10 kostenlose Verzeichnisvorlagen für mehr Ordnung

Vorlagen für Verzeichnisse können für vielbeschäftigte Direktoren und Führungskräfte eine große Hilfe sein. Ganz gleich, ob Sie eine Vorlage benötigen, um Dokumente, Bilder, Links, Personen, Unternehmen oder etwas anderes zu organisieren - wir haben das Richtige für Sie!

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 Verzeichnisvorlagen vor, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie sie verwendet werden können, und um Ihnen bei der Auswahl der besten Vorlage für Ihre Bedürfnisse zu helfen.

Was ist eine Verzeichnisvorlage?

Eine Verzeichnisvorlage ist ein vorgefertigtes Dokument oder eine Website, die zur Erstellung eines Verzeichnisses von Personen, Unternehmen, Dokumenten, Medien und mehr verwendet werden kann. Sie enthalten in der Regel Felder für den Namen, Kontaktinformationen und andere relevante Daten zu jedem Eintrag.

Obwohl Verzeichnisse in der Regel keine Automatisierungen und Aufgabenverfolgung enthalten, können sie sich gut für die Erstellung von CRM-Alternativen für Manager und andere Mitarbeiter, die nach einfachen Lösungen suchen. In vielen Fällen können Sie Ihre Verzeichnisse auch in eine CRM- oder Projektmanagementsoftware integrieren.

Verzeichnisvorlagen können für eine Vielzahl von Anforderungen erstellt werden, wie z. B.:

Dokumentenverzeichnisse

Fotoverzeichnisse

Mitarbeiterverzeichnisse

Mitgliederverzeichnisse

Lieferantenverzeichnisse

Branchenverzeichnisse

Verzeichnisse für Veranstaltungen

Produktverzeichnisse

Website-Verzeichnisse

Vorteile einer Verzeichnisvorlage

Verzeichnis-Vorlagen zeit sparen und Aufwand, indem sie ein vorformatiertes Dokument oder eine Software bereitstellen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie können auch dazu beitragen, dass die von Ihnen erstellten Verzeichnisse einheitlich und einfach zu verwenden sind.

Hier sind einige der Vorteile der Verwendung einer Verzeichnisvorlage:

Sie sparen Zeit und Mühe, da Sie ein vorformatiertes Dokument oder eine Website erhalten, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Alle Beteiligten sind auf dem gleichen Stand, da die Dokumente stets aktualisiert und aktuell sind

Gewährleisten Sie Konsistenz, so dass die Unterlagen gut organisiert sind und schnell aufgerufen werden können

Erhöhung der Genauigkeit Ihrer Aufzeichnungen durch Bereitstellung eines Standardformats für die Eingabe und Speicherung von Daten

Optimieren Sie den Zugriff auf Ihre internen Dokumente und Medien und stellen Sie sicher, dass die neuesten Aktualisierungen und Dokumente allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen

Sie haben die Möglichkeit, Ihr System mit dem Wachstum Ihres Unternehmens zu erweitern, indem Sie im Laufe der Zeit Felder und Funktionen hinzufügen, bearbeiten oder ändern

Reduzieren Sie das Risiko von Datenverlusten

Wenn Sie Verzeichnisse für Ihr Unternehmen erstellen möchten, sind Vorlagen eine hervorragende und einfache Möglichkeit, diese effizienter und genauer zu erstellen, so dass Sie sie mit der Zeit abrufen und anpassen können.

10 Verzeichnisvorlagen für mehr Ordnung im Jahr 2024

Hier sind 10 kostenlose Verzeichnisvorlagen, die Ihnen helfen können, im Jahr 2024 Ordnung und Produktivität zu bewahren.

1. ClickUp Verzeichnis-Vorlage

ClickUp-Verzeichnis-Vorlage

Die ClickUp Verzeichnis Vorlage ist eine vorformatierte Liste, die Ihnen hilft, die Dokumente Ihres Teams nach Mitarbeiterinformationen zu organisieren.

Die Vorlage eignet sich am besten für Unternehmen jeder Größe, die den Überblick über ihre Mitarbeiterdokumente behalten müssen. Sie ist auch eine gute Wahl für Einzelpersonen, die ein persönliches Verzeichnis ihrer Dokumente erstellen möchten.

Sie enthält anpassbare Status, Ansichten und Felder, mit denen Sie u. a. Folgendes tun können:

Behalten Sie den Überblick über wichtige Dokumente

Wichtige Informationen zu speichern und Daten zu visualisieren

Einfacher Zugriff auf Informationen in einem organisierten Verzeichnis

Zeit, Tags, Abhängigkeiten und E-Mails verfolgen

Dokumente hinzufügen, aktualisieren und überprüfen

Aufgaben mit Projektmanagement-Tools verfolgen

Die Verzeichnisvorlage von ClickUp eignet sich für Unternehmen jeder Größe, die ein geordnetes Verzeichnis von Dokumenten erstellen müssen.

Wenn Sie mehr Funktionen für die Speicherung zusätzlicher Datentypen benötigen, wie z.B. Landing Pages, können Sie auch in Erwägung ziehen, ein Verzeichnis für Ihre Daten zu erstellen, indem Sie ein datenbank-Vorlage . Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Mitarbeiterverzeichnis Vorlage

ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterverzeichnis

Die ClickUp Mitarbeiterverzeichnis Vorlage ist eine vorgefertigte Liste, die Ihnen hilft, einen zentralen Ort für alle Mitarbeiterinformationen zu schaffen.

Diese Vorlage für ein Mitarbeiterverzeichnis eignet sich am besten für Unternehmen jeder Größe, die Informationen über ihre Mitarbeiter erfassen müssen. Sie ist auch eine gute Wahl für Einzelpersonen, die ein persönliches Verzeichnis ihrer Mitarbeiter erstellen möchten.

Suchen Sie nach einer großartigen Lösung, um Ihr Personalwesen einen Schritt weiter zu bringen? ClickUp's Vorlage für das Personalwesen kann Ihnen helfen, ein maßgeschneidertes System für Ihr HR-Team aufzubauen. Es macht die Verwaltung von Rekrutierung, Talententwicklung, Mitarbeiterverwaltung und Onboarding viel einfacher. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Fotoverzeichnis Vorlage

ClickUp Foto-Verzeichnis Vorlage

ClickUp's Foto-Verzeichnis Vorlage ist eine vorgefertigte Pinnwand, die Sie bei der Organisation und Verwaltung der Fotos Ihres Teams unterstützt. Sie enthält Status, Felder und Ansichten, mit denen Sie die Fotos Ihres Teams verfolgen, kategorisieren und visualisieren können.

Die Vorlage bietet außerdem die folgenden Vorteile:

Einfaches Organisieren von Fotos in Kategorien und Ordnern

Sofortiges Auffinden eines Fotos durch die Suche nach Schlüsselwörtern und Tags

Verfolgen Sie, wer wann welches Foto hochgeladen hat

Verbessern Sie die Teamverfolgung mit Kommentarreaktionen, mehreren Zuweisern und Wichtigkeit

Die Fotoverzeichnis-Vorlage eignet sich am besten für Unternehmen und Abteilungen jeder Größe, die den Überblick über ihre Teamfotos behalten müssen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Branchenbuch Vorlage

ClickUp Branchenbuch Vorlage

Wenn Sie eine Lieferantenliste, ein Partnerverzeichnis oder eine andere Art von Kontaktverzeichnis erstellen möchten, ClickUp's Business Directory Vorlage hilft Ihnen, den Prozess zu vereinfachen und zu organisieren.

Die Vorlage enthält Felder für die Erfassung von Kontaktinformationen wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Außerdem erhalten Sie Ansichten, mit denen Sie Kontakte nach Name, Unternehmen, Branche oder Standort leicht finden können.

Mit der Vorlage für das Unternehmensverzeichnis können Sie eine Datenbank erstellen, mit der Sie:

Einfaches Speichern und Überprüfen von Kontaktinformationen an einem zentralen Ort

Verbessern Sie die Kommunikation mit Lieferanten und Partnern, indem Sie schnell und einfach auf Kontaktdaten zugreifen können

Erleichterung des Aufbaus neuer Geschäftsbeziehungen durch Bereitstellung eines zentralen Speichers für potenzielle Kunden und Partner

In diesem Sinne könnten Sie auch die Nutzung eines organigramm-Software oder organigramm Excel-Tabelle .

Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten vorlage für eine Anbieterliste , Kundenverzeichnis oder interne Kontaktliste, das Business Directory Template von ClickUp ist eine ausgezeichnete Wahl! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Mitgliederverzeichnis mit Fotos Vorlage

ClickUp Mitgliederverzeichnis mit Fotos Vorlage

Haben Sie sich jemals gewünscht, es wäre einfacher, ein interaktives Mitgliederverzeichnis mit Fotos zu erstellen? Jetzt ist es möglich! Mit der ClickUp-Mitgliederverzeichnis mit Fotos Vorlage mit dieser Vorlage brauchen Sie keine technischen Kenntnisse, um ein schönes, übersichtliches Mitgliederverzeichnis zu erstellen.

Benutzerdefinierte Felder bieten Ihnen sieben Attribute zur Auswahl, darunter Namen, Telefonnummern, E-Mails, Notfallkontakte und Adressen

Verschiedene ClickUp-Ansichten ermöglichen Ihnen das Auffinden und Sortieren von Personen nach Mitgliedschaftstyp, Mitgliedschaftsform, Mitgliedschaftsprozess, Eintrittsdatum und anderen wichtigen Informationen

Mit dieser Vorlage können Sie ein Mitgliederverzeichnis erstellen, das alles bietet, was Sie brauchen: hervorragende Sichtbarkeit, verbesserte Zusammenarbeit, bessere Vernetzungsmöglichkeiten und schnellen Zugriff auf Mitglieder-ID und Kontaktinformationen.

Wenn Sie den Überblick über Ihre Mitglieder behalten müssen, ist die ClickUp-Vorlage für ein Mitgliederverzeichnis mit Fotos genau das, wonach Sie gesucht haben! Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Unternehmen Kontaktliste Vorlage

ClickUp Firmenkontaktliste Vorlage

Wenn Sie eine geschäftliche Kontaktliste erstellen müssen, ist die Firmenkontaktlisten-Vorlage von ClickUp ist hier, um Ihnen zu helfen, es richtig zu machen.

Diese Vorlage ist eine vorgefertigte Liste, die Ihnen hilft, Ihre Kontakte an einem Ort zu halten.

Sie enthält benutzerdefinierte Felder zur Erfassung von Kontaktinformationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Berufsbezeichnung. Außerdem erhalten Sie benutzerdefinierte Ansichten (z. B. nach Abteilung, Beschäftigungsstatus oder Anfangsdatum), die Ihnen helfen, Kontakte schneller zu finden.

Vereinfachen Sie das Hinzufügen neuer Kontakte zu Ihrer Liste mit der Vorlage für Unternehmenskontaktlisten.

Diese Vorlage eignet sich hervorragend für alle, die den Überblick über ihre persönlichen oder Firmenkollegen behalten möchten, sei es für sich selbst, ein kleines Unternehmen oder eine Organisation auf Unternehmensebene. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Mitarbeiterprofile Vorlage

ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterprofile

Halten Sie die Informationen zu den Mitarbeiterprofilen organisiert und leicht zugänglich mit der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterprofile .

Diese Vorlage hilft Ihnen, den Überblick über die Kontaktinformationen, Berufsbezeichnungen und andere relevante Informationen Ihrer Mitarbeiter zu behalten.

Sie können die Profile nach Abteilung, Kalender oder Aufgabe anzeigen und jedes der sieben Felder anpassen.

Diese Vorlage für Mitarbeiterprofile von ClickUp macht das Speichern, Bearbeiten und Abrufen der Profilinformationen Ihrer Mitarbeiter zu einem schnellen und einfachen Prozess! Diese Vorlage herunterladen

8. Excel Mitarbeiterverzeichnis Tabellenkalkulation von Spreadsheet.com

Ein Mitarbeiterverzeichnis wird verwendet, um Informationen über die Mitarbeiter an einem einzigen Ort zu speichern, auf den die gesamte Organisation Zugriff hat

Das

Excel Mitarbeiterverzeichnis Tabellenkalkulation von Spreadsheet.com

ist eine Tabellenkalkulationsvorlage, die Mitarbeiterdaten wie Namen, Berufsbezeichnungen, Kontaktinformationen, Fähigkeiten, aktuelle Projekte und vieles mehr verfolgt und verwaltet.

Die Vorlage ist einfach zu verwenden und zu ändern, so dass Sie sie an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen können.

Diese Vorlage herunterladen

9. Word Mitarbeiter-Büro-Verzeichnis und Kontaktliste Formular Vorlage von Template.net

Sehen Sie sich Template.net's Liste von Büroverzeichnisvorlagen an

Wenn Sie nach einer supereinfachen Alternative zu Online-Verzeichnissen suchen, könnte Ihnen die

Word Employee Office Directory and Contact List Form Template by Template.net

.

Diese Vorlage ist in den Formaten MS Word, Google Docs und Apple Pages verfügbar.

In der Kalkulationstabelle können Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen in einer Kopfzeile am Anfang der Seite angeben. Geben Sie dann einfach die folgenden Informationen in die Felder des Arbeitsblatts ein:

Name des Mitarbeiters

ID-Nummer

Position

Abteilung

Telefon-Nummer

E-Mail Adresse

Wohnanschrift

Wenn Sie Online- und Cloud-basierte Verzeichnisse vermeiden möchten, ist der Download des Word-Mitarbeiterverzeichnisses von Template.net und die Erstellung einer Formularvorlage für eine Kontaktliste möglicherweise die beste Lösung.

Diese Vorlage herunterladen

10. Airtable Mitarbeiterverzeichnis Vorlage

Ein gemeinsames Verzeichnis für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Behalten Sie den Überblick über ihre Rollen, Anfangsdaten, Geburtstage, Lebensmittelallergien und mehr

Die

Airtable Mitarbeiterverzeichnis Vorlage

ist eine vorgefertigte Tabelle, die dabei hilft, Kontaktinformationen, Berufsbezeichnungen und andere relevante Informationen der Mitarbeiter in einem zentralen Bereich zu speichern.

Die Airtable-Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis enthält die folgenden benutzerdefinierten Felder, die Sie beim Speichern von Mitarbeiterinformationen unterstützen.

Außerdem enthält sie benutzerdefinierte Ansichten, mit denen Sie die benötigten Informationen leicht finden können, z. B. nach Abteilung, Status oder Einstellungsdatum neuer Mitarbeiter. Sie können sogar das integrierte Formular verwenden, um Informationen über neue Mitarbeiter zu sammeln, wie z. B. frühere Erfahrungen.

Wenn Sie schnell einen Weg finden möchten, die relevanten Informationen Ihrer Mitarbeiter zu erfassen, ist die Airtable-Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis eine gute Wahl. Sie ist einfach zu verwenden und anzupassen und kann Ihnen helfen, die Kommunikation, Zusammenarbeit und Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz zu verbessern.

Diese Vorlage herunterladen

Auswahl der besten Verzeichnisvorlage für 2024

Wir haben 10 kostenlose Vorlagen für Verzeichnisse zusammengestellt, die Sie verwenden können, um Kontakte, Kunden und alle Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen zu verwalten.

Egal, ob Sie ein Manager, Geschäftsinhaber oder Personalleiter sind, betrachten Sie dies als Ihre Einkaufsliste für die besten Verzeichnisvorlagen im Jahr '23!

Ganz gleich, ob Sie Informationen für Mitarbeiter, Mitglieder, Kollegen oder fast alle anderen Personen oder Geschäftszwecke speichern möchten, Sie werden wahrscheinlich genau die Funktionen finden, die Sie in einer der zehn besten Vorlagen suchen.

Alle in diesem Artikel aufgeführten Vorlagen können kostenlos verwendet und heruntergeladen werden, also probieren Sie sie aus, um herauszufinden, welche am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Um Ihre Verzeichnisvorlagen zu ergänzen, sollten Sie Folgendes hinzufügen merkblattvorlagen , organigramm-Vorlagen , oder CRM-Alternativen zu Ihrem Steuerhaus.

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben? Testen Sie ClickUp noch heute! Wir haben mehr als 1.000+ Vorlagen, ähnlich wie die oben genannten, mit denen Sie jede Art von Formular oder Dokument erstellen können, die Sie sich vorstellen können.

Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an und sehen Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, mehr zu erreichen!