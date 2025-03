Kostenlose Vorlagen für Formulare für Mitarbeiterinformationen

Das Onboarding ist nicht so einfach, wie es aussieht. Für die Mitarbeiter bedeutet es, endlose Dokumente zu finden und auszufüllen, sich zurechtzufinden und sich mit der Dynamik im Büro vertraut zu machen (einschließlich der Frage, wo die dringend benötigte Kaffeemaschine steht).

Für Personalverantwortliche und Eigentümer von Geschäften hingegen bedeutet es, sich mit Stapeln von Onboarding-Papieren herumzuschlagen.

Überraschenderweise, 58% der Unternehmen geben zu, dass sie mehr Zeit auf Prozesse und Papierkram während des Onboardings verwenden als auf die eigentliche Erfahrung des Mitarbeiters.

Es gibt jedoch etwas, das diesen Prozess reibungsloser und schneller machen würde: Vorlagen für Formulare zur Mitarbeiterinformation, die einen Rahmen für die Datenerfassung bieten. Diese Vorlagen vereinfachen die Datenerfassung, organisieren die Mitarbeiterunterlagen und stellen sicher, dass alle Schlüsselinformationen bereitstehen.

In diesem Artikel geben wir 16 kostenlose Vorlagen für Formulare zur Mitarbeiterinformation frei, die Ihnen dabei helfen, den Einführungsprozess Ihrer Mitarbeiter zu beschleunigen. Fangen wir an!

Was ist eine Vorlage für ein Formular für Mitarbeiterinformationen?

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Daten neuer Mitarbeiter in E-Mails und Tabellenkalkulationen verstreut sind, ist ziemlich hoch.

Deshalb haben erfahrene HR Teams verlassen sich auf eine Vorlage für ein Formular für Mitarbeiterinformationen, ein vorgefertigtes Dokument, das das Sammeln und Organisieren von Mitarbeiterinformationen vereinfacht. Dieses Formular deckt alles Wesentliche ab: persönliche Angaben, Kontaktinformationen, Ansprechpartner für Notfälle, berufsbezogene Daten und, falls erforderlich, den Bildungshintergrund.

Damit entfällt auch die Notwendigkeit, neue Mitarbeiter auf fehlende Informationen hin zu überprüfen - einfach saubere, standardisierte Mitarbeiterdaten von Anfang an.

Schlüsselkomponenten eines Formulars für Mitarbeiterinformationen

Die Personalabteilung ist gesetzlich für die Verwaltung und den Schutz von Mitarbeiterdaten verantwortlich; wird dies nicht erledigt, kann dies zu schwerwiegenden Strafen führen.

Der schwierige Teil? Der manuelle Umgang mit einer großen Menge an Mitarbeiterdaten ist keine leichte Aufgabe und bringt viele Probleme mit sich herausforderungen beim Onboarding .

Die Umstellung auf ein Formular für Mitarbeiterinformationen vereinfacht diesen Prozess. Es hilft bei der Erfassung aller wichtigen Details über neue Mitarbeiter, gewährleistet einen reibungslosen Einstieg und sorgt dafür, dass die Mitarbeiterdaten geordnet und einfach zu verwalten sind.

Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Abschnitte des Formulars:

Abschnitt Erfasste Details Angaben zur Person Vollständiger Name, Adresse, Nummer, E-Mail, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit Angaben zur Beschäftigung Titel der Stelle, Abteilung, Startdatum, Name des Vorgesetzten und ID des Mitarbeiters Angaben zur Kontaktperson im Notfall Name der Kontaktperson im Notfall, Telefonnummer, Beziehung und alternative Kontaktperson Steuer- und Zahlungsinformationen Angaben zum Konto, zu den steuerlichen Formularen, zur Gehaltsstruktur und zur Anmeldung zu den Sozialleistungen Zusätzliche Felder Bildungshintergrund, Zeugnisse, Dokumente wie Reisepass oder Arbeitserlaubnis

Fehlt eines dieser Felder, kann dies zu Problemen bei der Einhaltung von Vorschriften oder zu Alpträumen bei der Gehaltsabrechnung führen. Deshalb sorgt eine Vorlage für ein Formular zur Information neuer Mitarbeiter dafür, dass alles ordentlich organisiert, aktuell und bei Bedarf zugänglich ist.

Wie man Formulare für Mitarbeiterinformationen erstellt und verwendet

Unabhängig davon, ob Sie manuelle Methoden oder digitale Tools bevorzugen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Formular für Mitarbeiterinformationen zu erstellen, das für Sie geeignet ist. Schauen wir uns das mal an:

1. Google Formulare

Wenn Sie etwas Einfaches und Kostenloses suchen, sind Sie bei Google Forms genau richtig. Hier erfahren Sie, wie es funktioniert:

Beginnen Sie bei Null oder verwenden Sie eine Vorlage : Google Forms bietet gebrauchsfertige Vorlagen für die Personalabteilung. Passen Sie diese einfach an Ihre Bedürfnisse an

: Google Forms bietet gebrauchsfertige Vorlagen für die Personalabteilung. Passen Sie diese einfach an Ihre Bedürfnisse an Hinzufügen Sie Ihre Fragen : Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um Felder für persönliche Angaben, das Startdatum und alles andere hinzuzufügen, was Sie benötigen

: Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um Felder für persönliche Angaben, das Startdatum und alles andere hinzuzufügen, was Sie benötigen Benutzerdefinieren Sie Ihr Formular : Passen Sie das Thema, die Schriftart und die Farben an, damit es professionell aussieht. Sie können sogar Bilder oder Videos einfügen, um sich zu amüsieren (oder um Klarheit zu schaffen)

: Passen Sie das Thema, die Schriftart und die Farben an, damit es professionell aussieht. Sie können sogar Bilder oder Videos einfügen, um sich zu amüsieren (oder um Klarheit zu schaffen) Einstellungen anpassen: Schützen Sie Beantwortungen und verwalten Sie, wie die Daten erfasst werden. Verknüpfen Sie die Beantwortungen mit Google Tabellen zur einfachen Nachverfolgung und Analyse

Google Formulare funktionieren zwar, sind aber nicht perfekt - das einfache Design und die begrenzten Features lassen vielleicht den Wunsch nach mehr aufkommen.

2. Tabellenkalkulationen

Wenn Sie ein Fan des guten alten Excel oder von Google Tabellen sind, können Sie ein manuelles Formular für Mitarbeiterinformationen erstellen:

Fügen Sie Spalten für den vollständigen Namen, die Adresse, Notfallkontakte und andere wichtige Mitarbeiterdaten hinzu

Geben Sie das Formular für neue Mitarbeiter frei, damit diese es direkt ausfüllen oder aktualisieren können

Bonus: Verwenden Sie Filter und Sortieroptionen, um die Daten zu organisieren und aktuell zu halten

Manuell? Ja. Aber effektiv für kleinere Teams.

3. ClickUp Formulare: Die intelligentere Lösung

Wenn Sie nun bereit sind, die klobigen Tabellenkalkulationen über Bord zu werfen und einen Schritt weiter zu gehen, ClickUp ist der Ort, an dem sich alles abspielt. ClickUp Formulare sammelt Ihre Mitarbeiterdaten und setzt sie in Maßnahmen um.

✨ So funktioniert es: ClickUp bietet eine Vielzahl von ClickUp Benutzerdefinierte Felder an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Ganz gleich, ob Sie Textantworten, ausklappbare Auswahlen oder Kalender für Startdaten verlangen, für jede Frage kann ein benutzerdefiniertes Feld zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise füllen Ihre Mitarbeiter Formulare korrekt aus und ersparen Ihnen den Ärger mit unordentlichen, inkonsistenten Daten.

erstellen Sie jedes Formular mit benutzerdefinierten Optionen mit ClickUp Forms_

Aber hier wird es noch besser: ClickUp verwandelt Antworten auf Formulare automatisch in Aufgaben

Stellen Sie sich vor, ein neuer Mitarbeiter füllt sein Formular aus, und schon wird eine Aufgabe für die Gehaltsabrechnung erstellt, um das Gehaltskonto einzurichten, oder für die IT-Abteilung, um die Einarbeitungsunterlagen vorzubereiten.

Um für Ordnung zu sorgen, können Sie mit ClickUp Beschreibungen und Antworten direkt in die Aufgabenbeschreibungen einfügen, was die Nachverfolgung und Verwaltung von Anfragen erleichtert. Anstatt mühsam nach den richtigen Informationen zu suchen, können Sie doppelte Aufgaben in Sekundenschnelle suchen, sortieren und zusammenführen.

16 Vorlagen für Formulare für Mitarbeiterinformationen

Natürlich können Sie ein Formular zur Mitarbeiterinformation von Grund auf neu erstellen, aber warum das Rad neu erfinden, wenn Sie es nicht müssen?

Hier sind 16 einwandfreie Vorlagen, die Ihnen das Leben in der Personalabteilung erheblich erleichtern.

1. ClickUp Formular Vorlage

ClickUp's Formular Vorlage

Stellen Sie sich vor, der erste Arbeitstag eines neuen Mitarbeiters rückt näher und Sie sind mit der Suche nach grundlegenden Informationen wie dem Startdatum, Notfallkontakten und Bankinformationen überfordert.

Die ClickUp Formular Vorlage beseitigt diesen Stress, indem es Ihnen hilft, saubere, organisierte Formulare in wenigen Minuten zu erstellen. Mit dem Feature der benutzerdefinierten Felder von ClickUp für alles, von persönlichen Angaben bis hin zu berufsspezifischen Informationen, werden alle wichtigen Mitarbeiterinformationen genau und sicher erfasst.

Noch besser: Die Antworten werden automatisch sortiert und sind sofort einsatzbereit. So können Sie sich die manuelle Nachbearbeitung sparen und sich auf ein reibungsloses Onboarding-Erlebnis für Ihren neuen Mitarbeiter konzentrieren.

✨ Ideal für: HR Teams, die das Onboarding von Mitarbeitern verwalten, und alle, die die Erfassung und Organisation wichtiger Mitarbeiterinformationen vereinfachen möchten.

2. ClickUp Formular für Mitarbeiterbewertung Vorlage

ClickUp Bewertung Formular Vorlage

Seien wir ehrlich: Mitarbeiterbeurteilungen können sowohl für die Personalabteilung als auch für die Führungskräfte eine lästige Pflicht sein.

Der Prozess kann manchmal überwältigend sein, da sich die Mitarbeiter mit vielen Dokumenten befassen, versuchen, sich an wichtige Meilensteine zu erinnern und für Fairness zu sorgen.

Hier kommt das kostenlose ClickUp Formular für Mitarbeiterbewertung Vorlage kommt ins Spiel. Es vereinfacht die Leistungsbeurteilung mit einem strukturierten, benutzerfreundlichen Format, das alles erfasst, was Sie brauchen - schnell und präzise.

Die Vorlage erleichtert das Sammeln von wertvollem Feedback, das Erkennen von verbesserungswürdigen Bereichen und die Nachverfolgung des individuellen Fortschritts im Laufe der Zeit. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, Details wie Titel, Leistungen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erfassen, um eine einheitliche, faire und zielgerichtete Bewertung zu gewährleisten.

Ideal für: HR-Teams und Manager, die Mitarbeiterbewertungen vereinfachen, die Nachverfolgung von Leistungen verbessern und einen fairen, konsistenten Bewertungsprozess schaffen möchten, der dem Team tatsächlich zugute kommt

3. ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback-Bewertung

Haben Sie sich jemals gefragt, was Ihr Team über das Management, das Arbeitsumfeld oder sogar über die "Vergünstigungen" denkt, von denen jeder spricht? Ehrliches Mitarbeiterfeedback kann über den Erfolg eines Arbeitsplatzes entscheiden, aber es zu sammeln, kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn das Feedback verstreut ist und sich nur schwer umsetzen lässt.

Nutzen Sie stattdessen die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback . Diese Vorlage vereinfacht das Sammeln und Verwalten von aussagekräftigen Erkenntnissen aus Ihrem Team.

Mit benutzerdefinierten Feldern wie Unternehmenskultur, Rollenklarheit und Entwicklungsmöglichkeiten können Sie die täglichen Herausforderungen angehen und die Zufriedenheit Ihres Teams verbessern. Das ist noch nicht alles

🍪 Bonus: Mithilfe leistungsstarker Visualisierungen können Sie auch die Stimmung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit nachverfolgen, wodurch Sie Muster erkennen und schnell handeln können, bevor aus kleinen Bedenken größere Probleme werden. Durch die Zentralisierung des Feedbacks an einer Stelle fördert diese Vorlage offene, strukturierte Unterhaltungen, die das Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Führungskräften stärken.

✨ Ideal für: HR-Teams und Manager, die Transparenz fördern, die Stimmung im Team nachverfolgen und eine blühende, vertrauensvolle Arbeitskultur aufbauen möchten.

4. ClickUp Internes Formular für die Beschäftigung Vorlage

clickUp internes Formular für die Beschäftigung Vorlage

Die interne Besetzung offener Positionen ist eine Win-Win-Situation: Sie spart Zeit und Ressourcen und zeigt Ihrem Team, dass Sie Wert auf seine Entwicklung legen. Die einzige Herausforderung besteht darin, alle Mitarbeiterinformationen zu sammeln, die Rollen zu überprüfen und die Bewerbungen manuell zu verwalten, was sich anfühlen kann, als würde man einen endlosen Stapel Papierkram hin- und herschieben.

Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Internes Formular für die Beschäftigung Vorlage tritt ein, um den Tag zu retten.

Diese Vorlage vereinfacht den internen Einstellungsprozess, indem sie Ihnen hilft, schnell und präzise wichtige Daten zu erfassen, wie z. B. Mitarbeiterdaten, aktuelle Rollen und relevante Fähigkeiten.

Da alles digitalisiert und zentralisiert ist, vermeiden Sie Verwechslungen, stellen die Einhaltung der Einstellungsrichtlinien sicher und bieten Ihren Mitarbeitern einen reibungslosen, stressfreien Ablauf.

✨ Ideal für: HR Teams, die die interne Rekrutierung vereinfachen, Bewerbungen nahtlos nachverfolgen und genaue, konforme Mitarbeiterdaten pflegen möchten.

5. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung

ClickUp Vorlage für eine Umfrage zum Mitarbeiterengagement

Laut der neuesten Gallup-Bericht fühlen sich 51 % der Mitarbeiter unzufrieden. Das ist mehr als die Hälfte Ihrer Belegschaft, die sich unbeteiligt, unmotiviert oder durch ihre täglichen Aufgaben gequält fühlt.

Mit geeigneten tools wie dem ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung können Sie echte Erkenntnisse über die Mitarbeiterzufriedenheit und die Unternehmenskultur gewinnen.

Mit dieser Vorlage können Sie gezielte Umfragen mit benutzerdefinierten Fragen erstellen, die die Stimmung Ihres Teams ermitteln. Ganz gleich, ob Sie die Arbeitszufriedenheit, die Bedingungen am Arbeitsplatz oder die Arbeitsmoral Ihres Teams bewerten möchten - die Vorlage erfasst all die "weichen" Dinge, die am Arbeitsplatz ignoriert werden.

Und das Beste daran? Die Antworten werden zentralisiert und stehen für die Analyse bereit, so dass Sie Trends erkennen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren können.

✨ Ideal für: Personalverantwortliche und Teamleiter, die das Engagement messen, Verbesserungen im Laufe der Zeit nachverfolgen und eine zufriedenere, produktivere Belegschaft aufbauen möchten.

Die Nachverfolgung und Organisation von Unternehmensprojekten ist mit der ClickUp Software sehr einfach und effektiv. Es ist eine sehr effektive Software, wenn es um Aufgabenmanagementprobleme und die Nachverfolgung des Fortschritts der Organisation laufender Aufgaben und Projekte geht.

Judy Hellen, Administrative Support Manager, righten A Soul Foundation

6. ClickUp Workshop Bewerbungsformular Vorlage

Vorlage für das Formular für die Anmeldung zum Workshop

Einen Workshop zu planen, kann sehr aufregend sein - bis man in Anmeldungen ertrinkt und keine Möglichkeit hat, sie zu verwalten.

Die ClickUp Workshop Anmeldeformular Vorlage vereinfacht das Verfahren, indem es Ihnen hilft, die Informationen der Teilnehmer schnell und effizient zu erfassen und zu verwalten.

Anstatt sich durch verstreute E-Mails oder unzusammenhängende Formulare zu kämpfen, zentralisiert diese Vorlage Schlüsselinformationen wie Namen, Kontaktdaten und Workshop-Termine an einem leicht zugänglichen Ort.

Und so funktioniert's: Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie das Formular an Ihre Bedürfnisse anpassen und sicherstellen, dass Sie nur relevante Daten von den Teilnehmern erfassen. Status wie "In Prüfung" oder "Genehmigt" erleichtern die Nachverfolgung des Fortschritts.

✨ Ideal für: HR Teams, Veranstaltungsplaner oder Manager, die die Teilnehmerregistrierung und Workshop-Organisation mit minimalem Aufwand rationalisieren möchten.

7. ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage

ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage

Jüngsten Daten zufolge erhält eine typische Stellenausschreibung in einem Unternehmen durchschnittlich 250 Bewerbungen -und seien wir ehrlich, die Verwaltung einer solchen Menge von Bewerbern ohne ein geeignetes System lädt zum Chaos ein.

Die ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage nimmt das Rätselraten aus dem Prozess heraus.

**Sie bietet Ihnen einen einzigen, organisierten Space zur Nachverfolgung von Bewerberinformationen, zur Planung von Vorstellungsgesprächen und zum Sammeln von Feedback von mehreren Interviewern

Da alles zentralisiert ist, können die Mitglieder des Teams problemlos auf die Bewertungen der Bewerber zugreifen, Notizen vergleichen und strukturiertes Feedback in Echtzeit geben.

✨ Ideal für: HR Teams und Recruiter, die ein rationalisiertes System benötigen, um Vorstellungsgespräche zu organisieren, Feedback zu verfolgen und sichere Einstellungsentscheidungen zu treffen, ohne Details zu übersehen.

8. ClickUp Bewerbungsformular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für ein Bewerbungsformular

Das Sortieren von Bewerbungen ist zeitaufwändig und kann schnell unübersichtlich werden, wenn man nicht organisiert ist. Am besten verwenden Sie dazu die ClickUp Formular Vorlage für Bewerbungsformulare .

Es vereinfacht den Einstellungsprozess, indem es Ihnen ermöglicht, schnell und konsistent Schlüsselinformationen von jedem Bewerber zu erfassen, wie z. B. persönliche Details, Bildungshintergrund und frühere Beschäftigungsverhältnisse

Da alle Bewerbungen an einem zentralen Speicherort gespeichert werden, können Sie sich von Papierspuren und verstreuten E-Mails verabschieden. Die Vorlage macht die Nachverfolgung und Überprüfung von Bewerbern zu einem Kinderspiel und hilft Ihnen, sich auf die Identifizierung von Spitzentalenten zu konzentrieren, anstatt in administrativer Arbeit zu ertrinken.

Darüber hinaus bietet sie eine benutzerfreundliche Erfahrung für Bewerber und zeigt, dass Ihr Unternehmen von Anfang an Wert auf Effizienz und Professionalität legt.

Ideal für: HR Teams und Personalverantwortliche, die den Bewerbungsprozess rationalisieren, Bewerberdaten organisieren und mühelos die besten Talente gewinnen möchten.

9. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern

ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu viel zu tun haben, ist die ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern ist Ihr bester Verbündeter.

Mit dieser Vorlage können Sie Folgendes erstellen und organisieren detaillierte Checklisten für das Onboarding die alles von der Einführung bis zur rollenspezifischen Schulung abdecken, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird.

Planen Sie Meetings zum Startdatum, weisen Sie wichtige Aufgaben zu und helfen Sie neuen Mitarbeitern, ihre Teams und die Unternehmenskultur kennenzulernen.

Darüber hinaus wird alles an einem Ort koordiniert, was die Nachverfolgung des Fortschritts erleichtert und sicherstellt, dass jeder neue Mitarbeiter über die Tools und Schlüsselinformationen verfügt, die er für einen erfolgreichen Start benötigt.

✨ Ideal für: HR-Teams und Manager, die das Onboarding rationalisieren, Mitarbeiterinformationen organisieren und neuen Mitarbeitern das Gefühl geben möchten, informiert und verbunden zu sein.

10. ClickUp Mitarbeiterverzeichnis Vorlage

Zentralisieren Sie alle Mitarbeiterinformationen an einem Ort mit der ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterverzeichnis

Wir kennen das Problem: Ihr Kollege hat Geburtstag und Sie wollen ihm eine Torte schicken, aber die Nachverfolgung seiner Kontaktdaten ist eine Herausforderung, auf die Sie nicht vorbereitet sind.

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterverzeichnis macht Schluss damit, indem es Ihnen einen einzigen, organisierten hub für alle Mitarbeiterinformationen bietet. Egal, ob Sie die E-Mails oder die Rolle eines Mitarbeiters suchen oder herausfinden möchten, wer in welcher Abteilung arbeitet, mit dieser Vorlage sind Sie bestens bedient.

Wie es funktioniert: Dank der benutzerfreundlichen Suchfunktionen können Sie schnell auf aktuelle Datensätze zugreifen, überprüfen, wer im Büro ist, und sehen, wie die Teams strukturiert sind.

Außerdem eignet sie sich perfekt für neue Mitarbeiter, die das Team kennenlernen möchten, oder für alle, die schnell einen Kontakt suchen müssen, ohne Nachrichten mit der Frage "Wer kümmert sich darum?" zu versenden.

✨ Ideal für: HR-Teams, Manager und Mitarbeiter, die ihre Mitarbeiterdaten zentralisieren, die Kommunikation verbessern und die Verbindung zwischen allen Beteiligten aufrechterhalten möchten.

11. HR Employee Information Formular Vorlage by Collage

Diese Vorlage herunterladen

via Collage Für jeden Arbeitgeber ist es gesetzlich vorgeschrieben, genaue und aktuelle Mitarbeiterdaten zu führen. Die Vorlage HR Employee Information Form Template by Collage macht es einfach, alle Arten von Daten zu verwalten, von persönlichen Informationen bis hin zu Lohndetails und Startdaten.

Dieses kostenlose Formular stellt sicher, dass Sie alles erfassen, von den Namen und Wohnadressen der Mitarbeiter bis hin zu Lohnsätzen, Sozialleistungen und sogar Angaben zur Beurlaubung.

Und da der Gesetzgeber vorschreibt, dass Arbeitgeber bestimmte Mitarbeiterdaten für einen bestimmten Zeitraum aufbewahren müssen - auch nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters -, kann eine saubere Organisation von Anfang an eine mögliche spätere Haftung verhindern.

✨ Ideal für: Arbeitgeber und Personalverantwortliche, die eine übersichtliche, gesetzeskonforme Methode zur Erfassung und Verwaltung von Mitarbeiterdaten suchen und gleichzeitig sicherstellen möchten, dass sie die Vorschriften zur Aufbewahrung von Unterlagen mühelos erfüllen.

12. CollageWord Vorlage für ein Formular für Mitarbeiterinformationen von AIHR

Diese Vorlage herunterladen

via AIHR Wussten Sie, dass das nicht rechtzeitige und korrekte Erfassen von Mitarbeiterdaten zu Fehlern in der Gehaltsabrechnung führen kann? kosten von über 600 Dollar pro Incident ?

Um diese Kosten zu vermeiden, bietet CollageWord's Employee Information Form Template by AIHR eine bessere Möglichkeit, Informationen über neue Mitarbeiter vom ersten Tag an zu verwalten.

Dieses Formular ist eine umfassende Momentaufnahme der persönlichen und arbeitsplatzbezogenen Details eines Mitarbeiters, vom Startdatum bis zu Notfallkontakten und Lohnsätzen.

Dieses Tool vereinfacht administrative Aufgaben und sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiterdaten organisiert, sicher und auf dem neuesten Stand sind. Es bietet kostenlose, anpassbare Vorlagen in den Formaten PDF und Word.

✨ Ideal für: HR-Teams und Arbeitgeber, die eine effiziente, gesetzeskonforme Lösung für die Erfassung und Verwaltung von Mitarbeiterdaten beim Onboarding suchen.

Diese Vorlage herunterladen

via Charlie Die Aufnahme eines neuen Mitarbeiters ist aufregend, aber nicht ohne Charlies PDF-Vorlage für ein Formular für Mitarbeiterdaten ,, die Ihnen hilft, alle Mitarbeiterinformationen zu erfassen.

Die Vorlage ist für Überprüfungen vor der Einstellung in der ersten Woche gedacht. Sie können wichtige Details wie Informationen zum Recht auf Arbeit (Pass- und Sozialversicherungsnummern) vor dem Einstellungsdatum des Mitarbeiters erfassen und so die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen vom ersten Tag an sicherstellen.

In der ersten Woche können Sie dann die noch offenen Fragen klären, indem Sie die Kontaktdaten für Notfälle, persönliche E-Mail-Adressen und sogar Essensvorlieben erfassen.

Es gibt zwar fortschrittlichere Tools für die Mitarbeitererfassung, aber diese PDF-Vorlage ist eine kostengünstige, einfache Lösung für Geschäfte, die nicht bereit sind, in Software zu investieren.

✨ Ideal für: Kleine Geschäfte oder Teams der Personalabteilung, die nach einer kostengünstigen, unkomplizierten Möglichkeit suchen, wichtige Mitarbeiterinformationen während der Einarbeitung zu erfassen und zu verwalten.

14. Vorlage für Mitarbeiterempfehlungsformular von 123 Form Builder

Diese Vorlage herunterladen

via 123 Formular-Ersteller Die Einstellung von Spitzenkräften ist nicht einfach, aber Ihre besten Anwerber sitzen wahrscheinlich direkt in Ihrem Büro: Ihre Mitarbeiter. Mit der Vorlage Employee Referral Form Template by 123 Form Builder können Teams mühelos erstklassige Kandidaten empfehlen.

Und so funktioniert es: Dieses anpassbare Formular sammelt alle wichtigen Mitarbeiterinformationen und Bewerberdetails, wie z. B. die Positionen, für die man sich bewirbt, und unterstützende Dateien wie Lebensläufe.

Es ist kein Code erforderlich - Sie können das Formular einfach per Drag & Drop an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Sie können es über sichere Links veröffentlichen, auf Ihrer Website einbetten oder über Plattformen wie Facebook oder WordPress freigeben.

Nach dem Absenden werden alle Empfehlungen in einer sicheren Online-Datenbank gespeichert und können so leicht überprüft werden. Greifen Sie über ein zentrales Dashboard auf die Daten zu, exportieren Sie sie in CSV oder Excel, oder integrieren Sie das Formular in Tools wie Google Drive, um die Nachverfolgung zu vereinfachen.

✨ Ideal für: Teams, die ihren Mitarbeiterempfehlungsprozess digitalisieren und beschleunigen und eine stärkere Talentpipeline aufbauen möchten.

15. Vorlage für ein Formular zur Gesundheitsinformation für Arbeitnehmer von 123 Form Builder

Diese Vorlage herunterladen

via 123 Formular-Ersteller Was die Gesundheit der Mitarbeiter betrifft, so konzentrieren sich die meisten Unternehmen auf Bereiche mit direkten Kosten oder Verbindlichkeiten, wie Verletzungen am Arbeitsplatz, Arbeitsunfähigkeitsansprüche oder die Inanspruchnahme von Hilfsprogrammen für Mitarbeiter. Aber diese Metriken kratzen kaum an der Oberfläche des allgemeinen körperlichen und geistigen Wohlbefindens Ihrer Belegschaft.

Die Entwicklung effektiver Gesundheitsstrategien - oder die Messung ihrer Auswirkungen - ist ohne systematische Datenerfassung nahezu unmöglich.

Die Vorlage für ein Formular zur Information über die Gesundheit der Mitarbeiter von 123 Form Builder hilft Unternehmen, diese Herausforderung zu meistern.

Sie vereinfacht die Erfassung wichtiger gesundheitsbezogener Daten - von der Krankengeschichte und chronischen Bedingungen bis hin zu Impfunterlagen und Kontaktpersonen für Notfälle - auf sichere und bequeme Weise.

✨ Ideal für: Organisationen, die sich dem Aufbau einer Gesundheitskultur, der Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter und der Bewältigung der steigenden Gesundheitskosten mit systematischen, datengesteuerten Lösungen verpflichtet haben.

16. Vorlage für ein ärztliches Einverständnis des Mitarbeiters by 123 Form Builder

Diese Vorlage herunterladen

via 123 Formular-Ersteller Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels und der steigenden Gesundheitskosten ist die Gesundheit der Mitarbeiter keine Option mehr.

Die Vorlage für ein ärztliches Einverständnis des Mitarbeiters von 123 Form Builder vereinfacht den Prozess und sorgt dafür, dass Arbeitgeber und neue Mitarbeiter den Papierkram schnell, sicher und bequem nachverfolgen können.

Mit dieser gebrauchsfertigen Vorlage können Sie die ärztlichen Einverständniserklärungen per E-Mail an neue Mitarbeiter versenden. Die Mitarbeiter können die Formulare von zu Hause oder unterwegs abschließen.

Ihre Antworten werden sicher gespeichert und sind für die Teams der Personalabteilung leicht zugänglich. So wird sichergestellt, dass die Mitarbeiterdaten geordnet sind und den Datenschutzanforderungen entsprechen.

✨ Ideal für: HR Teams, die nach einer sicheren, digitalen Lösung für die Verwaltung von Formularen für die ärztliche Einwilligung bei der Einstellung von Mitarbeitern suchen.

Sammeln Sie Ihre Mitarbeiterinformationen mit ClickUp

Mit den Vorlagen für Formulare für Mitarbeiterinformationen von ClickUp können Sie wichtige Mitarbeiterdaten schnell, präzise und mühelos erfassen.

Die anpassbaren Felder stellen sicher, dass Sie alles, was Sie brauchen, erfassen - von persönlichen Angaben bis hin zu steuerlichen Formularen -, ohne dass es zu einem Hin und Her kommt.

Nach dem Absenden werden die Informationen übersichtlich in Aufgaben gegliedert und in einem einzigen, sicheren Hub gespeichert, auf den Sie jederzeit zugreifen können. Anmeldung bei ClickUp und bringen Sie Ordnung in Ihre Mitarbeiterinformationen.