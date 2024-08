HR-Abläufe rationalisieren: die 10 besten Mitarbeiterdatenbanken im Jahr 2024

Mitarbeiterdatenbank-Software ist das Rückgrat einer effizienten Personalarbeit. Ohne das richtige Tool müssen HR-Teams und -Manager möglicherweise veraltete Mitarbeiterdaten verarbeiten, sich mit der Nachverfolgung von Abgängen abmühen und sich mit ungenauen Berichten herumschlagen.

Diese HR-Software lösungen bieten alles, was Sie brauchen, um alle Ihre Mitarbeiterdaten effizient zu speichern - ein Verzeichnis von mitarbeiterprofile , ein Organigramm und ein Selbstbedienungsportal. Auch sie rationalisieren die Mitarbeiterverwaltung und schützen sensible Mitarbeiterdaten, von persönlichen Angaben bis hin zu Qualifikationen und Urlauben.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen unsere Top 10 der besten Mitarbeiterdatenbank-Software vor. Wir gehen auf die Vor- und Nachteile sowie die Preise ein und helfen Ihnen, die optimale Lösung für Ihr Unternehmen zu finden! 🌟

Achten Sie bei der Auswahl einer Mitarbeiterdatenbank für Ihr Unternehmen auf die folgenden Hauptmerkmale:

Anpassungsoptionen: Anpassbare Felder oder Berichtsoptionen an Ihre spezifischen HR-Anforderungen

Verwaltung von Personaldokumenten: Software, mit der Sie alle Mitarbeiterdokumente digital speichern können

Zugänglichkeit: Sowohl Manager als auch Mitarbeiter sollten leicht auf ihre Daten zugreifen können. Eine Software, die auch auf mobilen Geräten funktioniert, ermöglicht es Ihrem Team, seine Daten von überall aus zu aktualisieren und einzusehen

Wissensdatenbank für Mitarbeiter: Software sollte wichtige Dokumente für die Mitarbeiter speichern können, z. B. Unternehmensregeln, Schulungsunterlagen und Handbücher

Mitarbeiterverzeichnis: Ein detailliertes Mitarbeiterverzeichnis, in dem Sie Kontaktinformationen, Notfallkontakte, Arbeitsorte und andere wichtige Details an einem Ort speichern können

Analysen und Berichte: Tools, die Datenanalysen und Berichte ermöglichen, um Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Personalentscheidungen zu treffen

Nicht jede Software für Mitarbeiterdatenbanken ist aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir haben eine Reihe von Spitzenlösungen zur Rationalisierung Ihrer Personalarbeit zusammengestellt. Lassen Sie uns ihre Stärken, Schwächen und Preise untersuchen, um die beste Lösung für Sie zu finden! 👌

Verwalten Sie alle Mitarbeiterdaten und rationalisieren Sie HR-Prozesse mit über 15 Projektansichten, Aufgabenautomatisierungen und vorgefertigten Vorlagen in ClickUp

ClickUp ist Ihre erste Lösung für HR-Aktivitäten ! Es bietet leistungsstarke Mitarbeiterdatenbank-Tools, die sich ideal für die Einstellung, das Onboarding und die Förderung des Wachstums Ihres Teams eignen. Mit über 15 anpassbaren Ansichten ist es ein One-Stop-Shop für die Überwachung der Leistung, des Engagements und der Entwicklung von Mitarbeitern.

Diese Plattform schafft eine vertrauliche Datenbank für Mitarbeiterinformationen und fördert die direkte Kommunikation zwischen Managern und ihren Teammitgliedern.

Bei ClickUp geht es nicht nur um die Organisation von Bewerberdaten - das System bietet auch verwaltet Bewerbungen und Einsätze. Es spart wertvolle Zeit mit vorgefertigten Vorlagen und Automatisierung von HR-Prozessen die Kandidaten durch Ihre Einstellungspipeline befördert. 🛫

ClickUp's onboarding-Lösung stattet neue Mitarbeiter mit allem aus, was sie brauchen, um ein Mitglied Ihres Teams zu werden. Und das Schulungsmodul rationalisiert den Prozess mit nachverfolgbaren Aufgaben und kollaborative Dokumente .

Ihr HR-Team kann das Toolkit von ClickUp nutzen, um:

Umfragen, Erhebungen und Anfragen mit anpassbaren Formularen zu organisieren

Leistung verfolgen und Arbeitsbelastung über anpassbare Dashboards

Termine für Vorstellungsgespräche, Einzelgespräche und Teambesprechungen über einen Kalender verfolgen 📅

Organisieren Sie Mitarbeiterdaten durch anpassbare Tabellen in ClickUp

Darüber hinaus kann die ClickUp Tabellenansicht ist eine wahre Fundgrube für intuitive Tabellenkalkulationen und dynamische Datenbanken und kann alles von detaillierte Aufgabenlisten bis hin zu Budgets und Kundendaten. Die benutzerdefinierten Felder erfassen wichtige Informationen wie Prioritäten und Aufgabenfortschritt und minimieren so den Kontextwechsel.

Die Möglichkeit der Verknüpfung von Aufgaben, Dokumenten und Abhängigkeiten ist ein entscheidender Vorteil. Massenbearbeitung von Aufgaben, Datenexport und öffentlich zugängliche Tabellenlinks machen die Zusammenarbeit mit externen Partnern zum Kinderspiel.

Verwalten Sie Aufgaben wie ein Profi mit Filter- und Gruppierungsoptionen, passen Sie Ihre Ansicht an, indem Sie Spalten ausblenden oder anheften, und nutzen Sie die Leistung von Drag-and-Drop-Spalten, um Ihre ideale Konfiguration zu erstellen. 🖱️

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Einschränkungen

Einige Automatisierungen können schwierig zu implementieren sein (aber ClickUp vereinfacht den Prozess durch das Angebot von Tutorials)

Die Funktionen der Plattform können anfangs überwältigend sein

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. BambooHR

Über: BambooHR BambooHR ist eine sichere und zentralisierte Plattform zur effizienten Verfolgung von Mitarbeiterdaten. Es gibt den Nutzern die Kontrolle über das Dashboard, so dass HR-Teams nahtlos persönliche und finanzielle Mitarbeiterinformationen hinzufügen können.

BambooHR beschränkt sich nicht nur auf die Datenspeicherung - es bietet auch benutzerdefinierte Reporting-Tools . Auf der Grundlage der Informationen aus der Mitarbeiterdatenbank können die Benutzer aufschlussreiche Berichte über verschiedene Kennzahlen wie Mitarbeiterfluktuation, Betriebszugehörigkeit und Kündigungsgründe erstellen.

BambooHR umfasst funktionen zur Zeiterfassung und Anwesenheitserfassung zur Überwachung der Arbeitszeiten der Mitarbeiter und zur Erleichterung der Mitarbeiterverwaltung von jedem Ort aus durch digitale Zeitmanagement-Tools . Außerdem gewährleistet der nahtlose Export von Stundenzetteln rationelle Bearbeitung der Gehaltsabrechnung . 💰

BambooHR beste Eigenschaften

Datenberichterstattung

Speicherung und Verwaltung von Dokumenten

125+ Integrationen wie Checkr und Slack

Zeiterfassung und Anwesenheitserfassung

Mobile App

BambooHR Einschränkungen

Die mobile App kann schwierig zu navigieren sein

Mehr Anpassungsoptionen für Ankündigungen könnten von Vorteil sein

BambooHR Preise

Auf Anfrage erhältlich

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

3. Myhrtoolkit

Über: Myhrtoolkit Myhrtoolkit rationalisiert die Personalarbeit durch die Verwaltung von Mitarbeiterdaten, von Terminen bis hin zu Schulungsplänen. Seine HR dokumentenmanagement-Software vereinfacht die Ausstellung, Verfolgung und sichere Aufbewahrung wichtiger HR-Dokumente. 📋

Die Mitarbeiterdokumentenmanagement-Bibliothek der Plattform dient als zentraler Knotenpunkt für die Speicherung und gemeinsame Nutzung aller Unternehmensdokumente. Von individuellen Mitarbeiterdateien wie Verträgen, Lebensläufen und Ausweisdokumenten bis hin zu umfassenderen Personaldokumenten wie Handbüchern, Stellenbeschreibungen und Disziplinarmaßnahmen - alles wird an einem einzigen zugänglichen Ort organisiert.

Außerdem lässt sich das System dank der einfachen Archivierung von veralteten Dokumenten mühelos auf dem neuesten Stand halten.

Myhrtoolkit bietet auch eine Reihe von Tools für die Urlaubsplanung, das Abwesenheitsmanagement und aufschlussreiche Berichte, vereinfachung von HR-Entscheidungsprozessen .

Myhrtoolkit beste Eigenschaften

Verwaltung großer Datenmengen

HR-Berichtswerkzeuge

Bibliothek zur Dokumentenverwaltung

Einfache Archivierung

Abwesenheitsverfolgung

Myhrtoolkit Einschränkungen

Die Software könnte intuitiver sein

Weitere Filteroptionen könnten von Vorteil sein

Myhrtoolkit Preise

0-5 Mitarbeiter: $29/Monat

$29/Monat 6-10 Mitarbeiter: $46/Monat

$46/Monat 11-20 Mitarbeiter: $92/Monat

$92/Monat 21-50 Mitarbeiter: $168/Monat

$168/Monat 50-100 Mitarbeiter: $221/Monat

$221/Monat 101-150 Angestellte: $341/Monat

$341/Monat 151-200 Mitarbeiter: $390/Monat

$390/Monat 201-400 Angestellte: $484/Monat

$484/Monat 401+ Angestellte: Auf Anfrage erhältlich

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Myhrtoolkit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (weniger als 10 Bewertungen)

4.5/5 (weniger als 10 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (weniger als 10 Bewertungen)

4. Frischdienst

Über: Frischdienst Freshservice ist eine Cloud-basierte Service Desk Lösung die den IT-Betrieb vereinfacht . Über seine primäre Funktion hinaus verfügt es über zahlreiche Funktionen, die den Personalbetrieb erheblich rationalisieren.

Eines der herausragenden Merkmale ist wissensmanagement , mit dem Benutzer eine wissensbasis mit Lösungen zu Vorfällen und Problemen. Diese Ressource ermöglicht es Technikern und Mitarbeitern, ihre Fragen durch eine einfache Suche schnell zu lösen. 🔎

Mit dem Modul Employee Onboarding in Freshservice können Personalverantwortliche Onboarding-Anfragen direkt über das Self-Service-Portal einleiten. Dazu gehört das gleichzeitige Versenden von Onboarding-Formularen an den berichtenden Manager und den Mitarbeiter. Darüber hinaus verfolgt das Modul den Fortschritt der Anfrage, sendet Erinnerungen und führt Massen-Onboarding von Mitarbeitern durch.

Freshservice beste Eigenschaften

Nahtloses Onboarding von Mitarbeitern

Wissensdatenbank

Automatisierung des HR-Workflows

Cloud-basierte Verwaltung

Integrierbar mit Tools wie Slack und Microsoft Teams

Einschränkungen von Freshservice

Die Automatisierungsfunktion könnte mehr Prozesse umfassen

Die Ersteinrichtung kann ein wenig komplex sein

Freshservice Preise

Starter: $19/Monat

$19/Monat Wachstum: $49/Monat

$49/Monat Pro: $95/Monat

$95/Monat Unternehmen: $119/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Freshservice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

5. GoCo

Über: GoCo GoCo rationalisiert die Personalarbeit, indem es alle wichtigen Prozesse und Daten an einem Ort zusammenfasst. 🎯

Mit der MagicDocs-Technologie können Sie alle Dokumente anpassen, sie ausfüllbar und unterschriftsfähig machen und sogar Berichte aus ihnen erstellen. MagicDocs speichert auch Daten, die automatisch in künftigen Dokumenten erscheinen können, wodurch die Personalarbeit reibungsloser und übersichtlicher wird.

GoCo's HRIS bietet eine Vogelperspektive auf alle Dokumente für eine einfache Verfolgung des Bearbeitungsstatus. Der Drag-and-Drop-Workflow-Builder vereinfacht Aufgaben wie die Erstellung von Einstellungspaketen, die Durchführung von Orientierungsgesprächen für neue Mitarbeiter und die Verwaltung von Checklisten für Kündigungen.

Das Zeiterfassungstool hilft Mitarbeitern bei der Erfassung von Arbeitsstunden und der Übermittlung von Stundenzetteln. Darüber hinaus bietet die Plattform Unterstützung für die Verwaltung von Time-Off-Richtlinien, einschließlich des Anlegens, Beantragens und Genehmigens von PTO.

GoCo beste Eigenschaften

Einfache Dokumentenverwaltung mit MagicDocs

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Automatisierter Arbeitsablauf bei der Einstellung und beim Onboarding

Verwaltung der Gehaltsabrechnung

HRIS für einen umfassenden Prozessüberblick

GoCo Einschränkungen

Einige Benutzer erleben eine steile Lernkurve

Bestimmte Funktionen könnten verfeinert werden

GoCo Preise

Beginnt bei $5/Monat pro Mitarbeiter

Kundenspezifische Preise auf Anfrage erhältlich

GoCo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

6. Zoho People

Über: Zoho Menschen Zoho People ist eine Cloud-basierte Mitarbeiterdatenbank-Software, die das globale Personalmanagement rationalisiert. Sie verfügt über praktische Funktionen wie integrierte PTO-Verfolgung, einfache Schichtplanung und tools zur Verwaltung der Mitarbeiterleistung . 🛠️

Die Plattform bietet einen zentralisierten Überblick über die Informationen jedes Mitarbeiters, sortiert nach Art, Standort, Rolle und Erfahrungsstufe. Sie können sie weiter personalisieren, indem Sie neue Formulare und Registerkarten mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen hinzufügen. Auch die Urlaubsarten lassen sich flexibel an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Zoho People verfügt über ein Selbstbedienungsportal für Mitarbeiter und funktionen zur gemeinsamen Nutzung von Dateien . Die Mitarbeiter können wichtige Dokumente von überall her hochladen und ihre persönlichen Informationen wie Adressen und Kontaktdaten jederzeit auf dem neuesten Stand halten, so dass alle Beteiligten leicht in Verbindung bleiben und sich organisieren können.

Die besten Funktionen von Zoho People

Leistungsverfolgung

Mitarbeiter-Selbstbedienung

Datensynchronisation und -integrität

PTO-Verfolgung

Einfache Verwaltung von mehreren Geschäftseinheiten

Einschränkungen von Zoho People

Die Benutzeroberfläche für Benachrichtigungen könnte verbessert werden

Es sind keine Chat- und Anrufoptionen verfügbar

Preise für Zoho People

Essential HR: $1.4/Monat pro Benutzer

$1.4/Monat pro Benutzer Professional: $2,21/Monat pro Benutzer

$2,21/Monat pro Benutzer Premium: $3,31/Monat pro Benutzer

$3,31/Monat pro Benutzer Enterprise: $4,97/Monat pro Benutzer

$4,97/Monat pro Benutzer People Plus: 9,94 €/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zoho People Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

7. Oracle HCM

Über: Oracle HCM Oracle Fusion Cloud HCM ist eine umfassende Cloud-Lösung, die alle HR-Prozesse in Ihrem Unternehmen miteinander verbindet. Es ist ein leistungsfähiges Tool zur Planung, Verwaltung und Verbesserung globaler HR-Abläufe, alles aus einer einzigen Datenquelle.

Diese Plattform fördert eine intelligentere Entscheidungsfindung, personalisiert die Erfahrungen der Mitarbeiter und bietet anpassbare Workflows, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Neben der Verknüpfung von HR-Prozessen eignet sich die Plattform auch hervorragend zur Gewinnung von Spitzenkräften, steigerung der Produktivität und das Treffen fundierter Entscheidungen während des gesamten talentmanagement lebenszyklus. 🔄

Von beschaffung und Rekrutierung bis hin zu Onboarding und Leistungsmanagement, karriereentwicklung und Nachfolgeplanung - alles geschieht unter einem Dach. Und mit vorgefertigten und anpassbaren Analysen können Sie wichtige Erkenntnisse über die Belegschaft leicht nachverfolgen, abgleichen und entsprechend handeln.

Die besten Funktionen von Oracle HCM

Anpassbare Arbeitsabläufe

Talent-Management

Effiziente Lohn- und Gehaltsabrechnung

Skalierbare Plattform

Eingehende HCM-Analysen

Einschränkungen von Oracle HCM

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Mehr Anpassungsoptionen wären von Vorteil

Oracle HCM Preise

Auf Anfrage erhältlich

Oracle HCM Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (500+ Bewertungen)

3.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (60+ Bewertungen)

8. Worknice

Worknice über GetApp Worknice bietet eine sichere All-in-One-Software für Mitarbeiterdatenbanken, die die Verfolgung von Mitarbeiterdaten vereinfacht. Diese Plattform ermöglicht es HR-Teams, wichtige Mitarbeiterinformationen zu sammeln, zu organisieren und zu sortieren. Sie gibt Unternehmen die volle Kontrolle über zentralisierte, weltweit zugängliche Daten. 🌎

Worknice deckt alles ab, von schnelles Onboarding von Mitarbeitern und Auftragnehmern bis hin zur Vereinheitlichung von Mitarbeiterdaten, der Verwaltung von Änderungen und der Automatisierung von HR-Prozessen. Es ist mit modernen Tools ausgestattet, die ein effizientes Compliance-Management für Richtlinien, Qualifikationen und Genehmigungen gewährleisten.

Die Plattform strafft das Dokumentenmanagement, indem sie es Ihnen ermöglicht, wichtige HR-Dokumente online zu erstellen, zu verfolgen und zu speichern. Die Softwaredokumente verfügen außerdem über dynamische Felder, die automatisch personalisierte Mitarbeiterdaten wie Namen, Standorte oder Zahlungsfrequenzen eintragen.

Worknice beste Eigenschaften

Sichere und organisierte HR-Datenbanken

Einfache Verwaltung von Mitarbeiterdokumenten

Automatisierte Dokumentenzustellung

Zahlreiche HR-Vorlagen

Schnelles Onboarding

Einschränkungen von Worknice

Die Analysefunktion für Berichte könnte weiter entwickelt werden

Die Anpassungsmöglichkeiten der Software können begrenzt sein

Worknice Preise

Essentials: $4.8/Monat

$4.8/Monat Premium: Auf Anfrage erhältlich

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Worknice Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (15+ Bewertungen)

5/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (10+ Bewertungen)

9. Rippling

Über: Rippling Rippling bewahrt alle Mitarbeiterdaten sicher auf und sorgt dafür, dass alles ständig auf dem neuesten Stand ist, von verfügbaren Stellen bis hin zu Neueinstellungen. Mit Rippling können Sie Daten wie benutzerdefinierte Felder, Dokumente und Währungen an bestimmte Arbeitsorte anpassen. 🗺️

Ob es einfache Aufgaben zu automatisieren wie Onboarding-E-Mails oder die Orchestrierung komplexer mehrstufiger Genehmigungsprozesse durch verkettete Workflows - Rippling erledigt das alles ohne Programmierung oder IT-Unterstützung.

Rippling übernimmt auch eine Vielzahl wichtiger HR-Funktionen wie Leistungsmanagement, globale Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Anwesenheitspflicht. Rippling bietet außerdem eine Bibliothek mit vorgefertigten Workflow-Vorlagen. Sie können diese direkt von der Stange verwenden oder sie an Ihre genauen Anforderungen anpassen.

Rippling beste Eigenschaften

Automatisierte rollenbasierte und flexible Berechtigungen

Hunderte von Vorlagen

Automatisierung von Aufgaben ohne Code

Automatisierte Rekrutierung

Globales Gehaltsabrechnungsmanagement

Rippling Einschränkungen

Der Kundenservice könnte verbessert werden

Die Suchfunktionalität der Plattform ist nicht so weit entwickelt

Preisgestaltung von Rippling

Verfügbar auf Anfrage

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,000+ Bewertungen)

10. Dayforce

Dayforce über GetApp Dayforce HCM von Ceridian ist eine umfassende globale Lösung für das Humankapitalmanagement, die Personalabteilungen durch den gesamten Weg eines Mitarbeiters führt, von der Einstellung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen. Sie integriert HR, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Arbeitskräfte- und Talentmanagement in einer einzigen nahtlosen Anwendung. 📱

Die Plattform bietet Echtzeit-Zugriff auf alle HR-Daten an einem Ort, was das Scouting und Onboarding idealer Kandidaten erleichtert, erstellung von Zeitplänen zur Förderung der Work-Life-Balance die Entwicklung der Mitarbeiter fördern, Zahlungen abwickeln und die Verwaltung der Sozialleistungen überwachen.

Dayforce HCM vereinfacht auch das Leben der Mitarbeiter. Über ein benutzerfreundliches Self-Service-Portal können sie selbständig Routineaufgaben erledigen, sodass sich die Mitarbeiter der Personalabteilung auf wichtigere Initiativen konzentrieren können.

Die besten Funktionen von Dayforce

Einfaches Onboarding von Bewerbern

Selbstbedienungsportal

Verwaltung der Gehaltsabrechnung

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Berichte in Echtzeit

Dayforce Einschränkungen

Die Erstellung benutzerdefinierter Berichte kann etwas zeitaufwändig sein

Der Kundensupport könnte verbessert werden

Dayforce-Preise

Auf Anfrage erhältlich

Dayforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (900+ Bewertungen)

Erleichtern Sie Ihrem HR-Team die Arbeit mit diesen Top 10 Softwarelösungen für Mitarbeiterdatenbanken. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herwechseln - behalten Sie alle Mitarbeiterdaten an einem Ort, vom Onboarding bis zum Offboarding.

Sie suchen nach einer umfassenden HR- und projektmanagement-Lösung in einem Paket? Testen Sie ClickUp kostenlos ! Profitieren Sie von seinen zahlreichen kostenlosen SOP-Vorlagen , eine KI-Assistent für reibungslosere HR-Abläufe und verschiedene HR prozessmanagement werkzeuge, die den Erfolg bei jedem Schritt sicherstellen. ✨