Die besten OneNote-To-Do-Listenvorlagen für alle Ihre Anforderungen

Obwohl die OneNote-App eine solide Option ist, weist sie einige Einschränkungen auf. Die Vorlagengalerie von OneNote bietet grundlegende Notizvorlagen für den Einstieg, aber die besten sind oft mit einem hohen Preis verbunden.

Lesen Sie diesen Blog, in dem wir die besten kostenlosen OneNote-To-Do-Listen-Vorlagen und bessere Alternativen von ClickUp vorstellen, mit denen Sie Ihre Aufgaben effektiver verwalten können.

Einführung in OneNote für die Aufgabenverwaltung

Microsoft OneNote ist ein leistungsstarkes Tool der Office 365-Suite und ein digitales Notizbuch, mit dem Benutzer Notizen erstellen und organisieren können. Zu den wichtigsten Features gehören:

Schreiben: Benutzer können Tagebücher schreiben, Notizen machen, Illustrationen skizzieren, Benutzer können Tagebücher schreiben, Notizen machen, Illustrationen skizzieren, To-Do-Listen erstellen und vieles mehr

Bearbeitung: MS OneNote bietet auch grundlegende Features zur Bearbeitung von Notizen wie Hervorheben, Anmerkungen usw.

KI-Integration: Mit der neuen Copilot-Integration können Benutzer mithilfe von Eingabeaufforderungen Meeting-Notizen erstellen, Ideen generieren, Listen erstellen und vieles mehr

Sprach-Transkription: Mit dem Feature zur Sprach-Transkription können Benutzer gesprochene Worte in Notizen umwandeln, Entwürfe überprüfen und vieles mehr

Um Microsoft OneNote nutzen zu können, benötigen Sie ein Microsoft-Konto. Obwohl es sich um ein kostenloses Tool handelt, ist für den Zugriff auf Premium-Features ein kostenpflichtiges Abonnement für Microsoft 365 erforderlich.

🔍 Wussten Sie schon? Die Ersteller von Hotmail haben bewusst "HTML" in den Namen ("HoTMaiL") aufgenommen, um dessen webbasierten Charakter hervorzuheben. Microsoft hat das Unternehmen 1997 übernommen. 🤝🏻

Was macht eine gute Vorlage für eine To-Do-Liste aus?

Hier sind einige Eigenschaften, die eine Vorlage für eine To-Do-Liste effektiv und funktional machen:

Übersichtlichkeit: Wählen Sie eine Vorlage mit einer klaren, übersichtlichen Struktur. Sie sollten in der Lage sein, Aufgaben nach verschiedenen Projektkategorien wie Arbeit, Persönliches usw. zu organisieren. Dies verbessert die Konzentration und hilft Ihnen, jede Aufgabe pünktlich zu erledigen

Anpassbarkeit: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die Sie personalisieren können. Stellen Sie sicher, dass Sie Zeilen und Spalten entsprechend den Änderungen in Ihrem Zeitplan bearbeiten, hinzufügen oder löschen können

Optik: Wählen Sie eine Vorlage, die visuelle Elemente wie Grafiken, Diagramme, Tabellen usw. unterstützt. Dadurch wird die Vorlage optisch ansprechend und benutzerfreundlicher

Funktion zur Nachverfolgung des Fortschritts: Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie den Fortschritt jeder Aufgabe einzeln nachverfolgen können. Elemente wie Suchen Sie nach einer Vorlage, mit der Sie den Fortschritt jeder Aufgabe einzeln nachverfolgen können. Elemente wie Checklisten und Prozentleisten tragen wesentlich dazu bei, dass Sie über den Status einer Aufgabe auf dem Laufenden bleiben

Features zur Priorisierung von Aufgaben: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Aufgaben nach Dringlichkeit, Wichtigkeit, Relevanz usw. priorisieren können. So stellen Sie sicher, dass keine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität übersehen wird

💡 Profi-Tipp: Wir alle lieben es, Elemente auf einer langen Checkliste abzuhaken. Das Führen übersichtlicher Listen kann jedoch zeitaufwändig sein. Entdecken Sie kostenlose Vorlagen für Checklisten, die Ihnen die Arbeit erleichtern!

Kostenlose OneNote-Vorlagen für To-Do-Listen zum Herunterladen

Sehen Sie sich diese sieben kostenlosen OneNote-Vorlagen für To-Do-Listen an, die Ihnen helfen, organisiert zu bleiben:

1. Monatliche und jährliche OneNote-Kalender-Vorlage von CalendarLabs

über CalendarLabs

Die monatliche und jährliche OneNote-Kalendervorlage von CalendarLabs ist ein einfaches Tool zum Organisieren von Aufgaben und To-dos. Wie ein herkömmlicher Monatskalender berücksichtigt sie Arbeitstage, Wochenenden und Feiertage, sodass Sie Ihre Aufgaben, Geschäftsprojekte oder Urlaube planen können, ohne im Kalender nachschauen zu müssen.

Unter den Daten können Sie persönliche Notizen hinzufügen, Ereignisse markieren und vieles mehr, um alles an einem Ort zu behalten. Das Dokument kann in zwei Dateiformaten heruntergeladen werden: OneNote und PDF.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie wichtige Termine, Ereignisse und Erinnerungen mühelos

Greifen Sie von allen Geräten auf die Vorlage zu, um überall den Überblick über Ihre Pläne zu behalten

Verfolgen Sie Ziele und Meilensteine in einem übersichtlichen, visuellen Format

Ideal für: Fachleute, die einen einfachen, anpassbaren Kalender benötigen, um Aufgaben, Projekte und Urlaube zu planen.

2. OneNote-Vorlage für Wochenplaner von CalendarLabs

über CalendarLabs

Wenn Sie eine Kalender-Vorlage benötigen, um Ihre wöchentlichen Ereignisse zu planen, ist die OneNote-Vorlage "Wochenplaner" von CalendarLabs eine hervorragende Ressource. Sie verfügt über ein übersichtliches Layout: Die erste Zeile enthält drei Spalten, die zweite vier, die jeweils einem Wochentag zugeordnet sind.

Jede Spalte bietet ausreichend Platz, um Ihre To-dos zu notieren, Ihre Projekte zu planen oder Ihren Tag zu protokollieren. Die Vorlage ist außerdem sehr anpassungsfähig – Sie können sie als OneNote-, PDF- oder Bilddatei herunterladen.

Das wird Ihnen gefallen:

Planen Sie Ihre Woche mit einem strukturierten Layout

Planen Sie Aufgaben und Termine detailliert für ein besseres Zeitmanagement

Passen Sie die Vorlage an Ihre Workflow-Präferenzen an

Ideal für: Organisatoren von Ereignissen und Projektmanager, die eine übersichtliche, anpassungsfähige Vorlage für die wöchentliche Planung benötigen.

3. Vorlage für wöchentliche Aufgaben von OneNote Gem

über OneNote Gem

Als Nächstes kommt die Vorlage für wöchentliche Aufgaben von OneNote Gem. Dieses Dokument dient als umfassender Tracker für Ihre Schulaufgaben. Selbst wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, können Sie diese Vorlage verwenden, um Ihre wöchentlichen Projekte für eine bessere Zusammenarbeit aufzulisten.

Fügen Sie zunächst Details hinzu und erstellen Sie dann eine Liste Ihrer wöchentlichen Aufgaben und To-dos. Für eine bessere Zugänglichkeit können Sie zusätzliche Ressourcen wie Meeting-Notizen, Unterlagen, Bilddateien usw. einbetten.

Das wird Ihnen gefallen:

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Themen oder Fristen, um organisiert zu bleiben

Aktualisieren Sie Zuweisungsdetails ganz einfach, wenn sich Pläne ändern

Teilen Sie Fortschritte nahtlos mit Teammitgliedern oder Klassenkameraden

Ideal für: Studenten und Berufstätige, die einen detaillierten Tracker für die Verwaltung wöchentlicher Aufgaben, Projekte und Meeting-Notizen suchen.

4. Vorlage für Aufgabenliste von OneNote Gem

über OneNote Gem

Viele Menschen finden es schwierig, Büroaufgaben und private Erledigungen zu verwalten. Die Vorlage "To-Do-Liste" von OneNote Gem macht dies jedoch ganz einfach. Diese Vorlage erstellt kombinierte Aufgabenlisten, sodass Sie alle Ihre privaten und beruflichen Aufgaben an einem Ort übersichtlich sehen.

Ob es sich um einen wichtigen Telefonanruf oder einen Last-Minute-Einkauf handelt, Sie können jede Aufgabe notieren. Die Zeit- und Datumsstempel sorgen dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Das wird Ihnen gefallen:

Legen Sie Fristen und Erinnerungen fest, um Aufgaben rechtzeitig zu erledigen

Verwalten Sie mühelos mehrere Aufgaben mit einem übersichtlichen Layout

Integrieren Sie gruppenbezogene Aktivitäten, um Ihren Workflow übersichtlich zu gestalten

Ideal für: Vielbeschäftigte Personen, die eine umfassende Vorlage zur Verwaltung ihrer privaten und beruflichen To-dos suchen.

💡 Freundlicher Tipp: Sie kommen mit Ihrem Zeitplan nicht hinterher? Nehmen Sie sich 5–10 Minuten Zeit, um den Tag Revue passieren zu lassen und die Prioritäten für morgen zu planen, damit Sie den Überblick behalten und im Zeitplan bleiben! 💯

5. Notizen/To-Do-Liste-Vorlage von OneNote Gem

über OneNote Gem

Eine weitere kostenlose Ressource, die Vorlage "Notizen/Aufgabenliste" von OneNote Gem, ist ein grundlegendes Dokument für die tägliche Aufgabenverwaltung. Wie eine normale Aufgabenliste enthält sie Zeilen, in denen Sie Ihre Aufgaben eintragen und abhaken können, wenn Sie sie erledigt haben.

Angenommen, Sie und Ihr Team arbeiten an einem Gruppenprojekt. Diese Vorlage ist praktisch, um Aufgaben, Ressourcen und mehr aufzulisten. Sie ist außerdem sehr flexibel. Wenn Sie also alle Zeilen an einem Tag ausgefüllt haben, erstellen Sie einfach eine neue Seite und schon können Sie weitermachen.

Das wird Ihnen gefallen:

Kombinieren Sie Notizen und Aufgabenverwaltung an einem praktischen Ort

Organisieren Sie Aufgaben zusammen mit Notizen für einen besseren Kontext

Überprüfen Sie den Fortschritt mit einer vereinfachten Checklistenstruktur

Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die eine flexible, übersichtliche Vorlage für die Nachverfolgung alltäglicher Aufgaben benötigen.

➡️ Weiterlesen: Die 10 besten Apps zum Notieren (kostenlos und kostenpflichtig)

6. OneCalendar-Vorlage von Onetastic

über Onetastic

Suchen Sie nach einer Kalender-Vorlage, die mehr kann als nur Aufgaben protokollieren? Sehen Sie sich die OneCalendar-Vorlage von Onetastic an. Dieses Dokument ist keine einfache Vorlage, sondern ein eigenständiges Tool, das eine Echtzeit-Kalenderansicht Ihres OneNote bietet.

Sie zeichnet die von Ihnen erstellte Notiz unter einem Datum auf und ermöglicht Ihnen, sie zu erweitern und anzuzeigen. Sie können auch zwischen Monaten, Tagen und Wochen wechseln und diese durchsuchen, um Ihren gesamten Zeitplan zu überprüfen. Die Vorlage kann auf Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten heruntergeladen werden.

Das wird Ihnen gefallen:

Integrieren Sie Ihre Aufgaben und Ereignisse in einen zentralen Kalender

Verfolgen Sie tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitpläne in einer Ansicht

Nahtlose Synchronisierung mit OneNote für konsistente Updates

Ideal für: Benutzer, die einen dynamischen, durchsuchbaren Kalender für die effektive Nachverfolgung und Verwaltung von Notizen benötigen.

7. OneNote-To-Do-Listenvorlage von Notegram

über Notegram

Zu guter Letzt ist die OneNote-To-Do-Listenvorlage von Notegram ein einfaches Dokument, mit dem Sie Aufgaben nach Dringlichkeit kategorisieren können.

Sobald Sie die Aufgabe eingegeben haben, können Sie sie als etwas klassifizieren, das verschoben werden kann (später, in Bearbeitung oder diese Woche) oder etwas, das sofort erledigt werden muss (heute). Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über alle dringenden Aufgaben, ohne sich den Kopf zerbrechen zu müssen.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Ihre To-Do-Liste in einem übersichtlichen und benutzerfreundlichen Format

Verwalten Sie die Workload effektiv, indem Sie verwandte Elemente gruppieren

Aktualisieren Sie den Status von Aufgaben, um den Fortschritt im Blick zu behalten

Ideal für: Personen, die dringende und nicht dringende Aufgaben mühelos kategorisieren und priorisieren möchten.

Einschränkungen bei der Verwendung von OneNote für To-Do-Listen und Aufgabenverwaltung

OneNote-To-Do-Listenvorlagen sind ideal für Einsteiger. Wenn Ihre Anforderungen jedoch etwas fortgeschrittener sind, werden Sie wahrscheinlich enttäuscht sein – hier ist der Grund dafür:

Grundfunktionen: Kostenlose OneNote-Vorlagen bieten keine erweiterten Features wie die Priorisierung von Aufgaben oder die Nachverfolgung von Fortschritten. Sie können damit lediglich Aufgabenlisten erstellen, organisieren und speichern

Keine Automatisierung: OneNote-Vorlagen sind nicht automatisiert. Sie müssen also jede Aufgabe selbst eingeben und bearbeiten

Keine visuellen Features für das Aufgabenmanagement: OneNote-Vorlagen, insbesondere die kostenlosen, verfügen über keine visuellen Features für das Aufgabenmanagement. Das bedeutet, dass keine Kanban-Boards oder Gantt-Diagramme zur Visualisierung von Projekten und Workflows verfügbar sind

Eingeschränkte Optionen für die Zusammenarbeit: Sie können diese Seitenvorlagen zwar für andere Personen freigeben, aber es gibt keine Möglichkeit für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Das bedeutet, dass Ihr Team keine Änderungen an der Liste nachverfolgen kann

Fehlende wichtige Integrationen: OneNote-Vorlagen lassen sich nicht in wichtige Produktivitäts-Tools und -Software wie Google Kalender, Microsoft Planner usw. integrieren. Dies erschwert die gesamte OneNote-Vorlagen lassen sich nicht in wichtige Produktivitäts-Tools und -Software wie Google Kalender, Microsoft Planner usw. integrieren. Dies erschwert die gesamte Aufgabenverwaltung

💡 Profi-Tipp: Aufgrund der eingeschränkten Integrationsmöglichkeiten und der schwachen Bearbeitungsfunktionen sollten Sie sich nach Alternativen umsehen. Sehen Sie sich die 17 besten OneNote-Alternativen an, die Ihnen dabei helfen können!

Alternative Vorlagen für OneNote-Aufgabenlisten

OneNote und seine Vorlagen haben ihre Nachteile. Warum also mit weniger zufrieden sein? Wechseln Sie zu ClickUp – der App, die alles für Ihre Arbeit kann! Mit ClickUp Notepad müssen Sie nicht mehr zwischen Ihrer Projektmanagement-Software und der To-Do-Listen-App hin- und herwechseln.

Eine unglaubliche OneNote-Alternative, mit der Sie Checklisten und To-Do-Listen erstellen und organisieren können, sodass Sie Ihre Projekte und Notizen an einem Ort verwalten können.

Sehen Sie sich an, was Alfred Titus von der Brighten A Soul Foundation über ClickUp zu sagen hat:

Für alle Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, bietet ClickUp Unterstützung bei der Zusammenarbeit an Aufgaben. Mit dieser Software können Mitarbeiter die Elemente der To-Do-Liste verfolgen und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit bearbeiten. Außerdem hilft sie dem Projektmanagement-Team, den Gesamtfortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

Sehen wir uns die besten Vorlagen für To-Do-Listen an, mit denen Sie alle Ihre Aufgaben im Blick behalten:

1. ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für tägliche To-do-Listen einfache, umsetzbare Listen für alltägliche Aufgaben

Wenn Sie an eine Vorlage für eine To-Do-Liste denken, kommt Ihnen dann eine langweilige Checkliste in den Sinn? Das ist nicht die ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen. Obwohl das Dokument auf den ersten Blick gewöhnlich aussieht, verfügt es über mehrere intelligente Features.

Mit benutzerdefinierten Status gehen Sie über die Einstellung und Priorisierung von Aufgaben hinaus, da Sie auch deren Fortschritt verfolgen können. Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie sie in verschiedene Attribute wie Kategorie, Abhängigkeiten, Status usw. klassifizieren. Darüber hinaus können Sie persönliche Notizen hinzufügen, automatische Erinnerungen erhalten, den Streak-Zähler verwenden, um Ihre Konsistenz zu verfolgen, und vieles mehr.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Ihren Tag ganz einfach, indem Sie Prioritäten, Termine und Aufgaben in einer Liste festhalten

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mühelos mit visuellen Indikatoren für fertiggestellte Aufgaben

Vereinfachen Sie Ihre tägliche Planung mit einem übersichtlichen und intuitiven Layout

Ideal für: Personen, die eine Vorlage zur Überwachung ihrer täglichen privaten und beruflichen Aufgaben suchen.

➡️ Weiterlesen: Beispiele für To-Do-Listen für maximale Produktivität bei der Arbeit

2. ClickUp-Vorlage für To-Do-Listen im Kalender

Diese Vorlage herunterladen Protokollieren und verfolgen Sie alle Ihre persönlichen und beruflichen Aufgaben in der ClickUp-Kalender-To-Do-Liste-Vorlage

Das Protokollieren Ihrer täglichen To-dos in einer einfachen Kalender-App kann zeitaufwändig sein. Verwenden Sie stattdessen die ClickUp-Kalender-To-do-Listenvorlage. Sie ist anpassbar, anfängerfreundlich und ermöglicht es Ihnen, alle anstehenden Aufgaben im Blick zu behalten.

Mit benutzerdefinierten Status können Sie mehrere Aufgaben unter einem einzigen Datum markieren, priorisieren und einzeln nachverfolgen. Ein weiterer beeindruckender Aspekt dieser Vorlage ist die Feature zur Farbcodierung. Ob es sich um ein Meeting im Büro oder einen Einkauf handelt, protokollieren Sie alle Arten von Aufgaben – wählen Sie für jede Kategorie eine andere Farbe.

Die Vorlage bietet fünf verschiedene Aufgabenansichten und integrierte Funktionen zur Zeiterfassung. Sie zeichnet Ihre Aufgaben und Arbeitszeiten auf und erstellt so eine vollständige Übersicht über Ihren Monat.

Das wird Ihnen gefallen:

Visualisieren Sie Termine und Fristen in einer Kalenderansicht

Überlappende Aufgaben effizient mit Drag-and-Drop-Features verwalten

Passen Sie Zeitpläne an Ihre persönlichen oder Team-Prioritäten an

Ideal für: Fachleute, die eine Vorlage für einen Monatskalender suchen, um Aufgaben in mehreren Kategorien zu planen und nachzuverfolgen.

💡 Bonus: Möchten Sie die Verantwortlichkeit für jede Aufgabe in Ihrem Team erhöhen? Die ClickUp Aufgaben-Checklisten sind genau die richtige Lösung dafür! Das können Sie mit diesem großartigen Feature tun: Weisen Sie bestimmte Personen bestimmten Aufgaben zu, damit alle Arbeiten pünktlich erledigt werden

Verschachteln Sie alle Arbeiten, sodass Sie Unteraufgaben für alle Ihre Aufgaben erhalten

Bearbeiten Sie Ihre Liste ganz einfach per Drag & Drop nach Ihren Wünschen Das Beste daran? Sie können die Checklisten-Vorlagen von ClickUp verwenden, mit denen Sie Kommentare zuweisen können, die Sie nach Fertigstellung lösen können, genau wie bei einer Checkliste!

3. ClickUp-Vorlage für Arbeitsaufgaben

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Aufgaben auf einen Blick mit der ClickUp-Vorlage "Arbeit zu erledigen"

Die ClickUp-Vorlage für Arbeitsaufgaben ist eine hilfreiche Ressource für Multitasker. Mit ihr können Sie Ihren gesamten Zeitplan planen, indem Sie Aufgabenlisten für einen Tag, eine Woche oder einen Monat erstellen!

Erstellen Sie ein ausklappbares Menü, listen Sie Aufgaben mit ihren Details auf und aktualisieren Sie ihren Status, sobald sie erledigt sind. Wenn Sie den Fortschritt einer bestimmten Aufgabe verfolgen müssen, verwenden Sie die benutzerdefinierten Status oder die integrierte Suchoption in der Vorlage.

Sie können auch Kanban-Boards und Gantt-Diagramme integrieren, um das Ganze zu visualisieren!

Das wird Ihnen gefallen:

Priorisieren Sie wichtige Aufgaben, um eine termingerechte Fertigstellung sicherzustellen

Optimieren Sie die Zusammenarbeit, indem Sie Arbeitsfortschritte für Ihr Team freigeben

Verfolgen Sie Termine und Meilensteine nahtlos für arbeitsbezogene Ziele

Ideal für: Mitarbeiter und Manager, die eine strukturierte Vorlage für die Organisation ihrer täglichen, wöchentlichen und monatlichen Arbeitsaufgaben suchen.

4. ClickUp-Vorlage für Aktivitätenliste

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Aktivitätenlisten, um ein Projekt in kleinere Aktivitäten zu unterteilen und es methodisch auszuführen

Wenn Sie an einem Projekt arbeiten, das mehrere Schritte erfordert, holen Sie sich die ClickUp-Vorlage für Aktivitätenlisten. Diese Ressource verfügt über Features, die den Prozess von Anfang bis Ende optimieren. Wie eine herkömmliche Checkliste ermöglicht sie Ihnen, alle Aufgaben eines Projekts und die dafür vorgesehenen Zeitleisten aufzulisten.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Aufgaben nach Typ, Dringlichkeit, Zeitleiste usw. kategorisieren. Dank der soliden Projektmanagement-Features können Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und KI integrieren, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Das wird Ihnen gefallen:

Planen Sie Aktivitäten für persönliche oder Team-Ereignisse umfassend

Verwalten Sie Zeitleisten effektiv mit integrierten Erinnerungen

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte visuell, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Ideal für: Projektmanager, die eine Vorlage suchen, um komplexe Projekte in umsetzbare Aufgaben zu unterteilen.

5. ClickUp-Vorlage für Umzugs-Checkliste

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie einen Umzug, der umfassend, organisiert und anpassungsfähig ist – mit der ClickUp-Vorlage für Umzugs-Checklisten

Sie ziehen um? Mit der ClickUp-Vorlage für Umzugs-Checklisten können Sie einen reibungslosen Umzug planen.

Mit dieser kostenlosen Ressource können Sie eine vollständige, schrittweise Checkliste mit allen Aufgaben erstellen, die vor, während und nach dem Umzug zu erledigen sind. Dazu gehören die Suche nach den besten Umzugsunternehmen und Packern in Ihrer Nähe, das Vorbereiten der Umzugskartons, das Reinigen der Räumlichkeiten usw.

Sobald Sie alle Aufgaben ermittelt haben, können Sie sie mit Benutzerdefinierten Feldern kategorisieren. Mit Benutzerdefinierten Ansichten können Sie den gesamten Prozess visualisieren und überprüfen und schließlich mit Benutzerdefinierten Status die erledigten Aufgaben von der Liste abhaken.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie wichtige Details wie Packen, Planen und Auspacken

Passen Sie die Liste an Ihre spezifischen Umzugsanforderungen an

Verwalten Sie Fristen für wichtige Aufgaben wie die Übertragung von Versorgungsleistungen

Ideal für: Personen, die eine Ressource suchen, um einen Umzug an einen neuen Speicherort zu planen und zu organisieren.

6. ClickUp-Vorlage für Bucket-Listen

Diese Vorlage herunterladen Verwirklichen Sie jeden Traum mit einer effektiven Planung mithilfe der ClickUp-Vorlage für Bucket-Listen

Eine Bucket List zu erstellen macht Spaß, bis man den Überblick über seine Ziele verliert. Aber genau hier kommt die ClickUp-Vorlage für Bucket Lists ins Spiel.

Diese Vorlage ist einfach zu verwenden und anzupassen. Sie erstellt eine konsolidierte Liste mit allen Zielen, die Sie erreichen möchten, egal ob groß oder klein. Ihr wahrer Wert liegt jedoch in ihrer Visualisierungsfähigkeit. Diese Vorlage zeigt Ihnen die Schritte auf, mit denen Sie Ihre Träume verwirklichen können.

Beginnen Sie mit einer effektiven Planung. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um die Attribute eines Ziels zu definieren, z. B. Zielort, Budget, beteiligte Personen usw. Fahren Sie dann mit der Ausführung fort. Mit der Zeiterfassung können Sie jedem Ziel ein Fälligkeitsdatum zuweisen und Ihren Fortschritt mit benutzerdefinierten Status verfolgen.

Das wird Ihnen gefallen:

Halten Sie Ihre persönlichen Lebensziele an einem Ort fest und priorisieren Sie sie

Passen Sie das Layout für langfristige oder kurzfristige Ziele an

Visualisieren Sie Erfolge und bleiben Sie motiviert, um mehr zu erreichen

Ideal für: Zielstrebige Menschen, die eine Vorlage zur Nachverfolgung und Erreichung persönlicher Ziele suchen.

🧠 Wissenswertes: Das Aufschreiben und Erreichen von Zielen aktiviert Dopamin im Gehirn, was die Motivation und Zufriedenheit steigert. 🤩

7. ClickUp-Vorlage "Getting Things Done"

Diese Vorlage herunterladen Keine Wunschvorstellungen mehr – bringen Sie die Dinge mit der ClickUp-Vorlage "Getting Things Done" auf den Weg

Eine weitere kostenlose Ressource, die ClickUp Getting Things Done-Vorlage, wurde professionell entwickelt, um die Lücke zwischen Ihren Plänen und deren Umsetzung zu schließen. Basierend auf David Allens beliebter Getting Things Done-Methodik können Sie Ihre Aufgaben systematisch organisieren, indem Sie sie in kleinere Aktionselemente aufteilen.

Wenn Ihnen das zu viel Arbeit ist, keine Sorge – die Vorlage priorisiert jede Aufgabe intelligent, sodass Sie wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen.

Das wird Ihnen gefallen:

Organisieren Sie Aufgaben systematisch nach der GTD-Methode

Optimieren Sie die Konzentration, indem Sie Aufgaben in umsetzbare Kontexte kategorisieren

Priorisieren Sie die nächsten Aktionen, um die Dynamik Ihrer Projekte aufrechtzuerhalten

Ideal für: Personen, die nach einer Ressource suchen, um die GTD-Methode zum Organisieren und Priorisieren von Aufgaben anzuwenden.

8. ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Diese Vorlage herunterladen Erledigen Sie Ihre wöchentlichen Aufgaben wie ein Profi mit der ClickUp-Vorlage für wöchentliche Checklisten

Müssen Sie eine wöchentliche Agenda für Ihr Team erstellen? Suchen Sie nicht weiter – holen Sie sich die wöchentliche Checkliste von ClickUp! Diese Notizvorlage ist ebenso einfach zu verwenden wie zu erstellen.

Listen Sie einfach Ihre Aufgaben auf, weisen Sie ihnen Fälligkeitsdaten zu und haken Sie sie ab, wenn sie erledigt sind. So können Sie die Dringlichkeit jedes Elements in der Liste festlegen.

Angenommen, Sie haben am Dienstag ein wichtiges Meeting mit einem Client. Tragen Sie diese Aufgabe in die Checkliste ein und markieren Sie sie als "hohe Priorität". Auf diese Weise kann Ihr Team leicht erkennen, welche Aufgaben es vorbereiten muss, ohne die gesamte Liste durchsuchen zu müssen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie den Fortschritt wiederkehrender oder einmaliger wöchentlicher Aufgaben

Verwalten Sie Workloads, indem Sie Aufgaben bestimmten Tagen zuweisen

Passen Sie die Vorlage an Ihre persönlichen oder beruflichen Anforderungen an

Ideal für: Teams und Einzelpersonen, die eine Vorlage für die Erstellung einer strukturierten Wochenagenda suchen.

➡️ Weiterlesen: So erstellen Sie eine Prioritätenliste, um Dinge zu erledigen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

9. ClickUp-Vorlage für SEO-Checklisten

Diese Vorlage herunterladen Mit der SEO-Checkliste von ClickUp wird SEO zum Kinderspiel

Ob es sich um einen einzelnen Inhalt oder Ihre gesamte Website handelt, es ist wichtig, dass alle digitalen Kontaktpunkte SEO-freundlich sind. Verwenden Sie dazu die SEO-Checkliste-Vorlage von ClickUp.

Auch wenn Sie kein Experte sind, hilft Ihnen diese Vorlage dabei, Ihren SEO-Aufwand wie ein Profi zu optimieren. Sie organisiert alle wichtigen SEO-Daten übersichtlich in verschiedene Kategorien, sodass Sie Lücken bequem erkennen können.

Dies hilft auch bei der Nachverfolgung von KPIs, der Messung der Linkbuilding-Leistung und der Optimierung von Inhalten. Sie können auch mit Ihrem Team zusammenarbeiten oder die integrierten KI-Funktionen der Vorlage nutzen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie wichtige Schritte wie Keyword-Recherche und Meta-Beschreibungen

Optimieren Sie die Leistung durch die Integration von Tools und Analysen

Passen Sie die Liste für bestimmte SEO-Kampagnen oder Ziele an

Ideal für: Ersteller von Inhalten und Eigentümer von Websites, die nach einer Ressource für die SEO-Optimierung suchen.

10. Vorlage für eine Checkliste für die Personalbeschaffung von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für eine Checkliste für die Personalbeschaffung, um eine leicht verständliche Checkliste für Ihr Unternehmen zu erstellen

Suchen Sie nach einer Vorlage, um Ihren Einstellungsprozess zu optimieren? Die ClickUp-Vorlage für Einstellungs-Checklisten ist die Antwort. Damit können Sie eine umfassende Liste erstellen, die Ihren Einstellungsprozess in kleine, umsetzbare Aufgaben unterteilt.

Darüber hinaus können Sie mit der Vorlage den gesamten Einstellungsprozess nachverfolgen und verwalten. Verfolgen Sie also jedes Detail in der Vorlage selbst, egal ob Sie sehen möchten, ob ein Bewerber die erforderlichen Unterlagen eingereicht hat oder in welcher Phase sich der Einstellungsprozess derzeit befindet.

Bonus? Sie können Ihre benutzerdefinierten Anpassungen auch speichern, um eine Standard-Checkliste für die Einstellung neuer Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen zu erstellen.

Das wird Ihnen gefallen:

Optimieren Sie den Einstellungsprozess, indem Sie alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Personalbeschaffung in einer Liste zusammenfassen

Passen Sie Schritte für verschiedene Rollen und Einstellungsanforderungen an

Halten Sie alle Vorschriften ein, indem Sie alle obligatorischen Einstellungsprüfungen einbeziehen

Ideal für: Personalvermittler, die eine Vorlage zur Verwaltung von Einstellungs-Workflows und zur Nachverfolgung des Fortschritts von Bewerbern suchen.

💡 Profi-Tipp: Weisen Sie praktische Aufgaben zu, die reale Herausforderungen widerspiegeln, um die Leistung eines Bewerbers zu beurteilen, anstatt allgemeine Vorstellungsgespräche zu führen. ⚖️

11. ClickUp-Vorlage für Projekt-Checklisten

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Projekt-Checklisten, um jedes Projekt mit der gebotenen Sorgfalt zu bearbeiten und keinen wichtigen Schritt mehr zu verpassen

Wenn Sie und Ihr Team sich davor scheuen, Ihr nächstes Projekt von Grund auf zu planen, ist die Projekt-Checkliste von ClickUp genau das Richtige für Sie. Diese Vorlage visualisiert Ihr gesamtes Projekt in kleinen Schritten, sodass Sie es effizienter ausführen können.

Mit Features wie benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Ansichten können Sie Aufgaben erstellen und organisieren, sie kategorisieren und Workflows mit verschiedenen Ansichten definieren. Darüber hinaus können Sie Team-Informationen hinzufügen, Aufgaben zuweisen und Kommentare zum Dokument hinzufügen, um mit anderen Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie Fortschritte in verschiedenen Phasen wie Planung, Ausführung und Überprüfung

Passen Sie Aufgaben und Fristen an die Anforderungen des Projekts an

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie Aktualisierungen für alle Mitglieder Ihres Teams freigeben

Ideal für: Teams, die eine Ressource zur Koordination und Durchführung mehrstufiger Projekte suchen.

➡️ Weiterlesen: 9-Punkte-Checkliste für Projektmanagement für Manager

12. ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checklisten

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie im Handumdrehen den perfekten Urlaub mit der ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checklisten

Ob Wochenendausflug oder einmonatige Reise – mit der ClickUp-Vorlage für Urlaubs-Checklisten können Sie jeden Ausflug planen. Dieses Dokument hilft Ihnen dabei, eine Checkliste zu erstellen, mit der Sie alles Wichtige für Ihren Urlaub organisieren können, damit Sie nichts vergessen.

Darüber hinaus ist es auch sehr gut für die Zusammenarbeit geeignet. Laden Sie also Ihre Freunde und Familienmitglieder ein und delegieren Sie Aufgaben, um Ihre Liste lückenlos zu vervollständigen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie wichtige Details wie Buchungen, Dokumente und Zeitpläne

Passen Sie die Liste an bestimmte Urlaubsarten oder Vorlieben an

Verwalten Sie Zeitleisten, um sicherzustellen, dass vor der Abreise alles bereit ist

Ideal für: Reisende, die nach einer Ressource suchen, um ihre Reisen effektiv zu planen und zu organisieren.

13. ClickUp-Vorlage für Checkliste zur Pensionierung

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Pensionierung, um Ihren Ruhestand intelligent zu planen

Bei der Planung des Ruhestands muss vieles berücksichtigt werden. Verwenden Sie daher die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zum Ruhestand, um loszulegen. Diese Vorlage enthält eine umfassende Liste aller wichtigen Aufgaben und To-dos, die für einen reibungslosen Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand zu erledigen sind.

Zum Beispiel die Einstellung von Zielen für den Ruhestand, die Einrichtung einer Altersvorsorge, die Recherche nach Gesundheitsoptionen usw. So stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind, den nächsten Schritt in Ihrem Leben zu gehen.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie Meilensteine wie Papierkram, Ersparnisse und Lebensplanung

Verwalten Sie Zeitleisten, um einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand zu gewährleisten

Bleiben Sie stressfrei, indem Sie alle Pläne für den Ruhestand in der richtigen Reihenfolge halten

Ideal für: Personen, die eine Vorlage für eine To-Do-Liste suchen, um sich auf einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand vorzubereiten.

🧠 Wissenswertes: Pixie Curtis – eine 12-jährige Unternehmerin aus Australien – ist wohl die jüngste Person, die jemals in Rente gegangen ist. Curtis gab 2023 im Alter von 11 Jahren ihren Rücktritt bekannt. 😱

Verabschieden Sie sich von OneNote-To-Do-Listen – verwalten Sie Aufgaben effektiver mit ClickUp!

OneNote-Vorlagen für To-Do-Listen sind eine beliebte Wahl. Sie bieten einen soliden Ausgangspunkt für alle, die noch keine Erfahrung mit der Erstellung von Checklisten haben und eine grundlegende Struktur benötigen.

Wenn Sie jedoch auf der Suche nach etwas Ausgefeilterem sind, könnten Ihnen diese Vorlagen zu limitiert erscheinen. Ihr Design ist einfach, sie unterstützen keine Zusammenarbeit und vor allem gibt es keine Möglichkeiten für eine Automatisierung durch KI.

Aber genau hier glänzt ClickUp. Die Alleskönner-App für die Arbeit: Die To-do-Listen-Vorlagen von ClickUp sind innovativ, reich an Features, anpassbar und einsteigerfreundlich.

Warten Sie also nicht länger – weitere Informationen finden Sie unter ClickUp oder melden Sie sich hier für eine kostenlose Testversion an!