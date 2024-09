Wie man ChatGPT für soziale Medien verwendet (und nicht verwendet)

Social Media Manager zu sein ist harte Arbeit.

Sie müssen nicht nur einen ganzen Kalender für Social Media-Posts planen und ausführen, der mit Ihrer Marketingstrategie übereinstimmt (die fast nie statisch ist), sondern Sie sind auch ständig auf der Hut, um Registerkarten für Themen und Trends zu behalten, die Ihre Social Media-Präsenz verbessern können.

Hinzu kommt die ständige Abstimmung mit Ihren Teams für Inhalte, Design und sogar Produkte, und Sie haben Arbeitstage, an denen Sie nicht einmal Zeit für ein Mittagessen finden.

Zum Glück können Sie ChatGPT für soziale Medien verwenden, um einige Ihrer Planungs- und Ausführungsabläufe zu vereinfachen. 🤖

Wie man ChatGPT für soziale Medien nutzt

Es gibt sechs Möglichkeiten, wie Sie ChatGPT für Social Media Marketing nutzen können: Ideenfindung, Erstellung von Social Media Kalendern, Briefing, Erstellung von Social Media Posts, Wiederverwendung und Bilderstellung.

1. Ideenfindung

Sie haben gerade Ihre letzten Gehirnzellen in die Planung Ihres sozialen Kalenders gesteckt, und Ihr CMO bittet Sie, einen aktuellen Trend "anzuzapfen". Sie stoßen auf eine Mauer der Ideenfindung und kommen mit Ideen, die schneller verworfen werden, als Sie "viral" sagen können

An dieser Stelle kann ChatGPT ein großartiges Sounding Board sein und Ihnen helfen, Ideen zu entwickeln (insbesondere, wenn es durch Erkenntnisse von

social listening tools

).

Mit dem richtigen Kontext und einer Idee kann ChatGPT Sie in Sekundenschnelle in die richtige Richtung schicken und sogar Beschriftungen für soziale Medien und Ideen für Beiträge erstellen.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten einen LinkedIn- oder Facebook-Post zu einer aktuellen Meme-Vorlage erstellen.

Geben Sie ChatGPT die Vorlage, fügen Sie Details zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung hinzu und bitten Sie das Tool, Ihnen Inhalte zu liefern, die sich auf die Hauptvorteile oder spezifische Herausforderungen der Zielgruppe in Bezug auf Ihr(e) Angebot(e) beziehen.

Bitten Sie das Tool, einen prägnanten Hashtag zu generieren, die Ausgabe in einem Google Docs einzurichten, den Inhalt so zu bearbeiten, dass er Ihren Erwartungen entspricht, und schon kann es losgehen!

mit ChatGPT erhalten Sie in Sekundenschnelle neue Ideen für soziale Beiträge und Kampagnen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie Dokumente und Bilder, um ChatGPT zu helfen, Ideen für Inhalte zu finden. Instanz, sagen wir, Sie wollen Ideen für Inhalte in den sozialen Medien aus einem Whitepaper extrahieren, das Ihr Unternehmen kürzlich veröffentlicht hat. Lassen Sie das PDF von ChatGPT analysieren und bitten Sie es, relevante Bereiche herauszufinden. Voilà! Unlimited ideas.

2. Kalender

Mit dem richtigen Kontext und den richtigen Details kann ChatGPT schnell einen umfangreichen Kalender für soziale Medien für Sie erstellen.

erstellen Sie umfangreiche Kalender für soziale Medien mit ChatGPT

Beispiel: Angenommen, Ihr SaaS-Unternehmen hat gerade ein neues Feature eingeführt. Um es bekannt zu machen, wurden Sie gebeten, einen Kalender für Inhalte und mehrere Plattformen zu erstellen

werbestrategie

für soziale Medien. Hier erfahren Sie, wie Sie mit ChatGPT einen Kalender für Ihre Kampagne erstellen können.

Entscheiden Sie sich zunächst für eine allgemeine Kampagnenrichtung und ein Thema. Gibt es einen Grundgedanken, auf den sich jeder Kampagnenbeitrag stützen soll? Dann geben Sie ChatGPT die richtigen Anweisungen. Dazu gehören Details über: Das neue Feature, das eingeführt werden soll, die Ziele in den sozialen Medien und Ihr Einzelziel

Das Kampagnenthema und die sozialen Medienkanäle, die Sie nutzen möchten

Die Nummer der Beiträge pro Plattform und die Formate, die erforscht werden sollen

Die gesamte Dauer der Kampagne und die Häufigkeit der Beiträge Bitten Sie ChatGPT dann, sich auf Ihre Anweisungen zu beziehen und einen Kalender mit potenziellen Themen zu erstellen. Sie können die Ausgabe in einem tabellarischen oder aufzählenden Format verlangen. Bitten Sie das Tool schließlich, Ihren Kalender nach Ihren Vorgaben zu optimieren, und Sie haben es geschafft!

💡Pro-Tipp: Bevor Sie ChatGPT für die Erstellung eines Kalenders für soziale Medien verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die verschiedenen Spalten festgelegt haben, die in Ihrem Content Tracker bevölkert werden müssen. Stellen Sie dann sicher, dass der von ChatGPT erstellte Kalender mit den von Ihnen definierten Spalten übereinstimmt. Das erspart Ihnen eine Menge Zeit und Frustration beim Formatieren.

Wenn Sie eine fertige Vorlage für Ihren Social Media Kalender benötigen,

ClickUp's Social Media Posting Schedule Vorlage

ist genau das, was Sie brauchen.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihren Posting-Zeitplan auf ClickUp erstellen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um ein Brainstorming durchzuführen und den Kalender mit neuen Ideen zu füllen.

Mit der Ansicht "Wöchentliche Liste zu erledigen" behalten Sie den Überblick und können Aufgaben erstellen und zuweisen, die sich in verschiedene Phasen des Fortschritts einteilen lassen. Auch die Ansicht "Nach Plattform", in der die Beiträge automatisch nach Plattformen geordnet werden, wird Ihnen gefallen.

Diese Vorlage herunterladen

Sie können auch andere nützliche

kalender-Vorlagen für soziale Medieninhalte

dazu gehören Kalender für A/B-Tests, die Sie kampagnenübergreifend durchführen, oder eine redaktionelle Vorlage für Social Posts, um Ihre Social-Media-Content-Pipeline zu rationalisieren.

3. Briefs

ChatGPT eignet sich hervorragend für die schnelle Erstellung aussagekräftiger Texte und kreativer Briefs.

mit ChatGPT starke Texte und Designvorgaben für soziale Medien erstellen

Bei der Arbeit mit ChatGPT können Sie zwei Ansätze zur Briefing-Erstellung wählen.

Wenn Sie bereits wissen, was in Ihrem Briefing-Dokument enthalten sein muss, definieren Sie die erforderlichen Parameter in Ihren Eingabeaufforderungen, bitten Sie ChatGPT, diese Felder auszufüllen, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor

Wenn Sie nicht wissen, was im Briefing enthalten sein soll, wählen Sie eine gute Vorlage für ein kreatives Briefing und bitten Sie ChatGPT, Ihre Anforderungen zu konkretisieren. Wenn Sie diesen Ansatz wählen, ist es eine gute Idee, ChatGPT die Rolle Ihres Texters oder Designers spielen zu lassen und Ihnen relevante Fragen zu stellen, die Ihr Briefing stärken können

4. Werbetexte

Copywriting mit KI-Tools

wie ChatGPT kann knifflig sein.

Sicher, KI hilft Ihnen, Inhalte exponentiell schneller zu produzieren als Menschen. Aber gleichzeitig sind ihre kreativen Denkfähigkeiten stark limitiert, was zu einem roboterhaften Output führt, den das Publikum schon von weitem riechen kann ("In dieser wettbewerbsintensiven Landschaft...").

Der beste Weg, KI-generierte Inhalte zu produzieren, die nicht so klingen, als wären sie von einem Bot geschrieben worden? Verfolgen Sie beim Verfassen von Texten einen "Cyborg"-Ansatz, d. h. lassen Sie ChatGPT die schwere Arbeit erledigen, während Sie das Denken übernehmen. Dazu müssen Sie Ihre Aufgabe in drei Schritte aufteilen.

Schritt 1: Liefern Sie ein Basisbriefing

Hier erstellen Sie ein primäres Briefing, unterteilen es in kleinere Briefings und verwenden jedes dieser Mini-Briefings als fortschreitende Reihe von Aufforderungen für ChatGPT.

In dieser Phase des Texterstellungsprozesses wird von ChatGPT erwartet, dass es den Ton und den Inhalt der Marke richtig trifft, aber der Output wird immer noch Instanzen von Inhalten enthalten, die sich wie von einem Bot geschrieben anfühlen.

💡Pro-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, den richtigen Ton für Ihre Texte in den sozialen Medien zu finden? Bitten Sie ChatGPT, einen "unterhaltsamen und lustigen" Tonfall für pädagogische Inhalte zu verwenden oder einen "unterhaltsamen, durchsetzungsfähigen und meinungsstarken Ton" für Inhalte, die über persönliche Handles veröffentlicht werden. Außerdem können Sie die Satzstruktur vereinfachen, indem Sie das Leseniveau eines Achtklässlers festlegen.

Schritt 2: Bearbeitung des Inhalts mit Hilfe der KI

Nur etwa 30-50 % der von der GPT generierten Inhalte aus dem vorherigen Schritt sind tatsächlich brauchbar. Jetzt ist es an der Zeit, Inhaltselemente auszusortieren, die sich nicht wie von Menschenhand geschrieben anfühlen.

Fluff-Sätze, die dem Leser keinen wirklichen Wert bieten

Wiederholte Wörter, Phrasen, Terminologien und Interpunktion

Unnötige oder ungenaue Analogien und Metaphern

Übermäßiger oder unnötiger Gebrauch von Emojis

Nichteinhaltung der Markenrichtlinien

Fehlen von Humor oder Nuancen in den Texten

Schritt 3: Inhalte selbst bearbeiten

Nach dem vorherigen Schritt werden Sie feststellen, dass etwa 50-70% der von GPT generierten Inhalte brauchbar sind. Um auf 100 % zu kommen, müssen Sie selbst Schlüssel-Bearbeitungen vornehmen, die ChatGPT nicht bewältigen kann.

Verbesserung der Tonalität (z. B. Hinzufügen von Humor zu Ihrem Inhalt)

Umstrukturierung des Textes zur Verbesserung des logischen Flows

Hinzufügen von nützlichen Analogien und Metaphern

Hinzufügen von Fachterminologien, mit denen sich Ihr Publikum identifizieren kann

Bearbeitung bestehender Instanzen mit wenig hilfreichem Inhalt

Kürzung von Abschnitten, um das Limit für Zeichen auf der Plattform zu treffen

*Lesen Sie auch:

Ein Leitfaden für den Einsatz von KI im Content Marketing

5. Repurposing Inhalt

Die Wiederverwendung von Inhalten macht wahrscheinlich einen großen Teil Ihrer Social-Media-Strategie aus. Und das ist ein kluger Schachzug - Sie wollen aus jedem Inhalt, den Sie produzieren, das Maximum herausholen. ChatGPT kann hier hilfreich sein.

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie ChatGPT bitten können, Ihre bestehenden Inhalte neu zu formulieren.

Sie geben einen Link zu einem veröffentlichten Inhalt frei

Laden Sie den Inhalt in einem PDF Format hoch und bitten Sie ChatGPT, ihn zu scannen

Benutzen Sie die gute alte Tastenkombination Ctrl C + V (oder Cmd C + V, wenn Sie ein Mac Benutzer sind), und beginnen Sie direkt mit der Neuformulierung

Bevor Sie den Inhalt freigeben, den Sie umformulieren möchten, stellen Sie sicher, dass Sie ChatGPT die richtigen Anweisungen in Bezug auf die Plattform, die Zielgruppe, das Format des Inhalts, den Tonfall und alle geltenden Limits für Zeichen gegeben haben.

6. Bilder

Wussten Sie schon, dass ChatGPT Bilder und Grafiken für Sie erstellen kann? Sie müssen nicht jedes Mal zu Ihrem Designer gehen, wenn Sie ein Bild für einen Social Post benötigen.

Es gibt jedoch einen Haken: ChatGPT und ähnliche generative KI-Tools haben derzeit Probleme mit der Erstellung von textbasierten Motiven - bis zu einem Punkt, an dem der Text im Motiv völlig unleserlich ist.

Wenn Sie also ChatGPT für die Erstellung von Bildern für soziale Medien verwenden, sollten Sie sich auf Aufforderungen beschränken, die sich auf Bilder ohne Text konzentrieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu erledigen.

Bild-Eingabeaufforderungen

Sie müssen ein Bild von Grund auf neu erstellen? Sie können

eine beschreibende Eingabeaufforderung wählen

, geben Sie spezifische Anweisungen für den Bildstil und erzeugen Sie Bilder in Sekundenschnelle.

erzeugen Sie neue Bilder direkt auf Ihrem ChatGPT-Dashboard

Referenzbilder

Sie haben ein Bild, das Sie in einen bestimmten Kunststil umwandeln möchten? Sie können dieses Referenzbild für ChatGPT freigeben, das erwartete Ergebnis definieren und Ihre Anweisungen optimieren, um mehr Varianten zu erhalten.

konvertieren Sie vorhandene Bilder in Ihren bevorzugten Kunststil mit ChatGPT

💡Pro-Tipp: Jedes Bild, das Sie mit ChatGPT erstellen, kann an Ihre Markenrichtlinien angepasst werden. Sie können die Hex-Codes Ihrer Markenfarben definieren, diese in Primär-, Sekundär- und Tertiärfarben aufteilen und GPT bitten, relevante Bilder in den von Ihnen angegebenen Markenfarben zu erstellen.

Tipps für die Verwendung von ChatGPT für soziale Medien

Zu erledigen: Zerlegen Sie die Prompts in kleinere Teile, erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten GPTs, bauen Sie ein Repository für Prompts auf, das Sie freigeben können, und teilen Sie Beispiele.

Wählen Sie einen iterativen Prompting-Ansatz

Ein Prompting-Fehler, den es zu vermeiden gilt, ist, einem LLM-Modell ein komplettes Briefing in einem Durchgang zu geben.

Tools wie ChatGPT arbeiten nicht gut mit Informationsdumps und vergessen gerne Anweisungen. Das bedeutet, dass Sie mehr Zeit aufwenden müssen, um Folgekommentare zu geben, den gesamten Prozess neu zu starten oder, schlimmer noch, die meisten Änderungen selbst vorzunehmen.

Die bessere Idee? Zerlegen Sie Ihren Auftrag in kleinere Teile und gehen Sie iterativ vor, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Beispiel: Angenommen, Sie möchten einen tollen Text für ein LinkedIn-Karussell. Anstatt ChatGPT alle Anweisungen zusammen zu geben, geben Sie dem Tool mehr Kontext, beginnen Sie mit einem Wireframe und widmen Sie dann jeder Karussellfolie ein paar Aufforderungen.

Ein iterativer Prompting-Ansatz erfordert mehr Nachrichten pro Chat, was bedeutet, dass Sie schneller an Ihr Limit für Chats stoßen (mehr dazu später). Aber das ist weitaus besser, als mit mittelmäßigem Output zu arbeiten, den Sie am Ende selbst verfeinern oder überarbeiten müssen.

Richten Sie benutzerdefinierte GPTs für bestimmte Ziele ein

In den kostenpflichtigen Plänen von ChatGPT können Sie zielspezifische GPTs einrichten, d.h. Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Anweisungen definieren oder die GPT-Vorlagen von OpenAI verwenden.

erstellen Sie benutzerdefinierte ChatGPT-Assistenten für bestimmte Marketingziele

Die Idee bei der Erstellung Ihrer eigenen GPT ist es, den Zeitaufwand für Schulungen zu reduzieren. Sie müssen nicht bei jedem Chat den Ton und die Zielgruppe festlegen oder jedes Mal, wenn Sie Inhalte für soziale Medien freigeben möchten, wichtige Hinweise geben.

Um benutzerdefinierte GPTs auf ChatGPT zu erstellen oder zu verwenden, klicken Sie auf die Registerkarte "GPTs erkunden" auf der Seitenleiste des Tools, klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen", oder suchen Sie nach vordefinierten GPT-Vorlagen und legen Sie los.

Erstellen Sie ein Prompt Repository

ChatGPT ist definitiv ein Produktivitätsschub.

Aber der wahre Produktivitäts-Hack ist das Freigeben von Wissen, d.h. "Hey, diese Eingabeaufforderung hat für diese spezielle Art von Inhalt oder Thema wirklich gut funktioniert. Du solltest es ausprobieren!"

Es ist eine gute Idee, ein solides (aber gut verwaltetes) Repository von ChatGPT-Prompts zu erstellen, das Sie für Ihr Team freigeben können. Am schnellsten lässt sich dies mit einer Tabelle erledigen, aber die übersichtlichere und anpassbarere Art, dies zu erledigen, ist über die

Tabelle Ansicht in ClickUp

.

erstellen Sie ein anpassbares Prompt Repository mit ClickUp's Tabelle View

💡Pro Tip: Wenn Sie ein Repository für Prompts erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Leitplanken eingerichtet haben. Das bedeutet, dass Sie genau kontrollieren können, wer Prompts hinzufügen und ansehen darf, wer das Repository für andere freigeben darf, welche Ausgabequalität mit bestimmten Prompts verbunden ist usw. Mit benutzerdefinierten Berechtigungen in

ClickUp Dokumente

zu erledigen ist das ganz einfach!

Besseren Kontext mit Beispielen setzen

Jeder Ersteller von Inhalten, der mit einem Briefing arbeitet, wird immer von guten Beispielen profitieren. Das gilt auch für generative KI-Tools wie ChatGPT.

Ein Bereich, in dem KI-Tools Schwierigkeiten haben, ist die Nachahmung der Stimme oder des Tons Ihrer Marke für Inhalte in sozialen Medien. Mit ChatGPTs Fähigkeit, das Web zu scannen, ist dies nun leicht zu lösen.

Beispiel: Angenommen, Sie verwenden einen unterhaltsamen, aber verbindlichen Ton für alle Inhalte im Produktmarketing. Es fällt Ihnen jedoch schwer, ChatGPT dazu zu bringen, dies zu verstehen.

Die einfachste Lösung ist, ChatGPT einen Link zu einem Inhalt zu geben, dessen Ton Sie nachahmen möchten und es einige erste Entwürfe erstellen zu lassen.

chatGPT-Beispiele zur Verfeinerung der Ausgabe des Inhalts geben

Wenn das tool einen bestimmten Link nicht scannen kann, können Sie auch einen bestimmten Absatz oder Satz kopieren und als Referenz einfügen (achten Sie aber darauf, dass Sie nichts plagiieren).

Limitierungen bei der Verwendung von ChatGPT für soziale Medien

ChatGPT kann Ihnen auf jeden Fall dabei helfen, Ihr Spiel in den sozialen Medien zu verbessern. Aber trotz all seiner Vorteile hat das Tool einige erhebliche Schwächen.

Zum einen kann es ungenaue Informationen und sogar Links zu falschen Quellen liefern. Außerdem hat es manchmal Probleme mit kreativen Antworten.

ChatGPT hat außerdem ein striktes Limit für die Anzahl der Chats, die Sie innerhalb einer bestimmten Zeitspanne führen können. Wenn Sie ein größeres Limit für Chats wünschen, müssen Sie mehr bezahlen.

Sachliche Ungenauigkeiten

Ungenaue Informationen waren vom ersten Tag an ein Problem bei ChatGPT. OpenAI hat sogar einen Haftungsausschluss (unter jedem Chat) hinzugefügt, um Benutzer vor potentiellen Ausgabefehlern zu warnen

Wenn man sich nicht auf die sachliche Richtigkeit eines Inhalts verlassen kann, ist das ein massiver Zeitverlust. Der Zeitaufwand, den Sie für die Überprüfung der ChatGPT-Ausgabe aufwenden müssten, macht den Zweck zunichte, der mit der Zuweisung der Aufgabe an das tool überhaupt verfolgt wurde: Produktivität.

Vorerst sollten Sie ChatGPT nicht für die Erstellung von Inhalten in sozialen Medien verwenden, bei denen es stark auf sachliche Richtigkeit ankommt. Zu erledigen ist das Tool, wenn Sie genaue Inhalte erstellen möchten. Bitten Sie das Tool, Ihnen Quellen für jeden Datenpunkt und jedes Faktum zu nennen, das in der Ausgabe enthalten ist.

Roboterhafte Antworten

Die aktuellen ChatGPT-Modelle sind leider nicht kreativ genug.

Das tool kann kreative und zielgruppenrelevante Nuancen nicht so gut verstehen wie Menschen, so dass es standardmäßig uninspirierende, roboterhafte Antworten ausgibt. Das Ergebnis ist ein mittelmäßiger Inhalt, den das Publikum leicht von von Menschen erstellten Inhalten unterscheiden kann.

Die größere Herausforderung besteht darin, dass ChatGPT selbst dann, wenn Sie einen bestimmten Tonfall festlegen oder dem Tool kreative Anweisungen geben, dazu neigt, Anweisungen zu vergessen und oft auf seine Trainingsdaten zurückgreift, um eine unzureichende Ausgabe zu produzieren.

Limits für die Nutzung

Wie bereits erwähnt, ist die einzige Möglichkeit, sich dem gewünschten Ergebnis von ChatGPT zu nähern, die iterative Eingabeaufforderung. Dazu braucht man natürlich mehr Nachrichten pro Chat.

Das Problem ist jedoch, dass Sie selbst bei kostenpflichtigen ChatGPT-Plänen nur bis zu 160 Nachrichten alle drei Stunden versenden können. Und das mit dem teuersten Plan.

Diese Limits für Chats sind überschaubar, wenn Sie ein einzelner Benutzer sind. Wenn Sie jedoch ein freigegebenes Konto im Team haben, kann dieses Limit schnell ausgeschöpft werden, auch bekannt als "Abschied von der Produktivität".

Wenn ChatGPT ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeitsabläufe in den sozialen Medien ist, besteht die einzige Lösung im Moment darin, mehrere Konten mit einer begrenzten Anzahl von Benutzern pro Konto einzurichten.

Auch lesen: Die 15 besten ChatGPT-Alternativen

ClickUp AI für Social Media Marketing

ClickUp Gehirn

ist der leistungsfähigere und vielseitigere Cousin von ChatGPT. 🧠

ClickUp Brain ist zwar ein großartiger Schreib- und Ideenassistent (wie ChatGPT) für Social-Media-Vermarkter, unterstützt aber auch Ihre Marketing-Management-Workflows.

beschleunigen, Automatisieren und Erweitern von Social Media Marketing mit ClickUp Brain

Bringen Sie Kontext in den Inhalt

Wie ChatGPT ist ClickUp Brain ein KI-Schreibassistent, der Inhalte und Ideen für Sie generieren kann. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: **ClickUp Brain ist künstliche Intelligenz, aber mit viel mehr Kontext

ClickUp Brain arbeitet mit neuronalen Netzwerken (daher "Gehirn"), die Ihre Projekte, Dokumente und Aufgaben auf einer einzigen Plattform miteinander verbinden. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie ClickUp Brain verwenden, die Ausgabe auf einem tiefen Verständnis Ihrer Projekte und Workflows basiert

Mit dem AI Knowledge Manager von ClickUp Brain können Sie beispielsweise Antworten auf Fragen erhalten, die sich auf bestimmte Dokumente, Wikis, Personen, Produkte oder Aufgaben in ClickUp oder in Verbindung mit ClickUp beziehen. Wenn Sie also einen Ihrer Hilfecenter-Blogs in ClickUp in einen Social-Media-Karussell-Beitrag umwandeln möchten, müssen Sie nur wenig Zeit aufwenden, um den richtigen Kontext für das eingebaute KI-Tool einzustellen, damit es Beiträge generiert.

Um dies mit ChatGPT zu erledigen, müssten Sie die Hälfte Ihrer Zeit damit verbringen, dem Tool extrem detaillierte Anweisungen zu geben.

Automatisieren Sie das Alltägliche

ClickUp Brain ist ein nützliches Tool für die Erstellung von Inhalten. Aber im Gegensatz zu ChatGPT bringt ClickUp Brain auch KI in Ihre Marketingprojekt- und -aufgaben-Management-Workflows

Zum Beispiel können Sie mit ClickUp's AI Project Manager, genaue Status-Updates und Berichte für alle Aufgaben oder Unteraufgaben, die mit einem bestimmten Projekt verbunden sind, generieren.

Sie können das Tool auch bitten, bestimmte Aktionen auszuführen (z. B. den Status von Aufgaben zu ändern), detaillierte Pläne für Projekte zu erstellen und diese in kollaborative Dokumente umzuwandeln sowie automatisch die richtigen Daten abzurufen und relevante Felder in den Dokumenten zu füllen.

ClickUp Brain kann auch Meeting-Transkripte erstellen, menschenähnliche Schnellantworten einrichten, Elemente zusammenfassen und Vorlagen für sich wiederholende Aufgaben ausarbeiten.

Mit dem generativen KI-Assistenten von ChatGPT erhalten Sie nichts von alledem.

Arbeit ohne Limits

Im Gegensatz zu ChatGPT gibt es bei ClickUp Brain kein Limit für die Anzahl der Prompts, die Sie eingeben können. Das bedeutet, dass Sie bei der Eingabe von Prompts bewusster vorgehen und ansprechende Inhalte produzieren können, die viel näher an Ihrem gewünschten Ergebnis liegen.

ClickUp für Marketing Management

Die Breite der KI-Fähigkeiten ist nicht das einzige

unterschied zwischen ClickUp und ChatGPT

.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich der wahre Unterschied: ClickUp ist eine strategische KI-gestützte Plattform, während ChatGPT ein taktischer KI-Assistent ist.

Mit anderen Worten: Wenn Sie einen großartigen Werbetexter oder einen Brainstorming-Buddy für Social Posts suchen, können sowohl ClickUp als auch ChatGPT die Aufgabe gut erledigen.

Wenn Sie jedoch ein solides KI-gestütztes Marketingmanagement benötigen (einschließlich

projekt-Management für soziale Medien

) mit integrierter generativer KI ist ClickUp genau das, was Sie zu Ihrem Tech-Stack hinzufügen möchten.

Abgesehen vom Social-Media-Management,

ClickUp für Marketing Teams

bietet in vielerlei Hinsicht einen enormen Wert für Ihre täglichen Marketingaktivitäten.

Planung

erstellen und organisieren Sie detaillierte Kalender für soziale Medieninhalte über die Kalenderansicht von ClickUp

Erstellen Sie einen detaillierten Kalender für Ihre Social Media Marketing Kampagnen über Kalender Ansicht auf ClickUp . Planen Sie Aufgaben und weisen Sie Arbeit mit nur wenigen Klicks zu

für Ihre Social Media Marketing Kampagnen über Kalender Ansicht auf ClickUp . Planen Sie Aufgaben und weisen Sie Arbeit mit nur wenigen Klicks zu Visualisieren Sie Ihre Marketingideen und Pläne als Flussdiagramm mit ClickUp Mindmaps . Verwandeln Sie Flussdiagramme automatisch in Aufgaben und benutzerdefinieren Sie sie nach Bedarf

und Pläne als Flussdiagramm mit ClickUp Mindmaps . Verwandeln Sie Flussdiagramme automatisch in Aufgaben und benutzerdefinieren Sie sie nach Bedarf Nachverfolgung Ihrer Marketingaktivitäten mit den verschiedenen anderen ClickUp Ansichten

mit den verschiedenen anderen ClickUp Ansichten die Listenansicht für detaillierte Übersichten über Aufgaben, die Board-Ansicht für einen Fortschrittsbericht im Kanban-Stil, die Box-Ansicht zur Verwaltung von Kapazitäten usw

Kollaboration

schneller und effektiver zusammenarbeiten mit ClickUp Docs

Automatische Erstellung von Inhalten mit KI und Bearbeitung von Marketing-Inhaltsentwürfen mit Ihrem Team in Echtzeit überClickUp Docs. Kommentare hinzufügen, Aufgaben zuweisen und nachverfolgen, verschachtelte Seiten erstellen und mehr

und Bearbeitung von Marketing-Inhaltsentwürfen mit Ihrem Team in Echtzeit überClickUp Docs. Kommentare hinzufügen, Aufgaben zuweisen und nachverfolgen, verschachtelte Seiten erstellen und mehr Hören Sie auf, mit Kommunikationstools zu jonglieren und arbeiten Sie schneller und effektiver mit Ihren Teams zusammen mit ClickUp's Chat-Ansicht . Freigeben von Links und Multimedia in Chats und Markieren von Chat-Kommentaren für bestimmte Mitglieder des Teams

Berichterstellung

Einstellen und Freigeben von Team- und Einzelzielen mit ClickUp Ziele für Transparenz und Verantwortlichkeit

mit ClickUp Ziele für Transparenz und Verantwortlichkeit Synchronisierung und Nachverfolgung für alle mit ClickUp Dashboards die Kampagnenergebnisse und Fortschritte bei den Zielen des Teams visualisieren

Vorlagen

Der große Bereich der Automatisierung von ClickUp ist nicht der einzige Weg, wie die Plattform Ihnen Zeit spart - Sie können auch wertvolle Stunden durch unsere

umfangreiche Vorlagen-Bibliothek

für spezifische Aufgaben und Projekt-Workflows.

Im Folgenden finden Sie einige Vorlagen, mit denen Social-Media-Vermarkter auf ClickUp loslegen können.

ClickUp Vorlage für soziale Medien

ClickUp's Vorlage für soziale Medien

hilft Ihnen, Ihre Social-Media-Strategie in organisierten Blöcken zu visualisieren. Jeder Block enthält Details zu jedem einzelnen Beitrag, einschließlich zugewiesener Mitarbeiter, Veröffentlichungsdaten, Plattformen, auf denen gepostet werden soll, Links zu Inhaltsentwürfen, zu verwendende Hashtags und mehr.

Diese Vorlage herunterladen

Um diese Informationen auf andere Weise zu visualisieren, können Sie auch folgende Vorlagen nutzen

ClickUp's Social Media Post Vorlage

.

ClickUp's Social Media Strategie Workflow Vorlage

bietet Ihnen ebenfalls einen guten Ausgangspunkt für die Ausarbeitung und Organisation Ihrer Social-Media-Kampagnen.

*Bonus:

18 beste kostenlose Social Media Vorlagen für Posts, Kampagnen und Inhalte

Integrationen

ClickUp ist eine stark erweiterbare Plattform und

unterstützt über 1000 Integrationen

einschließlich CRMs, Helpdesks, Tools für Produktivität und Zusammenarbeit, Datenbanken und vieles mehr.

Müssen Sie ClickUp Aufgaben für soziale Medien über eine Slack-Nachricht zuweisen? Das können Sie! Sie möchten Inhaltsentwürfe aus Google Drive in ClickUp übernehmen? Kein Problem. Sie haben eine Figma-Entwurfsdatei oder ein Miro-Whiteboard, das Sie in Ihr Copywriting-Briefing aufnehmen möchten? Importieren Sie es. Möchten Sie Ihren Autoren helfen, die Grammatik einzuhalten? Synchronisieren Sie ClickUp mit Grammarly.

Es gibt eine Menge, was Sie mit ClickUp's großem Bereich von App-Verbindungen zu erledigen haben. Das gilt jedoch nicht für ChatGPT, das weitgehend als eigenständiger KI-Assistent genutzt werden kann. Er lässt sich zwar über APIs mit anderen Tools integrieren, aber das ist komplex und sogar teuer zu erledigen.

Du bist das Gehirn, lass KI die Muskeln sein

Gutes Marketing ist gutes Denken.

Während einige der besten KI-Tools für soziale Medien, wie ChatGPT, sind großartige Macher, aber keine großartigen Denker. Als Vermarkter vergessen wir das manchmal und gehen davon aus, dass generative KI genauso viel Kontext und kreative Fähigkeiten hat wie wir. Das tut sie nicht.

Ob Sie nun

KI-Tools für die Erstellung von Bildunterschriften in sozialen Medien

oder um Ideen für aktuelle Kampagnen zu entwickeln, betrachten Sie sie immer als ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Dinge schneller und effizienter erledigen können. **Die schöpferische Kontrolle muss jedoch bei Ihnen liegen

Denken Sie auch daran, dass echte Prozesseffizienz nicht nur dadurch entsteht, dass Sie die Zeit für die Ausgabe von Inhalten von zwei Stunden auf zwei Minuten reduzieren (auch wenn das hilfreich ist), sondern auch dadurch, dass KI andere Workflows in Ihrem Arbeitsalltag unterstützt und Ihnen Aufgaben abnimmt.

Genau dafür sind Tools wie ClickUp gemacht, um das zu erledigen.

Testen Sie ClickUp kostenlos

und bringen Sie mehr Produktivität in Ihren Arbeitsalltag!