20 Jasper-KI-Prompts zur Verbesserung Ihres Schreibstils und Ihrer Kreativität

Wussten Sie, dass 62 % der Marketingfachleute bereits KI nutzen, um neue Themen zu entwickeln? Weitere 53 % setzen darauf, um Inhalte zusammenzufassen, und 44 % nutzen sie zum Verfassen von Artikeln.

KI ist jedoch nicht dazu da, Ihnen den Job wegzunehmen. Es geht vielmehr darum, mehr in kürzerer Zeit zu erledigen!

Jasper ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der bei der Erstellung von Inhalten hilft und die Automatisierung wiederholender Aufgaben übernimmt. Durch die Nutzung der Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache des Tools können Marketingfachleute wiederholende Aufgaben automatisieren, Inhalte für SEO optimieren, Produktbeschreibungen erstellen und in einem Bruchteil der Zeit hochwertige Texte generieren.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 20 Jasper-KI-Prompts vor, mit denen Sie Ihre Marketingaufgaben bewältigen und Ihre Strategien effektiver gestalten können. 🎯

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Jasper-AI-Prompts leiten das KI-Tool an, Ideen für Social-Media-Marketing-Inhalte wie Social-Media-Beiträge, E-Mails und Anzeigen zu generieren

Effektive Eingabeaufforderungen sollten Kontext bieten, Tonfall und Stil vorgeben, mit der „Temperatur“ experimentieren, eine feste Struktur aufweisen und ein Element des Rollenspiels enthalten.

Zu den Vorteilen der Verwendung von Jasper-KI-Prompts gehören gesteigerte Effizienz, verbesserte Kreativität, eine einheitliche Markenstimme, Datenanalyse und Suchmaschinenoptimierung

Um Jasper KI effektiv zu nutzen, sollten Sie es nicht mit Informationen überfrachten, den Datenschutz respektieren, realistische Erwartungen setzen, Eingabeaufforderungen klar strukturieren, Feedback zu den Ergebnissen geben und etwaige Voreingenommenheiten ansprechen.

Entdecken Sie Jasper-Alternativen wie ClickUp Brain für KI-gestützte Erstellung von Inhalten, Teamzusammenarbeit und Projektmanagement

Jasper-KI-Prompts verstehen

Bevor wir uns mit den Jasper-KI-Prompts befassen, wollen wir zunächst klären, was sie sind, wie sie funktionieren und warum sie wichtig sind.

Was sind Jasper-KI-Prompts?

Jasper-AI-Prompts sind spezifische Anweisungen, Befehle oder Fragen, die Sie eingeben, um das Jasper-KI-Schreibtool bei der Generierung von Ideen und Inhalten anzuleiten. Sie können diese Prompts auf verschiedene Marketingmaterialien zuschneiden, wie E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Beiträge, Anzeigentexte und vieles mehr.

Denken Sie daran: Die KI ist nur so gut wie Ihre Anweisungen. Je detaillierter und klarer die Eingabe, desto besser das Ergebnis.

📌 Beispiel: Anstatt Jasper zu fragen: „Was sind die Vorteile von Prompts für Marketingteams?“, versuchen Sie es doch einmal mit: „Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Prompt-Engineer. Warum sollten Marketingteams aus Ihrer fachlichen Perspektive Prompts nutzen?*“

🔍 Wussten Sie schon? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser und Christopher Hull gründeten Jasper KI im Februar 2021. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist innerhalb von drei Jahren gewachsen und bedient mittlerweile weltweit über 70.000 Benutzer und erwirtschaftet einen Umsatz von über 142,9 Millionen US-Dollar.

Vorteile der Verwendung von KI-Prompts in Marketingstrategien

KI-Prompts können Ihren Marketingkampagnen einen erheblichen Schub verleihen. So funktioniert es:

Höhere Effizienz: Sie Sie automatisieren Marketingaufgaben wie Datenanalyse und Erstellung von Inhalten, sodass Sie sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können

Mehr Kreativität: AI-Prompts liefern neue kreative Konzepte, die mit herkömmlichen Mitteln möglicherweise nicht zutage treten würden

Umfangreiche Datenanalyse: Die Eingabeaufforderungen veranlassen Jasper dazu, riesige Datensätze zu analysieren, um Erkenntnisse über das Kundenverhalten und die Präferenzen zu gewinnen und so intelligentere, zielgerichtete Strategien zu entwickeln.

Konsistente Markenbotschaften: AI-Prompts sorgen dafür, dass die Stimme, der Ton, die Identität und die Botschaften Ihrer Marke über alle Marketingkanäle hinweg konsistent bleiben

Verbesserte Kampagnenleistung: Sie unterstützen die kontinuierliche Marketingoptimierung, sodass Sie auf der Grundlage von Metriken Anpassungen in Echtzeit vornehmen können

Wie erstellt man effektive Jasper-KI-Prompts?

Dank seiner Fähigkeiten im Bereich der natürlichen Sprache reagiert Jasper am besten auf klare, dialogorientierte Eingabeaufforderungen, die ihm eine Richtung vorgeben. Das Erstellen von Eingabeaufforderungen ist jedoch keine Einheitsaufgabe. Der Schlüssel liegt darin, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren und Ihren Ansatz fein abzustimmen, damit Jasper seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann.

Tipps zu Jasper-KI-Prompts

Das Eingeben von Eingabeaufforderungen für KI ist wie kreatives Schreiben – je mehr man übt, desto besser wird man. So macht man es richtig:

Kontext bereitstellen: Helfen Sie Jasper, das „große Ganze“ zu erfassen. Geben Sie den Ton, die Zielgruppe, den Zweck oder andere Schlüssel-Details an, die Ihrer Meinung nach von Bedeutung sind.

Nutzen Sie die Chain-of-Thought-Technik : Zerlegen Sie komplexe Probleme in kleine, überschaubare Schritte. Die KI kann den Prozess Schritt für Schritt durcharbeiten, anstatt sich auf eine schnelle Antwort zu stürzen. Zerlegen Sie komplexe Probleme in kleine, überschaubare Schritte. Die KI kann den Prozess Schritt für Schritt durcharbeiten, anstatt sich auf eine schnelle Antwort zu stürzen.

📌Beispiel-Prompt: Hilf mir dabei, einen Social-Media-Plan für die Aktion zur Bewerbung einer Smartwatch zu erstellen. Befolge dabei diese Schritte: Recherchieren Sie die Zielgruppe für dieses Produkt und deren Hauptinteressen in den sozialen Medien

Schlagen Sie 5 ansprechende Ideen für Social-Media-Beiträge vor, die bei dieser Zielgruppe Anklang finden werden

Fügen Sie zu jeder Post-Idee eine kurze Beschreibung des Inhalts und des Tons hinzu (z. B. informativ, humorvoll, inspirierend)

Verfassen Sie für jede Post-Idee drei Varianten von Social-Media-Bildunterschriften, die die einzigartigen Features des Produkts hervorheben

Fügen Sie passende Präfixe hinzu: Verwenden Sie spezifische Präfixe wie „Als Marketingexperte“ oder „als ob Sie mit“ sprechen würden, um persönlichere Antworten zu erhalten

Experimentieren Sie mit den Temperatureinstellungen: Nutzen Sie Jasper’s Temperatur, um den Kreativitätsregler einzustellen. Halten Sie ihn niedrig (z. B. 0,1) für sichere, vorhersehbare Antworten und hoch (z. B. 0,8) für lockere oder kreative Texte.

Geben Sie strukturierten Eingabeaufforderungen den Vorrang: Verwenden Sie in Ihren Eingabeaufforderungen Aufzählungspunkte oder Nummerierte Listen

📌Beispiel: Anstatt zu fragen: „Erzähl mir etwas über Strategien für das Inhalt-Marketing“, sagen Sie: 1. Erstellen Sie eine Liste der fünf wichtigsten Content-Marketing-Strategien. 2. Erläutern Sie jede davon kurz. 3. Fügen Sie nach Möglichkeit Beispiele hinzu.

Probieren Sie Rollenspiele aus: Bitten Sie Jasper, Ihre Zielgruppe nachzuahmen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie wären ein CTO, der diese E-Mail schreibt

Fügen Sie emotionalen Kontext hinzu: Nutzen Sie emotionale Aufforderungen und Überzeugungskraft mit Jasper KI

Emotionale Eingabeaufforderung: Hilf mir dabei, eine Präsentation zur Produkt-Roadmap zu entwerfen, die bei unserer Geschäftsleitung Anklang findet. Bitte stelle sicher, dass sie ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt und die strategische Bedeutung jeder Initiative hervorhebt. Diese Aufgabe ist für meine Karriere sehr wichtig.

Bitten Sie um mehrere Beispiele: Nutzen Sie die synthetische Bootstrap-Technik, damit die /AI auf Grundlage Ihrer Eingaben und Anforderungen mehrere Beispiele generiert. Dies hilft dabei, vielfältige Szenarien zu erstellen, insbesondere wenn die Daten aus der realen Welt begrenzt sind.

💡Ein Beispiel: Schlüpfen Sie in die Rolle eines Fitnesstrainers und verfassen Sie eine Produktbeschreibung für ein kompaktes, zusammenklappbares Rudergerät für das Heimtraining. Wichtigste Features: Zusammenklappbares Design für einfachen Speicher

Bluetooth-Verbindung für die Synchronisierung verschiedener Apps

Einstellbare Schwierigkeitsstufen für alle Kompetenzniveaus

Ergonomische Sitzmöbel und stilvolles, modernes Design Tonfall: Motivierend, zur Unterhaltung dienend, informativ, professionell und darauf ausgerichtet, den Kunden zu stärken Temperatur: Auf 0,8 einstellen, um kreatives und energiegeladenes Schreiben zu ermöglichen Geben Sie 3 Varianten mit einem Hauch von Leichtigkeit und Spannung.

Die besten Jasper-KI-Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Von der Erstellung von Inhalten bis hin zu Marketingstrategien: Entdecken wir gemeinsam die besten Jasper-KI-Prompts, die Ihnen Zeit sparen, Ihre Kreativität beflügeln und beeindruckende Ergebnisse liefern. 👀

1. Bloggen und Erstellung von Inhalten

Das Verfassen von langen und kurzen Texten, das Überarbeiten von Inhalten auf Basis von Feedback von Kollegen und das Warten auf Freigaben – den Content-Kalender zu füllen, ist alleine kaum zu bewältigen.

Hier sind einige KI-Schreibanregungen, die dir helfen, als Ein-Personen-Armee für den Inhalt alle Anforderungen zu erfüllen und Burnout zu vermeiden. 💫

1. Verwenden Sie hier das Problem-Lösungs-Modell. Verfassen Sie einen ausführlichen Blogbeitrag mit [Wortanzahl], in dem Sie die Auswirkungen von [konkretem Ereignis/Nachricht] auf die [konkrete Branche oder Community] analysieren. Beginnen Sie mit dem Schlüsselproblem, gefolgt von den damit verbundenen Herausforderungen oder Risiken. Schließen Sie mit umsetzbaren Lösungen für Fachleute, unterstützt von Daten von [glaubwürdigen Plattformen] und Expertenmeinungen mit Verknüpfungen.

2. Wenden Sie das „Was, Warum, Wie“-Framework an. Erstellen Sie eine umfassende Gliederung für einen Blogbeitrag mit [Wortanzahl]. Beziehen Sie die Schlüssel-Erkenntnisse aus [Buch/Artikel] ein und untersuchen Sie, wie diese Erkenntnisse auf [Branche/Feld] angewendet werden können. Fügen Sie Beispiele aus der Praxis und Fallstudien hinzu, um zu veranschaulichen, wie diese Konzepte in der Praxis umgesetzt werden. Geben Sie [Anzahl] Schritte an, die die Leser umsetzen können.

3. Schlüpfen Sie in die Rolle eines Digital-Marketingspezialisten. Erstellen Sie eine detaillierte, umsetzbare Strategie, um hochwertige Backlinks von seriösen Websites in der [Branche] zu sichern. Nutzen Sie dabei das AIDA-Modell. Das Ziel ist es, die Authentizität meiner Website [Link zur Website] zu stärken und deren Suchrankings für einen Blogbeitrag zu verbessern, der sich auf das [spezifische Thema] konzentriert.

4. Erstellen Sie ein zweiminütiges Skript für ein YouTube-Video zum Thema [Thema]. Das Video sollte mit einem fesselnden Aufhänger oder einer Anekdote beginnen, gefolgt von einer Übersicht über das Thema, [Nummer] praktischen Tipps und einer Schlussfolgerung, die die Zuschauer dazu ermutigt, den Kanal zu abonnieren.

5. Nimm [Quellinhalt] und verwende ihn für einen Beitrag auf [spezifischer Social-Media-Plattform], der sich an [spezifisches Publikum] richtet. Beginne mit der wichtigsten und interessantesten Erkenntnis aus dem Quellinhalt, um sicherzustellen, dass er sofort Aufmerksamkeit erregt.

Anwendungsbeispiele für KI im Content-Marketing und bei der Ideenfindung: Recherchieren Sie relevante Keywords und Trendthemen

Erstellen detaillierter SEO-Gliederungen für Autoren

Strategien der Mitbewerber analysieren und Chancen erkennen

Zielgruppenanalyse durchführen

🧠 Wussten Sie schon? Jasper basiert auf dem Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3)-Framework und wurde mit Daten aus etwa 10 % des Internets trainiert. Dadurch kann es zu verschiedenen Themen kohärente und kontextbezogene Texte generieren.

2. Texterstellung und Marketing

Als Marketingfachmann oder Autor kann es eine Herausforderung sein, Kreativität und Strategie in Einklang zu bringen.

Sie möchten, dass Ihre Texte bei der Zielgruppe Anklang finden, können aber nicht aufhören, Ihre eigene Note einzubringen. Um dieses ständige Dilemma zu beenden und Ihre Deadlines einzuhalten, nutzen Sie Jasper-KI-Prompts.

Geben Sie einfach strategische Rahmenbedingungen oder Details zur Zielgruppe ein und überlassen Sie den Rest der KI.

Hier sind einige Beispiele für Schreibanregungen für den Einstieg:

1. Verwenden Sie das „Vorher-Nachher-Brücke“-Modell. Verfassen Sie einen Text, der die aktuelle Situation mit einem [Problem] beschreibt, mit dem [Kundenprofil] konfrontiert ist. Zeigen Sie ihnen die Welt nach der Nutzung unseres [Produkts/unserer Dienstleistung] und wie sich ihre Situation dadurch verbessert hat. Stellen Sie dann eine [Brücke] her, um ihnen zu zeigen, wie sie mit unserem Produkt zu diesem verbesserten Zustand gelangen können.

2. Verfassen Sie einen Text unter Verwendung des „Exclusive-Inclusive“-Rahmenkonzepts. Positionieren Sie unser [Produkt/unsere Dienstleistung] als exklusiv und begehrenswert für die [ideale Kundenpersönlichkeit]. Beziehen Sie dabei Gesprächspunkte wie [Alleinstellungsmerkmal], [Problemfeld] und [gewünschte Handlung] mit ein.

3. Analysieren Sie den Markt für [Produkt/Dienstleistung]. Identifizieren Sie potenzielle Kundensegmente anhand von demografischen Daten, Verhaltensweisen und Kaufpräferenzen. Stellen Sie [Nummer] maßgeschneiderte Strategien bereit, um jedes Segment effektiv zu erreichen und anzusprechen, einschließlich spezifischer Kanäle, Kommunikationsstile und Beispiele für Kampagnen, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind.

4. Erstellen Sie einen Text nach dem „Story-Solve-Sell“-Modell, um Leads in Kunden zu verwandeln. Erzählen Sie eine fesselnde Geschichte, die [die ideale Kundenpersönlichkeit] anspricht und eine Verbindung zu dem Problem herstellt, das unser [Produkt/unsere Dienstleistung] löst. Zeigen Sie dann, wie unser Produkt das Problem löst, und machen Sie einen starken Aufruf zum Handeln, um den Leser zum Kauf oder zur gewünschten Handlung zu bewegen. Fügen Sie außerdem Variablen wie [Produkt/Dienstleistung], [Alleinstellungsmerkmal] und [gewünschte Aktion] ein.

5. Bitte verfassen Sie einen Text unter Verwendung des „Erwartung-Überraschung“-Modells, um Interesse zu wecken und [ideale Kundenpersönlichkeit] zum Handeln zu bewegen. Beziehen Sie dabei Themen wie [Alleinstellungsmerkmal], [Problem] und [gewünschte Handlung] mit ein.

💡Profi-Tipp: Automatisieren Sie das Testen von Inhalten, indem Sie mithilfe von KI A/B-Tests für Überschriften, Bilder oder CTAs durchführen, und lassen Sie die KI die Daten analysieren, um festzustellen, welche Varianten die besten Ergebnisse erzielen.

3. Inhalte für soziale Medien

Es ist eine Herausforderung, Social-Media-Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und gleichzeitig Ihrer Markenstimme treu bleiben – insbesondere bei knappen Fristen. Ihre Ideen fühlen sich langsam immer wieder gleich an, und es fällt schwer zu wissen, womit Sie als Nächstes beginnen sollen.

Als Schreibassistenz-Software generiert Jasper neue Ideen für Inhalte und hilft Ihnen dabei, Beiträge für Ihre nächste herausragende Social-Media-Kampagne zu erstellen. Geben Sie einfach Ihre Ziele und Vorgaben ein und überlassen Sie ihm die Arbeit.

Schauen wir uns einige Ideen für Prompts an, die Sie verwenden können:

1. Entwickeln Sie Ideen für eine Reihe von Instagram-Beiträgen, die sich an [Zielgruppe] richten und die einzigartigen Vorteile von [Produkt/Dienstleistung] hervorheben, einschließlich [Liste der Alleinstellungsmerkmale]. Geben Sie Erfolgsgeschichten und [Anzahl] praktischer Tipps, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Nutzen Sie [Links] als Inspiration und wenden Sie das AIDA-Modell an, um Aufmerksamkeit, Interesse und Wunsch zu wecken und zum Handeln anzuregen.

2. Verfassen Sie eine Reihe von Bildunterschriften und kreativen Texten, die Social Proof, Storytelling und überzeugende Sprache in einem [Tone] verwenden. Diese müssen den Wert meines [Produkts/meiner Dienstleistung] verdeutlichen und die [Zielgruppe] zum Handeln anregen. Sie können auch Humor, Anekdoten und Inhalte verwenden, mit denen sich die Leser identifizieren können, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

3. Können Sie [Anzahl] Ideen für Inhalte für [Social-Media-Plattform] vorschlagen, die sich auf [spezifisches Thema/Branche] beziehen und [Zielgruppe] ansprechen? Nutzen Sie das PESO-Framework (Paid, Earned, Shared, Owned) als Leitfaden für Ihre Ideen und fügen Sie zu jeder Idee eine detaillierte Beschreibung mit der entsprechenden Umsetzungstechnik hinzu. Stellen Sie sicher, dass die Ideen eine Mischung aus informativen, inspirierenden und umsetzbaren Inhalten abdecken.

4. Welche trendigen und effektiven Hashtags lassen sich im [Monat, Jahr] auf [Social-Media-Plattform] verwenden, die speziell auf [Zielgruppe] zugeschnitten sind? Sie interessieren sich für [Branche/Trend]. Fügen Sie eine Mischung aus beliebten, Nischen- und Marken-Hashtags hinzu und geben Sie die jeweilige Nummer der Follower an. Stellen Sie sicher, dass sie mit [Schlüsselwörtern zum Thema] übereinstimmen.

5. Können Sie mir helfen, einen umfassenden 30-Tage-Inhaltskalender für [Social-Media-Plattform] zu erstellen, der mit den [Markenwerten] im Einklang steht und auf die [Zielgruppe] zugeschnitten ist? Verwenden Sie die 5-3-2-Methode, um die Ausgewogenheit der Inhalte zu gewährleisten:

5 informative Beiträge

3 Aktionen

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie das Glitzersymbol, um Ihre Prompts für Social-Media-Kampagnen zu optimieren. Jasper füllt die Lücken, die Sie in Ihrem ursprünglichen Prompt möglicherweise übersehen haben.

4. Produktbeschreibungen und E-Commerce

Sie sind für alle Marketingbereiche eines Online-Shops zuständig, der handgefertigte Lederwaren verkauft. Das Produkt hat Alles, um sich von der Masse abzuheben, aber die Online-Präsenz reicht nicht aus.

Das Verfassen von Produktbeschreibungen und die Optimierung für SEO nehmen Zeit in Anspruch, die Sie lieber für Offline-Marketing nutzen würden.

Aber es ist unvermeidliche Arbeit. Hier sind einige Jasper-KI-Prompts, die Ihnen helfen, überzeugende E-Commerce-Inhalte zu erstellen:

1. Ich benötige eine detaillierte Produktbeschreibung für eine neue Produktlinie [Name der Produktlinie] aus der Kategorie [Produktkategorie]. Heben Sie die [Alleinstellungsmerkmale] hervor und gliedern Sie den Text in die Abschnitte „Aufhänger“, „Features“, „Vorteile“ und „CTA-Format“. Konzentrieren Sie sich darauf, die Produktlinie von der Konkurrenz abzuheben, indem Sie [Faktoren] hinzufügen und den Text auf die [Zielgruppe] zuschneiden.

2. Beschreiben Sie einen Tag im Leben eines Kunden [Zielgruppe], der [Produktname] nutzt, und heben Sie dabei die Auswirkungen in jeder Phase des Lebens hervor.

3. Verfassen Sie eine sinnlich ansprechende Beschreibung von [Produktname] von [Markenname]. Erwähne, wie es aussieht, sich anfühlt, riecht oder klingt, ohne typische Produktadjektive wie [Beispiele] zu verwenden. Konzentrieren Sie sich darauf, den Leser in das Erlebnis einzutauchen, anstatt den Artikel lediglich zu beschreiben.

4. Verfassen Sie eine Produktbeschreibung und Produkt-Tags für [Produktname und Beschreibung], die hervorheben, wie perfekt das Produkt für eine [bestimmte Jahreszeit] oder ein [Szenario, wie eine Hochzeit, einen Urlaub oder einen Wochenendausflug] geeignet ist. Passen Sie das Szenario individuell an den Verwendungszweck des Produkts an.

5. Verfassen Sie eine Produkt-Meta-Beschreibung für [Produktname], die sich auf die Handwerkskunst und die Geschichte hinter der Herstellung des Produkts konzentriert. Dies kann die Materialien, die Handwerker oder den Herstellungsprozess umfassen. Fügen Sie [Details] hinzu.

💡Profi-Tipp: Trainieren Sie Ihr KI-Tool so, dass es den Ton und die Stimme Ihrer Marke widerspiegelt, indem Sie Beispiele aus früheren Inhalten oder einen Styleguide bereitstellen. Sie können ihm auch aktuelle Daten und Feedback geben, um sicherzustellen, dass alle Beschreibungen mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen und das Vertrauen Ihrer Kunden stärken.

Häufige Fehler, die Sie bei Jasper-KI-Prompts vermeiden sollten

Die Nutzung von Jasper KI ist spannend, aber ein paar Anfängerfehler können zu weniger als idealen Ergebnissen führen. Hier ist, was Sie vermeiden sollten:

Informationsüberflutung: Wenn Sie Jasper zu viele Informationen auf einmal zuführen, kann dies zu Verwirrung und zusammenhanglosen Antworten führen. Teilen Sie komplexe Aufgaben in eine Reihe fokussierter, überschaubarer Eingabeaufforderungen auf, um klarere Ergebnisse zu erzielen.

Unzureichende Ergebnisse akzeptieren: Unbefriedigende oder unterdurchschnittliche Ergebnisse bedeuten verpasste Chancen. Verfeinern Sie daher Ihre Eingabeaufforderungen oder bitten Sie um Überarbeitungen, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.

Voreingenommenheit ignorieren: Die Ergebnisse von Jasper KI können aufgrund von Limiten in den Trainingsdaten Voreingenommenheiten wie Stichprobenverzerrungen oder Stereotypisierung widerspiegeln. Dies zu ignorieren, kann zu verzerrten oder problematischen Ergebnissen führen.

🤝 Freundliche Erinnerung: KI ist zwar hervorragend darin, kreative Ideen zu generieren und Aufgaben zu automatisieren, kann aber menschliche Einsichten nicht ersetzen. Nutzen Sie sie also, um Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern.

Limitations of Using Jasper

Jasper liefert zwar hervorragende Entwürfe, ist aber nicht ohne Nachteile. Wenn Sie diese kennen, können Sie die Ergebnisse optimieren und sicherstellen, dass Sie KI effektiv für Ihren Inhalt nutzen.

Schwierigkeiten bei Nischenthemen: Jasper erstellt zu spezialisierten Themen oft sehr allgemeine Inhalte, sodass Sie mit einer hohen Bearbeitung rechnen müssen. Wenn Sie beispielsweise nach Account-Based Marketing für B2B-SaaS im Gesundheitswesen fragen, erhalten Sie möglicherweise allgemeine Tipps statt branchenspezifischer Details.

Fehlende Projektmanagement-Funktionen: Jasper ist hervorragend bei der Erstellung von Inhalten, verfügt jedoch nicht über Tools zur Synchronisierung von Ideen, zur Nachverfolgung von Aufgaben oder zur Verwaltung von Team-Workflows. Dies zwingt Marketingfachleute dazu, auf separate Plattformen zurückzugreifen.

Erfordert mehrere Überarbeitungsrunden: Betrachten Sie die Ergebnisse von Jasper als ersten Rohentwurf. Wenn Sie etwas Ausgefeilteres suchen, sollten Sie bereit sein, Zeit in die Überprüfung der Fakten und in Änderungen zu investieren.

Kann komplexe Formate nicht verarbeiten: Jasper hat Schwierigkeiten mit anspruchsvollen Formatierungsanforderungen wie Tabellen, Diagrammen oder komplexen visuellen Elementen in Inhalten

Jasper-Alternativen, die Sie sich ansehen sollten

Jasper setzt hohe Maßstäbe für KI-basiertes Schreiben, produziert jedoch oft vorhersehbare, ähnlich strukturierte Inhalte. Und bei komplexen Aufgaben wie der Koordination von Kampagnen oder der Anpassung von Inhalten an Workflows lässt es möglicherweise zu wünschen übrig.

Warum also nicht auch andere KI-Marketing-Tools entdecken?

Hier kann die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp helfen.

Als die Alleskönner-App für die Arbeit vereint ClickUp Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Sie können damit die Automatisierung von Routineprozessen durchführen, die Kommunikation verbessern, einzigartige Marketingansätze finden und die Erstellung von Inhalten beschleunigen – alles auf einer einzigen Plattform.

ClickUp Brain, der KI-Schreibassistent von ClickUp, hilft Teams dabei, Ideen zu organisieren, Brainstorming zu betreiben und Workflows einzurichten, um das Schreiben zu vereinfachen.

Schauen wir uns einige Features an, die es lohnenswert machen, sich damit zu beschäftigen. 📃

Erstellung von Inhalten

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ausgefeilte Texte und Inhalte in jedem gewünschten Stil

Egal, ob Sie lange oder kurze Inhalte benötigen (E-Mails, Blogbeiträge, Social-Media-Texte usw.) – ClickUp Brain erstellt Entwürfe mit nur wenigen Klicks. Es kann sogar Diskussionen zusammenfassen und Notizen zu Meetings erstellen.

📌Beispiel-Prompt: Erstelle einen einmonatigen E-Mail-Marketing-Kalender für eine Aktion zur Einführung unseres neuen SaaS-Produkts. Der Kalender sollte 4 wöchentliche E-Mails enthalten: eine zur Vorstellung des Produkts, eine mit Kundenstimmen, eine mit einem Sonderangebot und eine mit einer Produktdemo.

Probieren Sie ClickUp Brain aus Sehen Sie sich die Antwort von ClickUp Brain auf die Eingabeaufforderung an

Sie können sehen, wie ClickUp Brain die Eingabeaufforderung verarbeitet und sich mit ClickUp Docs verbindet, um die gewünschten Inhalte zu erstellen. ClickUp Docs dient als zentrales Repository für alle Ihre Inhalte. Alle Mitglieder Ihres Teams können in Echtzeit zusammenarbeiten und Feedback geben.

Workflow-Integration

Durch die Integration von ClickUp Brain in ClickUp Aufgaben können Sie automatisch Updates, Statusberichte und Zusammenfassungen auf der Grundlage Ihrer Aufgaben und Projekte erstellen.

Darüber hinaus bietet ClickUp Brain einen Wert als Alternative zu Jasper KI, indem es die Erstellung von Aufgaben basierend auf Ihren Bedürfnissen und Unterhaltungen automatisiert.

Als Beispiel können Sie die Details eines neuen Blogbeitragsthemas erläutern. Das System kann dank der integrierten Funktionen der Automatisierung Automatisierungsbefehle in natürlicher Sprache verarbeiten und eine Aufgabe generieren sowie dem Autor des Inhalts zuweisen.

💡Profi-Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, umständliche Sätze umzuformulieren, oder bestehende Inhalte optimieren müssen, kann ClickUp Brain helfen. Es verfeinert den Satzflow, die Struktur und die Lesbarkeit und bietet Vorschläge, um Ihre Botschaft prägnanter zu gestalten oder die Wortwahl zu verbessern.

Kampagnen-Nachverfolgung und Wissensabruf

Im Gegensatz zu Jasper KI, das hauptsächlich Ideen generiert, fungiert ClickUp Brain als Marketing-Wissensdatenbank, die Kampagnendetails, Teamdateien und Analysen miteinander verbindet und so sofortigen Zugriff ermöglicht. Diese Vielseitigkeit macht es zu einer der stärksten Alternativen zu Jasper KI.

Möchten Sie die Leistung Ihrer letzten Kampagne überprüfen? Fragen Sie Brain: „Wie hoch ist die Klickrate der letzten E-Mail-Kampagne?“, um sofort Einblicke zu erhalten.

Erhalten Sie sofortige Updates zu Diskussionen oder Aufgaben, um die Abstimmung im Team mit ClickUp Brain sicherzustellen

Teamzusammenarbeit

Möchten Sie einen nahtlosen Workflow für Ihre Content-Teams schaffen? ClickUp Brain + ClickUp Chat ist die Lösung. Mit ClickUp Brain können Sie all Ihre Ideen, Notizen und Ressourcen an einem Ort organisieren und speichern, sodass Sie Content-Konzepte leicht nachverfolgen und weiterentwickeln können.

Gleichzeitig sorgt ClickUp Chat für eine zentralisierte Kommunikation, sodass Teammitglieder schnell Feedback austauschen, Änderungen besprechen oder Fragen stellen können – ohne zwischen verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln zu müssen. Diese Kombination optimiert nicht nur die Zusammenarbeit, sondern sorgt auch dafür, dass alles miteinander verknüpft bleibt. So können Teams leichter auf dem gleichen Stand bleiben und schnell hochwertige Inhalte erstellen.

Vorgefertigte Vorlagen

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, bietet ClickUp eine umfangreiche Bibliothek mit marketingspezifischen KI-Prompt-Vorlagen. Sie müssen sich keine Prompts ausdenken oder bei Null anfangen.

Beispielsweise sind Vorlagen für Content-Marketing-Strategien ideal für Marketing-Teams, die unter Zeitdruck stehen und zahlreiche Aufgaben bewältigen müssen.

Verwandeln Sie KI-Prompts mit ClickUp in erfolgreiche Projekte

Mit Jasper KI können Sie verschiedene Arten von Inhalten entwerfen und kreative Ideen entwickeln. Aber das ist auch schon alles. Es verfügt über keine integrierten Tools für das Projektmanagement, die Ihnen helfen würden, Ihre Content-Marketing-Strategien zu zentralisieren.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool für das Projektmanagement mit integrierten KI-Funktionen sind, ist ClickUp die beste Wahl.

ClickUp ist eine vielseitige Projektmanagement-Plattform, die Ihre Workflows mit leistungsstarken Tools zur Aufgabenverwaltung, zur Nachverfolgung des Projektfortschritts und zur teamübergreifenden Koordination optimiert.

ClickUp Brain ist eine wertvolle Ressource innerhalb des ClickUp-Workspaces, die das Aufgabenmanagement, die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit im Team verbessert. Es geht über einfache Schreibhilfen hinaus, indem es KI nahtlos in Ihre täglichen Workflows integriert und so selbst die komplexesten Projekte einfacher zu verwalten und umzusetzen macht.

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