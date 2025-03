Die 10 besten Krisp-Alternativen für 2025

Ihr Büro zu Hause fühlt sich an wie ein belebter Bahnhof. Kinder spielen Tag im Hintergrund, Baulärm nebenan und die enthusiastische Karaoke-Sitzung Ihres Nachbarn - und das alles, während Sie versuchen, diese wichtige Aufgabe zu bewältigen präsentation für den Client .

Sie sind nicht allein, wenn Sie durch Hintergrundgeräusche frustriert sind, die Ihre virtuelle Meetings oder Anrufe.

Remote-Arbeit hat Software zur Geräuschunterdrückung wie Krisp für viele Berufstätige unverzichtbar gemacht. Sie ermöglicht es uns, uns auf die Unterhaltung zu konzentrieren, ohne von bellenden Hunden oder belebten Cafés unterbrochen zu werden.

Aber obwohl Krisp hervorragend ist, ist es nicht die einzige Option.

Beim Testen verschiedener Tools zur Geräuschunterdrückung habe ich viele Krisp-Alternativen gefunden, die genauso effektiv sein könnten - einige bieten sogar einzigartige Features, die Krisp nicht hat. Ich werde meine Auswahl freigeben, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

🧠 Fun Fact: Der leiseste Raum der Welt befindet sich in den Orfield Laboratories in Minnesota. Es ist so still, dass man seinen eigenen Herzschlag hören kann.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist meine Liste der empfohlenen Krisp-Alternativen für eine klarere Audioqualität in all Ihren Meetings:

Noise Blocker (am besten geeignet zum Blockieren von Geräuschen in Echtzeit) NVIDIA RTX Voice (am besten für hochauflösende Hintergrundgeräuschunterdrückung mit NVIDIA-GPUs) Otter.ai (am besten geeignet für automatische Transkriptionen und Notizen zu Meetings) SoliCall (am besten geeignet für Call Center auf Unternehmensebene) WavePad (am besten für die Audiobearbeitung) Utterly (am besten geeignet für die personalisierte Geräuschkontrolle im Bereitschaftsdienst) Descript (am besten für Podcaster und Ersteller von Inhalten) LALAL.AI (am besten geeignet für Audioseparation und -isolierung) Cleanvoice (am besten geeignet für die Bearbeitung von Inhalten, die automatisch von Störgeräuschen befreit werden müssen)

Worauf sollten Sie bei Krisp-Alternativen achten?

Bei der Auswahl eines Tools zur Rauschunterdrückung ist es wichtig, sich auf Faktoren zu konzentrieren, die sich wirklich auf Ihre Erfahrung, Produktivität und die Qualität Ihrer Anrufe auswirken werden.

Hier ist, was ich für entscheidend halte:

Qualität der Hintergrundgeräuschunterdrückung: Dies ist das wichtigste Feature. Sie möchten ein Tool, das unerwünschte Hintergrundgeräusche präzise herausfiltern kann, ohne die Audioqualität zu beeinträchtigen

Dies ist das wichtigste Feature. Sie möchten ein Tool, das unerwünschte Hintergrundgeräusche präzise herausfiltern kann, ohne die Audioqualität zu beeinträchtigen Kompatibilität: Nicht jede Software zur Geräuschunterdrückung unterstützt jedes Betriebssystem, also prüfen Sie, ob sie nahtlos mit Ihrem Gerät und Ihren Kommunikations-Apps zusammenarbeitet

Nicht jede Software zur Geräuschunterdrückung unterstützt jedes Betriebssystem, also prüfen Sie, ob sie nahtlos mit Ihrem Gerät und Ihren Kommunikations-Apps zusammenarbeitet Benutzerfreundlichkeit: Eine intuitive Benutzeroberfläche spart Zeit, vor allem, wenn Sie in aufeinanderfolgenden Meetings sitzen und ein müheloses Setup benötigen

Eine intuitive Benutzeroberfläche spart Zeit, vor allem, wenn Sie in aufeinanderfolgenden Meetings sitzen und ein müheloses Setup benötigen Preisoptionen: Das Tool, das Sie auswählen, sollte über flexible Pläne verfügen, die in Ihr Budget passen, unabhängig davon, ob Sie nach einem kostenlosen Plan oder nach etwas Robusterem für den professionellen Einsatz suchen

💡Pro-Tipp: Bevor Sie sich für eine Krisp-Alternative entscheiden, sollten Sie die kostenlosen Testversionen vieler Tools zur Geräuschunterdrückung nutzen. So können Sie die Software in Ihrer eigenen Umgebung testen und sehen, wie effektiv sie mit störenden Geräuschen umgeht.

Die 10 besten Krisp-Alternativen

Wir haben eine Liste der zehn besten Krisp-Alternativen zusammengestellt, von denen jede leistungsstarke Features bietet, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren, indem sie unerwünschte Geräusche effektiv blockieren.

1. Noise Blocker (am besten für das Blockieren von Geräuschen in Echtzeit)

über Lärm-Blocker Noise Blocker ist die ultimative Lösung für Profis und Gamer, die eine konzentrierte Umgebung suchen. Dank seiner niedrigen Latenz eignet er sich für Live-Übertragungen oder Echtzeitkommunikation.

Noise Blocker ist ideal für freigegebene oder offene Einstellungen im Büro und verbessert Ihre Produktivität und Kommunikation, indem er sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse anpasst. Ob Videoanrufe, Spielesitzungen oder Live-Streams - er sorgt für Klarheit und Ruhe, indem er unerwünschte Geräusche intelligent blockiert.

Noise Blocker beste Features

Blockieren Sie bestimmte Arten von Hintergrundgeräuschen wie Tastatureingaben oder Lüftergeräusche mit hoher Genauigkeit

Benutzerdefinierte Geräuschunterdrückung für unterschiedliche Inhalte, von Podcasts bis hin zu professionellen Anrufen

Leichte Integration in die Kommunikationapps wie Zoom und Microsoft Teams

Einschränkungen von Noise Blocker

Verknüpfungen auf der Tastatur unterstützen nur eine maximale Kombination von zwei Schlüsseln

Preise für Noise Blocker

Herunterladen: Kostenlos für 1 Stunde pro Tag

Kostenlos für 1 Stunde pro Tag Einzelbenutzerlizenz: Einmalige Gebühr von $19.99

Einmalige Gebühr von $19.99 Gemeinsame Benutzer-Lizenz: $139.99 einmalige Gebühr

Noise Blocker Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Keine Bewertungen verfügbar Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

2. NVIDIA RTX Voice (am besten geeignet für hochauflösende Hintergrundgeräuschunterdrückung mit NVIDIA-GPUs)

über NVIDIA RTX-Stimme Diese Krisp-Alternative ist ideal für Nutzer von NVIDIA-Grafikkarten, da RTX Voice ein Plugin ist, das die GPU-Leistung nutzt, um eine hervorragende Audioqualität zu liefern. Es entfernt Hintergrundgeräusche mit minimalen Auswirkungen auf die Systemleistung.

NVIDIA RTX Voice beste Features

Entfernt mit Hilfe von KI Hintergrundgeräusche in Echtzeit und stellt sicher, dass nur Ihre Stimme übertragen wird

Geräuschunterdrückung mit minimalen Auswirkungen auf Ihr System

Nutzen Sie RTX Voice auf GTX 10-Grafikprozessoren und neueren Modellen und erweitern Sie damit die Einsatzmöglichkeiten

NVIDIA RTX Voice Beschränkungen

Nur verfügbar für Benutzer mit NVIDIA-Grafikkarten

Geringfügig höhere Systemressourcennutzung im Vergleich zu anderen Tools

Preise für NVIDIA RTX Voice

Free für Benutzer von NVIDIA RTX Karten

NVIDIA RTX Voice Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

3. Otter.ai (Am besten für automatische Transkriptionen und Notizen zu Meetings)

über Otter.ki Otter.ai geht über die Geräuschunterdrückung hinaus und bietet Echtzeit KI-Transkription die den Inhalt eines Meetings genau erfasst. Dieses Tool ist ideal für Fachleute, die unbegrenzte Rauschunterdrückung, Rauschkontrolle und detaillierte Notizen zu Meetings insbesondere bei Kunden- oder Teamgesprächen.

Ein einzigartiges Feature von Otter.ai ist die kollaborative Live-Transkription, die es mehreren Teilnehmern eines Meetings ermöglicht, die Transkription in Echtzeit anzuzeigen, zu markieren und zu kommentieren.

Dieses Feature steigert das Engagement und stellt sicher, dass die Schlüsselpunkte während der Diskussion gemeinsam erfasst und geklärt werden - etwas, das in anderen Transkriptions-Apps nur selten zu finden ist.

Otter.ai beste Features

Automatische Generierung von Beschreibungen der Sprecher, um zu erkennen, wer was in der Unterhaltung gesagt hat

Trainieren Sie die KI, um benutzerdefinierte Vokabeln zu erkennen, z. B. branchenspezifischen Fachjargon oder eindeutige Namen, um die Genauigkeit zu verbessern

Direkte Synchronisierung mit Ihrem Kalender und Ihren bevorzugten Meeting-Plattformen zur Erleichterung von Audioaufnahmen

Exportieren Sie Abschriften in verschiedenen Formaten, einschließlich PDF, DOCX und SRT, für eine vielseitige Nutzung

Otter.ai Limits

Die Rauschunterdrückung ist weniger effektiv als bei spezialisierten Tools wie Krisp

Otter.ai Preise

Basic: Free

Free Pro: $16.99/Benutzer pro Monat

$16.99/Benutzer pro Monat Business: $30/Benutzer pro Monat

$30/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

4.4/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4. SoliCall (am besten für Call Center auf Unternehmensebene)

über SoliAufruf SoliCall wurde speziell für Callcenter entwickelt und bietet eine fortschrittliche Geräuschunterdrückung und Echounterdrückung, die auf Umgebungen mit hohem Kundenaufkommen im Kundendienst oder Vertrieb zugeschnitten ist.

Sein herausragendes Feature ist die serverseitige Audioverarbeitung, die die Audioqualität in Teams verbessert, ohne dass einzelne Geräte installiert werden müssen. SoliCall wurde für VoIP-Systeme optimiert und ist die ideale Lösung für Geschäfte, die außergewöhnliche Anruferlebnisse in großem Umfang bieten wollen.

SoliCall beste Features

Gelöschte Echos für klare und deutliche Anrufe an beiden Enden der Leitung

Benutzerdefinierte Einstellungen für Rauschfilter für eingehende Audiosignale, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen

Verringerung der Bandbreitennutzung durch effiziente Audioverarbeitung ohne Qualitätseinbußen

Schnelle Anpassung an sich ändernde akustische Umgebungen, Beibehaltung der hervorragenden Gesprächsqualität in lauten Einstellungen

SoliCall Beschränkungen

Für eine vollständige Integration ist möglicherweise ein technisches Setup erforderlich

SoliCall Preise

Free

SoliCall Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

5. WavePad (Am besten für die Audiobearbeitung)

über WavePad WavePad ist nicht nur für die Rauschunterdrückung gedacht, sondern bietet auch professionelle Features für die Audiobearbeitung. Es ist ideal für Podcaster und Ersteller von Inhalten, da es eine detaillierte Kontrolle über die aufgenommenen Audiodaten ermöglicht und die Feinabstimmung von Hintergrund-Audioelementen und Rauschen nach der Aufnahme erleichtert.

WavePad beste Features

Präzise Audiobearbeitung mit robusten Tools zur Rauschunterdrückung

Aufnehmen und Verwalten mehrerer Audiospuren zur Verbesserung der Produktionsqualität

Export in einen großen Bereich von Formaten, um den Anforderungen unterschiedlicher Plattformen gerecht zu werden

WavePad Beschränkungen

Nicht ideal für Echtzeit-Geräuschunterdrückung bei Anrufen

WavePad Preise

WavePad Sound Editor Standard Edition: $40

$40 WavePad Sound Editor Master's Edition: $70

$70 WavePad Sound Editor Master's Edition Quarterly Plan: $3,33/Monat

WavePad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 30 Bewertungen)

6. Utterly (Am besten für personalisierten Lärmschutz im Bereitschaftsdienst)

über Völlig Konzipiert für Fachleute, die navigieren unterschiedliche Arbeitsumgebungen das besondere Feature von Utterly ist die kontextabhängige Erstellung von Geräuschprofilen.

Dieses Feature passt die Einstellungen automatisch an die erkannten Umgebungsgeräusche an, mit Einstellungen zur Geräuschunterdrückung, die einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Umgebungen gewährleisten.

Utterly beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Geräuschprofile, die auf Ihren aktuellen Workspace zugeschnitten sind

Verarbeiten Sie Audioeingaben in Echtzeit, um sofortiges Feedback und Anpassungen zu ermöglichen

Verbessern Sie die Klarheit und Qualität Ihrer Stimme, damit sie professioneller klingt

Reibungslose Verbindung mitvideokonferenzen tools zuüberwindung von Kommunikationsproblemen Grenzenlos

Limitierter Support auf mobilen Geräten

Geringere Wirksamkeit der Unterdrückung bei extremem Lärm

Unbedingt Preise

Free

Elevate: $5/Monat

$5/Monat Elevate für Teams: $4/Monat pro Person

Utterly Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

7. Descript (Am besten für Podcaster und Ersteller von Inhalten)

über Beschreibung Descript ist ein Tool zur Audio- und Videobearbeitung mit Rauschunterdrückung als Feature im Rahmen einer größeren Suite von Tools. Es eignet sich besonders für Ersteller von Inhalten, die Tools zur Bearbeitung von Audiospuren und zur mühelosen Entfernung von Hintergrundgeräuschen, Füllwörtern oder Stottern benötigen.

Descript beste Features

Transkribieren Sie Audio- und Videospuren mit hoher Genauigkeit in Text, um eine einfache Bearbeitung und Durchsuchbarkeit zu ermöglichen

Erzeugen Sie neue Audiodaten mit Ihrer Stimme, um Fehler zu korrigieren oder neue Inhalte hinzuzufügen, indem Sie das Feature Overdub Voice Cloning von Descript verwenden

Synchronisierung mit gängigen Bearbeitungsplattformen zur Vereinfachung von Postproduktions-Workflows für Video- und Audiodaten

Descript-Einschränkungen

Limitierte Echtzeit-Rauschunterdrückung für Live Meetings

Preise für Deskript

Free

Hobbyist: $19/Person pro Monat

$19/Person pro Monat Ersteller: $35/Person pro Monat

$35/Person pro Monat Geschäft: 50 $/Person pro Monat

50 $/Person pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Descript Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (600+ Bewertungen)

4.6/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (170+ Bewertungen)

8. LALAL.KI (Am besten für Audio-Separation und Isolation)

über LALAL.KI LALAL.AI ist spezialisiert auf KI-gesteuerte Audio-Isolierung, mit der Sie Gesang von Instrumenten oder Umgebungsgeräuschen trennen können. Dies ist ideal für Musiker oder jeden, der klare Audiospuren ohne unnötige Hintergrundgeräusche benötigt.

LALAL.AI beste Features

Verarbeitung von Audiodateien in Echtzeit mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit

Einfaches Drag-and-Drop von Audiodateien für schnelle Uploads und sofortige Verarbeitung

Stapelverarbeitung für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Spuren, um bei großen Projekten Zeit zu sparen

LALAL.KI Limits

Konzentriert sich auf die Bearbeitung nach der Aufnahme, nicht auf die Verwendung in Echtzeit

LALAL.AI Preise

Einzelpersonen:

Lite Pack: $20 (einmalige Gebühr)

$20 (einmalige Gebühr) Profi-Paket: $70 (einmalige Gebühr)

$70 (einmalige Gebühr) Plus-Paket: $54 (einmalige Gebühr)

Businesses:

Master: $50 (einmalige Gebühr)

$50 (einmalige Gebühr) Premium: 190 $ (einmalige Gebühr)

190 $ (einmalige Gebühr) Unternehmen: 300 $ (einmalige Gebühr)

LALAL.AI Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

9. Cleanvoice (am besten geeignet für die Bearbeitung von Inhalten, die eine automatische Entfernung von Füllgeräuschen erfordern)

über Cleanvoice Cleanvoice ist ein fortschrittliches Tool für die Audiobearbeitung, das KI nutzt und sich auf die Beseitigung von Füllgeräuschen und Rauschen in aufgezeichneten Audiodaten konzentriert. Damit ist es eine fantastische Option für Podcaster, Interviewer und alle, die bei der Nachbearbeitung Wert auf eine saubere Audioqualität legen.

Cleanvoice beste Features

Beseitigen Sie unangenehme Pausen oder lange Lücken in der Unterhaltung für ein fesselndes Hörerlebnis

Verbessern Sie die Klarheit der Stimme mit fortschrittlichen Algorithmen zur Rauschunterdrückung, die die Stimmqualität erhalten

Verarbeiten Sie mehrere Audiodateien auf einmal, um bei großen Projekten Zeit zu sparen

Cleanvoice Beschränkungen

Nicht geeignet für Live-Audioanrufe oder Echtzeitnutzung

Begrenzte benutzerdefinierte Erkennung von Füllern

Cleanvoice Preise

kostenlose Testversion

Zahlung nach Aufwand

5 Stunden: $11/Monat

$11/Monat 10 Stunden: $20/Monat

$20/Monat 30 Stunden: $45/Monat

Abonnement: $1,10/Stunde pro Monat

10 Stunden : $11/Monat

: $11/Monat 30 Stunden: $30/Monat

$30/Monat 100 Stunden: $90/Monat

Cleanvoice Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Nicht genügend Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

10. Neutralizer (am besten für personalisierte Audioentzerrung)

über Google Play Store Neutralizer ist eine Android-exklusive App, die eine personalisierte Audioentzerrung und Lärmkontrolle bietet, die auf Ihr individuelles Hörprofil zugeschnitten ist.

Neutralizer ist ideal für Menschen mit Hörproblemen oder alle, die eine optimierte Klangqualität wünschen, und passt den Audioeingang nahtlos an verschiedene Umgebungen an, um ein besseres Hörerlebnis zu ermöglichen.

Neutralizer beste Features

Wechseln Sie mit einem einzigen Fingertipp zwischen voreingestellten Profilen für zu Hause, bei der Arbeit, auf Reisen oder im Freien

Feinabstimmung einzelner Frequenzen, um bestimmte Bereiche zu verstärken oder abzuschwächen - für ein wirklich maßgeschneidertes Hörerlebnis

Genießen Sie ein optisch ansprechendes und komfortables Benutzererlebnis in schwach beleuchteten Umgebungen

Grenzen des Neutralisators

Nur auf Android-Geräten verfügbar

Eingeschränkte Rauschunterdrückungsfunktionen für Echtzeit-Anrufe

Preise für Neutralizer

Free für Android-Benutzer

Neutralizer Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Sie benötigen nicht immer eine spezielle Software zum Blockieren von Rauschen oder fortschrittliche Tools zur Video-/Audiobearbeitung, um Ihre Anforderungen an Kommunikation und Erstellung von Inhalten zu unterstützen.

Tatsächlich sind robuste Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp bietet innovative Features, die Ihre Meeting- und Video-Kommunikations-Workflows indirekt verbessern.

📮ClickUp Insight: Nearly 40% der Fachleute fühlen sich gezwungen, die Elemente unmittelbar nach jedem Meeting weiterzuverfolgen.

nach Research by ClickUp obwohl die meisten Menschen die Absicht haben, Meetings durchzuführen, sind sie nicht in der Lage, dies zu erledigen. Der Grund dafür? Handlungselemente sind oft verstreut und es mangelt ihnen an Sichtbarkeit, da die derzeitigen Kommunikationskanäle zwischen E-Mail (42 %) und Instant Messaging (41 %) aufgeteilt sind.

clickUp macht den Übergang von der Diskussion zur Aktion reibungsloser als die Alles App für Workrk. Es bringt Ihre Meetings, Notizen und Aufgaben in eine einheitliche Plattform für höhere Produktivität in Meetings!

ClickUp ist zwar kein direkter Ersatz für spezielle Apps zur Geräuschunterdrückung wie Krisp, aber es zeichnet sich als leistungsstarkes Tool zur Steigerung der Produktivität von Teams aus. Krisp zeichnet sich durch kristallklaren Klang bei Anrufen aus, indem es Hintergrundgeräusche entfernt, aber ClickUp verbessert die allgemeine effizienz und Effektivität dieser Meetings und bietet Features, die die Kommunikation und Zusammenarbeit bei Remote-Arbeit verbessern.

Mühelose Verwaltung von Meetings

Mit ClickUp Meetings Meetings planen, ansetzen, besuchen und nachbereiten

Mit ClickUp Meetings können Sie detaillierte Meeting-Agenden vorbereiten, zoom Meetings direkt von ClickUp aus starten und daran teilnehmen , erhalten Sie Ihre Notizen und das Protokoll des Meetings in Ihrem Workspace, und weisen Sie Aufgaben direkt den zuständigen Personen zu.

Die Teilnehmer wissen genau, worauf sie sich konzentrieren müssen, wodurch langwierige, sich wiederholende Diskussionen, die oft durch schlechte Kommunikation verursacht werden, auf ein Minimum reduziert werden. Nach dem Meeting werden die Elemente klar nachverfolgt, so dass eine nahtlose Nachverfolgung gewährleistet ist.

In einem Workspace können Sie den Fortschritt des Projekts nachverfolgen, Diskussionen organisieren und sicherstellen, dass sich alle Beteiligten an den Prioritäten orientieren.

Reibungslose Bildschirmaufzeichnung

Sofortiges Freigeben von Bildschirmaufnahmen mit ClickUp Clips

Und wenn Sie unnötige Meetings vermeiden wollen, ClickUp Clips ermöglichen es Ihnen, schnell Videoaufnahmen Ihres Bildschirms zu machen, bei Bedarf auch mit Kamera- und Audioeingabe. So können Sie auf einfache Weise visuelle Überprüfungen freigeben, Feedback geben oder Aktualisierungen anbieten, ohne dass ein ausführliches Meeting erforderlich ist.

Das ist eine wertvolle tool für asynchrone Kommunikation für Teams, die über Zeitzonen hinweg in Verbindung bleiben und sich abstimmen wollen, oder für Einzelpersonen, die visuelle Erklärungen dem Text vorziehen.

ClickUp Gehirn

Leistungsstarke KI-Unterstützung

Endlich, ClickUp Gehirn , ClickUp's eingebauter KI-Assistent, kann dazu beitragen, die Produktivität zu steigern, indem er den Wechsel zwischen mehreren Tools für Notizen, Brainstorming oder die Verwaltung von Projekten überflüssig macht.

Dieser direkt in ClickUp integrierte Assistent ist eines der wenigen Tools mit künstlicher Intelligenz, das den Kontext Ihrer Projekte und Aufgaben sofort versteht. Es verknüpft Ihre Notizen, Ideen und Ressourcen mit relevanten Arbeitsabläufen und Objekten, ohne dass Sie sie ständig manuell aktualisieren oder organisieren müssen. **Es kann auch Audio- und Videonachrichten transkribieren und zusammenfassen, damit Sie die wichtigsten Schlüssel und Elemente sofort hervorheben können

Dank dieser nahtlosen Verbindung zu Ihrem Workspace können Sie während Meetings mühelos Erkenntnisse festhalten, umsetzbare Punkte direkt zu Aufgaben hinzufügen und projektspezifische Informationen in Echtzeit abrufen.

ClickUp beste Features

Nutzen Sie die ClickUp-Integration mit Tools wie Google Kalender, Outlook und Zoom, um Ihren Terminplan zu organisieren und über ein einziges Dashboard abrufbar zu halten

Behalten Sie den Überblick über Meetings, Fristen und Aufgaben, indem Sie verschiedene Zeitpläne in einen zentralen Plan integrieren ClickUp Kalender Ansicht Verwenden Sie ClickUp Whiteboards für einen visuellen Space, in dem Teams Ideen brainstormen, Workflows kartieren und visuelle Strategien entwickeln können

Verbessern Sie die Zusammenarbeit über Meetings und Videos mit der sofort einsatzbereitenClickUp Meetings Vorlage. Diemeeting-Vorlage soll den gesamten Prozess eines Meetings - von der Planung bis zur Nachbereitung - erleichtern, indem sie ein strukturiertes Layout für Tagesordnungen, Ziele und Elemente zur Verfügung stellt

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer könnten aufgrund der umfangreichen Features eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ Bewertungen)

Auch gelesen: Wir haben die 10 besten Meeting-Protokolle und Notizen im Jahr 2024 getestet Während Krisp und seine Alternativen die auditive Qualität von Meetings verbessern, sorgt ClickUp dafür, dass diese Meetings - und die daraus resultierende Arbeit - produktiv, gut organisiert und auf Ihre Ziele ausgerichtet sind. Zusammen sind sie eine leistungsstarke Kombination für jedes Remote Team.

Steigern Sie Produktivität und Kommunikation mit ClickUp

Nach der Erkundung der besten geräuschunterdrückenden Krisp-Alternativen ist klar, dass eine nahtlose Kommunikation und Konzentration nicht nur durch das Blockieren unerwünschter Geräusche erreicht werden kann, sondern dass es darum geht, die Effizienz jedes Workflows sicherzustellen.

Mit seinem vielseitigen meeting tools clickUp unterstützt alles, von der übersichtlichen Tagesordnung bis hin zur Nachbereitung des Meetings: zentraler Kalender, Clips-Feature und Whiteboards für gemeinsames Brainstorming.

Für mich ist ClickUp unverzichtbar. Es verbessert die Kommunikation und erleichtert das Projektmanagement auf eine Art und Weise, die den Fokus, die Produktivität und die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams wirklich unterstützt. Testen Sie ClickUp noch heute!