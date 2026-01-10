Die 10 besten KI-Tools für das technische Schreiben im Jahr 2026

Mit dem Aufkommen KI-gestützter Tools für das technische Schreiben finden auch Autoren mit wenig bis gar keiner Programmier- oder Softwareerfahrung in diesem Feld Zugang und sind dort erfolgreich. Diese Tools helfen Nicht-Technikern dabei, hochwertige und ansprechende Inhalte für technische Dokumentationen, Benutzerhandbücher und sogar Code-Schnipsel zu erstellen.

Aber so einfach ist das nicht. Technische Redakteure müssen heute auch sicherstellen, dass ihre Arbeit menschlich wirkt, auf ihre Richtigkeit geprüft ist und sich nahtlos in den Ton und Stil ihrer Marke einfügt.

Entscheiden Sie sich also bei der Auswahl eines KI-Tools für das technische Schreiben für eines, das Ihnen hilft, Fakten zu überprüfen, Konsistenz zu wahren und in einem Stil zu schreiben, der Ihre Zielgruppe anspricht.

In diesem Artikel haben wir die Vorarbeit erledigt und eine Liste von tools zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, Ihre Prozesse beim Verfassen technischer Inhalte zu optimieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist unsere Liste der besten tools für das technische Schreiben, die Ihnen helfen, technische Berichte, Software-Dokumentationen und technische Informationen mühelos zu erstellen: 👉 ClickUp: Am besten geeignet für die Erstellung von Dokumenten, Zusammenarbeit und Workflows 👉 Grammarly: Am besten geeignet zur Verbesserung der Kommunikation und zur Verfeinerung des Schreibstils 👉 Claude AI: Am besten geeignet für vielseitige dialogorientierte KI 👉 Jasper KI: Am besten geeignet für Marketinginhalte und Kampagnen 👉 Snagit: Am besten geeignet für Zusammenarbeit und Anmerkungen 👉 Canva: Am besten geeignet für die Erstellung von Inhalten, bei denen das Design im Vordergrund steht, mit KI 👉 QuillBot: Am besten geeignet für das Umschreiben und die Verbesserung der Verständlichkeit von Texten 👉 Scalenut: Am besten geeignet für die Automatisierung des SEO-Inhalt-Lebenszyklus 👉 Copyscape: Am besten geeignet, um die Originalität von Inhalten zu gewährleisten 👉 Perplexity KI: Am besten geeignet für gut zitierte, zusammengefasste Informationen

Technisches Schreiben kann oft schwierig sein, insbesondere bei neuen Technologien, zu denen es noch nicht viel Dokumentation gibt.

Das bedeutet, dass Content-Autoren bei der Auswahl eines KI-Tools darauf achten müssen, dass es ihnen hilft, ihren technischen Schreibprozess zu verbessern, und (größtenteils) sachliche Informationen liefert. Hier sind die wichtigsten Kriterien:

Steigerung der Produktivität : KI-Schreibassistenten (oder KI-Tools) können dabei helfen, mehr als 100 Seiten Dokumentation in einer Stunde zusammenzufassen oder einen Entwurf für ein Benutzerhandbuch in weniger als zwei Tagen zu erstellen – das spart Zeit bei gleichbleibender Qualität.

Verbesserung der Zusammenarbeit : Features wie Rollenzuweisungen, Berechtigungen und das Einholen von Feedback von Fachexperten optimieren die Teamarbeit bei komplexen Handbüchern oder Dokumentationen

Konsistenz und Markenausrichtung gewährleisten : Stellt sicher, dass jeder Entwurf im Einklang mit der Stimme Ihrer Marke steht, egal ob professionell, zugänglich oder etwas dazwischen

Anpassbare Vorlagen : Vorgefertigte Vorlagen vereinfachen den Prozess, sodass Sie sich auf den Inhalt konzentrieren können, anstatt bei Null anzufangen

Fehlererkennung und Faktenüberprüfung sicherstellen : Tools, die auf Grammatikfehler und Ungenauigkeiten prüfen, sorgen dafür, dass Ihre Dokumentation sowohl professionell als auch zuverlässig ist

Automatisierung mühsamer Aufgaben: Erledigt sich wiederholende Prozesse wie das Sortieren von Daten, das Generieren von JSON oder : Erledigt sich wiederholende Prozesse wie das Sortieren von Daten, das Generieren von JSON oder das Erstellen automatisierter Release-Notizen

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, geht es darum, das perfekte Tool zu finden – eines, das den Anforderungen Ihres Unternehmens hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, nahtloser Integration des Workflows und natürlich des Budgets entspricht.

Hier ist unsere sorgfältig zusammengestellte Liste der besten KI-Tools für das technische Schreiben:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung von Dokumenten, Zusammenarbeit und Workflows)

Man kann nicht über KI-Tools für das technische Schreiben sprechen, ohne ClickUp zu erwähnen. Es ist eine brillante Lösung, die technisches Schreiben, Projektmanagement und Aufgabenorganisation an einem Ort vereint.

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich festgestellt, dass 83 % der Wissensarbeiter bei der Teamkommunikation hauptsächlich auf E-Mail und Chat setzen. Die Verwaltung zu vieler isolierter Tools ist ein Killer für die Produktivität. Deshalb verbringen wir 60 % unserer Zeit damit, Informationen über verschiedene Tools hinweg freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren. Genau das will ClickUp als Alleskönner-App für die Arbeit mit seinen KI-gestützten Aufgabenmanagement-Features beheben.

ClickUp Brain ist Ihr idealer KI-Schreibassistent, mit dem Sie technische Dokumentationen in wenigen Minuten erstellen können.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain publikationsreife Inhalte Erstellen Sie mit ClickUp Brain anhand weniger Eingabeaufforderungen einen veröffentlichungsfertigen Entwurf

Nehmen wir an, Sie haben die Aufgabe, einen Workflow für die Produktdokumentation unter hohem Zeitdruck zu erstellen. Anstatt in Panik zu geraten, nutzen Sie ClickUp Brain.

Mithilfe der KI-Vorschläge legen Sie den Umfang fest, passen das Format über Dropdown-Menüs an, fügen Notizen zu Meetings hinzu – und schon ist ein ausgefeilter Entwurf fertig.

📌 Beispiel: Sie sind technischer Redakteur und haben die Aufgabe, ein Benutzerhandbuch für ein neues Feature zu erstellen, wobei die Frist bereits in zwei Tagen abläuft. Mit ClickUp Brain laden Sie Produktspezifikationen und Meeting-Notizen hoch, und innerhalb weniger Minuten fasst das Tool seitenweise komplexe Informationen zu klaren, umsetzbaren Erkenntnissen zusammen. Anschließend nutzen Sie die KI-Vorschläge, um einen Entwurf für das Handbuch zu erstellen, komplett mit wichtigen Abschnitten wie Setup, Verwendung und Fehlerbehebung.

Bitten Sie ClickUp Brain, Ideen vorzuschlagen, Verbesserungen vorzunehmen und sogar ganze Abschnitte für Ihre technische Dokumentation zu verfassen

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Brain aus mehreren LLMs wählen, darunter Claude, GPT-4o und weitere. ClickUp-Benutzer können alle ihre KI-Anforderungen direkt über die ClickUp-Plattform abdecken!

Von dort aus können Sie es mit ClickUp Docs nahtlos in ein Dokument umwandeln, das Sie teilen können.

Sie arbeiten gerade mit einem funktionsübergreifenden Team an einem Produktentwicklungsprozess. Mit Docs können Sie Produktanforderungen skizzieren, Ihre Zielgruppe definieren und Nutzerforschung organisieren – alles in einem gemeinsamen Arbeitsbereich.

Jeder kann direkt im Dokument Kommentare hinterlassen, Teamkollegen taggen und sogar Aufgaben zuweisen.

Arbeiten Sie mit Ihren Kollegen in Echtzeit zusammen – mit ClickUp-Dokumenten

Und dank umfangreicher Formatierungsoptionen, Slash-Befehlen und der Möglichkeit, visuelle Elemente hinzuzufügen, bleibt Ihre technische Dokumentation ansprechend und leserfreundlich.

Und das Beste daran: Sobald Ihr Dokument fertig ist, können Sie es mit ClickUp Aufgaben mit einer Aufgabe verknüpfen, sodass Fristen eingehalten werden und der Fortschritt stets klar ersichtlich ist.

Für den Einstieg bietet Docs vorgefertigte Vorlagen wie die ClickUp-Produktbeschreibungsvorlage, die eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen.

Die Vorlage erreicht dies, indem sie Schlüsselelemente wie Ziele, Erfolgskriterien, Release-Pläne und Funktionsspezifikationen in einer einheitlichen, ausfüllbaren Gliederung zusammenfasst.

Die besten Features von ClickUp:

Integration mit über 1.000 Tools : Nahtlose Verbindung zu Plattformen wie WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot und Google Docs

Vorlagen in Hülle und Fülle : Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für die Erfassung von Anforderungen, das Content-Management und vieles mehr, damit Sie sich auf das Schreiben konzentrieren können, anstatt Ihre Inhalte zu strukturieren

Gerätekompatibilität : Arbeiten Sie auf Chrome, Windows, iOS, Android und macOS und greifen Sie von praktisch überall auf ClickUp zu

Features für die Zusammenarbeit : Bringen Sie Ihr Team mit Echtzeit-Kommentaren, Chatten, GIFs und benutzerdefinierten Dashboards auf den gleichen Stand

KI-gestützte Schreibhilfe : ClickUp AI kann E-Mails, Social-Media-Beiträge und Dokumentenzusammenfassungen erstellen und sogar Texte bearbeiten oder erweitern

Automatisierungen für sich wiederholende Aufgaben : Automatisieren Sie Workflows wie das Aktualisieren von Fälligkeitsdaten oder das Erstellen von Aktionspunkten mit benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen über : Automatisieren Sie Workflows wie das Aktualisieren von Fälligkeitsdaten oder das Erstellen von Aktionspunkten mit benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen über ClickUp Automations

Videoaufnahmen mit ClickUp Clips : Nehmen Sie Videos auf und geben Sie diese direkt an Ihr Team frei, um komplexe Konzepte oder Aktualisierungen zu erklären

Limitierungen von ClickUp:

Einige Benutzer berichten, dass sie die Einstellungen für Benachrichtigungen anpassen müssen, um eine Informationsüberflutung zu vermeiden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein G2-Benutzer empfand ClickUp als eine großartige Plattform, um die Nachverfolgung von Fehlern zu vereinfachen, die Teamkommunikation zu fördern und unterwegs Aufgaben zu erstellen.

Lesen Sie auch: Unverzichtbare Software und tools für das technische Schreiben

2. Grammarly (Am besten geeignet zur Verbesserung der Kommunikation und zur Optimierung des technischen Schreibens)

via Grammarly

Grammarly ist der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn es darum geht, Grammatik zu korrigieren und den Stil unserer Texte zu verfeinern. Was Sie vielleicht nicht wissen: Es eignet sich auch hervorragend zur Erstellung von Inhalten für technische Redakteure und Fachleute.

Die KI der Plattform ist darauf ausgelegt, alles von E-Mails und Berichten bis hin zu Blogbeiträgen zu bewältigen und sorgt so für eine klare, prägnante und wirkungsvolle Kommunikation in allen Bereichen.

Grammarly übernimmt die Automatisierung der Arbeit, die ausschließlich mit dem Schreiben zu tun hat, sei es das Überarbeiten von Benutzerhandbüchern oder die Mitarbeit in einem großen Team an gemeinsamen Dokumenten.

🧠 Wussten Sie schon: Ineffektive Kommunikation kostet US-Unternehmen jährlich 1,2 Billionen Dollar. Wissensarbeiter verbringen 20 Stunden pro Woche mit schriftlicher Kommunikation – ein klarer Hinweis darauf, dass Geschäfte Kommunikationsverbesserungen priorisieren und messen müssen.

Die besten Features von Grammarly

Erstellen Sie Absätze, überarbeiten Sie Sätze und verfeinern Sie Texte mit den KI-Funktionen von Grammarly direkt in Tools wie Google Docs und Word

Passen Sie Ihre verschiedenen Schreibstile sofort an Ihre Zielgruppe an und sorgen Sie so für eine einheitliche Kommunikation in technischen und kreativen Dokumenten

Erkennen Sie Fehler, formulieren Sie holprige Sätze um und sorgen Sie mit Plagiatserkennung und Grammatikkorrektur für originelle, ausgefeilte technische Dokumentationen.

Nutzen Sie es überall – Grammarly ist als Browser-Erweiterung, Desktop-App und Integration in Tools wie Slack, Microsoft Word und LinkedIn verfügbar.

Erhalten Sie während des Schreibens Vorschläge für Klarheit, Prägnanz und Format

Limitierungen von Grammarly

Benutzer haben von längeren Reaktionszeiten bei der Bearbeitung längerer oder komplexerer Dokumente berichtet

Das Tool schlägt manchmal Änderungen mitten im Satz vor, was Ihren Flow stören könnte

Der Free-Plan bietet grundlegende Korrekturen, verfügt jedoch nicht über erweiterte Features wie die Anpassung des Tons und detaillierte KI-Eingabeaufforderungen.

Preise für Grammarly:

Free

Pro : 12 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly:

G2 : 4,7/5 (über 9.780 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.140 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein Benutzer schätzte die Präzision von Grammarly bei der Bearbeitung und Vereinfachung von Texten, insbesondere in Verbindung mit der Fähigkeit, umständliche Formulierungen zu entfernen, prägnantere Alternativen vorzuschlagen und die Klarheit zu verbessern – beispielsweise durch die Änderung von „in order to“ zu „to“ oder von „get a hold of“ zu „contact“.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre technischen Texte verbessern? Hier finden Sie Tipps zum Verfassen technischer Texte, die Ihnen helfen, jedes noch so komplexe Thema für Ihre Zielgruppe verständlich aufzuschlüsseln.

3. Claude /AI (Am besten geeignet für vielseitige dialogorientierte KI)

via Claude KI

Claude AI von Anthropic ist eine auf Datenschutz ausgerichtete dialogorientierte KI, die sich durch natürliche Sprachverarbeitung, Code-Generierung und Dokumentation sowie fortgeschrittene Schlussfolgerungen auszeichnet.

Einfach ausgedrückt: Claude wurde entwickelt, um Sie beim Brainstorming, Zusammenfassen, Code-Schreiben und Erstellen technischer Dokumente zu unterstützen.

Was Claude auszeichnet, ist seine Fähigkeit, große Mengen an Informationen zu verarbeiten und dabei einen flüssigen Stil bei der Unterhaltung zu beibehalten. Seine spezialisierten Modelle – Haiku für prägnante Antworten, Sonnet für anspruchsvolle kreative Aufgaben und Opus für komplexe Analysen und Programmierung – bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen.

Die besten Features von Claude KI

Erstellen, fassen Sie Texte zusammen und übersetzen Sie sie, während Sie Probleme in verschiedenen Bereichen mit fortschrittlicher Schlussfolgerung und Textgenerierung lösen

Unterstützen Sie technische Fachkräfte dabei, Optimierungsmöglichkeiten und Leistungsverbesserungen zu identifizieren sowie subtile Fehler im Code zu beheben

Sorgen Sie für Transparenz, Sicherheit und den Schutz von Benutzerdaten mit den verfassungsrechtlichen KI-Grundsätzen von Claude

Nutzen Sie eine kostenlose Version sowie verschiedene kostenpflichtige Optionen für Einzelpersonen und Teams

Einschränkungen von Claude KI

Liefert bei Bedarf zu detaillierte oder am Thema vorbeigehende Antworten, die möglicherweise einer Überarbeitung bedürfen

Kleine Fehler in generierten Inhalten, insbesondere beim Code oder bei komplexen technischen Aufgaben

Die Länge von Unterhaltungen und Aufgaben kann je nach Plan begrenzt sein

Preise für Claude KI

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Claude KI

G2 : 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Jasper KI (Am besten geeignet für die Erstellung von Marketinginhalten und -kampagnen)

via Jasper KI

Nur Marketingfachleute wissen, wie viel Wert sie auf maßgeschneiderte Plattformen legen. Nicht jedes KI-Schreibtool erfasst die kreativen Nuancen, die wir benötigen. Deshalb ist Jasper AI so beliebt.

Ganz gleich, ob Sie ein Produkt auf den Markt bringen oder eine Social-Media-Kampagne durchführen – die KI-Features von Jasper helfen Ihnen dabei, Ideen in umsetzbare Inhalte zu verwandeln, dank über 80 Apps, die speziell für Marketingaufgaben entwickelt wurden.

Dieses tool sorgt dafür, dass Ihr Marketing stets auf dem neuesten Stand und konsistent bleibt – von der Pflege der Markenstimme bis hin zur Erstellung SEO-freundlicher Inhalte. Es kann zudem das technische Schreiben für ein breiteres Publikum vereinfachen.

Die besten Features von Jasper KI

Sorgen Sie mit den Features „Brand Voice“ und „Style Guide“ für einen einheitlichen Ton und Stil

Nutzen Sie Tools für den Zugriff mehrerer Benutzer, Kampagnen und die Zusammenarbeit in Echtzeit

Erstellen und optimieren Sie neben Ihren schriftlichen Inhalten auch visuelle Elemente mit einer speziellen KI-Suite für die Bildbearbeitung

Einschränkungen von Jasper KI

Den Inhalten fehlt es möglicherweise an Persönlichkeit oder tieferen Einblicken, sodass eine manuelle Feinabstimmung erforderlich ist

Am besten für Rohentwürfe geeignet, da für ein ausgefeiltes Endergebnis möglicherweise eine detaillierte Bearbeitung erforderlich ist

Die Ergebnisse basieren auf vorhandenen Online-Daten und müssen unter Umständen einer Überprüfung auf Richtigkeit unterzogen werden.

Preise für Jasper KI

Ersteller : 39 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper KI

G2 : 4,7/5 (über 1.240 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.840 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein G2-Benutzer schätzte die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen von Jasper.ai, die die Erstellung von Inhalten durch vorkonfigurierte, auf bestimmte Inhaltstypen zugeschnittene Einstellungen vereinfachte.

5. Snagit (Am besten geeignet für Zusammenarbeit und Anmerkungen)

via Snagit

Als Marketingfachmann müssen Sie oft hochwertige Grafiken für Dokumentationen, Tutorials und Präsentationen erstellen. Snagit ist ein vielseitiges tool für Screenshots und Videos, das Ihnen dabei hilft.

Ganz gleich, ob Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen oder Video-Walkthroughs zu komplexen technischen Themen aufzeichnen – Snagit bietet Features wie Scroll-Aufnahmen, Texterkennung und Bildanmerkungen.

Zudem sorgt die Integration von Snagit mit TechSmiths Screencast für nahtloses Freigeben und Zusammenarbeiten, während die plattformübergreifende Kompatibilität mit Windows und macOS einen reibungslosen Workflow für Benutzer auf allen Geräten gewährleistet.

🌟 Wissenswertes: Rund 95 % der Marketingfachleute machen visuelle Inhalte zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie. Einige fügen sogar zu über 50 % ihrer Inhalte visuelle Elemente hinzu. Das haben wir vielleicht Instagram Reels und TikTok zu verdanken.

Die besten Features von Snagit

Erfassen Sie ganze Seiten oder lange Dokumente, ohne mehrere Screenshots zusammenfügen zu müssen

Führen Sie die Bearbeitung des Textes in Bildern oder gescannten Dokumenten durch, einschließlich Anpassungen der Schriftart, Größe und Farbe

Nehmen Sie Bildschirm, Webcam und Audio ohne zeitliche Limite auf, um hochwertige Tutorials zu erstellen

Fügen Sie Kommentare, Formen und Hervorhebungen hinzu, um mühelos professionelle Grafiken zu erstellen

Arbeiten Sie nahtlos unter Windows und macOS für eine konsistente Leistung

Limit von Snagit

Die grundlegenden Funktionen der Bearbeitung und der Korrektur sind verbesserungswürdig

Einige Benutzer berichten von Stabilitätsproblemen, insbesondere bei längeren Videos

Snagit kann bei ressourcenintensiven Aufgaben auf veralteter Hardware Probleme bereiten

Preise für Snagit

Einzel-Abonnement : 39 $ pro Jahr und Benutzer

Unbefristete Lizenz: 62,99 $ einmalige Gebühr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Snagit

G2 : 4,7/5 (über 5.320 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 470 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für das Verfassen von Inhalten zur schnelleren Erstellung von Inhalten

6. Canva (Am besten geeignet für die Erstellung von designorientierten Inhalten mit KI)

via Canva

Canva ist seit langem die erste Wahl für Nicht-Designer und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche sowie einen beeindruckenden Bereich an Vorlagen für die Erstellung professioneller Grafiken.

Mit dem neuen Canva KI Magic Studio ist es nun in der Lage, Texte, Bilder und sogar Video-Inhalte zu generieren.

Mit den Tools „Magic Design“, „Magic Write“ und „Text-to-Image“ von Canva können Benutzer ihre Ideen schnell in ansprechende Inhalte für Social-Media-Beiträge, Präsentationen oder Druckmaterialien umsetzen.

Die besten Features von Canva

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, die genau auf Ihre Vorgaben zugeschnitten sind, und gestalten Sie so schneller und persönlicher.

Erstellen Sie einzigartige Grafiken, indem Sie schriftliche Vorgaben in auffällige Designs umwandeln

Erstellen Sie kurze Inhalte wie Bildunterschriften und Überschriften, um Ihre visuellen Elemente zu ergänzen

Greifen Sie auf über 1 Million Vorlagen für verschiedene Designarten zu

Bearbeiten, kommentieren und arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen

Limitierungen von Canva

Manche Benutzer müssen für Features wie Schlagschatten auf Photoshop umsteigen

Das Verschieben mehrerer Elemente kann manchmal zu einer versehentlichen Fehlausrichtung führen

Die vielen Schritte, die erforderlich sind, um auf bestimmte Features zuzugreifen, können mühsam sein

Preise für Canva

Free

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Teams: 10 $/Monat pro Benutzer (mindestens 3 Benutzer)

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 4.370 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.230 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein Benutzer hob die Einfachheit und Vielseitigkeit von Canva hervor, die es selbst Anfängern ermöglichte, sich mühelos in der intuitiven Benutzeroberfläche zurechtzufinden. Er äußerte sich zudem positiv über die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen von Canva und den Einsatz von KI für Grafiken.

Lesen Sie auch: Die besten tools zur Erstellung von Hilfe-Dokumenten für technische Redakteure

7. QuillBot (Am besten geeignet für das Umformulieren und die Verbesserung der Verständlichkeit von Texten)

via QuillBot

Content-Autoren kennen das Problem, wenn ein Satz fast richtig ist, aber eben nicht ganz. In solchen Fällen macht ein tool wie QuillBot – das auf das Umformulieren, Zusammenfassen und die Bearbeitung von Texten spezialisiert ist – den Unterschied.

Tools wie Paraphrasierer, Grammatikprüfer, KI-Detektoren und Zitiergeneratoren bieten eine umfassende Palette an Features, um die Produktivität und Klarheit beim Schreiben zu steigern.

Die besten Features von QuillBot

Formulieren Sie mühelos bis zu 125 Wörter in zwei kostenlosen Modi um oder nutzen Sie unbegrenzte Modi mit Premium

Beheben Sie Fehler und verbessern Sie die Lesbarkeit von bis zu 1.000 Wörtern im Free-Plan

Analysieren Sie Texte, um sicherzustellen, dass sie nicht roboterhaft oder wie von einer KI generiert klingen

Erstellen Sie ganz einfach korrekte Zitate im APA-, MLA- und Chicago-Stil

Verfügbar für Chrome, Microsoft Word und macOS für nahtlose plattformübergreifende Nutzung

Limit von QuillBot

Im Free-Plan stehen nur zwei Umschreibungsmodi und ein Limit von 1.000 Wörtern für die Grammatikprüfung zur Verfügung.

Im Gegensatz zu ChatGPT oder anderen KI-Autoren sind bereits vorhandene Inhalte erforderlich, um damit arbeiten zu können.

Umformulierte Texte müssen möglicherweise noch weiter bearbeitet werden, damit sie natürlich klingen.

Preise für QuillBot

Free

Monatliches Premium-Abo : 9,95 $/Monat pro Benutzer

Jahres-Premium: 4,17 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu QuillBot

G2 : 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein Rezensent fand QuillBot nütlich, um KI-generierten Text zu identifizieren und eine zuverlässige prozentuale Aufschlüsselung zu erhalten, die ihm half, den Artikel menschlicher zu gestalten und besser umzuschreiben.

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8. Scalenut (Am besten geeignet für die Automatisierung des SEO-Inhalt-Lebenszyklus)

via Scalenut

🧠 Wussten Sie schon: 96,55 % aller Seiten erhalten keine Suchbesuche von Google.

So schockierend diese Daten auch sind, sie üben zusätzlichen Druck auf Content-Ersteller aus, SEO-Inhalte zu erstellen, die Leser tatsächlich anziehen. Scalenut ist sich dessen bewusst und bietet eine All-in-One-SEO-Content-Suite an, die Marketern dabei helfen soll, ihren gesamten Content-Erstellungsprozess zu optimieren – von der Planung und Recherche bis hin zum Verfassen und zur Optimierung.

Darüber hinaus bietet es zahlreiche Features wie den Cruise-Modus zur schnellen Erstellung von Inhalten, NLP-Schlüsselbegriffe für die semantische Optimierung und eine SEO-Bewertung in Echtzeit.

Die besten Features von Scalenut

Erstellen Sie SEO-optimierte technische Blogbeiträge in weniger als fünf Minuten mit minimalem Aufwand

Identifizieren Sie semantische Schlüsselbegriffe und Wettbewerbsdaten, um Ihre SERP-Rankings zu verbessern

Nutzen Sie Features wie SEO-Bewertung in Echtzeit, automatische Optimierung und interne Verlinkung, um Artikel zu verfeinern

Überwachen Sie den Website-Traffic und die Keyword-Performance über mehrere Domains hinweg

Veröffentlichen Sie ganz einfach direkt auf Plattformen wie WordPress und Shopify

Limitierungen von Scalenut

Einige Benutzer berichten von Redundanzen im Inhalt, die manuelle Bearbeitungen erfordern

Features wie die benutzerdefinierte Anpassung des Tons befinden sich noch in der Entwicklung

Uneinheitliche Leistung bei Nischenthemen und Faktenprüfung

Preise für Scalenut

Essential : 22 $/Monat pro Benutzer

Pro: 67 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Scalenut

G2 : 4,7/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 390 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für technische Dokumentationen

9. Copyscape (Am besten geeignet zur Wahrung der Originalität von Inhalten und zur Erkennung von Plagiaten)

via Copyscape

Die Originalität von Inhalten ist derzeit unverzichtbar, da etwa 29 % der Online-Inhalte Duplikate sind.

Mit Copyscape Premium können Sie Text einfügen, Dateien hochladen oder den Dienst sogar über eine API in Ihre Systeme integrieren, um selbst kleinste Spuren von Duplikaten aufzuspüren. Es umfasst zudem Features wie Copysentry für automatische Plagiatswarnungen, was den Verantwortlichen für umfangreiche Content-Portfolios Sicherheit gibt.

Die besten Features von Copyscape

Erkennen Sie selbst kleinste Spuren von doppelten Inhalten auf Millionen von Seiten mit präziser Plagiatserkennung

Nutzen Sie Text-, Datei- und URL-Scans, um die Originalität zu überprüfen

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, sobald neue Duplikate online gefunden werden

Profitieren Sie von einer einfachen Copy-Paste-Funktion mit sofortigen Ergebnissen

Einfacher Zugriff auf die API (für Geschäfte, die Plagiatsprüfungen in großem Umfang benötigen)

Limitierungen von Copyscape

Die Kosten steigen bei höherem Wortumfang oder größerer Website-Größe erheblich an

Konzentriert sich ausschließlich auf die Plagiatserkennung, ohne Grammatik- oder Stilprüfung

Preise für Copyscape

4,95 $/Monat für bis zu 10 Seiten

0,25 $/Monat pro zusätzlichen Seite (bis zu 500 Seiten)

Copyscape-Bewertungen

G2 : 4,4/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 65 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die agile Anforderungserfassung in Excel und ClickUp

10. Perplexity KI (Am besten geeignet für gut zitierte, zusammengefasste Informationen)

via Perplexity KI

Perplexity AI revolutioniert die Art und Weise, wie Benutzer im Internet suchen, indem es einen dialogorientierten Stil mit leistungsstarken KI-Tools verbindet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen (hey, Google 👋🏻) zeigt es nicht nur Links an – es fasst Informationen zu prägnanten Antworten in natürlicher Sprache zusammen und gibt dabei die Quellen an.

Stellen Sie sich vor, Sie fragen nach dem besten kabellosen Drucker unter 200 Dollar – Perplexity wertet die technischen Daten aus, vergleicht Preise und liefert eine fundierte Empfehlung.

Die besten Features von Perplexity KI

Erhalten Sie Support für GPT-4 Turbo, Claude 3 und andere LLMs für maßgeschneiderte Antworten

Analysieren und fassen Sie PDF-Dateien, Bilder und Textdateien mühelos zusammen

Erstellen Sie Sammlungen und Spaces für gruppierte, kontextbezogene Abfragen

Verbessern Sie die Antworten auf mathematische und technische Abfragen mit Features wie der Wolfram-Alpha-Integration

Einschränkungen von Perplexity KI

Schwierigkeiten mit einfachen, URL-basierten Abfragen ohne Angabe direkter Links

Preisvergleiche stützen sich oft auf ausgewählte Quellen, was die Auswahlmöglichkeiten einschränken kann

Mit 20 $ pro Monat für die Pro-Version ist der Preis für Gelegenheitsbenutzer möglicherweise nicht gerechtfertigt.

Preise für Perplexity KI

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Perplexity-KI-Bewertungen

G2 : 4,7 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

✨ Benutzerbewertung: Ein Benutzer von Perplexity wies darauf hin, dass das Tool für Vertriebs- und Marketingteams sehr hilfreich ist, da es durch seine schnellen und präzisen Recherchefunktionen viel Zeit spart, insbesondere beim Verfassen von E-Mails und der Vorbereitung von Präsentationen.

Technisches Schreiben trifft auf technologische Brillanz mit ClickUp

Wir verstehen das – technisches Schreiben kann schwierig sein. Aber es muss nicht unmöglich sein.

Durch den Einsatz von KI im technischen Schreiben mit ClickUp können Sie jeden Aspekt Ihrer Arbeit optimieren – vom Verfassen technischer Projektdokumentationen bis hin zur Verwaltung komplexer Wissensdatenbanken.

Sie können sogar gemeinsam an Aufgaben arbeiten und den Fortschritt überwachen. Mit detaillierten Leistungsanalysen, Zielsetzung und Features für die Kommunikation in Echtzeit erhalten Sie ein Tool, das all das für Sie erledigt.

Hier finden Sie eine Fallstudie darüber, wie ClickUp DISH Network dabei half, seine Effizienz zu steigern.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Herausforderung: Das Projektmanagementbüro für kommerzielle Dienstleistungen von DISH Network hatte mit isolierten Workflows, nicht miteinander verbundenen Tools und uneinheitlichen Prozessen zu kämpfen. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams war ineffizient, und ohne ein einheitliches System wurde die Verwaltung von Projekten und die Umsetzung organisatorischer Veränderungen zunehmend schwieriger. ✅ Lösung mit ClickUp AI: DISH hat die All-in-One-Plattform von ClickUp eingeführt. ClickUp Brain fungierte als virtuelles Teammitglied, lieferte Projekt-Updates in Echtzeit, fasste wichtige Informationen zusammen und beantwortete Abfragen mühelos. Das Team nutzte außerdem Docs zur Speicherung von Betriebsanweisungen, wodurch Ressourcen neben der Projektarbeit leicht zugänglich waren. ✨ Ergebnis: Mit ClickUp steigerte DISH die Projekteffizienz um 30 % und verbesserte den Informationsfluss zwischen den Teams. Dank der KI-Funktionen konnte das Team 10 % komplexere Projekte bewältigen und größere Herausforderungen souverän angehen.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an, um Ihren Workflow entscheidend zu verbessern!