Wie man Onboarding-Ziele festlegt, um Mitarbeitern zum Erfolg zu verhelfen

Onboarding ist der Prozess der Integration neuer Mitarbeiter in Ihr Unternehmen. Es ist der entscheidende erste Schritt, der neuen Mitarbeitern hilft, ihre Rollen, die Teamkultur und die Unternehmensziele zu verstehen.

Schlechte Onboarding-Programme können dazu führen, dass neue Mitarbeiter verwirrt, unmotiviert und unproduktiv sind. Außerdem erhöht sich die Mitarbeiterfluktuation, was das Unternehmen Zeit, Aufwand und Geld kostet.

Daher ist ein effektives Onboarding auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt wichtiger denn je. Eine umfassende Begrüßung mit dokumentierten Onboarding-Zielen gibt neuen Mitarbeitern das Gefühl, willkommen zu sein, geschätzt zu werden und für den Erfolg gerüstet zu sein. Außerdem erhöht es das Engagement der Mitarbeiter, verringert die Fluktuation und verbessert die Produktivität, was letztlich zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.

In diesem Artikel finden Sie die notwendigen Ressourcen, Tipps und Schritte, um eine erfolgreiche Onboarding-Strategie zu implementieren, die die Mitarbeiterbindung erhöht und Ihnen hilft, sich als Personalverantwortlicher zu profilieren.

Onboarding-Ziele für Mitarbeiter verstehen

Onboarding-Ziele gewährleisten einen reibungslosen Übergang für Mitarbeiter, die ein neues Unternehmen betreten. Unternehmen können den Einführungsprozess durch die richtige Einstellung beschleunigen und so die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Integration des Teams verbessern.

Wirksame Onboarding-Ziele wirken sich direkt auf das Talentmanagement aus und verringern die Fluktuation. Durch die Bereitstellung eines strukturierten Lernpfads vermitteln diese Ziele neuen Mitarbeitern die Fähigkeiten und Informationen, die sie für den Erfolg benötigen, und fördern das Gefühl, etwas zu leisten und dazuzugehören.

Die Einstellung von Zielen ist ein entscheidender Schritt für ein erfolgreiches Onboarding-Programm. Vage Erwartungen werden in erreichbare Meilensteine umgewandelt, die es dem neuen Mitarbeiter und seinem Vorgesetzten ermöglichen, den Fortschritt zu verfolgen und Erfolge zu feiern. Darüber hinaus werden durch diesen kooperativen Ansatz starke Beziehungen aufgebaut.

Ihr HR Team kann ein solides Onboarding-Programm mit Hilfe eines SMART-Ziele-Rahmens einrichten, um diesen Prozess zu rationalisieren.

Lassen Sie uns zum besseren Verständnis einige Beispiele für Onboarding-Ziele erstellen.

1. Administrative Aufgaben (Woche 1):

Spezifisch: Abschließen des gesamten Papierkrams für neue Mitarbeiter innerhalb von 24 Stunden nach dem Eintritt des Mitarbeiters

Abschließen des gesamten Papierkrams für neue Mitarbeiter innerhalb von 24 Stunden nach dem Eintritt des Mitarbeiters Messbar: Nachverfolgung des Prozentsatzes der neu eingestellten Mitarbeiter, die den Papierkram rechtzeitig abschließen

Nachverfolgung des Prozentsatzes der neu eingestellten Mitarbeiter, die den Papierkram rechtzeitig abschließen Erreichbar: Sicherstellen, dass alle Papiere online verfügbar und leicht zugänglich sind

Sicherstellen, dass alle Papiere online verfügbar und leicht zugänglich sind Relevant: Sicherstellen, dass alle Unterlagen abgeschlossen sind, damit der neue Mitarbeiter Zugang zu den Leistungen und Ressourcen des Unternehmens erhält

Sicherstellen, dass alle Unterlagen abgeschlossen sind, damit der neue Mitarbeiter Zugang zu den Leistungen und Ressourcen des Unternehmens erhält Zeitgebunden: Legen Sie eine Frist von 24 Stunden fest, um eine reibungslose Einarbeitung zu gewährleisten

2. Einarbeitung in die Rolle (Wochen 1-2):

Spezifisch: Bringen Sie die neuen Mitarbeiter dazu, bis zum Ende der zweiten Woche an allen abteilungsinternen Sitzungen teilzunehmen und 20 Stunden lang Hospitationen bei Kollegen und Mitarbeitern durchzuführen

Bringen Sie die neuen Mitarbeiter dazu, bis zum Ende der zweiten Woche an allen abteilungsinternen Sitzungen teilzunehmen und 20 Stunden lang Hospitationen bei Kollegen und Mitarbeitern durchzuführen Messbar: Nachverfolgung der Anwesenheit bei den Sitzungen und Dokumentation der Hospitationsstunden

Nachverfolgung der Anwesenheit bei den Sitzungen und Dokumentation der Hospitationsstunden Erreichbar: Planen Sie die Schulungen und ermitteln Sie im Vorfeld die Mitglieder des Teams, die für die Durchführung von Hospitationen zur Verfügung stehen

Planen Sie die Schulungen und ermitteln Sie im Vorfeld die Mitglieder des Teams, die für die Durchführung von Hospitationen zur Verfügung stehen Relevant: Stellen Sie sicher, dass Schulungen und Hospitationen den neuen Mitarbeitern die für ihre Rolle erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln

Stellen Sie sicher, dass Schulungen und Hospitationen den neuen Mitarbeitern die für ihre Rolle erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln Zeitgebunden: Setzen Sie eine klare Frist von 20 Stunden, die bis zum Ende der zweiten Woche erreicht werden müssen, um einen rechtzeitigen Abschluss zu gewährleisten

3. Unternehmenskultur (Wochen 2-3):

Spezifisch: Bringen Sie die neuen Mitarbeiter dazu, bis zum Ende der dritten Woche an zwei teambildenden Aktivitäten teilzunehmen und einen Beitrag dazu zu leisten

Bringen Sie die neuen Mitarbeiter dazu, bis zum Ende der dritten Woche an zwei teambildenden Aktivitäten teilzunehmen und einen Beitrag dazu zu leisten Messbar: Nachverfolgung der Teilnahme an den Aktivitäten und Bewertung der Beiträge durch Feedback von Kollegen

Nachverfolgung der Teilnahme an den Aktivitäten und Bewertung der Beiträge durch Feedback von Kollegen Erreichbar: Wählen Sie teambildende Aktivitäten, die alle einbeziehen und zur Teilnahme ermutigen

Wählen Sie teambildende Aktivitäten, die alle einbeziehen und zur Teilnahme ermutigen Relevant: Stellen Sie sicher, dass die Teilnahme an teambildenden Aktivitäten neuen Mitarbeitern hilft, Verbindungen zu Kollegen herzustellen und die Unternehmenskultur zu verstehen

Stellen Sie sicher, dass die Teilnahme an teambildenden Aktivitäten neuen Mitarbeitern hilft, Verbindungen zu Kollegen herzustellen und die Unternehmenskultur zu verstehen Zeitgebunden: Setzen Sie eine Frist bis zum Ende der dritten Woche, um aktives Engagement zu fördern

4. Entwicklung von Fertigkeiten (Wochen 3-4):

Spezifisch: Unterstützen Sie die neuen Mitarbeiter dabei, bis zum Ende der vierten Woche eine Punktzahl von 80 % oder mehr bei der Bewertung der Produktkenntnisse zu erreichen

Unterstützen Sie die neuen Mitarbeiter dabei, bis zum Ende der vierten Woche eine Punktzahl von 80 % oder mehr bei der Bewertung der Produktkenntnisse zu erreichen Messbar: Nachverfolgung der Ergebnisse auf der Bewertungsplattform

Nachverfolgung der Ergebnisse auf der Bewertungsplattform Erreichbar: Sicherstellen, dass die Bewertung auf die angebotene Schulung abgestimmt ist und ausreichend Zeit zum Lernen bietet

Sicherstellen, dass die Bewertung auf die angebotene Schulung abgestimmt ist und ausreichend Zeit zum Lernen bietet Relevant: Helfen Sie ihnen, das Produktwissen zu beherrschen, das für eine effektive Arbeitsleistung entscheidend ist

Helfen Sie ihnen, das Produktwissen zu beherrschen, das für eine effektive Arbeitsleistung entscheidend ist Zeitgebunden: Setzen Sie eine Frist bis zum Ende der vierten Woche, um zum konzentrierten Lernen zu motivieren

Da Sie nun wissen, wie wichtig die Einstellung von SMARTe HR-Ziele lassen Sie uns nun die spezifischen Onboarding-Ziele besprechen, auf die Sie sich konzentrieren sollten.

Die fünf Schlüsselziele für ein umfassendes Onboarding

Im Folgenden finden Sie fünf Schlüsselziele für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Ihr Schulungsprogramm effektiver gestalten können:

1. Verbindung schaffen: Beziehungen im Team aufbauen

Jeder neue Mitarbeiter kann sich eingeschüchtert fühlen, wenn er eine neue Arbeitsumgebung betritt. Als Personalverantwortlicher können Sie es ihnen jedoch leichter machen, indem Sie ihnen helfen, Verbindungen zu ihren Mitgliedern im Team aufzubauen. Dies kann dazu beitragen, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen, das Gefühl der Isolation zu verringern und den Übergang reibungsloser und weniger stressig zu gestalten. Dies wiederum trägt wesentlich dazu bei, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen.

Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Sie unternehmen können, um die Integration Ihrer neuen Mitarbeiter in das Team zu beschleunigen:

Veranstalten Sie Begrüßungsessen oder teamspezifische soziale Ereignisse außerhalb der Arbeitszeiten, um eine zwanglose Einstellung für Interaktion zu schaffen

außerhalb der Arbeitszeiten, um eine zwanglose Einstellung für Interaktion zu schaffen Führen Sie ein "Buddy-System " ein und stellen Sie den neuen Mitarbeitern erfahrene Kollegen zur Seite, die ihnen als Mentoren dienen und sie anleiten können

ein und stellen Sie den neuen Mitarbeitern erfahrene Kollegen zur Seite, die ihnen als Mentoren dienen und sie anleiten können Fördern Sie die Nutzung von Online-Eisbrecher-Plattformen , um Unterhaltungen anzuregen und neuen Mitarbeitern zu helfen, mit Kollegen in Verbindung zu treten, die ähnliche Zinsen freigeben

, um Unterhaltungen anzuregen und neuen Mitarbeitern zu helfen, mit Kollegen in Verbindung zu treten, die ähnliche Zinsen freigeben Nutzen Sie Collaboration tools wie Instant Messaging-Plattformen oderonboarding-Software zur Erleichterung von Kommunikation, Teamarbeit und Feedback, insbesondere in Einstellungen für Remote-Arbeit

2. Schulung und Weiterbildung: Förderung der beruflichen Entwicklung

Als Personalverantwortlicher müssen Sie die Entwicklung neuer Mitarbeiter während der Einarbeitungsphase fördern, indem Sie ihnen gezielte Schulungen und Weiterbildungen anbieten.

Durch diese persönliche Betreuung fühlen sich die neuen Mitarbeiter unterstützt und mit dem nötigen Wissen ausgestattet, um in ihrer neuen Rolle erfolgreich zu sein.

Lassen Sie uns einige wichtige Schritte in diesem Prozess durchgehen:

Verstehen Sie die individuellen Bedürfnisse und passen Sie die Schulung entsprechend an

entsprechend an Kombinieren Sie Schulungsformate (z. B. Präsenzveranstaltungen, Workshops, Online-Schulungen und von Mentoren geleitete Schulungen) mit Bildungstechnologie, um unterschiedlichen Lernstilen gerecht zu werden

gerecht zu werden Sicherstellen, dass hochwertige, ansprechende Inhalte von erfahrenen Ausbildern vermittelt werden

vermittelt werden Fördern Sie eine Lernkultur mit kontinuierlichen Möglichkeiten und Feedback-Mechanismen

3. Einhaltung von Vorschriften und Sicherheit: Sicherstellung des Verständnisses der Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Durch die Vermittlung von Kenntnissen über die Einhaltung von Vorschriften und über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz werden neue Mitarbeiter in die Lage versetzt, sicher zu arbeiten und zu einer positiven Unternehmenskultur beizutragen.

Um dies zu erreichen, können Sie die folgenden Aktivitäten erledigen:

Entwickeln Sie ansprechende Infografiken, Leitfäden oder Handbücher und führen Sie ansprechende Schulungen durch

durch Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter, auch die neu eingestellten, ihre Arbeitsschutzschulung abschließen, indem Sie Belohnungen wie Erfolgsbescheinigungen versprechen

versprechen Nutzen Sie die Kommunikationskanäle des Unternehmens, um die Führungskräfte dazu anzuhalten, die Schulungen abzuschließen. Sie können auch einlösbare Bonuspunkte anbieten, um das Engagement zu steigern

4. Einführen in die Unternehmenskultur: Eintauchen neuer Mitarbeiter in die Unternehmenskultur

Ein effektives Onboarding hilft Ihnen, Ihre neuen Mitarbeiter mit den Werten und Zielen des Unternehmens in Einklang zu bringen. Es geht darum, neue Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einzubetten, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen und sie für den Erfolg einzustellen.

Dies steigert das Engagement der Mitarbeiter und wirkt sich positiv auf die Produktivität aus. Außerdem sorgt es für eine bessere zusammenarbeit im Team und Markendarstellung.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Kluft zwischen den "Neuen" und den "Etablierten" überbrücken können:

Geben Sie die Firmengeschichte durch ansprechende Erzählungen, Videos oder Erfahrungsberichte von Mitarbeitern frei

durch ansprechende Erzählungen, Videos oder Erfahrungsberichte von Mitarbeitern frei Organisieren Sie Kulturspaziergänge für neue Mitarbeiter, damit diese die verschiedenen Abteilungen kennenlernen und Verbindungen zu Kollegen knüpfen können

für neue Mitarbeiter, damit diese die verschiedenen Abteilungen kennenlernen und Verbindungen zu Kollegen knüpfen können Planen Sie unterhaltsame und gemeinschaftliche Teambuilding -Aktivitäten, die als Eisbrecher dienen und die Beziehung zwischen den Mitarbeitern stärken

-Aktivitäten, die als Eisbrecher dienen und die Beziehung zwischen den Mitarbeitern stärken Führen Sie ein Mentorenprogramm ein, bei dem erfahrene Mitarbeiter neue Mitarbeiter anleiten und unterstützen können

ein, bei dem erfahrene Mitarbeiter neue Mitarbeiter anleiten und unterstützen können Fördern Sie eine offene Kommunikation durch Umfragen, Boxen mit Vorschlägen oder Check-in Meetings

💡Pro-Tipp: Tools wie ClickUp Formular Ansicht machen es neuen Mitarbeitern leicht, Probleme zu melden, Anfragen zu stellen oder Verbesserungen vorzuschlagen. Diese Eingaben können automatisch in verfolgbare Aufgaben in ClickUp umgewandelt und den entsprechenden Teams zur Bearbeitung zugewiesen werden.

5. Klärung der Rolle: Umfassendes Verständnis der Leistungsindikatoren und des Beurteilungssystems

Neu eingestellte Mitarbeiter sollten ihre Aufgaben, Leistungserwartungen und die Art und Weise, wie ihre Beiträge bewertet werden, verstehen. Dies trägt dazu bei, die Grundlage für erfolgreiche Leistungen, größeres Engagement und eine langfristige Karriereentwicklung neuer Mitarbeiter zu schaffen.

So können Sie neuen Mitarbeitern dieses wichtige Wissen während des Einführungsprozesses vermitteln:

Fügen Sie dem Anstellungsschreiben eine ausführliche Beschreibung der Tätigkeit des neuen Mitarbeiters bei, in der die wichtigsten Aufgaben, Erwartungen und Metriken für die Leistung aufgeführt sind. Dies trägt zur Klarheit der Erwartungen bei

bei Organisieren Sie einzelne Meetings mit dem Vorgesetzten des neuen Mitarbeiters, um die Erwartungen an seine Rolle, die Projekte, an denen er beteiligt sein wird, und die täglichen Arbeitsabläufe zu besprechen

mit dem Vorgesetzten des neuen Mitarbeiters, um die Erwartungen an seine Rolle, die Projekte, an denen er beteiligt sein wird, und die täglichen Arbeitsabläufe zu besprechen Bieten Sie eine Übersicht über das Leistungsmanagementsystem des Unternehmens, einschließlich seines Zwecks und der Häufigkeit der Bewertungen

des Unternehmens, einschließlich seines Zwecks und der Häufigkeit der Bewertungen Erklären Sie die verschiedenen Leistungskomponenten , wie z. B. Zieleinstellungen, Leistungsbeurteilungen und Feedback-Mechanismen

, wie z. B. Zieleinstellungen, Leistungsbeurteilungen und Feedback-Mechanismen Entwickeln Sieonline-Schulungsmodule oder Video-Tutorials, um das System klar und prägnant zu erklären

Zusammengenommen bilden diese fünf Arten von Onboarding-Zielen die Grundlage für einen dauerhaften Erfolg im Unternehmen. Es gibt jedoch noch einen weiteren unverzichtbaren Rahmen, der Ihnen helfen kann, einen nachhaltigen Eindruck bei Ihren Mitarbeitern zu hinterlassen.

Lassen Sie uns verstehen, was dieser Rahmen beinhaltet, die vier Cs des Onboarding.

Die vier Ks des Onboarding

Das von Dr. Talya Bauer im Jahr 2010 entwickelte und vorgestellte The Four Cs framework ist für die heutigen Onboarding-Prozesse immer noch relevant.

Schauen wir uns diese vier Schritte an, von der geringsten bis zur höchsten Wichtigkeit.

1. Klärung: Bereitstellung klarer Rollen und Leistungserwartungen

Eine der größten Frustrationen für Unternehmen und neue Mitarbeiter ist der Mangel an klaren Erwartungen. Dies kann zu "Ghosting" während des Einstellungsprozesses oder zu einer hohen Fluktuation in der frühen Phase führen.

Die gute Nachricht ist, dass ein klares Onboarding einen reibungslosen Übergang, eine höhere Arbeitszufriedenheit und eine bessere Leistung gewährleisten kann.

Die Einstellung klarer Erwartungen ist entscheidend, und die Festlegung von Zielen ist das perfekte tool. Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie Ihren neuen Mitarbeitern eine klare Rolle zuweisen können:

Klare Dokumentation: Stellen Sie sicher, dass die Ziele klar definiert und zugänglich sind

Stellen Sie sicher, dass die Ziele klar definiert und zugänglich sind Unternehmensweite Ausrichtung: Richten Sie die Ziele an den allgemeinen Unternehmenszielen aus

Richten Sie die Ziele an den allgemeinen Unternehmenszielen aus Konsistente Anwendung: Stellen Sie sicher, dass alle neu eingestellten Mitarbeiter das gleiche Maß an Klarheit erhalten, indem Sie einen standardisierten Ansatz für die Einarbeitung wählen

Stellen Sie sicher, dass alle neu eingestellten Mitarbeiter das gleiche Maß an Klarheit erhalten, indem Sie einen standardisierten Ansatz für die Einarbeitung wählen Zeiterfassung: Überwachen Sie den Fortschritt und unterstützen Sie bei Bedarf

Überwachen Sie den Fortschritt und unterstützen Sie bei Bedarf Technologische Integration: Nutzung von Talentmanagement- oder HR-Software für eine effiziente Nachverfolgung und Kommunikation

2. Einhaltung der Vorschriften: Verstehen der verbindlichen Unternehmens- und Rechtsregeln

Diese Stufe konzentriert sich in der Regel auf:

Bearbeitung: Abschließen der Unterlagen für neue Mitarbeiter und Anmeldung für Sozialleistungen

Abschließen der Unterlagen für neue Mitarbeiter und Anmeldung für Sozialleistungen Systemverständnis: Vermitteln des Verständnisses der Unternehmensrichtlinien und -verfahren

Vermitteln des Verständnisses der Unternehmensrichtlinien und -verfahren Schulung: Orientierung neuer Mitarbeiter durch Sitzungen über verbindliche Richtlinien, Regeln und Vorschriften

Orientierung neuer Mitarbeiter durch Sitzungen über verbindliche Richtlinien, Regeln und Vorschriften KPIs: Festlegung von Kriterien für die Erfüllung branchen- oder rollenspezifischer Anforderungen

Es reicht jedoch nicht aus, neue Mitarbeiter das Mitarbeiterhandbuch Ihres Unternehmens lesen zu lassen. Um ihnen wirklich zum Erfolg zu verhelfen, müssen Sie sie mit zusätzlichen Ressourcen ausstatten, die unternehmensweite Richtlinien und Verfahren umfassen.

Darüber hinaus sollten Sie Meetings mit ihnen ansetzen, um diese Ressourcen zu besprechen, ihnen zu erklären, wie sich die Einhaltung der Vorschriften auf ihre tägliche Arbeit auswirkt, und ihr Verständnis zu bewerten.

3. Kultur: Das Ethos und die Lebensweise des Unternehmens verinnerlichen

Die Unternehmenskultur spielt immer eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen, und das aus gutem Grund. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die kulturelle Eignung eines neuen Mitarbeiters über den ersten Eindruck hinausgeht.

Während bei der Einstellung die Kompatibilität im Vordergrund steht, bietet das Onboarding die Möglichkeit, ein kulturelles Verständnis zu entwickeln

Das Onboarding selbst spiegelt die Kultur wider. Wenn Vertreter der Personalabteilung die Integration neuer Mitarbeiter in das Team und ihre Einführung aktiv unterstützen und Feedback zu ihren Erfahrungen einholen, zeugt dies von einem soliden Bekenntnis zu Transparenz und Verantwortlichkeit.

Google bietet seinen Mitarbeitern zum Beispiel erstklassige Leistungen wie ein persönliches Finanz-Coaching, ein medizinisches Unterstützungsprogramm für Transgender-Mitarbeiter, vier Wochen "Arbeit von überall" pro Jahr sowie Unterstützung bei Fruchtbarkeit und Familiengründung.

All diese Aufwände spiegeln das Engagement von Google für seine Mitarbeiter wider und zeigen, wie sehr sich das Unternehmen für deren berufliches und persönliches Wohlergehen einsetzt.

4. Verbindung: Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen

Einer der wichtigsten Bestandteile der vier K's ist zweifelsohne die Art und Weise, wie das Onboarding neuen oder etablierten Mitarbeitern hilft, sich mit ihrem Team und ihrem Unternehmen verbunden zu fühlen.

Wenn uns die Zeit nach der Pandemie etwas gelehrt hat, dann, dass solide Verbindungen am Arbeitsplatz sowohl in schwierigen als auch in glücklichen Zeiten wichtige Hilfe, Unterstützung und Anleitung bieten.

Doch das ist leichter gesagt als erledigt. Der Aufbau zuverlässiger Verbindungen kann sich als schwierig erweisen, da soziale Ängste, mangelndes Interesse an sozialen Kontakten oder sogar vorgefasste Meinungen über die Unternehmenspolitik die Arbeitsmoral beeinträchtigen.

Hier sind einige Schlüsselstrategien, die Personalverantwortliche umsetzen können:

Sozialisierung: Planen Sie informelle Treffen außerhalb der Arbeit, wie z. B. Team-Lunches, Happy Hours oder ehrenamtliche Aktivitäten

Planen Sie informelle Treffen außerhalb der Arbeit, wie z. B. Team-Lunches, Happy Hours oder ehrenamtliche Aktivitäten Anerkennung: Erkennen Sie Leistungen von Einzelpersonen und Teams öffentlich an, um den Zusammenhalt im Team zu stärken und die Mitarbeiter zu motivieren

Erkennen Sie Leistungen von Einzelpersonen und Teams öffentlich an, um den Zusammenhalt im Team zu stärken und die Mitarbeiter zu motivieren Spaß bei der Arbeit: Erstellen Sie einen Online-Kanal (z. B. in Slack), in dem Mitarbeiter nicht arbeitsbezogene Updates, Witze oder lustige Fakten freigeben können

Erstellen Sie einen Online-Kanal (z. B. in Slack), in dem Mitarbeiter nicht arbeitsbezogene Updates, Witze oder lustige Fakten freigeben können Feiern: Gehen Sie über den Geburtstagskuchen hinaus; gestalten Sie die Feierlichkeiten persönlicher, indem Sie die einzigartigen Beiträge eines Mitarbeiters hervorheben oder ein "Memory Board" erstellen

Gehen Sie über den Geburtstagskuchen hinaus; gestalten Sie die Feierlichkeiten persönlicher, indem Sie die einzigartigen Beiträge eines Mitarbeiters hervorheben oder ein "Memory Board" erstellen Teambildung: Planen Sie regelmäßige Betriebsausflüge, jährliche Spendenaktionen, Neujahrsfeiern und Tage, an denen Sie Ihre Haustiere mit zur Arbeit bringen, um Beziehungen zwischen und innerhalb des Teams aufzubauen

Mit einem großartigen Rahmen kommt die größere Verantwortung, ihn umzusetzen und beizubehalten. Zu erledigen war für Unternehmen während der Pandemiezeit eine große Herausforderung.

Schauen wir uns die Funktionsweise eines Onboarding-Prozesses für Remote-Mitarbeiter, typische Herausforderungen und mögliche Lösungen an.

lesen Sie auch: Wie Sie die Mitarbeiterbindung durch Prävention verbessern_ *quiet quitting* _an Ihrem Arbeitsplatz**_

Unternehmen haben ihr Onboarding angepasst

techniken an, um das Engagement und die Produktivität ihrer externen Mitarbeiter zu erhalten

. Aber nicht, bevor sie sich mit Herausforderungen wie den folgenden auseinandergesetzt haben:

Schwierigkeiten beim Verständnis neuer Technologien oder Softwareplattformen, die für eine reibungslose Remote-Arbeit erforderlich sind

Mangel an professionellen Beziehungen und Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Teams aufgrund des Fehlens von persönlichen Kontakten

Limitierter Zugang zu Unternehmensressourcen, Dokumenten und anderen Informationen, die in der Regel in Einstellungen vor Ort leicht zugänglich sind

Kommunikationsbarrieren, die zu Missverständnissen zwischen Mitgliedern des Teams und ihren Vorgesetzten oder Kollegen führen

Um diese Herausforderungen zu überwinden, haben Unternehmen weltweit Strategien angewandt, um traditionelle Onboarding-Techniken in fernbedienungsfreundliche Techniken umzuwandeln, wie z. B:

Nutzung von Plattformen für Arbeitsproduktivität für das Onboarding durch Einführung von Videokonferenzen, Online-Schulungsmodulen und Tools für die Zusammenarbeit

für das Onboarding durch Einführung von Videokonferenzen, Online-Schulungsmodulen und Tools für die Zusammenarbeit Nutzung von Online-Plattformen und Lösungen für digitale Signaturen, um die Dokumentenverwaltung zu rationalisieren und die Abhängigkeit von physischem Papierkram zu verringern

zu rationalisieren und die Abhängigkeit von physischem Papierkram zu verringern Einführung von Online-Schulungsmaterialien und -Ressourcen in vielseitigen Formaten, auf die neue Mitarbeiter überall und jederzeit zugreifen können

und -Ressourcen in vielseitigen Formaten, auf die neue Mitarbeiter überall und jederzeit zugreifen können Aufbau von sozialen Verbindungen und Team-Beziehungen durch virtuelle Ereignisse, Online-Eisbrecher und Peer-to-Peer-Mentorenprogramme

durch virtuelle Ereignisse, Online-Eisbrecher und Peer-to-Peer-Mentorenprogramme Einführung von Online-Feedback-Formularen, Umfragen und anonymen Kommentar-Webseiten, um auf die Anliegen neuer Mitarbeiter einzugehen und Einblicke für die Umsetzung von Veränderungen zu gewinnen

Hier ist ein umfassenderer Vergleich zwischen traditionellen und Remote-Onboarding-Prozessen:

Bonus: Onboarding für entfernte Teams? ClickUp's Vorlage für Remote Onboarding bietet Ihnen eine vorgefertigte Liste mit Aufgaben für alle Onboarding-Schritte, eine Zeitleiste für das Projekt, um das Onboarding rechtzeitig abzuschließen, und Tools für die Zusammenarbeit, um die Kommunikation mit den Mitgliedern des Teams zu erleichtern

Onboarding-Ziele in ClickUp einbinden

Stellen Sie sich eine All-in-One-Plattform vor, die nicht nur das Onboarding von Mitarbeitern unterstützt, sondern auch Ihre gesamte Rekrutierungspipeline organisiert.

All dies ist möglich mit dem ClickUp HR-Management-Plattform !

Vereinfachen Sie Rekrutierung, Onboarding, Talentmanagement sowie Training und Entwicklung mit der ClickUp HR-Management-Plattform

ClickUp, mit seinen vielfältigen ClickApps und tools, fungiert als zentraler hub für die Rekrutierung und das Onboarding für Sie und Ihr Team.

Lassen Sie uns erkunden, wie Sie verschiedene ClickUp Features nutzen können, um die ideale HR-Kontrollzentrale zu schaffen und Ihre fünf Ziele für das Onboarding von Mitarbeitern zu erreichen.

Vereinfachung von Schulung, Compliance und kultureller Integration von neuen Mitarbeitern

Erstellen Sie eine beliebige Nummer von benutzerdefinierten ClickUp Automatisierungen, die Zeit sparen und Ihre tägliche Arbeit zur Einhaltung von Vorschriften erleichtern, basierend auf beliebigen Auslösern oder Bedingungen

Mit über 100 ClickUp Automatisierungen Optimieren Sie tägliche Aufgaben wie das Versenden von E-Mails zur Begrüßung, Feierlichkeiten, Geburtstagsglückwünschen, Erinnerungen an Mitarbeiterschulungen, Aktualisierungen von Ereignissen, Urlaubshinweisen und mehr.

💡Pro-Tipp: Sie können ClickUp zu Ihrer All-in-One-Plattform für Arbeit und Produktivität im Unternehmen machen, dank ClickUp's API darüber hinaus können Sie über 1000+ ClickUp Vorlagen für alle Ihre Rekrutierungs- und Onboarding-Anforderungen verwenden. Das spart Zeit und Aufwand bei der Erstellung und Einstellung von Dokumenten und Frameworks.

Darüber hinaus gibt es zwei spezielle ClickUp tools, die Sie verwenden können, um einen reibungslosen Onboarding Flow für neue Mitarbeiter zu schaffen.

Mit ClickUp Dokumente können Sie Compliance-Dokumente wie z. B. SOPs, FAQs, Diagramme zur Hierarchie, Richtlinien, Regeln und Leitlinien erstellen und freigeben, um sicherzustellen, dass sich Ihre Mitarbeiter gleich nach dem Onboarding einarbeiten können. Sie können in diese Dokumente auch Links für "How-to"-Videos oder Audiodateien einbetten, die Anleitungen zu Unternehmensrichtlinien sowie Tools und Systemen bieten.

Einfache Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit ClickUp Aufgaben

Sie können auch verwenden ClickUp Aufgaben um Projekte zu delegieren und Fortschritte in Echtzeit nachzuverfolgen.

Erstellen Sie eine Liste aller abzuschließenden Onboarding-Elemente und unterteilen Sie diese in Aufgaben und Unteraufgaben mit den entsprechenden Eigentümern. Instanz könnte der Personalleiter die Einführung eines neuen Mitarbeiters beaufsichtigen, während der Einstellungsleiter dafür verantwortlich sein könnte, dass der Mitarbeiter die Einstellungsunterlagen einreicht.

Sie können auch eine Checkliste mit allen Schritten erstellen, die ein neuer Mitarbeiter für ein erfolgreiches Onboarding unternehmen muss.

Erstellen Sie eine durchgängige Checkliste für das Onboarding mit der ClickUp Vorlage für das Employee Onboarding

Probieren Sie die ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern die Ihnen und Ihrem Team helfen kann, die Aufgaben während der ersten 90 Tage des Onboarding-Prozesses zu bewältigen. Mit dieser Vorlage können Sie auch den Papierkram, den Ihre neuen Mitarbeiter einreichen müssen, die Onboarding-Ziele, die sie sich für ihren langfristigen Erfolg setzen müssen, und die Unternehmensschulungen, an denen sie teilnehmen sollten, erfassen.

Innovation vorantreiben und starke Beziehungen in der Arbeit mit KI kultivieren

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten auf beliebige HR-bezogene Aufgaben innerhalb und in Verbindung mit der Plattform

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Ihr HR Team folgende Funktionen nutzen kann ClickUp Gehirn um die Arbeit zu erleichtern:

Erstellen personalisierter E-Mail-Skripte zur Begrüßung neuer Mitarbeiter und zum Versenden automatisierter Erinnerungen an das Abschließen ihrer Einarbeitungsunterlagen

zur Begrüßung neuer Mitarbeiter und zum Versenden automatisierter Erinnerungen an das Abschließen ihrer Einarbeitungsunterlagen Erstellen Sie benutzerdefinierte HR-Vorlagen für häufig verwendete Dokumente wie Arbeitsvorschläge, Feedback Formulare, Umfragen, tägliche Tätigkeitsberichte, Pläne für Ereignisse und mehr

für häufig verwendete Dokumente wie Arbeitsvorschläge, Feedback Formulare, Umfragen, tägliche Tätigkeitsberichte, Pläne für Ereignisse und mehr Nutzen Sie ClickUp als Ihren Assistenten, um Schulungszusammenfassungen anzubieten. Mit den KI-Tools von ClickUp können Sie Erkenntnisse aus Schulungsdaten gewinnen, E-Mails an Mitarbeiter erstellen, Leistungsnachrichten anpassen und Ereignisse wie Eisbrecher und Spendenaktionen planen

anzubieten. Mit den KI-Tools von ClickUp können Sie Erkenntnisse aus Schulungsdaten gewinnen, E-Mails an Mitarbeiter erstellen, Leistungsnachrichten anpassen und Ereignisse wie Eisbrecher und Spendenaktionen planen Ideen für das Mitarbeiterengagement entwickeln und Zusammenfassungen von Anwesenheitsquoten, Umsatzstatistiken, Urlaubsberichten und Abteilungsberichten erhalten

für das Mitarbeiterengagement entwickeln und Zusammenfassungen von Anwesenheitsquoten, Umsatzstatistiken, Urlaubsberichten und Abteilungsberichten erhalten Nutzen Sie Dokumente mit KI-Tools, um gemeinsam nutzbare Onboarding-Richtlinien, Schulungsmodule, Urlaubslisten und Regelwerke zur Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsregeln zu erstellen

Klären Sie Arbeitserwartungen mit Echtzeit-Einblicken

Nachverfolgung von Mitarbeiterleistung und Workload mit anpassbaren ClickUp Dashboards

Sie können zusammenführen ClickUp Dashboards mit Ihrer HR-Management-Plattform, um in Echtzeit Einblicke in den Fortschritt und das Feedback der Mitarbeiter beim Onboarding, den Schulungsbedarf, die Engagementraten und vieles mehr zu erhalten.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Ihr HR-Team die anpassbaren Dashboards von ClickUp nutzen kann:

Erstellen Sie ein Dashboard zur Visualisierung des Onboarding-Prozesses für neue Mitarbeiter. Fügen Sie Widgets ein, die die Fertigstellungsraten von Aufgaben, den Status von Dokumenten, den Fortschritt von Schulungsmodulen und die Zufriedenheitsraten beim Onboarding anzeigen

für neue Mitarbeiter. Fügen Sie Widgets ein, die die Fertigstellungsraten von Aufgaben, den Status von Dokumenten, den Fortschritt von Schulungsmodulen und die Zufriedenheitsraten beim Onboarding anzeigen Visualisieren Sie Abschlussquoten für Feedback-Formulare, Qualifikationsentwicklungsprogramme und anstehende Schulungen

für Feedback-Formulare, Qualifikationsentwicklungsprogramme und anstehende Schulungen Entwickeln Sie Dashboards zur Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern, die den Status offener Positionen, die Größe und Vielfalt des Bewerberpools, die Planung und den Abschluss von Vorstellungsgesprächen, Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit, die Teilnahme an Ereignissen im Unternehmen und die interne Kommunikation abbilden

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Projekt Zeiterfassung zur Erfassung der für Aufgaben, manuelle Timesheets, tägliche Anwesenheit und fakturierbare Stunden für Freiberufler oder externe Anbieter aufgewendeten Zeit eines Mitarbeiters. Integrieren Sie die von Ihnen verwendeten Apps zur Zeiterfassung, z. B. Toggl, Timely und Clockify.

Leistungsbeurteilung und Onboarding

Produktivität wirkt sich auf die Verwirklichung der Unternehmensziele aus. Die Mitarbeiter sollten ihre Stellenbeschreibung, ihre täglichen Aufgaben und die wichtigsten Metriken für die Ziele kennen, an denen ihre Leistung gemessen wird. Ein effektiver Einarbeitungsprozess stellt sicher, dass alle neu eingestellten Mitarbeiter Klarheit über ihre Aufgaben und die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) haben, die sich auf die Leistungsbeurteilung auswirken.

Verfolgen Sie Leistungsmetriken, geben Sie Ihren Mitarbeitern konstruktives Feedback und überwachen Sie den Fortschritt mit der ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilungen

Anhand von KPIs wie der Erledigungsrate von Aufgaben, Wissenstests und Feedback-Umfragen können Sie den Fortschritt beim Abschließen von Onboarding-Zielen messen. Dies hilft Ihnen, Bereiche zu identifizieren, in denen neue Mitarbeiter möglicherweise Hilfe benötigen.

Durch das frühzeitige Erkennen von Leistungslücken im Onboarding-Prozess können Sie gezielten Support bieten und die zugrunde liegenden Probleme angehen, bevor sie den Erfolg der neuen Mitarbeiter behindern.

Für neue und etablierte Mitarbeiter können Sie die ClickUp Vorlage für die vierteljährliche Leistungsbeurteilung um die Leistung im Laufe der Zeit zu messen und nachzuverfolgen, verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen und zeitnahes Feedback und Coaching zu geben. Dies führt zu einem besseren Mitarbeiterengagement und gibt den Mitarbeitern das Gefühl, etwas erreicht zu haben und Anerkennung zu erhalten.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beim Onboarding

Wenn neue Mitarbeiter ihre Pflichten in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz verstehen, legt dies den Grundstein für ein sicheres und ethisches Arbeitsumfeld für den Einzelnen und das Unternehmen.

Erstellen Sie mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbücher ein zentrales Mitarbeiterhandbuch und geben Sie allen Mitarbeitern Zugriff darauf

Mit der ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch kann sich ein neuer Mitarbeiter schnell mit allen wichtigen Details Ihres Unternehmens vertraut machen. Sie können diese Liste um weitere wichtige Informationen ergänzen, z. B. eine Checkliste für die Einarbeitung, Richtlinien für den Arbeitsplatz, Geschäftsethik, rechtliche und behördliche Anforderungen, Vertraulichkeitsklauseln, Berichterstellung über Sicherheitsrisiken, Anwesenheitsregeln und betriebliche Leistungen.

Der Schwerpunkt des Onboarding-Prozesses sollte auf der Schaffung einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und des Bewusstseins für Compliance, Gesundheit und Sicherheit liegen. Dies kann durch regelmäßige Auffrischungsschulungen, Sicherheitskampagnen und leicht verfügbare Ressourcen wie Sicherheitshandbücher und Online-Schulungsmodule erreicht werden.

Verwandt: Siehe wie das Onboarding Team von ClickUp die Plattform nutzt um die Ziele des Mitarbeiter-Onboarding zu erfüllen 💪

Erstellen Sie wirkungsvolle Onboarding-Programme für Ihr Unternehmen

Wenn Sie die richtigen Talente einstellen und an Ihr Unternehmen binden, indem Sie sie auf einen progressiven Weg bringen, reduzieren Sie die Kosten der Fluktuation und verbessern die Marke Ihres Unternehmens als Arbeitgeber.

Die wichtigsten Ziele eines Onboarding-Plans sind die Steigerung des Engagements und der Produktivität der Mitarbeiter, damit sie in Ihrem Unternehmen erfolgreich sind.

ClickUp und seine vielen Features geben Ihnen die nötige Power, um ein umfassendes Onboarding-Programm zu erstellen und die Onboarding-Ziele des Unternehmens zu realisieren.

Wenn Sie ClickUp als Ihre primäre Onboarding-Software verwenden, profitieren Sie außerdem von einem optimierten Flow der Zusammenarbeit und Kommunikation, ob für Ihre Remote-Teams oder Ihre Mitarbeiter vor Ort! Anmelden bei ClickUp an, um Ihre HR-Aufwendungen für Rekrutierung, Onboarding, Talentmanagement, Mitarbeiterengagement und -bindung zu ergänzen.