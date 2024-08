Die 10 besten Vorlagen für einen Zeitplan zur Mitarbeiterorientierung

Der erste Eindruck ist wichtig - vor allem, wenn es um Neueinstellungen geht. Eine aktuelle Studie ergab, dass 86% der Angestellten entscheiden innerhalb der ersten sechs Monate, ob sie bei einem Unternehmen bleiben. Daher ist ein gut organisiertes Orientierungsprogramm von entscheidender Bedeutung für die Erfahrungen, die ein neuer Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen macht. Es hilft ihnen, das Unternehmen und ihre Rolle darin zu verstehen, und legt damit den Grundstein für ihren Erfolg in Ihrer Organisation.

Vorlagen für Einarbeitungspläne sind ein wertvolles Instrument für Personalverantwortliche und Teamleiter, um einen ansprechenden Einarbeitungsprozess zu gestalten, der neue Mitarbeiter vom ersten Tag an engagiert und motiviert.

Was sind Vorlagen für Einarbeitungspläne?

Vorlagen für Orientierungspläne sind vorgefertigte Skizzen, die einen Rahmen für die Strukturierung eines Orientierungsprogramms für neue Mitarbeiter bieten. Diese Vorlagen enthalten in der Regel Zeitrahmen, Themen und Verantwortliche für jede Sitzung in Ihrem Orientierungsprogramm für neue Mitarbeiter, um ein umfassendes und organisiertes Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten. Sie umfassen in der Regel:

Tagesübersicht

Der Zeitplan ist in überschaubare Abschnitte unterteilt, in denen die für jeden Tag der Einarbeitung geplanten Aktivitäten beschrieben werden. Dieser strukturierte Ansatz hilft dabei, neue Mitarbeiter nicht mit zu vielen Informationen zu überfordern, und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, Ihre Ziele zu erreichen onboarding-Ziele .

Wesentliche Aufgaben

Zu den vordefinierten Aufgaben in einer Orientierungsvorlage für neue Mitarbeiter gehören beispielsweise das Ausfüllen von Unterlagen am ersten Tag, die Teilnahme an einer Begrüßungsveranstaltung oder die Einrichtung der wichtigsten IT-Geräte am Arbeitsplatz. Sie gewährleisten einen reibungslosen administrativen Start für neue Mitarbeiter.

Einführungen und Besprechungen

In den Vorlagen für den Einarbeitungsplan sind häufig Zeitfenster für die Vorstellung von wichtigen Mitarbeitern, Teammitgliedern und relevanten Abteilungen vorgesehen. Dies fördert das Gefühl der Verbundenheit und hilft neuen Mitarbeitern, Beziehungen aufzubauen.

Schulungen

Die Orientierungspläne enthalten häufig Schulungen, die sich auf die Unternehmenskultur, die verwendeten Tools und Software sowie auf rollenspezifische Fähigkeiten konzentrieren. So erhalten die neuen Mitarbeiter das Wissen und die Fähigkeiten, die sie für ihren Erfolg benötigen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Einarbeitungsplan aus?

Betrachten Sie die Vorlagen für den Einarbeitungsplan als einen Fahrplan, der neue Mitarbeiter durch die wichtigsten Schritte der Eingewöhnung in Ihrem Unternehmen führt. Sie bieten einen fertigen Rahmen für die wichtigsten Aktivitäten, Einführungen und Aufgaben für jeden Tag oder jede Woche des Einarbeitungsprogramms. Eine gute Vorlage für einen Einarbeitungsplan ist:

Anpassungsfähig : Sie lässt sich leicht an die spezifischen Anforderungen der Unternehmenskultur und die Rolle des neuen Mitarbeiters anpassen

: Sie lässt sich leicht an die spezifischen Anforderungen der Unternehmenskultur und die Rolle des neuen Mitarbeiters anpassen Umfassend : Sie deckt alle wesentlichen Themen des Onboardings ab, einschließlich Unternehmenskultur, Sozialleistungen, Richtlinien und berufsspezifische Schulungen

: Sie deckt alle wesentlichen Themen des Onboardings ab, einschließlich Unternehmenskultur, Sozialleistungen, Richtlinien und berufsspezifische Schulungen Zeiteffizient : Er lässt genügend Zeit für jedes Thema und nutzt gleichzeitig die für die Orientierung vorgesehene Zeit optimal aus

: Er lässt genügend Zeit für jedes Thema und nutzt gleichzeitig die für die Orientierung vorgesehene Zeit optimal aus Klar und prägnant: Der Zeitplan mit genauen Zeiten, Themen und Referenten für jede Sitzung ist klar umrissen

Kostenlose Vorlagen für Einführungspläne

Die ersten Tage an einer neuen Job kann nervenaufreibend sein, vor allem für neue Mitarbeiter, die sich in einem unbekannten Arbeitsumfeld zurechtfinden müssen. Ein gut strukturiertes Orientierungsprogramm macht den Unterschied, denn es erleichtert ihnen den Einstieg in ihre neue Rolle und bereitet sie auf den Erfolg vor.

Dies ist der Punkt mitarbeiterorientierung checklisten und Vorlagen für Einarbeitungspläne. Dies sind leistungsstarke Werkzeuge, die den Einführungsprozess erleichtern und einen reibungslosen Übergang für die neuen Mitarbeiter gewährleisten.

1. Onboarding-Vorlage für Mitarbeiter von ClickUp

Decken Sie die wichtigsten Onboarding-Schritte mit der ClickUp-Vorlage für das Onboarding von Mitarbeitern ab, indem Sie anpassbare Aufgabenlisten, Checklisten und Dokumente einfügen

Die ClickUp Vorlage für die Einarbeitung von Mitarbeitern bietet einen strukturierten Rahmen zur Rationalisierung der Integration neuer Mitarbeiter in Ihr Unternehmen. Die Vorlage wird für die Einführung in das Unternehmen, die Einführung in die Richtlinien, die IT-Einrichtung und die rollenspezifische Schulung verwendet. Sie hilft dabei, einen standardisierten Mitarbeiterorientierungsprozess zu schaffen, die Erfahrung neuer Mitarbeiter zu verbessern und das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter zu steigern.

Dies trägt dazu bei, dass die Einarbeitung neuer Mitarbeiter reibungslos verläuft und sie sich willkommen, informiert und bereit fühlen, ihren Beitrag zu leisten. Die Einhaltung eines strukturierten Onboarding-Plans hilft neuen Mitarbeitern, sich schneller einzuleben, und erhöht die allgemeine Zufriedenheit mit dem neuen Arbeitsplatz von Anfang an.

Die Vorlage enthält vordefinierte Aufgaben und Checklisten für wichtige Onboarding-Schritte, wie z. B. Teamtreffen und Begrüßung, Einweisung in die Richtlinien, Einrichtung der IT-Ausrüstung und rollenspezifische Schulungsprogramme.

Passen Sie die Aufgaben und Checklisten an die spezifischen Prozesse in Ihrem Unternehmen und die Rolle des neuen Mitarbeiters an. Mit der Onboarding-Prozessansicht können Sie jeden Schritt des Onboarding-Prozesses verfolgen.

ClickUp ermöglicht eine zentralisierte Kommunikation innerhalb der Vorlage selbst. Funktionen wie Aufgabenzuweisungen, gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Fortschrittsverfolgung stellen sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, was zu einer effektiven Kommunikation während des gesamten Onboarding-Prozesses führt.

Ideal für: Es handelt sich um eine umfassende Lösung zur Rationalisierung des Onboarding-Prozesses für jeden neuen Mitarbeiter, unabhängig von seiner Rolle oder Abteilung. Die Vorlage ist vor allem für HR-Teams und -Abteilungen von Vorteil onboarding neuer Mitarbeiter . Diese Vorlage herunterladen

2. Onboarding-Vorlage für neue Mitarbeiter von ClickUp

Die Onboarding-Vorlage für neue Mitarbeiter von ClickUp enthält umsetzbare Aufgaben für verschiedene Abteilungen, die neue Mitarbeiter einarbeiten. Sie fördert die Klarheit der Rollen und Zuständigkeiten, fördert die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass alle Aspekte des Onboardings effektiv behandelt werden.

Sparen Sie Zeit in der Personalabteilung, verbessern Sie die Checkliste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und schaffen Sie eine positivere Erfahrung beim Onboarding mit dem ClickUp New Hire Onboarding Template

Diese anfängerfreundliche onboarding-Vorlage gliedert alle üblichen Onboarding-Aktivitäten in Aufgabenlisten, die nach Tagen, Wochen und Monaten gruppiert sind, wobei die Verantwortlichen für jede Aufgabe klar definiert sind.

Die Vorlage enthält auch eine Checkliste für die Einarbeitung von Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Schritte vor dem Start des neuen Mitarbeiters abgeschlossen sind. Dazu gehören das Versenden von Willkommens-E-Mails, das Einsammeln von Unterlagen und das Einrichten des IT-Zugangs. Eine ausgefüllte Checkliste sorgt für einen reibungslosen Übergang des neuen Mitarbeiters am ersten Tag.

Sie ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Aufgaben je nach Rolle und Abteilung des neuen Mitarbeiters. Dies gewährleistet einen zielgerichteten Onboarding-Prozess, der sich auf die wichtigsten Informationen für die Geschäftsentwicklung jedes neuen Mitarbeiters konzentriert. Die Festlegung von Fälligkeitsterminen sorgt dafür, dass alle Beteiligten zur Verantwortung gezogen werden und die Aufgaben vor der Einarbeitung rechtzeitig erledigt werden.

Ideal für: Diese Orientierungsvorlage soll neuen Mitarbeitern dabei helfen, die Verantwortung für ihren Einführungsprozess zu übernehmen. HR-Teams und Abteilungen, die neue Mitarbeiter einarbeiten, können sehr davon profitieren, insbesondere diejenigen, die einen stärker selbstgesteuerten Lernansatz verfolgen. Diese Vorlage herunterladen

3. Teamzeitplan Vorlage von ClickUp

Die visuelle Natur von ClickUp's Team Zeitplan Vorlage ermöglicht es Teammitgliedern und -leitern, Aufgaben zu priorisieren und die Zeit effektiv zu verwalten. Sie können potenzielle Engpässe leicht erkennen und die Arbeitslast umverteilen, um sicherzustellen, dass Termine eingehalten werden und Projekte auf Kurs bleiben.

Zeigen Sie an, wer in Ihrem Team wann woran arbeitet, und reduzieren Sie so die Notwendigkeit ständiger Statusaktualisierungen und helfen Sie bei der Zusammenarbeit mit der Clickup Team Schedule Template

Die Vorlage bietet einen vordefinierten Rahmen für den Ablauf des Onboardings, der sicherstellt, dass alle wichtigen Berührungspunkte, von Einführungsgesprächen bis zu Schulungen, sorgfältig geplant und berücksichtigt werden. Die Teammitglieder können sich auf einer zentralen Plattform über geplante Aktivitäten und Fristen informieren und so Transparenz und Verantwortlichkeit fördern.

ClickUp Team Schedule Template bietet eine dynamische Lösung für HR-Manager und Führungskräfte, die Folgendes verbessern möchten sichtbarkeit und Zusammenarbeit im Team . Die Vorlage bietet verschiedene Ansichtsoptionen, darunter eine Liste der Projektaktivitäten, eine Wochenplantafel und eine Ansicht der Arbeitsbelastung.

Die Vorlage ermöglicht die einfache Zuweisung von Aufgaben an bestimmte Teammitglieder. Dies sorgt für klare Zuständigkeiten, Verantwortlichkeit, individuellen Fokus und effiziente Arbeitsabläufe. Die Teammitglieder sehen Änderungen sofort, was zu einer nahtlosen Zusammenarbeit und fundierten Entscheidungsfindung führt.

Die Workload-Ansicht bietet einen Überblick über die Anzahl der Aufgaben, die jedem Teammitglied in einem bestimmten Zeitraum zugewiesen wurden. Dies führt zu einem proaktiven Workload-Management, das sicherstellt, dass kein Teammitglied Probleme mit der Arbeitsbelastung hat und dass die Aufgaben gerecht verteilt werden.

Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und alle Teams, die an gemeinsamen Projekten arbeiten, können von dieser Vorlage profitieren. Sie bietet eine zentrale Anlaufstelle, um Zeitpläne, Aufgaben und Fristen der Teammitglieder einzusehen. Diese Vorlage herunterladen Auch lesen:_

_ Unterschiedliche Arten von Arbeitsstilen am Arbeitsplatz

4. Stundenplan-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp Stundentafel-Vorlage ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das das Aufgabenmanagement und die Zeiterfassung vereinfacht, insbesondere für Funktionen mit vorherrschenden Stundenlohnstrukturen.

Erfassen Sie die für bestimmte Aufgaben aufgewendeten Stunden in der ClickUp-Stundenplanvorlage, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Die Vorlage hilft bei der Zuweisung von Aufgaben an mehrere Teammitglieder und ist somit ideal für gemeinsame Projekte oder die Verwaltung von Mitarbeiterzeitplänen. Außerdem hilft sie den Mitarbeitern, ihr Arbeitspensum zu visualisieren und ausreichend Zeit für jede Aufgabe einzuplanen.

Die Vorlage enthält vordefinierte benutzerdefinierte Status wie "Abgebrochen", "Erledigt", "In Bearbeitung" und "Zu erledigen" Diese Status ermöglichen es den Mitarbeitern, den Fortschritt jeder Aufgabe innerhalb ihres Stundenplans zu verfolgen und so einen klaren Überblick über ihre Arbeit während des Tages zu erhalten.

Planen Sie in der Stundenvorlage auch Zeit für Treffen mit Kollegen, Kaffeepausen und das Mittagessen ein. Dies kann dazu beitragen, dass sich neue Mitarbeiter wohler fühlen und in das Team integriert werden. Ein visueller Zeitplan kann sowohl für die neuen Mitarbeiter als auch für diejenigen, die die Orientierung durchführen, von Vorteil sein. Er vermittelt ein klares Bild von den Aktivitäten des Tages und sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Mit ClickUp's native Zeiterfassung können die Mitarbeiter ihre Stunden für jede Aufgabe direkt im Zeitplan erfassen. Die Daten werden dann für die Lohnabrechnung oder zur Analyse der Arbeitseffizienz verwendet. Diese Möglichkeit, die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen, ermöglicht aufschlussreiche Berichte und Analysen.

Ideal für: Diese Vorlage ist sehr nützlich für Freiberufler, Berater, Agenturen und jedes Team, das mit einem stundenweisen Abrechnungsmodell arbeitet. Sie vereinfacht die Gehaltsabrechnung, indem sie klare Aufzeichnungen über die für jedes Projekt oder jede Aufgabe aufgewendete Zeit liefert. Diese Vorlage herunterladen

5. 30-60-90 Tage Plan Vorlage von ClickUp

Die ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage ist ein wertvolles Instrument für neue Mitarbeiter und Personalverantwortliche. Nutzen Sie die Funktionen der Vorlage, um eine strukturierte und ansprechende Einarbeitung zu gestalten, die neuen Mitarbeitern den Weg zum Erfolg in Ihrem Unternehmen ebnet.

Führen Sie neue Mitarbeiter durch die ersten drei Monate in Ihrem Unternehmen, indem Sie die 30-60-90-Tage-Planvorlage von Clickup verwenden, die einen strukturierten Rahmen bietet

Die Vorlage ist in drei verschiedene Phasen unterteilt - 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage. Für jede Phase enthält der Mitarbeiterorientierungsplan vorgeschlagene Ziele, Meilensteine und Aufgaben, die auf den jeweiligen Zeitrahmen des Einführungsprozesses zugeschnitten sind. Dieser stufenweise Ansatz gewährleistet einen strukturierten und progressiven Einführungsprozess für neue Mitarbeiter.

Personalverantwortliche können den Plan an die spezifischen Anforderungen der Rolle des neuen Mitarbeiters und Ihres Unternehmens anpassen unternehmenskultur . Dadurch wird sichergestellt, dass die Einarbeitung relevant ist und sie auf den Erfolg in ihrer jeweiligen Position vorbereitet. Die ClickUp-Plattform ermöglicht eine einfache Fortschrittsverfolgung der Ziele und Aufgaben innerhalb des 30-60-90-Tage-Plans.

Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die neue Mitarbeiter einarbeiten, können diese Vorlage für einen Orientierungsplan verwenden, um einen stufenweisen Ansatz für das Onboarding zu planen, der in überschaubare 30-, 60- und 90-Tage-Phasen unterteilt ist. Sie können den Plan an die spezifischen Anforderungen der Rolle des neuen Mitarbeiters und der Unternehmenskultur anpassen, während die Vorlage den Fortschritt bei den Zielen und Aufgaben verfolgt. Diese Vorlage herunterladen

6. Agenda Vorlage von ClickUp

Eine gut strukturierte Tagesordnung gibt den Ton für ein produktives Treffen an. ClickUp's Agenda-Vorlage sorgt dafür, dass sich die Diskussionen auf die wichtigsten Themen konzentrieren und jeder seinen Beitrag leisten kann.

Nutzen Sie Funktionen wie Kommentarreaktionen, verschachtelte Unteraufgaben und die Zuweisung mehrerer Teilnehmer zu jedem Tagesordnungspunkt in der ClickUp-Agenda-Vorlage

In diesem Format werden der Zweck, die Ziele, die Tagesordnungspunkte und die Aktionspunkte des Meetings klar umrissen.

Zu den anpassbaren Feldern gehören Besprechungsdaten, Orte, Teilnehmer, Diskussionsthemen und gewünschte Ergebnisse. Durch diese Anpassungsmöglichkeiten wird sichergestellt, dass die Tagesordnung den spezifischen Anforderungen jeder Besprechung gerecht wird.

ClickUp ermöglicht es Ihnen, die Agenda in verschiedenen Formaten anzuzeigen, die Ihren Wünschen entsprechen. Dazu gehören eine "Listenansicht", die eine lineare Aufschlüsselung der Tagesordnungspunkte bietet, eine "Kalenderansicht", die das Meeting zusammen mit anderen Kalenderereignissen anzeigt, und eine "Tabellenansicht", die ein strukturierteres Layout zum einfachen Nachschlagen bietet. Die Agenda lässt sich nahtlos in die Projektmanagementfunktionen integrieren.

Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und alle, die Besprechungen jeder Größe und jedes Zwecks leiten, können die Vorlage nutzen, um die Produktivität und Zusammenarbeit zu steigern. Das Management kann klare, organisierte und anpassbare Besprechungsagenden erstellen, um konzentrierte und produktive Diskussionen zu gewährleisten. Diese Vorlage herunterladen

7. Mitarbeiterzeitplan Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für den Zeitplan der Mitarbeiter ermöglicht schnelle Anpassungen an Änderungen des Arbeitsaufkommens oder der Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Manager erhalten Einblicke in die Arbeitskosten durch die Visualisierung von Mitarbeiterplänen und die Verfolgung der aufgewendeten Zeit. Dies hilft bei einer besseren Budgetierung und Ressourcenzuweisung sowie einer effizienten Nutzung der Personalressourcen.

Minimieren Sie das Risiko von Fehlern bei der Erstellung von Zeitplänen mit einer visuellen Schnittstelle und Drag-and-Drop-Funktionalität in der Vorlage für Mitarbeiterzeitpläne

Die Vorlage stellt Mitarbeiterzeitpläne visuell dar, typischerweise in einem Listenformat. Sie ermöglicht die einfache Identifizierung der zugewiesenen Schichten, Pausen und freien Tage für jeden Mitarbeiter. Dieser visuelle Ansatz vereinfacht das Zeitplanmanagement und verringert das Risiko von Fehlern.

Dazu gehören Statusangaben wie "Offen" für nicht zugewiesene Schichten, "Bestätigt" für besetzte Schichten, "Im Urlaub" für geplante Abwesenheiten und "Call-In" für ungeplante Abwesenheiten. Diese visuellen Hinweise geben auf einen Blick Aufschluss über die Verfügbarkeit der Mitarbeiter.

Die Felder erfassen wichtige Informationen, die für verschiedene Mitarbeiterrollen oder Teams spezifisch sind, z. B. "Grund für die Abwesenheit" oder "Erforderliche Spezialkenntnisse" für bestimmte Schichten. Durch diese Anpassung wird sichergestellt, dass der Zeitplan den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter gerecht wird.

Ideal für: Personalleiter oder Teamleiter, die neue Mitglieder in große Teams einführen müssen, die in mehreren Schichten arbeiten. Die Erstellung, Visualisierung und Kommunikation von Zeitplänen für alle Mitarbeiter wird mit dieser Vorlage vereinfacht. Diese Vorlage herunterladen

8. Veranstaltungsplanung Vorlage von ClickUp ClickUp's Event-Planungsvorlage enthält vorgefertigte Listen, um wesentliche Aspekte der Veranstaltungsplanung zu organisieren und zu kategorisieren. Zu den Listen gehören beispielsweise "Aktivitäten", "Einrichtungen", "Aufgaben vor der Veranstaltung" oder "Abrechnung" Diese Funktion bietet einen Ausgangspunkt und stellt sicher, dass Sie während des Planungsprozesses keine wichtigen Details übersehen.

Gehen Sie die Veranstaltung besser an, mit klaren Aufgabenaufteilungen, Fristen und Budgetverfolgung in der Veranstaltungsplanungsvorlage

Die Vorlage bietet vorgefertigte Ansichten, um verschiedene Aspekte Ihrer Veranstaltungsplanung zu visualisieren. Dazu gehören eine "Listenansicht" für ein traditionelles Aufgabenlistenformat, eine "Kalenderansicht" für die Planung von wichtigen Veranstaltungsmeilensteinen und eine "Brettansicht" für die Organisation von Aufgaben nach Arbeitsablaufphasen (z. B. Logistik, Marketing, Catering). Dank dieser Vielseitigkeit können Sie die Ansicht wählen, die Ihren Planungsanforderungen und -vorlieben am besten entspricht.

Definieren Sie Status wie "Genehmigung des Lieferanten ausstehend", "Bestätigt" und "Erledigt", um den Fortschritt der Aufgaben zu verfolgen. Darüber hinaus sollten Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, um spezifische Informationen wie "Budgetzuweisung" oder "Ernährungseinschränkungen" für die Teilnehmer zu erfassen.

Aufgaben können bestimmten Teammitgliedern zugewiesen werden, und Kommentare und Diskussionen können direkt zur Aufgabe oder Checkliste hinzugefügt werden (z. B. Budgets, Verträge). Das Ergebnis ist ein besseres Verständnis des Arbeitsablaufs.

ClickUp lässt sich mit verschiedenen Tools von Drittanbietern integrieren, die bei der Veranstaltungsplanung von Bedeutung sind. Sie können Tools für E-Mail-Marketing, Design-Erstellung oder Social-Media-Posting direkt mit der ClickUp-Plattform verbinden.

Ideal für: Teams, die persönliche Einführungs- und Begrüßungsveranstaltungen für neue Mitarbeiter in großem Maßstab durchführen. Diese Vorlage kann von Veranstaltungsplanern, Projektmanagern usw. verwendet werden, um jede Art von Veranstaltung zu organisieren, von großen Konferenzen bis hin zu kleinen Teamzusammenkünften. Der gesamte Planungsprozess einer Veranstaltung, von Anfang bis Ende, wird zentralisiert und gemeinschaftlich durchgeführt. Diese Vorlage herunterladen

9. Schulungsmatrix von ClickUp

Das visuelle Format der Schulungsmatrix-Vorlage von ClickUp hilft Personalverantwortlichen und Managern, schnell zu erkennen, in welchen Bereichen es den Mitarbeitern an den notwendigen Fähigkeiten fehlt, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Dies ermöglicht gezielte Schulungsmaßnahmen und stellt sicher, dass die Ressourcen effizient zugewiesen werden.

Verknüpfen Sie relevante Schulungsressourcen (Dokumente, Videos, Online-Kurse) direkt mit der ClickUp-Schulungsmatrixvorlage

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, eine Matrix zu erstellen, die die für die verschiedenen Unternehmensrollen erforderlichen Fähigkeiten abbildet. Sie können die einzelnen Mitarbeiter der Matrix zuordnen und die Schulungsprogramme ermitteln, die sie benötigen, um die erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Diese visuelle Darstellung zeigt deutlich Ihren Schulungsbedarf und die Lücken in der Mitarbeiterentwicklung.

Die Vorlage enthält vorgefertigte Schulungskurse für gängige Kompetenzbereiche wie Softwareanwendungen, Unternehmensrichtlinien und Branchenvorschriften. Dies bietet einen Ausgangspunkt für Ihr Schulungsprogramm und spart Zeit bei der Entwicklung von Kursinhalten.

Ideal für: Die Schulungsmatrix ist sehr nützlich für Personalverantwortliche, Schulungsleiter und alle, die für die Ermittlung von Kompetenzlücken und die Entwicklung von Schulungsprogrammen für ihre Mitarbeiter zuständig sind. Sie kann Bereiche identifizieren, in denen Mitarbeiter ihre Fähigkeiten weiterentwickeln müssen, und es wird ein gezielter Schulungsplan erstellt, um diese Lücken zu schließen. Diese Vorlage herunterladen

10. Schulungsliste für Onboarding von ClickUp

Eine gut definierte Schulungsliste für Onboarding von ClickUp bietet neuen Mitarbeitern ein klares Verständnis der Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie während der Einarbeitung erwerben müssen. Sie fördert das Gefühl der Orientierung und stellt sicher, dass sie sich auf die wichtigsten Informationen konzentrieren.

Weisen Sie Aufgaben zu, setzen Sie Fristen und verfolgen Sie die Erledigung, um einen strukturierten Lernpfad für neue Mitarbeiter zu gewährleisten - mit der ClickUp-Trainingsliste für Onboarding

Die Vorlage enthält eine Liste mit allgemeinen Schulungsthemen, die für das Onboarding relevant sind, z. B. Unternehmenskultur, Richtlinien und Verfahren, Softwareanwendungen und rollenspezifische Fähigkeiten. Sie bietet einen Ausgangspunkt für HR-Teams zur Anpassung des Schulungsprogramms an die spezifischen Anforderungen der Rolle des neuen Mitarbeiters.

Die vordefinierten Aufgaben sind leicht anpassbar. Sie können Schulungsthemen hinzufügen, entfernen oder bearbeiten, um sicherzustellen, dass die Liste perfekt auf die spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten abgestimmt ist, die der neue Mitarbeiter benötigt, um erfolgreich zu sein. Sie können auch Fristen für jedes Schulungsmodul festlegen, um die rechtzeitige Fertigstellung der wesentlichen Schulungskomponenten sicherzustellen.

Schulungsressourcen wie Dokumente, Videos oder Online-Kurse sind direkt mit jeder Schulungsaufgabe auf der ClickUp-Plattform verknüpft. So haben neue Mitarbeiter einfachen Zugang zu den Materialien, um jedes Schulungsmodul effektiv zu absolvieren.

Ideal für: Diese Vorlage ist ein Trainingsplan im Stil einer Checkliste für einarbeitung neuer Mitarbeiter durch die HR-Teams und die jeweiligen Abteilungen. Die Module können verschiedene Themen abdecken, z. B. Unternehmensrichtlinien, Softwareanwendungen oder Branchenvorschriften. Diese Vorlage herunterladen

Streamline Ihre Arbeitsabläufe und steigern Sie die Produktivität mit ClickUp

Rationalisieren Sie alle Aufgaben für Ihr HR-Team mit ClickUp

Vorlagen für Einarbeitungspläne helfen HR-Teams und Personalverantwortlichen, ein effektives Einarbeitungsprogramm für neue Mitarbeiter zu erstellen. Ein gut geplantes Onboarding stellt sicher, dass neue Mitarbeiter ihre Rolle innerhalb des Unternehmens verstehen und für den Erfolg gerüstet sind.

Bei der Erstellung effizienter Einarbeitungspläne und der Planung erfolgreicher Einführungsveranstaltungen ist ClickUp Ihr Partner, um organisiert zu bleiben, effektiv zusammenzuarbeiten und Ihre Ziele zu erreichen.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den leistungsstarken Funktionen und der breiten Palette an Integrationen ist ClickUp die Komplettlösung, nach der Sie gesucht haben, um Ihre Produktivität zu steigern und Spitzenleistungen zu erzielen.