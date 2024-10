21 kostenlose Vorlagen für Tabellen zur Verbesserung der Effizienz

Fühlen Sie sich von langen, unübersichtlichen Dokumenten erdrückt? Tabellen sind eine gute Möglichkeit, Daten in einem klaren, strukturierten Format zu organisieren. Sie können Ihnen helfen, Produkte zu vergleichen, Projekte nachzuverfolgen, Finanzberichte zu erstellen, das Inventar zu verwalten oder Umfrageergebnisse zu analysieren.

Allerdings kann es zeitaufwändig sein, für jede Aufgabe eine neue Tabelle von Grund auf zu erstellen. Eine vorgefertigte Tabelle hingegen spart Aufwand und Zeit und hilft Ihnen, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Hier kommen Tabellenvorlagen ins Spiel!

In diesem Blogbeitrag haben wir die 21 besten kostenlosen Vorlagen für Tabellen zusammengestellt, die vollständig anpassbar sind und Ihnen das Leben erleichtern sollen. Sind Sie bereit, den manuellen Aufwand zu reduzieren und sich besser zu organisieren? Fangen wir an!

Was sind Tabellenvorlagen?

Tabellenvorlagen sind strukturierte Layouts von Zeilen und Spalten, die dazu dienen, Informationen in geordneter Weise zu erfassen und darzustellen, wie z. B. Kundendaten, finanzielle Transaktionen, Aufgaben, Budgets und mehr.

Hier sind die Schlüssel-Elemente von Tabellen-Vorlagen:

Kopfzeile: Jede Spalte in der obersten Zeile einer Tabelle Vorlage verfügt über Beschreibungen, die den Kontext für die darunter stehenden Daten liefern. Die Beschriftungen hängen vom Zweck der Vorlage ab. Instanz, in der die Vorlage zur Nachverfolgung von Projekten dient, lauten die Beschriftungen beispielsweise "Name der Aufgabe", "Zugewiesen an", "Startdatum", "Fälligkeitsdatum" usw.

Hier ordnen Sie Ihre Daten in Zellen an Formatierung: Tabellenvorlagen verfügen über Vorformatierungsoptionen, wie z. B. Schriftart, Schriftgröße, Textausrichtung, Rahmen und Kopfzeilenformatierung

Tabellenvorlagen verfügen über Vorformatierungsoptionen, wie z. B. Schriftart, Schriftgröße, Textausrichtung, Rahmen und Kopfzeilenformatierung Sortier- und Filteroptionen: Sie können erweiterte Sortier- und Filteroptionen verwenden, um relevante Daten einfach zu suchen

Sie können erweiterte Sortier- und Filteroptionen verwenden, um relevante Daten einfach zu suchen Formeln: Viele Tabellenvorlagen verfügen über integrierte Formeln zur Berechnung von Daten, z. B. des Gesamtpreises oder des durchschnittlichen Werts eines Produkts

Was macht eine gute Vorlage für eine Tabelle aus?

Eine gute Vorlage für eine Tabelle ordnet die Daten und macht sie leichter lesbar. Hier sind die wichtigsten Features, die eine gute Vorlage für eine Tabelle ausmachen:

Klare Struktur : Wählen Sie leere Vorlagen mit leicht verständlichen Strukturen und klar definierten Überschriften, Zeilen, Spalten und einem einheitlichen Format. Das macht die Dateneingabe intuitiv und erhöht die Lesbarkeit

: Wählen Sie leere Vorlagen mit leicht verständlichen Strukturen und klar definierten Überschriften, Zeilen, Spalten und einem einheitlichen Format. Das macht die Dateneingabe intuitiv und erhöht die Lesbarkeit Eingebaute Funktionen und Formeln : Wählen Sie Tabellenvorlagen mit integrierten Formeln und Funktionen, vor allem wenn Sie mit komplexen Werten arbeiten. Sie reduzieren die manuelle Arbeit und Berechnungsfehler

: Wählen Sie Tabellenvorlagen mit integrierten Formeln und Funktionen, vor allem wenn Sie mit komplexen Werten arbeiten. Sie reduzieren die manuelle Arbeit und Berechnungsfehler Skalierbarkeit : Achten Sie auf Tabellenvorlagen, die große Datenmengen aufnehmen können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorlage auch dann noch nützlich ist, wenn Ihr Geschäft wächst, ohne dass häufige Aktualisierungen und Umgestaltungen erforderlich sind

: Achten Sie auf Tabellenvorlagen, die große Datenmengen aufnehmen können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorlage auch dann noch nützlich ist, wenn Ihr Geschäft wächst, ohne dass häufige Aktualisierungen und Umgestaltungen erforderlich sind Optisch ansprechend : Wählen Sie professionell aussehende Tabellenvorlagen, die Sie direkt in Ihre Berichte und Präsentationen einfügen können. Sie ermöglichen es den Beteiligten, Informationen auf einen Blick zu interpretieren

: Wählen Sie professionell aussehende Tabellenvorlagen, die Sie direkt in Ihre Berichte und Präsentationen einfügen können. Sie ermöglichen es den Beteiligten, Informationen auf einen Blick zu interpretieren Benutzerfreundlichkeit : Holen Sie sich Tabellenvorlagen, die problemlos und intuitiv zu bedienen sind, und bieten Sie kostenlose Anleitungen für den Einstieg, damit Ihr Team sie ohne große Schulung nutzen kann

: Holen Sie sich Tabellenvorlagen, die problemlos und intuitiv zu bedienen sind, und bieten Sie kostenlose Anleitungen für den Einstieg, damit Ihr Team sie ohne große Schulung nutzen kann Anpassbar: Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen gewählten Vorlagen an Ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten benutzerdefiniert angepasst werden können. Achten Sie auf Optionen zum Hinzufügen benutzerdefinierter Felder und zum Ändern von Farben, Rahmen, Anzeige, Stil, Layout und mehr

Bevor wir die einzelnen ClickUp Vorlagen für Tabellen besprechen, wollen wir das Feature Tabellenansicht von ClickUp kennenlernen. ClickUp's Tabellen Ansicht ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Daten und die Verwaltung von Budgets, Kundeninformationen, Beständen, Finanzen und vielem mehr. Mit diesem Feature können Sie schnell effiziente Tabellenkalkulationen mit benutzerdefinierten Feldern erstellen.

Außerdem können Sie Aufgaben, Dokumente und Abhängigkeiten verknüpfen, um Ihre Arbeit zu organisieren und die Tabellen für alle Beteiligten freizugeben, damit diese auf dem Laufenden bleiben.

Es ist erwähnenswert, dass alle der unten erwähnten ClickUp Vorlagen die Tabellenansicht unterstützen. Das bedeutet, dass Sie auf mehrere benutzerdefinierte Feldtypen, Attribute, Kategorien, Status und andere Anpassungen zugreifen können. Egal, welches Gerät oder Betriebssystem Sie verwenden, ClickUp Tabellen funktionieren überall ✨

erstellen Sie benutzerdefinierte Tabellen mit ClickUp Tabelle View

Top 21 kostenlose Vorlagen für Tabellen

Von Geschäftsverzeichnissen über Budgetierung bis hin zu Tabellenkalkulationsvorlagen haben wir hier eine umfassende Liste von Tabellenvorlagen für Sie zusammengestellt. Werfen Sie einen Blick darauf!

1. ClickUp Bearbeitbare Tabellenkalkulationsvorlage

Nachverfolgung von Jahresabschlüssen und Budgets mit der ClickUp Vorlage für editierbare Tabellenkalkulationen

Wenn Sie mit der Nachverfolgung des finanziellen Status Ihres Unternehmens zu kämpfen haben, ist es an der Zeit, die Kontrolle zu übernehmen - mit der ClickUp Vorlage für bearbeitbare Tabellenkalkulationen . Mit dieser Tabellen-Vorlage können Sie die komplexen Jahresabschlüsse Ihres Unternehmens verwalten.

Sie hilft Ihnen bei der Nachverfolgung Ihrer monatlichen Brutto-/Nettoumsätze, Gewinne und Verluste sowie des Status der Genehmigung der Jahresabschlüsse. Mit dieser tabellenkalkulationsvorlage können Sie:

Die Dateneingabe automatisieren

Benutzerdefinierte Formeln für die Berechnung von Bruttoumsatz, Bruttogewinn und Nettoumsatz erstellen

Nachverfolgung von Projekt- und Investitionsfortschritten mit visuellen Mitteln

Fehler bei der Dateneingabe reduzieren

Datenkonsistenz über alle Finanzdokumente hinweg sicherstellen

Was uns gefallen hat: Die Vorlage ermöglicht das Hinzufügen benutzerdefinierter Formeln und Gleichungen, um Zahlen schnell zu berechnen. Außerdem können Sie Investitionen mit intuitiven Grafiken nachverfolgen.

2. ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage

Verwalten Sie alle Client-Informationen an einem Ort mit ClickUp Spreadsheet Template

Es ist nicht leicht, mit bestehenden Clients zu jonglieren und neue Interessenten zu finden. Die ClickUp Spreadsheet Vorlage kann den Prozess vereinfachen.

Sie können alle wichtigen Kundeninformationen dokumentieren, wie z. B. Kundenname, Art des Geschäfts, Branche, Adresse, E-Mail, Kontaktnummer und mehr. Sie können auch Client-Websites einbetten und den Google Kalender synchronisieren. Auf diese Weise können Sie den Kundeneinstieg rationalisieren und die Prozesse zur Unterstützung des Kundensupports verbessern.

Was uns gefallen hat: Diese Vorlage für Tabellenkalkulationen verfügt über eine Ansicht für Formulare, mit der Sie Formulare für die Datenerfassung von Grund auf neu erstellen können. Sie können damit auf einfache Weise Formulare für die Aufnahme von Clients und Feedback-Formulare für die Erfassung von Feedback zu aktuellen Prozessen erstellen.

3. ClickUp Business Verzeichnis Vorlage

Verwalten Sie alle Partner-, Lieferanten- und Client-Kontakte mit der kostenlosen Vorlage für das ClickUp Business Directory

Genau wie das Format der Gelben Seiten ist auch das ClickUp Business Directory Vorlage dient zur Erstellung einer **Kontaktdatenbank, in der Sie Details über Ihre Kunden, Interessenten und Lieferanten finden können

Wenn Sie zum Beispiel ein kleines Unternehmen sind, das auf der Suche nach potenziellen Kooperationspartnern ist, können Sie diese Vorlage verwenden, um eine organisierte Liste lokaler Geschäfte zu erstellen.

Diese Vorlage wird Ihnen helfen:

Sammeln und speichern Sie Informationen über potenzielle Kunden, Geschäftspartner und Verkäufer

Verbindungen zu anderen Geschäften in Ihrer Branche herzustellen und Beziehungen aufzubauen

Organisieren Sie Kontaktinformationen in einer leicht auffindbaren Weise

Was uns gefallen hat: Es kann ein guter Ausgangspunkt für Fachleute sein, die versuchen, Kunden- oder Verkäuferinformationen zu organisieren und zu verfolgen. Sie können Ihre Excel-Datenbank mit dieser kostenlosen Vorlage, um eine Liste von Geschäften und Partnern zu führen, die Ihre Produkte oder Dienstleistungen benötigen könnten.

4. ClickUp Mitarbeiterverzeichnis Vorlage

Zugriff auf aktualisierte Mitarbeiterinformationen mit der ClickUp Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis

Wie die Vorlage für das Business Directory ist auch die ClickUp Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis zentralisiert die Daten Ihrer Mitarbeiter, einschließlich Rolle, Speicherort, Abteilung, E-Mail, Telefon, Adresse und mehr.

Die Vorlage für die Tabelle erleichtert das Onboarding, indem sie wichtige Informationen über Manager, Kollegen und andere Mitarbeiter im Unternehmen bereitstellt. Außerdem bietet die verzeichnis-Vorlage ermöglicht eine nahtlose und sichere Kommunikation mit den Mitarbeitern.

Was uns gefallen hat: Die Verwaltung aller Mitarbeiterdaten an einem Ort kann Ihnen bei der Einhaltung von Vorschriften helfen und ermöglicht Ihnen die schnelle Suche nach aktualisierten Infos über Mitarbeiter oder Kollegen.

5. ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für das Projektmanagement

Verwalten Sie Projekte nahtlos mit der ClickUp Vorlage für Projektmanagement Tabellenkalkulationen

Wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig verwalten, besteht die Gefahr, dass Sie den Überblick über die Details verlieren und sich die Lieferung von Projekten verzögert.

Die ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für das Projektmanagement hilft Ihnen, alle komplexen Projekte erfolgreich abzuschließen. Sie verfügt über anpassbare Zeilen und Spalten zur Nachverfolgung der Ergebnisse in den verschiedenen Phasen des Projekts

Mit dieser Tabelle Vorlage, können Sie:

Zeitleisten für Projekte visualisieren

Planen undprojektbudgets verwalten* Stakeholder auf dem Laufenden halten

Fortschritte in Echtzeit nachverfolgen

Organisieren Sie alle Projektinformationen an einem Ort

Nachverfolgung der Abhängigkeiten von Aufgaben, um die rechtzeitige Lieferung des Projekts zu gewährleisten

Was uns gefallen hat: Diese Vorlage verfügt über Listen-, Tabellen- und Kalenderansichten, so dass alle Informationen leicht zugänglich und organisiert sind.

6. ClickUp Immobilien Kalkulationsvorlage

ClickUp's Tabellenkalkulationsvorlage für Immobilien

Wenn Sie immer noch mit Google Tabellen arbeiten, um Ihr Geschäft zu verwalten, ist es an der Zeit, umzusteigen ClickUp's Tabellenkalkulationsvorlage für Immobilien ist die perfekte alternative zu Google Tabellen .

Diese Vorlage bietet einen umfassenden Überblick über Ihr Immobilienportfolio. Sie können Einkommens-Leads nachverfolgen, sie in Clients umwandeln und eine aktualisierte Liste der zu verkaufenden Immobilien führen

Die Vorlage für die Immobilien-Kalkulationstabelle hilft Ihnen:

Verfolgen Sie eingehende Leads und Geschäfte in Bearbeitung

Überwachen Sie Immobilientransaktionen im Detail, einschließlich Abschlussdaten, Verkaufspreis, Steuern, Provisionen, Ausgaben usw.

Erfassen Sie Marktpreise, um ROI, Cash Flow usw. zu analysieren und zu schätzen.

Was uns gefallen hat: Es verfügt über benutzerdefinierte Ansichten wie Property View, All Properties View, Sold View und Location View, um Workflows einfach zu verwalten.

7. ClickUp Sales Tracker Vorlage

ClickUp Sales Tracker Vorlage

Die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline erfordert eine abschließende Sichtbarkeit von Leads, Meetings, Angeboten und Abschlüssen. Sie müssen die Namen von Leads, Kontakten, Verkaufsphasen, Discovery-Anrufe, Meeting-Termine, geschlossene/verlorene Geschäfte und vieles mehr nachverfolgen.

Hier kommt die ClickUp Sales Tracker Vorlage macht die Sache einfach.

Es liefert die grundlegenden Informationen, die Sie benötigen für projektmanagement im Vertrieb . Sie können auch die Leistung Ihres Teams in Echtzeit nachverfolgen, die Entscheidungsfindung verbessern und eine datengesteuerte Vertriebsstrategie erstellen

Um loszulegen, laden Sie eine leere Vorlage herunter und folgen Sie diesen Schritten.

Richten Sie Aufgaben zur Nachverfolgung von Einzelzielen, Konversionsraten, Kundenfeedback und mehr ein

Beginnen Sie mit der Nachverfolgung Ihrer Vertriebsaktivitäten und stellen Sie automatische Erinnerungen für die Nachverfolgung von Kundenkontakten und Interaktionen ein

Erstellen Sie eineClickUp Dashboard zur Nachverfolgung Ihrer aktuellen und prognostizierten Verkäufe und anderer Metriken, einschließlich Kosten pro Verkauf, Umsatz usw.

Analysieren Sie Verkaufsdaten, um Trends und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren

Was uns gefallen hat: Sie können die Ansichten "Sales Tracker" und "Verkaufsvolumen pro Monat" verwenden, um die Verkaufsleistung nachzuverfolgen und zu analysieren. Außerdem bietet die Ansicht "Status pro Produkt" Ressourcen und Einblicke für das Vertriebsmanagement.

8. ClickUp Wöchentlicher Umsatzbericht Vorlage

Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht von ClickUp

Bleibt Ihr Team bei der Erreichung seines Einzelziels zurück? Die ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht hilft Ihnen bei der Nachverfolgung der wöchentlichen Ziele, um den Aufwand Ihres Teams zu maximieren.

Damit können Sie die wöchentliche Vertriebsleistung und KPIs nachverfolgen, einschließlich Lead Conversion Ratio, Umsatzvolumen nach Kanal, Gesamtumsatz usw. - alles an einem Ort.

Sie können die Zellen der Tabelle bearbeiten, um Ihre wöchentlichen Kaltakquiseanrufe, Nachfassaktionen, umgewandelte Anrufe, geplante Meetings und vieles mehr zu erfassen. Diese Vorlage hilft Ihnen:

Nachverfolgung der Verkaufsleistung

Verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen

Analysieren Sie Kundeneinblicke und geben Sie sie für Ihr Team frei

Was uns gefallen hat: Sie können die Ansichten "Wöchentlich" und "Aktuelle Woche" nutzen, um Aufgaben im Zusammenhang mit dem wöchentlichen Verkaufsbericht zu verwalten. Darüber hinaus bieten die Ansichten "Tagesabschlussbericht" und "Berichte" Tools zur Nachverfolgung und Erstellung von Berichten.

9. ClickUp Persönlicher Budget Plan Vorlage

ClickUp Persönlicher Budget Plan Vorlage

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Finanzen zu verfolgen, obwohl Sie verschiedene datenbank tools ist es an der Zeit, den Prozess mit dem ClickUp's Persönlicher Budget Plan Vorlage . Sie können diese Vorlage verwenden, um Ihre Ausgaben in verschiedenen Kategorien zu notieren, z. B. "Ausgaben für die Startseite", "Transportkosten", "Lebenshaltungskosten" und "Versicherungen"

Die Vorlage hilft Ihnen dabei:

Ihre finanziellen Aktivitäten nachzuverfolgen

Setzen Sie sich finanzielle Ziele

Identifizieren Sie Ausgaben, die reduziert oder gestrichen werden können, um Ihr Budget zu verbessern

Sie können auch die monatliche Budgetübersicht anzeigen und das benutzerdefinierte Feld Abweichung verwenden, um zusätzliche Ausgaben zu ermitteln.

Was uns gefallen hat: Diese Vorlage hilft Ihnen, eine Registerkarte für Ihre Einnahmen und Ausgaben zu führen, damit Sie ein Budget erstellen können, das zu Ihrem Lebensstil passt und Ihre finanziellen Ziele erreicht.

10. ClickUp Budget Bericht Vorlage

ClickUp Budget-Berichtsvorlage

Der effektivste Weg, Projekte innerhalb des Budgets zu planen und durchzuführen, ist die regelmäßige Nachverfolgung und Analyse Ihrer Ausgaben. ClickUp's Vorlage für den Budgetbericht kommt hier zu Ihrer Rettung!

Sie bietet Ihnen ein geeignetes Layout für Tabellen, damit Sie eine detaillierte Ansicht Ihrer vergangenen und gegenwärtigen finanziellen Leistungen erhalten. Auf diese Weise können Sie Bereiche identifizieren, in denen Sie Ihre Ausgaben reduzieren und Budgetberichte in kürzerer Zeit erstellen können.

Die Vorlage für den Budgetbericht hilft Ihnen dabei:

Nachverfolgung der Ausgaben über verschiedene Abteilungen hinweg

Potenzielle finanzielle Probleme zu identifizieren

Analyse und Präsentation von Finanzdaten für Interessengruppen

Was uns gefallen hat: Die Vorlage erleichtert es, potenzielle finanzielle Probleme zu erkennen und überhöhte Ausgaben zu vermeiden. Außerdem hilft sie, fundiertere Entscheidungen zu treffen und Ressourcen effizienter zuzuweisen.

11. ClickUp Einfache Budget-Vorlage

ClickUp Einfache Budget-Vorlage

Mit ClickUp's einfache Budget-Vorlage können Sie sämtliche Einnahmen und Ausgaben in einer übersichtlichen Tabelle anordnen und nachverfolgen, ohne von der Vielzahl der Nummern überwältigt zu werden.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei:

Finanzielle Ziele einzustellen

Identifizieren Sie Bereiche, in denen Sie zu viel ausgeben

Nachverfolgung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben

Bereiche mit finanziellem Wachstumspotenzial zu identifizieren

Um diese Vorlage zu bearbeiten, geben Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben ein. Verwenden Sie ClickUp Ziele um Ihre Einzelziele einzustellen und Ihren Fortschritt visuell zu verfolgen. Nutzen Sie dann benutzerdefinierte Felder, um Ihre Einnahmen und Ausgaben zu summieren und das Budget zu berechnen. Fügen Sie schließlich wiederholende Aufgaben hinzu, um sich selbst daran zu erinnern, das Budget jeden Monat zu überprüfen.

Was uns gefallen hat: Es hilft Ihnen, Ihre Finanzen zielorientiert zu verwalten.

12. ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage

ClickUp's Zeitmanagement Zeitplan Vorlage.

Ein effizientes Zeitmanagement trägt dazu bei, die Produktivität zu steigern und ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu erhalten. Wenn Sie sich bei der Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Zeit jedoch immer noch auf einfache, alte Excel-Tabellen verlassen, ist es an der Zeit, Ihren Ansatz zu ändern. Zeitberechnung in Excel erfordert die Verwendung mehrerer Formeln, was kompliziert werden kann. Stattdessen haben wir eine einfachere Methode - die ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage .

Mit dieser Vorlage können Sie Fristen setzen, Aktivitäten nachverfolgen, kategorisieren und priorisieren sowie die für die einzelnen Aufgaben benötigte Zeit schätzen. Eine Übersicht über Ihre Aufgaben erhalten Sie mit Kanban Boards und die zeitaufwändigsten Aktivitäten bestimmen.

Was uns gefallen hat: Es hilft Ihnen bei der visuellen Nachverfolgung und Beseitigung von Produktivitätsblockern mit Tools wie Kanban-Boards.

13. ClickUp Provisionsblatt Vorlage

Sales Commission Sheet Vorlage von ClickUp

Wenn Sie mit mehreren Vertriebsmitarbeitern, Beratern oder Immobilienmaklern arbeiten, ClickUp's Provisionsblatt Vorlage ist das perfekte tool für die Nachverfolgung und Berechnung von Provisionen.

Sie können diese Vorlage verwenden, um die Gesamtverkäufe und Provisionen einzelner Vertreter oder Agenten zu erfassen. Außerdem hilft sie Ihnen bei der Nachverfolgung von Mitarbeiterprämien.

Diese Vorlage für eine Tabelle hilft Ihnen dabei:

Genaue Nachverfolgung der verdienten individuellen Provisionen

Die Einstellung und das Meeting von Verkaufszielen sicherzustellen

Verbesserungsbereiche zu erkennen

Die Leistung des Teams zu verbessern

Sichtbarkeit von Unternehmenswachstum und Trends

Was uns gefallen hat: Die Vorlage für den Provisionsplan hilft Ihnen auch, die allgemeinen Verkaufstrends und -leistungen zu bewerten, um die Verkaufsprovisionen gerecht zu berechnen.

14. ClickUp Vorlage für die Kreditorenbuchhaltung

ClickUp Vorlage für die Kreditorenbuchhaltung

Wenn Sie es mit mehreren Lieferanten zu tun haben, wird die Nachverfolgung von Konten auf Papier zu einem Problem. Außerdem kann man leicht Zahlungsfristen versäumen.

Aber mit dem ClickUp Vorlage für die Kreditorenbuchhaltung ist die Nachverfolgung von Verbindlichkeiten kostenlos. Es hilft Ihnen, die Zyklen der Zahlungen effizient und genau zu verwalten. Mit dieser Vorlage können Sie:

Nachverfolgung von Rechnungsdetails wie Rechnungsbetrag, Zahlungsbedingungen, Art, fälliger Saldo, Fälligkeitsdatum der Zahlung, usw.

Fehler bei der Dateneingabe reduzieren

Eine organisierte Ansicht der ausstehenden Zahlungen erhalten

Verhindern, dass Fälligkeitsdaten für Zahlungen verpasst werden

Die Budgetierung und Cash Flow-Prognose zu verbessern

Was uns gefallen hat: Diese Vorlage bietet benutzerdefinierte Ansichten, einschließlich der Ansicht für die Kreditorenbuchhaltung, der Ansicht für den Zahlungsprozess und der Ansicht für die Zahlungsart, um Sie bei der effektiven Verwaltung Ihrer Unternehmensausgaben zu unterstützen.

15. ClickUp Einfache CRM Vorlage

ClickUp's einfache CRM Vorlage

Ein erfolgreiches Business setzt voraus, dass man seine Kunden kennt und sie pflegt. Doch wenn die Zahl der Kunden wächst, wird die Verwaltung der Beziehungen schwierig. Deshalb brauchen Sie eine gut gepflegte Kundendatenbank. ClickUps einfache CRM-Vorlage ermöglicht es Ihnen, eine einzige Quelle der Wahrheit für Kundenkontaktinformationen zu schaffen. Sie können Kunden, Lieferanten, Verkäufe und andere wichtige Daten in einem einzigen Bildschirm nachverfolgen. Außerdem hilft es kundenfeedback und Trends zu analysieren .

Das Beste daran: Sie können ClickUp Automatisierungen um Erinnerungen für die Nachbearbeitung von Kundengesprächen einzustellen. So verpassen Sie keine Meetings und keiner Ihrer Kunden gerät in Verzug.

Was uns gefallen hat: Mit dieser benutzerdefinierten Vorlage für Tabellen erhalten Sie eine umfassende Ansicht der Kundeninteraktionen. Sie hilft, die Entscheidungsfindung zu verbessern, die Kundenerfahrung zu steigern und Ihre Vertriebsprozesse zu rationalisieren.

16. ClickUp Sales CRM Vorlage

Verwalten und Nachverfolgen von Leads und Verbessern von Kundeninteraktionen mit ClickUp's Sales CRM Vorlage

Der Aufbau eines effektiven CRM ist der Schlüssel zum Wachstum des Geschäfts. Aber es von Grund auf neu zu erstellen, kann kompliziert werden. Deshalb brauchen Sie CRM-Vorlagen . Sie bieten vorgefertigte Frameworks zur Rationalisierung und Automatisierung von CRM-Prozessen, einschließlich Kundendatenmanagement und Nachverfolgung von Pipelines.

Eine dieser Vorlagen ist die ClickUp Sales CRM Vorlage die **Sie bei der Visualisierung von Verkaufschancen im Verkaufstrichter unterstützt. Sie können diese Vorlage verwenden, um potenzielle Kunden zu identifizieren, Geschäfte abzuschließen, die Vertriebsleistung zu verfolgen und Kundeneinblicke zu gewinnen.

Die ClickUp Sales CRM Vorlage hilft Ihnen:

Organisieren Sie alle Kundendaten an einem Ort

Sichtbarkeit in Kundeninteraktionen zu erlangen

Einblicke in den Verkaufstrichter für datengesteuerte Entscheidungen zu erhalten

Automatisieren Sie die Dateneingabe

Was uns gefallen hat: Diese Vorlage für Tabellen bietet Echtzeit-Analysen und eine Datenbank ohne Code, die sich ganz einfach benutzerdefinieren und verwenden lässt. Außerdem können Sie ClickUp Aufgaben zur Überwachung von Kundenfeedback und Bewertungen.

17. ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Wettbewerbern

ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Wettbewerbern

'Kenne deinen Feind Wettbewerber.' 🥷

Die genaue Beobachtung Ihrer Konkurrenten hilft Ihnen, Marktlücken zu erkennen und die neuesten Branchentrends zu erfahren. Mit dem ClickUp's Vorlage zur Nachverfolgung von Wettbewerbern wird die Aufgabe viel einfacher.

Sie hilft Ihnen, die Produkte Ihrer Mitbewerber zu verfolgen - ihre Features, Preise, Probleme, die sie lösen, Updates und vieles mehr. Mit dieser Tabellenvorlage können Sie auch ein Repository mit Informationen über Ihre Mitbewerber erstellen - ihre Marketingaufwände, Markenpositionierung, Strategien und andere wichtige Aktivitäten.

Was uns gefallen hat: Die Vorlage vermittelt ein abschließendes Bild von den Aktionen und Strategien Ihrer Mitbewerber. Sie können Marktchancen und -bedrohungen überwachen, um Ihre Strategien zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

18. ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage

Ob Sie nun eine software zur Projektplanung egal, ob es sich um eine Projektplanungssoftware, eine CRM-Lösung oder eine andere Software handelt, es ist eine Herausforderung, die richtigen Features für die Anforderungen Ihrer Zielgruppe zu finden.

Die ClickUp Produkt Features Matrix Vorlage kann Ihnen helfen, wertvolle Produkte zu entwickeln. Mit dieser Matrix-Vorlage können Sie verschiedene Software-Features vergleichen, was die Auswahl des Produkts erleichtert, das am besten zu Ihren Zielen und den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe passt.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Die Kundenbedürfnisse zu verstehen

Die wichtigsten Features zu identifizieren und deren Entwicklung zu priorisieren

Priorisierung von Ressourcen und Budgets für besonders wichtige Projekte

Verfolgen Sie den Fortschritt der Produktentwicklung

Was uns gefallen hat: Die Vorlage hilft Ihnen, die Features zu identifizieren, die den größten Wert für Ihre Kunden haben, Ihre Ressourcen zu priorisieren und erfolgreiche Produkte zu entwickeln.

19. ClickUp Persönlicher Gewohnheits-Tracker Vorlage

ClickUp Personal Habit Tracker Vorlage

Um eine neue Gewohnheit zu entwickeln, sind Beständigkeit und Disziplin erforderlich. Sie brauchen etwas, das Sie motiviert. Eine großartige Möglichkeit, die Motivation zu steigern, ist die visuelle Nachverfolgung des Fortschritts, und es gibt keine bessere Möglichkeit, dies zu erledigen, als jeden Tag Aufgaben abzuhaken. ClickUp's persönliche Gewohnheits-Tracker-Vorlage ist das perfekte tool, um Ihre Gewohnheiten nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass Sie sie gewissenhaft befolgen. Diese Vorlage hilft Ihnen:

Gewohnheitsbezogene Ziele einzustellen

Nachverfolgung des Fortschritts bei der Aneignung einer neuen Gewohnheit

Ansicht von Erfolgen und Misserfolgen in Echtzeit

Besser organisiert und produktiver zu sein

Sobald Sie Ihre Liste mit den neuen Gewohnheiten fertig haben, legen Sie Zeitleisten für die Einstellung der einzelnen Gewohnheiten fest, indem Sie ClickUp Meilensteine . Dies wird Ihnen helfen, jede Gewohnheit innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erreichen.

Was uns gefallen hat: Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre Routine besser zu verstehen. Sie können benutzerdefinierte Attribute wie "10 Seiten lesen", "15-minütiges Yoga", "5k Schritte" und mehr hinzufügen, um Ihren Fortschritt zu visualisieren.

20. ClickUp Hauptbuch Vorlage

ClickUp Vorlage für das Hauptbuch

Wenn Sie im Konto- oder Finanzteam arbeiten und nach Tools zur Nachverfolgung von finanziellen Transaktionen suchen, sollten Sie Folgendes ausprobieren ClickUp's General Ledger Vorlage . Es hilft Ihnen bei der Nachverfolgung von Soll- und Guthaben-Transaktionen, beim Vergleich von Aktiva und Passiva, und verschafft Ihnen einen abschließenden Überblick über den Gesamtgewinn und -verlust Ihres Unternehmens.

Sie können diese Vorlage verwenden, um:

Maintainer von Finanztransaktionen

Ausgaben, Einnahmen und Gewinne/Verluste mit der Ansicht "Gewinn und Verluste" überwachen

Nachverfolgung von Vermögenswerten, Eigenkapital und Verbindlichkeiten in der Ansicht "Bilanzen

Benutzerdefinierte Finanzberichte zu erstellen

Konsistenz und Genauigkeit von Finanzberichten aufrechterhalten

Was uns gefallen hat: Die Vorlage hilft Ihnen, alle Transaktionen Ihres Geschäfts an einem Ort zu erfassen, was den Abgleich der Konten und die Einhaltung der Finanzvorschriften erleichtert.

21. ClickUp Pro-Forma-Erklärung Vorlage

Prognostizieren Sie Einnahmen, Ausgaben und Cash Flow mit der ClickUp Pro Forma Statement Template

Eine Pro-Forma-Rechnung ist für die strategische Finanzplanung von Geschäften unerlässlich. Sie ist ein "Was-wäre-wenn"-Tool, das dabei hilft, die aktuellen Finanzdaten eines Unternehmens zu analysieren, künftige Leistungen zu prognostizieren und für Unvorhergesehenes zu planen ClickUp's Vorlage für Pro-Forma-Rechnungen hilft Ihnen, ohne großen Aufwand eine Pro-Forma-Rechnung zu erstellen. Sie bietet Ihnen ein strukturiertes Layout, mit dem Sie Ihre aktuelle finanzielle Situation bewerten und fundierte Entscheidungen für das langfristige Wachstum Ihres Geschäfts treffen können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ausgaben, Einnahmen, Gewinne, Cash Flow und Verluste prognostizieren

Verschaffen Sie sich mit verschiedenen Tabellen und benutzerdefinierten Ansichten einen Überblick über den finanziellen Zustand Ihres Geschäfts

Einblicke in die Auswirkungen von Marktveränderungen auf Ihr Geschäft gewinnen

Was uns gefallen hat: Eigentümer von Unternehmen können diese Vorlage verwenden, um die finanzielle Situation ihres Unternehmens zu verfolgen, zukünftige Einnahmen und Ausgaben zu prognostizieren und finanzielle Risiken zu minimieren.

Eine effiziente Datenspeicherung und -analyse ist der Schlüssel zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Außerdem hilft sie Ihnen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Und genau dafür brauchen Sie Tabellenvorlagen.

Sie ermöglichen es Ihnen, Daten effizient zu organisieren, ohne sie manuell eingeben zu müssen. ClickUp bietet verschiedene benutzerdefinierte Vorlagen für Tabellen an, mit denen Sie Ihre persönliche Arbeit und Ihre Büroarbeit einfach verwalten können.

Sie können die anpassbaren, intuitiven und skalierbaren Vorlagen von ClickUp für alles verwenden - von der Nachverfolgung von Aufgaben über die Verwaltung von Budgets bis hin zur Visualisierung der Unternehmensleistung.

Also, warum warten? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und nutzen Sie Tabellenvorlagen!