die 10 besten Mitarbeiterportal-Softwareprogramme im Jahr 2025

In den geschäftigen Fluren moderner Arbeitsplätze, wo Zeitzonen verschwimmen und Zusammenarbeit Grenzen überschreitet, ist die effektive Verwaltung Ihres Teams nicht mehr nur eine Aufgabe, sondern eine Kunst. Als HR-Experte ist es unmöglich, alles alleine zu bewältigen – Onboarding, Verwaltung von Sozialleistungen, Leistungsbeurteilungen und vieles mehr. Mitarbeiterverwaltungssoftware ist Ihr Co-Pilot, wenn Sie Elemente aus einer endlosen Liste abhaken.

Ein effektives Mitarbeiterportal kann mehr als nur Informationen speichern: Es kann Mitarbeiter aktiv einbinden.

Nicht viele Unternehmen verfolgen, wie engagiert ihre Mitarbeiter sind, aber ein kleiner Test hat gezeigt, dass dies eine gute Idee sein könnte. Als ein Unternehmen die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz steigerte, blieben weniger Mitarbeiter der Arbeit fern und die Fehlzeiten sanken um 27,5 %.

Das richtige Self-Service-Portal für Mitarbeiter kann die Effizienz einer Personalabteilung transformieren, tägliche Aufgaben reibungsloser und übersichtlicher gestalten und gleichzeitig dazu beitragen, dass die Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit haben. Im Laufe des letzten Jahres haben wir bei ClickUp die 10 besten Mitarbeiterportal-Softwareoptionen für 2024 getestet und eine Liste zusammengestellt, die jeweils aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurden, die Produktivität, Kommunikation, das Engagement und das gesamte Personalmanagement innerhalb eines Unternehmens zu verbessern.

Von No-Code-Tools zum Erstellen von Mitarbeiterportalen bis hin zu Wissensmanagement- und HR-Workflow-Software – dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Bewertung von Softwareoptionen mit schnellen Übersichten über die Stärken, Preise, Kernfunktionen und Integrationen der einzelnen Tools.

Aber zuerst sollten Sie sich mit den wichtigsten Aspekten einer Mitarbeiterportal-Software vertraut machen.

Was sollten Sie bei einer Mitarbeiterportal-Software beachten?

Basierend auf unseren Untersuchungen sollte eine Mitarbeiterportal-Software alle oder zumindest einige der folgenden Features enthalten:

Dokumentenverwaltung: Suchen Sie immer nach Tools, mit denen Sie routinemäßige HR-Dokumente wie Steuerformulare, Gehaltsabrechnungen, Angebotsschreiben und Leistungsübersichten mühelos zusammenstellen können. Sie möchten sich nicht merken müssen, welche Informationen in welchem Tool gespeichert sind – konsolidieren Sie sie, damit sie schnell auffindbar sind

Wissen freigeben: Suchen Sie nach einer Plattform mit einer freigebaren Wissensdatenbank , die Unternehmenshandbücher, Richtlinien, Schulungsmaterialien und andere wichtige Informationen enthält, um den Mitarbeitern das Leben zu erleichtern

Verteilung von Ankündigungen: Für eine effektive Kommunikation auf allen Ebenen des Unternehmens wählen Sie ein Tool, mit dem Sie Unternehmensankündigungen, Erinnerungen und Benachrichtigungen einfach freigeben können

Mitarbeiterverzeichnis: Sie sollten in der Lage sein, Kontaktinformationen, Titel, Speicherorte und mehr an einem zentralen Ort zu speichern. So können Sie Kollegen aus verschiedenen Abteilungen und an verschiedenen Standorten leicht finden und mit ihnen in Verbindung treten

Verwaltung von Sozialleistungen: Suchen Sie nach Tools, die Selbstbedienungsoptionen für Mitarbeiter zur Anmeldung und Verwaltung von Unternehmensleistungen bieten

Integrationen: Prüfen Sie, ob das Tool mit Ihrer bestehenden HRMS-Software, Ihrer Lohnbuchhaltungssoftware und anderen Tools für den Geschäftsbetrieb integriert werden kann, um einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten

Vorlagen : Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher und Onboarding-Vorlagen bietet, um HR-Prozesse zu vereinfachen und die Konsistenz im gesamten Unternehmen sicherzustellen

Benutzerfreundliche Oberfläche: Mitarbeiter nehmen eine Plattform, die einfach zu bedienen ist, eher an

Viele Software-Tools für Mitarbeiterportale sind für große Unternehmen konzipiert, mit vielen Features und hohen Kosten (den Preis erfahren Sie erst, wenn Sie alle Hürden genommen haben). Es gibt bessere Alternativen, die erschwinglich und einfacher zu bedienen sind.

Die 10 besten Mitarbeiterportal-Softwareprogramme für dieses Jahr

Hier sind die besten Mitarbeiterportal-Softwareoptionen für dieses Jahr. Sie haben es in unsere Liste geschafft, weil sie die Verwaltung und Verbindung mit Ihren Mitarbeitern erheblich vereinfachen.

Beginnen wir mit dem Favoriten – ClickUp!

1. ClickUp – Am besten für sicheren Mitarbeiterzugriff

Mir gefällt die Personalverwaltungsplattform von ClickUp am besten, weil sie alles an einem Ort übersichtlich und leicht zugänglich macht. Es ist, als hätte man eine super organisierte Personalabteilung in einem einzigen Computerprogramm!

Organisieren und optimieren Sie Ihre HR-Prozesse mit der Personalplattform von ClickUp

Vereinfachen Sie das tägliche Personalmanagement und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, unterstützen Sie die Mitarbeiterentwicklung oder finden Sie neue Wege, um Ihr Team zu motivieren – ClickUp macht all das mühelos und reduziert Ihre Workload!

Dokumentenmanagement

Mit ClickUp Docs können Sie alle wichtigen HR-Dokumente an einem Ort speichern, z. B. Onboarding-Anleitungen, Mitarbeiterhandbücher und Unternehmensrichtlinien.

Erstellen Sie Dokumente zu HR-Prozessen und arbeiten Sie mit Ihrem Team in ClickUp Docs zusammen

ClickUp-Dokumente können Ihnen auch helfen:

Erstellen, bearbeiten und geben Sie Dokumente für Ihr Team frei. Ob Sie nun Unternehmensrichtlinien, Mitarbeiterhandbücher oder Prozessrichtlinien entwerfen – mehrere Teammitglieder können in Echtzeit gemeinsam daran arbeiten

Verfolgen Sie Änderungen und verwalten Sie verschiedene Versionen von Dokumenten. Wenn Sie HR-Richtlinien oder -Verfahren aktualisieren, können Sie bei Bedarf ganz einfach zu früheren Versionen zurückkehren und die Änderungen vergleichen

Kontrollieren Sie, wer bestimmte Dokumente anzeigen, bearbeiten oder kommentieren darf. Für HR-Zwecke bedeutet dies, dass Sie sensible Informationen (wie Mitarbeiterverträge oder Leistungsbeurteilungen) sicher aufbewahren und nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich machen können

Einfache Integration mit anderen Tools wie wie ClickUp Aufgaben und ClickUp Erinnerungen und Workflows. Wenn Sie beispielsweise den Onboarding-Prozess für einen neuen Mitarbeiter besprechen, können Sie mit ClickUp Aufgaben den für die verschiedenen Schritte verantwortlichen Team-Mitgliedern Aufgaben zuweisen

Automatisierung von Routinearbeiten

Wenn das alles nach viel (manueller) Arbeit klingt, probieren Sie den AI Writer for Work von ClickUp Brain aus, um Teile davon zu automatisieren.

Optimieren Sie HR-Prozesse und Mitarbeitermanagement mit ClickUp Brain erheblich

ClickUp Brain kann Ihnen dabei helfen, Ideen für die Erstellung von HR-Dokumentationen wie Mitarbeiterhandbüchern zu sammeln, die Sprache und den Tonfall formeller E-Mails und Memos zu optimieren, lange Kommentar-Threads zusammenzufassen, um wichtige Informationen für datengestützte Entscheidungen zu präsentieren, und vieles mehr.

Sie können auch die integrierten Automatisierungen von ClickUp verwenden oder mit ClickUp Brain benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen, um:

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Genehmigung von Urlaubsanträgen, die Aktualisierung von Urlaubsguthaben und die Nachverfolgung von Abwesenheiten

Vereinfachen Sie den Onboarding-Prozess , indem Sie wichtige Dokumente automatisch versenden, IT-Ressourcen bereitstellen und Schulungssitzungen für neue Mitarbeiter planen

Erfassen Sie die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter, verwalten Sie Schichten und automatisieren Sie Anwesenheitsprozesse für die Lohnabrechnung

Vorlagen für Prozesse

ClickUp verfügt über eine Bibliothek mit kostenlosen HR-Vorlagen, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Das bedeutet, dass Sie nicht alles von Grund auf neu erstellen müssen, was Ihnen viel Zeit und Aufwand spart.

Die Vorlage "ClickUp-Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren" kann Ihnen beispielsweise dabei helfen, die wichtigen Dokumente Ihres Unternehmens besser zu organisieren und zu kommunizieren.

Diese Vorlage herunterladen Kommunizieren Sie die Mission, die Verfahren und die Erwartungen Ihres Unternehmens mit den ClickUp-Vorlagen für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren

Mit dieser Vorlage können Sie alle wichtigen Mitarbeiterinformationen an einem Ort speichern, von den ersten Schritten (Onboarding) bis hin zu allen Unternehmensregeln (Richtlinien). Jeder kann die neuesten Informationen leicht finden, und das Hinzufügen neuer Informationen ist mit dem Wachstum Ihres Unternehmens ganz einfach.

Die Vorlage "ClickUp-Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren" bietet:

17 Abschnitte mit detaillierten Informationen , wie z. B. eine Willkommensnotiz, eine Beschreibung des idealen Teammitglieds, Details zur Einarbeitung, Unternehmenskultur, Arbeitsplatzrichtlinien usw.

Ein anpassbares Deckblatt zum einfachen Ausdrucken oder Speichern im PDF-Format

Ein Dashboard auf der Startseite, das alle Unterseiten anzeigt und Platz für die Zuweisung von Eigentümern und Mitwirkenden der einzelnen Bereiche bietet

Sie können über 100 integrierte ClickUp-Automatisierungen verwenden oder benutzerdefinierte Automatisierungen erstellen. Ihr Team wird die Zeitersparnis durch die Automatisierung und Vorlagenerstellung für sich wiederkehrende Aufgaben zu schätzen wissen, sodass es sich auf strategische HR-Initiativen konzentrieren kann.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen Features von ClickUp vertraut zu machen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ pro Benutzer und Monat

Business: 12 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Workspace-Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Simpplr – Am besten geeignet für die Verbesserung der internen Kommunikation

via Simpplr

Simpplr ist wie ein digitales Schwarzes Brett für Ihr Unternehmen. Damit können Sie Ankündigungen, Kalender und Möglichkeiten zum Feedback und zur Anerkennung von Kollegen auf einer Plattform veröffentlichen.

Die Plattform personalisiert Ihren Feed, sodass Ihnen nur die Updates angezeigt werden, die für Sie von Interesse sind. Sie können Beiträge nach Themen, Beliebtheit oder Ihren eigenen Auswahlkriterien anzeigen lassen.

Der KI-Assistent von Simpplr ist wie eine Super-Suchmaschine für die Arbeit. Sie benötigen eine Datei? Sie kommen bei einer HR-Aufgabe nicht weiter? Fragen Sie einfach den Assistenten, und er hilft Ihnen, das Gesuchte zu finden oder sogar Workflows zu starten. Dieser digitale Hub ermöglicht Mitarbeitern den einfachen Zugriff auf Unternehmensankündigungen, Kalender, Feedback-Sammlungen und die Anerkennung von Kollegen.

Die besten Features von Simpplr

Halten Sie Ihre Mitarbeiter mit den neuesten Unternehmensnachrichten direkt im Firmenintranet auf dem Laufenden

Verbinden Sie sich mit Mitarbeitern über Mobilgeräte, Desktops, Chat, E-Mail und digitale Displays

Stärken Sie Ihre Führungskräfte mit Engagement-Daten und umsetzbaren Empfehlungen

Limits von Simpplr

Verfügt über keine integrierte Lösung für Wissens- und Inhaltsmanagement. Hierfür benötigen Sie weitere Integrationen

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Störungen bei der Genauigkeit des KI-Assistenten

Preise für Simpplr

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Simpplr

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

3. Guru – Am besten für Wissensmanagement und das Freigeben von Informationen

via Guru

Wenn Sie auf der Suche nach einer KI-gestützten Unternehmenssuche, Wissensdatenbank und Intranet-Software in einem sind, sollten Sie Guru in Betracht ziehen. Das Herzstück von Guru ist sein KI-gestütztes Wissensmanagementsystem, das sich problemlos in bestehende Workflows integrieren lässt.

Es reduziert den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen. Die Fähigkeit des Tools, Wissen in Echtzeit zu erfassen und zu organisieren, stellt sicher, dass Teams immer mit den neuesten Daten ausgestattet sind, was die Entscheidungsprozesse verbessert.

Außerdem kann sie nachverfolgen, wie Mitarbeiter die Wissensdatenbank nutzen. Durch die Analyse dieser Muster können Sie Informationslücken identifizieren und schließen.

Die besten Features von Guru

Integrieren Sie Tools für die Zusammenarbeit wie Slack, um relevante Informationen innerhalb von Workflows bereitzustellen

Verwenden Sie die Überprüfungsfunktion, um sicherzustellen, dass die gespeicherten Informationen immer aktuell und korrekt sind

Nutzen Sie KI-gestützte Such- und Empfehlungsfunktionen, um Wissenslücken und doppelte Inhalte zu identifizieren und Mitarbeiter mit Fachexperten zu verbinden

Guru-Limits

Die mobile Anwendung ist im Vergleich zur Desktop-Version möglicherweise weniger intuitiv, was den Zugriff von unterwegs einschränken kann

Einige Benutzer könnten die Benutzeroberfläche zunächst als schwierig empfinden. Sie benötigen möglicherweise etwas Zeit, um alle Features zu erlernen

Guru-Preise

Kostenlose Testversion für 30 Tage

All-in-One : 15 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Experten

G2: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

4. Dayforce HCM – Am besten für umfassendes Personalmanagement geeignet

via Dayforce HCM

Dayforce HCM bietet Ihnen alles, was Sie für das Human Capital Management benötigen. Es begleitet Personalabteilungen durch den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus, von der Einstellung bis zum Ausscheiden. Es vereint Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Workforce Management und Talentmanagement in einer einheitlichen Anwendung.

Die Plattform bietet Echtzeit-Zugriff auf alle HR-Daten über eine einzige Oberfläche und erleichtert so die Suche nach Kandidaten, die mühelose Einarbeitung, eine ausgewogene Terminplanung, die Mitarbeiterentwicklung, die Verwaltung von Zahlungen und Sozialleistungen.

Außerdem verbessert sie die Self-Service-Erfahrung durch ein benutzerfreundliches, benutzerdefiniertes Mitarbeiterportal. Dieses Portal hilft Mitarbeitern dabei, Routineaufgaben selbst zu erledigen, was den HR-Teams viel Zeit spart.

Die besten Features von Dayforce HCM

Optimieren Sie die Gehaltsabrechnung in über 200 Ländern und Gebieten und vereinfachen Sie Prozesse

Setzen Sie KI für fundierte Einstellungsentscheidungen, Workflow-Optimierung und effektive Mitarbeiterbindung ein

Integrieren Sie Datenschutzkontrollen für die Sicherheit Ihrer Daten und legen Sie Sicherheit auf jeder Ebene als Priorität fest

Limits von Dayforce HCM

Es können umfangreiche, unlesbare Berichte erstellt werden

Das Self-Service-Mitarbeiterportal gilt als veraltet

Preise für Dayforce HCM

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Dayforce HCM

G2: 4,2/5 (über 750 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 950 Bewertungen)

5. Deel – Am besten geeignet für globale Gehaltsabrechnung und Compliance

via Deel

Die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen und Compliance in verschiedenen Ländern kann schwierig sein, wenn wir weiterhin remote arbeiten. Deel vereinfacht diesen Prozess, sodass Sie sich auf Ihre Kerngeschäftsaktivitäten konzentrieren können, ohne sich um die Komplexität des internationalen Personalmanagements kümmern zu müssen.

Die Plattform bietet Unterstützung für mehrere Währungen und globales Gehaltsabrechnungsmanagement in über 150 Ländern, ohne dass Sie sich einzeln mit den komplizierten Gehaltsabrechnungsvorschriften jedes Landes auseinandersetzen müssen. Mit Deel können Sie auch Verträge für alle Ihre Remote-Mitarbeiter erstellen, egal ob es sich um Vollzeitmitarbeiter, Auftragnehmer oder Freiberufler handelt.

Mit integrierten anpassbaren Vorlagen können Sie sicher sein, dass alle Ihre Verträge den lokalen Gesetzen entsprechen, unabhängig davon, wo sich Ihre Mitarbeiter befinden.

Die besten Features

Bieten Sie rund um die Uhr Kundensupport für globale Aktivitäten

Automatisieren Sie Rechnungsstellung und Abbuchungen

Erhalten Sie Echtzeit-Sichtbarkeit auf Personaldaten, einschließlich Mitarbeiterzahl, Gehaltsabrechnung und anderen wichtigen Metriken

Deel-Limits

Der Zugriff auf einige Features in Europa ist limitiert

Preise von Deel

Deel HR: Kostenlos

Deel Engage : 20 $ pro Mitarbeiter und Monat

Deel US Payroll : 19 $ pro Mitarbeiter und Monat

Deel Payroll : 29 $ pro Mitarbeiter und Monat

Deel US PEO : 79 $ pro Mitarbeiter und Monat

Deel Contractor Management : 49 $/Monat

Deel EOR: 599 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Deel

G2: 4,8/5 (über 3.500 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 950 Bewertungen)

6. Axero Copilot – Am besten geeignet zur Verbesserung der Produktivität Ihrer Mitarbeiter

via Axero Copilot

Axero Copilot ist ein fortschrittliches KI-gestütztes Wissensmanagement-Tool , das die Zusammenarbeit von Teams und den Zugriff auf Informationen revolutioniert. Die intelligente Suche liefert Ihnen schnell Ergebnisse, indem sie den Kontext von Abfragen versteht. Die Content Recommendation Engine empfiehlt relevante Artikel und Dokumente und verbessert so die Produktivität, indem sie Ihnen zeitnah Einblicke gewährt.

Das Feature "Automatisierte Inhaltskuratierung" sorgt für eine übersichtliche und aktuelle Wissensdatenbank. Die Benutzeranalyse-Funktion gibt Einblicke in die Nutzung von Inhalten. So können Sie Lücken identifizieren und den Informationsaustausch verbessern.

Die besten Features von Axero Copilot

Erstellen Sie digitale Workspaces für jede Abteilung, um das Intranet zu organisieren

Nutzen Sie Tools für die Zusammenarbeit, um sich intern zu vernetzen, Stellenangebote freizugeben und Top-Talente zu verwalten

Verfolgen Sie obligatorische Schulungen, Richtlinien oder andere wichtige Materialien mit dem Feature "Pflichtlektüre"

Limits von Axero Copilot

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Geschäftsanforderungen

Preise für Axero Copilot

30 Tage kostenlose Testversion

Cloud-Standard : Benutzerdefinierte Preise

Cloud Premium : Benutzerdefinierte Preise

Cloud Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Vor Ort: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Axero Copilot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Zenefits – Das Beste für All-in-One-HR-Lösungen

via Zenefits

Mit Zenefits können Sie die Prozesse sowohl für HR-Teams als auch für Mitarbeiter vereinfachen. So automatisiert es beispielsweise die Onboarding-Prozesse, einschließlich Hintergrundüberprüfungen, Angebotsschreiben und Selbst-Onboarding.

Das integrierte Planungstool automatisiert mühelos die Synchronisierung der Gehaltsabrechnung, bietet Echtzeitüberwachung und verfügt über praktische Check-in-/Check-out-Systeme für Teams.

Zenefits unterstützt die Integration mit verschiedenen Plattformen, darunter Google Workspace und Slack sowie 401k-Anbieter für die Verwaltung von Sozialleistungen.

Die besten Features von Zenefits

Erhalten Sie Zugriff auf einen integrierten Compliance-Kalender und vermeiden Sie Fehler

Konfigurieren Sie prädiktive Analysen für benutzerdefinierte Einblicke

Benutzerdefinierte Berichte zu Gehaltsbenchmarks erstellen

Nutzen Sie das Feature "Visual Analytics", um Einblicke in Mitarbeitertrends zu gewinnen, ohne mehrere Datensätze verwalten zu müssen

Einschränkungen von Zenefits

Benutzer melden zahlreiche Fehler

Fehlende Integrationsmöglichkeiten für die Altersvorsorge

Preise von Zenefits

Essentials : 10 $/Monat pro Mitarbeiter

Wachstum : 20 $/Monat pro Mitarbeiter

Zen: 33 $/Monat pro Mitarbeiter

Bewertungen und Rezensionen zu Zenefits

G2: 3,9/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 800 Bewertungen)

via Softr

Softr ist eine anpassbare Mitarbeiterportal-Software, die sich perfekt für kleine Unternehmen und Agenturen eignet. Sie wandelt vorhandene Mitarbeiterdaten aus Tabellenkalkulationen oder Datenbanken mühelos in eine voll funktionsfähige Anwendung um.

So bleibt Ihr aktueller Tech-Stack übersichtlich und Sie sparen unnötige Ausgaben. Mit dem Drag-and-Drop-Builder ohne Programmiercode und über 100 vorgefertigten Widgets von Softr können Sie personalisierte Anwendungen erstellen, die speziell auf die Mitarbeiter Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.

Wenn Sie Funktionen wie Mitarbeiter-Onboarding, ein Mitarbeiterverzeichnis, ein Intranet, ein Wiki oder die Verwaltung von Sozialleistungen benötigen, können Sie mit Softr ganz einfach ein benutzerfreundliches Portal erstellen. Sie können alle Mitarbeiterressourcen, Verzeichnisse und Kalender in einer einzigen App zentralisieren, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht.

Die besten Features von Softr

Verwenden Sie Vorlagen und Logik-Builder für eine schnelle Anwendungsentwicklung

Integrieren Sie sie in bestehende Tools und Datenbanken wie Google Tabellen, HubSpot und SmartSuite, um Apps zu erstellen, die zu Ihren Workflows passen

Arbeiten Sie gemeinsam an der Erstellung von Anwendungen und fügen Sie benutzerdefinierten CSS- und JavaScript-Code für zusätzliche Funktionen hinzu

Einschränkungen von Softr

Kein perfekter Ersatz für vollständig benutzerdefinierte Lösungen

Preise für Softr

Free

Basic : 59 $/Monat

Professional : 167 $/Monat

Business : 323 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Softr

G2: 4,8/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 60 Bewertungen)

9. Staffbase – Am besten geeignet für die Förderung des Mitarbeiterengagements

via Staffbase

Verwalten Sie HR-Aufgaben und schaffen Sie eine Kommunikationsplattform für Mitarbeiter mit Staffbase. Die Software ist einfach zu bedienen und verfügt über viele Features, mit denen alle informiert und verbunden bleiben.

Staffbase zeichnet sich durch die Zentralisierung der Peer-to-Peer-Kommunikation über mehrere Kanäle aus. So lassen sich wichtige Informationen einfach bekannt geben und Mitarbeiter in Echtzeit in Diskussionen einbinden.

Mit Staffbase können Sie auch spezielle Kanäle für verschiedene Teams und Abteilungen einrichten, was die Kommunikation vereinfacht und Informationsbarrieren innerhalb des Unternehmens abbaut. Mit Features wie Push-Benachrichtigungen, Mitarbeiterumfragen und der Bereitstellung gezielter Inhalte können Sie die Kommunikation personalisieren und Mitarbeiter effektiv einbinden.

Die besten Features von Staffbase

Einfache Zusammenarbeit und einfacher Zugriff auf die neuesten Versionen von Unternehmensdokumenten

Erstellen Sie professionelle und ansprechende Inhalte in einer Mitarbeiterkommunikationssoftware

Erhalten Sie Zugriff auf Backoffice-Daten, um die Entscheidungsfindung für interne Kommunikationsstrategien zu verbessern

Einschränkungen von Staffbase

Erfordert erheblichen IT-Aufwand, insbesondere während des ersten Setups

Die Mitarbeiter benötigen Schulungen, um das Tool nutzen zu können

Preise für Staffbase

Starter : Benutzerdefinierte Preise

Business : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Staffbase

G2: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 70 Bewertungen)

10. PeopleOne – Am besten geeignet für die Integration der Zusammenarbeit von Mitarbeitern

via PeopleOne

PeopleOne ist eine moderne Intranet-Lösung, die Ihre Arbeitsplatzkultur zum Leben erweckt. Basierend auf Microsoft SharePoint, wurde sie für HR- und interne Kommunikationsteams in verschiedenen Branchen entwickelt, darunter Fertigung, Logistik, Bauwesen, Gesundheitswesen, Finanzwesen und professionelle Dienstleistungen.

Es ist ein hervorragendes Tool für HR-Teams, die die Mitarbeitererfahrung verbessern und Initiativen zur Remote-Arbeit unterstützen möchten.

Das Selbstbedienungsportal von PeopleOne ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf wichtige HR-Dokumente auf Desktop- und mobilen Plattformen.

Die besten Features von PeopleOne

Führen Sie Mitarbeiterbefragungen durch, veranstalten Sie Umfragen und verwalten Sie Prämienprogramme

Nutzen Sie die Blog-Funktion, um Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten und ihnen relevante Artikel zu empfehlen

Einschränkungen von PeopleOne

Fehlende HR-Verwaltungsfunktionen wie Gehaltsabrechnung, Spesenabrechnung und Urlaubsanträge

Erweiterte Features für Berichterstellung und Analysen sind möglicherweise weniger umfangreich als bei spezialisierten HR-Softwarelösungen

Preise für PeopleOne

Unverzichtbar : Benutzerdefinierte Preise

Standard : Benutzerdefinierte Preise

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu PeopleOne

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Belegschaft mit einer Mitarbeiterportal-Software

Bei der Auswahl eines Mitarbeiterportals ist es entscheidend, ein Portal zu wählen, das gut zu den wesentlichen Funktionen, Prozessen und Tools Ihres Unternehmens passt. Selbst mit der Produktivitätssteigerung, die ein großartiges Tool bieten kann, werden Sie keine Rendite erzielen, wenn es schlecht implementiert ist oder die Mitarbeiter es nicht nutzen wollen, weil es zu komplex ist.

Suchen Sie nach einer Lösung, die Ihre wichtigsten HR- und Betriebsherausforderungen bewältigt, anstatt nach einer Plattform mit vielen Features, die möglicherweise nicht Ihren Anforderungen entspricht. Ein anpassungsfähiges Tool hilft Ihnen dabei, neue Prozesse einzuführen, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen, und bietet Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Ihre Fähigkeiten in Zukunft zu erweitern.

ClickUp bietet beispielsweise eine ideale Balance zwischen Funktionalität und Anpassungsfähigkeit. Es hilft bei der Beseitigung von operativen Engpässen und steigert die Produktivität durch verbesserte Sichtbarkeit und funktionsübergreifende Zusammenarbeit.

Das hat die Organisationsberatungsfirma The People Piece aus erster Hand erfahren. Vor ClickUp hatten sie mit isolierten Arbeitsabläufen in verschiedenen Tools wie Word-Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Slack zu kämpfen, was zu Frustrationen und Fehlern führte. Durch die Einführung von ClickUp als zentrale Plattform konnte People Piece sicherstellen, dass alle Arbeiten an einem zentralen Ort erfasst und nach Initiativen und Projekten organisiert wurden. Dies half ihnen, jede Aufgabe besser nachzuverfolgen und fehlende Schritte zu vermeiden, was zu mehr Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen führte. Sie konnten detaillierte Projekt- und Listenstrukturen erstellen, um groß angelegte Prozesse wie die Personalbeschaffung und das Onboarding zu verwalten. So wurde sichergestellt, dass jede Maßnahme einen konkreten Platz im Workflow hatte.

ClickUp vereinfacht mit seinen umfangreichen Funktionen für das Mitarbeitermanagement den Alltag von Personalverantwortlichen.

Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und entdecken Sie es selbst.