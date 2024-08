10 Herausforderungen beim Onboarding von Mitarbeitern & Lösungen

Ein herzliches Willkommen ist ein langer Weg!

Untersuchungen zeigen, dass der erste Eindruck neue Mitarbeiter davon überzeugen kann, langfristig im Unternehmen zu bleiben (oder auch nicht).

Ein effektiver Onboarding-Prozess spricht Bände über das Unternehmen und das Management und gibt den Ton für die kommenden Tage, Monate und Jahre an. Er zeigt, dass Ihnen Ihre neuen Mitarbeiter am Herzen liegen und dass Sie wollen, dass sie sich gut entwickeln. Schließlich sind die Neuzugänge von heute die Leistungsträger von morgen!

Doch beim Onboarding in großem Maßstab ergeben sich zwangsläufig einige Herausforderungen. Als Personalleiter oder Einstellungsmanager müssen Sie die Hindernisse überwinden und die Konsistenz des Onboarding aufrechterhalten.

Wir helfen Ihnen dabei, diese Herausforderungen zu erkennen und bieten mögliche Lösungen an.

10 Onboarding-Herausforderungen und Lösungen

Lassen Sie uns einen Blick auf die 10 Onboarding-Herausforderungen werfen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, und auf die Möglichkeiten, sie zu bewältigen.

1. Unzulässige Stellenbeschreibung

Der größte Onboarding-Fehler ist einer, den Sie an der Wurzel ausmerzen können - die Veröffentlichung vager Stellenbeschreibungen. Die Wiederholung alter Stellenausschreibungen ist keine gute Idee, denn wahrscheinlich hat sich seit der letzten Einstellung eine Menge geändert.

Wenn Sie sich nicht klar genug darüber sind, was die Rolle mit sich bringt, welche Fähigkeiten und Qualifikationen erforderlich sind und wie die Vergütung aussieht, ziehen Sie möglicherweise die falschen Talente an. In solchen Fällen müssen Sie den Einstellungsprozess von Grund auf neu beginnen, was teuer und zeitaufwändig ist.

Lösung

Zusammenarbeit mit der höheren Führungsebene: Personalleiter oder Personalverantwortliche können mit den Abteilungsleitern zusammenarbeiten, um zu skizzieren, was das Unternehmen von einem potenziellen Mitarbeiter erwartet, und eine entsprechende Stellenbeschreibung entwickeln

Personalleiter oder Personalverantwortliche können mit den Abteilungsleitern zusammenarbeiten, um zu skizzieren, was das Unternehmen von einem potenziellen Mitarbeiter erwartet, und eine entsprechende Stellenbeschreibung entwickeln Alle relevanten Informationen einbeziehen: Sicherstellen, dass die Stellenausschreibung Folgendes enthält: einen klaren Titel, Verantwortlichkeiten und Erwartungen, "Must-have"- und "Nice-to-have"-Fähigkeiten, Qualifikationen, Gehalt und Sozialleistungen, Arbeitsweise und eine kurze Einführung in das Unternehmen

Sicherstellen, dass die Stellenausschreibung Folgendes enthält: einen klaren Titel, Verantwortlichkeiten und Erwartungen, "Must-have"- und "Nice-to-have"-Fähigkeiten, Qualifikationen, Gehalt und Sozialleistungen, Arbeitsweise und eine kurze Einführung in das Unternehmen Aktualisierung der Dokumente: Wenn Sie eine alte Stellenbeschreibung verwenden müssen, aktualisieren Sie sie gründlich, damit sie den aktuellen Vorstellungen und Bedürfnissen des Unternehmens entspricht

2. Übermäßiger manueller Papierkram

Wenn ein neuer Mitarbeiter einsteigt, macht ihn das Standard-Onboarding-Programm mit den Systemen, Vorschriften, tools, rechtlichen Unterlagen, Arbeitsmethoden und Sozialleistungen des Unternehmens vertraut.

Oft ist damit zu viel manueller Papierkram verbunden, was zu einem schlechten Onboarding-Erlebnis führt. Denn seien wir ehrlich: Niemand mag es, am ersten Arbeitstag mit einem Haufen von Dokumenten bombardiert zu werden - das ist überwältigend und setzt den Mitarbeiter unnötig unter Druck.

Lösung

Papierlos arbeiten: Reduzieren Sie den Papierkram und digitalisieren Sie die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter mit einer Onboarding-Software, die sowohl für Rollen im Büro als auch im Außendienst geeignet ist. Stellen Sie alle Onboarding-Dokumente in einem sicheren, zentralisierten Repository zusammen und geben Sie sie bei Bedarf für neue Mitarbeiter frei

Reduzieren Sie den Papierkram und digitalisieren Sie die Einarbeitung Ihrer Mitarbeiter mit einer Onboarding-Software, die sowohl für Rollen im Büro als auch im Außendienst geeignet ist. Stellen Sie alle Onboarding-Dokumente in einem sicheren, zentralisierten Repository zusammen und geben Sie sie bei Bedarf für neue Mitarbeiter frei Frühzeitig beginnen: Warten Sie nicht auf den Tag der Einstellung - senden Sie die notwendigenonboarding-Dokumente ein oder zwei Tage vorher als Teil des Willkommenspakets. So hat der neue Mitarbeiter etwas Zeit, die Unterlagen durchzugehen, seine Rolle besser zu verstehen und eventuelle Abfragen vorab zu klären

Warten Sie nicht auf den Tag der Einstellung - senden Sie die notwendigenonboarding-Dokumente ein oder zwei Tage vorher als Teil des Willkommenspakets. So hat der neue Mitarbeiter etwas Zeit, die Unterlagen durchzugehen, seine Rolle besser zu verstehen und eventuelle Abfragen vorab zu klären Teilen Sie rollenspezifische Dokumente: Anstatt die gesamte Liste der Dokumente während des Preboardings freizugeben, stellen Sie nur relevante Informationen zur Verfügung (z. B. abteilungsspezifische Tools, Schulungsmodule, SOPs und die Struktur des Teams), um von Anfang an für Ordnung zu sorgen und ein positives Onboarding-Erlebnis für die Mitarbeiter zu schaffen

Netflix ist dafür ein gutes Beispiel. Cecili Reid, der als Software-Ingenieur bei Netflix angefangen hat, gibt seinen Onboarding-Prozess bei dem Unternehmen in einem persönlichen Medium-Beitrag :

_"Als ich am ersten Tag meine E-Mail öffnete, erhielt ich einen Onboarding-Plan von meinem Onboarding-Buddy. Ein Onboarding-Buddy ist eine engagierte Person in meinem Team, die den neuen Mitarbeitern während ihrer Einarbeitung die Grundlagen zeigt. Der Onboarding-Plan war für mein Team und mich benutzerdefiniert und bestand aus Materialien, die ich lesen sollte, oder aus Dingen, die ich zu erledigen hatte, um meine Anmeldedaten und meine Umgebung einzustellen, oder aus Vorschlägen, die meine Eingliederung reibungsloser gestalten sollten. Ich habe den Plan in meiner Freizeit zwischen den Team Meetings oder Onboarding Sitzungen durchgearbeitet und mich täglich mit meinem Onboarding Buddy getroffen

mein Buddy und mein Plan haben mir geholfen zu entscheiden, worauf ich mich bei meiner Einarbeitung wirklich konzentrieren muss

3. Sie erklären Ihre Onboarding-Software nicht

Ihre onboarding-Software für Mitarbeiter vereinheitlicht die verschiedenen Komponenten des Einführungsprozesses. Sie beseitigt die "Nervosität", mit der ein Mitarbeiter am ersten Tag zu kämpfen hat, hilft ihm, sich in seine neue Rolle einzufinden, und ermöglicht es Personalverantwortlichen, den Fortschritt nachzuverfolgen.

Personalverantwortliche gehen häufig davon aus, dass der Mitarbeiter mit dem Onboarding-Tool vertraut ist, was jedoch nicht immer zutrifft. Ohne Anleitung zur Nutzung der Software fühlen sich die Mitarbeiter verwirrt und nutzen sie nicht optimal, und die Personalverantwortlichen können sich kein klares Bild vom Fortschritt des neuen Mitarbeiters machen.

Lösung

Schulungen anbieten: Bieten Sie aufgezeichnete Materialien oder persönliche Schulungen an, um Ihre Mitarbeiter durch die Onboarding-Software zu führen. Geben Sie ihnen etwas Zeit, um mit dem Tool zu spielen

Bieten Sie aufgezeichnete Materialien oder persönliche Schulungen an, um Ihre Mitarbeiter durch die Onboarding-Software zu führen. Geben Sie ihnen etwas Zeit, um mit dem Tool zu spielen Erläutern Sie die Feinheiten: Gehen Sie auf das Tool ein und erklären Sie jedes noch so kleine Detail. Stellen Sie sicher, dass jeder - unabhängig von seinen technischen Kenntnissen - die Software wie seine Westentasche versteht

Gehen Sie auf das Tool ein und erklären Sie jedes noch so kleine Detail. Stellen Sie sicher, dass jeder - unabhängig von seinen technischen Kenntnissen - die Software wie seine Westentasche versteht Herausforderungen ansprechen: Ermutigen Sie neue Mitarbeiter, Fragen zum Tool zu stellen, und helfen Sie ihnen, wenn sie über ein Problem stolpern

4. Informationsüberflutung in den ersten paar Tagen

Personalleiter können neue Mitarbeiter während des Eingewöhnungsprozesses mit Informationen überhäufen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dies geschieht in den ersten Tagen oder Wochen nach der Einstellung. Da sie zu viel zu tun haben, fällt es den neuen Mitarbeitern schwer, das zu verarbeiten, was man ihnen vorsetzt.

Es ist zwar wichtig, Schlüsselinformationen zu vermitteln, die den Mitarbeitern helfen, ihre Aufgaben zu verstehen und zu erfüllen, aber wenn sie mit Informationen überhäuft werden, wird der Übergang nur noch komplizierter.

Lösungen

Arbeitnehmerhandbuch:Gestaltung eines Mitarbeiterhandbuchs (ein Dokument, das die Unternehmensrichtlinien enthält), um zu vermitteln, was am Arbeitsplatz akzeptiert wird und was nicht. Es sollte als Anlaufstelle dienen, um Abfragen zur Kommunikation im Team, zur Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Nutzung von Unternehmensressourcen/-eigentum, zur Kleiderordnung und zu disziplinarischen Regeln zu beantworten.

Wenn Sie sich abenteuerlich fühlen, versuchen Sie es mit Nordstorm - deren Mitarbeiterhandbuch ist eine Unternehmensphilosophie, die in einem einzigen, prägnanten Satz zusammengefasst ist: "Benutze in allen Situationen ein gutes Urteilsvermögen. Es wird keine zusätzlichen Regeln geben

Obwohl ihr abgeschlossenes Handbuch etwa 7500 Wörter lang ist, gelingt es ihnen hervorragend, ihre Kernphilosophie mit Witz und Prägnanz zu erfassen.

Checkliste für das Onboarding: Halten Sie eine Checkliste für das Onboarding bereitbegrüßung neuer Mitarbeiter im Unternehmen. Diese Checkliste sorgt für ein einheitliches Onboarding-Erlebnis, beseitigt Fehler und stellt sicher, dass alles reibungslos abläuft. Sie können auch Folgendes verwendenonboarding-Vorlagen verwenden, um diesen Prozess zu vereinfachen

Halten Sie eine Checkliste für das Onboarding bereitbegrüßung neuer Mitarbeiter im Unternehmen. Diese Checkliste sorgt für ein einheitliches Onboarding-Erlebnis, beseitigt Fehler und stellt sicher, dass alles reibungslos abläuft. Sie können auch Folgendes verwendenonboarding-Vorlagen verwenden, um diesen Prozess zu vereinfachen Geben Sie ihnen Zeit: Geben Sie das Mitarbeiterhandbuch ein paar Tage vor dem Eintrittstermin frei (zusammen mit den Onboarding-Unterlagen) und geben Sie den neuen Mitarbeitern Zeit, sich mit dem Ethos des Unternehmens vertraut zu machen. Am Tag ihres Eintritts können Sie direkt mit der Orientierung beginnen und sie ihren Teamkollegen vorstellen

5. Kein Feedback einholen

Wahrscheinlich empfinden nicht alle Mitarbeiter das Onboarding gleich. Eine der besten Methoden, um anfängliche Schwierigkeiten zu vermeiden, ist, neue Mitarbeiter nach ihren Erfahrungen beim Onboarding zu fragen.

Neue Mitarbeiter sind in den ersten Wochen am engagiertesten und geben wahrscheinlich ein transparenteres Feedback. Wenn Sie im Laufe der Zeit Feedback sammeln und zusammenstellen, erhalten Sie ein genaues Bild davon, was Ihre Mitarbeiter schätzen und was Sie besser erledigen können. Dies kann Ihnen bei der Feinabstimmung des Onboarding-Prozesses helfen.

Lösung

Fühlen Sie sich wohl: Mitarbeiter, die sich willkommen und umsorgt fühlen, fühlen sich in ihrer Rolle wohl. Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der konstruktives Feedback geschätzt und bearbeitet wird, damit die Mitarbeiter wissen, dass ihre Meinung zählt

Mitarbeiter, die sich willkommen und umsorgt fühlen, fühlen sich in ihrer Rolle wohl. Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der konstruktives Feedback geschätzt und bearbeitet wird, damit die Mitarbeiter wissen, dass ihre Meinung zählt Führen Sie persönliche Sitzungen durch: Sie können einen persönlicheren Ansatz verfolgen, indem Sie persönliche Sitzungen mit neuen Mitarbeitern abhalten. So können die Teams der Personalabteilung spezifische Fragen stellen und das Feedback nutzen, um die Einarbeitung zu verbessern

Sie können einen persönlicheren Ansatz verfolgen, indem Sie persönliche Sitzungen mit neuen Mitarbeitern abhalten. So können die Teams der Personalabteilung spezifische Fragen stellen und das Feedback nutzen, um die Einarbeitung zu verbessern Durchführen von Erhebungen und Umfragen: Quantitative Erhebungen vermitteln Ihnen ein ganzheitliches Bild der Onboarding-Erfahrungen in großem Maßstab. Stellen Sie Fragen zu Ressourcen und Meilensteinen, um herauszufinden, was für die Mitarbeiter besonders wichtig ist, und führen Sie kurze Umfragen durch, um zu verstehen, wie sie sich an ihren Arbeitsplatz gewöhnen

Bei ClickUp sind wir bestrebt, unsere Onboarding-Prozesse mit Hilfe des hilfreichen Feedbacks von neuen Mitarbeitern ständig zu verbessern. Neue Mitarbeiter füllen spezielle Formulare aus, um uns mitzuteilen, wie sie sich während des Onboarding-Prozesses fühlen. Sie geben auch ihre Verbesserungsvorschläge für das Programm frei. Außerdem verwenden wir Dashboards, um diese Daten zu visualisieren und die Bereiche nachzuverfolgen, in denen wir das Onboarding insgesamt verbessern können.

6. Keine Einstellung von klaren Erwartungen

Der Eintritt eines neuen Mitarbeiters in Ihr Team bringt viele Veränderungen mit sich - sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen. Einer der größten Fehler, den HR-Teams machen können, ist, nicht frühzeitig klare Erwartungen einzustellen.

Klarheit über die Aufgabe, die Erwartungen und die täglichen Abläufe kann einen großen Unterschied bei der Einarbeitung ausmachen.

Lösung

Erstellen Sie Erwartungen: Bevor Sie einem neuen Mitarbeiter die Erwartungen mitteilen, sollten Sie eine Liste der Erwartungen erstellen und verfeinern. Dadurch werden Missverständnisse vermieden und die Einstellung rationalisiert. Die Liste sollte die Werte und Leistungen enthalten, die von dem Mitarbeiter als Einzelperson und als Mitglied des Teams erwartet werden, sowie die Ressourcen, die ein neuer Mitarbeiter vom Unternehmen erwarten kann

Bevor Sie einem neuen Mitarbeiter die Erwartungen mitteilen, sollten Sie eine Liste der Erwartungen erstellen und verfeinern. Dadurch werden Missverständnisse vermieden und die Einstellung rationalisiert. Die Liste sollte die Werte und Leistungen enthalten, die von dem Mitarbeiter als Einzelperson und als Mitglied des Teams erwartet werden, sowie die Ressourcen, die ein neuer Mitarbeiter vom Unternehmen erwarten kann Erwartungen kommunizieren: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie mitteilen, wann ein Bewerber von Ihnen hören sollte. Nehmen Sie sich während der Einstellungsphase ein paar Minuten Zeit, um zu erklären, was von den Mitarbeitern erwartet wird

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie mitteilen, wann ein Bewerber von Ihnen hören sollte. Nehmen Sie sich während der Einstellungsphase ein paar Minuten Zeit, um zu erklären, was von den Mitarbeitern erwartet wird Erwartungen verwalten und nachverfolgen: Es ist nicht einfach, die Erwartungen durchzusetzen und zu sehen, ob sie erfüllt werden. Um den Mitarbeitern zu helfen, sich in der Rolle zurechtzufinden und ihre Fortschritte nachzuverfolgen, können Sieeinen Plan für 30-60-90 Tage erstellenerstellen, der dieonboarding-Ziele und Erwartungen in kleinere Phasen unterteilt

7. Onboarding nicht kontextualisieren

In komplexen Unternehmen fühlt sich ein neuer Mitarbeiter oft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Die Dinge entwickeln sich zu schnell für sie, und sie fühlen sich ahnungslos.

Das Problem wird noch größer, wenn Sie eine Onboarding-Reise nach Schema F durchführen, bei der die Fähigkeiten und Erwartungen des neuen Mitarbeiters nicht berücksichtigt werden.

Lösung

Sparen Sie sich die Einführung: Kontextbezogene Einstellungserfahrungen sind fesselnd, was das Gegenteil eines Einführungsvideos ist. Es verschwendet Zeit und widerspricht dem nächsten Schritt im Prozess

Reid betont, dass keine der Onboarding-Sitzungen bei Netflix langweilig war.

"Niemand will ein oder zwei Stunden lang in einem Raum (oder in meinem Fall vor einem Computer) sitzen und jemandem zusehen, der von den Folien abliest. Jede dieser Präsentationen war auf irgendeine Weise interaktiv und bezog sehr interessante Konzepte oder Themen von Netflix mit ein, was sehr erfrischend war. Zum Beispiel beinhaltete eine Präsentation ein Spiel mit Kahoot! um unser Wissen zu testen

Schaffen Sie einen kontextabhängigen Flow bei der Einstellung: Der beste Weg, um sicherzustellen, dass sich neue Mitarbeiter mit ihrer Rolle verbunden fühlen, ist eine interaktive Onboarding-Reise, die auf ihre Abteilung und ihr Profil abgestimmt ist

Der beste Weg, um sicherzustellen, dass sich neue Mitarbeiter mit ihrer Rolle verbunden fühlen, ist eine interaktive Onboarding-Reise, die auf ihre Abteilung und ihr Profil abgestimmt ist Erklären Sie den Prozess: Ein kontextbezogener Onboarding Flow ist am effektivsten, wenn ein neuer Mitarbeiter weiß, wie er ihn nutzen kann. HR Teams sollten das Setup im Vorfeld erklären, damit die Mitarbeiter das Beste daraus machen können

8. Geringes Engagement der Mitarbeiter

Nach Angaben von Gallup sind nur 23 % der Arbeitnehmer in ihrer Arbeit engagiert weltweit. Unzufriedenheit mit der Arbeit und der Karriere, schlechte Erfahrungen mit Managern und ein mangelndes Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Unternehmen sind die Ursachen.

Die Teams der Personalabteilung müssen mehr Aufwand betreiben, um die Metriken für das Engagement neu zu beleben. Und wie könnte man das besser erledigen als mit einem bleibenden ersten Eindruck?

Lösung

Schaffen Sie eine starke interne Kultur: Neu eingestellte Mitarbeiter beobachten, wie andere Mitarbeiter arbeiten, und stellen sich selbst in ihren Positionen vor. Wenn es Ihnen gelingt, einen kollaborativen und ermutigenden internen Space für die Mitarbeiter zu schaffen, werden sich neue Mitarbeiter bei der Arbeit stärker engagiert fühlen

Neu eingestellte Mitarbeiter beobachten, wie andere Mitarbeiter arbeiten, und stellen sich selbst in ihren Positionen vor. Wenn es Ihnen gelingt, einen kollaborativen und ermutigenden internen Space für die Mitarbeiter zu schaffen, werden sich neue Mitarbeiter bei der Arbeit stärker engagiert fühlen Anerkennung der Erfolge: Neue Mitarbeiter schätzen es, wenn Kollegen und Vorgesetzte ihre Arbeit anerkennen. Es ist ein enormer Vertrauensschub und ermutigt die Mitarbeiter, mehr Aufwand in ihre Arbeit zu stecken

Neue Mitarbeiter schätzen es, wenn Kollegen und Vorgesetzte ihre Arbeit anerkennen. Es ist ein enormer Vertrauensschub und ermutigt die Mitarbeiter, mehr Aufwand in ihre Arbeit zu stecken Häufig vorbeischauen: Wenn der Vorgesetzte oder jemand von der Personalabteilung gelegentlich vorbeischaut, zeigt das, dass man sich um den neuen Mitarbeiter kümmert. All diese kleinen Aufwände tragen wesentlich dazu bei, das Engagement der Mitarbeiter zu fördern

9. Nicht auf Unterschiede eingehen

Sie werden vielleicht feststellen, dass es zwischen neuen und alten Mitarbeitern große Meinungsverschiedenheiten gibt. Diese können auf Generations-, Kultur- oder Temperamentsunterschiede zurückzuführen sein. Es ist normal, unterschiedliche Ansichten zu haben, aber es muss ein gewisses Maß an Übereinstimmung zwischen den Mitarbeitern geben.

Ohne die Initiative des Personalleiters oder des Einstellungsleiters kann es schwierig sein, das Team auf derselben Seite zu halten und gemeinsame Ziele freizugeben.

Lösung

Mit gutem Beispiel vorangehen: Behandeln Sie jeden Mitarbeiter während des Einführungsprozesses mit dem gleichen Respekt. Versuchen Sie nicht, alle in die gleiche Form zu pressen, sondern lassen Sie Raum, um Unterschiede zu würdigen

Behandeln Sie jeden Mitarbeiter während des Einführungsprozesses mit dem gleichen Respekt. Versuchen Sie nicht, alle in die gleiche Form zu pressen, sondern lassen Sie Raum, um Unterschiede zu würdigen Schaffen Sie einen kollaborativen Space: Ermutigen Sie neue und alte Mitarbeiter zur Zusammenarbeit untereinander, zum gegenseitigen Kennenlernen, zur konstruktiven Lösung von Konflikten und zur Arbeit als Einheit

Ermutigen Sie neue und alte Mitarbeiter zur Zusammenarbeit untereinander, zum gegenseitigen Kennenlernen, zur konstruktiven Lösung von Konflikten und zur Arbeit als Einheit Mentorenprogramme einrichten: Ältere Mitglieder des Teams können neuen Mitarbeitern für einen bestimmten Zeitraum als Mentoren zur Seite stehen, um ihnen zu helfen, ihre Aufgaben zu verstehen. Diese Programme ermöglichen es neuen Mitarbeitern, zu lernen und sich mit den Höhergestellten im Team zu verbinden

10. Kein Buddy-System verwenden

Der Eintritt in ein neues Unternehmen ist eine große Umstellung. Auch wenn der Einarbeitungsprozess noch so reibungslos verläuft, fühlt er sich entmutigend an. Fällt es dem Mitarbeiter schwer, sich an seinen neuen Workspace zu gewöhnen, sinkt seine Motivation, und er könnte sogar einen Jobwechsel in Erwägung ziehen.

Neben einem Mentor brauchen sie auch die Unterstützung eines Kollegen, der sie (virtuell oder persönlich) durch ihren neuen Arbeitsplatz führt. Das hilft ihnen, die Feinheiten der Rolle zu verstehen. Ohne diese Unterstützung fehlt es dem gesamten Onboarding-System an der entscheidenden menschlichen Note.

Lösung

Bieten Sie einen Onboarding-Buddy an: Machen Sie es zur Standardpraxis, Ihrem neuen Mitarbeiter einen Onboarding-Buddy zur Seite zu stellen - einen Freund, der die ersten Tage am Arbeitsplatz weniger einschüchternd (und produktiver!) gestaltet Nach Angaben von Microsoft hat die Häufigkeit der Meetings zwischen den Onboarding-Buddies und den neuen Mitarbeitern einen erheblichen Einfluss darauf, wie die neuen Mitarbeiter ihre Produktivität einschätzen.

Von denjenigen, die sich innerhalb der ersten 90 Tage mindestens einmal mit ihrem Buddy trafen, waren 56 % der Meinung, dass der Buddy ihren Fortschritt in Richtung Produktivität in ihrer Rolle beschleunigte. Diese Zahl stieg mit zunehmender Häufigkeit der Meetings stetig an. Bei denjenigen, die sich zwei- bis dreimal trafen, stieg der Prozentsatz auf 73 %, und bei denjenigen, die sich vier- bis achtmal trafen, kletterte er auf 86 %.

Bemerkenswert ist, dass satte 97 % der neuen Mitarbeiter, die sich in den ersten 90 Tagen mehr als acht Mal mit ihrem Buddy trafen, ihrem Buddy zugute hielten, dass er ihnen zu einer schnellen Produktivität verhalf

Vertrauen stärken: Der Onboarding-Buddy unterstützt den Mitarbeiter, klärt ihn über die Prozesse des Unternehmens auf und stärkt sein Vertrauen

Der Onboarding-Buddy unterstützt den Mitarbeiter, klärt ihn über die Prozesse des Unternehmens auf und stärkt sein Vertrauen Ermutigung zum Knüpfen neuer Verbindungen: Der Buddy kann den Mitarbeiter anderen Mitgliedern des Teams vorstellen. Dadurch fühlen sie sich wohl, sich zu öffnen und Verbindungen am Arbeitsplatz aufzubauen

Ungelöste Onboarding-Probleme führen zu einer geringen Mitarbeiterzufriedenheit. Mit den Tipps, die wir in diesem Blogbeitrag besprochen haben, können Sie den Onboarding-Prozess vereinfachen.

Von dem Moment an, in dem Sie eine neue Stelle ausschreiben, bis hin zum Eintritt des Mitarbeiters in das Unternehmen und seiner Eingewöhnung, werden kleine Änderungen langfristig eine größere Wirkung haben.

Um alle Schritte in einem zentralen hub zu bündeln, benötigen Sie ein umfassendes HR tool. Was wäre besser geeignet als ClickUp's Human Resources Plattform ?

Verbessern Sie den Onboarding-Prozess mit der ClickUp HR-Plattform

Behalten Sie den Überblick über Leistung, Engagement und Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mit der anpassbarenClickUp Dashboards

Mit den Dashboards von ClickUp erhalten Sie Berichte in Echtzeit über zugewiesene oder abgeschlossene Aufgaben, die für die Aufgaben aufgewendete Zeit, das Datum der Fertigstellung und mehr

Sammeln Sie Feedback mit Hilfe von Umfragen, Erhebungen und Anfragen mit anpassbarenClickUp Formulare. Sie helfen Ihnen bei der Nachverfolgung der Antwortdaten Ihrer Mitarbeiter und liefern Ihnen Erkenntnisse zur Verbesserung des Onboarding-Prozesses

Sammeln Sie Feedback zum Onboarding mit ClickUp Formularen

Erstellen Sie Unternehmens-Wikis, um neue Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen mitClickUp Dokumente. Fügen Sie verschachtelte Seiten hinzu, bearbeiten Sie sie in Echtzeit, und halten Sie die Informationen auf dem neuesten Stand. Fügen Sie außerdem Kommentare hinzu, damit die Teams der Abteilungen bei Bedarf mitarbeiten können

Mit ClickUp Docs Informationen hinzufügen, bearbeiten und an Firmen-Wikis mitarbeiten

Offene Kommunikationskanäle zwischen Führungskräften, Managern und neuen Mitarbeitern einrichten mitClickUp Kommentare undClickUp Tags

Erlauben Sie neuen Mitarbeitern und der Leitung, über zugewiesene ClickUp-Kommentare und ClickUp-Tags über Aufgaben zu kommunizieren

ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihr HR-System zu personalisieren, indem Sie benutzerdefinierte Status und Felder erstellen. Sie können ein einheitliches Onboarding-Erlebnis schaffen und gleichzeitig rollenspezifische Elemente hinzufügen, um den Prozess zu kontextualisieren.

Bewältigen Sie Onboarding-Herausforderungen mit ClickUp-Vorlagen

Die Vorlagen von ClickUp bieten eine leistungsstarke Lösung, um verschiedene Onboarding-Herausforderungen für neue Teammitglieder zu bewältigen, darunter Informationsüberlastung, Wissenslücken, übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Mentoren und das Verständnis von Workflows, Systemen und Prozessen.

Mit den folgenden Vorlagen können Sie diese Probleme direkt angehen.

1. ClickUp Onboarding Checkliste Vorlage

Organisieren Sie Onboarding-Aufgaben mit ClickUp's Onboarding Checkliste Vorlage

Onboarding ist ein langer, gewundener Prozess. Wenn Sie Mitarbeiter in großem Umfang einstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie jeden Schritt abhaken - von der Erfassung der persönlichen Daten des Mitarbeiters über die Besprechung von Gehalt und Sozialleistungen bis hin zur Erfassung von Feedback nach dem Onboarding. ClickUp's Onboarding Checkliste Vorlage bietet Ihnen eine gebrauchsfertige Liste mit Aufgaben, die Sie auf dem Laufenden hält. Sie kommt mit:

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abschließen der Onboarding-Aufgaben

Echtzeit-Updates für den Status und den Fortschritt der Aufgaben

Option zur Einstellung von Fristen und Prioritäten

Diese Vorlage ist ein Lebensretter für vielbeschäftigte Personalverantwortliche, die sich besser organisieren und ein einheitliches Onboarding-Erlebnis gewährleisten möchten. Führungskräfte können diese Vorlage auch nutzen, um den Verlauf des Onboarding-Prozesses zu überwachen.

2. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern

Mit der ClickUp Vorlage für das Employee Onboarding ebnen Sie den Weg für einen reibungslosen Einstieg in eine neue Rolle

Mit der ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern können Sie Ihren neuen Mitarbeitern einen Fahrplan dafür geben, was in den ersten Wochen von ihnen erwartet wird und wie sie ihre Rollen in den ersten 90 Tagen nach ihrem Eintritt in das Unternehmen erfüllen können.

Es bietet den Mitarbeitern Klarheit bei der Bewältigung ihrer neuen Rolle, ohne ihnen ihre Autonomie zu nehmen. Sie können ihre Fortschritte anhand messbarer Ziele leicht nachverfolgen und bei Bedarf Vorgesetzte oder Kollegen um Hilfe bitten.

Die Vorlage fasst jedes kleine Detail zusammen, an das sich der Mitarbeiter erinnern muss, um seine Aufgabe zu erfüllen. Sie müssen nicht mit mehreren Dokumenten jonglieren, um ihre Rolle zu verstehen - sie können direkt zum Geschäft kommen!

3. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern (90 Tage)

Führen Sie neue Mitarbeiter innerhalb der ersten drei Monate nach ihrer Einstellung mit der ClickUp Vorlage für die Einarbeitung in ihr Unternehmen ein

Wenn Sie dem 30-60-90 Onboarding-Rahmen folgen, ClickUp's Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern würde perfekt zu Ihrem Workflow passen.

Sie hilft Ihnen dabei, einen Aktionsplan für den neuen Mitarbeiter zu erstellen, in dem beschrieben wird, was er in den ersten 30, 60 und 90 Tagen nach seinem Eintritt in das Unternehmen leisten und welche Art von Mitarbeiterschulung er erhalten sollte.

Nutzen Sie die Vorlage, um den Auftrag und die Vision der Rolle, spezifische Rollenbeschreibungen, die Eigentümerschaft, die wichtigsten Verantwortlichkeiten, die wichtigsten Interessengruppen und messbare Ziele zu erläutern.

Lassen Sie uns diesen Ansatz anhand eines Beispiels besser verstehen beispiel für das Onboarding .

Wenn wir einen 30-60-90 Plan für einen neuen Marketing-Analysten in einer Marketing-Agentur erstellen sollen, wird er etwa so aussehen:

Die ersten 30 Tage

Orientierung und Onboarding: Machen Sie sich mit der Unternehmenskultur, den Richtlinien und Verfahren vertraut. Meeting mit wichtigen Mitgliedern des Teams und Stakeholdern

Machen Sie sich mit der Unternehmenskultur, den Richtlinien und Verfahren vertraut. Meeting mit wichtigen Mitgliedern des Teams und Stakeholdern Erlernen von Tools und Systemen: Verstehen der von der Agentur verwendeten Tools und Plattformen für die Marketing-Analyse

Verstehen der von der Agentur verwendeten Tools und Plattformen für die Marketing-Analyse Studie früherer Kampagnen: Überprüfen Sie frühere Marketingkampagnen, um den Ansatz, die Erfolge und die verbesserungswürdigen Bereiche der Agentur zu verstehen

Überprüfen Sie frühere Marketingkampagnen, um den Ansatz, die Erfolge und die verbesserungswürdigen Bereiche der Agentur zu verstehen Hospitationen bei Teammitgliedern: Hospitieren Sie bei leitenden Analysten und anderen Mitgliedern des Teams, um Arbeitsabläufe und Prozesse zu verstehen

Hospitieren Sie bei leitenden Analysten und anderen Mitgliedern des Teams, um Arbeitsabläufe und Prozesse zu verstehen Beginnen Sie mit der Datenanalyse: Beginnen Sie mit der Analyse der Daten der letzten Kampagnen, um Trends, Muster und Erkenntnisse zu erkennen

Tage 31-60

Tiefes Eintauchen in die Daten: Fortgesetzte Analyse der Daten vergangener Kampagnen mit Fokus auf differenziertere und kontextbezogene Analysetechniken

Fortgesetzte Analyse der Daten vergangener Kampagnen mit Fokus auf differenziertere und kontextbezogene Analysetechniken Entwicklung von Berichterstattungsvorlagen: Erstellung standardisierter Vorlagen für die Berichterstattung über die Kampagnenleistung an Clients und interne Stakeholder

Erstellung standardisierter Vorlagen für die Berichterstattung über die Kampagnenleistung an Clients und interne Stakeholder Beitrag zu Strategiediskussionen: Teilnahme an Strategie-Meetings, Einbringung von Beiträgen auf der Grundlage von Datenanalysen und Recherchen

Teilnahme an Strategie-Meetings, Einbringung von Beiträgen auf der Grundlage von Datenanalysen und Recherchen Selbstständige Durchführung von Projekten: Selbstständige Übernahme kleinerer Projekte unter Anleitung von leitenden Mitgliedern des Teams

Selbstständige Übernahme kleinerer Projekte unter Anleitung von leitenden Mitgliedern des Teams Arbeiten Sie auf der Grundlage von Feedback: Holen Sie sich Feedback von Kollegen und Vorgesetzten und ermitteln Sie Bereiche, die verbessert und verfeinert werden können

Tage 61-90

Leitung kleinerer Projekte: Übernehmen Sie die Leitung kleinerer Marketing-Analytics-Projekte, von der Datenerhebung bis zur Analyse und Berichterstellung

Übernehmen Sie die Leitung kleinerer Marketing-Analytics-Projekte, von der Datenerhebung bis zur Analyse und Berichterstellung Präsentation von Ergebnissen: Präsentieren Sie die Ergebnisse unabhängiger Projekte vor dem Team und möglicherweise vor Kunden und zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen

Präsentieren Sie die Ergebnisse unabhängiger Projekte vor dem Team und möglicherweise vor Kunden und zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen Fähigkeiten verfeinern: Konzentrieren Sie sich auf die Verfeinerung bestimmter Fähigkeiten auf der Grundlage von Feedback und Selbsteinschätzung. Dies könnte die Verbesserung der Fähigkeiten zur Datenvisualisierung, das Erlernen fortgeschrittener statistischer Techniken oder die Beherrschung neuer Analysetools umfassen

Konzentrieren Sie sich auf die Verfeinerung bestimmter Fähigkeiten auf der Grundlage von Feedback und Selbsteinschätzung. Dies könnte die Verbesserung der Fähigkeiten zur Datenvisualisierung, das Erlernen fortgeschrittener statistischer Techniken oder die Beherrschung neuer Analysetools umfassen Mitwirkung bei der Strategieentwicklung: Aktive Mitwirkung bei der Entwicklung von Marketingstrategien für kommende Kampagnen

Aktive Mitwirkung bei der Entwicklung von Marketingstrategien für kommende Kampagnen Vorbereitung auf die nächste Phase: Reflektieren Sie die Errungenschaften und Herausforderungen der ersten 90 Tage und setzen Sie das Gelernte in der nächsten Phase Ihrer Rolle in der Agentur um

Sie können die Vorlage auch so anpassen, dass sie den Anforderungen verschiedener Rollen und Branchen gerecht wird.

Vereinfachen Sie den Onboarding-Prozess mit ClickUp

Bei der Bewältigung der üblichen Onboarding-Herausforderungen geht es vor allem darum, mit dem richtigen Fuß aufzustehen. Ein positiver erster Eindruck fördert die Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit und schafft eine Kultur, die sagt: "Du bist hier zu Hause!

Mit ClickUp, der All-in-One-Plattform für Projektmanagement und Personalmanagement, können Sie Dokumentation, Kommunikation, Feedbackerfassung und Nachverfolgung des Fortschritts vereinfachen. Das macht das Onboarding zu einem Kinderspiel! Starten Sie mit ClickUp und erleben Sie es selbst!