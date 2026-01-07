So erstellen Sie einen Proof of Concept (mit Beispielen)

Wenn Sie etwas Wirkungsvolles – und Teures – verkaufen wollen, ist es nur natürlich, dass der Käufer sich absolut sicher sein möchte, dass es funktioniert. Verkäufer präsentieren Fallstudien, Kundenreferenzen und Demos, um den Käufer zu überzeugen. Wenn viel auf dem Spiel steht, reicht das jedoch nicht aus.

Entdecken Sie den Proof of Concept. In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, was er ist und wie Sie ihn nutzen können, um Ihre Unternehmensziele voranzutreiben.

Was ist ein Proof of Concept?

Ein Proof of Concept (PoC) ist eine kleine Implementierung eines großen Programms, mit der die Machbarkeit eines Projekts oder einer Idee demonstriert wird. Oft ist dies der erste Schritt zur Einleitung eines Projekts.

Es ist so, als würde man eine Beispielcharge Cupcakes backen, bevor man sich committet, das Catering für eine Party zu übernehmen. So können Sie das Rezept testen, mit der Präsentation experimentieren, Verpackung und Lieferung demonstrieren und den Geschmack überprüfen, ohne gleich in einen groß angelegten Aufwand investieren zu müssen.

Ein gut durchgeführter PoC bietet Teams, die die Durchführbarkeit neuer Projekte prüfen, zahlreiche Vorteile. Die wichtigsten davon sind die folgenden.

Validierung

Ein PoC hilft dabei sicherzustellen, dass eine Idee technisch machbar und verfolgenswert ist. Er trägt dazu bei, zu gewährleisten, dass das Konzept wie beabsichtigt funktioniert, bevor erhebliche Ressourcen investiert werden.

Unterstützung durch die Stakeholder

Ein erfolgreicher Proof of Concept schafft Vertrauen und Support bei Stakeholdern, Investoren oder Clients. Er liefert konkrete Belege dafür, dass die Idee realisierbar ist und die erwarteten Vorteile bringen kann.

Risikomanagement

Mit einem PoC können Teams potenzielle Herausforderungen und Limite in einer kontrollierten Umgebung identifizieren. Dies minimiert das Risiko unerwarteter Probleme bei der vollständigen Umsetzung.

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Ressourceneffizienz

Mit einem PoC können Teams den Bedarf an Kompetenzen einschätzen und diesen genauer auf das Gesamtprojekt hochrechnen. Dies hilft bei der Budgetierung, der Prognose und der effizienten Zuweisung von Ressourcen.

Innovation

PoC fördert Experimentierfreudigkeit und Innovation. Teams können neue Ideen in kürzerer Zeitleiste und mit geringem Budget testen, ohne Angst vor dem Scheitern haben zu müssen.

Viele dieser Vorteile bieten auch Prototypen und MVPs. Was ist also der Unterschied zwischen ihnen?

Die Unterschiede verstehen: Proof of Concept, Prototyp und MVP

In gewisser Weise sind PoCs, Prototypen und Minimum Viable Products (MVP) Methoden, um etwas Kleines zu entwickeln, um eine größere Idee zu testen. Doch damit enden die Gemeinsamkeiten.

Im Produktentwicklungsprozess erfüllt jede Methode einen einzigartigen Zweck und wird in unterschiedlichen Phasen eingesetzt. Das Verständnis dieser Unterschiede hilft Teams dabei, den richtigen Ansatz zu wählen, um ihre Ideen zu verwirklichen.

Aspekt Proof of Concept (PoC) Prototyp Minimum Viable Product (MVP) Zweck Um die Machbarkeit einer groß angelegten Projektidee oder eines Konzepts zu überprüfen Zur Visualisierung und zum Testen des Designs und der Benutzererfahrung Um eine Basis-Version des Produkts auf den Markt zu bringen Umfang Eingrenzt, auf eine einzelne Benutzergruppe, einen Speicherort oder ein Feature fokussiert Umfassend, umfasst die Benutzererfahrung (UX) verschiedener Features und Funktionen Umfassend, enthält die für erste Benutzer erforderlichen Kern-Features Entwicklungsaufwand Minimal, gerade genug, um die Machbarkeit zu demonstrieren Mittel, erfordert die Erstellung eines funktionierenden Modells Hoch, erfordert ein funktionsfähiges, für die Benutzer einsatzbereites Produkt Zielgruppe Geschäftsakteure und Entscheidungsträger Geschäftsteams und ausgewählte Benutzer aus der Zielgruppe Early Adopters und echte Benutzer Risiko Erkennt potenzielle technische Herausforderungen frühzeitig Deckt Probleme bei Design und Benutzerfreundlichkeit auf Überprüft die Marktnachfrage und die Produkt-Markt-Passung Art des Feedbacks Feedback zur technischen Machbarkeit Feedback zu Design und Benutzerfreundlichkeit Markt- und Benutzerfeedback Kosten Niedrig Mäßig Mittel bis hoch Zeitrahmen Kurz Medium Lang

Im Wesentlichen nutzen Sie:

PoC zur Überprüfung der Machbarkeit einer Idee, bevor erhebliche Ressourcen investiert werden

Erstellen Sie Prototypen, um das Design und die Benutzererfahrung Ihres Produkts zu untersuchen und zu verfeinern

MVP: Wenn Sie bereit sind, Ihr Produkt auf den Markt zu bringen, mit gerade genug Features, um Early Adopters anzusprechen und echtes Feedback von Benutzern zu sammeln

Bonus: Nutzen Sie diese Vorlagen für Produkt-Roadmaps, um einen schrittweisen Ansatz für Ihren Softwareentwicklungsprozess zu planen.

Da Sie diesen Artikel über PoCs lesen, gehen wir davon aus, dass Sie die Machbarkeit einer Idee überprüfen und die dafür erforderlichen Schritte verstehen möchten.

Die Schritte zur Erstellung eines zuverlässigen Proof of Concept

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Erfolg eines Proof of Concept beeinflussen. Daher benötigen Sie einen systematischen Ansatz für dessen Erstellung. Hier finden Sie ein bewährtes Framework für die Umsetzung eines Proof-of-Concept-Prozesses unter Verwendung eines Projektmanagement-Tools wie ClickUp sowie ein Beispiel für eine Fitness-Tracking-App.

Um diesen Prozess noch einfacher zu gestalten, nutzen Sie die Proof-of-Concept-Vorlage von ClickUp!

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie die Proof-of-Concept-Vorlage von ClickUp, um die Machbarkeit eines Projekts zu skizzieren und zu validieren

1. Grenzen Sie das Gesamtprogramm ein

Ein Proof of Concept ist im Wesentlichen eine kleine Umsetzung eines größeren Projektplans. Um den richtigen Aspekt für den Proof of Concept auszuwählen, müssen Sie sich über Ihre übergeordnete Vision im Klaren sein. Fangen Sie groß an und grenzen Sie das Ganze dann auf Ihren PoC ein.

Was : Definieren Sie, was der PoC validieren soll (es ist hilfreich, alle Möglichkeiten in einer : Definieren Sie, was der PoC validieren soll (es ist hilfreich, alle Möglichkeiten in einer Ideenmanagement-Software zu dokumentieren und die am besten geeigneten auszuwählen)

Warum : Skizzieren Sie, was Sie mit dem PoC erreichen möchten

Wie : Legen Sie Erfolgskriterien für Machbarkeit und Leistung fest; stellen Sie sicher, dass es SMART-Ziele gibt, die bei der Entscheidungsfindung helfen

Wer: Beziehen Sie die Entscheidungsträger mit ein

Wenn Sie eine App zur Nachverfolgung der Fitness entwickeln, würde dieser Schritt die Auswahl des zu validierenden Teils der App beinhalten, beispielsweise einen neuen Algorithmus zur Nachverfolgung des Trainings.

Sind Sie neu im Bereich PoCs? Probieren Sie die hochwertige Vorlage für den Projektplan von ClickUp aus, um loszulegen.

2. Führen Sie erste Recherchen durch

Recherchieren Sie den vorgeschlagenen Proof of Concept, um Kosten, Zeitleisten und Ressourcenbedarf abzuschätzen.

Studie

Nutzen Sie Verlaufsdaten aus ähnlichen Projekten, um eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Verstehen Sie die verschiedenen Faktoren, die den Erfolg des Projekts beeinflussen.

Prognosen

Teilen Sie das Projekt in kleinere, überschaubare Aufgaben auf, um Kosten und Zeitleisten dafür abzuschätzen. Ermitteln Sie Abhängigkeiten und passen Sie diese entsprechend an.

Risikomanagement

Erstellen Sie eine Liste potenzieller Risiken, die sich auf die Zeitleiste, die Budgets oder die Umsetzung selbst auswirken könnten. Konsultieren Sie erfahrene Mitglieder des Teams, die zum PoC beitragen könnten, um tiefere Einblicke zu gewinnen.

Im Falle der Fitness-Tracking-App könnten Sie eine Produktanalyse durchführen, um die Leistung, die Genauigkeit der Sensoren und die Limite der Datenverarbeitung bestehender Lösungen zu verstehen.

Kombinieren Sie ClickUp-Dokumente mit ClickUp Brain, um schneller Ideen zu generieren

Nutzen Sie ein tool zum Erstellen von Notizen wie ClickUp Docs, um diese Recherche zu dokumentieren und zu analysieren. Freigeben Sie sie an die Projektbeteiligten, um Kommentare und Feedback einzuholen. Bearbeiten Sie die Inhalte gemeinsam und setzen Sie Erkenntnisse mithilfe von ClickUp Aufgaben automatisch in Maßnahmen um.

3. Planen Sie den PoC

Legen Sie den Umfang Ihres Proof of Concept fest. Skizzieren Sie alles, was Sie zu erledigen haben, wie z. B. die zu entwickelnden Features, die zu implementierenden Qualitätskontrollmechanismen, die bereitzustellende Infrastruktur usw.

Teilen Sie den PoC in einzelne Aufgaben auf

Verfassen Sie detaillierte Beschreibungen der Features, die Sie im Rahmen des PoC entwickeln werden

Fügen Sie für jede Aufgabe Zeitschätzungen hinzu

Nutzen Sie Checklisten, um die Akzeptanzkriterien festzulegen

Weisen Sie Benutzer zu, die diese Aufgaben abschließen sollen

Fügen Sie Startdaten und Fristen hinzu, um den Überblick zu behalten bei der Nachverfolgung

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder , um weitere Informationen hinzuzufügen, die für Ihren POC spezifisch sind

Denken Sie bei der Planung Ihres PoC daran, den Umfang auf die Features zu limitieren, die für die Validierung des Konzepts unerlässlich sind.

Erstellen Sie mehrere Aktionspunkte mithilfe von ClickUp-Aufgaben

Für die Fitness-App würden Sie die Entwicklung des neuen Algorithmus Schritt für Schritt skizzieren und ihn mit allen notwendigen Details in Ihren Projektmanagement-Tools einrichten.

Lassen Sie sich nicht von einer leeren Seite in Ihrem Projektmanagement-Tool einschüchtern. Nutzen Sie die Beispielvorlage für einen Projektplan von ClickUp, um:

Erstellen Sie detaillierte Pläne mit intuitiven Grafiken

Organisieren Sie Aufgaben für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Teams

Verfolgen Sie den Fortschritt im Hinblick auf die Ziele, um das Projekt termingerecht abzuschließen

Bonus: Weitere Proof-of-Concept-Vorlagen, die Sie benutzerdefiniert anpassen können.

📮ClickUp Insight: 92 % der Mitarbeiter verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was das Ergebnis versäumter Entscheidungen und verzögerter Umsetzung ist. Ob Sie nun Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden – der Prozess ist oft unkoordiniert und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben – damit Ihr Team schnell handeln und aufeinander abgestimmt bleiben kann.

4. Erstellen Sie den PoC

Mit einem konkreten Plan in der Hand ist es an der Zeit für den Start des Projekts und die Umsetzung. In dieser Phase ist es zudem hilfreich, die Informationen zu erfassen, die für die Bewertung des Erfolgs Ihres PoC erforderlich sind.

Laden Sie beispielsweise die Benutzer dazu ein, die für jede Aufgabe benötigte Zeit zu verfolgen, die Sie später mit den Schätzungen vergleichen können.

Entwickeln Sie im Fall des Fitness-Trackers den Algorithmus und integrieren Sie ihn mit grundlegenden Ein- und Ausgabefunktionen für erste Tests. Stellen Sie sicher, dass der PoC die minimal notwendige Schnittstelle enthält, um Trainingsdaten zu erfassen und Ergebnisse anzuzeigen.

5. Testen und bewerten

Sobald Sie den PoC erstellt haben, ist es an der Zeit, ihn zu testen und seinen Erfolg anhand der zuvor festgelegten Ziele und Leistungsindikatoren zu bewerten. Jede der von Ihnen verwendeten Vorlagen für die Produktentwicklung muss Ihnen die Möglichkeit bieten, die Ergebnisse zu messen. Berücksichtigen Sie insbesondere bei einem PoC die folgenden Punkte.

Leistung messen

Beurteilen Sie, ob das Projekt seine Ziele erreicht hat. Richten Sie Widgets für wichtige Metriken auf ClickUp-Dashboards ein, um die Leistung in Echtzeit zu verfolgen.

Messen Sie außerdem die Abweichung. Wenn Sie beispielsweise 70 % der Ziele erreicht haben, ist das dennoch eine wichtige Erkenntnis.

Erstellen Sie Dashboards zur Visualisierung von Daten mithilfe der Dashboard-Widgets von ClickUp

Benchmark

Vergleichen Sie diese Leistung mit früheren Projekten oder Branchenstandards, um den relativen Erfolg des PoC zu beurteilen.

Entwickeln Sie Entscheidungshilfen, die unterstützen

Erstellen Sie Berichte, die den Beteiligten helfen zu entscheiden, ob sie mit der vollständigen Entwicklung fortfahren, Änderungen vornehmen oder die Idee ganz aufgeben sollen.

Für die Fitness-Tracking-App PoC könnten Leistungsindikatoren die Genauigkeit der Nachverfolgung des Trainings, das Engagement der Benutzer und die Verarbeitungsgeschwindigkeit umfassen.

Testen Sie die Genauigkeit und Leistungsfähigkeit des Algorithmus bei verschiedenen Trainingsarten und in unterschiedlichen Umgebungen. Verwenden Sie verschiedene Geräte, um sicherzustellen, dass der Algorithmus auf unterschiedlicher Hardware gut funktioniert.

6. Dokumentieren Sie die Ergebnisse

PoCs sind aus zwei Gründen entscheidend: um Entscheidungen über große Implementierungen zu treffen und um schnell mehr über potenzielle Herausforderungen zu erfahren. Für beide Zwecke kann eine Dokumentation entscheidend sein.

Eine gute Dokumentation während des gesamten Lebenszyklus des PoC hilft dabei, Ideen zu klären, Herausforderungen zu durchdenken, fehlgeschlagene Lösungen zu notieren und Fehler zu vermeiden.

Bevor Sie Entscheidungen über die Ausweitung Ihres PoC treffen, dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse. Stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten PoC-Prozess mit quantitativen und qualitativen Ergebnissen dokumentieren. Fügen Sie nach Möglichkeit visuelle Datendarstellungen und konkretes Feedback von den Beteiligten hinzu.

Für die Fitness-Tracking-App müssten Sie die Leistung des Algorithmus auf verschiedenen Geräten dokumentieren, Erkenntnisse aus etwaigen Abweichungen, aufgetretene Herausforderungen, Lösungen, die nicht funktioniert haben, Gründe, warum die endgültige Lösung funktioniert hat, usw.

7. Treffen Sie Entscheidungen

Wenn der Algorithmus gute Ergebnisse liefert, planen Sie die Integration in die vollständige App und die Entwicklung weiterer Features. Wenn der Algorithmus die Erfolgskriterien nicht erfüllt, ziehen Sie alternative Ansätze oder weitere Untersuchungen zum Projektdesign in Betracht. Wenn der Algorithmus Ihren Erwartungen bei weitem nicht entspricht, geben Sie die Idee auf und überlegen Sie sich etwas anderes.

Implementierung von Proof of Concept in realen Szenarien

In der Softwareentwicklung wird der PoC genutzt, um die technische Machbarkeit eines neuen Features, einer Technologie oder einer Architektur vor der vollständigen Implementierung zu überprüfen. Dies wird durch: erledigt.

Konzentrieren Sie sich auf die innovativsten oder technisch anspruchsvollsten Aspekte des Projekts

Entwicklung einer vereinfachten Version zum Testen der Kernfunktionen

Führen Sie gründliche Tests durch, um sicherzustellen, dass der PoC wie vorgesehen funktioniert

Sammeln Sie Feedback von Entwicklern, Testern und Stakeholdern, um die Idee zu verfeinern und festgestellte Probleme zu beheben

Dokumentieren Sie die Ergebnisse und nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um den umfassenden Plan für die Umsetzung besser zu erstellen

PoCs sind jedoch kein Phänomen der Softwarebranche. Teams aus verschiedenen Branchen und Fachbereichen nutzen PoCs als Pilotprojekt oder zur Erstellung eines soliden Business Case. Im Projektmanagement und in der Geschäftsentwicklung wird der PoC aus etwas anderen Gründen eingesetzt, beispielsweise:

Schnelle und kostengünstige Demonstration des Wertes des Geschäfts

Implementierung einer Lösung für eine kleine Gruppe von Testbenutzern vor der unternehmensweiten Einführung

Verbesserung von Prozessen durch den Einsatz eines neuen Tools für Projektmanagement oder Automatisierung

Risiken mindern, indem Sie diese frühzeitig erkennen und Lösungen direkt in den PoC integrieren

Gewinnen Sie die Zustimmung der Stakeholder, indem Sie Investoren die Realisierbarkeit neuer Ideen demonstrieren, um Finanzierung und Support zu sichern

Indem sie die Machbarkeit und das Potenzial neuer Konzepte aufzeigen, ebnen PoCs den Weg für bahnbrechende Fortschritte und erfolgreiche Markteintritte. Es ist kein Wunder, dass einige der weltweit erfolgreichsten Unternehmen Proofs of Concept mit großem Erfolg eingesetzt haben.

Im Folgenden stellen wir einige überzeugende Beispiele für Proof of Concept vor, die nicht nur ihre jeweiligen Branchen verändert, sondern auch neue Maßstäbe für Innovation und Entwicklung gesetzt haben.

Diese Fallbeispiele verdeutlichen die strategische Bedeutung von PoCs bei der Umsetzung visionärer Ideen in die Realität und zeigen, wie anfängliche Implementierungen in kleinem Maßstab zu bedeutenden Erfolgen in großem Maßstab führen können.

Dropbox

Im Jahr 2007 vergaß Drew Houston, ein Student am MIT, immer wieder seinen USB-Stick und stand vor einem Problem, wenn er Dateien übertragen musste.

Er stellte sich eine Lösung vor, bei der er sich nichts merken oder ein physisches Gerät mit sich führen musste. Aus dieser Idee entstand das Konzept von Dropbox: ein Dienst auf der Cloud zur Speicherung und Synchronisierung von Dateien.

In den Anfängen des Cloud Computing und der Online-Kommunikation war diese Idee völlig neu. Er musste Mitarbeitern und Investoren visuell demonstrieren, wie dies funktioniert. Daher erstellte Dropbox einen PoC in Form eines Video-Walkthroughs, der die Funktionen ihres Dateifreigabedienstes vorstellte. Dies trug dazu bei, das Marktinteresse zu bestätigen und Benutzer-Feedback zu sammeln, was zu einem Erfolg bei der Produktentwicklung führte.

Slack

Im Jahr 2011 entwickelten Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson und Serguei Mourachov ein Spiel namens Glitch. Für das agile Team, das häufig zusammenarbeitete, war das interne Kommunikationstool ineffektiv.

Also entwickelten sie Slack als internes Tool, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Später, als das Spiel Glitch nicht den Durchbruch schaffte, beschloss das Team, sich ganz auf das Kommunikationstool zu konzentrieren.

Die frühe Version von Slack, die sie für den internen Gebrauch entwickelten, diente als Proof of Concept für das milliardenschwere Produkt, das es heute ist. Durch das Testen und Verfeinern des Tools in einer realen Umgebung konnte das Team dessen Wirksamkeit und potenziellen Wert validieren.

Airbnb

Im Jahr 2007 hatten die Mitbewohner Brian Chesky und Joe Gebbia Schwierigkeiten, die hohen Mieten in San Francisco zu bezahlen. Sie überlegten, ihre Wohnung zu teilen oder unterzuvermieten.

Während dieser Zeit stellten sie fest, dass eine große Designkonferenz in der Stadt stattfinden würde. Die Hotels rund um den Veranstaltungsort waren ausgebucht oder wahnsinnig teuer.

Darin sahen sie eine Chance: Warum sollten sie ihr Wohnzimmer nicht an Konferenzteilnehmer vermieten? Obwohl es eine großartige Idee zu sein schien, waren sie sich nicht sicher, ob überhaupt jemand ihre Wohnung mieten würde, geschweige denn dafür bezahlen.

Um ihre Idee zu testen, richteten Chesky und Gebbia eine Website namens „Air Bed & Breakfast“ ein. Sie boten Luftmatratzen in ihrem Wohnzimmer und Frühstück für Konferenzteilnehmer an. Die ersten Gäste zahlten jeweils 80 Dollar für einen Aufenthalt von einigen Nächten.

Diese Version von Airbnb diente als Beweis für ein Konzept, dessen Umsetzung sonst zu utopisch erschien. Indem sie Airbnb in ihren eigenen Wohnungen einrichteten, bewiesen sie, dass es einen Markt für Privatunterkünfte gibt.

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Ein Proof of Concept ist ein bewährtes Mittel, um Vertrauen bei denjenigen zu schaffen, die Investitionen in Ihre Idee skeptisch gegenüberstehen. Im Vertrieb demonstriert ein Proof of Concept Zuversicht. Im Projektmanagement zeugt er von Umsicht und Flexibilität. Im Marketing hilft er dabei, im Laufe der Zeit kontinuierlich Kundenerkenntnisse zu gewinnen.

Bei all diesen Anwendungen ist die Sicherstellung des Erfolgs eines Proof of Concept die Grundlage für zukünftige größere Vorhaben. Daher müssen Projektmanager bei der Umsetzung eines PoC sorgfältig und umsichtig vorgehen.

Die Projektmanagement-Software von ClickUp wurde genau dafür entwickelt. Mit Aufgaben, Checklisten, Dokumenten, Tools für die Zusammenarbeit und Dashboards bietet ClickUp alles, was Sie für einen erfolgreichen PoC benötigen.

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