatzbereite Lösungen schaffen könnte, die uns auf eine Weise zugutekommen würden, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte.

2. Trello (am besten für visuelles Projektmanagement mit einem einfachen Drag-and-Drop-System geeignet)

via Trello

Trello eignet sich hervorragend für die visuelle Organisation komplexer Projekte. Ich kann Karten mit Aufgaben per Drag-and-Drop in Echtzeit zwischen Spalten wie "Zu erledigen", "In Arbeit" und "Erledigt" verschieben, was die Nachverfolgung und Kommunikation des Fortschritts erleichtert.

Trello hilft Teams, Fristen einzuhalten, mit Fälligkeitsdaten, Checklisten und Beschreibungen in verschiedenen Farben, die Sie jeder Karte mit Aufgaben hinzufügen können.

Brauchen Sie einen Vorsprung? Mit den Vorlagen für Boards von Trello können Sie schnell und einfach Workflows für Marketing, Produkteinführungen und persönliche Projekte einrichten.

Die besten Features von Trello

Verwenden Sie Kanban-Boards, um die Zuordnung von Aufgaben, das Workflow-Management und die Zusammenarbeit im Team zu vereinfachen

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit benutzerdefinierten Regeln und Auslösern über Butler Automatisierungen

Erweitern Sie die Funktionen mit Integrationen wie Slack, Google Drive und weiteren Power-Ups

Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie Kommentare hinzu und hängen Sie Dateien an Karten an, um Aufgaben gemeinsam zu verwalten

Verwalten Sie Projekte von überall aus mit Trello, einer benutzerfreundlichen App für den Zugriff von Mobilgeräten aus

Trello-Limits

Es fehlen eine native Zeiterfassung und fortgeschrittene Tools zur Berichterstellung

Boards können mit zu vielen Aufgaben überladen sein

Der Zugriff auf erweiterte Features über Power-Ups kann die Kosten erheblich erhöhen

Trello-Preise

Free Forever

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4. 4/5 (13.000+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Mir gefällt die webbasierte Synchronisierung, mit der ich von jedem Gerät aus einfach auf meine Boards zugreifen und sie aktualisieren kann.

Mir gefällt die webbasierte Synchronisierung, mit der ich von jedem Gerät aus einfach auf meine Boards zugreifen und sie aktualisieren kann.

3. Todoist (am besten für die Organisation von Aufgaben für Einzelpersonen und Teams geeignet)

über Todoist

Todoist ist ein zuverlässiger Begleiter, wenn Sie Ihren Kopf frei bekommen und sich auf Ihre Prioritäten konzentrieren müssen. Wenn Sie mit Ihrem Team an Projekten arbeiten, sorgt Todoist dafür, dass alles an einem Ort ordentlich organisiert ist.

Automatisieren Sie Routineaufgaben wie wöchentliche Berichte oder tägliche Check-ins mit wiederkehrenden Fälligkeitsdaten. Durch die Integration mit Tools wie Google Kalender und Slack ist die Synchronisierung Ihrer Aufgaben und Fortschrittsaktualisierungen über verschiedene Plattformen hinweg mühelos möglich.

Die besten Features von Todoist

Erfassen Sie Aufgaben sofort mit natürlicher Spracheingabe

Organisieren Sie Aufgaben nach Kontext, Priorität oder Projekt mithilfe von Beschreibungen und Filtern

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Punkten und Serien durch das Karma-System

Genießen Sie plattformübergreifende Zugänglichkeit mit Apps für Web, Mobilgeräte und Desktop

Limits von Todoist

Nicht ideal für komplexe Projekte und Workflows

Erfordert die Integration von Drittanbietern für die Zeiterfassung

Es fehlen fortschrittliche tools für die Zusammenarbeit in großen Teams

Todoist-Preise

Anfänger: Free

Pro: 2,50 $/Benutzer pro Monat

Business: 8 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (2.000+ Bewertungen)

4. Microsoft Zu erledigen (am besten für nahtloses Aufgabenmanagement im Microsoft-Ökosystem)

über Microsoft Zu erledigen

Als ich mit Microsoft-Tools arbeitete, war Microsoft Zu erledigen ein praktisches Tool für Projektmanager. Durch die enge Integration in Outlook und Microsoft 365 konnten Aufgaben und E-Mails nahtlos verwaltet werden.

Ich habe sie verwendet, um markierte E-Mails in Aufgaben umzuwandeln, Fälligkeitsdaten festzulegen und Projekte für den täglichen Fokus zu organisieren. Die intelligenten Listen der App kategorisieren Aufgaben automatisch und mit Anhängen können Sie verwandte Dokumente griffbereit halten.

Die besten Features von Microsoft Zu erledigen

Synchronisierung von Aufgaben mit Outlook und Teams mit Microsoft 365 Integration

Konzentrieren Sie sich auf die täglichen Prioritäten mit personalisierten Listen für Aufgaben

Einfacher Zugriff auf Aufgaben über das Web, den Desktop und Mobilgeräte

Limits von Microsoft Zu Erledigen

Im Gegensatz zu vielen anderen Tools für das Projektmanagement fehlen hier fortgeschrittene Features und Automatisierungen

Erfordert Integrationen für die Zeiterfassung

Preise für Microsoft Zu Erledigen

Kostenlos mit dem Konto von Microsoft

Im Abonnement von Microsoft 365 enthalten

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Zu erledigen

G2: 4. 4/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (3.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Zu erledigen?

Ich liebe Microsoft Zu erledigen wegen der nahtlosen Integration von Features für Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit, die meinen Workflow im Design mühelos verbessern und der Organisation von Aufgaben eine kreative Note verleihen.

Ich liebe Microsoft Zu erledigen wegen der nahtlosen Integration von Features für Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit, die meinen Workflow im Design mühelos verbessern und der Organisation von Aufgaben einen kreativen Touch verleihen.

5. nTask (am besten für agiles Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team geeignet)

via nTask

Die Verwaltung mehrerer Projekte mit agilen Workflows kann eine Herausforderung sein, aber nTask macht es mit speziellen Tools für Aufgabenverwaltung und Projektplanung einfacher. Ich habe es genutzt, um die Kommunikation und Aufgabenverteilung im Team zu optimieren, Prioritäten zu setzen und den Fortschritt zu verfolgen – alles in einem zentralen Workspace.

Legen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben fest, um die Genauigkeit des Workflows sicherzustellen und Abhängigkeiten von Aufgaben zu verwalten, während Sie Meetings direkt auf der Plattform planen, organisieren und dokumentieren.

die besten Features von nTask

Verwenden Sie Kanban-Boards und Gantt-Diagramme für eine optimierte Nachverfolgung von Projekten

Identifizieren und verwalten Sie potenzielle Risiken für Projekte in Echtzeit mithilfe der Nachverfolgung von Risiken und Problemen

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben und verwalten Sie abrechenbare Stunden ohne Zeiterfassung durch Dritte

nTask-Limits

Weniger Drittanbieter-Integrationen im Vergleich zu Mitbewerbern

Kann für einige Benutzer veraltet wirken

Gelegentliche Verzögerungen und langsamere Leistung auf Mobilgeräten

nTask-Preisgestaltung

Premium: 4 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

bewertungen und Rezensionen zu nTask

Capterra : 4, 2/5 (100+ Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

6. TickTick (am besten für die persönliche Produktivität und die Planung von Aufgaben)

via TickTick

Die Balance zwischen persönlichen Zielen und täglichen Aufgaben kann überwältigend sein, aber TickTick vereinfacht dies durch intuitives Aufgabenmanagement und intelligente Planung. Es organisiert To-do-Listen, setzt Erinnerungen und verwaltet mühelos wiederkehrende Aufgaben.

Mit der Integration des Kalenders kann ich Aufgaben neben Ereignissen visualisieren, was für ein besseres Zeitmanagement hilfreich ist. Benutzerdefinierte Tags und Prioritäten helfen mir, Aufgaben zu kategorisieren und zu priorisieren, sodass nichts übersehen wird.

TickTick – die besten Features

Planen Sie Aufgaben ganz einfach neu mit intelligenten Vorschlägen durch intelligente Planung

Bleiben Sie im Flow mit integrierten Fokus-Timern wie dem Pomodoro-Timer

Bauen Sie positive Gewohnheiten auf und verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit dem Gewohnheitstracker

Synchronisierung von Aufgaben mit Kalendern für ein besseres Zeitmanagement

TickTick-Limits

Es fehlt eine integrierte Zeiterfassung für Aufgaben

Eher für den persönlichen Gebrauch als für die Zusammenarbeit im Team geeignet

TickTick-Preise

Free

Premium: 35,99 $/Jahr

TickTick Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TickTick?

TickTick bietet Funktionen für das Internet und eine ganze Reihe von Desktop-Apps und mobilen Apps, sodass Benutzer Aufgaben flexibel auf verschiedenen Geräten verwalten können.

TickTick bietet Funktionen für das Internet und eine ganze Reihe von Desktop-Apps und mobilen Apps, sodass Benutzer Aufgaben flexibel auf verschiedenen Geräten verwalten können.

7. Basecamp (am besten für zentralisierte Teamkommunikation in Echtzeit und einheitliche Dashboards für die Organisation von Projekten)

via Basecamp

Wenn mehrere Projekte mit verstreuter Kommunikation verwaltet werden, kann dies zu Verwirrung und Terminüberschreitungen führen. Basecamp zentralisiert die Zusammenarbeit im Team, indem es Aufgabenverwaltung, Echtzeit-Messaging und das Freigeben von Dateien in einem einheitlichen Workspace kombiniert.

Die Listen "Zu erledigen" von Basecamp erleichtern das Zuweisen von Aufgaben, das Festlegen von Fälligkeitsdaten und das Verfolgen des Fortschritts. Sie sind besonders hilfreich, um die Verbindung zwischen Teams an verschiedenen Standorten aufrechtzuerhalten und Projekte ohne ständige Rückfragen voranzutreiben.

Die besten Features von Basecamp

Organisieren und weisen Sie Aufgaben mit Fristen zu, indem Sie Listen mit zu erledigenden Aufgaben verwenden

Zentralisieren Sie Diskussionen und Updates zu Projekten mit Message Boards

Kommunizieren Sie über den integrierten Lagerfeuer-Chat für Echtzeit-Nachrichten an Ihr Team

Mit dem Feature "Dokumente und Dateien" können Sie Ihre Projekte an einem Ort speichern und freigeben

Sammeln Sie Updates von Ihren Teams ohne Mikromanagement, indem Sie automatische Check-ins verwenden

Basecamp-Limits

Weniger benutzerdefinierte Optionen zum Erstellen eigener Workflows

Kann für kleine Teams, die nur grundlegende Features für die Aufgabenverwaltung benötigen, kostspielig sein

Preise für Basecamp

Free

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro: 349 $/Monat pro Organisation

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4, 1/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 14.000 Bewertungen)

8. Evernote (am besten für Notizen und Informationsmanagement)

über Evernote

Die Verwaltung von Aufgaben mit detaillierten Notizen in Einklang zu bringen, kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei komplexen, kollaborativen Projekten. Evernote vereinfacht dies, indem es umfangreiche Notizen mit einer nahtlosen Organisation von Aufgaben zusammenführt.

Es ist praktisch, um Ideen festzuhalten, Recherchen zu organisieren und tägliche Aufgaben an einem Ort zu planen. Mit integrierten Listen, Fälligkeitsdaten und Priorisierung kann ich den Überblick behalten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Die besten Features von Evernote

Integrieren Sie Aufgaben in Notizen für ein nahtloses Projektmanagement

Anhänge von Dateien, Aufzeichnung von Audio-Notizen und Clips von Webseiten

Zugriff auf Notizen und Aufgaben auf allen Geräten

Digitalisieren Sie Papierdokumente und Karten mit OCR

Evernote-Limits

Der Basisplan hat Einschränkungen beim Speicher und bei den Features

Nicht ideal für die Verwaltung großer Projekte

Benutzer berichten von Verzögerungen bei der geräteübergreifenden Synchronisierung

Evernote-Preise

Free

Premium: 7,99 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4. 4/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (8.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Evernote?

Evernote ist hilfreich, weil Sie Ihre Organisation an Ihre Bedürfnisse und die Art Ihrer Arbeit anpassen können.

Evernote ist hilfreich, weil Sie Ihre Organisation an Ihre Bedürfnisse und die Art Ihrer Arbeit anpassen können.

9. Google Tasks (am besten für eine reibungslose Integration in Google Workspace geeignet)

über Google Tasks

Ich kehre oft zu Google Tasks zurück, wenn ich eine einfache und intuitive Möglichkeit benötige, persönliche Aufgaben direkt in meinem Google-Ökosystem zu verwalten. Die App lässt sich gut in Gmail und Google Kalender integrieren, sodass ich E-Mails ganz einfach in Aufgaben umwandeln und Termine bequem von meinem Posteingang aus verwalten kann.

Diese Verbindung vereinfacht das tägliche Aufgabenmanagement und sorgt dafür, dass ich organisiert bleibe. Außerdem kann ich damit To-do-Listen erstellen, Fälligkeitsdaten festlegen und Aufgaben mit Unteraufgaben organisieren.

Die besten Features von Google Tasks

E-Mails in Aufgaben umwandeln und Termine in Ihrem Kalender anzeigen

Teilen Sie große Aufgaben in kleinere, überschaubare Schritte auf, indem Sie Unteraufgaben und Listen verwenden

Verwalten Sie Aufgaben unterwegs mit der mobilen App Google Tasks

Genießen Sie das minimalistische Design für eine ablenkungsfreie Verwaltung Ihrer Aufgaben

Limits von Google Tasks

Es fehlen robuste Tools für das Projektmanagement

Nicht ideal für die Verwaltung von Aufgaben im Team, da es keine Tools für die Zusammenarbeit gibt

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für die Organisation komplexer Workflows

Preise für Google Tasks

Free: In einem Google-Konto enthalten

10. Asana (am besten für die Zusammenarbeit im Team und das Management von Arbeitsabläufen geeignet)

via Asana

Asana ist eine gute Wahl, wenn Sie mehrere Projekte mit Teams, die verschiedene Funktionen haben, verwalten. Die intuitive Benutzeroberfläche und die strukturierten Workflows vereinfachen die Delegation von Aufgaben, die Nachverfolgung von Projekten, die Zusammenarbeit im Team und das Management des Workloads.

Die anpassbaren Workflows von Asana passen sich an die Größe des Teams und die Komplexität des Projekts an und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und Verantwortung übernehmen.

Die besten Features von Asana

Richten Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben oder Aufgaben, die von anderen Aufgaben abhängen, ein, um die Effizienz zu steigern

Wählen Sie zwischen den Ansichten Liste, Board, Zeitleiste und Kalender, um eine Übersicht über Ihr Projekt zu erhalten

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben zur Steigerung der Effizienz

Integrieren Sie sie in Tools, die Sie täglich verwenden, wie Slack, Google Drive und Zoom

Asana-Limits

Es fehlt ein allgemeines Repository für Dateien für jedes Projekt

Die meisten fortgeschrittenen Features für das Projektmanagement sind nur in den Premium-Plänen verfügbar

Übermäßige Benachrichtigungen können ablenken

Asana-Preise

Free-Plan

Starter: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4. 4/5 (10.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Früher habe ich Listen mit Aufgaben auf Papier verwendet, und auch wenn ich mit Asana immer noch die Zufriedenheit verspüre, fertiggestellte Aufgaben abhaken zu können, ist die Arbeit mit Asana doch viel effizienter und reibungsloser.

Früher habe ich Listen auf Papier verwendet, um Aufgaben zu erledigen, und auch wenn ich mit Asana immer noch die Zufriedenheit verspüre, fertiggestellte Aufgaben abhaken zu können, ist die Arbeit mit Asana doch viel effizienter und einfacher.

11. Notion (am besten für All-in-One-Workspace und Wissensmanagement)

via Notion

Notion ist vor allem für seine verschachtelten Seiten bekannt und wurde zu einer meiner bevorzugten Lösungen, als ich einen Space brauchte, um meine Pläne für Projekte und Notizen von Meetings zu organisieren (bevor ich zu ClickUp wechselte). Dank seiner Flexibilität kann ich benutzerdefinierte Workflows, Wikis, Datenbanken für Aufgaben und gemeinsam genutzte Dokumente erstellen – alles an einem Ort.

Mit Notion können Sie ganz einfach zwischen persönlichen Notizen und komplexen Projekten wechseln, ohne mehrere Tools zu benötigen. Ob Sie den Fortschritt mit Kanban-Boards nachverfolgen, Zeitleisten für Projekte erstellen oder Dokumente für Ihr Team freigeben – Notion passt sich nahtlos Ihrem Workflow an.

Die besten Features von Notion

Greifen Sie auf eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für To-do-Listen, Projektmanagement und Notizen zu

Benutzerdefinierte Seiten mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche und modularen Blöcken für Inhalte

Stellen Sie sofort eine Verbindung her mit Tools wie Slack, Google Drive und Trello

Seiten freigeben, in Echtzeit kommentieren und mühelos zusammenarbeiten

Limits von Notion

Die umfangreichen benutzerdefinierten Optionen können neue Benutzer überfordern

Limitierte Funktionen, wenn offline

Es fehlt eine fortgeschrittene Automatisierung des Workflows im Vergleich zu dedizierten tools

Notion-Preise

Free

Plus: 22 $/Monat pro Benutzer

Business: 28 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

12. Things (am besten für die persönliche Verwaltung von Aufgaben auf Mac und iOS)

via Things

Für jemanden, der tief in das Apple-Ökosystem eingebunden ist, kann Things ein hervorragender Aufgabenmanager sein, um auf dem Mac, iPhone und iPad organisiert zu bleiben.

Das klare, minimalistische Design macht es unglaublich intuitiv, Ideen festzuhalten, Projekte zu planen und tägliche Aufgaben zu verwalten, ohne sich überfordert zu fühlen. Ich finde es toll, wie nahtlos es sich in native Apple-Features wie Erinnerungen und Kalender integriert.

Die besten Features von Things

Problemlose Synchronisierung zwischen Mac, iPhone, iPad und Apple Watch

Fügen Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum hinzu, indem Sie natürliche Spracheingabe verwenden

Organisieren Sie Projekte in klaren Schritten mit Überschriften und Checklisten

Priorisieren Sie Ihre Arbeit mit den Ansichten "Heute" und "Kommende" und nutzen Sie Fokusmodi

Einschränkungen der Dinge

Nicht verfügbar für Benutzer von Windows oder Android

Für die persönliche Aufgabenverwaltung, nicht für Projekte im Team

Dinge, die die Preisgestaltung beeinflussen

Mac: 49,99 $ (einmaliger Kauf)

iPhone & Apple Watch: 9,99 $ (einmaliger Kauf)

iPad: 19,99 $ (einmaliger Kauf)

Vision Pro: 29,99 $ (einmaliger Kauf)

Bewertungen und Rezensionen zu Dingen

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

13. Zu erledigen (am besten für einfache plattformübergreifende Aufgabenverwaltung)

Wenn Sie einen einfachen, unkomplizierten Aufgabenmanager benötigen, der geräteübergreifend funktioniert, ist Any.do genau das Richtige für Sie. Durch seine Einfachheit eignet er sich perfekt für die Verwaltung täglicher Aufgaben, ohne dass man sich in komplexen Features verliert.

Ich empfehle, den Tag mit dem Feature "Moment" zu beginnen, Aufgaben zu überprüfen und zu planen, um auf Kurs zu bleiben. Zu erledigen bietet eine reibungslose Synchronisierung zwischen Mobilgeräten, Desktop-PCs und Webplattformen, sodass Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben von jedem Gerät aus leicht nachverfolgen können.

Zu erledigen. Die besten Features

Priorisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben mit einem geführten Plan

Synchronisierung über iOS, Android, Web und Desktop

Richten Sie tägliche, wöchentliche oder benutzerdefinierte wiederkehrende Erinnerungen ein, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Fügen Sie Aufgaben hinzu und erstellen Sie mehrere Erinnerungen schnell mit Sprachbefehlen

Zu erledigen: Limits

Es fehlen solide Funktionen für das Projektmanagement komplexer Workflows

Einige wesentliche Features sind nur im Premium-Plan enthalten

Features für die Zusammenarbeit im Team sind im Vergleich zu anderen Tools minimal

Jede. Zu erledigen

Persönlich: Free

Premium: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Teams: 7,99 $/Benutzer/Monat pro Monat

Zu erledigen: Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 2/5 (100+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (100+ Bewertungen)

ClickUp – die beste Nozbe-Alternative, die Sie sich wünschen können

Von Trellos visueller Attraktivität bis hin zu den nahtlosen Integrationsmöglichkeiten von Google Tasks haben wir die 13 besten Alternativen zu Nozbe untersucht, die jeweils einzigartige Features bieten, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken.

Nach gründlicher Recherche und persönlicher Erfahrung bin ich jedoch der Meinung, dass ClickUp die beste Alternative zu Nozbe ist. Dank seiner KI-gestützten Funktionen, kollaborativen Features und anpassbaren Optionen bietet es die perfekte Balance zwischen Einfachheit und Leistungsfähigkeit.

Wenn Sie nach einem All-Star-System suchen, das sich an Ihre Workflows anpasst und die Zusammenarbeit Ihres Teams verbessert, empfehle ich Ihnen ClickUp. Mit seinen umfangreichen Features und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche sind Sie bestens gerüstet, um jedes Projekt selbstbewusst anzugehen.

Warten Sie nicht länger – melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!