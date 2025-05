Die 10 besten Orangescrum-Alternativen für das Projektmanagement im Jahr 2025

Jedes Team hat seine eigene Art, Dinge zu erledigen. Einige halten sich an strukturierte Workflows, während andere Raum für Anpassungen und benutzerdefinierte Einstellungen benötigen.

Wenn Orangescrum Ihnen zu viele Limits setzt oder Sie nach einer maßgeschneiderten, kostengünstigen Lösung suchen, haben Sie noch andere Optionen.

Mit Open-Source-Tools für das Projektmanagement können Sie Ihren Workspace nach Ihren Wünschen gestalten, sei es durch eine tiefere benutzerdefinierte Anpassung, bessere Integrationen oder die vollständige Kontrolle über das Setup.

Wenn das nach etwas klingt, das Sie brauchen, finden Sie hier Orangescrum-Alternativen, die es wert sind, erkundet zu werden. 📝

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind unsere Empfehlungen für die besten Alternativen zu Orangescrum: ClickUp ( am besten für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit bei der Arbeit)

OpenProject (am besten für Open-Source-Projektmanagement geeignet)

Monday.com (am besten für visuelles Projektmanagement geeignet)

Trello (am besten für einfache Kanban-Workflows geeignet)

Asana (am besten für die Automatisierung von Workflows geeignet)

Wrike (am besten für das Ressourcenmanagement in Unternehmen geeignet)

Smartsheet (am besten für Benutzer mit umfangreichen Tabellenkalkulationskenntnissen)

Notion (am besten für die vernetzte Dokumentation)

Basecamp (am besten für eine unkomplizierte Teamkoordination geeignet)

Worauf sollten Sie bei Orangescrum-Alternativen achten?

Das richtige Tool sollte Workflows optimieren, die Zusammenarbeit verbessern und die Skalierbarkeit unterstützen.

Hier sind die wichtigsten Features der Software für das Projektmanagement:

Einfacher Einstiegsprozess: Eine intuitive Benutzeroberfläche stellt sicher, dass Teams das Tool ohne umfangreiche Schulung nutzen können

Flexibles Aufgabenmanagement: Benutzerdefinierte Workflows, Abhängigkeiten von Aufgaben und mehrere Ansichten ermöglichen es Teams, Projekte auf ihre eigene Weise zu organisieren

*skalierbare Funktionen: Ein wachsendes Geschäft benötigt Software, die sich an steigende Workloads, größere Teams und komplexere Prozesse anpasst

*nahtlose Zusammenarbeit: Integrierte Nachrichtenfunktionen, Echtzeit-Updates und das Freigeben von Dateien sorgen dafür, dass Teams auf dem Laufenden bleiben, ohne auf verstreute Kommunikations-Tools angewiesen zu sein

Robuste Integrationen: Ein Tool, das eine Verbindung zu vorhandenen Apps wie Slack, Google Drive und CRM-Plattformen herstellt, beseitigt Herausforderungen im Projektmanagement wie ständige Kontextwechsel

*zeitsparende Automatisierung: Automatisierte Zuweisung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und wiederkehrende Workflows für das Spesenmanagement machen wiederholte manuelle Arbeit überflüssig und steigern die Effizienz

📮 ClickUp Insight: Teams verbringen mehr als die Hälfte ihres Arbeitstages damit, zwischen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen, was die Kommunikation zerstreut und ineffizient macht. Nachrichten, die über E-Mails, Chats und Anrufe verbreitet werden, verlangsamen den Fortschritt, schaffen Silos und behindern Innovationen. ClickUp bringt alles an einem Ort zusammen – Aufgaben, Dokumente, chatten und Ziele – damit Teams kommunizieren, zusammenarbeiten und organisiert bleiben können. Diese einzigartigen Vorteile von ClickUp sorgen für einen reibungslosen Flow der Arbeit und ermöglichen es den Teams, sich auf die Ausführung zu konzentrieren, ohne Zeit mit der Suche nach dem zu verschwenden, was sie benötigen.

Die 10 besten Orangescrum-Alternativen

Manchmal kann eine andere Plattform für das Projektmanagement dazu führen, dass sich die Arbeit organisierter und müheloser anfühlt. Wenn Sie andere Optionen in Betracht ziehen, gibt es viele großartige Alternativen, die eine neue Art der Planung und Zusammenarbeit bieten. Hier sind einige, die es wert sind, erkundet zu werden. 👀

1. ClickUp (am besten für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit bei der Arbeit geeignet)

Die Arbeit von heute ist kaputt. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende tools verstreut, die uns ausbremsen.

ClickUp behebt dieses Problem mit der Alles-in-Einem-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Die meisten Tools für das Projektmanagement beschränken sich auf die Nachverfolgung von Aufgaben. Die Projektmanagement-Lösung von ClickUp geht noch einen Schritt weiter und schafft einen vollständig verbundenen Arbeitsbereich, in dem Teams Projekte verwalten, in Echtzeit zusammenarbeiten und sich wiederholende Arbeiten automatisieren können.

ClickUp Brain

Automatisierung von Zusammenfassungen und Updates für Projekte mit ClickUp Brain

Im Mittelpunkt dieser Erfahrung steht ClickUp AI, der integrierte KI-Assistent, der verstreute Informationen in sofortige Erkenntnisse umwandelt. Die Nachverfolgung von Updates zu Projekten, die Beantwortung von Fragen und die Automatisierung sich wiederholender Arbeiten erfolgen in Sekundenschnelle.

Angenommen, ein Team für Produktentwicklung verwaltet eine Software-Veröffentlichung. ClickUp Brain scannt Aufgaben, Kommentare und Dokumente, um ein strukturiertes Update zu erstellen, in dem fertiggestellte Features, ausstehende Genehmigungen und anstehende Fristen hervorgehoben werden. Die Beteiligten erhalten einen klaren Überblick über den Fortschritt, ohne auf ein Meeting warten zu müssen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofort Antworten aus Ihrem gesamten Workspace

Ein Projektmanager, der eine Anfrage eines Clients überprüft, muss möglicherweise prüfen, ob ein ähnliches Feedback bereits bearbeitet wurde. ClickUp Brain durchsucht den gesamten Workspace, einschließlich Unterhaltungen, vergangene Aufgaben und freigegebene Dateien, um relevante Diskussionen zu finden. Kein Hin und Her, keine Zeitverschwendung.

ClickUp chatten

Bleiben Sie mit ClickUp Chat in Verbindung

Mit ClickUp Chat können Sie Unterhaltungen in den Workspace verlegen und so Kommunikation und Aufgaben an einem Ort zusammenführen. Jeder Space, jeder Ordner und jede Liste verfügt über einen eigenen Chat, sodass die Arbeit organisiert bleibt.

Verpasste Updates sind auch kein Problem. KI-gesteuert Catch Me Up fasst die wichtigsten Unterhaltungen zusammen, sodass ein Mitglied des Teams, das aus dem Urlaub zurückkehrt, wichtige Entscheidungen auf einen Blick sehen kann. Dies unterscheidet ClickUp von anderen Orangescrum-Alternativen.

Neben einer nahtlosen Kommunikation ist eine effiziente Organisation der Arbeit ebenso wichtig. ClickUp Aufgaben helfen Teams, den Überblick über Projekte zu behalten, mit Prioritäten, Abhängigkeiten und benutzerdefinierten Status, die sich an jeden Workflow anpassen.

ClickUp Ansichten

Aber die Aufgaben im Auge zu behalten, ist nur die halbe Miete – die richtige Perspektive macht den Unterschied. Mit ClickUp Views können Teams zwischen Liste, Board, Gantt und Kalender wechseln und so sicherstellen, dass sie immer den besten Überblick über ihre Arbeit haben.

Um Projekte effizient voranzutreiben, müssen oft wiederkehrende Arbeiten reduziert werden, und hier kommt ClickUp Automatisierung ins Spiel.

Routinemäßige Aktualisierungen, Änderungen des Status und Benachrichtigungen erfolgen automatisch, sodass sich die Teams auf die Aufgaben konzentrieren können, die tatsächlich ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Angenommen, ein Marketingteam verwaltet die Genehmigung von Inhalten. Wenn ein Autor einen Entwurf einreicht, weist die Automatisierung die Überprüfung sofort einem Editor zu, verschiebt die Aufgabe in den Status "In Überprüfung" und benachrichtigt die richtige Person. Sobald der Editor den Entwurf genehmigt hat, aktualisiert das System den Status, benachrichtigt das Veröffentlichungsteam und plant die Inhalte.

Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Richten Sie mit der Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp schnell strukturierte Workflows ein

Für Teams, die von Orangescrum wechseln, bietet die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp einen strukturierten Ausgangspunkt. Sie verfügt über Workflows, die an verschiedene Branchen angepasst werden können, und hilft Teams, schneller als mit ClickUp-Alternativen einsatzbereit zu sein.

ClickUp bietet die besten Features

Passen Sie Ihren Workflow benutzerdefiniert an: Erstellen Sie Erstellen Sie Echtzeit-Dashboards in ClickUp zur Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten, des Workloads des Teams und der Schlüssel-Metriken – alles an einem Ort

nahtlos erstellen und zusammenarbeiten: * Verwandeln Sie Notizen, Wikis und Pläne für Projekte in übersichtliche ClickUp Dokumente , die direkt mit Aufgaben verknüpft sind

ideen visualisieren und auf Karten darstellen:* Verwenden Sie ClickUp Whiteboards , um ein Brainstorming durchzuführen, Workflows zu skizzieren und Konzepte in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln

Mühelose Nachverfolgung der Zeit: Protokollieren Sie die Stunden manuell oder starten Sie einen Timer direkt von einer beliebigen Aufgabe aus mit Protokollieren Sie die Stunden manuell oder starten Sie einen Timer direkt von einer beliebigen Aufgabe aus mit ClickUp Time Tracking , um im Zeitplan zu bleiben

Verbinden Sie Ihre bevorzugten tools: Integrieren Sie ClickUp in die Apps, die Sie täglich verwenden, um reibungslose Workflows zu gewährleisten und Kontextwechsel zu reduzieren

Limits von ClickUp

Es kann einige Zeit dauern, den umfangreichen Bereich an Features von ClickUp vollständig zu erkunden und zu übernehmen

ClickUp-Preise

Free forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

enterprise:* Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (10.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Das Wort "Projekt" stammt vom lateinischen Begriff "projectum" ab und bedeutet "etwas, das nach vorne geworfen wird". Ursprünglich wurde es verwendet, um strategische militärische Pläne zu beschreiben.

2. OpenProject (am besten für Open-Source-Projektmanagement geeignet)

via OpenProject

OpenProject bietet ein umfassendes Projektmanagement, ohne dabei seinen Open-Source-Charakter zu verlieren. Diese Plattform unterstützt agile Methoden durch Scrum- und Kanban-Boards, Ansichten der Zeitleiste für die Planung und robuste Dokumentationsfunktionen.

Teams schätzen die transparente Preisstruktur, die Optionen für die Selbstverwaltung und die aktive Entwicklung der Community. OpenProject eignet sich hervorragend für komplexe Projekte mit integrierten Tools für Zeiterfassung, Berichterstellung und Verwaltung von Meetings, die die Anforderungen von Unternehmen erfüllen, ohne den Preis eines Unternehmens zu haben.

Die besten Features von OpenProject

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, die genau zu Ihren Geschäftsprozessen passen, und passen Sie sie an, wenn sich Ihr Team weiterentwickelt

Nachverfolgung der Zeit direkt für Aufgaben und Erstellung detaillierter Berichte zur Gewährleistung einer genauen Abrechnung und Ressourcenzuweisung

Hosten Sie selbst auf Ihren eigenen Servern, um die Eigentümerschaft abzuschließen und die strengen Anforderungen an die Sicherheit der Daten zu erfüllen

Konfigurieren Sie detaillierte Berechtigungen für Benutzer, um die Zugriffsebenen in allen Teams zu kontrollieren und die Sicherheit der Informationen zu gewährleisten

Integrieren Sie zahlreiche Drittanbieter-Anwendungen über die REST API, um ein vernetztes Ökosystem für Workflows aufzubauen

OpenProject-Limits

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Alternativen veraltet

Limitierte Funktionen für Mobilgeräte

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Ausführung größerer Projekte

OpenProject-Preise

Community: Free

Basic: 7,25 $/Monat pro Benutzer

Professional: 13,50 $/Monat pro Benutzer

Premium: 19,50 $/Monat pro Benutzer

OpenProject-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 3, 8/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (170+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Der globale Markt für Software für das Projektmanagement wird voraussichtlich von 2023 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 15,7 % wachsen.

3. Monday. com (am besten für visuelles Projektmanagement geeignet)

Monday.com verwandelt das Projektmanagement mit seiner farbenfrohen, anpassbaren Oberfläche in ein visuelles Erlebnis. Es zeichnet sich durch intuitive Boards aus, die sich an praktisch jeden Workflow anpassen lassen und datenintensive Projekte sofort verständlich machen.

Teams, die von Orangescrum zu Monday.com wechseln, schätzen oft die Einfachheit der Drag-and-Drop-Funktion und die Tatsache, dass Projektdaten so für alle, nicht nur für Projektmanager, leichter zugänglich sind. Die visuelle Darstellung bedeutet, dass weniger Zeit für die Erklärung des Status und mehr Zeit für den Fortschritt aufgewendet werden muss.

die besten Features von Monday.com*

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit Automatisierungen ohne Code, die auf der Grundlage von Änderungen des Status, von Daten oder anderen Bedingungen als Auslöser dienen

Visualisieren Sie die Zeitleisten Ihrer Projekte durch verschiedene Ansichten wie Gantt-Diagramme, Kalender und Kanban-Boards

Verbinden Sie sich mit über 200 externen tools und Diensten, um einen zentralen hub für den Workflow all Ihrer Geschäftsprozesse zu erhalten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, die Echtzeit-Metriken aus mehreren Projekten zusammenstellen, um sofortige Sichtbarkeit der Gesamtleistung zu gewährleisten

Limits von Monday.com

Die Benutzeroberfläche kann durch zu viele Boards unübersichtlich werden

Für einige Automatisierungen sind Pläne auf höherer Ebene erforderlich

Es ist eine Lernkurve für komplexe benutzerdefinierte Anpassungen erforderlich

Monday.com-Preisgestaltung

Free (auf zwei Benutzer limitiert)

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

*standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Monday.com

G2: 4,7/5 (12.870+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (5.385+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Einige der berühmtesten Persönlichkeiten der Geschichte waren in gewisser Weise Projektmanager. Leonardo da Vinci leitete komplexe künstlerische und technische Projekte, während Thomas Edison Teams von Erfindern bei der Arbeit an bahnbrechenden Innovationen beaufsichtigte.

4. Trello (am besten für einfache Kanban-Workflows geeignet)

via Atlassian

Sie werden Trellos unkomplizierten Ansatz für das Projektmanagement mit einer intuitiven, auf Karten basierenden Oberfläche zu schätzen wissen.

Dieses Tool zeichnet sich durch die Visualisierung des Arbeitsfortschritts durch anpassbare Boards aus, auf denen sich Karten über Spalten bewegen, die verschiedene Phasen darstellen. Sie können Dateien anhängen, Checklisten hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen und Karten direkt Mitgliedern Ihres Teams zuweisen. Trello besticht durch seine Einfachheit und bietet gleichzeitig eine überraschende Tiefe mit Power-Ups, die die Funktionen erweitern, ohne die Benutzeroberfläche zu verkomplizieren.

Die besten Features von Trello

Erstellen Sie anpassbare Boards mit Beschreibungen in verschiedenen Farben, die Ihnen dabei helfen, Elemente Ihrer Arbeit auf einen Blick zu kategorisieren und zu priorisieren

Fügen Sie Automatisierung durch Butler hinzu, um Karten automatisch zu verschieben, Mitglieder zuzuweisen oder Fälligkeitsdaten basierend auf von Ihnen definierten Auslösern festzulegen

Entwerfen Sie Vorlagen für Karten mit vordefinierten Checklisten und Feldern, um wiederkehrende Aufgaben in Ihrem Team zu standardisieren

Greifen Sie nahtlos über Desktop- und Mobilgeräte auf Ihre Boards zu, um Projekte unabhängig vom Speicherort zu verwalten

Trello-Limits

Limitierte Berichterstellungs- und Analysefunktionen

Bei komplexen Projekten mit mehreren Phasen kann es unhandlich werden

Der Basisversion fehlen erweiterte Features für den Workflow

Schwierige Verwaltung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben

Trello-Preise

Free

*standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (13.670+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (23.435+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Wenn eine Aufgabe abgeschlossen wird, wird Dopamin freigesetzt, ein Glückshormon, das die Motivation und Produktivität steigert. Deshalb fühlt es sich so befriedigend an, ein Element auf der Liste der zu erledigenden Aufgaben abzuhaken.

5. Asana (am besten für die Automatisierung von Workflows geeignet)

via Asana

Asana bringt mit einem geradlinigen Aufgabenmanagement Ordnung in das Chaos im Team. Diese Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie komplexe Projekte in überschaubare Teile mit Abhängigkeiten, Unteraufgaben und benutzerdefinierten Feldern aufteilt.

Sie können Ihre Arbeit in verschiedenen Ansichten visualisieren, darunter Listen, Boards, Zeitleisten und Kalender. Asana verfügt über robuste Features zur Automatisierung, die sich wiederholende Arbeiten eliminieren und manuelle Aktualisierungen reduzieren. Die Software bietet eine übersichtliche Oberfläche und gleichzeitig die Möglichkeit für Teams, komplexe Workflows abteilungsübergreifend zu koordinieren.

die besten Features von Asana*

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit Regeln, die Aufgaben automatisch zuweisen, den Status ändern und Mitglieder des Teams basierend auf Auslösern benachrichtigen

Visualisieren Sie Abhängigkeiten und Zeitleisten von Projekten mit der Gantt-Ansicht, um potenzielle Engpässe zu identifizieren

Erstellen Sie Formulare, die Übermittlungen direkt in umsetzbare Aufgaben umwandeln, die den richtigen Mitgliedern des Teams zugewiesen werden

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Felder und Vorlagen, die die Informationserfassung in all Ihren Projekten standardisieren

Nachverfolgung von Zielen und Vorgaben, die direkt mit den Aufgaben verknüpft sind, um die Ausrichtung auf die strategischen Prioritäten beizubehalten

Asana-Limits

Die kostenlose Version hat ein Limit von 10 Mitgliedern pro Team

Einige Benutzer berichten von einer Flut an Benachrichtigungen

Pro Aufgabe kann nur eine Person zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit limitiert

Für die Zeiterfassung sind Integrationen von Drittanbietern erforderlich

Asana-Preise

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Fortgeschritten: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

enterprise+: *Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Asana*

G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 12.000 Bewertungen)

🔍 Zu erledigen? Laut einer Studie glauben 61 % der Projektpraktiker, dass ihr Projektmanagement (PMO) erfolgreich zum Erfolg von Projekten und zur Effizienz des Unternehmens beiträgt.

📖 Lesen Sie auch: Einfache Gründe, ClickUp anstelle von Asana zu wählen

6. Wrike (am besten für das Ressourcenmanagement in Unternehmen geeignet)

via Wrike

Wrike bringt Struktur in schnelllebige Projekte mit einem schlanken Layout mit drei Fenstern, das Portfolios, Projekte und Aufgaben leicht zugänglich hält. Teams können Workflows mit Formularen für Anfragen, Schritten für Genehmigungen und automatischen Updates benutzerdefiniert anpassen, wodurch manuelle Arbeit reduziert wird.

Echtzeit-Workload-Ansichten machen die Ressourcenplanung einfach und stellen sicher, dass niemand überlastet ist, während die Fristen eingehalten werden. Und dank der Sicherheit auf Unternehmensebene bleiben die Daten verschlüsselt, ohne die Flexibilität des Teams zu beeinträchtigen.

die besten Features von Wrike*

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, die genau die erforderlichen Informationen erfassen und die Arbeit automatisch an die entsprechenden Teams weiterleiten

Visualisieren Sie die Workloads Ihres Teams projektübergreifend mit interaktiven Diagrammen, die dabei helfen, Ressourcen auszugleichen und Burnout zu verhindern

Erstellen Sie anpassbare Berichte mit Echtzeitdaten, die die Nachverfolgung von Leistungsmetriken über mehrere Projekte gleichzeitig ermöglichen

Wrike Limits

Die Zeiterfassungs- und Planungsfunktionen sind limitiert

Das Tool kann langsam laden, insbesondere beim Hoch- oder Herunterladen von Dateien

Berichterstattungen von Wrike berichten, dass das tool zu einem höheren Preis als viele Mitbewerber angeboten wird

Wrike-Preise

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 2/5 (3.760+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (2.770+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Projektmanager scherzen oft über Murphys Gesetz: "Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen." Deshalb ist das Risikomanagement ein entscheidender Teil der Arbeit.

7. Smartsheet (am besten für Benutzer, die viel mit Tabellenkalkulationen arbeiten)

via Smartsheet

Die Verwendung von Smartsheet für das Projektmanagement schließt die Lücke zwischen herkömmlichen Tabellenkalkulationen und modernen PM-Plattformen. Dieses tool bietet eine vertraute Rasteroberfläche, die sich mit leistungsstarken Features für die Zusammenarbeit, Regeln für die Automatisierung und Visualisierungsoptionen weiterentwickelt.

Damit werden Workflows reibungsloser denn je. Richten Sie bedingte Logik, Genehmigungswege und automatische Warnmeldungen ein, damit alles ohne eine Million Nachfassaktionen abläuft. Dashboards fassen alles zusammen und verwandeln endlose Nummern in umsetzbare Erkenntnisse.

Die besten Features von Smartsheet

Geben Sie Tabellen für interne und externe Interessengruppen frei, legen Sie Berechtigungen fest und verfolgen Sie Änderungen mit einem detaillierten Versionsverlauf nach

Erstellen Sie automatisierte Workflows für die Genehmigung, die Dokumente basierend auf vordefinierten Bedingungen an die Beteiligten weiterleiten

Erstellen Sie blattübergreifende Berichte, die Informationen aus mehreren Projekten in umfassenden Dashboards für Führungskräfte zusammenfassen

Limits von Smartsheet

Trotz seines tabellenähnlichen Erscheinungsbildes fehlt Smartsheet die Möglichkeit, mehrere Registerkarten innerhalb eines einzelnen Blattes zu haben, was die Datenorganisation limitiert

Einige Benutzer finden die Features von Smartsheet zur Berichterstellung für die Datenanalyse unzureichend

Smartsheet-Preise

Free

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Erweiterte Arbeit: Benutzerdefinierte Preise

Smartsheet-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (19.080+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (3.420+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Der Zeigarnik-Effekt besagt, dass sich das Gehirn unvollendete Aufgaben lebhafter merkt als fertiggestellte, sodass unvollendete Arbeit im Gedächtnis bleibt und sich manchmal mental anstrengend anfühlt.

📖 Lesen Sie auch: Smartsheet vs. ClickUp: Welches Tool für das Projektmanagement ist das beste?

8. Notion (am besten für die vernetzte Dokumentation geeignet)

via Notion

Notion verbindet Projektmanagement mit robusten Dokumentationsfunktionen in einem anpassbaren Workspace. Es stellt Verbindungen zwischen Ihren Aufgaben, Notizen, Wikis und Datenbanken her, sodass Sie personalisierte Systeme erstellen können, in denen der Informationsfluss natürlich ist.

Das flexible Block-System des Tools passt sich praktisch jedem Workflow an und behält dabei seine visuelle Einfachheit bei. Wenn man jedoch Notion mit ClickUp vergleicht, bietet ClickUp einen fertiggestellten Workspace mit integrierten Features für Automatisierung und Zusammenarbeit im Team.

die besten Features von Notion*

Erstellen Sie vernetzte Datenbanken, die Projekte, Aufgaben, Mitglieder des Teams und Ressourcen mit leistungsstarken Filteroptionen verknüpfen

Erstellen Sie Seiten mit Vorlagen und standardisierten Strukturen, die für Konsistenz zwischen Projekten und Abteilungen sorgen

Verbinden Sie verwandte Informationen durch Backlinks und Beziehungen, die den Kontext in Ihrem gesamten Workspace aufrechterhalten

Betten Sie Inhalte aus anderen Tools direkt in Ihre Seiten ein, einschließlich Dateien, Videos und interaktiver Elemente

Limits von Notion

Für optimale Workflows kann ein erheblicher Zeitaufwand für das Setup erforderlich sein

Dem Tool fehlen fortgeschrittene Features für das Projektmanagement wie Gantt-Diagramme

Einstellungen für Berechtigungen sind weniger detailliert als bei spezialisierten tools

Notion-Preise

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion KI: 10 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen von Notion*

G2: 4,6/5 (6.060+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (2.480+ Bewertungen)

9. Basecamp (am besten für die einfache Koordination von Teams geeignet)

via Basecamp

Basecamp verfolgt mit seinem All-inclusive-Preismodell und seiner optimierten Benutzeroberfläche einen erfrischend anderen Ansatz im Projektmanagement. Diese Plattform organisiert die Arbeit in einzelnen Projekten, die sechs Kern-Tools enthalten: Boards, To-dos, Zeitpläne, Dokumente, chatten und automatische Check-ins.

Sie können die Fragmentierung durch die Verwendung mehrerer Apps beseitigen, indem Sie die Kommunikation und die Verwaltung von Aufgaben zentralisieren. Dies erleichtert klare Grenzen zwischen Projekten und die Sichtbarkeit in allen Teams.

Die besten Features von Basecamp

Planen Sie automatische Check-ins, bei denen Updates des Teams zu bestimmten Themen gesammelt werden, ohne dass Meetings erforderlich sind

Setzen Sie klare Grenzen für die Arbeit mit Benachrichtigungen zu den Geschäftszeiten, die die persönliche Zeit der Mitglieder des Teams respektieren

Organisieren Sie Diskussionen in fokussierten Boards, die Unterhaltungen im Kontext halten und durchsuchbar machen

Speichern Sie alle Dokumente zu Ihren Projekten an einem zentralen Speicherort, auf den alle Personen mit den entsprechenden Berechtigungen zugreifen können, und erstellen Sie Versionen davon

Basecamp Limits

Es fehlen fortgeschrittene Features wie Gantt-Diagramme oder Zeiterfassung

Basecamp-Bewertungen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zu anderen Plattformen nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen bietet

Keine integrierten Berichterstellungs- oder Analysetools

Alles-oder-nichts-Struktur der Berechtigungen

Basecamp-Preise

Free

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Basecamp

G2: 4, 1/5 (5.320+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (14.480+ Bewertungen)

10. Jira (am besten für agile Entwicklungsteams geeignet)

via Atlassian

Jira bietet spezialisiertes Projektmanagement für die Softwareentwicklung mit Schwerpunkt auf agilen Methoden. Es zeichnet sich durch die Nachverfolgung von Problemen, Fehlern und Anfragen zu Features durch anpassbare Workflows aus, die zu den Prozessen Ihres Teams passen.

Sie können Sprints planen, laufende Arbeiten visualisieren und detaillierte Berichte über die Geschwindigkeit Ihres Teams erstellen. Jira zeichnet sich durch seine umfangreichen Integrationsoptionen mit Entwicklungs-Tools und seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene, agile Frameworks aus.

Jira: die besten Features

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Workflows, die mit automatisierten Übergängen und Validierungen genau auf Ihren Entwicklungsprozess abgestimmt sind

Verfolgen Sie den Fortschritt der Entwicklung mithilfe interaktiver Boards, die den Status der Arbeit über Sprints und Releases hinweg visualisieren

Erstellen Sie Diagramme zur Geschwindigkeitssteigerung und Burndown-Berichte, die Teams dabei helfen, die Genauigkeit von Schätzungen im Laufe der Zeit zu verbessern

Erstellen Sie Epics, die zusammenhängende Storys und Aufgaben in größeren Initiativen organisieren, die auf strategische Ziele ausgerichtet sind

Erstellen Sie benutzerdefinierte Problemtypen mit spezifischen Feldern, die genau die Informationen erfassen, die für verschiedene Elemente der Arbeit benötigt werden

Jira Limits

Für Teams, die sich stark auf das Testen konzentrieren, könnten die nativen Funktionen von Jira nicht ausreichen, sodass eine Integration mit speziellen Test-Tools erforderlich ist

Bei der einfachen Nachverfolgung von Projekten kann es überwältigend sein, wenn man Jira und ClickUp vergleicht

Setup und Konfiguration erfordern einen erheblichen Zeitaufwand

Jira-Preise

Free

Standard: 7,53 $/Monat pro Benutzer

Premium: 13,53 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (6.270+ Bewertungen)

Capterra: 4, 4/5 (15.100+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Der Bericht von Wellingtone zum Stand des Projektmanagements ergab, dass 47 % der Projekte meistens oder immer von professionellen Projektmanagern geleitet werden.

Wählen Sie ClickUp, um Ergebnisse zu sehen

Für ein effektives Projektmanagement sind Tools erforderlich, die zum Workflow Ihres Teams passen, nicht umgekehrt.

Die richtige Orangescrum-Alternative optimiert die Zusammenarbeit, verbessert die Produktivität und sorgt dafür, dass Aufgaben im Zeitplan bleiben.

ClickUp geht über das Standard-Projektmanagement hinaus, indem es alles – Aufgaben, Dokumente, Chats und Automatisierung – auf einer KI-gestützten Plattform zentralisiert. Teams können Workflows benutzerdefiniert anpassen, ihre bevorzugten Tools integrieren und nahtlos skalieren.

Verbessern Sie Ihr Projektmanagement. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅