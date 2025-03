Kostenlose Google Tabellen OKR-Vorlagen zur Nachverfolgung Ihrer Ziele

ohne einen klaren Rahmen kann man leicht den Überblick verlieren

OKRs (Objectives and Key Results) sorgen für diese Klarheit, indem sie Ziele in umsetzbare Schritte aufteilen. Es ist nicht überraschend, dass die meisten Unternehmen OKRs verwenden, um ihr Geschäft zu fokussieren und in die richtige Richtung zu lenken.

Mit der kostenlosen, anpassbaren OKR-Vorlage Google Tabellen können Sie messbare Schlüsselergebnisse nachverfolgen, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ihre Ziele erreichen, ohne die Kosten zu erhöhen. Sehen wir uns an, wie diese Vorlagen die Nachverfolgung von Zielen für Sie vereinfachen können.

Was macht eine gute OKR-Vorlage aus?

Da wir gerade die besten OKR-Vorlagen für Google Tabellen aufzählen, lassen Sie uns von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter erfahren, was eine gute OKR-Vorlage enthalten sollte. Ex-Google-Mitarbeiterin Agata Krzysztofik erklärt die einfache Formel hinter der OKR-Methode:

OKR = (Ziel = "Was") + 3 x (Schlüsselergebnisse = "Wie")

Kurz gesagt, ein OKR besteht aus einer Zielsetzung (das "Was", das Sie erreichen wollen) und drei Schlüsselergebnissen (die "Wie", die Ihren Fortschritt in Richtung dieses Ziels messen).

Die Zielsetzung sollte ehrgeizig, umsetzbar und konkret sein - es gibt keinen Platz für vage Wünsche. Betrachten Sie es als ein kühnes Ziel, um das sich Ihr Team versammeln kann.

Die wichtigsten Ergebnisse konzentrieren sich auf messbare Meilensteine, die zeigen, wie Sie auf dem Weg zu diesem Ziel vorankommen. Sie beschreiben Ergebnisse, nicht Aufgaben, und sollten zeitlich begrenzt, aggressiv und dennoch realistisch sein.

Um den Fokus zu behalten, schlägt Krzysztofik vor, die Schlüsselergebnisse auf drei pro Ziel zu limitieren - bei mehr können die Prioritäten verstreut werden.

📌 Zum Beispiel, ein marketing Team OKR könnte wie folgt aussehen:

Zielsetzung: Verdoppelung der Nummer von Marketing-qualifizierten Leads (MQLs) bis zum nächsten Quartal Schlüsselergebnis 1: Generierung von 500 MQLs aus 4 Webinaren bis zum Ende des 4 Wichtigstes Ergebnis 2: Einführung von Exit-Intent-Popups auf wichtigen Seiten für Erstbesucher Schlüsselergebnis 3: Start von 2 Lead-Generierungs-Kampagnen bis Mitte Q4



Google Tabellen OKR Vorlagen

Egal, ob Sie Teamleiter, Projektmanager oder Eigentümer eines Geschäfts sind, diese kostenlosen Vorlagen für die Nachverfolgung von OKRs von Google Tabellen vereinfachen die Einstellung und Messung von Zielen und wichtigen Ergebnissen.

🧠 Wussten Sie schon? Die Geschichte der OKRs geht auf das Jahr 1954 zurück, als Peter Drucker, der Vater des modernen Managements, das Konzept des "Management by Objectives" in seinem Buch The Practice of Management vorstellte. Aus dieser grundlegenden Idee entwickelte sich die OKR-Methode, die wir heute anwenden und die Form der Einstellung und Nachverfolgung von Zielen in Unternehmen prägt.

1. Google Tabellen Vorlage für OKR-Nachverfolgung von Mooncamp

{via_ Mooncamp Diese Google Tabellen OKR-Vorlage von Mooncamp ist intuitiv und einfach zu verwenden und eignet sich für Teams jeder Größe und Branche.

Bevor Sie die Vorlage verwenden, sollten Sie jedoch sicherstellen, dass die OKRs Ihres Unternehmens und Ihres Teams klar definiert sind. Ein gut durchdachter OKR-Planungsprozess ist für eine erfolgreiche Umsetzung unerlässlich.

Was ist in dieser Vorlage enthalten?

Tipps für umsetzung von OKRs Ein Dashboard zur Nachverfolgung des Fortschritts

Separate Registerkarten für Organisations- und Team-OKRs

Beispiele für OKRs zur Inspiration

Pro-Tipp: Wenn Sie Ihre OKRs einstellen, halten Sie sie einfach. Beschränken Sie sich auf 3-5 Schlüsselergebnisse pro Objekt, um den Fokus zu wahren und zu verhindern, dass Ihr Team überfordert wird. Denken Sie daran, dass es nicht darum geht, jede Aufgabe nachzuverfolgen, sondern die Ziele zu erreichen, die am meisten Wirkung zeigen!

Die Vorlage von Mooncamp bietet auch ein einfach zu navigierendes Dashboard, mit dem Sie den Fortschritt der Teams in Echtzeit verfolgen können.

Außerdem wird durch regelmäßige Nachverfolgung sichergestellt, dass die OKRs auf dem richtigen Weg bleiben und bei Bedarf angepasst werden.

Ideal für: Teamleiter, Abteilungsleiter und Projektmanager, die OKRs in verschiedenen Teams und Projekten nachverfolgen

2. Google Tabellen OKR Vorlage von Sheetgo

{via_ Scheetweiter Suchen Sie nach einer effizienten Methode zur Nachverfolgung von OKRs für mehrere Teams? Sheetgo's Google Tabellen OKR-Vorlage ist eine der am einfachsten zu verwendenden kostenlosen OKR-Vorlagen.

Wenn Sie sie installieren, erhalten Sie sieben vorverknüpfte Google Tabellen - ein Masterblatt für die OKRs des Unternehmens und sechs abteilungsspezifische Tabellen zur Verteilung auf Teams.

Und das Beste daran? Sie können so viele Kopien wie nötig für weitere Abteilungen erstellen.

In den Abteilungsblättern kann jedes Team Ziele und wichtige Ergebnisse einstellen und den Fortschritt verfolgen, während das Masterblatt automatisch Daten aus jedem Team einliest.

Diese Vorlage für die OKR-Planung verschafft Managern über Tabellen und Dashboard-Diagramme einen klaren Überblick über die unternehmensweiten OKR, so dass sie leicht erkennen können, wie gut die Teams arbeiten.

zu erledigen: Wie fangen Sie an?

Installieren Sie die Vorlage einfach über Sheetgo, verknüpfen Sie sie mit Ihrem Google-, Microsoft- oder Dropbox-Konto, und voila! Die Verbindungen zwischen den Abteilungs- und Unternehmensblättern werden automatisch hergestellt. Teams können sich dann daran machen, OKRs einzustellen, den Fortschritt freizugeben und dafür zu sorgen, dass alle an den gemeinsamen Zielen ausgerichtet bleiben.

wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, können Sie den Daten-Workflow automatisieren und alles auf dem neuesten Stand halten, ohne einen Finger zu rühren.

Ideal für: Betriebsleiter, Abteilungsleiter und leitende Angestellte, die OKRs für mehrere Teams und Abteilungen verwalten

3. Google Tabellen OKR Vorlage von How-To-OKR.com

via How-To-OKR.com sie sind nicht allein - dies ist eine der häufigsten Fragen, die in OKR-Workshops gestellt werden.

Die gute Nachricht? Diese Google Tabellen OKR-Vorlage von How-To-OKR.com finden Sie zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Abteilungen, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Diese Vorlage ist gespickt mit OKR-Beispiele für den Vertrieb , Betrieb, Technik, HR, Marketing, Finanzen und Support-Teams. Ganz gleich, ob Sie Ihre Marketing-Leads erhöhen, eine Einstellungslücke schließen oder die Kundenzufriedenheit steigern wollen, diese Vorlage bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

📌Betrachten wir als Beispiel ein Marketingziel:

Objekt: "Wir veranstalten einen epischen Launch für die Version 3.0 unserer App."

Schlüsselergebnis 1: 10.000 Seitenaufrufe Schlüsselergebnis 2: 4.000 Downloads mit aktiven Benutzern Schlüsselergebnis 3: Markenschutz für das Produkt



Die Vorlage enthält auch Beispiele für die Personalabteilung, z. B. die Steigerung des internen Mitarbeiterengagements, und für die Technik, z. B. die pünktliche Bereitstellung von Veröffentlichungen und die Verbesserung der Code-Qualität.

Ideal für: Marketing-Manager, Personalleiter und Vertriebsleiter, die nach branchenspezifischen OKR-Beispielen suchen, um die Ziele ihres Teams zu steuern

4. Google Tabellen OKR Vorlage von Supermetrics

{via_ Supermetrik Hier ist eine schnelle Lösung zur Automatisierung Ihrer OKRs und zur Integration von Echtzeitdaten mit Supermetrics' Google Tabellen OKR-Vorlage . So fangen Sie an:

Schritt 1: Erstellen Sie eine Kopie der Vorlage, indem Sie auf "Datei" klicken und "Eine Kopie erstellen" auswählen Dies wird Ihre Master-OKR-Datei sein, in der die ganze Magie passiert.

Schritt 2: Duplizieren Sie die Registerkarten der Vorlage für jedes Team und benennen Sie sie um. Wenn Sie mit Duplikaten arbeiten, vermeiden Sie, dass Sie versehentlich die OKRs Ihrer Mitglieder überschreiben (glauben Sie mir, sie werden es Ihnen danken).

Schritt 3: Legen Sie die Daten fest. Doppelklicken Sie auf die Zellen B2 und D2, um den ersten und letzten Tag des Quartals auszuwählen. So können Sie die Zahl der Tage berechnen, die Ihnen noch bleiben, um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Schritt 4: Jetzt kommt der spaßige Teil, bei dem Sie Ihre Ziele und Schlüssel-Ergebnisse einstellen.

**Wenn Ihr Ziel zum Beispiel lautet: "Verdoppelung des Umsatzes im Vergleich zum letzten Quartal", könnte Ihr Schlüssel-Ergebnis lauten: "Steigerung der Besucherzahl auf der Website auf 7.000 Besucher" Geben Sie diese Infos in Ihre Tabelle ein, und schon sind Sie startklar!

Zur Automatisierung der Nachverfolgung benötigen Sie das Supermetrics Add-On, um Ihre Daten von Quellen wie Google Analytics abzurufen. Importieren Sie Ihre Daten, definieren Sie Ziele, bestimmen Sie Ihren primären Schlüssel-Leistungsindikator und beobachten Sie, wie der Fortschritt Ihrer OKR in Echtzeit aktualisiert wird.

Ideal für: Datenanalysten, Marketingleiter und Vertriebsleiter, die eine automatisierte OKR-Nachverfolgung mit integrierten Echtzeitdaten benötigen

5. Google Tabellen OKR Vorlage von Weekdone

{via_ Weekdone Benötigen Sie eine Möglichkeit zur Nachverfolgung der OKRs und zur regelmäßigen Aktualisierung der Fortschritte? Weekdone's Google Tabellen OKR-Vorlage macht die Ausrichtung und Berichterstellung einfach.

Sie ist sowohl im Excel- als auch im Google Tabellen-Format verfügbar und eignet sich ideal für Teams, die ihre Ziele im Auge behalten und gleichzeitig für Ordnung sorgen wollen.

Es gibt einen zusätzlichen Bonus: Diese Vorlage fördert das Engagement von Kollegen, sodass Sie Ihren Teamkollegen Feedback, Unterstützung und sogar Lob geben können - alles an einem Ort.

Eines der herausragenden Features ist die OKR-Ausrichtung, die die Koordination zwischen Teams und Projekten verbessert.

Außerdem unterstützt die Vorlage die Nachverfolgung von Projekten und das kontinuierliche Leistungsmanagement. Sie können den Fortschritt im Auge behalten und gleichzeitig das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch Pulsumfragen und Check-Ins fördern.

Ideal für: HR-Manager, Teamleiter und Leistungscoaches, die OKRs ausrichten und Fortschritte mit regelmäßigem Feedback und Engagement nachverfolgen möchten

Limits bei der Verwendung von Google Tabellen für OKRs

Wenn Sie Google Tabellen zur Nachverfolgung von Zielen verwendet haben, ist Ihnen dieses Szenario vielleicht bekannt: Auf den ersten Blick scheint die Nachverfolgung von Zielen mithilfe von Sheets eine praktische Lösung zu sein - legen Sie alles fest, was Sie in den nächsten Monaten erreichen möchten, und überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt.

Doch schon bald wird Google Tabellen vernachlässigt.

Teams verlieren sich in ihren alltäglichen Aufgaben, und wenn es an der Zeit ist, die Fortschritte zu überprüfen, stellt man fest, dass die Hälfte der Ziele auf der Strecke geblieben ist.

Und warum? Weil Erfolg nicht von Sprints in letzter Minute kommt, sondern von stetigem Fortschritt.

Hier sind einige Gründe, warum Google Tabellen vielleicht nicht das beste Tool für eine disziplinierte Nachverfolgung von Zielen ist:

Limit #1: Keine automatisierten Erinnerungen

Google Tabellen kann Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen senden, die Sie an die Aktualisierung Ihrer Fortschritte erinnern. Ohne regelmäßige Anstöße verliert man leicht den Überblick über seine Ziele.

Ein ideales OKR-System würde regelmäßige Aktualisierungen senden und Sie dazu ermutigen, Ihre Fortschritte zu protokollieren, damit Sie nicht in letzter Minute noch einmal nachhaken müssen.

Limit #2: Aus den Augen, aus dem Sinn

Seien wir ehrlich - nach einer ersten Brainstorming-Sitzung verschwindet die Google Tabelle mit den Zielen eher in den Hintergrund.

Die Leute vergessen, dass es existiert, oder schlimmer noch, manche wussten nicht einmal, dass es existiert!

Ein spezielles System mit Sichtbarkeit der Ziele und zugewiesener Verantwortlichkeit würde dafür sorgen, dass sich alle engagieren und auf dem richtigen Weg bleiben.

Limit #3: Zellkommentare sind kein echtes Feedback

Das Hinterlassen von Kommentaren in einer Zelle von Google Sheet kann ein Feedback imitieren, ist aber kein echter Ersatz für persönliche Eingaben.

Teammitglieder brauchen klares, konstruktives Feedback, das idealerweise privat und nicht in einem für alle freigegebenen Dokument übermittelt wird.

Limit #4: Dashboard kämpft

Die Dashboard-Features von Google Tabellen sind bestenfalls klobig. Ganz gleich, wie sorgfältig Sie Ihre Daten strukturieren, Sheets ist einfach nicht für die nahtlose Visualisierung des Fortschritts von Zielen ausgelegt.

Im Idealfall wünschen Sie sich ein Tool mit anpassbaren, mobilfreundlichen Dashboards, die die Nachverfolgung vereinfachen.

Limit #5: Der Fahrer verliert an Kraft

Normalerweise gibt es jemanden, der für den Fortschritt der Ziele verantwortlich ist.

Aber in Google Tabellen, ohne automatisierte Erinnerungen oder Status-Updates, muss diese Person das Team manuell anspornen - und seien wir ehrlich, das ist ein Job, den niemand will.

Durch Automatisierung könnte die Zeit des Fahrers frei werden, um sich auf die Strategie zu konzentrieren, anstatt sich mit endlosen Erinnerungen zu beschäftigen.

Limit #6: Google Tabellen sind nicht effizient für die Zuweisung von Aufgaben

Ein großer Nachteil der Verwendung von Google Tabellen für OKRs ist die mangelnde Effizienz bei der Zuweisung von Aufgaben.

Sie können bestimmten Mitgliedern des Teams keine Aufgaben mit Fälligkeitsdaten oder Meilensteinen zuweisen oder den Fortschritt direkt in der Tabelle nachverfolgen.

Alternative OKR-Vorlagen

Was ist also die Alternative zur Verwendung von Google Tabellen für OKRs? Geben Sie ein ClickUp. ClickUp bietet fantastische Lösungen wie ClickUp Ziele und OKR-Vorlagen, die die Nachverfolgung Ihrer Ziele zu einem Kinderspiel machen.

Mit einem vordefinierten OKR-Rahmen und anpassbaren Workspaces sind die OKR-Vorlagen so konzipiert, dass Ihr Team schnell und effizient mit der OKR-Planung beginnen kann.

Schauen wir uns einige dieser Vorlagen genauer an.

1. ClickUp's Unternehmens OKRs und Ziele Vorlage

Setzen Sie Ziele für Ihr Unternehmen, Ihre Abteilungen und Teams mit der ClickUp Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele

Haben Sie Probleme, die Ziele Ihres Unternehmens zu organisieren?

Ohne ein strukturiertes System können die Dinge leicht aus dem Ruder laufen. Das ist der Punkt ClickUp's Firmen OKRs und Ziele Vorlage tritt ein, um den Tag zu retten.

Die Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Geschäften auf allen Ebenen zu helfen, Ziele mit Leichtigkeit zu erstellen und nachzuverfolgen.

Egal, ob Sie ein kleines Team oder eine große Organisation sind, mit diesem vollständig anpassbaren Workspace können Sie Ziele für Ihr Unternehmen, Ihre Abteilungen und Teams festlegen, die auf das große Ganze ausgerichtet sind.

Mit mehreren Ansichten zur Auswahl ist es einfach, zu navigieren und zu sehen, wie der Fortschritt in allen Bereichen verfolgt wird.

Mithilfe dieser anpassbaren Vorlage können Sie eine Organisationsstruktur einrichten, die die Vision und die Werte Ihres Unternehmens widerspiegelt - alles an einem Ort. Die Vorteile liegen auf der Hand:

Messbare Nachverfolgung des Fortschritts

Leichteres Erreichen von Zielen mit standardisierten Metriken

Verbesserte Moral und Motivation im Team

Bessere Kommunikation zwischen den Mitarbeitern

Kurz gesagt, wenn Sie sicherstellen wollen, dass alle in die gleiche Richtung rudern, ist die ClickUp Vorlage für OKRs und Ziele im Unternehmen der perfekte Startpunkt!

Ideal für: CEOs, Abteilungsleiter und Betriebsleiter, die unternehmensweite Ziele strukturieren und nachverfolgen

2. ClickUp's OKRs Vorlage

ClickUp OKRs-Vorlage

Wussten Sie schon, dass 93% der Arbeitnehmer geben an, dass ein Mangel an Klarheit über die Ziele des Unternehmens sie daran hindert, ihre eigenen Ziele so auszurichten, dass sie die besten Ergebnisse erzielen?

Das ist der Punkt ClickUp's OKRs Vorlage schritt - sie wurde entwickelt, um Teams bei der Einstellung klarer Ziele und der einfachen Nachverfolgung wichtiger Ergebnisse zu unterstützen.

Die Vorlage für den OKR-Ordner ist ein Tool mit vielen Features, das vollständig anpassbar ist.

Sie enthält eine "Planungskadenz", die Sie bei der Entwicklung Ihrer OKRs unterstützt, indem sie die Ziele aufschlüsselt und den Fortschritt während des Jahres überwacht. Mit Status wie "On Track", "At Risk" und mehr wird Ihr Team immer genau wissen, wo es steht.

Diese Vorlage bietet fünf verschiedene Ansichten - Liste, Board, Kalender und mehr - so dass Sie den Workflow auswählen können, der zu Ihrem Stil passt.

Sie enthält außerdem Benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Initiativen, Teams und Fortschritten, so dass Sie eine klare, visuelle Momentaufnahme der Form Ihrer Ziele erhalten.

Sind Sie bereit, loszulegen? In nur wenigen Sekunden haben Sie ein leistungsfähiges System zur Verfügung, mit dem Sie Ihre OKRs organisieren, Ihr Team ausrichten und sicherstellen können, dass Ihre Ziele immer in Reichweite sind.

Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und leitende Angestellte, die durch eine klare Nachverfolgung der OKRs die Ausrichtung des Teams an den Unternehmenszielen sicherstellen

Pro-Tipp: Die benutzerdefinierte Ansicht Ihres ClickUp Kalenders ist ein echter Knaller! Wechseln Sie mühelos zwischen Tages-, Wochen- oder Monatsansichten oder erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Ansicht, um den Überblick über Termine zu behalten. Sie möchten sich auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren? Verwenden Sie erweiterte Filter, um die wichtigsten Aufgaben hervorzuheben

3. ClickUp OKR Framework Vorlage

ClickUp OKR-Framework-Vorlage

Heinrich Ford sagte einmal: "Zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, und zusammenarbeiten ist ein Erfolg."

Aber wie stellt man sicher, dass alle gemeinsam an den gleichen Zielen arbeiten? ClickUp's OKR Framework Vorlage kann helfen.

Diese mit vielen Features ausgestattete, vollständig anpassbare Vorlage wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, klare Ziele zu setzen und wichtige Ergebnisse mühelos nachzuverfolgen.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, eine Marketing-Kampagne verwalten oder mehrere Projekte abwickeln - mit diesem Tool sind alle Beteiligten stets im Bilde und können Verantwortung übernehmen.

Mit der ClickUp-Vorlage können Sie spezifische SMART-Ziele erstellen nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit und - was noch wichtiger ist - das Aufspüren möglicher Hindernisse

Die Vorlage ist vollgepackt mit benutzerdefinierten Status, Feldern und Ansichten, mit denen Sie alles verwalten können, von übergeordneten Unternehmenszielen bis hin zu teamspezifischen Zielen - alles an einem Ort.

So stellen Sie sicher, dass sich Ihr Team auf dieselben Prioritäten konzentriert, effektiv zusammenarbeitet und Fortschritte systematisch misst.

Ideal für: Produktmanager, Marketingleiter und Teamleiter, die Ziele und die Nachverfolgung der Leistung in mehreren Projekten verwalten

💡 Pro-Tipp: Halten Sie alle wichtigen Informationen, Ziele und Notizen an einem Ort mit ClickUp Dokumente . Ganz gleich, ob Sie ein Brainstorming zu Zielen durchführen oder den Fortschritt von OKRs dokumentieren, Sie können gemeinsam und in Echtzeit Dokumente erstellen, auf die jeder zugreifen und sie aktualisieren kann.

4. ClickUp SMART Goals Vorlage

ClickUp SMART Goals Vorlage

Fühlen sich Ihre Ziele manchmal wie vage Tagträume anstelle von umsetzbaren Plänen an? Da sind Sie nicht allein.

Die Verwandlung von Bestrebungen in Errungenschaften beginnt mit einem soliden Rahmen, und das ist genau der Punkt, an dem ClickUp's SMART Goals Vorlage kommt herein.

Diese Vorlage ist Ihr Tool für die Organisation von Zielen und die Nachverfolgung von Fortschritten auf eine Weise, die Sie motiviert und konzentriert.

Ganz gleich, ob Sie Ihre persönliche Leistung verbessern, Ihre Einzelziele erreichen oder die Produktivität Ihres Teams auf die nächste Stufe heben möchten - mit dieser Vorlage wird der Prozess so reibungslos wie nie zuvor.

Ein SMART-Ziel von Ihnen könnte lauten: "Steigerung des Umsatzes im dritten Quartal um 20 %" Zu den wichtigsten Schritten könnten das Starten einer zielgerichteten Werbekampagne, das Veranstalten eines Webinars und die Optimierung von Produktseiten gehören.

Mit ClickUp's SMART Goals Template wird jedes Ziel zu einem klaren, erreichbaren Plan, der Ihnen einen Fahrplan bietet, damit Sie nie den Weg verlieren.

5. ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage

ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage

ClickUp's SMART Goal Action Plan Vorlage ist wie ein persönlicher Fahrplan zum Erfolg, abgeschlossen mit Kontrollpunkten und Meilensteinen.

Bei SMART-Zielen geht es darum, spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgerecht zu sein. Die ClickUp-Vorlage erfüllt all diese Kriterien und hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele klar zu definieren, sie in umsetzbare Schritte zu unterteilen und die Aufgaben so effizient wie möglich zu organisieren.

Mit Features wie benutzerdefinierten Status und Feldern können Sie jeden Schritt Ihres SMART-Ziel-Aktionsplans organisieren - von der Planung bis zur Ausführung.

Außerdem haben Sie Zugriff auf sechs verschiedene Ansichten, darunter ein Whiteboard und eine Zeitleiste.

Beispiel: Angenommen, Ihr Ziel ist es, die Besucherzahlen Ihrer Website in drei Monaten um 20 % zu steigern. Mithilfe der Vorlage für einen SMART-Aktionsplan können Sie dieses Ziel in kleinere Aufgaben aufteilen, z. B. mehr Blogbeiträge veröffentlichen, die Suchmaschinenoptimierung optimieren und gezielte Werbekampagnen durchführen. Sie können für jede Aufgabe Fristen setzen, Ihren Fortschritt nachverfolgen und feiern, wenn Sie die 20 % erreicht haben.

Und machen Sie sich keine Sorgen über verpasste Fristen - ClickUp bietet Ihnen Erinnerungen, Zeiterfassung und Überwachung des Fortschritts.

Ideal für: Zielorientierte Teams, Strategieverantwortliche und Projektmanager, die sich auf die Einstellung und Erreichung von SMART-Zielen konzentrieren

6. ClickUps OKR-Vorlage für strategisches Marketing

ClickUp Vorlage für den Strategischen Marketing Plan

Die Sears Holding Company sah eine 8.5 % mehr Umsatz pro Stunde innerhalb von 18 Monaten nach Einführung von OKRs für 20.000 Mitarbeiter.

Stellen Sie sich nun vor, was OKRs für Ihre Marketingstrategie zu erledigen hätten! ClickUps OKR-Vorlage für strategisches Marketing hilft Ihnen, Ihren Aufwand für das Marketing auf die nächste Stufe zu bringen, indem es einen klaren Fahrplan für die Erreichung Ihrer Ziele liefert.

Diese anpassbare Vorlage ermöglicht es Ihnen, Marktchancen zu identifizieren, die Ziele Ihres Teams auszurichten und umsetzbare Pläne zu erstellen, die alles auf Kurs halten.

Mit benutzerdefinierten Status wie "Geplant", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" hilft Ihnen diese Vorlage, jeden Schritt Ihres Plans zu überwachen. Sie enthält außerdem benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung von Aufgaben nach Kanal, OKR-Typ und Quartal, sodass Sie den Fortschritt leicht visualisieren und Strategien bei Bedarf anpassen können.

Darüber hinaus sorgen die integrierten Projektmanagement-Tools - Nachverfolgung des Budgets, Ressourcenmanagement und Abhängigkeiten von Aufgaben - dafür, dass Ihre Marketingpläne im Zeit- und Budgetrahmen bleiben.

Ideal für: Marketing-Manager, CMOs und Markenstrategen, die Marketingziele entwickeln und nachverfolgen, die mit den Geschäftszielen abgestimmt sind

OKR-Erfolg - eine ClickUp-Vorlage nach der anderen Felipe Castro das Buch von Felipe Castro, 'The Beginner's Guide to OKR', bringt es auf den Punkt: "Ziele zu haben, verbessert die Leistung. Stunden damit zu verbringen, Ziele kaskadenartig im Unternehmen nach oben und unten zu erledigen, tut dies jedoch nicht."

Ohne OKRs bewegen Sie sich ohne eine klare Richtung vorwärts, was weder Ihrem Team noch Ihren Stakeholdern gegenüber fair ist. Aber OKRs müssen nicht kompliziert sein.

Mit den anpassbaren OKR-Vorlagen und den funktionsreichen Tools von ClickUp war es noch nie so einfach, klare Ziele festzulegen, den Fortschritt nachzuverfolgen und Ihr Team zu koordinieren. Erstellen Sie ein Konto auf ClickUp kostenlos an und vereinfachen Sie Ihre Zieleinstellungen!