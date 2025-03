Durchführung von Umfragen zum Onboarding neuer Mitarbeiter (Fragen + Vorlage)

Das Onboarding von Mitarbeitern ist ein entscheidender Prozess, der die Form der schnellen und erfolgreichen Integration eines neuen Mitglieds in das Unternehmen bestimmen kann. Ein gut strukturiertes Onboarding fördert nicht nur das Engagement, sondern auch die langfristige Bindung.

Doch woher wissen Sie, ob Ihr Einarbeitungsprozess ins Schwarze trifft? Mithilfe von Umfragen zum Onboarding neuer Mitarbeiter.

Die Brandon Hall Group hat herausgefunden, dass ein solider Onboarding-Prozess die Ergebnisse verbessern kann, indem er die Bindung neuer Mitarbeiter um folgende Faktoren erhöht

82%

und eine Steigerung der Produktivität um über 70%!

Eine Einführungsumfrage ist ein Tool, mit dem Sie Feedback von Ihren neuen Mitarbeitern einholen können. Sie hilft Ihnen, die ersten Eindrücke zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Mit den richtigen Fragen und einer klaren Vorlage können Sie verwertbare Erkenntnisse gewinnen, die die Phase für einen effektiveren Onboarding-Prozess einleiten.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Umfragen durchführen und alle Ihre Ziele erreichen können

onboarding-Ziele

.

Onboarding-Befragungen von Mitarbeitern verstehen

Lassen Sie uns zunächst das Wesen von Onboarding-Umfragen verstehen.

Eine Onboarding-Umfrage ist eine Reihe von Fragen, die neuen Mitarbeitern kurz nach ihrem Eintritt in das Unternehmen gestellt werden, um eine Rückmeldung über ihre ersten Erfahrungen mit dem Unternehmen zu erhalten. Sie enthält Fragen zum Onboarding-Programm, zur Schulung und zu den Erwartungen des Unternehmens.

Eine Onboarding-Umfrage:

Verbessert die Gesamteffektivität des Onboarding, was zu einer besseren Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit führt

Hilft dabei, Lücken oder verbesserungswürdige Bereiche im Onboarding-Prozess zu identifizieren

Sorgt dafür, dass sich neue Mitarbeiter vom ersten Tag an gehört und unterstützt fühlen

Verbessert das Engagement durch Förderung von offener Kommunikation und Feedback

Bietet wertvolle Einblicke in die ersten Eindrücke und Erfahrungen der neuen Mitarbeiter

Studien zeigen, dass bis zu 20 % der Mitarbeiterfluktuation innerhalb der ersten 45 Tage nach der Einstellung stattfindet. Ein gut strukturierter Onboarding-Prozess kann dazu beitragen, dieses Risiko zu verringern, indem er verwertbare Erkenntnisse liefert, die zu einem reibungsloseren Onboarding-Prozess beitragen können.

Die 35 wichtigsten Fragen für eine Umfrage zum Onboarding von Mitarbeitern

Neu eingestellte Mitarbeiter erhalten in der Regel

im Durchschnitt 54 Aufgaben

die während des Einführungsprozesses abgeschlossen werden müssen. Deshalb ist es so wichtig, ihr Feedback einzuholen, um sicherzustellen, dass das Onboarding reibungslos verläuft und nicht zu einem Berg von Aufgaben wird!

Im Folgenden finden Sie 35 aussagekräftige Fragen zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Ihnen helfen können, Ihre Einarbeitungsstrategie zu verfeinern und eine einladende Umgebung für neue Mitarbeiter zu schaffen.

Feedback zum Einstellungsprozess

Sie haben den Wirbelwind der Vorstellungsgespräche überstanden und den Wunschkandidaten für Ihr Unternehmen gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, über Ihre Erfahrungen mit den Bewerbern, die Sie interviewt haben, nachzudenken.

Diese Fragen helfen Ihnen, Feedback zum Einstellungsprozess zu erhalten und zu verstehen, was Sie als Personalverantwortlicher besser hätten erledigen können:

Wie würden Sie Ihre Erfahrungen mit dem Einstellungsverfahren insgesamt bewerten? Der Vorbereitungsprozess hat mir geholfen, mich auf meine neue Rolle zu freuen.

Stimme voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt Ich habe während des gesamten Einstellungsverfahrens zeitnahes Feedback und aktuelle Informationen erhalten.

Stimme voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt Die Stellenbeschreibung, die mir während des Einstellungsverfahrens zur Verfügung gestellt wurde, war klar und detailliert.

Stimme voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt Was würden Sie am Einstellungsprozess verbessern, um den Bewerbern ein besseres Erlebnis zu bieten?

Das Verständnis des Mitarbeiters und seine Ausrichtung auf die Unternehmensziele

Eine Gallup-Studie zeigt, dass

nicht einmal 50%

der Arbeitnehmer stimmen voll und ganz zu, dass sie wissen, wofür ihr Unternehmen steht.

Verwenden Sie die folgenden Fragen in Ihren Umfragen zur Einarbeitung, um die Problembereiche zu ermitteln und schnell Lösungen zu finden:

Die Ziele des Unternehmens wurden während Ihrer Onboarding-Sitzungen klar besprochen.

Stimmt voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt Ich fühle mich mit den langfristigen strategischen Zielen des Unternehmens im Einklang.

Stimme voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt Ich verstehe die Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) des Unternehmens und ihren Bezug zu meiner Rolle sehr gut.

Stimme voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt Während der Einarbeitung wurde ich ausreichend über die kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens informiert.

Stimme voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt Ich fühle mich für meine neue Rolle gerüstet und vorbereitet.

Stimme voll und ganz zu

Stimmt zu

Weder zustimmen noch ablehnen

Nicht einverstanden

Völlig abgeneigt

Onboarding-Erfahrung und Einführungsprogramme

Das Onboarding und die Einführungsprogramme helfen neuen Mitarbeitern, sich an die Unternehmenskultur und die Arbeitsmoral anzupassen.

Die folgenden Fragen aus der Onboarding-Umfrage können helfen, die Wirksamkeit dieser Programme zu bewerten:

Wie zufrieden sind Sie mit dem gesamten Onboarding-Prozess (auf einer Skala von 1-5, wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Zufriedenheit darstellt)? War der Einführungsprozess gut organisiert und einfach zu befolgen? (Ja/Nein) Waren die Orientierungssitzungen informativ und relevant für Ihre Rolle? (Ja/Nein) Wie effektiv waren die onboarding-Software /Materialien dazu beigetragen, dass Sie das Unternehmen und Ihre Rolle verstehen? (auf einer Skala von 1-5, wobei 1 die geringste und 5 die höchste Effektivität darstellt) Beinhaltete das Einführungsprogramm Schulungen zu den Tools, Systemen und der Software des Unternehmens, die für Ihre Rolle relevant sind? (Ja/Nein)

Klarheit der Rolle und Erwartungen

Unklare Aufgabenerwartungen sind ein häufiger Grund für eine frühzeitige Mitarbeiterfluktuation. Wenn sich neu eingestellte Mitarbeiter überfordert fühlen oder mit ihren Aufgaben nicht zurechtkommen, können sie nicht ihr Bestes geben und kündigen schließlich stillschweigend.

Onboarding-Feedback über die Klarheit der Rolle kann Ihnen helfen, schnell zu erkennen, wo die neuen Mitarbeiter Probleme haben, und diese Probleme zu lösen. Versuchen Sie es mit Fragen aus der Mitarbeiterbefragung wie:

Stimmt die Rolle mit Ihren kurz- und langfristigen Karrierezielen überein? (Ja/Nein) Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Rolle den Fähigkeiten und Erfahrungen entspricht, für die Sie eingestellt wurden? (Ja/Nein) Wie klar wurden Ihnen die Möglichkeiten des beruflichen Fortschritts innerhalb Ihrer Rolle vermittelt? Wurden Sie im Rahmen des Einführungsprozesses auf Ihre täglichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten vorbereitet? (Ja/Nein) Ist Ihnen klar, wie Ihre Leistung überprüft und bewertet wird? (Ja/Nein)

Anpassung an Organisationskultur und Werte

Wenn neue Mitarbeiter die Unternehmenskultur von Anfang an verstehen und sich zu eigen machen, können sie sich schnell an ihr neues Umfeld anpassen. Onboarding-Umfragen können zeigen, wie gut neue Mitarbeiter diese Werte verstehen und verkörpern.

Die folgenden Fragen helfen dabei, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob die Unternehmenskultur effektiv vermittelt und angenommen wird:

Wie sehr stimmen Ihre Werte Ihrer Meinung nach mit den Werten des Unternehmens überein? Wie inklusiv finden Sie die Unternehmenskultur auf der Grundlage Ihres Onboarding-Programms? Wurden Sie während Ihres Onboarding-Programms ermutigt, an kulturellen Aktivitäten oder Ereignissen teilzunehmen (Ja/Nein)? Fühlen Sie sich in die allgemeine Unternehmenskultur einbezogen? (Ja/Nein) Wie gut verstehen Sie die Grundwerte des Unternehmens und wie sie das Tagesgeschäft beeinflussen?

Integration ins Team und Beziehung zu den Mentoren

Eine gute Beziehung zu ihrem Mentor ermutigt die neuen Mitarbeiter, zu lernen und neue Ideen in ihrer Arbeit umzusetzen. Einem Bericht von TINYpulse über die Mitarbeiterbindung zufolge sind Mitarbeiter, die die Leistung ihres Mentors oder Managers als unterdurchschnittlich bewerten

viermal wahrscheinlicher

nach einem neuen Arbeitsplatz zu suchen.

In Onboarding-Umfragen muss bewertet werden, wie gut sich neue Mitarbeiter in ihre Teams integrieren und ob sie von Mentoren angemessen unterstützt werden. Versuchen Sie, einige dieser Fragen einzubeziehen:

Fühlten Sie sich in Ihrer ersten Woche von Ihren Teammitgliedern willkommen geheißen? (Ja/Nein) Hatten Sie die Möglichkeit, alle wichtigen Mitglieder des Teams zu treffen und mit ihnen zu kommunizieren? (Ja/Nein) Wie effektiv ist Ihr Mentor auf Ihre Bedenken oder Fragen eingegangen? (auf einer Skala von 1-5, wobei 1 die geringste und 5 die höchste Effektivität darstellt) Welche zusätzlichen Hilfen oder Ressourcen hätten Ihnen geholfen, sich besser in das Team zu integrieren?

Ausbildung und allgemeine Arbeitszufriedenheit

Die Qualität der Schulung, die während der Einarbeitung angeboten wird, hat einen erheblichen Einfluss auf das Selbstvertrauen und die Fähigkeit eines neuen Mitarbeiters, seine Arbeit effektiv auszuführen. Nutzen Sie diese Fragen, um Ihren Einarbeitungsprozess zu bewerten:

Wie würden Sie die Qualität der Einarbeitung auf einer Skala von 1 (niedrigste) bis 10 (höchste) bewerten? Waren die Ihnen zur Verfügung gestellten Schulungsunterlagen und Ressourcen umfassend und hilfreich? (Ja/Nein) Wie zufrieden sind Sie mit dem Tempo der angebotenen Schulung? (auf einer Skala von 1-5, wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Zufriedenheit darstellt) Gab es Bereiche, in denen zusätzliche Schulungen oder Ressourcen erforderlich sind? Wie bewerten Sie unser derzeitiges schulungssoftware auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Unternehmen aufgrund Ihrer Einführungserfahrung einem Freund oder Kollegen empfehlen würden?

Sehr wahrscheinlich

Eher wahrscheinlich

Überhaupt nicht wahrscheinlich Hilft Ihnen die Einführungsschulung, die Struktur und den Ablauf in unserem Unternehmen zu verstehen? (Ja/Nein)

Mit diesen Fragen können Sie wirkungsvolle Umfragen erstellen, die wertvolle Erkenntnisse liefern. Lassen Sie uns nun untersuchen, wie Sie effektive Umfragen entwerfen, die zu sinnvollen Verbesserungen führen.

Gestaltung einer effektiven Umfrage zur Mitarbeitereinführung und Best Practices

Bei der Erstellung einer effektiven Mitarbeiterumfrage geht es um mehr als nur darum, die richtigen Fragen zu stellen. Es geht auch darum, die Umfrage effizient durchzuführen und sicherzustellen, dass Sie das meiste aus dem gegebenen Feedback herausholen.

Es gibt mehrere benutzerfreundliche

software für Mitarbeiterbefragungen

zur Verfügung, die Ihren Befragungsprozess verfeinern. Die richtigen tools können Ihnen dabei helfen:

Vereinfachung der Erstellung von Umfragen mit benutzerfreundlichen Vorlagen und Anpassungsoptionen

Steigerung der Beteiligung durch optisch ansprechende, benutzerfreundliche Umfragen

Zentralisierung der Datenerfassung und -analyse, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und Prozesse zu verbessern

Automatisierung von Nachfassaktionen und Erinnerungen, um eine maximale Beteiligung zu gewährleisten

Ein solches tool ist

ClickUp

.

Versenden Sie Umfragen über vertrauenswürdige Plattformen - ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die die Verwaltung von Aufgaben, die Zusammenarbeit und die Datenerfassung rationalisiert. Für Onboarding-Umfragen können benutzerdefinierte Formulare erstellt, die Antworten nachverfolgt und die integrierten vorlagen für Feedback-Formulare um einen reibungslosen Feedback-Prozess für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihre Mitarbeiterbefragungen beim Onboarding aufwerten kann.

Umfrageformulare erstellen

Ideal für die Erstellung benutzerdefinierter Umfragen ist die

ClickUp Formular Ansicht

können Sie spezifische Felder und Fragen erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Sie können auch anonyme Umfragen erstellen, Danksagungen benutzerdefiniert gestalten und jedes Detail anpassen, um ehrliches Mitarbeiterfeedback zu fördern und das Engagement zu steigern.

Nutzen Sie die ClickUp Formular-Ansicht, um auf einfache Weise Erkenntnisse zu sammeln, Umfragen zu benutzerdefinieren und Ihren Onboarding-Prozess für Mitarbeiter zu verbessern

Verwenden Sie

ClickUp Dokumente

um Umfrageergebnisse zu speichern, gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten und alles an einem Ort aufzubewahren, damit Sie leicht darauf zugreifen können.

Halten Sie alle Ihre Onboarding-Erkenntnisse organisiert und zugänglich mit ClickUp Docs

Stellen Sie nach jeder Umfrage die Antworten in einem speziellen Dokument zusammen, in dem Sie das Feedback nach Themen ordnen, Trends nachverfolgen und umsetzbare Erkenntnisse notieren können. Teammitglieder können nahtlos zusammenarbeiten, indem sie Kommentare hinzufügen oder Bearbeitungen direkt im Dokument vorschlagen, so dass Verbesserungsideen leicht erfasst und in Echtzeit verfeinert werden können.

Verwendung vorgefertigter Vorlagen

Mit vorgefertigten

ClickUp Vorlagen

können Sie sich auf die Verbesserung des Prozesses konzentrieren, anstatt ihn zu gestalten. Wir haben die besten Vorlagen aufgelistet, mit denen Sie Ihren Onboarding-Prozess verbessern können.

Die ClickUp Onboarding Checkliste Vorlage

Die

ClickUp Onboarding Checkliste Vorlage

rationalisiert das Onboarding mit einer umfassenden Checkliste, Schritt-für-Schritt-Anweisungen für Aufgaben und Echtzeit-Updates für den Fortschritt, um sicherzustellen, dass nichts verpasst wird.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Onboarding-Prozess verbessern, indem Sie benutzerdefinierte Status wie "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" und "Zur Überprüfung anstehend" hinzufügen, um den Fortschritt jeder Aufgabe zu überwachen. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder für wichtige Mitarbeiterdetails wie Titel und E-Mail der Arbeit und nutzen Sie verschiedene benutzerdefinierte Ansichten, um Ihren ClickUp Workflow anzupassen.

ClickUp Onboarding Checkliste Vorlage

ClickUp Onboarding Checkliste Vorlage ermöglicht es Ihnen:

Neue Mitarbeiter mit allen wichtigen Informationen für einen reibungslosen Start auszustatten

Den Prozess der Einarbeitung von Mitarbeitern zu beschleunigen

Eine konsistente Onboarding-Erfahrung für jedes neue Mitglied des Teams zu schaffen

Das Risiko von Fehlern oder Missverständnissen beim Onboarding zu minimieren

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlagen für die Einarbeitung von Mitarbeitern

ClickUp bietet zwei Vorlagen für das Onboarding von Mitarbeitern für Benutzer an.

Die erste

ClickUp Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern

transformiert Ihren Onboarding-Prozess, indem es einen klaren Rahmen mit einer detaillierten Checkliste, festgelegten Aufgaben und automatischen Erinnerungen bietet, um sicherzustellen, dass alles organisiert bleibt.

Implementieren Sie benutzerdefinierte Status wie "In Bearbeitung", "Abgeschlossen" und "Zur Überprüfung anstehend", um den Fortschritt der Aufgaben effektiv zu überwachen. Nutzen Sie Benutzerdefinierte Felder, um wichtige Details wie Titel, E-Mail der Arbeit und Abteilung zu erfassen, und entdecken Sie verschiedene benutzerdefinierte Ansichten, um Ihr Setup zu personalisieren.

Diese ClickUp Vorlage für die Aufnahme von Mitarbeitern hilft Ihnen:

Sicherstellung eines nahtlosen Übergangs für neue Mitarbeiter, damit sie sich schnell in ihre Rollen einfinden können

Einen effizienten Setup-Prozess zu gewährleisten, der neue Mitarbeiter mit den Tools ausstattet, die sie für ihren Erfolg benötigen

Steigern Sie das Engagement und die Arbeitszufriedenheit Ihrer Mitarbeiter durch eine einheitliche Einarbeitung

Verkürzen Sie die Zeit, die neue Mitarbeiter benötigen, um produktive Mitglieder des Teams zu werden, und minimieren Sie gleichzeitig Fehler beim Onboarding und verbessern Sie die Kommunikation

Diese Vorlage herunterladen

Wenn Ihnen die obige Vorlage zu komplex erscheint, können Sie die andere

ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern

die anfängerfreundlicher ist.

ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern

Diese Vorlage stellt sicher, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, um sofort loslegen zu können (ohne sich zu überfordern):

Organisieren und Nachverfolgen von Aufgaben bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Stellen Sie sicher, dass alle Onboarding-Schritte mit benutzerdefinierten Feldern und Unteraufgaben abgeschlossen sind

Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Festlegung von Schlüssel-Zielen für die neue Rolle

Bereitstellung von Ressourcen und Schlüsselkontakten zur Unterstützung während des Onboarding-Prozesses

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Die

ClickUp Vorlage für das Onboarding von Neueinstellungen

verwandelt das Onboarding-Erlebnis in einen nahtlosen Prozess. Der gut strukturierte Rahmen, klare Aufgabenanweisungen und die Live-Nachverfolgung des Fortschritts halten alles auf Kurs.

Mit der ClickUp Vorlage für das Onboarding neuer Mitarbeiter können Sie:

Ihre neuen Mitarbeiter mit wichtigen Ressourcen ausstatten, um ihnen einen Vorsprung in ihrer Rolle zu verschaffen

Verkürzen Sie die Zeit, die sie benötigen, um sich anzupassen und zum Team beizutragen

Einen einheitlichen Onboarding-Prozess fördern, der die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht

Mögliche Missverständnisse und Fehler während der Einarbeitungsphase vermeiden

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für das Remote Onboarding

Zum Schluss, die

ClickUp Vorlage für Remote Onboarding

macht das Remote-Onboarding einfacher und effizienter, indem es einen klaren Plan, Schritt-für-Schritt-Anweisungen und Nachverfolgung in Echtzeit bietet, damit alles nach Plan läuft.

Verwenden Sie es für:

Ihren externen Mitarbeitern alle Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen

Ihnen zu helfen, sich schnell an das Team anzupassen, auch wenn sie von zu Hause aus arbeiten

Ein konsistentes Onboarding-Erlebnis zu schaffen, das die Mitarbeiter im Außendienst bei der Stange hält

Diese Vorlage herunterladen

Stellen Sie die richtigen Fragen

Konzentrieren Sie sich darauf, Erkenntnisse zu sammeln, die zur Verbesserung des Onboarding-Erlebnisses beitragen, von der Klarheit der Rolle bis zur Integration des Teams. Mit

ClickUp Gehirn

mit ClickUp AI, dem eingebauten und vielseitig einsetzbaren KI-Assistenten, wird das Erstellen der richtigen Onboarding-Fragen zum Kinderspiel.

Geben Sie einfach die Schwerpunktbereiche ein, die Sie untersuchen möchten, z. B. Rollenklarheit oder Teamintegration, und ClickUp Brain schlägt sofort relevante, gut strukturierte Fragen vor.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um maßgeschneiderte Fragen für Onboarding-Befragungen zu generieren und schnell die benötigten Erkenntnisse zu gewinnen

Anonymität gewährleisten

Sie wollen ehrliches Feedback? Bleiben Sie anonym! Wenn neue Mitarbeiter wissen, dass ihre Identität ein Geheimnis ist, sind sie eher bereit, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Mit ClickUp Formularen können Sie anonyme Umfragen erstellen, bei denen keine Namen genannt werden, und so die Mitarbeiter ermutigen, offen über ihre Einführungserfahrung zu sprechen.

👀 Wussten Sie schon? Anonyme Umfragen können

rücklaufquoten von über 90% erreichen

!

Fassen Sie sich kurz

Qualität statt Quantität ist der Schlüssel - kürzere Umfragen bringen mehr Antworten.

👉🏼 Und noch eine Tatsache: Umfragen, die länger als 25 Minuten dauern

mehr als dreimal so viele Befragte verlieren

als bei Umfragen unter fünf Minuten!

Lassen Sie sich also von ClickUp Brain dabei helfen, Ihre Umfrage kurz und wirkungsvoll zu halten, damit mehr Menschen sie abschließen und wertvolles Feedback geben.

Erstellen Sie einen Plan für die Kommunikation

Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, was bezüglich der Teilnahme erwartet wird, und versenden Sie Erinnerungen, um die Beantwortung zu unterstützen. Sie können verwenden

ClickUp-Automatisierungen

zum Einrichten von Erinnerungen, die automatisch verschickt werden, damit niemand vergisst, die Umfrage abzuschließen.

Auf diese Weise erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie durchdachte Antworten erhalten, ohne den Teilnehmern hinterherlaufen zu müssen.

Nutzen Sie ClickUp Automatisierungen, um Erinnerungen zu versenden und beobachten Sie, wie Ihre Rücklaufquoten in die Höhe schnellen

Bieten Sie Anreize

Animieren Sie Ihre Mitarbeiter zur Teilnahme, indem Sie ihnen Anreize bieten, die Umfrage abzuschließen! Auf diese Weise weiß jeder, dass eine süße Belohnung auf ihn wartet, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie mitmachen und ihre Gedanken freigeben!

Senden Sie eine Dankesnachricht

Vergessen Sie nicht, "Danke" zu sagen! Das ist wie ein virtuelles Abklatschen! Schon eine kleine Nachricht, die zeigt, dass Sie sich für ihr Feedback interessieren, kann ihr Engagement steigern und die gute Stimmung aufrechterhalten.

Wenn Sie diese Best Practices befolgen und Tools wie ClickUp verwenden, können Sie Umfragen entwerfen, die Ihren Onboarding-Prozess wirklich verbessern.

Verarbeitung und Umsetzung von Feedback aus Mitarbeiterbefragungen zum Wohlbefinden

Der eigentliche Wert von Onboarding-Umfragen ergibt sich aus der Art und Weise, wie Sie das Feedback verarbeiten und darauf reagieren. Schauen wir uns an, wie Sie dies erledigen können.

Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Beginnen Sie damit, in den Ergebnissen der Umfrage nach Trends und wichtigen Problemen zu suchen. Anhand der Zahlen (quantitativen Daten) lassen sich Muster erkennen, während die Kommentare (qualitatives Feedback) wertvolle Einblicke in spezifische Anliegen liefern. Diese Analyse hilft Ihnen, die Maßnahmen zu priorisieren, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter am meisten beeinflussen.

Möchten Sie die Analyse von Umfrageergebnissen noch einfacher gestalten? Besuchen Sie

ClickUp Dashboards

!

Sie bieten Datenvisualisierung in Echtzeit und Nachverfolgung des Fortschritts, so dass Sie über die Umfrageergebnisse auf dem Laufenden bleiben und mehr Mitarbeiter dazu ermutigen können, ihre Gedanken in zukünftigen Umfragen freizugeben.

Nutzen Sie ClickUp Dashboards zur mühelosen Nachverfolgung Ihrer Ergebnisse mit Echtzeit-Updates

ClickUp's Vorlage für einen Aktionsplan zur Engagement-Umfrage

kann Ihnen dann dabei helfen, die besten Schritte auf der Grundlage der Umfrageergebnisse festzulegen.

Hier sind einige Vorteile dieser Vorlage:

Sie bietet eine klare Methode zur Analyse von Umfragedaten

Sie hilft dabei, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und erreichbare Ziele festzulegen

Sie ermöglicht Ihnen die Entwicklung eines praktischen Plans zur Steigerung des Mitarbeiterengagements

Sie ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt zu überwachen und die Auswirkungen Ihrer Änderungen zu bewerten

Diese Vorlage herunterladen

Wellness-Umfragen können Aufschluss über Faktoren geben, die sich auf Produktivität und Engagement auswirken. Die Lösung der angesprochenen Probleme kann Burnout verhindern und die Fluktuation verringern. Wenn die Mitarbeiter sehen, dass ihr Feedback zu echten Veränderungen führt, steigert dies ihre Motivation und Leistung.

Fortschritte überwachen und notwendige Änderungen vornehmen

Verfolgen Sie, wie sich Ihre Veränderungen auf den Arbeitsplatz auswirken! Überprüfen Sie regelmäßig Metriken wie Engagement und Umsatz, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. So können Sie rechtzeitig Anpassungen vornehmen und das Arbeitsklima verbessern.

Bewertung von Verbesserungen bei Leistungsindikatoren und Produktivität

Nach der Umsetzung von Änderungen ist es wichtig, deren Wirksamkeit zu bewerten. Erwägen Sie

einen Plan für 30-60-90 Tage zu erstellen

um Ihre Wellness-Initiativen zu bewerten.

Durch den Vergleich der Daten vor und nach den Umfragen können Sie feststellen, wie gut Ihre Wellness-Initiativen funktionieren. Die Überwachung von Zufriedenheit, Produktivität und Mitarbeiterbindung stellt sicher, dass Ihre Programme den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen.

Verlassen Sie sich auf Human Resource Management-Systeme

Personalverwaltungsplattformen sind unerlässlich, um Ihre Daten zu organisieren. Diese Systeme helfen Ihnen bei der Verwaltung von Umfrageergebnissen und bieten Tools zum effizienten Speichern, Sortieren und Analysieren von Feedback. Wenn alles an einem Ort ist, ist es einfacher, Bereiche zu erkennen, die Aufmerksamkeit erfordern.

ClickUp's HR Management Software

erleichtert die Nachverfolgung von Mitarbeiterinformationen, -leistungen und -aufgaben.

Verbessern Sie Ihr Onboarding-Erlebnis mit ClickUp

Kunden werden ein Unternehmen erst dann lieben, wenn die Mitarbeiter es lieben.

Simon Sinek

Mit durchdachten Umfragen zum Onboarding neuer Mitarbeiter können Sie eine Erfahrung schaffen, die bei Ihren Mitarbeitern Anklang findet und sie auf den Erfolg vorbereitet.

Unternehmen, die in das Verständnis der Bedürfnisse ihrer neuen Mitarbeiter investieren - so wie es Branchenführer tun -, schaffen eine solide Grundlage für Engagement und Mitarbeiterbindung. Ein Mechanismus für

feedback an Ihre Mitarbeiter zu geben, um positive Ergebnisse zu erzielen

wird immer eine Kirsche auf dem Sahnehäubchen sein.

Nutzen Sie ClickUp bei der Erstellung Ihrer Umfragen, um den Prozess zu vereinfachen und alles im Blick zu behalten.

Starten Sie noch heute mit ClickUp!