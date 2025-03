Die besten Vorlagen für OneNote-Listen für alles, was Sie zu erledigen haben

Verwenden Sie Microsoft OneNote, um Listen mit zu erledigenden Aufgaben zu erstellen? Über [Obwohl die OneNote-App eine solide Option ist, hat sie einige Limits. Die Vorlagengalerie von OneNote bietet grundlegende Vorlagen für Notizen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, aber die besten Vorlagen haben oft einen hohen Preis. Aber keine Sorge – wir haben vorgesorgt! Lesen Sie diesen Blog, in dem wir die besten kostenlosen OneNote-Vorlagen für To-do-Listen und bessere Alternativen von undefined Schließlich ist die Vorlage für die OneNote-Liste "Zu erledigen" von Notegram ein einfaches Dokument, mit dem Sie Aufgaben nach Dringlichkeit kategorisieren können. Sobald Sie die Aufgabe eingegeben haben, können Sie sie als etwas einstufen, das aufgeschoben werden kann (später, in Erwartung, oder diese Woche), oder als etwas, das sofortiges Handeln erfordert (heute). Auf diese Weise können Sie alle Ihre dringenden Aufgaben mühelos nachverfolgen. #### Darum werden Sie es lieben:

Organisieren Sie Ihre Liste mit zu erledigenden Aufgaben in einem übersichtlichen und benutzerfreundlichen Format. Verwalten Sie Ihren Workload effektiv, indem Sie verwandte Elemente gruppieren. Aktualisieren Sie den Status von Aufgaben, um den Fortschritt im Auge zu behalten. Ideal für: Personen, die dringende und nicht dringende Aufgaben mühelos kategorisieren und priorisieren möchten. undefined Limits bei der Verwendung von OneNote für To-do-Listen und Aufgabenverwaltung Die Vorlagen für To-do-Listen von OneNote sind ideal für Anfänger. Wenn Sie jedoch etwas fortgeschrittenere Anforderungen haben, werden Sie enttäuscht sein – und zwar aus folgenden Gründen: *Grundlegende Funktionen: Die kostenlosen OneNote-Vorlagen bieten keine erweiterten Funktionen wie die Priorisierung von Aufgaben oder die Nachverfolgung von Fortschritten. Sie können damit nur Aufgabenlisten erstellen, organisieren und speichern

💡 Pro-Tipp: Aufgrund der begrenzten Integrationsmöglichkeiten und schwachen Features zur Bearbeitung sollten Sie sich nach Alternativen umsehen. Sehen Sie sich die 17 besten OneNote-Alternativen an, die Ihnen hier weiterhelfen können!

Alternative OneNote-Vorlagen für To-do-Listen OneNote und seine Vorlagen haben ihre Nachteile. Warum sollten Sie sich also mit weniger zufrieden geben? Wechseln Sie zu ClickUp – der Alles-App für die Arbeit! Mit Eine unglaubliche OneNote-Alternative, mit der Sie Checklisten und To-do-Listen erstellen und organisieren können, sodass Sie Ihre Projekte und Notizen an einem Ort verwalten können.

von der Brighten A Soul Foundation über ClickUp: > Für jede Organisation, die Schwierigkeiten hat, ihre Projekte zu verwalten, ist ClickUp eine Hilfe bei der Zusammenarbeit an Aufgaben. Mit dieser Software können die Menschen die Elemente der To-do-Liste im Auge behalten und diese Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit bearbeiten. Sie hilft auch dem Team für das Projektmanagement, den gesamten Fortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden. Alfred Titus, Brighten A Soul Foundation

Sehen wir uns die besten Vorlagen für To-do-Listen an, mit denen Sie den Überblick über all Ihre Aufgaben behalten: ### 1. ClickUp Daily To-do List Template /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss8-9.png Onenote To Do List Template : To-do List Template

Denken Sie bei einer Vorlage für eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben an eine langweilige Checkliste? Das ist nicht die Vorlage für eine tägliche To-do-Liste von Mit benutzerdefinierten Status können Sie nicht nur Aufgaben festlegen und priorisieren, sondern auch deren Fortschritt verfolgen. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie sie in verschiedene Attribute wie Kategorie, Abhängigkeiten, Status usw. einteilen. Darüber hinaus können Sie persönliche Notizen hinzufügen, automatische Erinnerungen erhalten, den Streak-Zähler verwenden, um Ihre Konsistenz zu verfolgen, und vieles mehr. #### Darum werden Sie es lieben: * Organisieren Sie Ihren Tag mit Leichtigkeit, indem Sie Prioritäten, Termine und Aufgaben in einer Liste zusammenfassen . Sie ist anpassbar, anfängerfreundlich und ermöglicht es Ihnen, jede anstehende Aufgabe im Auge zu behalten. Mit benutzerdefinierten Status können Sie mehrere Aufgaben unter einem einzigen Datum markieren und priorisieren und jede einzeln nachverfolgen. Ein weiterer beeindruckender Aspekt dieser Vorlage ist das Feature der farblichen Codierung. Ob es sich um ein Meeting im Büro oder einen Einkauf handelt, protokollieren Sie alle möglichen Aufgaben – wählen Sie für jede Kategorie eine andere Farbe.

Die Vorlage bietet fünf verschiedene Ansichten für Aufgaben und integrierte Funktionen zur Zeiterfassung. Sie zeichnet Ihre Aufgaben und Arbeitsstunden auf und erstellt so eine vollständige Momentaufnahme Ihres Monats. #### Darum werden Sie sie lieben: Visualisieren Sie Fristen und Termine in einer Kalenderansicht Verwalten Sie sich überschneidende Aufgaben effizient mit Drag-and-Drop-Features Passen Sie Zeitpläne an Ihre persönlichen oder die Prioritäten Ihres Teams an *Ideal für: Berufstätige, die eine

https://clickup.com/blog/monthly-calendar-templates// Vorlage für einen Monatskalender zur Planung und Nachverfolgung von Aufgaben in mehreren Kategorien suchen.

💡 Bonus: Möchten Sie die Verantwortlichkeit für jede Aufgabe in Ihrem Team erhöhen? Die , mit denen Sie Kommentare zuweisen können, die Sie nach und nach auflösen können, sobald Sie sie abschließen, genau wie bei einer Checkliste!

### 3. ClickUp Vorlage für Arbeit Zu erledigen

https://app.clickup.com/signup?template=t-182201658&department=operations&\_gl=1\*174wz3k\*\_gcl\_au\*NjU4MDg4Mjc4LjE3MzI1MzU4MzA. Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die Klappen Sie die Liste aus, um Aufgaben mit ihren Details aufzulisten, und aktualisieren Sie ihren Status, sobald sie erledigt sind. Wenn Sie den Fortschritt einer bestimmten Aufgabe verfolgen möchten, verwenden Sie die benutzerdefinierten Status oder die in der Vorlage integrierte Suchoption. Sie können auch Kanban-Boards und Gantt-Diagramme einbinden, um das Ganze zu visualisieren! #### Darum werden Sie es lieben: * Priorisieren Sie wichtige Aufgaben, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig abgeschlossen werden . Dieses Dokument hilft Ihnen bei der Erstellung einer Checkliste, die Ihre Urlaubsutensilien organisiert, um sicherzustellen, dass Sie nichts Wichtiges vergessen. Darüber hinaus ist es auch sehr kollaborativ. Laden Sie also Ihre Freunde und Familienmitglieder ein und delegieren Sie Aufgaben, um Ihre Liste makellos umfassend zu gestalten. #### Darum werden Sie es lieben: * Nachverfolgung wichtiger Details wie Buchungen, Dokumente und Zeitpläne

Benutzerdefinierte Liste für bestimmte Urlaubstypen oder -präferenzen Verwalten Sie Zeitleisten, um sicherzustellen, dass vor der Abreise alles bereit ist *Ideal für: Reisende, die eine Ressource suchen, um ihre Reisen effektiv zu planen und zu organisieren. undefined

13. Vorlage für Checkliste für den Ruhestand von ClickUp

Bei der Planung des Ruhestands muss vieles berücksichtigt werden. Nutzen Sie also die Vorlage /href/ https://clickup.com/templates/retirement-checklist-kkmvq-6076268 ClickUp Checkliste für den Ruhestand /%href/, um loszulegen. Diese Vorlage enthält eine umfassende Liste mit allen wesentlichen Aufgaben und To-dos, die für einen reibungslosen Übergang von der Arbeit in den Ruhestand zu erledigen sind.

Instanz, die Einstellung von Zielen für den Ruhestand, die Einrichtung eines Pensionsfonds, die Erforschung von Optionen im Gesundheitswesen usw. Dies stellt sicher, dass Sie bereit sind, den nächsten Schritt in Ihrem Leben zu gehen. #### Hier ist, warum Sie es lieben werden: Nachverfolgung von Meilensteinen wie Papierkram, Ersparnisse und Lebensstilplanung Verwaltung von Zeitleisten, um einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand zu gewährleisten Bleiben Sie stressfrei, indem Sie alle Pläne für den Ruhestand in der richtigen Reihenfolge halten *Ideal für: Personen, die eine

/href/ https://clickup.com/blog/to-do-list-templates// Vorlage für eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben /%href/ zur Vorbereitung auf einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand.

🧠 Wissenswertes: Pixie Curtis – eine 12-jährige Unternehmerin aus Australien – ist wohl die undefined . Curtis gab ihren Rücktritt im Jahr 2023 im Alter von 11 Jahren bekannt. 😱 ## OneNote-Listen für Zu Erledigen-Aufgaben – Aufgaben effektiver verwalten mit ClickUp! Vorlagen für OneNote-Listen für Zu Erledigen-Aufgaben sind eine beliebte Wahl. Sie bieten einen soliden Ausgangspunkt für alle, die noch keine Erfahrung mit der Erstellung von Checklisten haben und eine grundlegende Skelettstruktur benötigen.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach etwas Anspruchsvollerem sind, könnten diese Vorlagen für Sie ein Limit darstellen. Ihr Design ist einfach, sie unterstützen keine Zusammenarbeit und vor allem gibt es keinen Spielraum für die Automatisierung durch KI. Aber hier kommt ClickUp ins Spiel. Die To-do-Listen-Vorlagen von ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, sind innovativ, reich an Features, anpassbar und anfängerfreundlich.

Also, warten Sie nicht länger – für weitere Details besuchen Sie ClickUp oder /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung hier /%href/ für eine kostenlose Testversion!