Wie man stillschweigende Kündigungen verhindert und die Mitarbeiter bei der Stange hält

Als Manager und Führungskraft ist es eine Ihrer Prioritäten, Ihr Team zufrieden, produktiv und loyal zu halten. Doch das ist leichter gesagt als erledigt. Sie müssen sich vor einer stillen Bedrohung in Acht nehmen, die an Ihrem Arbeitsplatz lauern könnte - der stillen Kündigung.

Laut einer Gallup-Umfrage sind etwa die Hälfte der amerikanischen Arbeitnehmer stille Drückeberger. Das bedeutet, dass sie sich nicht mit ihrer Arbeit oder ihrem Unternehmen beschäftigen. Dies kann schwerwiegende Folgen für sie und ihre Arbeitgeber haben - in Form von unbefriedigenden Leistungen, höherer Fluktuation und geringerer Innovation.

Wie können Sie also stille Kündigungen an Ihrem Arbeitsplatz erkennen, verstehen und verhindern? Genau darum geht es in diesem Artikel. Wir befassen uns mit den Ursachen, den häufigsten Anzeichen und den Best Practices für den Umgang mit stillen Kündigungen.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, werden Sie in der Lage sein, eine positivere, unterstützende und inspirierende Arbeitskultur zu schaffen, in der sich Ihre Mitarbeiter wertgeschätzt, motiviert und engagiert fühlen. Und das ist gut für Ihr Geschäft und Ihr Endergebnis.

Was ist Quiet Quitting?

Von stiller Kündigung spricht man, wenn Mitarbeiter das Interesse, die Leidenschaft und das Engagement für ihre Arbeit verlieren, aber ihre Unzufriedenheit nicht äußern oder ihren Arbeitsplatz verlassen. Stattdessen erledigen sie nur das Nötigste, um über die Runden zu kommen, während sie sich geistig aus ihrer Rolle zurückziehen.

Quiet quitters erfüllen weiterhin ihre Hauptaufgaben. Sie sind jedoch weniger bereit, sich auf Aktivitäten einzulassen, die als bürgerschaftliches Verhalten bekannt sind: Sie bleiben nicht länger zu spät, erscheinen nicht früher oder nehmen nicht an obligatorischen Meetings teil.

Auf den ersten Blick mag dies überschaubar erscheinen. Denn diese Mitarbeiter ziehen sich nicht von ihren eigentlichen Aufgaben zurück - sie weigern sich nur, darüber hinauszugehen.

Doch für viele Unternehmen ist eine Belegschaft, die bereit ist, über die Pflicht hinauszugehen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Die Realität ist, dass die meisten Aufgaben nicht vollständig in einer formalen Stellenbeschreibung oder einem Vertrag definiert werden können, so dass Unternehmen darauf angewiesen sind, dass ihre Mitarbeiter bei Bedarf einen Schritt weitergehen und die Anforderungen erfüllen.

In einem gesunden Unternehmen werden diese Kosten jedoch in der Regel durch Vorteile wie ein höheres Sozialkapital, Wohlbefinden und beruflichen Erfolg ausgeglichen.

Wenn jedoch nicht angemessen darauf reagiert wird, kann die stille Kündigung schwerwiegende Folgen für Ihr Geschäft haben, z. B

Geringere Qualität der Leistung

Schlechte Kundenzufriedenheit

Höhere Umsatz- und Einstellungskosten

Geringere Kreativität und Innovation

Geringere Arbeitsmoral und Teamarbeit

Und das ist noch nicht alles. Stille Kündigungen können auch andere Mitarbeiter oder Mitglieder des Teams belasten, die für die aktiv unzufriedenen Mitarbeiter einspringen müssen.

Was sind die Ursachen für Quiet Quitting?

Wenn ein Mitarbeiter engagiert ist, engagiert er sich sehr für seinen Arbeitsplatz.

Ihre Arbeit geht über das bloße Abschließen von Aufgaben zur Einhaltung von Terminen hinaus; sie sind stolz auf ihre Projekte, weil sie sich für die Mission des Unternehmens begeistern und dafür, wie ihre Rolle zu den kurz- und langfristigen Zielen beiträgt.

Sie fühlen sich von ihren Führungskräften anerkannt und wertgeschätzt und sehen für sich eine Zukunft im Unternehmen, sei es in ihrer derzeitigen Position oder in einer anderen Rolle. Im Wesentlichen sind ihre arbeitsstil bringen ihr ganzes Selbst in die Arbeit ein und fühlen sich von ihrem Arbeitgeber während ihrer gesamten Arbeitszeit unterstützt.

Auf der anderen Seite konzentriert sich ein unengagierter Mitarbeiter in der Regel darauf, gerade genug zu erledigen, um nicht aufzufallen. Wenn sie noch nicht aktiv nach einem anderen Arbeitsplatz gesucht haben, denken sie wahrscheinlich über ihre Möglichkeiten nach.

Die Gründe für ihr Desengagement können sehr unterschiedlich sein, einige davon sind

Mangelndes Feedback, fehlende Anerkennung oder Wertschätzung seitens der Vorgesetzten

Geringere Autonomie, weniger Befugnisse oder weniger Vertrauen in die eigene Rolle

Fehlende Ausrichtung, fehlendes Ziel oder fehlender Sinn in ihrer Arbeit

Limitierte Herausforderung, Abwechslung oder Lernmöglichkeiten bei ihrer Arbeit

Mangelnde Ausgewogenheit, Flexibilität oder Wohlbefinden in ihrer Arbeit

Persönliche Probleme, Stress oder Probleme mit der psychischen Gesundheit

Durch die Überwachung des Engagements und die Erkennung eines Rückgangs können Businesses die Auswirkungen einer stillen Kündigung angehen - sowohl persönlich als auch beruflich.

Strategien zur Verhinderung von Quiet Quitting

Der Trend zur stillen Kündigung zeigt, dass die Arbeitnehmer zunehmend das Gefühl haben, dass das Verhältnis zwischen ihrem Aufwand und der Gegenleistung des Arbeitgebers nicht mehr stimmt.

Arbeitgeber erwarten zunehmend mehr von ihren Mitarbeitern, ohne angemessen in deren Entwicklung zu investieren. Glücklicherweise können Unternehmen und Führungskräfte proaktive Schritte unternehmen, um die Probleme anzugehen, die dem stillen Kündigen zugrunde liegen:

1. Neubewertung der Arbeitsaufgaben

Eine der Hauptursachen für stillschweigende Kündigungen ist die schleichende Erhöhung des Workloads und der Erwartungen an einen Mitarbeiter im Laufe der Zeit. Schlechte workload-Management kann dazu führen, dass sich Mitarbeiter überfordert, gestresst und ausgebrannt fühlen.

Jetzt ist ein idealer Zeitpunkt für Manager, die Kernaufgaben ihrer Mitarbeiter neu zu bewerten und zu definieren, um die tatsächlichen Anforderungen der Arbeit genauer widerzuspiegeln und zwischen wesentlichen Aufgaben und solchen, die wirklich zusätzlich sind, zu unterscheiden.

2. Schaffung einer Kultur der offenen Kommunikation

Die Schaffung einer Kultur der offenen Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung, um die stille Kündigung zu stoppen. Regelmäßige Check-Ins, anonyme Umfragen und Feedback-Foren können den Mitarbeitern einen sicheren Space bieten, in dem sie ihre Bedenken und Vorschläge äußern können.

A studie von Salesforce ergab, dass Mitarbeiter, die das Gefühl haben, dass ihre Stimme gehört wird, sich eher in der Lage fühlen, ihre beste Arbeit zu leisten.

Um einen psychologisch sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, sollten Sie Ihren Mitarbeitern die Befugnis und Autonomie geben, unangenehme Themen und Probleme anzusprechen, ohne Angst vor Zurechtweisung oder Verweis zu haben. Sie könnten spezielle Kanäle in Slack einrichten, um diese Probleme anzusprechen. Sie könnten auch anonyme Umfragen in Meetings mit allen Mitarbeitern durchführen.

Oder Sie könnten eine E-Mail-Adresse einrichten, an die sich Mitarbeiter wenden können, wenn sie zögern, Probleme von Angesicht zu Angesicht oder in einer Gruppeneinstellung direkt mit ihren Vorgesetzten zu besprechen.

ClickUp's E-Mail-Verwaltung

feature macht dies einfacher. Sie ermöglicht es Mitarbeitern, E-Mails aus ClickUp heraus zu senden und zu empfangen, ohne zu einer anderen App wechseln zu müssen. Sie können damit auch Aufgaben aus E-Mails erstellen und sicherstellen, dass sie für die Lösung der angesprochenen Probleme verantwortlich sind.

Senden und verwalten Sie E-Mails, ohne die App zu wechseln - mit dem ClickUp Email Management Feature

Die Förderung eines offenen Dialogs hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und anzugehen, ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Respekts unter den Mitarbeitern zu fördern und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter konzentriert und diszipliniert bleiben .

3. Angemessene Entschädigung anbieten

Eine faire Vergütung ist ein Eckpfeiler der Mitarbeiterzufriedenheit. Im Durchschnitt sind Mitarbeiter, die der Meinung sind, dass sie fair bezahlt werden, zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz und kündigen seltener.

Über das Gehalt hinaus können leistungsabhängige Prämien, Gewinnbeteiligungen oder Aktienoptionen Anreize für die Mitarbeiter schaffen, über ihre eigentlichen Aufgaben hinauszugehen.

Die Einstellung regelmäßiger Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter zur Ermittlung einer fairen Vergütung kann so einfach sein wie die Auswahl und Annahme eines vorlage für die Leistungsbeurteilung. Anhand dieser Leistungsbeurteilungen können Sie die Vergütungspakete regelmäßig anpassen, um sie an die Marktstandards anzupassen und Ihre Wertschätzung für die harte Arbeit der Mitarbeiter zum Ausdruck zu bringen.

4. Förderung von Work-Life-Balance und Remote-Arbeit

Mitarbeiter, die die Freiheit haben, flexibel zu arbeiten, bleiben ihrem Arbeitgeber eher treu, weil sie Arbeit und private Verpflichtungen miteinander vereinbaren können, ohne das Gefühl zu haben, dass sie das eine für das andere aufgeben müssen.

Die Bereitstellung von Optionen wie Telearbeit, flexible Arbeitszeiten und komprimierte Wochenarbeitszeiten können den Mitarbeitern helfen, ihre Zeit effektiver zu verwalten, unabhängig von ihrem Arbeitsstil oder ihrer arbeitsgewohnheiten , Stressabbau und Steigerung der Produktivität.

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Pausen zu machen und ihren Urlaub zu nutzen, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. Sorgen Sie für Zusammenarbeit und transparente Kommunikation, um erfolgreiche und engagierte Teams zu bilden, wenn Ihre Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten.

Tools wie ClickUp können dazu beitragen, indem sie die Zusammenarbeit an Projekten mit folgenden Tools optimieren ClickUp Dokumente und die Kommunikation zwischen Teams mit ClickUp's Chat-Ansicht .

ClickUp Docs kann Ihnen helfen, die Work-Life-Balance und Remote-Arbeit zu fördern, indem es Ihnen ermöglicht

Arbeiten Sie von jedem Ort aus und greifen Sie online auf Ihre Dokumente mit Cloud-basiertem Speicher zu

Dokumente gemeinsam zu erstellen und zu bearbeiten, um im wahrsten Sinne des Wortes auf der gleichen Seite zu stehen

Zusammenarbeit mit Ihren Team-Mitgliedern an Projekten und Freigeben von Feedback in Echtzeit

Erstellen und verwenden Sie Vorlagen, um Zeit zu sparen und die Konsistenz bei Projekten und Aufträgen zu wahren

Importieren und exportieren Sie Ihre Dokumente problemlos aus anderen Apps und Formaten

Verwalten Sie Ihre Berechtigungen und Sicherheit für Dokumente

Mit ClickUp Docs können Sie von überall aus auf wichtige Dokumente zugreifen und gemeinsam daran arbeiten

Mit der ClickUp-Chat-Ansicht können Sie mit Ihren Team-Mitgliedern in Echtzeit kommunizieren, ohne Ihren Workspace zu verlassen:

Bleiben Sie mit Ihrem Team verbunden und auf dem Laufenden, egal von wo aus Sie arbeiten

Teilen Sie Projektlinks, Einbettungen, Anhänge und mehr mit Ihrem Team

Reduzieren Sie den Bedarf an Meetings und E-Mails durch asynchrone Unterhaltungen

Trennen Sie Ihre Arbeit und Ihr Privatleben, indem Sie Benachrichtigungen ausschalten, wenn Sie sie benötigen

Nutzen Sie Chat-Features wie Gifs, Umfragen und Slash-Befehle, um Spaß zu haben und die Beziehung zu Ihrem Team zu stärken

Erstellen Sie Chat-Kanäle für beliebige arbeitsbezogene Themen, z. B. unternehmensweite Updates, bestimmte Teams oder Projekte

Verwalten Sie Ihre Berechtigungen und Benachrichtigungen für den Chat

Mit der ClickUp Chat-Ansicht können Sie mit Ihrem entfernten Team zusammenarbeiten, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen

5. Mitarbeiter einbinden und unterstützen

Effektiver Support beginnt damit, dass man versteht, was die Mitarbeiter brauchen. Dazu müssen Führungskräfte und Manager sinnvolle Unterhaltungen führen und über das Wohlergehen ihres Teams informiert bleiben.

Darüber hinaus ist es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen, wenn sie ihre Bedenken äußern. HR-Software tools wie ClickUp's HR Management Plattform ermöglicht es Ihnen, das Engagement Ihrer Mitarbeiter mit anpassbaren Ansichten zu überwachen, die die Auswirkungen Ihrer Personalpolitik widerspiegeln und verbesserungswürdige Bereiche hervorheben, wodurch die Ausrichtung Ihrer Belegschaft vereinfacht wird.

Entwickeln Sie das ideale System zur Nachverfolgung des Mitarbeiterengagements mit der ClickUp HR-Management-Plattform

Mit diesem Feature können Sie ein zentrales Repository für Mitarbeiterinformationen einrichten, das private Kommunikationskanäle zwischen Managern und ihren direkten Untergebenen bietet.

Wenn Manager und Führungskräfte die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter kennen, können sie gezielte Investitionen tätigen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, sei es durch berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Zeitplanung oder verbesserte Vergütungsstrukturen.

6. Attraktive Leistungen für Mitarbeiter anbieten

Attraktive Sozialleistungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Mitarbeiterbindung. Laut Forbes glauben 40 Prozent der Arbeitgeber, dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz für einen anderen mit besseren Leistungen verlassen. Und einer von zehn Arbeitnehmern wäre bereit, für bessere Leistungen eine Lohnkürzung in Kauf zu nehmen.

Umfassende Sozialleistungen wie Krankenversicherung, Altersvorsorgepläne und bezahlte Freizeit erhöhen die Arbeitszufriedenheit und zeigen, dass das Unternehmen in das Wohlergehen seiner Mitarbeiter investiert.

Sozialleistungen können auch zu einem Gefühl der finanziellen Sicherheit für die Mitarbeiter beitragen. Dies reduziert den Stress und fördert das Gefühl der Loyalität gegenüber dem Unternehmen. Wenn Mitarbeiter sich von ihrem Arbeitgeber geschätzt und unterstützt fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich für ihre Arbeit engagieren und weniger anfällig für den emotionalen Rückzug sind, der mit einer stillen Kündigung einhergeht.

7. Verbesserung der beruflichen Entwicklung und der Wachstumschancen

Investitionen in die berufliche Entwicklung sind von entscheidender Bedeutung, da Mitarbeiter eher bereit sind, länger in einem Unternehmen zu bleiben, das in ihre berufliche Entwicklung investiert.

Durch das Angebot von Mentorenprogrammen, Schulungsworkshops und klaren Aufstiegsmöglichkeiten können Sie die Mitarbeiter motivieren, in ihre Rollen zu investieren und sich eine langfristige Zukunft im Unternehmen vorzustellen.

Diese Möglichkeiten verbessern ihre Fähigkeiten und fördern ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Engagements, was die Wahrscheinlichkeit einer Kündigung verringert und zu einer dynamischeren und innovativeren Belegschaft beiträgt.

8. Einführung von Feedback-Schleifen und kontinuierlicher Verbesserung

Die Etablierung einer Kultur des ständigen Feedbacks und der kontinuierlichen Verbesserung ist entscheidend dafür, dass sich die Mitarbeiter engagieren und in den Erfolg des Unternehmens investieren.

Regelmäßige Leistungsbeurteilungen, Boxen für Verbesserungsvorschläge und Innovationsherausforderungen bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen, sich gehört zu fühlen und die greifbaren Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Entwicklung des Unternehmens zu erkennen.

Toos wie ClickUp Formular Ansicht machen es den Mitarbeitern leicht, Probleme zu melden, Anfragen einzureichen oder Verbesserungen vorzuschlagen. Diese Antworten können dann automatisch in verfolgbare Aufgaben umgewandelt und an die entsprechenden Teams zur Bearbeitung weitergeleitet werden.

Mit der ClickUp Formular-Ansicht lassen sich Formulare benutzerdefiniert anpassen, um Arbeiten mühelos an das richtige Team weiterzuleiten

Zusätzlich können Sie verwenden ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter-Feedback um konsistente Feedbackschleifen zu entwerfen, die Ihnen helfen, Feedback von Ihren Mitarbeitern zu sammeln und zu verwalten.

Holen Sie sich schnell und mühelos Mitarbeiterfeedback mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterfeedback

9. Einstellung klarer Einzelziele zur Nachverfolgung von Gewinnen

Die Festlegung klarer Ziele und Metriken ist entscheidend für die Aufrechterhaltung und die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, ohne sie zu bevormunden .

Durch eine transparente Kommunikation dieser Einzelziele wird sichergestellt, dass alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter stillschweigend kündigen, da sie ein klares Gefühl für Ziel und Richtung bekommen.

Tools wie z. B ClickUp Ziele ermöglichen es Ihnen, Ziele und Aufgaben miteinander zu verknüpfen. Teams können sich Einzelziele für die Fertigstellung von Aufgaben setzen, um ihren Fortschritt zu verfolgen und ein Gefühl der gemeinsamen Leistung zu schaffen.

Verfolgen Sie den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Projekte effizient abschließen mit ClickUp Goals

Nutzen Sie dieses Feature, um transparente Zeitleisten für die Ziele Ihres Teams zu erstellen, Zeitpläne für Sprint und Backlogs zu pflegen und den Fortschritt durch wöchentliche Scorecards zu verfolgen.

Das Erreichen von Zielen und das Gefühl, etwas erreicht zu haben, steigert die Moral und unterstreicht den Wert des Beitrags eines Mitarbeiters zum Erfolg des Unternehmens.

10. Verbesserung der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts im Team

Ein starkes Gefühl der Teamarbeit kann ein unterstützendes und integratives Umfeld schaffen.

Die Bekämpfung einer der größten zeitfresser im Büro -desorganisierende Tools wie ClickUp Teams die die Zusammenarbeit von Teams durch die Integration von Workflows, Dokumenten, Live-Dashboards und mehr fördern kann und Teams in die Lage versetzt steigerung der Produktivität und optimieren das Zeitmanagement.

Verwalten Sie die Arbeitszeiten Ihres Teams mit dem ClickUp Teams Feature

Darüber hinaus können teambildende Aktivitäten, teamübergreifende Projekte und regelmäßige Team Meetings ein unterstützendes Umfeld schaffen, in dem sich die Mitarbeiter verbunden und wertgeschätzt fühlen.

Das Blatt gegen die stille Kündigung wenden

Das Phänomen der stillen Kündigung stellt eine komplexe Herausforderung dar, die von Unternehmen eine proaktive und durchdachte Reaktion erfordert.

Durch einen ganzheitlichen Ansatz, der über die traditionellen Managementpraktiken hinausgeht, können Unternehmen ein Umfeld schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wertgeschätzt, unterstützt und motiviert fühlen.

Strategien wie die Förderung einer offenen Kommunikation, wettbewerbsfähige Vergütungen und Leistungen, die Nutzung von tools zur Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern , die Förderung der Work-Life-Balance und die Investition in die berufliche Entwicklung sind nicht nur Lösungen gegen das stille Kündigen - sie sind grundlegende Elemente einer florierenden Arbeitsplatzkultur.

Die Umsetzung dieser Strategien, unterstützt durch Tools wie ClickUp's Projektmanagement plattform von ClickUp kann den Arbeitsplatz in einen dynamischen und ansprechenden Space verwandeln, in dem die Mitarbeiter dazu inspiriert werden, sich bei jedem Projekt, an dem sie arbeiten, von ihrer besten Seite zu zeigen.

Wie erfolgreich ein Unternehmen seine Ziele erreicht, hängt letztlich davon ab HR Ziele zur Eindämmung der stillen Kündigung liegt in ihrem Engagement für die Schaffung eines Arbeitsumfelds, in dem das Wohlbefinden und die Entwicklung der Mitarbeiter im Vordergrund stehen.

Häufige FAQs

1. Was ist die Lösung für stilles Kündigen?

Die Lösung für stilles Kündigen liegt in der proaktiven Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Problemen, die zum Desengagement der Mitarbeiter führen. Dazu gehören die Förderung offener Kommunikationskanäle, die Gewährleistung einer fairen Vergütung und von Anreizen sowie die Förderung einer gesunden Work-Life-Balance.

Durch die Schaffung eines unterstützenden und erfüllenden Arbeitsumfelds können Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder an sich binden und dem stillen Ausstieg entgegenwirken.

2. Was ist die Hauptursache für stilles Kündigen?

Stillschweigende Kündigungen sind oft auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, die zur Unzufriedenheit der Mitarbeiter beitragen. Dazu gehören das Fehlen einer angemessenen Anerkennung für ihren Aufwand, begrenzte Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung, ineffektive Managementpraktiken und ein Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben. Die Lösung dieser Probleme ist für die Aufrechterhaltung einer motivierten und engagierten Belegschaft von entscheidender Bedeutung.

3. Wie reagieren Sie auf das stille Kündigen?

Die Reaktion auf stilles Kündigen erfordert einen proaktiven und einfühlsamen Ansatz. Der erste Schritt besteht darin, einen offenen Dialog mit dem betroffenen Mitarbeiter zu führen, um seine Bedenken zu verstehen. Es ist wichtig, alle festgestellten Probleme umgehend anzugehen und Strategien zur Verbesserung der allgemeinen Arbeitserfahrung und des Engagements umzusetzen. Dazu kann eine Anpassung des Workloads, das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten oder die Verbesserung von Anerkennungs- und Belohnungssystemen gehören.