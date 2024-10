Wie man ein Projekt beginnt (in 10 einfachen Schritten)

Jede große Leistung beginnt mit einem kleinen Schritt.

Ein Projekt zu beginnen mag viel erscheinen, aber es muss Sie nicht stressen. Der erste Schritt, um ein Projekt zu beginnen - und wie Sie diesen Schritt tun - ist super wichtig.

In diesem Artikel werden die wichtigsten Schritte für einen gelungenen Start Ihres Projekts beschrieben. Von der Einstellung klarer Ziele bis hin zum Aufbau Ihres Projektteams erfahren Sie, wie Sie ein Projekt mit den richtigen Erkenntnissen und projektmanagement-Software .

Unabhängig vom Umfang des Projekts und den Ressourcen, die Ihnen als Projektmanager zur Verfügung stehen, lernen Sie, das Projekt von Anfang an zu strukturieren. Darüber hinaus können Sie stolz auf den Fortschritt Ihres Projekts sein und lernen, trotz Herausforderungen und abrupter Unterbrechungen weiterzumachen.

Die Bedeutung des richtigen Starts eines Projekts verstehen

Zwei Schlüsselaspekte beeinflussen die Entwicklung eines Projekts von Anfang an maßgeblich: die strategische Planung und die Organisationskultur.

Strategisch Projektplanung legt den Grundstein für den gesamten Zyklus des Projekts. Sie umfasst die Festlegung der Ziele, des Umfangs, der Ressourcen und der Zeitleisten von Projekten in Übereinstimmung mit den allgemeinen Zielen und der Vision Ihrer Organisation.

Bei den meisten Projekten ist dies der Fall:

Frühzeitige Identifizierung potenzieller Risiken und Herausforderungen für proaktive Abhilfestrategien

Erleichtert die Ressourcenzuweisung und Budgetierung für eine effiziente Ressourcennutzung

Legt klare Metriken und Meilensteine für die Überwachung und Bewertung des Fortschritts fest

Dient als Fahrplan für die Durchführung von Projekten, zur Entscheidungsfindung und zur Priorisierung von Aufgaben

Verbessert die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und Interessengruppen, indem es ein gemeinsames Verständnis der Projektziele und -erwartungen sicherstellt

Auch die Organisationskultur hat einen erheblichen Einfluss auf die erfolgreiche Initiierung und Durchführung von Projekten. **Eine positive Kultur fördert eine offene Kommunikation, Vertrauen, Zusammenarbeit und Innovation

Dies wiederum,

Erleichtert offene Kommunikationskanäle, damit alle Beteiligten ihre Ideen frei äußern können

Fördert das Vertrauen in die Dynamik des Teams, indem Transparenz und Verantwortlichkeit gefördert werden

Schafft ein kollaboratives Arbeitsumfeld, in dem die Mitglieder des Teams Wissen und Ressourcen aktiv freigeben

Regt innovative Denkprozesse an, indem es unterschiedliche Perspektiven einbezieht und zum Experimentieren ermutigt

Herausforderungen beim Start eines Projekts

Kein Projekt, ob groß oder klein, ist ohne Herausforderungen. Hier sind einige der häufigsten Hürden, auf die Sie in der Anfangsphase eines Projekts achten sollten:

1. Wiederaufnahme eines Projekts auf halbem Weg

Wenn Sie ein bereits in Bearbeitung befindliches Projekt übernehmen, stehen Sie vor der Herausforderung, den Umfang, die Vorgeschichte, die Ziele und die Dynamik des Teams schnell zu verstehen, ohne vorher in das Projekt eingebunden zu sein.

Es kann schwierig sein, sich an die bestehenden Projektprozesse und die Teamkultur anzupassen und gleichzeitig die Ausrichtung des Teams auf die Projektziele sicherzustellen.

2. Klarheit über das Projekt haben

Es ist eine Herausforderung, Klarheit über die Ziele, Anforderungen und Grenzen eines Projekts zu bewahren. Stakeholder können unterschiedliche Prioritäten haben, neue Ideen können mitten im Projekt auftauchen und zu einer Ausweitung des Projektumfangs führen, und externe Faktoren können auf Änderungen drängen.

Ohne klare Kommunikation und Dokumentation kommt es zu Missverständnissen, und das Projekt kann aus dem Ruder laufen. Unklare Projektziele führen zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Teams und machen es schwierig, alle auf derselben Seite zu halten und auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.

3. Umgang mit anfänglichen Verzögerungen

Frühe Verzögerungen können sich auf das gesamte Projekt auswirken. Aufgaben sind oft voneinander abhängig, so dass eine Verzögerung in einem Bereich die Fristen für nachfolgende Aufgaben nach hinten verschieben kann. Dies kann schnell zu einem Schneeballeffekt führen und die gesamte Zeitleiste des Projekts zum Entgleisen bringen.

Diese Projektverzögerungen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z. B. durch unvollständige Informationen oder unerwartete Probleme, die zu Unsicherheit und Zweifeln am Erfolg des Projekts führen.

Die Identifizierung der Gründe für Projektverzögerungen und die effektive Kommunikation der geänderten Zeitleisten sind entscheidend für die Aufrechterhaltung des Vertrauens und des Commitments im Projektmanagement-Team.

4. Die Rolle der Problemlösung

Die Bewältigung von Herausforderungen und die Suche nach Lösungen ist eine ständige Herausforderung im Projektmanagement, sei es bei der Lösung von Konflikten innerhalb des Teams oder bei der Bewältigung technischer Probleme.

Die Förderung einer problemlösungsorientierten Denkweise innerhalb des Projektteams trägt dazu bei, die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit bei der Bewältigung von Problemen zu erhöhen. Ein Projekt beginnen ist nicht nur aufregend, sondern auch unglaublich lohnend für jeden Projektmanager. Trotz der Herausforderungen, die auf dem Weg und während des gesamten Zyklus des Projektmanagements auftreten können, stellt jede Hürde eine Chance für Wachstum und Lernen für Projektteams dar.

Der Schritt-für-Schritt-Leitfaden für den Start eines Projekts

Ein Projekt auf die Beine zu stellen, kann schwierig sein, aber mit der richtigen Anleitung und Projektmanagement tools wie ClickUp wird es viel einfacher.

Egal, ob Sie Erfahrung mit Projektmanagement haben oder neu darin sind, diese Schritte werden Ihnen bei der Projektinitiierung helfen.

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Ziele

Überlegen Sie sich zunächst, was Sie mit Ihrem Projekt erreichen wollen. Legen Sie klare Ziele für das Projekt die jeder verstehen kann. Wenn jeder, der an einem Projekt beteiligt ist, weiß, worauf er hinarbeitet, ist es einfacher, sich zu konzentrieren und motiviert zu bleiben. Der Einsatz eines Projektmanagement-Tools wie ClickUp kann diesen Teil der Planungsphase für Sie und Ihr Team rationalisieren.

Nehmen wir an, Sie starten eine neue Marketingkampagne. Hier sind einige Features von ClickUp, die Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu definieren: ClickUp-Ziele bieten Ihnen einen Space zum Einstellen und Erhalten Ihrer SMARTe Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden). Sie können die Ziele Ihrer Marketingkampagne auflisten, z. B. die Steigerung des Bekanntheitsgrads oder die Erhöhung des Website-Traffics.

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, können Sie in ClickUp benutzerdefinierte Felder erstellen, um projektspezifische Ziele und Schlüssel-Ergebnisse (OKRs) zu definieren. OKRs sind messbare Schritte, die Sie unternehmen werden, um Ihre Ziele zu erreichen. Ein Beispiel: Ein Ziel für Ihre Marketingkampagne könnte lauten: "Verbesserung der Markenbekanntheit um 10 %". Ein Schlüsselergebnis für dieses Ziel könnte lauten: "Erhöhung der Followerzahl in den sozialen Medien um 5.000". ClickUp bietet auch Mindmaps an an, eine großartige Möglichkeit, Ihre Projektziele und -vorgaben visuell zu erfassen.

Indem Sie Ihre Ziele in ClickUp skizzieren, stellen Sie sicher, dass alle Projektbeteiligten an einem Strang ziehen und einen klaren Fahrplan für den Erfolg haben.

Wenn Sie Hilfe beim Einstieg benötigen, ClickUp's Projekt Planer Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen für die Definition von Projektzielen, die Einstellung von Prioritäten und die Aufteilung von Aufgaben in überschaubare Schritte. Nutzen Sie Features wie Zielordner und Aufgabenlisten, um Ihre Projektziele zu organisieren und den Fortschritt zu verfolgen.

Mit der ClickUp Vorlage für den Projektplaner können Sie Ihre Ziele schneller erreichen

Ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Benutzer sind, diese agile Vorlage bietet eine nahtlose Anpassung an Ihre Anforderungen an das Projektmanagement. Die Plug-and-Play-Funktion spart wertvolle Zeit bei der Einstellung Ihres Projektplanungsrahmens.

Darüber hinaus ist die Vorlage vollständig anpassbar, so dass Sie die Unterkategorien perfekt auf die individuellen Anforderungen Ihres Projektmanagement-Teams abstimmen können. Von der Planung für Einsteiger bis hin zu fortgeschrittenen Features für das Projektmanagement bietet diese Vorlage alles, was Sie für den Erfolg Ihrer Projekte benötigen.

Importieren Sie die Vorlage einfach in Ihren Workspace, und schon können Sie mit der Organisation Ihres Projekts beginnen.

Schritt 2: Ziele mit Business-Prozessen abstimmen

Bei der Einstellung des Projektumfangs muss sichergestellt werden, dass er mit den allgemeinen Geschäftszielen sowie den Prozessen und Strategien des Unternehmens übereinstimmt. Diese Abstimmung hilft den Projektmanagern, die Auswirkungen des Projekts auf die Gesamtziele des Unternehmens zu maximieren.

Schritt 3: Skizzieren Sie den Umfang Ihres Projekts

Erstellen Sie einen Plan, der den Umfang Ihres Projekts genau umreißt. Dies hilft, Verwirrung zu vermeiden und verhindert, dass das Projekt zu groß oder zu kompliziert wird.

Teilen Sie das Projekt in kleinere Aufgaben auf, um es leichter zu verwalten. Wenn jeder weiß, was von ihm erwartet wird, ist es einfacher, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

A Projektstrukturplan (WBS) ist eine hierarchische Gliederung, die das Projekt in kleinere, besser überschaubare Aufgaben aufteilt. ClickUp ist ein leistungsfähiges Tool zum Erstellen und Verwalten Ihres Projektstrukturplans:

Listen und Unteraufgaben : ClickUp verwendet eine verschachtelte Listenstruktur, die den hierarchischen Charakter eines Projektstrukturplans perfekt widerspiegelt. Sie können Ihre Hauptaufgaben im Projekt als Listen auf oberster Ebene anlegen und dann Unteraufgaben für jede Hauptaufgabe erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihr Projekt in immer kleinere Abschnitte unterteilen, die alle innerhalb desselben ClickUp-Projekts liegen

: ClickUp verwendet eine verschachtelte Listenstruktur, die den hierarchischen Charakter eines Projektstrukturplans perfekt widerspiegelt. Sie können Ihre Hauptaufgaben im Projekt als Listen auf oberster Ebene anlegen und dann Unteraufgaben für jede Hauptaufgabe erstellen. Auf diese Weise können Sie Ihr Projekt in immer kleinere Abschnitte unterteilen, die alle innerhalb desselben ClickUp-Projekts liegen Abhängigkeiten von Aufgaben : Legen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben innerhalb von ClickUp fest. Dies ist für einen Projektstrukturplan unerlässlich, da es Ihnen hilft, die Reihenfolge festzulegen, in der die Aufgaben abgeschlossen werden müssen. Ein Beispiel: Sie können die Website Ihrer Marketingkampagne nicht starten, bevor Sie die Website entworfen haben. Durch die Einstellung von Abhängigkeiten in ClickUp können Sie sicherstellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden und Ihr Projekt in der Spur bleibt

Workloads: Verwenden Sie ClickUp's Workload-Ansicht um die verfügbare Kapazität jedes Mitarbeiters mit seinem Workload zu vergleichen und sicherzustellen, dass die Mitglieder des Teams nicht überlastet sind und die Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden

Durch die Erstellung eines Projektstrukturplans in ClickUp können Sie den genauen Umfang Ihres Projekts definieren und diesen Umfang Ihren Teammitgliedern mitteilen. Dies hilft, Missverständnisse und eine schleichende Ausweitung des Umfangs im späteren Verlauf des Projekts zu vermeiden

Schritt 4: Schätzen Sie Dauer und Kosten des Projekts

Wie lange wird Ihr Projekt dauern? Wie viel wird es kosten? Wer wird der Projektträger sein? Dies sind wichtige Fragen, die Sie zu Beginn des Projekts beantworten müssen. Überlegen Sie, was Sie brauchen, um das Projekt zu erledigen, und wie viel Zeit jeder Teil in Anspruch nehmen wird. So können Sie vorausschauend planen und sicherstellen, dass Sie über genügend Ressourcen verfügen, um das Projekt ohne Überraschungen abzuschließen. ClickUp's Vorlage für die Projektkostenanalyse hilft Ihnen, das Budget Ihres Projekts zu überwachen. Diese vorlage für die Kostenanalyse bietet eine klare Aufschlüsselung der Mengen, Stückkosten und Gesamtkosten für jedes Element oder jede Aktivität. Zu erledigen ist auch das Rechnen für Sie, was die Sache einfacher macht!

Überwachen Sie die Kosten eines Projekts und planen Sie entsprechend mit der ClickUp Vorlage für die Projektkostenanalyse

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ihre Ausgaben überwachen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Budget nicht überschreiten

Ihre Kosten für verschiedene Projekte oder Teams betrachten, um klügere Entscheidungen zu treffen

Wege finden, um weniger auszugeben und Geld zu sparen

Mit der Vorlage können Sie auch den Zeitaufwand für die einzelnen Aufgaben des Projekts überwachen und mit Ihren ursprünglichen Zeitschätzungen vergleichen. Sie können auch die Benutzerdefinierte Felder in ClickUp feature zur genauen Nachverfolgung von Projektausgaben und Projektbudgetzuweisungen.

Schritt 5: Durchführung einer Machbarkeitsstudie

Bevor Sie mit dem Projekt fortfahren, sollten Sie eine Durchführbarkeitsstudie erstellen, um die Durchführbarkeit und die möglichen Risiken zu bewerten.

Diese projektbewertung umfasst verschiedene Faktoren wie technische Machbarkeit, finanzielle Tragfähigkeit und Verfügbarkeit von Ressourcen, um festzustellen, ob das Projekt innerhalb der bestehenden Limits realisierbar ist.

ClickUp hilft, die verschiedenen Komponenten einer Machbarkeitsstudie wie folgt zu rationalisieren:

Marktforschung

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um Ihre Marktforschungsergebnisse zusammenzustellen und zu organisieren. Sie können separate Dokumente für Wettbewerberanalysen, Zielgruppenforschung und Markttrends erstellen. Dank der Echtzeit-Zusammenarbeit können Sie diese Dokumente für die relevanten Mitglieder Ihres Teams freigeben, um Feedback und Erkenntnisse zu sammeln.

Erstellen Sie schöne Dokumente, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie dann mit ClickUp Docs mit Workflows

Finanzanalyse

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie spezifische Felder für Finanzprojektionen erstellen. Geben Sie Daten für geschätzte Kosten, Einnahmeströme und den potenziellen ROI (Return on Investment) ein. Die in ClickUp integrierten Diagramme können diese Daten visualisieren und erleichtern so die Identifizierung potenzieller finanzieller Hindernisse oder optimierungsbedürftiger Bereiche.

Kommunikation und Kollaboration ClickUp's Chat-Ansicht erleichtert die Kommunikation während der gesamten Machbarkeitsstudie. Verwenden Sie Kommentare, um bestimmte Aspekte der Forschung innerhalb relevanter Dokumente oder Aufgaben zu diskutieren. Nutzen Sie das Feature für Echtzeit-Diskussionen und schnelle Aktualisierungen.

Erstellen Sie kontextbezogene Gruppenchats, senden Sie DMs, erwähnen Sie Kollegen und mehr mit der ClickUp Chat-Ansicht

Berichterstellung und Entscheidungsfindung

Erstellen Sie eine ClickUp Dashboard zur Visualisierung der Schlüsselergebnisse Ihrer Machbarkeitsstudie. Dazu gehören Diagramme zur Größe des Marktes, zu den voraussichtlichen Kosten und zu potenziellen Risiken. Dieses Dashboard bietet einen klaren Überblick, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob das Projekt fortgesetzt werden soll.

Schritt 6: Erstellen Sie ein Projektbudget und sichern Sie die Finanzierung

Erstellen Sie ein Projektbudget, aus dem hervorgeht, wie viel Geld Sie für jeden Teil des Projekts benötigen. Prüfen Sie, ob die Mittel ausreichen, um alles zu finanzieren, oder ob Sie weitere Mittel für das Projekt auftreiben müssen. So stellen Sie sicher, dass Sie über die nötigen Mittel verfügen, um Ihr Projekt richtig zu erledigen.

Die ClickUp Vorlage für einen Budgetvorschlag hilft Ihnen, das Budget für Ihr Projekt schnell und unkompliziert zu planen.

Skizzieren Sie Ihre Projektausgaben mit der ClickUp Vorlage für den Budgetvorschlag

Mit dieser Vorlage erhalten Sie:

Ein klares Bild aller Haushaltsdetails für Ihr Projekt

Einen einfachen Leitfaden, der Ihnen hilft zu erledigen, wie Ihr Projekt läuft

Leicht verständliche Bilder, die den Budgetplan Ihres Projekts für alle Beteiligten sichtbar machen

Schritt 7: Zusammenstellung eines Teams für das Projekt

Stellen Sie die richtigen Leute für Ihr Projekt zusammen. Wählen Sie Mitglieder für das Projektteam aus, die über die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um die Aufgabe gut zu erledigen. Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, wofür er verantwortlich ist, damit das Projekt reibungslos abläuft. ClickUp's Team Management Kanban Board Vorlage wurde entwickelt, um Sie bei der Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse, der Überwachung von Aufgaben, der Förderung der Teamarbeit und der Steigerung des Outputs zu unterstützen - und das alles über eine einzige Schnittstelle.

Organisieren Sie ein Team effizient und verwalten Sie Ihre Aufgaben mit der ClickUp Team Management Kanban Board Vorlage

Mit der Vorlage können Sie:

Überwachen Sie die Arbeitsprozesse Ihrer Gruppe und behalten Sie eine Registerkarte für deren Fortschritt

Zuweisung von Aufgaben, Festlegung von Zeitleisten und Verwaltung des Workloads für jeden Kollegen

Verbessern Sie die Interaktion und Zusammenarbeit im Team durch die Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen und Dokumente direkt auf Aufgaben hochzuladen

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Aufgaben nahtlos durch die verschiedenen Phasen des Fortschritts leiten

Schritt 8: Zusammenarbeit fördern

Ermutigen Sie alle Mitglieder Ihres Projektteams, zusammenzuarbeiten und Ideen freizugeben.

Verwenden Sie Tools und Systeme für das Projektmanagement, die die Kommunikation und die gemeinsame Arbeit für alle Beteiligten erleichtern. Wenn Menschen zusammenarbeiten, können sie bessere Lösungen entwickeln und die Dinge schneller erledigen.

ClickUp's Collaboration Features, wie z.B ClickUp Kommentare , [@]erwähne und ClickUp Chat fördern eine offene Kommunikation und Teamarbeit.

Sie können auch ClickUp Integrationen und verbinden Tools wie Google Workspace und Slack, um die Kommunikation zu vereinfachen, die Planung von Projekten zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Schritt 9: Führen Sie ein Kickoff Meeting durch

Die kick-off Meeting ist ein wichtiger Meilenstein für ein Projekt.

Beginnen Sie Ihren Projektplan mit einem Meeting, um alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen. Sprechen Sie über die Ziele des Projekts und darüber, was erledigt werden muss. So kann jeder verstehen, was erwartet wird und wie er dazu beitragen kann.

ClickUp bietet ein strukturiertes Format für die Planung und Durchführung von Kickoff-Meetings. Sie können Dokumente verwenden, um die Tagesordnung des Meetings zu skizzieren, Elemente zuzuweisen und meeting aufzeichnen die Protokolle werden direkt in ClickUp erstellt, so dass alle Beteiligten ihre Rollen und Zuständigkeiten klar erkennen können.

Schritt 10: Etablieren Sie einen gesunden Zyklus für das Projekt

Erstellen Sie einen Plan, um Ihr Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten. Unterteilen Sie das Projekt in kleinere Schritte und überprüfen Sie regelmäßig, ob alles wie geplant verläuft.

So bleibt Ihr Projekt auf Kurs und Sie erreichen Ihre Ziele innerhalb der gesetzten Fristen. ClickUp's Project Management Features ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Projekt-Workflows zu erstellen und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, um den Zyklus Ihres Projekts zu vereinfachen. Sie können Projektphasen definieren, Abhängigkeiten von Aufgaben einrichten und wiederholende Aufgaben erstellen, um einen konsistenten Fortschritt und eine effiziente Projektdurchführung zu gewährleisten.

Optimieren Sie die Planung von Projekten mit ClickUp's Projektmanagement-Funktionen

Durch die Bereitstellung eines standardisierten Rahmens für das Projektmanagement unterstützt ClickUp Sie dabei, die Konsistenz und Skalierbarkeit von Projektleistungen in allen Arbeitsabläufen Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

Teams können integrierte Vorlagen und Tools nutzen, um Prozesse zu optimieren und kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben .

Mit ClickUp Ansichten können Sie den Workspace Ihres Projekts an Ihre Bedürfnisse anpassen anforderungen an das Projekt , ob Sie die ClickUp Gantt Diagramm für die Visualisierung der Zeitleiste oder die ClickUp Kanban Board für die Nachverfolgung von Aufgaben.

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und entfernen Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

Zusätzlich, ClickUp Automatisierungen beseitigen den sinnlosen Aufwand für sich wiederholende Aufgaben in Projekten und ermöglichen es Ihnen, sich auf Aktivitäten mit hohem Wert zu konzentrieren. Und die robusten Features der ClickUp Berichterstellung bieten wertvolle Einblicke in den Fortschritt des Projekts und ermöglichen fundierte Entscheidungen und proaktive Problemlösungen.

Der Start eines Projekts erfordert sorgfältige Planung, durchdachte Ausführung und die Bereitschaft zur Anpassung. Wenn Sie jedoch die richtigen Prozesse befolgen, können Sie jedes Projekt mit Zuversicht und Erfolg in Angriff nehmen. Denken Sie daran, dass jedes Projekt einzigartig ist, aber mit dem richtigen Ansatz und Tools wie ClickUp können Sie Ihre Vision in die Realität umsetzen.

Es bietet einen Bereich von Projektmanagement-Features, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen, effektiv zusammenzuarbeiten und Projekte auf Kurs zu halten. Mit den anpassbaren Optionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche von ClickUp können Sie Ihren Workspace an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anpassen, egal ob Sie ein kreatives Projekt, eine Marketingkampagne oder eine Software verwalten projektentwicklung sprint.

Machen Sie also den ersten Schritt, und melden Sie sich bei ClickUp kostenlos an heute!