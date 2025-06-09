Die 10 besten KI-To-do-Liste-Apps und Aufgabenmanager im Jahr 2025

Wenn Sie es jemals schwierig fanden, den Überblick über alles zu behalten, was Sie an einem Tag zu erledigen haben, können KI-To-Do-Liste-Apps Ihnen helfen.

Heutzutage gibt es viele KI-Apps für das Aufgabenmanagement, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer To-dos helfen. Diese bieten wichtige Features wie erweiterte Aufgabenverfolgung, automatische Terminplanung, Aufgabenpriorisierung und intelligente Vorschläge, sodass Sie immer wissen, welche Aufgabe Sie als Nächstes in Angriff nehmen sollten und wie viel Zeit Sie dafür einplanen müssen.

Aber das perfekte tool für To-do-Listen zu finden, ist leichter gesagt als getan. Deshalb haben wir die zehn besten KI-Apps getestet, die Ihnen helfen sollen, Ihre täglichen Aufgaben mühelos zu erledigen, ganz gleich, in welcher Arbeit Sie tätig sind.

Die Ergebnisse werden Sie nicht enttäuschen.

Legen wir los.

Worauf sollten Sie bei KI-Liste-zu-erledigen-App-Apps achten?

Da jeder Mensch andere Bedürfnisse und Gewohnheiten hat, sind nicht alle KI-To-do-Liste-Apps für Sie geeignet. Bei der Auswahl aus der Vielzahl der verfügbaren Optionen sollten Sie meiner Meinung nach folgende Faktoren berücksichtigen:

Optimieren Sie Ihre Aufgabe: Sie möchten die Einarbeitungszeit verkürzen und schnell mit der Nutzung der App beginnen können. Alle Setup-Prozesse sollten einfach und so weit wie möglich mit KI-Automatisierung erfolgen.

Intuitive App-Oberfläche: Diese erleichtert die Navigation und Organisation Ihrer Aufgaben. Sie sollten in der Lage sein, die App zu durchsuchen und sie logisch und schnell zu bedienen.

Integrationen von Drittanbietern: Das tool sollte mit anderer Software in Ihrem täglichen Workflow kompatibel sein, z. B. Gmail oder Slack, und sich mit nur wenigen Klicks einfach integrieren lassen, einschließlich der Einstellung von App-Berechtigungen und der Synchronisierung von Daten.

Datenverwaltungsfunktionen: Die KI-To-do-Liste-Apps, die Sie in Betracht ziehen, sollten Ihnen dabei helfen, Ihre Prozesse zu verfolgen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Sie Ihren Arbeitsablauf optimieren können. Dies kann in Form von regelmäßigen wöchentlichen Updates oder Diagrammen geschehen, die Sie bei Bedarf abrufen können.

Verschlüsselung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Ihre Sicherheit und Privatsphäre müssen unter allen Umständen geschützt werden. Insbesondere sollten Sie über die notwendigen Informationen darüber verfügen, wie die To-do-Liste-App Ihre Aktivitätsdaten verwendet.

Die 10 besten KI-To-Do-Liste-Apps

ClickUp (Bestes KI-Task-Management-Tool)

Starten Sie mit ClickUp Brain Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren zuverlässigen Sparringspartner, Schreiber und Wissensmanager.

ClickUp ist eine All-in-One-To-Do-Listen-App mit vielseitigen Features für Projektmanagement, Zusammenarbeit und Analyse. Mit der ClickUp Online-To-Do-Liste, den Aufgaben, Dokumenten oder Notizen kann ich in jedem Bereich meines Workspace multifunktionale und detaillierte Listen erstellen.

Mit ClickUp Aufgaben kann ich beispielsweise Checklisten zu jeder Aufgabe auf der Plattform hinzufügen und so klare Prozesse für mich und mein Team erstellen. Durch die Einbettung interaktiver Checklisten in ClickUp Dokumente kann ich wiederum die in einem Dokument aufgeführten Aktionspunkte abhaken.

Planen, organisieren und arbeiten Sie gemeinsam an jeder To-do-Liste mit ClickUp-Aufgaben.

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Checklisten über den ClickUp Notepad oder die Browser-Erweiterung zu erstellen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen und meinen Workflow zu unterbrechen.

Wenn ich zu viel im Kopf habe und keine Lust habe, manuell Listen zu erstellen, nutze ich ClickUp Brain. Die App automatisiert die Erstellung von Aufgaben und Unteraufgaben, liefert schnelle Antworten auf Fragen zu Aufgaben und Dokumenten und fasst Aufgabendetails effizient zusammen.

Fassen Sie lange Kommentarthreads mit einem Klick auf eine Schaltfläche mithilfe von ClickUp AI sofort zusammen.

Um die Fähigkeiten dieses KI-Features zu testen, habe ich ein Projekt mit dem Titel „Start einer neuen Marketingkampagne” erstellt und relevante Mitglieder des Teams hinzugefügt, um Ideen und Strategien zu sammeln.

Wir haben unseren Team-Plan, unsere Ziele, die Zielgruppe und den allgemeinen Ansatz für die Kampagne besprochen. Innerhalb eines kurzen Zeitraums begann ClickUp Brain, basierend auf dem Kontext unserer Diskussion, benutzerdefinierte Unteraufgaben vorzuschlagen.

Dazu gehörten Marktforschung, um die Präferenzen der Kunden zu verstehen, die Entwicklung kreativer Inhalte für soziale Medien, die Koordination mit Grafikdesignern zur Erstellung von Werbematerialien und die Einstellung einer Zeitleiste für die Einführung der Kampagne.

Die proaktive Unterstützung optimierte unseren Planungsprozess und listete alle wichtigen Schritte auf, die wir benötigten – das verschaffte uns einen ziemlich guten Vorsprung. Es gibt nichts Besseres als ClickUp, um zu lernen, wie man KI für alltägliche Aufgaben nutzt.

ClickUp Brain MAX – Sprach- und kontextbezogene Text-KI für To-do-Listen

Während ClickUp Brain Ihnen bei der Automatisierung Ihrer To-dos hilft, geht ClickUp Brain MAX noch einen Schritt weiter und bietet einen sprachgesteuerten Desktop-KI-Assistenten, der Ihre Aufgaben, Fristen und den Kontext Ihres Arbeitsbereichs versteht.

Brain Max Aufgabe-Details

Mit Talk to Text können Sie Ihre Zu-erledigen-Elements, Notizen oder Aufgabenaktualisierungen einsprechen, und Brain MAX wandelt sie sofort in ausgefeilte, strukturierte Aufgaben oder Checklisten um – bereit zum Zuweisen, Priorisieren oder Einfügen in ein ClickUp Dokument.

Warum Brain MAX bei der Aufgabe-Verwaltung hilft:

Freisprechfunktion: Diktieren Sie neue Aufgaben oder Aktualisierungen, ohne Ihre Konzentration zu unterbrechen.

Intelligente Verknüpfung: Erwähne Teammitglieder oder Projekte namentlich, um deine Notizen sofort zu verknüpfen.

Kontextbezogene Suche: Rufen Sie verwandte Aufgaben, Dokumente oder Meeting-Notizen auf, ohne Ihre Liste zu verlassen.

Flexible Format: Verwenden Sie natürliche Eingabeaufforderungen wie „Aufzählungspunkt“ oder „Fällig am Freitag“, um Ihre Liste in Echtzeit in Form zu bringen.

Mehrsprachige Ausgabe: Fügen Sie Aufgaben in einer Sprache hinzu und geben Sie sie in einer anderen Sprache aus, ideal für globale Teams.

Beispiel:

„Max, erstelle eine Unteraufgabe, um bis Dienstag die Entwürfe für die Kampagne zu überprüfen.“ ✅ Unteraufgabe erstellt, Frist hinzugefügt, Team benachrichtigt.

Die besten Features von ClickUp

KI Notetaker zur automatischen Dokumentation von Meetings in Apps von Drittanbietern wie Zoom, Teams und Google Meet

Priorisieren Sie Aufgaben anhand von Faktoren wie Wichtigkeit, Dringlichkeit oder Aufwand.

Personalisieren Sie Aufgabe-Typen, indem Sie Ihre Namenskonventionen in ClickUp Benutzerdefinierte Felder integrieren.

Greifen Sie nahtlos von Ihrem Desktop, Mobilgerät oder Browser auf Ihre ClickUp-Liste zu erledigen zu.

Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihre Aufgaben am Ende des Tages mit den KI-gestützten Standups von ClickUp zusammenfassen.

Organisieren Sie Projekte mit Listen, Unteraufgaben und Fristen und verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit tools wie Gantt-Diagrammen oder Kanban-Boards.

Vorgefertigte To-do-Liste-Vorlagen mit KI-Funktion zur Verwaltung von Aufgaben in einem lebenden Dokument. Starten Sie mit der ClickUp-To-do-Liste-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Führen Sie eine fortlaufende Liste mit ClickUp's To-do-Liste-Vorlage.

Limit von ClickUp

Derzeit sind nicht alle ClickUp-Features in der mobilen App verfügbar.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.100 Bewertungen)

2. TimeHero (Am besten geeignet für die Verwaltung und Automatisierung von Team-Aufgaben mit Einblicken in Muster der Produktivität)

via TimeHero

TimeHero ist ein intelligentes tool zur Aufgabenplanung und -verwaltung. Es ermöglicht die Planung, Verwaltung und Automatisierung von täglichen Arbeitselementen, Projekten und Kalenderereignissen – alles an einem Ort. Es hat Aufgaben automatisch in meinen Kalender eingeplant, basierend auf meinen Terminen, Prioritäten und meiner Verfügbarkeit.

TimeHero lieferte mir auch Einblicke in die Produktivität meines Teams. Ich konnte die Kapazitäten meiner Teammitglieder in Ansicht, Ad-hoc-Aufgaben einfach zuweisen und andere in Aufgaben-Chats @erwähnen – ohne Check-ins oder Update-Meetings. Das macht die Automatisierung von Aufgaben mit KI ziemlich einfach.

Die besten Features von TimeHero

Starten Sie einen Timer von überall aus und erledigen Sie den ganzen Tag über mehrere Aufgaben gleichzeitig; greifen Sie auf detaillierte und hilfreiche Timesheets zu.

Verwenden Sie Workflow-Vorlagen , um Ihre üblichen To-do-Listen schnell zu erstellen; verknüpfen Sie Start- und Fälligkeitstermine mit anderen Aktivitätsprotokollen oder Ereignissen.

Erhalten Sie intelligente Benachrichtigungen, die Sie über bevorstehende Termine, Änderungen im Tagesplan und abgeschlossene Aufgaben informieren.

Limitations von TimeHero

Das tool kann keine programmierten oder automatischen Updates oder Erinnerungen per E-Mail versenden, da es über keine koordinierte Liste verfügt.

Benutzer haben berichtet, dass sie manchmal Probleme hatten, Aufgaben und Unteraufgaben zu finden.

Preise für TimeHero

Basic: 5 $ pro Benutzer und Monat

Professional: 12 $ pro Monat und Benutzer

Premium: 27 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu TimeHero

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Trello (am besten geeignet für anpassbare To-do-Listen und Aufgabenverwaltung mithilfe eines Kanban-Board-Systems)

via Trello

Nachdem ich Trello ausprobiert habe, verstehe ich, warum es als sofort bevorzugt für die Verwaltung von Aufgaben gilt. Die benutzerfreundliche, optisch ansprechende Oberfläche basiert auf dem Kanban-System, bei dem To-dos als Karten auf einer Tafel dargestellt werden.

Ich konnte bestimmte Aufgaben auf einzelnen Karten festhalten und sie mit Fälligkeitsterminen, Anhängen und Beschreibungen benutzerdefiniert anpassen, sodass ich immer einen klaren Überblick darüber hatte, was ich wann zu erledigen hatte.

Mit den Power-Ups von Trello konnte ich meine Boards auch an spezifische Bedürfnisse anpassen, z. B. durch Hinzufügen einer Kalender-Ansicht, durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben oder durch Integrieren von Drittanbieter-Apps wie Whereby und OneDrive.

Allerdings wirkt sie eher einfach und ich glaube nicht, dass sie für komplexere Projekte geeignet wäre.

Die besten Features von Trello

Behalten Sie mit der Zeitleiste die Nachverfolgung über alle Karten, führen Sie Befehle aus und legen Sie automatisierte Regeln für fast alle Aktionen auf der Plattform fest.

Verwalten Sie mit nur wenigen Klicks die Berechtigungen für die Inhaltsverwaltung Ihres Boards und verwalten Sie Team-Mitglieder ganz einfach in Echtzeit.

Teilen Sie komplexe Aufgaben mithilfe der Checkliste auf derselben Karte in kleinere Einheiten auf, um Aufgaben mithilfe von KI effizient zu unterteilen.

Limit von Trello

Die jüngste Aktualisierung der Richtlinien beschränkt die Zusammenarbeit auf nur zehn Mitglieder pro Board, was die Nützlichkeit für größere Teams einschränkt.

Bei sehr komplexen Projekten kann das Karte-System schwierig zu verwalten und zu verstehen sein.

Preise für Trello

Free: 0 $

Standard: 6 $ pro Monat und Benutzer

Premium: 12,50 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: 17,50 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 13.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.100 Bewertungen)

4. Asana (Am besten geeignet für die Optimierung von Aufgabe-Workflow und Projekt-Workflow in einer visuell intuitiven Benutzeroberfläche)

via Asana

Asana ist eine Projektmanagement-Software, die man kaum übersehen kann. Sie ist bekannt für ihre übersichtliche und dynamische Benutzeroberfläche und ihre robusten KI-Features, die dabei helfen, Arbeit effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu verwalten.

Sie können Mitgliedern des Teams Aufgaben mit Fälligkeitsdatum zuweisen, Kommentare oder Anweisungen hinzufügen und Dateien für zusätzlichen Kontext anhängen, sodass die gesamte zugehörige Kommunikation an einem Ort organisiert bleibt.

Mit dem Projektmanagement-Tool können Sie auch zwischen verschiedenen Layouts wechseln, um To-do-Listen auf verschiedene Arten in Ansichten anzuzeigen, darunter Kanban-Board, Gantt-Diagramm, Liste, Kalender oder Zeitleiste.

Die besten Features von Asana

Fügen Sie Ihren To-do-Listen Beschreibungen hinzu, damit Sie Ihre Arbeit sortieren, filtern und automatisch zu Berichterstellung verarbeiten können.

Erstellen Sie Vorlagen für häufige Aufgaben oder Liste-Typen, von Arbeitsanfragen bis hin zu Aktionspunkten für Meetings.

Erhalten Sie eine Zusammenfassung der Ereignisse in einem Portfolio, Projekt oder einer Aufgabe, um mit Asana KI auf dem Laufenden zu bleiben.

Limit-Einschränkungen von Asana

Die Benachrichtigungen könnten individueller angepasst werden – beispielsweise können Benutzer nicht festlegen, dass sie Benachrichtigungen für Aufgaben erhalten möchten, die für sie freigegeben wurden, aber nicht für alle Aufgaben in ihrem Arbeitsbereich.

Es fehlt eine Option, um Elemente auf der Liste zu erledigen manuell zu priorisieren.

Preise für Asana

Persönlich: 0 $

Starter: 13,49 $ pro Monat und Benutzer

Erweitert: 30,49 $ pro Monat und Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 12.700 Bewertungen)

5. Monday.com (Am besten geeignet für die Automatisierung von Arbeitsabläufen mit einem starken Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und visuelle Benutzerdefinierung)

via Monday

Monday. com bietet eine äußerst visuelle und flexible Plattform, die sich an verschiedene Workflows und Projekt-Typen anpassen lässt.

Das Erstellen von Aufgaben war ganz einfach. Ich konnte anpassbare Vorlagen verwenden oder eine laufende Liste von Grund auf in einem Dokument für die Arbeit am Montag erstellen und Spalten für Status, Fristen, Prioritätsstufen und mehr hinzufügen.

Ich konnte auch entscheiden, wie ich den Fortschritt des Projekts nachverfolgen wollte, sei es über einen Kalender, eine Zeitleiste, ein Gantt-Diagramm oder eine Kanban-Ansicht. Wenn meine Teammitglieder eine freigegebene Aufgabe hatten, konnten sie jeweils ihre Ansichten hinzufügen.

Monday.com – die besten Features

Passen Sie Ihre Dashboards mit einer Vielzahl von Widgets an, darunter das Widget „To-Do-Liste“, in dem Sie Aufgaben hinzufügen und abhaken können, bis alles abgeschlossen ist.

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Termine näher rücken, damit Sie sicher sein können, dass Sie alles rechtzeitig erledigt haben.

Priorisieren Sie Ihre Arbeit anhand von anstehenden Fälligkeitsdaten, aktuellem Status oder ganz nach Ihren Wünschen.

Einschränkungen von Monday.com

Benutzer haben bemängelt, dass es nicht möglich ist, mehrere Dashboards automatisch zu einem bestimmten Ordner hinzuzufügen, was sich negativ auf ihre Analyseerfahrung auswirkt.

Es fehlt eine detaillierte Kontrolle über Berechtigungen und Zugriffsebenen für Gastbenutzer, was für die Verwaltung von Listen und Projekten mit sensiblen Informationen nicht ideal ist.

Preise für Monday.com

kostenlos: 0 $

Basis: 12 $ pro Monat und Platz

Standard: 14 $ pro Monat und Platz

Pro: 24 $ pro Monat und Platz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.800 Bewertungen)

6. Tara AI (Am besten geeignet für KI-gestütztes Aufgabenmanagement und agile Projektplanung für Softwareentwicklungsteams)

via Tara KI

Tara AI wurde speziell für Softwareteams entwickelt und bietet eine einzigartige Kombination aus agiler Projektplanung und Aufgabe-App.

Eines der wichtigsten Highlights von Tara AI ist die Fähigkeit, Sprints auf der Grundlage von Verlaufsdaten vorherzusagen und zu planen. Ich fand dies unglaublich nützlich, da ich dadurch Ressourcen effektiver zuweisen, potenzielle Engpässe vorhersehen und sicherstellen konnte, dass meine To-dos im Zeitplan blieben und die Fristen eingehalten wurden.

Die Zusammenarbeit im Team innerhalb von Tara AI ist ebenfalls unkompliziert und effizient. Mit dem Editor können Sie ganz einfach Aufgaben zuweisen, Kommentare hinterlassen und relevante Dokumente anhängen, sodass Ihr Team immer auf der gleichen Seite ist.

Die besten Features von Tara /AI

Nutzen Sie die praktische Kanban-Ansicht, um Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt des Projekts zu überwachen.

Führen Sie wöchentliche und tägliche Stand-up-Meetings durch, um den Fortschritt Ihres Teams im Vergleich zum Plan zu sehen.

Profitieren Sie von der 2-Wege-Synchronisierung mit GitHub, Trello und Asana sowie dem Import von Aufgaben. Aktualisierungen von Aufgaben auf einer beliebigen Plattform werden in allen synchronisierten tools übernommen.

Einschränkungen von Tara KI

Es gibt keinen kostenlosen Plan und auch keine kostenlose Testversion.

Während des automatischen Sprint-Managements werden die Überlastungspunkte nicht entsprechend aktualisiert, wenn Aufgaben fertiggestellt und zwischen Sprints verschoben werden.

Preise für Tara KI

Insights Core: 25 $ pro Monat und Mitwirkendem (jährliche Abrechnung)

Insights Plus: 35 $ pro Monat und Mitwirkendem (jährliche Abrechnung)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Tara KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Notion AI (Am besten geeignet für einen vielseitigen All-in-One-Arbeitsbereich mit KI-gestützter Textverarbeitung und Aufgabenorganisation)

via Notion KI

Der Einstieg in Notion AI war eine spannende Erfahrung, da diese App die Vielseitigkeit des All-in-One-Workspace von Notion mit der Leistungsfähigkeit von KI kombiniert.

Der KI-Assistent kann Ihnen dabei helfen, automatisch To-do-Listen aus Meeting-Notizen, Aufzeichnungen von Verkaufsgesprächen usw. zu erstellen. Natürlich können Sie auch auf herkömmliche Weise eine Kontrollkästchen-Liste erstellen, indem Sie einen Listenblock in Notion hinzufügen. Es gibt auch einen Slash-Befehl, mit dem Sie dies schnell erledigen können.

Damit können Sie Fristen für ganze Listen oder einzelne Elemente in der Liste hinzufügen, Aufgaben an Personen zuweisen und den Fortschritt mit einem Status-Feld nachverfolgen. Sie können den KI-Writer auch dazu nutzen, Ideen und Elemente für Listen zu sammeln oder To-do-Listen für bestimmte Aufgaben automatisch auszufüllen.

Darüber hinaus finden Sie in Notion verschiedene Beispiele und Vorlagen für To-do-Listen, mit denen Sie Aufgaben effektiv organisieren und priorisieren können.

Die besten Features von Notion KI

Erstellen und übersetzen Sie Listen auf Japanisch, Spanisch, Deutsch und in weiteren Sprachen.

Erlauben Sie anderen, Kommentare oder Vorschläge zur Bearbeitung Ihrer Liste zu machen; tippen Sie einfach die Taste @, um sie zu benachrichtigen.

Lassen Sie die automatische Ausfüllfunktion in wenigen Minuten Hunderte von Dokumenten durchlaufen und erstellen Sie Listen, Erkenntnisse, Zusammenfassungen und vieles mehr.

Limit von Notion /AI

Es gibt kein integriertes tool für die Berichterstellung, was Ihre Möglichkeiten zur Nachverfolgung Ihrer Projekte einschränkt.

Die KI-Feature kostet zusätzlich 10 US-Dollar pro Monat und Benutzer, was für Teams teuer werden kann.

Preise für Notion KI

Free

Plus: 12 $ pro Monat und Platz

Geschäft : 18 $ pro Monat und Platz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Trevor KI (Am besten geeignet für die gemeinsame Aufgabe mit Integrationsfunktionen)

via Trevor KI

Der letzte Punkt auf unserer Liste der KI-Task-Manager-Apps ist Trevor AI, ein intelligenter Assistent für die tägliche Planung. Mit dieser App konnte ich Aufgaben in einer Liste organisieren, farbige Beschreibungen und Notizen hinzufügen und Drittanbieter-Software wie Google Kalender integrieren, um meine Termine, Meetings und Aktivitäten zu synchronisieren.

Trevor AI lieferte mir auch personalisierte Vorschläge für meine Terminplanung und half mir so, meine Aufgaben im Griff zu behalten. Die App gab mir detaillierte Analysen darüber, wie ich meine Zeit verbrachte und was ich tun konnte, um meine To-do-Liste so optimal wie möglich abzuarbeiten.

Die besten Features von Trevor KI

Nutzen Sie die vorausschauenden KI-Funktionen, um die Dauer von Aufgaben anhand Ihrer Verfügbarkeit und Ihres bisherigen Verhaltens genau einzuschätzen.

Erhalten Sie per E-Mail umsetzbare Vorschläge zur Verbesserung Ihres Plans, die speziell auf Sie zugeschnitten sind.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre aktuelle Aufgabe, indem Sie einen Timer und ein Notiz-Feld im Fokusmodus verwenden.

Einschränkungen von Trevor KI

Sie basieren auf Cloud-Synchronisation, was ihre Funktion ohne Internetverbindung limitiert.

Für alles, was über den grundlegenden Plan hinausgeht, benötigen Sie den kostenpflichtigen Tarif.

Preise für Trevor KI

Free: 0 $

Pro Plan: 3,99 $ pro Monat

Trevor KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Taskade (Am besten geeignet für Echtzeit-Workspace für Aufgaben, Notizen und Zusammenarbeit per Video)

via Taskade

Taskade ist eine KI-gestützte Notiz-App zum Erstellen von Inhaltskalendern, Flussdiagrammen, Projektsprints und sogar SOPs – alles in einer einzigen, intuitiven Benutzeroberfläche. Sie bietet bis zu 1 TB Speicher für Dateien.

Es ist ziemlich cool, wie die KI-Agenten von Taskade ständig die Prioritäten von Aufgaben bewerten und in Echtzeit dynamische Verbindungen und Hierarchien zwischen den Aufgaben erstellen. Mit diesem Feature wissen Sie immer, welche Aufgaben Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern und in welchem Zusammenhang sie mit dem Projekt stehen.

Die besten Features von Taskade

Visualisieren Sie Ihre Listen in mehreren Dimensionen – Tabellen, Tafeln, Listen, Mindmaps, Kalendern und mehr.

Brainstormen, skizzieren und notieren Sie alles für Ihre Aufgaben und Notizen mit einem KI-Schreib- und Aufgabeassistenten.

Freigeben Sie Ihre Arbeit ganz einfach mit Teams, Kunden und Gästen; chatten und arbeiten Sie nahtlos über Web, Mobilgeräte und Desktop zusammen.

Limitations von Taskade

Es fehlen erweiterte Optionen wie das Hinzufügen von Bildern und Videos oder das Erstellen komplexer Tabellen.

Die Format kann eine Herausforderung sein, wenn Sie nicht mit Markdown-kompatiblen Editoren vertraut sind.

Preise für Taskade

Free: 0 $

Taskade Pro: 10 $ pro Monat und Benutzer

Taskade for Teams: 20 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Taskade

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Motion (Am besten geeignet für die Erstellung adaptiver Workflows und die automatisierte Aufgabe-Planung)

via Motion

Motion ist ein KI-Assistent mit einem dynamischen Planungsfeature. Immer wenn ich meine Aufgaben, Termine und Meetings in die Plattform eingebe, organisiert die KI für Zeitmanagement automatisch meinen Zeitplan, um sicherzustellen, dass ich optimal Arbeit leisten kann.

Im Gegensatz zu einigen anderen KI-Taskmanagern passt sich Motion in Echtzeit an Änderungen an. Beispiel: Wenn beispielsweise ein Meeting verschoben wird oder eine neue Aufgabe hinzukommt, passt es meinen Tagesplan neu an, sodass alles untergebracht werden kann, ohne dass ich manuell Anpassungen vornehmen muss.

Außerdem wurde auf meinem Bildschirm ein kleines Banner angezeigt, das als Erinnerung an mich diente, Ablenkungen zu vermeiden – ein Feature, das in dieser Motion-Rezension erwähnen sollte.

Die besten Features von Motion

Erstellen Sie tägliche oder wöchentliche Aufgaben und blockieren Sie entsprechend Zeit in Ihrem Kalender, um diese zu erledigen.

Erstellen Sie detaillierte Notizen und speichern Sie Informationen zu Ihren To-do-Listen, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Verschieben Sie Ihre Aufgaben mit einem Klick, wenn kurzfristig ein Meeting oder ein dringender Auftrag dazwischenkommt.

Bewegungseinschränkungen

Sie können Aufgaben nicht duplizieren, sondern müssen sie von Grund auf neu erstellen.

Es gibt keine Option, Workspaces alphabetisch oder durch manuelles Neuanordnen zu organisieren.

Es gibt keinen kostenlosen Plan, nur eine kostenlose Testversion.

Bewegungsbasierte Preisgestaltung

Einzelperson: 34 $ pro Monat

Team: 20 $ pro Monat und Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 40 Bewertungen)

Verbessern Sie Ihre Liste und Aufgabenverwaltung mit einem KI-Assistenten

Eine gut ausgewählte KI-gestützte App kann Ihnen dabei helfen, Ihre Liste zu erledigen und ein für alle Mal maximale Produktivität zu erreichen. Die besten Apps bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit, Intuitivität, Flexibilität, Sicherheit und Integration von Drittanbietern, sodass Sie das Tool für sich arbeiten lassen können und nicht umgekehrt.

KI ist zweifellos ein Game-Changer für die Produktivität. Unabhängig von Ihrem Arbeitsalltag kann sie Ihnen helfen, Zeit zu sparen und Ihre Energie auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren. KI-Liste-Apps können Ihren Workflow optimieren, indem sie Aufgaben priorisieren und Ihnen jede Woche mehrere Stunden Zeit zurückgeben.

