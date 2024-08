Verfassen von Notizen – Beispiele & Vorlagen zur Verbesserung Ihrer Produktstrategie

Slack hält sie lustig und kurz. Die Leute bei Zoom bevorzugen sehr detaillierte Berichte. Unsere beinhalten normalerweise ein Video .

Die Rede ist von Versionshinweisen, diesen vielgeschmähten und doch so wichtigen Kommunikationsmitteln, die die Kluft zwischen den Entwicklern eines Produkts und seinen Benutzern überbrücken.

Release Notes helfen Produktmanagern und Software-Entwicklungsteams, Transparenz zu schaffen und die Kundenerfahrung zu verbessern. Sie sind ein Teil des größeren release Plan und die neuesten Software-Updates - Produktverbesserungen, Fehlerbehebungen, neue Features usw.

Schauen wir uns einige der besten Beispiele für Notizen von Softwareunternehmen an, um zu erfahren, wie man das Engagement der Benutzer verbessern kann.

Wichtigkeit von Notizen

Unternehmen veröffentlichen Versionshinweise, um Benutzern relevante Informationen über die neueste Version eines Produkts freizugeben. Entwicklungsteams müssen informative Notizen zu den neuen Versionen verfassen ohne unnötige technische Details.

Der Schwerpunkt sollte darauf liegen, den Benutzern zu helfen, die am Produkt vorgenommenen Änderungen leicht zu verstehen.

Zusammenfassung der Änderungen : Ein Update der Seite mit den Versionshinweisen bietet einen prägnanten Überblick über die Produktänderungen und hebt neue Features, Fehlerbehebungen und Verbesserungen bestehender Funktionen hervor. Dies schafft Klarheit und trägt dazu bei, den Wert eines jeden Updates der Notizen zu erkennen

Klare Anweisungen und Klarstellungen : Gelöschte Anweisungen in den Notizen helfen den Benutzern, sich mit den neuen Features zurechtzufinden. Darüber hinaus helfen sie dabei, mögliche Fragen oder Probleme aus früheren Versionen zu klären

Verbesserung der Kommunikation: Versionshinweise erleichtern die Kommunikation zwischen dem Entwicklungsteam und den Benutzern. Wenn alle gut über die Änderungen informiert sind, wird das Vertrauen der Benutzer, einschließlich der wichtigsten Interessengruppen, gestärkt

Gute Notizen zeigen außerdem, dass Entwicklerteams und SaaS-Unternehmen auf Kundenfeedback reagieren, indem sie wichtige Vorschläge der Benutzer in neue Features und Produktaktualisierungen einfließen lassen.

Die Arbeit an Rückmeldungen, seien es Feature-Anfragen, Beschwerden oder andere Vorschläge, verstärkt die folgenden Aspekte:

Beweist, dass das Unternehmen den Input der Benutzer wertschätzt

Zeigt, wie viel Zeit und Aufwand in die Verbesserung des Kundenerlebnisses investiert wird

Dieses Bekenntnis zur kontinuierlichen Verbesserung kommt bei den Kunden sehr gut an. Es bekräftigt ihr Vertrauen in das Softwareprodukt und das Unternehmen, das seine Entwicklung vorantreibt.

10 Beispiele für Versionshinweise

Werfen wir einen Blick auf einige der besten Beispiele für Notizen zu Produktversionen und analysieren sie, um herauszufinden, was sie interessant macht:

1. ClickUp

enthält alle aktuellen Updates in einer übersichtlichen, organisierten und benutzerfreundlichen Form wie die ClickUp Release Notes

ClickUp ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement-Tool, das die Zusammenarbeit im Team fördert und die Produktivität steigert.

Diese ClickUp Release 3.15 , veröffentlicht am 18. April 2024, ist vollgepackt mit den neuesten Updates, damit die Benutzer auf dem Laufenden bleiben.

In den letzten Updates wurden zum Beispiel Features wie Formeln in Berechnungskarten und SCIM-Team-Management eingeführt, zusammen mit Integrationen mit HubSpot-Workflows und dem Morgen-Kalender. Die ClickUp Release Notes sind dank der klaren und fettgedruckten Überschriften, Animationen, Screenshots und GIFs gut gestaltet und visuell ansprechend. Dies hilft, die Benutzer zu fesseln und ein besseres Verständnis für jedes neue Feature und jeden neuen Workflow zu schaffen.

**Was ist einzigartig?

Die Notizen sind in Quartale gegliedert, so dass die Benutzer mühelos durch die Notizen navigieren können

Jede Aktualisierung der Notizen hebt neue Features, Verbesserungen, Integrationen und Fehlerbehebungen hervor

Der Abschnitt 'Neue Features und Verbesserungen' am oberen Rand enthält relevante ClickUp Hilfecenter-Links für jedes neue Feature oder jede Verbesserung

AYouTube Video-Update wird am Anfang der Seite eingefügt

Ein wichtiger Faktor, der ClickUp's Notizen von der Konkurrenz abhebt, ist die Verwendung von visuellen Elementen, um die Lesbarkeit für Benutzer zu verbessern

All die oben erwähnten Faktoren machen ClickUp's Release Notes zu einem ausgezeichneten Beispiel für Produktmanager, die informative und benutzerfreundliche Seiten-Updates für ihre Benutzer erstellen möchten.

2. Zoom

via Zoom Zoom ist eine Online-Plattform für die Kommunikation mit anderen Menschen über Video- und Audioanrufe sowie Messaging. Die Notizen zu den neuen Versionen von Zoom sind sehr umfangreich und beschreiben alle neuen Features, Verbesserungen, Updates und Fehlerbehebungen.

Die Seite ist zwar gut organisiert und mit Überschriften, Zwischenüberschriften und Aufzählungspunkten formatiert, aber die kleine Schriftart und die langen Absätze können Benutzer überfordern.

*Einzigartig:

Ein bemerkenswertes Feature der Seite mit den Versionshinweisen von Zoom ist das historische Archiv der Software-Updates der letzten vier Jahre

Auf der linken Seite finden Sie die Notizen für jede Zoom-Produktkategorie

Die gesamte Seite mit den Versionshinweisen ist nach Versionsdatum und -nummer kategorisiert. Sie finden sie alle, wenn Sie weiter nach unten scrollen.

Das unendliche Scrollen ist jedoch anstrengend und kann zu Unannehmlichkeiten führen, da auf dieser Seite keine direkten Links zu den einzelnen Aktualisierungen der Notizen vorhanden sind. Dies kann die Lesbarkeit erschweren, insbesondere für Benutzer, die mehrere Updates nachverfolgen oder spezifische Informationen suchen.

Wir sind der Meinung, dass eine Vereinfachung des Layouts und die Bereitstellung von Ankern oder direkten Links zu den Notizen die Erfahrung des Benutzers erheblich verbessern könnte.

3. Slack

{vom *[_Schlaff](https://slack.com/intl/en-in/release-notes/windows)* Slack ist ein Messaging- und Produktivitätstool (lassen Sie sich nicht von seinem Namen täuschen; es erledigt die Aufgabe wirklich). Es ermöglicht den Mitarbeitern eines Unternehmens, sich nahtlos zu verbinden, zu interagieren und zusammenzuarbeiten.

Die Notizen zu den Slack-Versionen für Windows-Benutzer zeichnen sich durch ihr aufschlussreiches und dennoch leicht verständliches Format und ihren humorvollen Charakter aus. Die Änderungen jeder Version sind klar umrissen und in die Kategorien "Was ist neu", "Fehlerbehebungen" und "Sicherheitsrichtlinien" unterteilt Die Notizen sind nach Datum geordnet, was die Suche nach bestimmten Updates vereinfacht.

**Was ist einzigartig?

Ähnlich wie Zoom bietet Slack alle Notizen für Windows-Benutzer auf einer einzigen Seite an

Die Präsentation der einzelnen Notizen stellt sicher, dass die Suche nach bestimmten Informationen nicht zu einer mühsamen Aufgabe wird

Slack stellt sicher, dass die Notizen prägnant und kostenlos sind. Die Wahl von fettgedruckten Überschriften, Unterkategorien und Erklärungsmustern in Form von Aufzählungspunkten verbessert die Lesbarkeit und macht die Seite mit den Versionshinweisen zu einer interessanten Ressource für die Benutzer.

In dieser Instanz zum Beispiel hat Slack alle gefundenen Fehler und deren Behebung in einem klaren, freundlichen und humorvollen Ton aufgelistet. Das ist die Art von Notiz, die wir gerne lesen würden, nur um zu lächeln.

Wussten Sie übrigens, dass Sie die Produktivität um 30 % steigern können, wenn Sie die ClickUp und Slack Integration?

4. Amplitude

{vom_ {\an8}Das ist eine gute Idee Amplitude ist ein robustes Produktanalysetool, das Benutzer bei der Erstellung besserer Produkte durch Nachverfolgung und Analyse des Kundenverhaltens unterstützt. Die Produktaktualisierungen des Unternehmens sind ein weiteres großartiges Beispiel für Notizen, das es auf unsere Liste geschafft hat.

Im Gegensatz zu Slack und Zoom finden Sie die Notizen von Amplitude nicht auf einer einzigen Seite. Stattdessen gibt es auf der Seite der Community ein monatliches "Problem" mit den Versionshinweisen. Die Produktversions-Highlights von Amplitude vom März bieten zum Beispiel einen umfassenden Überblick über kritische Updates für verschiedene Features.

Sie enthalten auch minimale Emojis, um die Informationen über die Produktänderungen nicht zu überschatten.

Was ist einzigartig:

Uns gefiel, dass die Seite mit den Notizen Bilder, Screenshots und hilfreiche Links zu Ressourcen enthält

Für die monatlichen Updates gibt es eine eigene Seite, die es den Benutzern ermöglicht, die Änderungen besser zu verstehen

Amplitude bietet auch eine kurze Zusammenfassung am Anfang jeder Seite für Leser, denen die ausführlichen Notizen zu lang sind.

Durch die Verwendung von Aufzählungspunkten wird die Lesbarkeit weiter verbessert, so dass die Benutzer die Details leicht überfliegen können, ohne etwas Wichtiges zu übersehen.

5. Medium

{via *[_Medium](https://medium.com/medium-release-notes/medium-3-56-7fbfbed2c0e1)* Medium ist eine Plattform zur Veröffentlichung von Inhalten, auf der Verfasser, Medienschaffende und Blogger Beiträge, Artikel, Geschichten, Ideen und Meinungen zu einem breiten Spektrum von Themen veröffentlichen können.

In den Notizen zur neuen Version von Medium stehen die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und die Behebung von Fehlern im Vordergrund. Benutzer können mühelos dort weitermachen, wo sie in einer Geschichte aufgehört haben, und bequem von der Startseite aus auf Sammlungen zugreifen.

einzigartig:* *Was ist einzigartig?

Die Seiten mit den Notizen sind durchdacht gestaltet und enthalten Bewertungen der Benutzer, eine Verknüpfung zur Version und einen hervorgehobenen Abschnitt "What's New" in großer Schriftart am oberen Rand

Auf jeder Seite werden die jeweils 10 neuesten Versionen übersichtlich dargestellt, so dass die Navigation leicht fällt

Auf der Seite werden Fehlerbehebungen (und -beseitigungen) erwähnt, wobei der Tonfall von prosaisch bis poetisch reicht (wir haben ein lustiges Beispiel für Sie gefunden). Auf wichtige neue Features wird jedoch nicht besonders eingegangen.

via Medium Die Seite zeichnet sich durch ein schlichtes, monochromes Farbschema und eine minimalistische Typografie aus, die für ein kohärentes visuelles Erlebnis sorgen.

6. Google Cloud

via Google Cloud Google Cloud ist Googles Suite von Cloud-Computing-Diensten, die Lösungen für Speicher, Analysen, maschinelles Lernen und mehr bietet.

Die Notizen zu Google Cloud sind ein gutes Beispiel dafür, wie Benutzer mit wichtigen Informationen auf dem Laufenden gehalten werden.

einzigartig:* *Was ist einzigartig?

Die farbcodierte Sortierung der Probleme ist ein cleverer Kniff in den Notizen von Google Cloud, der es technischen Benutzern und Administratoren erleichtert, sich in den Updates zurechtzufinden

Es ist beeindruckend zu sehen, dass wichtige Updates am Tag ihrer Veröffentlichung hinzugefügt werden (und das ist jeden Tag der Fall)

Sie können sich anmelden, um die Veröffentlichungen automatisch an Ihren Feed-Reader zu senden

Während aktualisierung der Notizen zur Veröffentlichung täglich zu aktualisieren ist vielleicht nicht für jedes Team geeignet, aber es ist eine gute Praxis, häufig Notizen über neue Produktangebote und wichtige Aktualisierungen zu verteilen. Dies kann das Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und die Verbundenheit mit den Benutzern demonstrieren.

Wir hätten uns gewünscht, dass in den Notizen neben den technischen Aktualisierungen auch ein wenig Kontext oder ein zusammenfassender Absatz enthalten wäre. Dies würde weniger technisch versierten Benutzern helfen, die einzelnen Notizen besser zu verstehen.

7. Samsung

{vom} {\an8}Samsung_ Samsung ist ein beliebtes Elektronikunternehmen, das eine Reihe von elektronischen Geräten herstellt, darunter Haushaltsgeräte, digitale Geräte, Speicherchips und vieles mehr.

Samsungs Ansatz für die Erstellung von Notizen ist einfach und gut strukturiert, so dass die Benutzer leicht navigieren und finden können, was sie brauchen.

Sie verwenden Zwischenüberschriften, Aufzählungspunkte, Tabellen, Absatzumbrüche und Dropdown-Menüs, um die Übersichtlichkeit und Organisation in ihren Samsung Internet Release Notes zu gewährleisten.

Am oberen Rand der Seite mit den Versionshinweisen finden die Benutzer schnell die Aufzählungspunkte, die die Version und das Veröffentlichungsdatum der einzelnen Updates angeben. Anschließend wird der Inhalt der Notizen in einer Tabelle in zwei Spalten dargestellt:

Die erste erwähnt die spezifischen Updates oder Feature-Änderungen

Die zweite Spalte verknüpft Dokumente, die weitere Einzelheiten zu diesen Änderungen enthalten

Was ist einzigartig:

Benutzer können frühere Änderungen in einer Liste mit Dropdown-Schaltflächen, die mit früheren Samsung-Updates verknüpft sind, leicht nachverfolgen und referenzieren

Oben rechts auf der Seite finden Sie Links zu den Notizen für Android und Gear VR

Beachten Sie diesen Ratschlag der Branche: Wenn die Notizen sowohl für neue als auch für bestehende Kunden leicht zugänglich sind, zeigt dies die Rücksichtnahme auf die Kunden an

8. Asana

via Help Scout Help Scout ist eine großartige Plattform für erstklassigen Kundensupport! Sie bietet alles, vom freigegebenen Posteingang bis hin zum Live-Chat, Messaging, Berichterstellung und Tools zur Kundenbindung.

Help Scout hat eine ungewöhnliche Einstellung zu den Notizen; sie geben monatlich und vierteljährlich Updates frei. Durch die Einbindung eines Videos zu Beginn und den detaillierten Inhalt, der durch Screenshots und GIFs unterstützt wird, sind die Notizen bemerkenswert anschaulich.

**Was ist einzigartig?

Die Seite mit den Versionshinweisen enthält einen Abschnitt "Demnächst", der einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, was die Benutzer in Bezug auf kommende Features erwarten können - eine coole Idee, um die Benutzer dazu zu bringen, bei der Stange zu bleiben

Auf der rechten Seite der Seite finden Sie eine Tabelle mit den Inhalten aller Abschnitte für einen einfachen Zugriff

Der Abschnitt "Coole Tipps" am Ende der Seite mit den Notizen zur neuen Version ist für viele ebenfalls von Wert. In diesem Abschnitt geben Kunden verschiedene Möglichkeiten zur Verwendung des Produkts frei, zusammen mit Links zu Ressourcenleitfäden.

Für Produktteams kann die Idee von Help Scout, Videos zur Erläuterung von Notizen zu verwenden, nützlich sein, da sie die Bedürfnisse von Kunden berücksichtigt, die Videoinhalte gegenüber Text bevorzugen. Auch wenn dies nicht jedem gefällt, so ist es doch lohnenswert, den Schwerpunkt auf eine benutzerfreundliche Kommunikation zu legen.

10.monday.com

/via *[_monday.com](https://support.monday.com/hc/en-us/articles/9883737292946-Release-notes-2023)* monday.com ist das letzte Beispiel auf unserer Liste der besten Beispiele für Notizen zu neuen Versionen. Das Tool ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Softwarelösung, mit der Benutzer ihre eigenen Apps in Zusammenarbeit mit dem Team erstellen können.

Wie viele andere auf unserer Liste zeichnen sich auch ihre Notizen durch ihre visuelle Attraktivität aus. Sie verwenden großzügig Bilder und Screenshots auf der gesamten Seite, um den Benutzern eine klare Darstellung der Änderungen zu bieten.

monday.com beeindruckt durch die Verwendung von Grafiken und Videos, um die genauen Änderungen an der Plattform darzustellen. Diese visuellen Hilfsmittel begleiten jeden Monat die erste Notiz und heben in der Regel die wichtigste Änderung hervor, die das Tool in dieser Zeit eingeführt hat.

**Was ist einzigartig?

monday.com enthält Aktualisierungen für ein ganzes Jahr auf einer einzigen Seite mit Notizen zu den neuen Versionen

Auf der rechten Seite finden Benutzer Links zu den Aktualisierungen des jeweiligen Monats

Außerdem enthalten die Notizen Links zu detaillierten Konten für bestimmte Probleme und deren Lösungen sowie zu einigen Benutzerhandbüchern und Video-Tutorials.

ein weiterer auffälliger Faktor in den Notizen von Monday.com ist der Fokus auf Ästhetik. Mit viel weißem Space und mehrfarbigen Bildern sind die Notizen attraktiv und leicht zu lesen.

Weiterlesen: Die besten Tools für das Versionsmanagement zur Steigerung der Produktivität

Wie visuelle Elemente die Notizen beeinflussen können

Lange Blöcke von Text in Notizen können Benutzer überwältigen, so dass es für sie schwierig ist, die aktualisierten Features schnell zu verstehen.

Wenn Sie keine visuellen Hilfsmittel in den Inhalt einbinden, fühlen sich die Benutzer möglicherweise nicht angesprochen oder verlieren sogar völlig das Interesse, was dazu führt, dass sie die Informationen weniger gut behalten.

Und das wollen wir doch nicht, oder?

Visuelle Elemente unterbrechen den Flow in langen Formularen und machen sie für die Benutzer verdaulicher und ansprechender. Dies ist Ihr Stichwort, um verschiedene Arten von visuellen Hilfsmitteln hinzuzufügen, um die Effektivität Ihrer Notizen zu Produktversionen zu erhöhen

Bilder: Bilder können neue Features oder Änderungen an der Benutzeroberfläche anschaulich darstellen und helfen, die Aktualisierungen intuitiv zu verstehen

Bilder können neue Features oder Änderungen an der Benutzeroberfläche anschaulich darstellen und helfen, die Aktualisierungen intuitiv zu verstehen GIFs und Emojis: Sie können auch der Kreativität Raum geben, indem Sie Emojis und GIFs einfügen, um die Kunden während des Lesens zu begeistern

Sie können auch der Kreativität Raum geben, indem Sie Emojis und GIFs einfügen, um die Kunden während des Lesens zu begeistern Grafiken: Einige komplexe Software-Änderungen lassen sich nicht allein mit Bildern erklären. In solchen Fällen können Sie Grafiken verwenden, um technische Aspekte in Ihren Notizen zu unterstützen.

Einige komplexe Software-Änderungen lassen sich nicht allein mit Bildern erklären. In solchen Fällen können Sie Grafiken verwenden, um technische Aspekte in Ihren Notizen zu unterstützen. Videos: Das Hinzufügen von Videos in die Aktualisierungen kann eine schnelle Vorschau auf neue Features bieten. Einige der besten Beispiele für Notizen aus unserer Liste enthalten sogar visuell ansprechende Elemente. Dies trägt dazu bei, den Inhalt klarer zu gestalten und die Benutzer stärker einzubinden

monday.com verwendet Grafiken und Videos, um Plattformänderungen zu veranschaulichen

verwendet Grafiken und Videos, um Plattformänderungen zu veranschaulichen Google Cloud verwendet eine farbliche Sortierung der Probleme

verwendet eine farbliche Sortierung der Probleme Medium verwendet Bewertungen von Benutzern und Bilder, um die Präsentation von Aktualisierungen zu verbessern

Diese visuellen Faktoren tragen zu einem informativeren Erlebnis für die Benutzer bei. Wenn Sie also das nächste Mal eine Notiz zu einer neuen Version schreiben, vergessen Sie nicht, visuelle Kreativität einzubauen - das könnte den Unterschied ausmachen!

Wie man Notizen zu einer neuen Version schreibt

Für ein Entwicklerteam sind Versionshinweise die wichtigste Verbindung zu den Benutzern. Berücksichtigen Sie immer deren Perspektive, wenn Sie aktualisierungen von Notizen schreiben . Dies schafft Vertrauen und zeigt, dass Sie Wert auf das Feedback Ihrer Kunden legen, und stellt sicher, dass sich Ihr Produkt im Einklang mit ihren Bedürfnissen weiterentwickelt.

Wenn Sie Notizen schreiben, die sich auf die Vorteile für die Benutzer konzentrieren, zeigen Sie damit Ihr Engagement für Ihre Kunden.

Vergessen Sie nicht, die wichtigsten Feature-Verbesserungen, lästige Fehlerbehebungen und erwartete neue Funktionen hervorzuheben, die Ihre derzeitigen Benutzer zu schätzen wissen werden. Vermeiden Sie außerdem die Wiederholung von Problemen aus früheren Versionen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen helfen, das Verfassen von Notizen zu verbessern:

1. Schreiben Sie Notizen in einfacher Sprache

Verwenden Sie beim Verfassen von Notizen eine klare und einfache Sprache, die jeder verstehen kann, nicht nur Entwickler. Halten Sie Ihre Sätze kurz und einfach und verwenden Sie alltägliche Wörter, die auch Nicht-Experten erkennen können.

Vermeiden Sie branchenspezifische Terminologie oder Fachjargon, es sei denn, es ist absolut notwendig. Das Ziel ist, dass Ihre Notizen für Leser mit unterschiedlichem Hintergrund und Fachwissen zugänglich und leicht verständlich sind.

2. Fassen Sie sich kurz, um die Lesbarkeit zu verbessern

Berücksichtigen Sie beim Verfassen von Notizen die vollen Terminkalender und die begrenzte Zeit Ihrer Benutzer. Die Benutzer haben möglicherweise nicht die Geduld, sich durch langwierige Aktualisierungen durchzuarbeiten. Um sie bei der Stange zu halten, gliedern Sie Produktaktualisierungen in übersichtliche Abschnitte und verwenden Sie Aufzählungspunkte, um die Prägnanz zu wahren.

Geben Sie auf den Seiten nur die wichtigsten Details frei: welche Features sich geändert haben, warum diese Verbesserungen wichtig sind und wie sie sich auf die Benutzer des Produkts auswirken.

3. Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel zur Verbesserung des Verständnisses

Wie bereits erwähnt, kann es für Benutzer schwierig sein, komplizierte Änderungen auf Versions-Updates nur mit Worten zu verstehen. Zu erledigen ist dies jedoch mit Bildern, die den Benutzern helfen, die Änderungen zu verstehen und Verwirrung zu vermeiden, die durch schriftliche Erklärungen allein entstehen könnte.

Verwenden Sie in Versions-Updates visuelle Hilfsmittel wie Screenshots, GIFs, Diagramme oder Videos. Sie helfen den Benutzern, neue Workflows oder umgestaltete Schnittstellen schnell zu verstehen und sorgen für zusätzliche Zinsen.

4. Machen Sie die Absicht der Notizen zur Softwareversion klar

Konzentrieren Sie sich nicht nur auf technische Details, sondern behalten Sie den Endbenutzer im Auge, bevor Sie mit der Arbeit an Ihren eigenen Notizen beginnen. Nehmen Sie sich die Zeit, um zu erklären, warum bestimmte Produktänderungen vorgenommen wurden und wie sie den Benutzern zugute kommen.

Indem Sie den Zweck und die Vorteile der Änderungen aus der Sicht des Benutzers erläutern, zeigen Sie, dass Ihr Team das Feedback und die Bedürfnisse der Kunden über alles andere stellt.

5. Verwenden Sie eine Vorlage für Versionshinweise für einen Vorsprung

Die Verwendung einer Vorlage für Versionshinweise zum Verfassen von Software-Release-Notizen kann Ihrem Team einen Vorsprung bei der effektiven Kommunikation von Produktänderungen verschaffen.

Eine strukturierte Vorlage bietet einen geordneten Rahmen und sorgt für Klarheit und einfaches Verständnis beim Leser. Sie verhindert, dass wichtige Details übersehen werden, und sorgt für Konsistenz in allen Notizen.

Zu den Schlüsselabschnitten, die Sie in Ihrer Vorlage für die Notizen zur Produktfreigabe beachten sollten, gehören folgende

Neueste Version der Version

Datum der Veröffentlichung

Eine kurze Übersicht über die Aktualisierungen

Neu hinzugefügte Features

Erweiterungen bestehender Features

Fehlerbehebung

Bekannte Probleme

Weitere Schlüssel-Details zur Software

ClickUp bietet eine vorlage für spezielle Notizen zur Veröffentlichung um Softwareänderungen und Erweiterungsupdates kostenlos aufzuzeichnen. Sie ist praktisch für Software-Entwicklungsteams oder Produktmanager, die Folgendes tun möchten ihren Produktmanagementprozess rationalisieren wollen aber sie sind fleißig wie eine Biene.

lesen Sie auch:*_ Top 10 Produktmanagement-Fähigkeiten, die jeder Produktmanager besitzen sollte*

Vereinfachen Sie den Prozess der Erstellung von Updates für Produktversionen mit der ClickUp Vorlage für Release Notes

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status erstellen, Updates und Feature-Anfragen kategorisieren und verwalten und viele nützliche ClickUp-Funktionen nutzen, um die Erstellung von Notizen zu optimieren.

Wenn Sie es vorziehen, bei Null anzufangen und Ihre eigene Vorlage für die Notizen zu erstellen, können Sie Folgendes verwenden ClickUp Dokumente und sogar die KI für bessere Ergebnisse nutzen.

In ClickUp Docs können Benutzer ganz einfach verschiedene Arten von Dokumenten erstellen, bearbeiten, freigeben und gemeinsam an ihnen arbeiten, darunter auch Notizen. Sie können Text, Bilder, Videos, Emojis und Tabellen einfügen und sie mit Überschriften, Aufzählungszeichen, Anführungszeichen und weiteren Optionen formatieren.

Der KI-Schreibassistent von ClickUp, ClickUp Gehirn eignet sich hervorragend zur sofortigen Erstellung von Inhalten für jeden Zweck.

wir haben ClickUp Brain um Hilfe bei der Erstellung von Beispielen für Notizen gebeten und dabei Tippfehler eingebaut

Mit unserem eigenen KI-Tool ist es ein Kinderspiel, ansprechende Notizen zu erstellen. Geben Sie einfach Ihre Daten ein, und das Tool liefert sofortige und präzise Antworten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

das von ClickUp Brain generierte Framework für die Notizen

Egal, ob Sie von Grund auf neu beginnen oder eine bestehende Vorlage verwenden, ClickUp ist Ihre beste Wahl, um großartige Notizen zu erstellen, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Erstellung von Notizen ist das Testen der Software. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Notizen genau und zuverlässig sind.

Ist Testen und Feedback für Release Notes notwendig?

Ja. Durch das Testen von Fehlern, neuen Features und Änderungen an der Software vor der Veröffentlichung von Notizen können Sie sicherstellen, dass die bereitgestellten Informationen mit der aktuellen Produktleistung übereinstimmen. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Softwareentwicklung.

Jedes Team braucht eine Lösung, um den gesamten Softwareentwicklungsprozess zu rationalisieren, von der Planung bis zum Start und den regelmäßigen Tests von Software-Updates. ClickUp für Software Development Teams ist ein robustes Tool, das all diese Prozesse automatisiert, einschließlich der Nachverfolgung von Fehlern und der Berichterstellung.

Hier sehen Sie, was Sie sonst noch damit erreichen können:

Erstellen von Problemberichten: Ermöglichen Sie es Teams, Prioritäten zu setzen und Aufgaben effizient anzugehen. Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern mit ClickUp's eingebautemClickApp. Verwenden SieClickUp Benutzerdefinierte Felder um spezifische Details zu Fehlern zu erfassen, wie z.B. Schweregrad, Priorität und Reproduktionsschritte

Ermöglichen Sie es Teams, Prioritäten zu setzen und Aufgaben effizient anzugehen. Nachverfolgung und Verwaltung von Fehlern mit ClickUp's eingebautemClickApp. Verwenden SieClickUp Benutzerdefinierte Felder um spezifische Details zu Fehlern zu erfassen, wie z.B. Schweregrad, Priorität und Reproduktionsschritte Produktentwürfe entwerfen: Bringen Sie Ihre Entwicklungspläne in Schwung. Visuelles Brainstorming und Planen von Produktfeatures mitClickUp Whiteboards. Sie können Haftnotizen hinzufügen undClickUp Mindmaps und sie sogar mit Aufgaben und Dokumenten verknüpfen

Bringen Sie Ihre Entwicklungspläne in Schwung. Visuelles Brainstorming und Planen von Produktfeatures mitClickUp Whiteboards. Sie können Haftnotizen hinzufügen undClickUp Mindmaps und sie sogar mit Aufgaben und Dokumenten verknüpfen Erstellen Sie visuelle Roadmaps: Halten Sie Ihr Team aus Entwicklung, Produktmanagement und Stakeholdern auf der gleichen Seite

Zusätzlich können Sie dies verwenden ClickUp Test Management Vorlage um alle Softwareänderungen und -aktualisierungen zu testen.

So sieht es aus, wenn Sie die Vorlage aufrufen und auf der Registerkarte "Listen" in der Mitte der Seite auf die Option "Testszenarien und -fälle" klicken:

Einfache Nachverfolgung aller Software-Updates und -Änderungen mit Testszenarien mit ClickUp

Die Vorlage bietet eine visuelle Nachverfolgung des Fortschritts und eine Auswertung der Ergebnisse. Sie können sogar nahtlos mit Ihrem Team an Bugs, Problemen und Feature-Anfragen zusammenarbeiten.

Nicht zu vergessen ist auch die unschätzbare Rolle des Kundenfeedbacks, das zur Verbesserung der Erstellung von Notizen zu Softwareversionen beitragen kann.

Gestalten Sie Ihr Feedback-System nahtlos mit der ClickUp Feedback Formular-Vorlage

Verwenden Sie diese ClickUp Feedback Formular vorlage, um Feedback, Bewertungen und Meinungen von Kunden zu sammeln.

Das Feedback kann Einblicke in die Erfahrungen der Benutzer geben, einschließlich aufgetretener Fehler und Vorschläge für Feature-Updates.

Durch die aktive Einbeziehung der relevanten Vorschläge können Teams Probleme angehen, Inhalte verfeinern und informative Updates veröffentlichen, die bei den Endbenutzern am besten ankommen.

Auch zu lesen:_ Release Management 101: Die Einführung Ihres Produkts in die Welt

Nutzen Sie ClickUp, um Ihren Prozess für die Erstellung von Notizen zu rationalisieren!

Die Erstellung guter Notizen kann in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein. Um nur einige zu erwähnen: Sie können Ihnen helfen, Kunden zu binden und sogar die Produktakzeptanz zu erhöhen.

Möchten Sie diesen Prozess rationalisieren und Ihre Strategie für Versionsnotizen verbessern? Verwenden Sie ClickUp! Mit ClickUp können Sie mühelos hochwertige Notizen erstellen, egal ob Sie vorgefertigte Vorlagen verwenden oder den Inhalt von Grund auf mit ClickUp Gehirn .

