Über 25 ChatGPT-Prompts für das Marketing

Marketingfachleute haben immer viel zu tun – Kampagnen durchführen, Inhalte erstellen, mit Zielgruppen in Verbindung treten und den Überblick über Daten behalten. All diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen, kann sich wie ein ständiger Wettlauf anfühlen. Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, Ihre Arbeitslast zu verringern und bessere Ergebnisse zu erzielen? KI kann Ihnen dabei helfen.

KI-Tools wie ChatGPT werden für Marketingfachleute schnell unverzichtbar. Ursprünglich für lockere Unterhaltungen, die Beantwortung von Fragen und einfache Interaktionen konzipiert, kann ChatGPT Ihnen nun dabei helfen, Ideen zu entwickeln, überzeugende Texte zu verfassen, Ihre Strategien zu verfeinern und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Dank wiederholter Weiterentwicklungen hat es sich von einem cleveren Assistenten zu einer vollwertigen Maschine für den Inhalt gewandelt. Heute ist es für Marketingfachleute überall unverzichtbar.

Werfen Sie einen Blick auf über 25 ChatGPT-Prompts, die speziell für Marketingfachleute entwickelt wurden. Steigern Sie Ihre Produktivität, beflügeln Sie Ihre Kreativität und vereinfachen Sie Ihre Arbeit.

ChatGPT-Prompts verstehen

ChatGPT-Prompts sind Benutzereingaben, die dazu dienen, die Ausgabe der KI zu steuern. Diese können von spezifischen Anfragen zum Inhalt wie „Schreibe eine E-Mail für eine Produkteinführung“ bis hin zu allgemeineren, forschungsorientierten Fragen wie „Was sind die neuesten Trends im Social-Media-Marketing?“ reichen.

Je präziser Ihre Eingabe ist, desto spezifischer und effektiver wird die Antwort von ChatGPT ausfallen.

Für Marketingfachleute bietet ChatGPT enorme Vorteile:

Es kann schnell Ideen, Entwürfe und Forschungsergebnisse generieren und so Zeit für strategische Aufgaben freisetzen.

Durch das Experimentieren mit Prompts können Marketingfachleute neue Blickwinkel und Ideen erschließen, die ihnen bisher vielleicht nicht in den Sinn gekommen sind

Dies trägt dazu bei, dass die Botschaften des Geschäfts plattformübergreifend einheitlich sind, indem wiederverwendbare Prompts für ähnliche Marketingkampagnen erstellt werden.

Es kann bei der Analyse von Trends, Keywords und Kundenfeedback helfen und so eine Grundlage für datengestützte Entscheidungen bieten.

Aber denken Sie daran: Nicht alle Prompts sind gleich wirksam. Damit eine Marketing-Anweisung gut funktioniert, muss sie die folgenden Eigenschaften aufweisen: 📌Handlungsorientierte Sprache: Die Verwendung von Befehlen wie „generieren“, „erstellen“ oder „Liste“ verdeutlicht die Absicht und das gewünschte Format der Antwort 📌Klarheit: Klare und konkrete Eingabeaufforderungen haben als Ergebnis relevantere und genauere Antworten 📌Kürze: Wenn Sie die Eingabeaufforderungen auf den Punkt bringen, vermeiden Sie, dass ChatGPT vom Thema abweicht, und erhalten Antworten, die genau auf den Punkt kommen. 📌Kontextuelle Details: Die Angabe von Kontextinformationen, wie z. B. der Zielgruppe oder den Kampagnenzielen, erhöht die Relevanz der ChatGPT-Ergebnisse

🤖 Wenn Sie sich für KI begeistern, finden Sie hier eine ausführliche Erklärung des ChatGPT-Sprachmodells und seiner Funktionsweise!

Die besten ChatGPT-Prompts für Marketingfachleute

👉🏼 Laut einer aktuellen Umfrage von Salesforce glauben 71 % der Marketingfachleute, dass generative KI dazu beitragen wird, Routinearbeit zu eliminieren und es ihnen ermöglicht, sich stärker auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.

ChatGPT ist ein perfektes Beispiel dafür, wie KI repetitive Aufgaben rationalisieren kann, sodass Sie den Kopf frei haben, um in großen Dimensionen zu denken. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie hier eine Liste mit über 25 Marketing-Prompts, die Sie in Ihr Repertoire aufnehmen können.

💡Profi-Tipp: Um diese Prompts noch effektiver zu machen, sollten Sie ChatGPT Ihre Marketing- und Markenrichtlinien, Ihr ideales Kundenprofil, den gewünschten Tonfall und Stil usw. freigeben. So kann ChatGPT die Antworten benutzerdefiniert anpassen, damit sie die Persönlichkeit Ihrer Marke widerspiegeln. Achten Sie jedoch auf Datenschutz und Sicherheit und stellen Sie sicher, dass Sie keine vertraulichen Informationen weitergeben!

Aufforderungen zur Erstellung von Inhalten

Es ist eine Herausforderung, kontinuierlich neue und relevante Inhalte zu erstellen. Diese Prompts helfen Ihnen dabei, Blogbeiträge, Artikel und Social-Media-Inhalte zu generieren, sodass Sie Ihre Markenstimme bewahren und gleichzeitig von KI-gestützten Content-Marketing-Strategien profitieren können.

Verfassen Sie eine ansprechende Einleitung nach dem PAS-Copywriting-Modell für einen Blogbeitrag zum Thema [Thema] und dazu, wie sich Geschäfte an [Problem/Trend] anpassen können. Nutzen Sie interessante Daten aus aktuellen Umfragen, Studien oder Nachrichten, um mit einem aufmerksamkeitsstarken Aufhänger zu beginnen. Hören Sie sich 10 Content-Marketing-Tipps für Unternehmen in der [Branche] an, um die Öffnungsraten im E-Mail-Marketing um 10 % zu verbessern. Entwerfen Sie einen Content-Kalender für die Einführung von [Produkt/Dienstleistung] in den nächsten drei Monaten. Der Content-Kalender sollte eine Mischung aus Blogbeiträgen, E-Books, Fallstudien und Whitepapers enthalten, die so verteilt werden, dass sie maximale Wirkung erzielen. Achten Sie auf ein Verhältnis von 3:1 zwischen informativen und verkaufsorientierten Inhalten.

via Open KI

Aufforderungen zur Interaktion in sozialen Medien

Durch den Einsatz von ChatGPT in sozialen Medien können Sie Unterhaltungen anregen, auf Trends reagieren und mit Ihren Followern interagieren, um Ihre Online-Präsenz effektiv zu stärken.

Verfassen Sie einen Social-Media-Beitrag zur Ankündigung eines neuen [Produkts/Dienstes], in dem Sie [Vorteil 1], [Vorteil 2] und [Alleinstellungsmerkmal] hervorheben. Schließen Sie mit einem Aufruf zum Handeln (CTA), das Produkt in den nächsten 7 Tagen mit 20 % Rabatt zu testen. Erstellen Sie fünf X-Beiträge (ehemals Twitter), die für unser Ereignis zum Thema [Thema] werben und die [Zielgruppe] ansprechen. Schlagen Sie drei ansprechende LinkedIn-Fragen vor, die unter [Zielgruppe] Unterhaltungen über [Branchenthema] anregen. Verfassen Sie einen Facebook-Beitrag als Aktion für unser neues [E-Book] zum Thema [Thema] und ermutigen Sie die Follower dazu, sich ein Exemplar herunterzuladen. Geben Sie ihnen wie folgt einen kleinen Einblick in den Inhalt und gestalten Sie den Beitrag so verlockend, dass sie sofort aktiv werden: [Punkt 1], [Punkt 2], [Punkt 3]

Kundenservice-Prompts

Ein effektiver Kundenservice ist entscheidend für die Markentreue und Kundenbindung. Diese Eingabeaufforderungen helfen ChatGPT dabei, einfühlsame und hilfreiche Antworten auf häufig gestellte Fragen zu formulieren.

Entwerfen Sie eine professionelle Antwort an einen Kunden, der [Problem] hatte, wobei der Schwerpunkt auf der Lösung des Problems und der Sicherung seiner Loyalität liegen sollte. Seien Sie einfühlsam und freundlich und bieten Sie lösungsorientierte Unterstützung an. Erstellen Sie eine Dankesvorlage für Kunden, die Bewertungen hinterlassen, und bieten Sie ihnen einen Rabatt von 10 % auf ihren nächsten Einkauf an. Erstellen Sie ein Chatbot-Skript, das häufig gestellte Fragen zu [Produkttyp] beantwortet, einschließlich [Feature 1], [Feature 2] und [Richtlinie].

via Open KI

Vorschläge für Werbetexte

Das Verfassen von aufmerksamkeitsstarken Werbetexten erfordert sowohl Kreativität als auch Einfühlungsvermögen. Nutzen Sie diese Prompts, um KI für die Werbung einzusetzen und überzeugende Inhalte zu erstellen, die auf die Kampagnenziele plattformübergreifend zugeschnitten sind.

Verfassen Sie eine Google-Anzeige für ein [Produkt/eine Dienstleistung] und legen Sie dabei den Schwerpunkt darauf, wie es [Zielgruppe] bei der Lösung von [Problem] hilft. Halten Sie den Text prägnant, klar und ansprechend. Geben Sie mir 5 verschiedene Versionen zum Testen. Erstellen Sie eine Facebook-Anzeige mit einer Überschrift und einem Text, die [Feature] von [Produkt] für [Zielgruppe] als Aktion bewirbt. Achten Sie darauf, dass sie mit einem ansprechenden Aufhänger beginnt und einen starken CTA enthält. Verfassen Sie eine LinkedIn-Anzeige für ein Webinar zum Thema [Thema], wobei Sie den Fokus auf den Wert für Führungskräfte in der [Branche] legen. Stellen Sie den [Referenten] in den Vordergrund und heben Sie dessen Branchenerfahrung und berufliche Erfolge hervor, um Glaubwürdigkeit und Autorität aufzubauen.

via OpenAI

Entwerfen Sie einen Text für die Aktion zum Saisonausverkauf von [Produkttyp], wobei Sie [Vorteil 1] und [Vorteil 2] hervorheben. Verfassen Sie eine aufmerksamkeitsstarke Überschrift für eine Retargeting-Anzeige, die sich an Kunden richtet, die die Preisseite für [Produkt] besucht haben, aber nicht konvertiert sind, wobei der Schwerpunkt auf dem Angebot eines zusätzlichen Wertes oder Anreizes liegen soll. Geben Sie mir 3 Versionen, die sich jeweils auf einen anderen Anreiz konzentrieren.

Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zum Einsatz von KI im Content-Marketing

E-Mail-Marketing-Prompts

👉🏼 E-Mail-Marketing ist nach wie vor einer der effektivsten Marketingkanäle und generiert einen ROI von 36 US-Dollar pro ausgegebenem Dollar.

Nutzen Sie diese spezifischen ChatGPT-Befehle, um KI für personalisierte E-Mail-Kampagnen einzusetzen – von Newslettern bis hin zu Inhalten für Aktionen – und so sicherzustellen, dass Ihre Botschaften auffallen.

Verfassen Sie eine persönliche, witzige Betreffzeile und einen E-Mail-Text für eine Dankes-E-Mail, die nach dem Kauf von [Produkt] durch einen Kunden versendet wird, und ermutigen Sie ihn, eine Bewertung auf [Website] abzugeben. Erstellen Sie eine Aktion-E-Mail für ein zeitlich begrenztes Angebot für [Produkt] und erzeugen Sie Dringlichkeit mit zwei einzigartigen Call-to-Action-Botschaften für einen A/B-Test. Erstellen Sie eine Folge-E-Mail, um Kunden, die aktuelle E-Mails nicht geöffnet haben, wieder anzusprechen, und bieten Sie ihnen einen Rabatt oder exklusive Inhalte an. Verfassen Sie eine E-Mail zur Lead-Pflege für potenzielle Kunden, die Interesse an [Produkt] gezeigt haben, aber noch keinen Kauf getätigt haben.

via OpenAI

Prompts für die Marktforschung

Um den Erfolg einer Kampagne sicherzustellen, ist es entscheidend, Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein. Diese Prompts ermöglichen KI-gestützte Recherchen und Erkenntnisse, um wertvolle Branchentrends, Wettbewerbsanalysen und Verbraucherpräferenzen zu liefern, die als Grundlage für Ihre Strategie dienen.

Erstellen Sie eine Umfrage mit 10 Fragen, um Kundenfeedback zu [Produkt/Dienstleistung] zu sammeln, wobei der Schwerpunkt auf deren Erfahrungen liegt.

via OpenAI

Hören Sie die wichtigsten Branchentrends für dieses Jahr auf und geben Sie Tipps, wie Führungskräfte im Geschäft in der [Branche] der Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben können. Erstellen Sie eine Wettbewerbsanalyse von [Produkt] im Vergleich zu [Produkt des Mitbewerbers] und führen Sie dabei Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen detailliert auf.

Prompts für SEO und Keyword-Analyse

Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist für die Online-Sichtbarkeit von grundlegender Bedeutung, doch die Recherche und Analyse von Keywords kann sehr zeitaufwendig sein. Nutzen Sie diese Prompts, um Keyword-Ideen zu generieren, Inhalte zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Marketing-Assets suchmaschinenfreundlich sind und den aktuellen SEO-Standards entsprechen.

Erstellen Sie eine Liste mit Long-Tail-Keywords zum Thema [Produkt], um mehr Traffic auf die Seite mit dem Produkt zu lenken. Verfassen Sie eine Meta-Beschreibung für einen Blogbeitrag zum Thema [Thema], die auf [spezifische Zielgruppe] ausgerichtet ist und zum Klicken animiert. Gib mir SEO-Titelvorschläge für einen Blogbeitrag zum Thema [Thema] für die Zielgruppe [Zielgruppe]. Erstellen Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen zu [Produkt], um den FAQ-Bereich zu optimieren und die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern.

Anwendungen und Beispiele aus der Praxis

ChatGPT-Prompts für das digitale Marketing haben sich als mehr als nur ein Modewort erwiesen – sie entwickeln sich zu einem entscheidenden Tool, um greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Nachdem Sie nun die richtigen KI-Prompt-Vorlagen für das Marketing gefunden haben, schauen wir uns an, wie einige zukunftsorientierte Unternehmen ChatGPT und KI einsetzen.

1. Expedia nutzt ChatGPT zur Personalisierung von Empfehlungen 🔦Das Marketingteam von Expedia nutzt ChatGPT, um personalisierte Reiseempfehlungen und Inhalte zu erstellen. Das Team nutzt zudem KI-generierte Erkenntnisse auf Basis des Verhaltens der Benutzer, um Marketingbotschaften und Materialien für Aktionen maßzuschneidern. 2. GoodWine nutzt ChatGPT, um Kundenpräferenzen zu ermitteln 🎨GoodWine, ein Online-Weinhändler, hat ChatGPT integriert, um die Kundeninteraktion zu personalisieren. Das Marketingteam nutzt KI, um Kundendaten – darunter frühere Käufe und Präferenzen – zu analysieren und so maßgeschneiderte Weinempfehlungen zu generieren, die prominent auf der Startseite angezeigt werden. Dies hat die Konversionsraten deutlich gesteigert, indem den Kunden personalisierte Erlebnisse geboten werden. 3. Coca-Cola nutzt ChatGPT, um wirkungsvolle Werbetexte und Botschaften zu erstellen 📣Der Softdrink-Riese hat sich mit der Beratungsfirma Bain & Company zusammengetan, um ChatGPT zur Intensivierung seines Marketing-Aufwands einzusetzen. Das Unternehmen plant, ChatGPT zusammen mit dem generativen Bildtool DALL-E zu nutzen, um benutzerdefinierte Werbetexte, Bildmaterial und Botschaften zu erstellen, die bei einzelnen Kunden besser ankommen.

Best Practices für den Einsatz von ChatGPT im Marketing

Hier sind einige Best Practices und ChatGPT-Tipps, die Sie bei der Integration von KI in Ihre Marketing-Workflows beachten sollten:

Formulieren Sie die Eingabeaufforderungen konkret

Je detaillierter Ihre Eingabeaufforderungen sind, desto besser kann ChatGPT die Aufgabe verstehen. Geben Sie daher bei der Formulierung von ChatGPT-Marketing-Eingabeaufforderungen den Kontext an, z. B. Ihre Zielgruppe, den Tonfall, die Kernpunkte und das gewünschte Ergebnis.

Anstatt beispielsweise zu sagen: „Schreibe eine Anzeige für KI-Tools“, versuche es mit: „Schreibe eine Facebook-Anzeige für ein neues KI-Produkt, die sich an Social-Media-Influencer richtet und den Fokus auf Effizienz und Automatisierung legt.“

Lesen Sie auch: Beispiele, Techniken und praktische Anwendungen für Prompt Engineering

Passen Sie die Antworten an den Ton Ihrer Marke an

ChatGPT kann sich an verschiedene Töne und Stile anpassen. Legen Sie daher vor der Erstellung von Inhalten immer die Stimme Ihrer Marke fest. Geben Sie an, ob der Ton professionell, locker, verspielt oder ein anderer Stil sein soll, der zu Ihrer Markenidentität passt.

Sie können ChatGPT auch so trainieren, dass es zur einzigartigen Persönlichkeit Ihrer Marke passt, indem Sie Beispielausgaben oder Beschreibungen Ihres bevorzugten Tons bereitstellen.

Nutzen Sie ChatGPT zum Brainstorming und zur Ideenfindung

Anstatt ChatGPT ausschließlich zum Verfassen endgültiger Inhalte zu nutzen, kann es sich als unglaublich nützlich für das Brainstorming erweisen.

Fragen Sie nach Ideen für Inhalte, E-Mail-Kampagnen, Konzepten für digitale Kampagnen oder Vorschlägen für Social-Media-Beiträge. Dies kann Ihr Team dazu inspirieren, kreativ zu denken und die von der KI generierten Ideen so weiterzuentwickeln, dass sie zu Ihrer Strategie passen.

Experimentieren Sie mit A/B-Tests

Eine der größten Stärken von ChatGPT ist seine Fähigkeit, schnell mehrere Varianten von Inhalten zu generieren.

Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil, indem Sie A/B-Tests für Alles erstellen – von Landingpages über Anzeigen und E-Mail-Betreffzeilen bis hin zu Social-Media-Beiträgen –, um herauszufinden, welche Versionen bei Ihrer Zielgruppe besser ankommen. Dieser Ansatz hilft Ihnen, die Performance des Inhalts durch Echtzeit-Einblicke zu optimieren.

Nutzen Sie ChatGPT für Wettbewerbs- und Marktanalysen

Sie können ChatGPT anweisen, Erkenntnisse auf der Grundlage von Suchabsichten, Aktivitäten der Konkurrenz oder Markttrends zu generieren. Dies kann Ihnen helfen, Lücken im Markt zu identifizieren oder Wege zur Positionierung Ihrer Marke zu finden.

Außerdem können Sie damit Wettbewerbsanalysen erstellen, die Produktteams bei der Identifizierung von Features für kommende Releases unterstützen und Vertriebsteams bei Verhandlungen mit Wettbewerbern helfen.

Um das Potenzial von ChatGPT in Ihrer Marketingstrategie voll auszuschöpfen, integrieren Sie es mit den richtigen tools, wie zum Beispiel:

ClickUp : Eine leistungsstarke Plattform für das Projektmanagement, die Aufgabenmanagement und Tools für die Zusammenarbeit mit der Inhaltsgenerierung von ChatGPT kombiniert, um Workflows, Nachverfolgung der Leistung und Eine leistungsstarke Plattform für das Projektmanagement, die Aufgabenmanagement und Tools für die Zusammenarbeit mit der Inhaltsgenerierung von ChatGPT kombiniert, um Workflows, Nachverfolgung der Leistung und Terminverwaltung zu verbessern (mehr dazu in Kürze!) Hootsuite für Social-Media-Plattformen: Erstellen Sie Beiträge mit ChatGPT und planen, veröffentlichen und analysieren Sie anschließend das Engagement mit Hootsuite. Diese Kombination optimiert Social-Media-Strategien durch Echtzeit-Einblicke in das Publikum. SurferSEO für SEO: ChatGPT erstellt Inhalte, während SurferSEO dafür sorgt, dass diese für Suchmaschinen optimiert sind. Ideal zur Optimierung von Blogbeiträgen, Meta-Beschreibungen und Seiten für eine bessere SEO-Wirkung Mailchimp für E-Mail-Marketingkampagnen: Nutzen Sie ChatGPT, um personalisierte E-Mail-Inhalte und Betreffzeilen zu erstellen, und führen Sie anschließend eine Automatisierung der Kampagnen durch, um die Interaktion zu verfolgen und Zielgruppen zu segmentieren mit Mailchimp für eine effektive Kundenansprache.

Lesen Sie auch: Die besten ChatGPT-Alternativen

Wie ClickUp Marketinginitiativen unterstützen kann

Nutzen Sie ChatGPT bereits, wünschen sich aber, es könnte noch mehr? Probieren Sie doch einmal aus, ClickUp in Ihren Marketing-Workflow zu integrieren.

Während ChatGPT ein gutes tool zur Erstellung von Inhalten ist, bietet ClickUp for Marketing eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die Marketing-Teams dabei unterstützt, Kampagnen effizienter zu konzipieren, zu planen und durchzuführen.

Und ClickUp Brain, der KI-Assistent, ist vollständig in die Plattform integriert. Das bedeutet, dass er Ihnen kontextbezogene Antworten in Echtzeit auf alle Ihre Abfragen liefern kann, anstatt der allgemeinen Antworten, die externe Tools bestenfalls bieten können.

Erste Schritte mit ClickUp Brain Nutzen Sie ClickUp Marketing als All-in-One-Alternative zu ChatGPT

Hier punktet ClickUp Brain gegenüber ChatGPT: Es lässt sich zudem nahtlos in andere KI-Marketing-Tools und -Plattformen integrieren!

ClickUp Brain integriert KI direkt in Workflows und ermöglicht so kontextbezogene Einblicke in Echtzeit

Es eignet sich ideal für kollaborative Marketingaufgaben – vom Aufgabenmanagement bis zur Nachverfolgung der Leistung

Im Gegensatz zu ChatGPT unterstützt ClickUp ganzheitliche, funktionsübergreifende Workflows an einem einzigen Ort

Lesen Sie weiter und entdecken Sie, was ClickUp Ihnen noch bieten kann, um all Ihre Marketinginitiativen zu unterstützen.

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben im Marketingbereich

Ein leistungsstarkes Feature von ClickUp ist ClickUp Automatisierung. Mithilfe der automatisierten Workflows von ClickUp können Teams die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Erstellung und Verteilung von Inhalten wie Blogbeiträgen, Social-Media-Updates oder E-Mail-Kampagnen automatisieren.

Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen aus der ClickUp-Automatisierungsbibliothek, um beliebige Aufgaben oder Aktionen zu automatisieren

Mit über 100 vorgefertigten Automatisierungsvorlagen ermöglicht ClickUp Marketingfachleuten die Automatisierung von Aktionen wie der Zuweisung von Aufgaben, Statusaktualisierungen und sogar E-Mail-Kampagnen. Teams können weniger Zeit mit Routineaufgaben wie der Planung von Social-Media-Beiträgen oder der Aktualisierung von Aufgabenstatus verbringen und mehr Zeit für strategische Planung und Kreativität nutzen.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von Gen KI

ClickUp Brain, die KI-Engine von ClickUp, verfügt über ein Schreibtool namens „AI Writer for Work“. Mit diesem Tool können Marketingfachleute ganz einfach KI-Prompts erstellen und verfeinern, um alles von Blogbeiträgen bis hin zu E-Mail-Kampagnen zu erstellen.

Erstellen Sie mit dem KI-Writer for Work von ClickUp Brain schneller hochwertige Inhalte

Die Inhalte werden an den Stil Ihrer Marke angepasst, wodurch die Erstellung von Inhalten reibungsloser und effizienter wird.

Es kann auch als Wissensmanager fungieren und schnellen Zugriff auf relevante Informationen aus Ihren Aufgaben, Dokumenten und früheren Projekten bieten. Sie können ganz einfach Erkenntnisse gewinnen oder vergangene Inhalte abrufen und alles an einem Ort für den schnellen Zugriff aufbewahren.

Fragen Sie nach Aufgaben, Dokumenten oder Personen, um mit ClickUp Brain schnelle Antworten aus Ihrer Wissensdatenbank zu finden

📮ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich des Schreibens, der Bearbeitung und von E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie beispielsweise einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibunterstützung im gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentaren, Chats, Dokumenten und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts Ihres gesamten Workspaces.

Visualisieren Sie die Leistung und führen Sie die Nachverfolgung wichtiger Metriken durch

Marketer nutzen ClickUp-Dashboards, um Daten zu visualisieren und die Nachverfolgung der Leistung über Projekte, Aufgaben und Teams hinweg durchzuführen. Diese Dashboards bieten Echtzeit-Einblicke in die Effektivität von KI-generierten Inhalten.

Ganz gleich, ob Sie verfolgen möchten, wie viele Leads durch Blogbeiträge, E-Mail-Kampagnen oder Social-Media-Beiträge generiert werden – mit den Dashboards von ClickUp lassen sich diese Metriken ganz einfach in einer einzigen Ansicht visualisieren.

Marketer können schnell erkennen, wie Prompts die Konversionsrate steigern oder wo Anpassungen erforderlich sind, um die Ergebnisse zu verbessern.

Verfolgen Sie den Fortschritt und die Konversion wichtiger Marketinginitiativen in einer einzigen Ansicht mit ClickUp-Dashboards

Das Feature „AI Insights“, das auf ClickUp Brain basiert, erweitert Ihre Möglichkeiten zur Nachverfolgung der Daten noch weiter. Marketingfachleute können KI-spezifische Fragen stellen und erhalten sofort eine Analyse auf Basis relevanter Daten aus jedem Dashboard.

Dies ist besonders nützlich für die Nachverfolgung der Leistung mehrerer KI-generierter Kampagnen gleichzeitig, um so Zeit zu sparen, die sonst für die manuelle Erfassung und Analyse von Daten aufgewendet werden müsste.

Nahtlose Integration mit anderen Apps

ClickUp lässt sich mit über 1.000 Tools integrieren, sodass Marketingteams ihre Workflows verbessern und ihre bevorzugten Plattformen an einem Ort miteinander verbinden können. Ganz gleich, ob Sie Aufgaben verwalten, die Zeiterfassung durchführen oder teamübergreifend zusammenarbeiten – diese Integrationen sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft.

Dank der Integration mit Google Drive, Dropbox und OneDrive ist das Anhängen und Verwalten von Dateien innerhalb von Aufgaben ein Kinderspiel – kein Umschalten zwischen Apps mehr.

Durch die Integration von ClickUp mit Google Kalender oder Outlook stellen Sie sicher, dass Ihre Marketingaufgaben stets synchronisiert sind. Dank der Integration mit Zoom und Google Meet können Teams Meetings und Aufzeichnungen direkt in Aufgaben hosten oder einbetten.

Führen Sie die Synchronisierung Ihres Google Kalenders mit ClickUp mithilfe von ClickUp-Integrationen durch

Mit der ClickUp-API können Teams zudem benutzerdefinierte Integrationen erstellen, die genau auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. So wird sichergestellt, dass alles reibungslos zusammenarbeitet, ganz gleich, aus welchen Technologien Ihr Tech-Stack besteht. Diese leistungsstarken Integrationen ermöglichen es Marketingfachleuten, ihre Workflows zu automatisieren, Zeit zu sparen und sich auf die Erzielung von Ergebnissen zu konzentrieren.

Erschließen Sie die Zukunft des Marketings mit KI

KI hat bereits begonnen, Marketingstrategien neu zu gestalten, und Tools wie ChatGPT und ClickUp Brain sind dabei wegweisend. Durch die Integration von KI in Ihre Marketing-Workflows automatisieren Sie nicht nur Aufgaben – Sie erschließen sich auch neue Möglichkeiten für Kreativität, Einblicke und Interaktion.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Content-Strategie verfeinern, die Produktivität steigern oder die Customer Journey durch Personalisierung verbessern möchten – unsere besten ChatGPT-Prompts für das Marketing helfen Marketingfachleuten dabei, smarter und effektiver zu arbeiten.

Die Zukunft des Marketings wird stark von denjenigen abhängen, die die Möglichkeiten der KI nutzen können.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erfahren Sie, wie ClickUp AI Ihren Marketing-Aufwand optimieren kann!