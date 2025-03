die 15 besten Scrum tools für das Projektmanagement 2025

_Monday.com verwenden die Scrum-Methode für das agile Projektmanagement, und es ist klar, warum - Scrum bringt Ergebnisse.

Ganz gleich, ob Sie Software entwickeln oder komplexe Projekte in verschiedenen Branchen verwalten, Scrum hilft Teams, organisiert zu bleiben, effizient zusammenzuarbeiten und schneller zu liefern.

In diesem Leitfaden erläutern wir die Grundlagen von Scrum und empfehlen Ihnen die besten Tools, damit Ihr Team mit diesem leistungsstarken Framework hervorragende Ergebnisse erzielt.

Worauf sollten Sie bei einem Scrum tool achten?

Hier finden Sie alles, worauf Sie bei einem Scrum tool achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit

Das Tool sollte einfach und benutzerfreundlich sein, damit jeder im Team es schnell übernehmen kann. Eine steile Lernkurve kann den Fortschritt eines Entwicklungsteams verlangsamen und die Zusammenarbeit behindern, insbesondere für neue Mitglieder des Teams oder technisch weniger versierte Benutzer.

Benutzerdefinierte Anpassung

Die Arbeitsabläufe in jedem Team sind unterschiedlich, daher sollte ein gutes Scrum-Tool die Möglichkeit bieten, Boards, Arbeitsabläufe und Features zur Berichterstellung benutzerdefiniert anzupassen. So wird sichergestellt, dass sich das Tool an Ihren spezifischen Scrum-Prozess anpasst, anstatt Ihr Team in eine starre Struktur zu zwingen.

Features zur Zusammenarbeit

Effektives Scrum beruht auf der Zusammenarbeit in Echtzeit. Das Tool sollte eine nahtlose Kommunikation durch integrierte Chats, das Freigeben von Dateien und Kommentarfunktionen unterstützen. Mitglieder des Teams sollten Aufgaben und Aktualisierungen einfach nachverfolgen können, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Berichterstellung und Analytik

Ein Scrum tool sollte nützliche Metriken wie Geschwindigkeitsdiagramme, Burndown-Diagramme und Berichte über Sprints für die agile Softwareentwicklung bereitstellen. Diese Einblicke helfen dem Team, den Fortschritt zu überwachen, Engpässe zu erkennen und die Workloads für kommende Sprints anzupassen, um eine kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten.

Ein leistungsfähiges Scrum-Tool sollte sich in andere Software integrieren lassen, die Ihr Team verwendet, wie z. B. GitHub, Slack oder Tools zur Nachverfolgung von Zeiten. Dadurch werden Arbeitsabläufe rationalisiert, manuelle Dateneinträge reduziert und sichergestellt, dass alle Tools harmonisch zusammenarbeiten.

Sehen wir uns die besten Scrum tools für die Verwaltung von Aufgaben an.

1. ClickUp (am besten für die Zusammenarbeit im Team und die Erstellung eines anpassungsfähigen Workflows)

ideen sammeln, Produkt-Roadmaps erstellen, Aufgaben zuweisen und einen kollaborativen Workflow aufbauen mit ClickUp für Agile Teams_

Ein häufiger Grund, warum viele Organisationen bei der Einführung von Scrum scheitern, ist, dass sie es als eine aufgabenorientierte Methodik oder einen mechanischen Prozess mit Sprints und Retrospektiven betrachten. Die Wahrheit ist, Agiles Scrum ist ein menschenzentrierter Prozess, der von menschlicher Interaktion, Teamdynamik und Entscheidungsfindung lebt.

Aus diesem Grund ist ClickUp das ideale Scrum-Tool. ClickUp für agile Teams bringt Ihr Team zusammen, um Ideen zu sammeln, Ideen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln und Fortschritte bei der Nachverfolgung von Zielen in Echtzeit zu verfolgen.

Mein Team und ich zerlegen Benutzer-Stories und Backlog-Elemente in umsetzbare Schritte, weisen Prioritäten zu, legen Fälligkeitsdaten fest und verfolgen den Fortschritt mit ClickUp Aufgaben . Ich verwende das Tool auch zur Erstellung detaillierter Produkt-Roadmaps mit Gantt-Diagrammen und füge Thread-Kommentare zu Aufgaben hinzu, um Feedback freizugeben. Durch das Anhängen von detaillierten ClickUp Dokumente zu den Aufgaben kann ich meinem Team auch alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellen, was die Zusammenarbeit verbessert und fundierte Entscheidungen ermöglicht.

Und da Aufgaben, Ziele und Rückstände an einem Ort organisiert sind, können wir Prioritäten besser einschätzen und Roadmaps anpassen.

ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Die ClickUp Agile Scrum Management Vorlage verschlankt weiter sprint planung und Verwaltung. Es bietet eine abschließende Sichtbarkeit des Produktentwicklungsprozesses mit flexiblen Features zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Berichterstellung. Wir verwenden es, um Sprints mithilfe von Diagrammen zu visualisieren und Arbeitsabläufe schneller zu optimieren.

ClickUp für Software Teams hilft bei der Umsetzung der drei Scrum-Säulen - Transparenz, Überprüfung und Anpassung. Mit klaren Produkt-Roadmaps können alle Beteiligten den Fortschritt im Sprint verfolgen und Blockierer und Abhängigkeiten identifizieren. So wird sichergestellt, dass jeder die vorrangigen Aufgaben kennt.

vereinfachen Sie den gesamten Entwicklungszyklus durch die Erstellung flexibler Workflows mit ClickUp for Software Teams

Sie können auch Bugs und Probleme mit Formularen sammeln und diese in prioritäre Aufgaben umwandeln ClickUp Formulare .

Das ist noch nicht alles! ClickUp Dashboards ermöglichen auch eine Berichterstellung in Echtzeit. Sie können die Leistung von Scrum-Teams und die individuelle Kapazität der Arbeit nachverfolgen, um die Ressourcenzuweisung zu optimieren.

Indem ClickUp alles in einer benutzerfreundlichen Plattform zusammenführt, ermöglicht es Teams, gemeinsam zu arbeiten und schneller bessere Ergebnisse zu erzielen.

ClickUp beste Features

Legen Sie Sprint-Termine fest, erstellen Sie Prioritäten und synchronisieren Sie die Entwicklung Ihres Teams mit GitHub, Gitlab oder Bitbucket mit ClickUp Sprint Brainstorming von Ideen, Erstellen von Diagrammen, Anhängen von Dateien und Dokumenten und Umwandeln von Ideen in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp Whiteboards Verbinden Sie Aufgaben und Nachrichten, geben Sie schnelle Aktualisierungen ab, bitten Sie um Feedback und verschaffen Sie sich einen abschließenden Überblick über Ihre gesamte Arbeit mit ClickUp Chat Erstellen Sie automatisch Produktideen und Projekt-Roadmaps, verfolgen Sie Projekt-Updates und erhalten Sie tägliche Stand-ups mit ClickUp Gehirn Beurteilen Sie die Produktivität Ihres Teams und bleiben Sie im Zeitplan, indem Sie die Sprint-Zeit überwachen mit ClickUp Zeiterfassung Ermöglicht Scrum Teams die Einstellung und Nachverfolgung von Sprint-Zielen und verknüpft Aufgaben direkt mit größeren Meilensteinen des Projekts mit ClickUp Ziele ClickUp Beschränkungen

Steile Lernkurve aufgrund der Vielzahl von Scrum-Features

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited : $7 pro Benutzer/Monat

: $7 pro Benutzer/Monat Business : $12 pro Benutzer/Monat

: $12 pro Benutzer/Monat Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Jira (am besten für Backlog-Management)

{vom_ Jira Jira aus dem Hause Atlassian ist ein beliebtes Tool für das Projektmanagement von Software, insbesondere in agilen und Scrum-Umgebungen. Es hilft Ihnen dabei, Aufgaben in eine Reihenfolge zu bringen und erleichtert so die Nachverfolgung von Abhängigkeiten und Engpässen. Dies ermöglicht eine effektive Planung von Sprints und die Organisation von Scrum Ereignisse .

Sie können das Backlog-Management-Feature von Jira nutzen, um Kundenfeedback zu erfassen und sich auf vorrangige Features zu konzentrieren. Außerdem können Sie damit Aufgaben in der sprint-Backlog für die Rechenschaftspflicht. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Verbesserung und hilft Ihnen, eine Ausweitung des Projektumfangs zu vermeiden. Jira bietet jedoch nur begrenzte Features für die Zusammenarbeit, die für große Softwareentwicklungsteams möglicherweise nicht geeignet sind. Sie können jederzeit einen Blick auf Jira-Alternativen um diese Einschränkung zu überwinden.

Jira beste Features

Visualisierung der Arbeit und Nachverfolgung des Fortschritts über verschiedene Sprints hinweg mit Agile Boards

Effiziente Erstellung, Zuweisung und Priorisierung von Aufgaben mit der Nachverfolgung von Problemen

Erstellen Sie anpassbare Berichterstellungen, um Einblicke in die Leistung des Teams zu erhalten

Verbindung mit anderen Tools wie GitHub und Gitlab für einen nahtlosen Workflow

Jira Limits

Jira ist auf Software- und Ingenieurteams ausgerichtet und eignet sich möglicherweise nicht für alle Arten von Projekten

Jira Preise

Free

Standard: 7,53 $ pro Benutzer/Monat

7,53 $ pro Benutzer/Monat Premium: $13,53 pro Benutzer/Monat

$13,53 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jira Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)

4.3/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (14,000+ Bewertungen)

3. Trello (am besten geeignet für die Organisation von Sprint-Aufgaben)

via Trello Trello mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, aber wenn es um Scrum geht, ist es erstaunlich effektiv. Ich finde es toll, wie anschaulich es ist - jedes Board, jede Liste und jede Karte funktioniert zusammen wie eine virtuelle Projektmanagement-Software für die Planung von Sprints und die Organisation von Aufgaben. Es ist ideal, wenn Sie etwas Leichtgewichtiges und dennoch Leistungsstarkes für die Verwaltung von Scrum-Workflows suchen.

Die Drag-and-Drop-Oberfläche von Trello sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben einfach zwischen Listen zu verschieben und den Fortschritt des Teams auf einen Blick sichtbar zu machen. Bei der Implementierung von Scrum in Trello geht es vor allem darum, Ihre Boards so zu benutzerdefinieren, dass sie die Phasen des Sprint-Zyklus widerspiegeln und die Arbeitsabläufe übersichtlich bleiben. Ein kleiner Ratschlag: Wenn Sie den Fortschritt eines Projekts nicht manuell nachverfolgen möchten, sollten Sie sich nach folgenden Lösungen umsehen Trello-Alternativen .

Trello beste Features

Erstellen Sie visuelle Workflows zur Nachverfolgung des Fortschritts mit verschiedenen Ansichten des Boards

Aufgaben oder Benutzer-Stories mit Karten in Boards darstellen

Organisieren und priorisieren Sie Ihre Arbeit mit Beschreibungen und Checklisten

Passen Sie Ihre Workflows mit zusätzlichen Funktionen an, z. B. Abstimmungen zur Priorisierung von Feature-Anfragen und Fälligkeitsdaten für die termingerechte Lieferung von Projekten

Trello Einschränkungen

Im Vergleich zu fortschrittlicheren Scrum tools sind die Features zur Berichterstellung und Analyse limitiert

Trello Preise

Free

Standard: $6 pro Benutzer/Monat

$6 pro Benutzer/Monat Premium: 12,50 $ pro Benutzer/Monat

12,50 $ pro Benutzer/Monat Enterprise: $17,50 pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4.4/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

4. Asana (am besten geeignet für die Erstellung von Portfolios für Projekte)

via Asana Asana bietet eine umfassende Lösung für Scrum Projekt-Management vor allem für große Projekte. Mit Asana Portfolio können Sie ein Epic (ein großes Scrum-Ereignis, das in mehrere Benutzer-Stories unterteilt werden muss) erstellen. Es hilft Ihnen, verwandte Projekte zu gruppieren und sie in Echtzeit zu überwachen.

Asana hilft Ihnen auch bei Sprint-Retrospektiven, indem es Metriken für Sprints erstellt und das Feedback des Teams erfasst. Sie können auch Aufgaben für Elemente zuweisen, die während der Retrospektiven besprochen werden.

Asana beste Features

Organisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern

Automatisieren Sie Workflows mit benutzerdefinierten Regeln und Automatisierungssequenzen

Nachverfolgung des Fortschritts mit Zielen und Berichterstellung über Dashboards

Planen Sie Kapazitäten und weisen Sie Workloads mit Ressourcenmanagement zu

Asana Limitierungen

Es ist schwierig, eine Aufgabe in Asana mehreren Mitarbeitern zuzuordnen

Asana Preise

Personal: Free

Free Einsteiger: $13,49 pro Benutzer/Monat

$13,49 pro Benutzer/Monat Erweitert: $30.49 pro Benutzer/Monat

$30.49 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12000+ Bewertungen)

5. Monday.com (Am besten für Kanban- und Gantt-Ansichten)

via Monday.com Monday.com ist ein weiteres großartiges Scrum tool für die Erstellung von Roadmaps, die Nachverfolgung von Backlogs und die Erstellung von Produktfreigabeplänen. Es ermöglicht Ihnen, alle Feature-Anfragen auf einem Kanban Board anzuordnen, um Workflows zu visualisieren und den Fortschritt der Entwicklung nachzuverfolgen.

Außerdem können Sie eine detaillierte Projekt-Roadmap mit einem Gantt-Diagramm erstellen, um Meilensteine des Projekts zu sehen, Abhängigkeiten zu verfolgen und sich überschneidende Aufgaben zu identifizieren, um eine rechtzeitige Projektabgabe zu gewährleisten. Das automatisierte Workflow Feature von monday.com übernimmt zudem Routineaufgaben wie das Versenden von Benachrichtigungen und Status-Updates, so dass alle Beteiligten synchronisiert sind, ohne sich manuell anmelden zu müssen.

Monday.com beste Features

Liste aller anstehenden Projekte und Aufgaben in Ihrem Backlog

Erhalten Sie eine Board-Ansicht mit anpassbaren Gruppen (z.B. Zu erledigen und Fertiggestellt)

Behalten Sie den Fortschritt mit einem Aktivitätsprotokoll und Benachrichtigungen für Team-Updates im Auge

Automatische Benachrichtigungen über das Abschließen von Aufgaben und das Hochladen von Dokumenten

Monday.com Limits

Benutzer des Free- und Basic-Plans können keine Aufgaben in der Diagramm-, Karten-, Kalender- oder Zeitleisten-Ansicht sehen

Monday.com Preise

Kostenlos

Basic: $12 pro Platz/Monat

$12 pro Platz/Monat Standard: $14 pro Platz/Monat

$14 pro Platz/Monat Pro: $24 pro Platz/Monat

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (12,000+ Bewertungen)

4.7/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5100+ Bewertungen)

6. Azure DevOps (am besten für Entwicklungsprojekte)

via Azure DevOps Azure DevOps hat sich für unser Software-Team bei der Verwaltung von Scrum-Projekten als ein Kraftpaket erwiesen, das insbesondere die Entwicklungszyklen reibungsloser macht. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es Scrum-Methoden mit Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines und Tests an einem einzigen Ort integriert.

Als wir das Tool ausprobierten, konnte unser Team problemlos die Nachverfolgung von Benutzer-Stories, die Priorisierung von Aufgaben und die Einstellung von Sprint-Zielen vornehmen, während die eingebaute Automatisierung dafür sorgte, dass alles reibungslos ablief. Das Dashboard erleichterte die Überwachung der Sprint-Fortschritte, und da es sich um ein Microsoft-Produkt handelt, lässt es sich perfekt mit anderen Tools wie Visual Studio und Azure kombinieren.

Azure DevOps beste Features

Planen, Nachverfolgen und Besprechen der Arbeit in Teams mit agilen Tools

Erstellen, Testen und Bereitstellen mit CI/CD für jede Plattform und Sprache

Zugriff auf in der Cloud gehostete Git Repositorys mit Pull Requests und erweiterter Dateiverwaltung

Erstellen von Burndown-Diagrammen zur Visualisierung des Fortschritts von Aufgaben und zur Identifizierung von Engpässen

Azure DevOps-Einschränkungen

Es wird kein kostenloser Plan angeboten

Preise für Azure DevOps

Basic Plan: $6 pro Benutzer/Monat

$6 pro Benutzer/Monat Basic + Test Plans: $52 pro Benutzer/Monat

$52 pro Benutzer/Monat GitHub Erweiterte Sicherheit für Azure DevOps: $49 pro Committer/Monat

Azure DevOps Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

4.3/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (130+ Bewertungen)

7. Targetprocess (Am besten geeignet für die Erstellung einer Sprint-Kadenz)

via Zielprozeß Targetprocess von IBM schafft durch benutzerdefinierte Ansichten ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Struktur für Scrum-Projekte. Es hilft Ihnen, eine Sprint-Kadenz zu erstellen, um den gesamten Scrum-Prozess abzubilden, von der Definition der Benutzer-Stories bis zum Planen der Releases.

Eines der herausragenden Features von Targetprocess ist Planning Poker (Scrum Poker), das die Sprint-Planung spielerisch gestaltet. Sie können das Spiel innerhalb des Elements starten, um zu entscheiden, wie viel Zeit und Ressourcen Sie benötigen, um jede Aufgabe im Backlog abzuschließen.

Beste Features von Targetprocess

Einfache Handhabung von großen Projekten mit Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau

Tiefgreifende Einblicke in die Leistung des Teams und den Zustand des Projekts

Nahtlose Verbindung mit anderen IBM Produkten für einen einheitlichen Workflow

Verwenden Sie benutzerdefinierte Farben, um Elemente im aktuellen Sprint hervorzuheben

Grenzen von Targetprocess

Die Oberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für Targetprocess

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Targetprocess Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (mehr als 200 Bewertungen)

8. VivifyScrum (Am besten für ein einfaches, aber wichtiges Projekt)

via Vivify Scrum Vivify Scrum ist eines der Tools, die die Dinge einfach und dennoch leistungsstark halten, insbesondere wenn Sie Folgendes benötigen ein Scrum Team verwalten ohne sich mit unnötigen Features zu verzetteln. Es bietet eine klare, intuitive Oberfläche, die die Planung von Sprints und die Verwaltung von Aufgaben einfach macht.

Mir gefällt, dass alles zentralisiert ist - von Backlog- und Management-Tools bis hin zur Zusammenarbeit im Team -, sodass man nicht zwischen mehreren Tools wechseln muss. Die benutzerdefinierte Anpassung des Boards und die Zeiterfassung in Vivify Scrum machen es einfach, den Fortschritt des Projekts und die Leistung des Teams im Blick zu behalten.

VivifyScrum beste Features

Benutzerdefinierte Scrum Boards für die Nachverfolgung von Aufgaben

Zugriff auf Zeiterfassung und Rechnungsstellung direkt im tool

Verwaltung des Backlogs mit integrierten Tools zur Priorisierung

VivifyScrum Beschränkungen

Mangelnde Skalierbarkeit für größere Unternehmen

Preise für VivifyScrum

Free zur Nutzung

VivifyScrum Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen

9. ScrumWise (Am besten für das Versionsmanagement)

via ScrumWise Scrum Wise ist ein Scrum tool, das es Projektmanagern ermöglicht, ihre Projekte auf agile Weise zu verwalten. Ich habe es verwendet, um Teams zu bilden und jedem Mitglied des Teams bestimmte Rollen zuzuweisen. Ich konnte auch die Geschwindigkeit des Teams und die Arbeit über Zeitzonen hinweg verfolgen. Innerhalb der Benutzeroberfläche kann man sogar mit Mitgliedern des Teams chatten, Ankündigungen machen und Dateien freigeben.

Das Tool ermöglicht es Teams auch, Rückstände mit Listen, Tags und Filtern zu erstellen und zu organisieren. Es bietet eine Übersicht auf höchster Ebene mit Epics und unterteilt die Arbeit in überschaubare Abschnitte mit Unteraufgaben und Checklisten.

ScrumWise beste Features

Effizientes Planen von Releases, Vorhersage von Release-Terminen anhand von erwarteten Geschwindigkeiten und Burnup

Verwalten Sie Sprints visuell, passen Sie die Workloads des Teams an und handhaben Sie Urlaube, Teilzuweisungen und Wochenendarbeit in Echtzeit

Erstellen Sie anpassbare Aufgaben-Boards mit Echtzeit-Updates, um Unteraufgaben in jeder Backlog-Zeile zu organisieren

ScrumWise Beschränkungen

Komplexe Features von größeren Tools sind nicht verfügbar

ScrumWise Preise

Free für 30 Tage

$9 pro Benutzer/Monat

ScrumWise Bewertungen und Rezensionen

Nicht genug Bewertungen online

10. Wrike (Am besten für Gantt Diagramme)

via Wrike Wrike ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement tool, das effektiv als Scrum tool genutzt werden kann. Als ich Wrike verwendete, konnte ich verschiedene Projekte als Sprint organisieren. Zu den besten Features von Wrike gehören die interaktiven Gantt-Diagramme zur Visualisierung von Zeitleisten für Projekte, anpassbare Workflows, die sich an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anpassen lassen, und Ressourcenmanagement-Funktionen zur effektiven Zuweisung von Aufgaben. Wrike lässt sich auch mit anderen Tools wie Jira und GitHub integrieren, was es zu einer vielseitigen Lösung für Scrum-Teams macht.

Wrike beste Features

Verwenden Sie interaktive Gantt Diagramme für die Planung von Projekten

Erstellen Sie anpassbare Kanban Boards für das Workflow-Management

Nutzen Sie Cross-Tagging für Sichtbarkeit über mehrere Arbeitsabläufe hinweg

Wrike Limitierungen

Viele Benutzer haben eine steile Lernkurve erwähnt

Wrike Preise

Free

Teams: $10 pro Benutzer/Monat

$10 pro Benutzer/Monat Business: $24.80 pro Benutzer/Monat

$24.80 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3700+ Bewertungen)

4.2/5 (3700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2600+ Bewertungen)

11. nTask (am besten für kurze und unkomplizierte Projekte)

via nTask nTask ist ein Scrum tool, das sich perfekt für kleinere Teams und überschaubare Projekte eignet. Es wurde mit Blick auf Einfachheit entwickelt, deckt aber dennoch alle wesentlichen Scrum-Workflows ab. Ich schätze es, wie einfach es ist, Sprints einzurichten, den Fortschritt nachzuverfolgen und alles für das gesamte Team sichtbar zu halten.

Was mir besonders gefällt, ist, wie nTasks die Tools für das Aufgaben- und Projektmanagement in die Zusammenarbeit integriert und so die Kommunikation vereinfacht und unnötiges Hin und Her vermeidet. Es ist ein Tool, das die Arbeit zu erledigen vermag, ohne Sie mit Features zu erdrücken.

nTask beste Features

Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern Ihres Teams

Visualisieren Sie Ihren Workflow, verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts und identifizieren Sie mögliche Engpässe

Identifizieren, Nachverfolgen und Beheben von Problemen und Fehlern während des Entwicklungsprozesses

nAufgabenbegrenzungen

Die mobile App ist ein wenig veraltet

nTask Preise

Premium: $4/Monat

$4/Monat Business: $12/Monat

$12/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4.7/5 (100+ Bewertungen) G2: Nicht genug Bewertungen

12. Miro (Am besten für interaktive Whiteboards)

via Miro Miro ist ein praktisches Visualisierungstool, insbesondere bei der Arbeit mit verteilten Teams in Scrum-Projekten. Das visuelle Layout des interaktiven Whiteboards erleichtert die Organisation von Sprints, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Durchführung von retrospektiven Meetings, ohne dass das Engagement verloren geht.

Mir gefällt, dass Miro es jedem ermöglicht, in Echtzeit beizutragen, egal ob man einen Sprint plant oder nur ein Brainstorming durchführt. Es ist ein Space, in dem das gesamte Team den Plan visuell verfolgen kann, was die Zusammenarbeit reibungsloser und strukturierter macht.

Miro beste Features

Verwenden Sie interaktive Whiteboards für die visuelle Zusammenarbeit und Brainstorming-Sitzungen mit Ihrem Team

Benutzerdefinierte Vorlagen für die Sprint-Planung zur Rationalisierung des Projektmanagements

Integration mit Jira und Asana für das Aufgabenmanagement

Miro Beschränkungen

Mangel an detailliertem Aufgabenmanagement

Miro-Preise

Free

Starter: $10 pro Mitglied/Monat

$10 pro Mitglied/Monat Geschäft: $20 pro Mitglied/Monat

$20 pro Mitglied/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6500+ Bewertungen)

4.7/5 (6500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1500+ Bewertungen)

13. Pivotal Tracker (am besten geeignet für die Erstellung von Scrum Stories)

via Pivotal Tracker Pivotal Tracker ist ein traditionelles Board Scrum tool, mit dem Benutzer Stories (die kleinste Arbeitseinheit in einem Projekt) erstellen können. Sie können die Art der Story auswählen - Features, Bugs oder Aufgaben - und die Zeit und die Ressourcen, die zum Abschließen einer Story benötigt werden, durch die Auswahl von Punkten schätzen.

Sie können Arbeitsbereiche für mehrere Projekte einrichten, um Ihre Projekte nebeneinander zu sehen und Storys zwischen den Projekten zu verschieben, um die Effizienz zu steigern. Mit dem Analyse-Feature erhalten Sie eine abschließende Übersicht über das Projekt, einschließlich Zykluszeit, Annahme- und Ablehnungsrate und kumuliertem Flow.

PivotalTracker beste Features

Backlog freigeben für eine transparente Priorisierung von Projekten

Nachverfolgung der Geschwindigkeit, um den Fortschritt des Teams zu messen

Verwalten Sie mehrere Projekte in einem einzigen Workspace

PivotalTracker Limitierungen

Die Benutzeroberfläche kann sich für Benutzer, die mit den traditionellen Scrum-Elementen nicht vertraut sind, zu starr anfühlen

Preise für PivotalTracker

Free zur Nutzung

PivotalTracker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (150 Bewertungen)

14. Zoho Projects (Am besten für die Visualisierung von Workflow)

via Zoho Projekte Zoho Projects ist eine Plattform für das agile Projektmanagement, die Folgendes ermöglicht Scrum-Meister um Scrum Boards zu erstellen, Sprint Backlogs zu verwalten und Sprints effektiv zu beaufsichtigen. Teams können Ideen brainstormen, sie in umsetzbare Elemente umwandeln und sie nahtlos in ihre Sprints zur Ausführung einfügen.

Eines der wichtigsten Features von Zoho Projects ist die fortschrittliche Projektvisualisierung mit Tools wie Geschwindigkeitsdiagrammen, Burndown-Diagrammen und kumulativen Flow-Diagrammen. Darüber hinaus bietet Zoho Projects Dashboards zur Nachverfolgung wichtiger Metriken, wie z. B. der Gesamtzahl der Sprints, der anstehenden Sprints, der Backlog-Aktivitäten und des Engagements der Benutzer, so dass die Teams eine klare Ansicht über ihren gesamten Fortschritt erhalten. Zoho Projects ist besonders für Teams von Vorteil, die bereits andere Zoho-Anwendungen verwenden.

ZohoProjects beste Features

Protokollieren Sie die Zeit mit integrierten Timesheets zur genauen Nachverfolgung

Automatisierung von Workflows zur Rationalisierung sich wiederholender Aufgaben

Integration mit Apps von Drittanbietern wie Slack und Google Drive

Anpassen von Projekten mit benutzerdefinierten Layouts und Feldern, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind

ZohoProjects Einschränkungen

Es gibt keine vorgefertigten Vorlagen für die Planung und Verwaltung von Sprints

Preise für ZohoProjects

Free

Premium: $5 pro Benutzer/Monat

$5 pro Benutzer/Monat Enterprise: $10 pro Benutzer/Monat

ZohoProjects Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

15. MeisterTask (am besten geeignet für die Kombination von Scrum- und Kanban-Methoden)

via MeisterTask MeisterTask ist eine Projektmanagement-Lösung, die die Features der Kanban- und Scrum-Methoden kombiniert, um einen klaren und strukturierten Workflow aufzubauen. Sie können individuelle Status-Spalten für verschiedene Phasen des Projekts erstellen, Aufgaben zuweisen und Fristen festlegen. Außerdem können Sie Benutzer-Storys in einzelne Aufgaben aufteilen und Zeitschätzungen mithilfe von Checklisten festlegen.

Mit MeisterTask können Sie Beschreibungen hinzufügen, Feedback zentralisieren, Anhänge hinzufügen und benutzerdefinierte Tags für jede Aufgabe erstellen, damit Ihre Teammitglieder den gesamten Kontext sehen. MeisterTask ist perfekt für kleine bis mittelgroße Teams, die einen visuellen, kollaborativen Space benötigen, ohne die Dinge zu sehr zu verkomplizieren.

MeisterTask beste Features

Erstellen Sie anpassbare Boards im Kanban-Stil zur Nachverfolgung von Aufgaben

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben und steigern Sie die Effizienz Ihres Workflows

Nahtlose Integration mit Tools wie Slack und Google Drive

Nutzen Sie die Meister KI für Aufgabenempfehlungen und Einblicke in den Workflow

MeisterTask Beschränkungen

Es fehlt an fortschrittlichen Berichterstattungsfunktionen

MeisterTask Preise

Basic: Free

Free Pro: $9 pro Benutzer/Monat

$9 pro Benutzer/Monat Business: $16 pro Benutzer/Monat

$16 pro Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1100+ Bewertungen)

Verwenden Sie ClickUp, um Ihre Scrum Projekte zu managen

Die Umsetzung des Scrum-Frameworks erfordert eine effiziente Zusammenarbeit im Team, Verantwortlichkeit und Transparenz im Workflow. Die meisten Scrum-Tools helfen zwar bei der Organisation von Zeitleisten, der Nachverfolgung des Fortschritts der Arbeit und der Verwaltung von Ressourcen, aber ihre komplexe Benutzeroberfläche kann es für Teams, die keine Techniker sind, schwierig machen, ihren Workflow zu optimieren.

Hier ist eine einfache, aber funktionale Scrum-Projektmanagement-Software wie ClickUp gefragt: Sie ermöglicht eine narrensichere Zusammenarbeit über Sprint, Aufgaben, Whiteboards und Dokumente, eine nahtlose Kommunikation über den Chat und eine Visualisierung des Fortschritts über robuste Dashboards.

Sind Sie bereit, Ihren Scrum-Prozess zu optimieren? Registrieren Sie sich für ClickUp und erfahren Sie, wie es die Produktivität Ihres Teams steigern kann!