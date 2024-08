Wie Sie einen Chronoworking-Zeitplan für Ihr Team erstellen

Sind Sie ein Frühaufsteher? Oder vielleicht eine Nachteule? Schleichen Sie sich in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht ein paar produktive Stunden zu? Wenn ja, dann sind Sie ein Chronoworker.

Die Schriftstellerin Ellen Scott prägte den Begriff "Chronoworking" in einem ihrer newslettern was eine einprägsame Art und Weise war, die Arbeitszeiten der Menschen heutzutage zu beschreiben. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat, oder?

Was ist Chronoworking?

Chronoworking ist der Prozess der Erstellung flexibler Arbeitszeiten, die sich an den persönlichen zirkadianen Rhythmus und das Energieniveau des Einzelnen anpassen. Diese zeitmanagement-Strategie erkennt an, dass jeder Arbeitnehmer anders ist, mit einzigartigen Bedürfnissen, Wünschen, Vorlieben und produktiven Zeiten des Tages.

Frühaufsteher arbeiten vielleicht von 6 bis 14 Uhr, Nachteulen beginnen um 19 Uhr und arbeiten die ganze Nacht durch. Sie können diesen Zeitplan auch in 2-3 produktive Zeitabschnitte unterteilen.

Chronoworking ist mehr als nur flexibilität am Arbeitsplatz allerdings nicht. Es geht um die Freiheit, den eigenen, einzigartigen Chronoshift zu wählen, der mit den persönlichen Produktivitätsspitzen oder den Bedürfnissen des Lebensstils übereinstimmt.

Die Vor- und Nachteile von Chronoworking

Wie die meisten zeitlich flexiblen Arbeitsmodelle der Ära der hybriden Arbeit stellt auch Chronoworking den einzelnen Wissensarbeiter in den Mittelpunkt. Er kann selbst entscheiden, wie er seine Arbeit gestalten möchte, und hat dabei mehrere Vorteile.

✅ Autonomie: Wissensarbeiter, insbesondere erfahrene Mitarbeiter, bevorzugen die Autonomie, ihre Arbeit ohne Mikromanagement zu erledigen. Chronoworking verkörpert Autonomie und schafft Vertrauen und Zuverlässigkeit.

✅ Selbstmanagement: Chronoworking vereinfacht team-Management . Es schafft selbstverwaltete Teams, die für die Ergebnisse verantwortlich sind und nicht nur während der Arbeit anwesend/verfügbar sind.

✅ Produktivität: Menschen sind nicht den ganzen Tag über gleichmäßig produktiv; einige sind vielleicht morgens wacher, während andere am Nachmittag oder Abend in Schwung kommen. Chronoworking hilft Teams, Folgendes zu erreichen produktivität Ziele zu erreichen auf eine Weise zu erreichen, die für sie am natürlichsten und am wenigsten stressig ist.

Work-Life-Balance: Traditionelle Work-Life-Balance beinhaltete freie Abende und Wochenenden und vielleicht einen dreiwöchigen Urlaub. Moderne Familien brauchen mehr Flexibilität als das. Chronoworking ermöglicht es den Menschen, die für sie richtige Work-Life-Balance zu finden, so dass sie sich leichter um persönliche Angelegenheiten kümmern, Stress bewältigen und Burnout vorbeugen können.

Wenn das ideal klingt, sollten Sie eine Pause einlegen. Es ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Einige der häufig geäußerten Kritikpunkte an den Chronoworking-Modellen lauten wie folgt.

❌ Nicht für jeden: Angestellte in Einzelhandelsgeschäften, Führungskräfte im Verkauf, Bankangestellte usw., die mit verschiedenen Interessengruppen arbeiten, müssen verfügbar sein, wenn andere es sind. Solche Rollen eignen sich nicht für Chronoshifts, da die Bürozeiten nicht an die individuellen Arbeitszeiten einer Person angepasst werden können.

❌ Nicht für echtzeit-Zusammenarbeit : Einen gemeinsamen Zeitpunkt für die Zusammenarbeit mehrerer Mitglieder eines Teams zu finden, kann ein Alptraum sein, wenn alle Mitglieder im Chronoworking-Modus arbeiten. Solche Teams greifen dann auf asynchrone Kommunikation zurück, was bei der Lösung komplexer Probleme manchmal ineffektiv sein kann.

❌ Nicht für Team-Manager: Wenn Ihre Aufgabe darin besteht, ein Team zu leiten, Arbeit zuzuweisen, Ergebnisse zu überprüfen, Feedback zu geben und gemeinsame Ziele anzustreben, könnte Chronoworking Ihre täglichen Aufgaben behindern. Außerdem wäre es für Manager unmöglich, jederzeit verfügbar zu sein, wenn ihre Mitglieder produktiv sind.

❌ Nicht für junge, unerfahrene Mitarbeiter: Chronoworking erfordert ein gewisses Maß an Selbstmanagement und Eigeninitiative. Menschen, die völlig neu in der Berufswelt sind, könnten sich distanziert und nicht unterstützt fühlen.

Trotz der potenziellen Nachteile von Chronoworking kann es für Remote-/Hybrid-Teams von unschätzbarem Wert sein. Und so geht's.

Chronoworking durch Remote-Arbeit

Die Pandemie, der emotionale Tribut, die Zoom-Müdigkeit und die Remote-Arbeit haben den natürlichen Wandel hin zum Chronoworking eingeleitet. Während die Pandemie die physische Anwesenheit im Büro von der Arbeitsleistung entkoppelte, erledigt Chronoworking das Gleiche für feste Arbeitszeiten.

Seitdem gehen Chronoworking und Remote-Arbeit eine symbiotische Beziehung ein. Für Fernarbeitskräfte ist Chronoworking einfach die Art und Weise, wie der produktive Tag aussieht. Zum Beispiel beginnen viele Mitglieder eines Teams ihren Arbeitstag um 11 Uhr mit dem StandUp und arbeiten bis spät in die Nacht an Aufgaben, die sie besonders beschäftigen.

Da sie von niemandem physisch überwacht werden, müssen sie sich keine Gedanken darüber machen, ob sie eine bestimmte Zahl von Stunden online sind. Wenn Remote-Mitarbeiter einen anderen Space brauchen, können sie in das nächstgelegene Café gehen.

Um ein effektiver Chronoworker zu sein, ist es hingegen besser, von zu Hause aus zu arbeiten. Remote-Arbeit gibt Ihnen die Freiheit, den physischen Space und die Zeit, Ihre produktivsten Stunden zu wählen.

Remote-Arbeit wird von Chronoworking-Modellen stark unterstützt, aber Sie können sie für alle Arten von Teams einsetzen. Und so geht's.

Wie Sie Chronoworking an Ihrem Arbeitsplatz einführen

Im Rahmen Ihrer flexiblen Arbeitsrichtlinien können Sie Ihren Mitgliedern die Möglichkeit geben, ihre Arbeitszeiten selbst zu bestimmen. Einige davon könnten sogar Chronoworking sein.

Die Einführung eines strukturierten Ansatzes für Chronoworking kann Ihnen und Ihrem Team jedoch mehr Klarheit verschaffen. Eine robuste Projektmanagement-Software hilft bei der Implementierung, Überwachung, Optimierung und Aufrechterhaltung von Chronoworking. So geht's.

1. Bewertung der Eignung für einen Job

Wie wir bereits erwähnt haben, ist Chronoworking nicht für jeden geeignet. Bewerten Sie daher vor der Einführung, welche Rollen für flexible Arbeitszeiten geeignet sind.

Definieren Sie die Rollen: Verfassen Sie eine umfassende Stellenbeschreibung, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Arbeit, die eine Anwesenheit zu einer bestimmten Zeit erfordern, enthalten sind.

Skizzieren Sie die zu erbringenden Leistungen: Um effektiv mit Chronowork arbeiten zu können, müssen die Mitglieder des Teams wissen, was sie zu leisten haben. Legen Sie daher die Erwartungen und die zu erbringenden Leistungen für jede Person fest, bevor Sie Chronoworking vereinbaren.

Identifizieren Sie Metriken: Die einfachste Art, die Produktivität von Teams zu messen, war die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden. Wenn man acht Stunden am Tag arbeitete, galt man als produktiv. Chronoworking erfordert eine neue Art des Denkens.

2. Klare Richtlinien entwickeln

Erstellen Sie detaillierte Richtlinien, um Klarheit und Fairness zu gewährleisten. Bieten Sie tipps für das Heimbüro . Legen Sie ihre Rechte und Pflichten fest. Instanzen können zum Beispiel das Recht haben, ihre Arbeitszeiten selbst zu bestimmen, solange sie jeden Tag für das StandUp zur Verfügung stehen oder innerhalb von 12 Stunden auf alle Mitteilungen reagieren.

Ein Unternehmen könnte von seinen Mitarbeitern verlangen, dass sie zwischen 10 und 14 Uhr für Team Meetings zur Verfügung stehen, ihnen aber erlauben, ihre Anfangs- und Endzeiten außerhalb dieser Zeiten zu wählen. ClickUp Dokumente ist eine fantastische Möglichkeit, Chronoworking-Richtlinien zu dokumentieren. Heben Sie Text hervor und formatieren Sie ihn, um Aufmerksamkeit zu erregen. Geben Sie sie für das gesamte Team frei und machen Sie sie für alle zugänglich. Bearbeiten Sie die Richtlinien gemeinsam und führen Sie ein Verzeichnis der aktualisierten Richtlinien.

clickUp Docs zur Erfassung von Unternehmensrichtlinien_

3. Planen Sie Ihre Arbeit

Chronoworking kann für die meisten Teams, die an das 9-5-Modell gewöhnt sind, eine große Umstellung darstellen. Um sicherzustellen, dass der Übergang nahtlos verläuft, brauchen Sie einen Plan. ClickUp's Vorlage für einen Plan für Remote-Arbeit ist ein guter Ausgangspunkt. Diese anfängerfreundliche Vorlage ist ideal für die Erstellung eines umfassenden Plans für Telearbeiter. Passen Sie die Vorlage an die Chronoworking-Bedürfnisse Ihres Unternehmens an.

ClickUp remote Arbeitsplan-VorlageClickUp Arbeitsplan-Vorlage für Teams hilft Ihnen, eine klare Ansicht des Arbeitsplans Ihres Teams an einem einzigen Ort zu erhalten. So behalten Sie den Überblick über das tägliche Geschehen.

Verwalten Sie den Arbeitsplan des gesamten Teams an einem Ort

4. Planen Sie die Aufgaben Ihres Teams

Chronoworking-Teams hassen es, morgens aufzuwachen und sich nach produktive Dinge zu erledigen . Planen Sie also Ihre Arbeit im Voraus.

Gliedern Sie Ihre Projekte in überschaubare Aufgaben, die Sie jedem Mitglied des Teams zuweisen können, das sie dann eigenständig bearbeiten kann. ClickUp-Arbeitsaufteilung ist eine Whiteboard-Vorlage ausschließlich für diesen Zweck.

zerlegen Sie ein großes Projekt in kleinere, überschaubare Teile mit ClickUp's Work Breakdown Template

Mit dieser Vorlage können Sie ein Projekt in überschaubare Abschnitte unterteilen, was die Verteilung und Verwaltung erleichtert. So erhalten Sie eine klare Ansicht der Aufgaben, Zeitleisten und Ergebnisse, so dass die Remote-Mitarbeiter sie nutzen können.

Sie können auch eine der folgenden Vorlagen verwenden kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement um loszulegen.

5. Bringen Sie alle auf dieselbe Seite

Chronoworker arbeiten als Team, wenn es nur minimale Verluste bei der Kommunikation/Übersetzung gibt. Verwenden Sie ein speziell entwickeltes Projektmanagement tool, um sicherzustellen, dass alle Informationen zwischen den Mitgliedern des Teams effektiv weitergegeben werden. ClickUp für Remote-Arbeiten ist die perfekte Lösung!

Erstellen Sie Aufgaben mit detaillierten Beschreibungen und Abnahmekriterien

Verwenden Sie Checklisten für die Qualitätskontrolle

Verwenden Sie dieClickUp Chat-Ansicht um alle Nachrichten an einem Ort zu sehen

Mit den mehr als 15 benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp, einschließlich Gantt-Diagramm, Zeitleiste, Kalender und mehr, erhalten Sie eine abschließende Sichtbarkeit aller Ihrer Aufgaben. Erstellen Sie vorlagen für die Produktivität benutzerdefiniert für Ihre Organisation zur Wiederverwendung.

verwenden Sie die benutzerdefinierte Ansicht der Aufgabe, die am besten zu Ihrem Projekt passt

6. Trainieren Sie Ihre Führungskräfte

Damit dieses Modell effektiv ist, müssen Sie die Führungskräfte mit den Fähigkeiten ausstatten, ein chronologisch arbeitendes Team zu leiten. Bieten Sie Schulungen an zu:

Einstellung von Erwartungen

Messung der Ergebnisse statt der geleisteten Stunden

Unterstützung der unterschiedlichen Zeitpläne der Mitglieder des Teams

Aufrechterhaltung klarer Kommunikationskanäle

Lösung von Konflikten

Zeitmanagement-Techniken

Seit dem Aufkommen der Remote-Arbeit haben Meetings an Bedeutung gewonnen zeitfresser im Büro . Um diese Belastung zu vermeiden, sollten Sie Ihre Manager und Abteilungsleiter darin schulen, effektive Meetings durchzuführen, die die Produktivität Ihres Teams nicht unterbrechen.

Wenn dies alles nach einer Menge organisatorischer Veränderungen für einen neuen Trend klingt, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken.

Erkundung zukünftiger Trends des Chronoworking

Wie Remote-Arbeit und hybride Arbeitsformen hat auch Chronoworking das Potenzial, den traditionellen 9-5-Arbeitstag zu ersetzen. Vor allem bei wissensbasierten Tätigkeiten wie Schreiben, Coding, Design usw. bietet Chronoworking die Möglichkeit, innovative Arbeiten zu erledigen und dabei die kreativste Zeit des Mitarbeiters zu nutzen.

Durch die Erweiterung kann Chronoworking zur Norm für digitale Nomaden werden, die nicht nur arbeiten, wo sie wollen, sondern auch, wann sie wollen. Die sich entwickelnde tools für digitale Nomaden helfen, diesen Übergang reibungsloser zu gestalten.

KI-Tools und apps für den Arbeitsplan können Chronoworker auch unterstützen, indem sie unabhängig von den Bürozeiten als persönliche Assistenten fungieren. Aufbauend auf dem Zug der generativen KI werden Unternehmen weitere intelligente Tools einsetzen, um Chronoworking zu ermöglichen.

Mit ClickUp aktiv Chronoworking nutzen

Obwohl Chronoworking nicht für jedermann geeignet ist, kann es für die meisten Geschäfte einen entscheidenden Unterschied machen, insbesondere in einem hybriden oder vollständig dezentralen Arbeitsplatz. Es kann die Produktivität und Kreativität von Wissensarbeitern exponentiell steigern.

Im Grunde genommen ist Chronoworking ein gesundes Arbeitsverhalten, das Teams gut annehmen können. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch in einer durchdachten und anpassungsfähigen Umsetzung.

Ein tool wie ClickUp Projektmanagement stellt sicher, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, um Remote- und Chronoworker erfolgreich zu machen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!

FAQs über Chronoworking

1. Was ist Chronoworking?

Chronoworking ist eine flexible Arbeitsorganisation, die es den Arbeitnehmern ermöglicht, ihre Arbeitszeiten auf der Grundlage ihres Produktivitätsrhythmus und ihrer inneren Uhr zu wählen.

2. Warum ist Chronoworking der nächste Trend bei der Arbeit?

Chronoworking bietet alle vorteile von virtuellen Teams und mehr. Es entspricht den modernen Präferenzen für Flexibilität und passt die Arbeitszeiten an die persönlichen Energiespitzen an. Sie unterstützt die Work-Life-Balance und nutzt Technologien, die Remote-Arbeit und asynchrones Arbeiten erleichtern.

Dieser Ansatz erfüllt perfekt die sich entwickelnden Bedürfnisse einer vielfältigen, globalen Belegschaft und passt sich der heutigen Arbeitsplatzdynamik an.

3. Wie kann Chronoworking die Produktivität der Mitarbeiter steigern?

Chronoworking steigert die Produktivität der Mitarbeiter durch:

Ermöglichung der Arbeit zu Zeiten mit hohem Energiebedarf

Verringerung der Müdigkeit

Unterbrechungen minimiert werden

Unterstützung einer besseren Work-Life-Balance

Verbesserung der Arbeitszufriedenheit

Diese Anpassung an persönliche Produktivitätsrhythmen führt zu einer effizienteren und effektiveren Arbeit.