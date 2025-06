So führen Sie produktive Beratungsmeetings: Agenda, Tools und Tipps

Seien wir ehrlich: Beratungsmeetings können ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn sie richtig durchgeführt werden, bringen sie Projekte voran. Wenn sie jedoch unklar oder unorganisiert sind, verschwenden sie Zeit und Energie. 🪫

Sie sind hier, weil Sie wissen, dass es einen besseren Weg gibt – einen, der die hohen Anforderungen und Nuancen der Beratungsarbeit widerspiegelt.

Bei Beratungsmeetings geht es nicht nur darum, Updates freizugeben – hier wird Vertrauen aufgebaut, werden Erkenntnisse gewonnen und Entscheidungen getroffen, die sich direkt auf die Geschäftsergebnisse auswirken.

Von Erstgesprächen und Stakeholder-Interviews bis hin zu Lösungsworkshops und Implementierungsbesprechungen – jedes Meeting hat einen einzigartigen Zweck, und Ihr Ansatz muss darauf abgestimmt sein.

In diesem Blogbeitrag besprechen wir, wie Sie planen, leiten und nachfassen können, um die Effizienz zu maximieren und allen Beteiligten Klarheit über die nächsten Schritte zu verschaffen.

Lassen Sie uns Ihre Client-Sitzungen neu aufladen. 🔌

Was sind Beratungsmeetings?

Beratungsmeetings sind strukturierte Unterhaltungen, in denen Berater und Clients Ziele abstimmen, Probleme aufdecken, Lösungen bewerten, Ratschläge geben und Geschäftsergebnisse vorantreiben. Im Gegensatz zu internen Team-Meetings umfassen diese Diskussionen oft strategische Entscheidungen, das Sammeln operativer Erkenntnisse und das Management von Stakeholdern – und das alles in einem begrenzten Zeitrahmen. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, Vertrauen aufzubauen und bei jeder Interaktion Ihren Wert unter Beweis zu stellen.

Diese Meetings helfen Ihnen dabei:

🧠 Wissenswertes: Das Wort "Meeting" stammt aus dem Mittelenglischen und bedeutet "sich versammeln"

Arten von Beratungsmeetings

Beratungsmeetings gibt es in verschiedenen Formularen, die jeweils auf bestimmte Ergebnisse ausgerichtet sind. Hier finden Sie eine Übersicht über die gängigsten Arten von Beratungsmeetings in " " und wie sie Ihnen helfen, voranzukommen. ⏩

Entdeckungsgespräche

Das Erstgespräch bildet die Grundlage für die gesamte Beratungsbeziehung. Sie stellen gezielte Fragen, um sowohl offensichtliche als auch versteckte Bedürfnisse des Clients aufzudecken.

Wenn Sie beispielsweise mit einem Fertigungsunternehmen zusammenarbeiten, das mit der Bestandsverwaltung zu kämpfen hat, stellen Sie möglicherweise fest, dass das eigentliche Problem eher in der Prognose als in der Lagerlogistik liegt.

Während dieses Gesprächs quantifizieren Sie die finanziellen Auswirkungen der Herausforderungen Ihres Kunden ("Ihr derzeitiger Ansatz kostet Sie jährlich etwa 2,3 Millionen Dollar an Überbeständen") und schlagen konkrete nächste Schritte vor, wie beispielsweise eine Sitzung zur Prozesskartierung, die einen Mehrwert liefert, unabhängig davon, ob Ihr Kunde Sie weiter beauftragt.

Interviews mit Stakeholdern

In Stakeholder-Interviews werden wichtige Perspektiven von Personen eingeholt, die Einfluss auf den Erfolg des Projekts haben.

In einem Projekt zur digitalen Transformation treffen Sie sich zu einem Einzelgespräch mit dem Betriebsleiter, der Ihnen von früheren gescheiterten Implementierungen berichtet, deren Ergebnisse auf den Widerstand der Mitarbeiter an der Front und nicht auf technische Probleme zurückzuführen waren. Sie bauen eine Beziehung auf, indem Sie deren Fachwissen anerkennen und gleichzeitig Informationen über die Dynamik innerhalb des Unternehmens sammeln.

In diesen Gesprächen kommen oft wichtige Informationen zum Vorschein, die in offiziellen Dokumenten nicht enthalten sind, wie beispielsweise informelle Genehmigungsprozesse oder ungeschriebene Regeln, die sich auf die Gestaltung Ihrer Lösung auswirken können.

Workshops zum Lösungsdesign

Der Lösungsdesign-Workshop verwandelt Konzepte aus dem Projektvorschlag durch gemeinsame Erstellung in umsetzbare Pläne.

Bei der Entwicklung eines neuen Kundenservicemodells für ein Finanzinstitut moderieren Sie Übungen, in denen die Mitglieder des Client-Teams ihre ideale Customer Journey auf einer Karte festhalten. Der Workshop schafft Eigentümerschaft, da die Teilnehmer sehen, wie ihre Ideen in Echtzeit umgesetzt werden.

Sie dokumentieren Entscheidungen visuell auf digitalen Whiteboards und weisen klare Verantwortlichkeiten zu, bevor die Teilnehmer den Raum verlassen.

🔍 Wussten Sie schon? Selbst Astronauten brauchen Meetings. Sie halten virtuelle Meetings ab, um während ihres Aufenthalts im Space mit der Missionskontrolle in Kontakt zu bleiben.

Implementierungsüberprüfungen

Implementierungsüberprüfungen beseitigen Hindernisse und sorgen für kontinuierliche Fortschritte.

Sie überprüfen den Fortschritt anhand von Meilensteinen, identifizieren aufkommende Hindernisse und nehmen Anpassungen in Echtzeit vor, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Strukturierte Kontrollpunkte wie diese tragen dazu bei, dass kleine Probleme nicht zu größeren Rückschlägen werden.

Eine Überprüfung der Implementierung von Einzelhandelsanalysen könnte ergeben, dass die Dashboard-Akzeptanz aufgrund von Leistungsproblemen 40 % unter den Einzelzielen liegt. Das Meeting konzentriert sich nun sofort auf die Priorisierung technischer Korrekturen, die Erstellung von Lösungen für die Zwischenberichterstellung und die Anpassung des Schulungsansatzes – alles dokumentiert mit klarer Eigentümerschaft und Fristen.

Workshops zum Wissenstransfer

Workshops zum Wissenstransfer stärken die Selbstständigkeit der Clients und gewährleisten die Nachhaltigkeit der Lösungen. Diese strukturierten Sitzungen verwandeln das Fachwissen der Berater durch praktische Übungen und umfassende Dokumentation in organisatorische Fähigkeiten.

Der Workshop verläuft in mehreren Fortschritten, von der Demonstration über angeleitete Übungen bis hin zur selbstständigen Ausführung mit abnehmender Beteiligung des Beraters.

In einem Projekt zur Optimierung der Lieferkette üben die Mitglieder des Teams neue Techniken zur Bestandsprognose anhand ihrer tatsächlichen Daten, während die Berater in Echtzeit Feedback geben. Die Dokumentation erfasst sowohl die Prozesse als auch die zugrunde liegenden Prinzipien, sodass eine Anpassung an zukünftige Szenarien möglich ist.

💡 Profi-Tipp: Um das Client-Management zu verbessern, liefern Sie während des gesamten Auftrags einen konsistenten Wert. Halten Sie regelmäßig Rücksprache mit Ihren Beratungskunden, um sicherzustellen, dass sie zufrieden sind, und um Fortschritte zu erkennen. Gehen Sie schnell auf Bedenken ein und bieten Sie Lösungen an, bevor Probleme eskalieren.

📮ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Möchten Sie diese Vorteile auch bei Ihrer Arbeit nutzen? ClickUp hilft Ihnen dabei! ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität um 30 % zu steigern – mit weniger Meetings, schnellen KI-generierten Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben.

Schlüsselelemente eines erfolgreichen Beratungsmeetings

Ein erfolgreiches Beratungsmeeting ist kein Zufallsprodukt. Es erfordert klare Planung, definierte Ziele und gezielten Aufwand, damit jede Minute zählt.

Hier sind die wesentlichen Elemente, die Meetings mit " " produktiv und effektiv machen:

Klare Meeting-Agenda wird im Voraus verteilt mit spezifischen Themen, Zeitvorgaben und erwarteten Ergebnissen für jeden Abschnitt

Paket zur Vorbereitung des Meetings mit relevanten Daten, Hintergrundinformationen und gezielten Fragen, die die Teilnehmer berücksichtigen sollten

Wählen Sie die Teilnehmer strategisch aus – laden Sie Entscheidungsträger und Fachexperten ein und halten Sie die Liste der Eingeladenen kurz

Festgelegte Rollen für Meetings : Bestimmung eines Moderators, Zeitnehmers, Protokollführers und Entscheidungsträgers vor Beginn der Diskussion

Strukturierte Problemdefinition , die die spezifische Herausforderung definiert, bevor potenzielle Lösungen in Betracht gezogen werden

Kollaborative visuelle Tools wie digitale Whiteboards oder freigegebene Dokumente für die Erfassung und Organisation von Ideen in Echtzeit

Aktive Moderationstechniken , die eine ausgewogene Beteiligung gewährleisten, eine Dominanz durch erfahrene Mitarbeiter verhindern und unterschiedliche Perspektiven einbringen

Entscheidungsmechanismen werden im Voraus klar definiert (Konsens, Mehrheit, Entscheidung des Leiters), um mehrdeutige Ergebnisse zu vermeiden

Aktionsorientierte Zusammenfassung mit Dokumentation der konkreten nächsten Schritte, Verantwortlichen, Fristen und Erfolgskriterien

Sofortige Nachverfolgungsdokumentation , die innerhalb von 24 Stunden verteilt wird und Entscheidungen, Begründungen und Commits festhält

Feedback-Mechanismus zur kontinuierlichen Verbesserung der Meeting-Effektivität und eines beratenden Ansatzes

⚙️ Bonus: Viele Berater verlassen sich auf Beratungsvorlagen, um Clients stressfrei einzubinden und einen professionellen, organisierten Ansatz zu gewährleisten.

So bereiten Sie sich auf ein Beratungsmeeting vor

Ein produktives Beratungsmeeting beginnt lange bevor Sie sich mit dem Client zusammensetzen. Sie benötigen eine effektive Tagesordnung, ein effizientes Planungssystem und gut organisierte Recherchen, um sicherzustellen, dass die Diskussion auf Kurs bleibt.

Anstatt mit mehreren Tools zu jonglieren, ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bringt alles an einen Ort.

Von der Strukturierung von Tagesordnungen über die Synchronisierung von Kalendern bis hin zur Organisation von Recherchen – ClickUp Meetings vereinfacht mit " " den gesamten Vorbereitungsprozess.

Sehen wir uns an, wie Sie mit den Features von ClickUp Ihre Meetings vorbereiten und deren Wert steigern können. 👀

Planen Sie Ihre Besprechung mit einer Agenda

Ein Beratungsmeeting ohne Agenda ist eine verpasste Gelegenheit.

Kostenlose Vorlage Die Agenda-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Planung und Organisation von Meetings zu helfen.

Die ClickUp-Vorlage " " sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Beratungsmeetings, indem sie eine klare Struktur für die Organisation von Diskussionen bietet. Sie enthält wichtige Punkte wie Ziele, Diskussionsthemen und Aktionselemente, sodass alle wissen, was erwartet wird.

Sie können Meetings per Drag & Drop in verfügbare Zeitfenster ziehen, Vorbereitungszeit um wichtige Sitzungen herum blockieren und Terminkonflikte zwischen mehreren Clients vermeiden.

Angenommen, Sie arbeiten an drei sich überschneidenden Projekten. Sie können alle Meetings nach Client, Auftrag oder Team anzeigen, sodass Sie immer vorbereitet sind und keine Termine doppelt vergeben werden.

Die Vorlage enthält auch Platz für Notizen und Entscheidungen, sodass Sie den Fortschritt verfolgen und in zukünftigen Meetings leicht nachfassen können.

🧠 Wissenswertes: Der Begriff "Agenda" stammt vom lateinischen Wort agendum und bedeutet "zu erledigende Dinge". Im Mittelalter bezeichnete er eine Liste von Elementen, die in einem Gottesdienst oder Meeting erledigt werden mussten.

Visualisieren Sie Zeitpläne mühelos

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht von ClickUp, um Meetings zu planen und die Verfügbarkeit auf einen Blick zu verfolgen

Der ClickUp Kalender erleichtert die Planung und Nachverfolgung von Beratungsmeetings ohne das übliche Hin und Her. Er zeigt Aufgaben, Termine und Meetings in einem einzigen, interaktiven Kalender an und ermöglicht so ein besseres Zeitmanagement.

Ereignisse können mit einer einfachen Drag-and-Drop-Aktion verschoben werden, sodass eine Umplanung schnell und problemlos möglich ist.

Sie können alle Termine in einem übersichtlichen Layout anzeigen, sodass Sie geplante Meetings leicht im Blick behalten und Doppelbuchungen vermeiden können. Ein Finanzberater, der beispielsweise eine Besprechung mit mehreren Abteilungsleitern plant, kann in der Kalender-Ansicht nach einem geeigneten Termin suchen.

Ihre Mitarbeiter sehen ihren gesamten Zeitplan auf einen Blick und können sofort Anpassungen vornehmen.

Wenn ein Client einen Termin für ein Erstgespräch verschiebt, wird die Änderung automatisch in allen Ihren Tools synchronisiert – Sie müssen Links oder Zeitleisten nicht manuell aktualisieren. Sie erhalten außerdem Einblick in die Verfügbarkeit Ihres Teams, sodass Sie bei Bedarf SMEs hinzuziehen können.

Wenn ein Konflikt auftritt, können sie das Meeting auf einen besseren Zeitpunkt verschieben, ohne mehrere Online-Meeting-Tools separat aktualisieren zu müssen.

Synchronisierung von Meetings

Synchronisieren Sie ClickUp mit Google Kalender, Apple Kalender oder Outlook für eine nahtlose Terminplanung

Die Integration von ClickUp Kalender mit Google, Apple und Outlook stellt sicher, dass alle Änderungen in ClickUp automatisch in externen Kalendern übernommen werden. Dadurch entfällt die manuelle Aktualisierung von Terminplänen und Doppelbuchungen werden vermieden.

Ein Beispiel: Ein Unternehmensberater plant eine Strategiesitzung mit einem Client in ClickUp, während er gleichzeitig seine persönlichen Termine in Google Kalender verwaltet. Wenn der Client einen Termin verschiebt, synchronisiert die Aufgabenverwaltungssoftware die Änderung sofort und verhindert so Konflikte bei der Organisation beruflicher und privater Verpflichtungen.

Die Integration erleichtert die Synchronisierung aller Client-Meetings, ohne zwischen mehreren Plattformen umschalten zu müssen. Sie können auch die Verfügbarkeit Ihres Teams einsehen und so sicherstellen, dass Sie einen Termin auswählen, der für alle Beteiligten passt.

🔍 Wussten Sie schon? Viele Mitarbeiter nehmen ihre Terminplanung selbst in die Hand: 58 % blockieren Zeit in ihrem Kalender, um zu viele Meetings zu vermeiden. Hybride und Online-Meetings sind häufiger als persönliche Treffen (86 % gegenüber 83 %), bringen jedoch einige Probleme mit sich. 72 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie aufgrund technischer Probleme Zeit verloren haben oder zu spät begonnen haben, während 70 % mit Audio- und Sichtbarkeitsproblemen zu kämpfen haben.

Planen Sie Meetings direkt über ClickUp

Generieren Sie automatisch Zoom-Meeting-Links innerhalb von ClickUp für eine nahtlose Terminplanung

Für die Fernberatung entfällt dank der Integration von ClickUp und Zoom in " " das umständliche Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen, um Anrufe einzurichten.

Sobald Sie das Meeting in der Kalender-Ansicht geplant haben, wird automatisch ein Zoom-Link generiert und dem Ereignis hinzugefügt.

Sie veranstalten eine Sitzung zur Entwicklung einer Remote-Lösung? Erstellen Sie den Zoom-Link direkt in ClickUp, hängen Sie ihn an das Dokument mit der Tagesordnung an und geben Sie ihn mit einem Klick frei. Alles befindet sich in der Aufgabe – Notizen, Links, Tagesordnung – sodass alle besser vorbereitet in die Sitzung gehen können.

🧠 Fun Fact: Einige Unternehmen, wie Amazon, haben stille Meetings eingeführt, bei denen die Teilnehmer die ersten Minuten damit verbringen, ein detailliertes Dokument in Ruhe zu lesen, bevor sie darüber diskutieren.

Recherchenotizen organisieren und abrufen

Mit ClickUp Brain können Sie schnell auf Notizen zu vergangenen Meetings und Client-Details zugreifen

Als Berater benötigen Sie oft schnellen Zugriff auf Kundendaten, Notizen zu vergangenen Meetings und relevante Dokumente. ClickUp Brain, ein in ClickUp integriertes neuronales KI-Netzwerk, fungiert als zentraler Wissens-Hub und macht das Abrufen von Informationen zum Kinderspiel.

Sie können ihm eine Frage stellen und erhalten sofort Antworten auf Basis gespeicherter Daten, ohne verstreute Dateien durchsuchen zu müssen.

Beispielsweise benötigen Sie möglicherweise Einblicke aus früheren Besprechungen, wenn Sie sich auf ein Client-Check-in vorbereiten. Sie können einfach fragen: "Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem letzten Meeting mit XYZ Corp?" und erhalten sofort Zugriff auf die relevanten Notizen, sodass Sie sich ohne Zeitverlust vorbereiten können.

Das KI-Tool " " für Meeting-Notizen ist auch für Zusammenfassungen und Übersetzungen hilfreich.

In Kombination mit dem ClickUp AI Notetaker schafft ClickUp Brain die ultimative Synergie für Berater – das eine erfasst jedes Detail, das andere macht das Abrufen von Erkenntnissen zum Kinderspiel.

Erhalten Sie mit ClickUp AI Notetaker automatische Meeting-Transkripte mit klaren Beschreibungen der Sprecher

Der KI-Notiztaker transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit, erstellt strukturierte Zusammenfassungen und extrahiert Aktionspunkte, während er alles mit relevanten Aufgaben und Dokumenten verknüpft. Meeting-Notizen sind nicht mehr über verschiedene Plattformen verstreut – alles wird in ClickUp gespeichert, was die Nachverfolgung nahtlos macht.

Sie leiten eine Strategiesitzung? Der KI-Notizbuch erfasst die Anliegen der Clients, wichtige Ideen und Aktionspunkte und wandelt sie in strukturierte Zusammenfassungen um. ClickUp Brain kann diese Zusammenfassungen in vollständige Aufgaben, Unteraufgaben und einen kompletten Projekt-Workflow umwandeln.

Sie werden nie wieder sagen müssen: "Moment mal, wie war noch mal die Entscheidung zur Budgetverteilung?" – fragen Sie einfach ClickUp Brain.

Stellen Sie vor dem Meeting in ClickUp-Dokumenten die Recherchen zu den Clients zusammen und organisieren Sie diese

Darüber hinaus bietet ClickUp Docs einen strukturierten Space, in dem Berater Recherchen, Meeting-Notizen und Aktionspunkte speichern können. Es unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass mehrere Teammitglieder Erkenntnisse einbringen, Inhalte formatieren und Dokumente direkt mit Aufgaben verknüpfen können.

Ein HR-Berater, der beispielsweise an einer Strategie zur Mitarbeiterbindung arbeitet, kann Dokumente verwenden, um Umfrageergebnisse, Mitarbeiterfeedback und Benchmark-Berichte zu organisieren.

Sie können wichtige Erkenntnisse hervorheben, relevante Stakeholder mit Tags versehen und sicherstellen, dass alle Recherchen in einem Dokument verfügbar sind, bevor sie ihre Ergebnisse präsentieren.

🧠 Wissenswertes: Im antiken Griechenland fanden Meetings oft in der Agora statt, und es galt als unhöflich, jemanden zu unterbrechen, der sprach. Um dies zu signalisieren, war es benutzerdefiniert, die Hand zu heben.

Best Practices für Meetings

Ein Beratungsmeeting ist eine Performance, eine Verhandlung und eine Arbeitssitzung – alles in einem. Sie geben nicht nur Informationen frei, sondern leiten eine Unterhaltung, steuern die Dynamik und liefern in Echtzeit einen Wert.

So führen Sie Beratungsmeetings, die sich weniger wie Check-ins und mehr wie strategische Wendepunkte anfühlen. 📅

🪄 Verwenden Sie visuelle Hilfsmittel, um Diskussionen zu verbessern

In einem Meeting können visuelle Hilfsmittel das Verständnis und die Merkfähigkeit von Informationen erheblich verbessern. Menschen verarbeiten Bilder schneller als Text, daher können Elemente wie Flussdiagramme, Grafiken und Diagramme komplexe Ideen leichter verständlich machen.

ClickUp Whiteboards

Zeichnen Sie Zeitleisten, erstellen Sie Karten für Workflows und arbeiten Sie visuell mit ClickUp Whiteboards zusammen

Mit den Whiteboards von ClickUp können Sie Ideen auf einer Karte festhalten, Flussdiagramme erstellen und Prioritäten visuell organisieren, sodass alle während der Besprechungen auf dem gleichen Stand sind.

Sie können Elemente ganz einfach per Drag & Drop verschieben, Designs anpassen und andere sofort zur Mitarbeit einladen.

Wenn Sie beispielsweise während eines Meetings zur Produkteinführung die Zeitleiste auf einem Whiteboard festhalten, können Sie wichtige Meilensteine und Verantwortlichkeiten definieren. Wenn die Teilnehmer ihre Erkenntnisse teilen, werden Aktualisierungen sofort angezeigt, sodass Sie den Fortschritt nachverfolgen und Strategien unterwegs leichter anpassen können.

🪄 Dokumentieren Sie wichtige Entscheidungen und Erkenntnisse

Die Dokumentation von Entscheidungen, Aktionspunkten und wichtigen Erkenntnissen während eines Meetings ist unerlässlich. Dies verhindert Missverständnisse und ermöglicht es Teams, den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Nach dem Meeting dient die dokumentierte Aufzeichnung auch als Referenzpunkt, um sicherzustellen, dass das Team auf Kurs bleibt.

Wenn sich beispielsweise ein Beratungsteam auf eine Strategie für das nächste Quartal einigt, hilft die Dokumentation wichtiger Erkenntnisse wie Ziele, Meilensteine und Fristen dabei, den Plan zu festigen.

Kostenlose Vorlage Die benutzerdefinierte Vorlage für Meeting-Protokolle von ClickUp optimiert den Prozess der Organisation von Teilnehmern, Tagesordnungen und Aktionspunkten, der Nachverfolgung wichtiger Erkenntnisse und Ergebnisse für Stakeholder und der Zuweisung neuer Aufgaben an Teammitglieder.

Die Vorlage " " für ClickUp-Meeting-Protokolle bietet ein strukturiertes Format zum Festhalten wichtiger Diskussionen, Entscheidungen und nächster Schritte.

Mit dieser Vorlage können Sie alles, was besprochen wurde, einfach protokollieren und Folgeaufgaben zuweisen, damit nichts vergessen wird.

Es eliminiert das Risiko von Missverständnissen und sorgt dafür, dass alle Beteiligten verantwortlich bleiben. Die Teilnehmer können die Meeting-Protokolle von " " jederzeit einsehen und so sicherstellen, dass alle Ziele und Verantwortlichkeiten aufeinander abgestimmt sind.

Clients schätzen es, wenn Berater vor Ende des Meetings alle Punkte abhaken – diese Vorlage hilft Ihnen dabei. ✅

🪄 Zeitrahmen einhalten

Wenn Meetings länger dauern, lässt die Aufmerksamkeit nach und Müdigkeit macht sich breit. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, eine klare Agenda zu haben, jedem Thema einen bestimmten Zeitrahmen zuzuweisen und die Unterhaltung auf Kurs zu halten.

Wenn Ihr Meeting beispielsweise für eine Stunde angesetzt ist, können Sie durch die Festlegung spezifischer Zeitlimits für jeden Abschnitt sicherstellen, dass Sie alle Themen behandeln, ohne sich zu beeilen oder die Zeit zu überschreiten.

Es ist auch hilfreich, ein paar Minuten für abschließende Fragen, Klarstellungen oder eine kurze Pulse-Aktion zum Meeting einzuplanen, insbesondere wenn Sie dem Client dabei helfen, Entscheidungsfindung, Zeitmanagement oder andere Fähigkeiten zu entwickeln.

🔍 Wussten Sie schon? Der Zeitpunkt von Meeting-Einladungen kann sich auf deren Dauer auswirken. Meetings dauern in der Regel länger als eine Stunde, wenn die Teilnehmer mehr als einen Monat im Voraus eingeladen werden. Wenn die Einladung jedoch innerhalb einer Woche erfolgt, dauern Meetings in der Regel 30 bis 60 Minuten.

🪄 Nutzen Sie Umfragen oder Schnellbefragungen für Entscheidungen

In einem Meeting ist eine effiziente Entscheidungsfindung der Schlüssel zum Erhalt der Dynamik. Wenn eine Entscheidung mehrere Beteiligte oder unterschiedliche Meinungen betrifft, können durch schnelles Einholen aller Beiträge langwierige Debatten vermieden werden.

Eine effektive Möglichkeit dazu sind Umfragen oder Abstimmungen, mit denen Sie schnell Meinungen einholen und mit einem klaren Verständnis der Präferenzen der Gruppe vorankommen können.

Wenn Sie beispielsweise entscheiden müssen, welche Marketingkampagne Sie verfolgen möchten, können Sie durch eine Umfrage schnell Feedback von den Beteiligten einholen, sodass jeder seine Meinung strukturiert äußern kann.

ClickUp-Formulare

Sammeln Sie Beiträge Ihres Teams und optimieren Sie die Entscheidungsfindung mit ClickUp-Formularen

ClickUp-Formulare sind ein großartiges Tool, um diesen Prozess zu vereinfachen. Sie können benutzerdefinierte Umfragen erstellen, um Team-Input zu wichtigen Entscheidungen zu sammeln, und die Antworten werden automatisch erfasst und organisiert.

So lassen sich Ergebnisse leichter analysieren und die besten Maßnahmen ergreifen, ohne dass jede Option langwierig diskutiert werden muss.

💡 Profi-Tipp: Verbessern Sie Ihre Beratungs- und anderen Fähigkeiten, indem Sie eine klare und prägnante Kommunikation üben. Vermeiden Sie Fachjargon und übermäßig komplexe Erklärungen. Vermitteln Sie Informationen so, dass sie für Clients leicht verständlich und umsetzbar sind.

Nachbereitung nach dem Meeting

Meetings bringen Ideen hervor, aber die Umsetzung führt zu Ergebnissen.

ClickUp Aufgaben

ClickUp Aufgaben helfen Teams dabei, von der Unterhaltung zur Tat zu schreiten, indem sie unmittelbar nach den Besprechungen Verantwortlichkeiten zuweisen. Eine klare Eigentümerschaft sorgt für Verantwortlichkeit, während Fristen dafür sorgen, dass Projekte im Zeitplan bleiben.

Erstellen und weisen Sie ClickUp-Aufgaben zu, um die Arbeit voranzubringen

Jede Aufgabe enthält Beschreibungen, Prioritäten und Anhänge, wodurch Verwirrung vermieden wird. Durch die effektive Strukturierung der Aufgaben bleibt die Dynamik nach dem Meeting erhalten.

Erstellen Sie beispielsweise nach einem Marketingstrategie-Meeting eine Aufgabe für den Entwurf von Kampagnenbotschaften, weisen Sie diese dem Content-Team zu und legen Sie eine Frist fest, um die Erwartungen abzustimmen.

Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams mit mehreren Mitarbeitern in ClickUp

Mit mehreren Mitarbeitern in ClickUp können Teams Aufgaben ohne Überschneidungen aufteilen. Alle Mitarbeiter bleiben auf dem Laufenden, sodass die Koordination reibungslos funktioniert.

Weisen Sie beispielsweise in einem Meeting zur Produkteinführung die Aufgabe "Einführungskriterien vorbereiten" gleichzeitig dem Design- und dem Content-Team zu. Beide Teams arbeiten an einem Ort zusammen, wodurch Missverständnisse vermieden werden.

⚙️ Bonus: Verwenden Sie Vorlagen für Meeting-Notizen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die nächsten Schritte informiert sind.

ClickUp Aufgabenprioritäten

Legen Sie Prioritäten für ClickUp-Aufgaben fest, damit Teams fokussiert bleiben

ClickUp Aufgabenprioritäten kategorisieren die Arbeit nach Dringlichkeit.

Durch die Beschreibung von Aufgaben als dringend, hoch, normal oder niedrige Priorität stellen Sie sicher, dass sich Teams zuerst auf wichtige Aufgaben konzentrieren. Dieses System hilft dabei, Workloads auszugleichen und verhindert, dass wichtige Termine verpasst werden.

Wenn ein Client beispielsweise in letzter Minute Änderungen an einem Bericht wünscht, markieren Sie die Aufgabe als "dringend", um sie an den Anfang der Prioritätenliste zu setzen. Die Mitglieder des Teams erkennen sofort die Wichtigkeit der Aufgabe und bearbeiten sie zuerst.

🔍 Wussten Sie schon? Hier ist ein guter Grund, bei Ihrem nächsten virtuellen Meeting auf die Kamera zu verzichten: Es ist umweltfreundlich! Untersuchungen haben ergeben, dass Sie durch das Ausschalten Ihres Videos während einer Videokonferenz Ihre Umweltbelastung um 96 % reduzieren können!

ClickUp und Consult On

Beratungsmeetings sollten Fortschritte vorantreiben und nicht nur den Kalender füllen.

Ein strukturierter Ansatz mit klaren Tagesordnungen, umsetzbaren Ergebnissen und einer optimierten Zusammenarbeit sorgt dafür, dass jede Diskussion die Arbeit effizient vorantreibt. Organisation macht den Unterschied.

ClickUp bringt alles an einen Ort – mit Vorlagen für strukturierte Diskussionen, einer Kalenderansicht für eine nahtlose Planung und KI-gestützten Meeting-Notizen, um wichtige Erkenntnisse sofort festzuhalten. Dank Aufgabenverwaltung, Integrationen und kollaborativen Dokumenten sind Nachfassaktionen mühelos möglich, sodass kein Detail verloren geht.

Führen Sie Meetings durch, die zu Taten führen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! ✅