Die 11 besten KI-Reiseplaner-Assistenten für die Urlaubsplanung im Jahr 2026

Das Frustrierendste am Reisen ist die Reiseplanung. Stunden damit zu verbringen, sich für Reiseziele und Aktivitäten zu entscheiden sowie Flüge und Hotels zu buchen, kann mühsam und frustrierend sein – allerdings nur, wenn man dies manuell erledigt.

Was wäre, wenn jemand all das innerhalb weniger Minuten für Sie erledigen könnte?

Hier kommen KI-Reiseplaner ins Spiel. Diese praktischen Tools berücksichtigen Ihre Vorlieben und Einschränkungen und erstellen schnell benutzerdefinierte Reiserouten.

In diesem Beitrag haben wir für Sie eine Liste der besten KI-Reiseplaner zusammengestellt, darunter auch ClickUp. Genießen Sie Ihre Reise ohne Planungsstress mit einem KI-Reiseplaner Ihrer Wahl! Lassen Sie uns gleich loslegen. ✈️

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Layla (Roam Around) – am besten geeignet für die sofortige Erstellung von Reiserouten

Wonderplan – am besten für personalisierte Reiseempfehlungen

Trip Planner KI – am besten geeignet für die komplette Reiseplanung

Iplan.ai – am besten geeignet für die KI-gestützte Optimierung von Reiserouten

Explorerg – am besten geeignet für KI-gestützte Reiseentdeckungen

GuideGeek – am besten für Reiseunterstützung während der Unterhaltung

Curiosio – am besten für kuratierte Reiseerlebnisse

Vacay – am besten für individuell anpassbare Reisepläne

PlanTripAI.com – am besten für die gemeinsame Reiseplanung geeignet

TripBot – am besten geeignet für Reiseunterstützung durch KI-Chatbots

ClickUp – am besten geeignet für die Integration von Reiseplanung und Aufgabenverwaltung – am besten geeignet für die Integration von Reiseplanung und Aufgabenverwaltung

Achten Sie bei der Auswahl eines KI-Reiseplaners auf folgende Features:

Grad der Benutzerdefiniertheit : Prüfen Sie, welche Fragen die KI stellt und wie viele Kriterien sie zur Erstellung einer Reiseroute bereitstellt. Je mehr Benutzerdefiniertheit ein tool bietet, desto besser ist es für Sie.

Einfacher Zugriff : Prüfen Sie die Zugänglichkeit der einzelnen KI-Reiseplaner. Sind sie nur als mobile App verfügbar oder kann man auch über einen Desktop-Browser darauf zugreifen? Prüfen Sie, ob es eine Option zum Herunterladen und Speichern von Reiserouten gibt, um diese auch offline nutzen zu können.

Kollaborationsfeatures : Bei einigen KI-Reiseplanern können Sie gemeinsam mit Ihren Reisepartnern benutzerdefinierte Reiserouten erstellen. Bevorzugen Sie diese gegenüber solchen, die keine Zusammenarbeit ermöglichen.

Persönliche Empfehlungen : Einige KI-Reiseplaner berücksichtigen Ihre Eingaben und Ihr bisheriges Verhalten, um personalisierte Tipps und Empfehlungen zu geben. Solche tools sind vorzuziehen

Add-On-Funktionen zur Reiseplanung : Achten Sie auf einzigartige Features wie eine Kartenansicht oder eine Flugsuche, die Ihnen bei anderen Aspekten der Reiseplanung helfen

Preise: Während die meisten KI-Reiseplaner kostenlos sind, erfordern einige ein Abonnement, um auf erweiterte Features zugreifen zu können. Prüfen Sie, ob sich der Preis lohnt oder ob Sie das Gesuchte kostenlos finden können.

Lesen Sie auch: Arbeiten Sie im Homeoffice? Wir haben einige Tools für digitale Nomaden und Software zur Lebensplanung, die wir Ihnen empfehlen können

Die 11 besten KI-Reiseplaner für den Urlaub

Hier ist unsere Liste der besten KI-Reiseplaner, die Sie für Ihre nächste Reise ausprobieren sollten.

1. ClickUp

Starten Sie mit ClickUp Brain Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihren nächsten Urlaub zu planen

ClickUp ist eine Projektmanagement-Software mit leistungsstarker KI und Vorlagen, die bei der Reiseplanung helfen. ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent der Plattform, hilft Ihnen dabei, die Termine aller Beteiligten einfach zu überprüfen und eine Geschäftsreise zu planen. Nutzen Sie die ClickUp AI, um in Sekundenschnelle automatische Pläne und vollständig anpassbare Entwürfe zu erstellen.

Die KI-Suite von ClickUp macht die Urlaubsplanung zu einem nahtlosen, angenehmen Erlebnis, indem sie alle Ihre Reiseanforderungen in einem intelligenten Workspace vereint.

1. Einheitlicher KI-Workspace mit ClickUp Brain & Brain MAX

ClickUp Brain und ClickUp Brain MAX vereinen Ihre Aufgaben, Dokumente, Checklisten, Reisepläne und sogar Dateien aus Google Drive oder Figma in einem einzigen, KI-gestützten Hub

Brain fungiert als Ihr KI-Begleiter auf dem Desktop und bietet Ihnen Zugriff auf mehrere KI-Modelle – ChatGPT, Claude, Gemini und mehr – direkt in demselben Workspace, in dem sich Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Team befinden – kein Wechseln mehr zwischen Apps und kein Verlust des Kontexts

Mit kontextbezogener KI können Sie Flugdaten, Hotelbuchungen oder gemeinsam genutzte Dokumente sofort abrufen, selbst bei komplexen Reiserouten.

3. KI-Agenten & Automatisierung

KI-Agenten übernehmen die Automatisierung wiederholender Aufgaben bei der Reiseplanung – wie das Aktualisieren von Reiserouten, das Versenden von Erinnerungen und die Nachverfolgung von Buchungen –, damit Sie sich ganz auf den Spaß konzentrieren können

Die Assistenten können Reisedokumente zusammenfassen, Packlisten erstellen und Fragen zu Ihren Plänen beantworten, wodurch Sie sich stundenlange manuelle Arbeit sparen

4. Sprachgesteuerte Planung mit Talk to Text

Mit der Funktion „Sprache in Text“ von Brain MAX können Sie Reisepläne diktieren, Reiserouten entwerfen oder Checklisten freihändig aktualisieren – perfekt für die Planung unterwegs

5. Umfassende Suche & Zusammenarbeit

Die KI-gestützte Enterprise-Suche von ClickUp findet jedes Detail in Ihren Plänen, Dokumenten und verbundenen Apps und sorgt dafür, dass nichts verloren geht

Dank der Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie Gruppenreisen planen, Aufgaben zuweisen und Reisepläne oder Checklisten mit Freunden oder der Familie freigeben – die KI sorgt für Synchronisierung

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie ClickUp Brain MAX Ihre Reiseplanung optimieren kann👇

Nutzen Sie ClickUp Docs, um detaillierte To-do-Listen mit verschiedenen Tagen und für jeden Tag geplanten Aktivitäten zu erstellen. Dank der unbegrenzten Verschachtelung von Listen können Sie so detailliert vorgehen, wie Sie möchten. Wenn Sie Ihre Reisen lieber selbst und bis ins kleinste Detail planen, dann ist ClickUp das einzige KI-Reiseplaner-Tool, das Sie brauchen.

ClickUp bietet außerdem verschiedene Vorlagen für Reisepläne an, die Ihnen bei der Planung Ihrer Reisen helfen. Schauen wir uns einige dieser Vorlagen einmal an.

Nutzen Sie diese ClickUp-Vorlage für Geschäftsreisepläne, um jeden Tag Ihrer Reise detailliert zu planen. Sie hilft Ihnen dabei, einen gut organisierten Reiseplan zu erstellen und alle wichtigen Details auf einen Blick zu sehen.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit ClickUp einen übersichtlichen Reiseplan im Tabellenformat und notieren Sie Ihre Flugzeiten und andere Termine in einem übersichtlichen Format mit Notizen.

👉🏽Lesen Sie auch: Google Tabellen-Vorlagen für Reiseplaner

Nutzen Sie die leistungsstarke Kombination aus einem KI-Planer und ClickUp, um einen detaillierten Reiseplan zu erstellen. Holen Sie sich zunächst mit einem KI-Planer Ideen für mögliche Aktivitäten und nutzen Sie dann ClickUp Docs oder eine der vielen Vorlagen.

📮ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, bis zu fünf oder mehr Apps über unsere Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach in freie Zeitfenster in Ihrem Kalender eingeplant werden können. Sie können über ClickUp Brain auch benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von lästiger Routinearbeit!

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie mit ClickUp Docs unendlich viele Listen mit Dingen, die zu erledigen sind

Nutzen Sie die Reiseplanungsvorlagen von ClickUp, um Reiserouten zu erstellen und Reisedetails festzuhalten

Erfassen Sie Informationen zu Reisekontakten, Flugzeiten und Hotelbuchungen, einschließlich Check-in- und Check-out-Zeiten

Freigeben Sie gespeicherte Reisepläne und Ideen mit einem Klick Ihren Mitreisenden

Limitierungen von ClickUp

Erstellt keine Reiserouten automatisch auf der Grundlage festgelegter Kriterien wie andere KI-Reiseplaner

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : 4,7/5 (9.397 Bewertungen)

Capterra : 4,7/5 (4.020 Bewertungen)

Product Hunt: 5/5 (975 Bewertungen)

2. Layla (Roam Around)

via Layla

Layla (ehemals Roam Around) ist ein benutzerfreundlicher KI-Reiseplaner, der benutzerdefinierte Reiserouten für Reiseziele auf der ganzen Welt erstellt. Geben Sie einfach Ihr Reiseziel, Ihre Reisedaten und Ihre Vorlieben ein, um eine vollständige Reiseroute zu erhalten.

Das ist perfekt für die Planung von Last-Minute-Reisen und Urlauben, ohne dass Sie sich selbst um die Planung kümmern müssen.

Zudem nutzt es die GPT-3-Technologie, um maßgeschneiderte Reiseempfehlungen zu geben, von Restaurants bis hin zu Sehenswürdigkeiten.

Die besten Features von Layla

Melden Sie sich mit Google an und beginnen Sie schnell mit der Reiseplanung

Passen Sie benutzerdefinierte Reisepläne an Ihre Interessen und Ihr Budget an

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen und lokale Reiseführer

Chatten Sie mit Layla, um Ihre Reiserouten weiter benutzerdefiniert anzupassen

Erstellen Sie gemeinsame Bucket-Listen und arbeiten Sie mit Ihren Freunden zusammen

Greifen Sie über Android- und iOS-Apps darauf zu

Limitierungen von Layla

Die Anzahl der Reiseziele kann noch eine Erweiterung erfahren

Die Empfehlungen sind nicht immer zu 100 % zutreffend

Preise für Layla

Free

Premium: Nicht verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Roam Around

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

3. Wonderplan

via Wonderplan

Suchen Sie einen Reiseplaner, der Ihre detaillierten Vorlieben, Ihr Budget und Ihre Einschränkungen berücksichtigt, um eine Reiseroute für Sie zu erstellen?

Dann sind Sie bei Wonderplan genau richtig.

Es ist einer der besten KI-gestützten Reiseplaner für alle mit begrenztem Budget und bietet detaillierte Kostenaufstellungen für verschiedene Aktivitäten. Sie können Ihrem Reiseplan Dinge hinzufügen oder daraus entfernen, um ihn an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Die besten Features von Wonderplan

Erstellen Sie maßgeschneiderte Reiserouten basierend auf Ihren Vorlieben und Reiseeinschränkungen

Erhalten Sie personalisierte Empfehlungen für Ihre Unterkunft

Nutzen Sie interaktive Karten und Navigationstools, um Reiserouten zu visualisieren

Laden Sie Ihre Reiserouten als PDF-Dateien herunter, speichern Sie sie und greifen Sie offline darauf zu

Arbeiten Sie mit Ihren Reisebegleitern zusammen, um Pläne zu erstellen und anzupassen

Erhalten Sie detaillierte Kostenaufstellungen nach Aktivität

Limitierungen von Wonderplan

Die Anzahl der Reiseziele kann weiter erweitert werden

Bietet nur E-Mail-Support

Preise von Wonderplan

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Wonderplan

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

4. Reiseplaner-KI

via Trip Planner KI

Dieser KI-Reiseplaner erstellt ebenfalls benutzerdefinierte Reiserouten, bietet jedoch einige einzigartige Features, um Ihren Reiseplanungsprozess zu optimieren.

Mit Trip Planner AI können Sie sich von Instagram-Reels und TikTok-Videos inspirieren lassen und die empfohlenen Orte zu Ihren Reiserouten hinzufügen. Im Gegensatz zu den meisten KI-Reiseplanern bietet es Routenplanung und kann Reisen mit mehreren Zielen planen.

Die besten Features von KI-Reiseplanern

Lassen Sie sich von Reiseempfehlungs-Videos in den sozialen Medien inspirieren und fügen Sie diese Ihrer Reiseroute hinzu

Passen Sie Ihre Reiseroute an, indem Sie Aktivitäten hinzufügen oder löschen, bis sie perfekt für Sie ist

Holen Sie sich Reiseideen aus Reiserouten, die andere Reisende in der Community freigegeben haben

Nutzen Sie KI, um optimale Routen für Ihre Roadtrips vorzuschlagen

Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren Reisebegleitern maßgeschneiderte Reiserouten

Greifen Sie über Ihren mobilen oder Desktop-Browser darauf zu

Limitierungen von KI-Reiseplanern

Sie müssen ein Konto erstellen und sich anmelden, um das tool nutzen zu können.

Preise für KI-Reiseplaner

Free

Bewertungen und Rezensionen zu KI-Reiseplanern

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

5. Iplan. KI

Dieser Reiseplaner stellt Ihnen einige Fragen zu Ihren Reiseplänen und erstellt auf Grundlage Ihrer Antworten einen detaillierten Plan.

Damit können Sie Ihre Reiseroute anpassen und benutzerdefiniert gestalten, indem Sie Aktivitäten und Reiseziele hinzufügen oder entfernen. Außerdem bietet es Ihnen einfache Möglichkeiten, Ihre Reiseroute mit Ihren Reisebegleitern freizugeben.

Die besten Features von Iplan.ai

Beantworten Sie ein paar Fragen und erstellen Sie innerhalb von Sekunden einen detaillierten Reiseplan

Passen Sie diesen Plan selbst an oder arbeiten Sie mit anderen zusammen, um Reisepläne zu erstellen

Freigeben Sie Ihre Reiseroute öffentlich oder privat und greifen Sie überall darauf zu

Legen Sie ein Budget fest und planen Sie Ihre Reise mit diesem KI-Reiseplaner

Einschränkungen von Iplan.KI

Nur als mobile Apps verfügbar, nicht für Desktop-Benutzer geeignet

Features zum Freigeben und zur Zusammenarbeit sind nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar

Preise von Iplan. KI

Free

Pro-Mitgliedschaft: 3,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Iplan.KI

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

6. Explorerg

via Explorerg

Explorerg ist ein KI-Reiseplaner, bei dem Sie Ihre Reisepläne frei beschreiben müssen und der Ihnen bei der Erstellung einer Reiseroute einige voreingestellte Optionen zur Auswahl bietet.

Sie haben außerdem die Möglichkeit zur Auswahl Ihrer Reisedaten und Ihres Budgets sowie der Art der Reise und anderer Reisevorlieben.

Die besten Features von Explorerg

Wählen Sie aus vorgefertigten Reiserouten für Top-Reiseziele

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Reiseplan, indem Sie Ihre Reisepläne beschreiben und Ihre Präferenzen auswählen

Finden Sie günstige Flüge mit dem Feature „Flugsuche“

Visualisieren Sie Ihre Reise mithilfe von Vorschau-Features für Karten und Walkthrough-Features

Behalten Sie die Kosten im Blick und stellen Sie sicher, dass Ihre Reise im Rahmen Ihres Budgets bleibt

Limitierungen von Explorerg

Bietet im Gegensatz zu vielen anderen KI-Reiseplanern keine Features für die Zusammenarbeit

Obwohl es benutzerdefinierte Reiserouten erstellen kann, ist es möglicherweise nicht in der Lage, sehr spezifische Reiseanforderungen zu erfüllen.

Die Inhalte sind möglicherweise nicht immer korrekt

Preise für Explorerg

Free

Bewertungen und Rezensionen von Explorerg

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

Lesen Sie auch: Sie wissen nicht, wohin Sie reisen sollen? Wir haben die besten Reiseziele für digitale Nomaden erledigt!

7. GuideGeek

via GuideGeek

Im Gegensatz zu anderen KI-Reiseplanern auf dieser Liste ist GuideGeek ein KI-Reiseassistent. Er funktioniert wie ein Chatbot: Sie stellen Fragen, und er antwortet.

Wenn Sie das Programm bitten, Ihnen eine Reiseroute zu erstellen, wird es dies tun. Die Reiserouten sind jedoch nicht so benutzerdefiniert angepasst wie bei einigen anderen KI-Tools.

Die besten Features von GuideGeek

Stellen Sie Fragen zu Ihren Reiseplänen und erhalten Sie detaillierte Antworten

Holen Sie sich Empfehlungen für Hotels, Dinge, die zu erledigen sind, und mehr

Erhalten Sie Tipps, wie Sie Geld sparen, Menschenmassen vermeiden oder vieles mehr

Rufen Sie das tool über WhatsApp oder Instagram Messenger auf

Limitierungen von GuideGeek

Erstellt keine detaillierten, benutzerdefinierten Reiserouten, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind

Keine Features für die Zusammenarbeit

Sie können die Reiserouten nicht ändern; ändern Sie lediglich Ihre Eingaben, um andere Ergebnisse zu erhalten.

Keine mobilen Apps oder Browser-Zugänglichkeit

Preise von GuideGeek

Free

Bewertungen und Rezensionen von GuideGeek

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

8. Curiosio

via Curiosio

Curiosio ist das ideale tool für die Planung von Roadtrips, das Ihnen hilft, die genaue Route und die Zwischenstopps zu planen.

Geben Sie die Reisedaten ein, und Curiosio stellt Ihnen eine interaktive Routenkarte zur Verfügung, die Sie bearbeiten und anpassen können.

Es ist außerdem in der Lage, Reiserouten zu erstellen und Kosten- und Zeitaufstellungen für Reisen bereitzustellen.

Die besten Features von Curiosio

Fügen Sie die Orte hinzu, die Sie auf Ihrer Autoreise besuchen möchten, und erhalten Sie Vorschläge für die beste Route.

Erhalten Sie Vorschläge, wie Sie Ihre Zeit und Ihr Geld am besten nutzen können

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Reiseroute, die Ihren Reisevorlieben und Ihrem Budget entspricht

Geben Sie Ihr Reiseziel ein und erhalten Sie ausgewählte, relevante Reiseinhalte, die Sie bei Ihren Reiseplänen inspirieren

Geben Sie die Details einmal ein und erhalten Sie mehrere Optionen für die Reiseplanung

Limitierungen von Curiosio

Es ist komplexer als andere tools und erfordert zusätzliche Eingaben, um die perfekten Reisepläne zu erstellen

Bietet keine mobilen Apps an; nur über einen Browser zugänglich

Preise von Curiosio

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Curiosio

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

9. Vacay

via Vacay

Vacay bietet einen Chatbot, einen Reiseplaner und thematische Berater für die Planung von Nischenreisen. Damit ist es eine All-in-One-Lösung für die Reiseplanung, die auf die Bedürfnisse verschiedener Benutzer zugeschnitten ist.

Egal, ob Sie schnell einen Reiseplan automatisch erstellen oder Antworten auf bestimmte reisebezogene Fragen erhalten möchten – Vacay kann Ihnen dabei helfen. Im Gegensatz zu kostenlosen KI-Reiseplanern handelt es sich hierbei um ein Freemium-Tool mit kostenpflichtigen Tarifen und erweiterten Features.

Vacay positioniert seine kostenpflichtigen Pläne als Tools für Reiseberater und Buchungsagenten.

Die besten Features von Vacay

Stellen Sie Fragen an den Vacay-Chatbot und erhalten Sie personalisierte Empfehlungen und Antworten

Nutzen Sie den interaktiven Reiseplaner, um detaillierte Reiserouten zu erstellen

Nutzen Sie thematische Berater, um Reisen nach bestimmten Themen zu planen, wie zum Beispiel Luxusurlaube oder haustierfreundliche Reisen

Greifen Sie auf unzählige Reiseangebote zu, von Hotels über Flüge bis hin zu Kreuzfahrten

Limitierungen bei Vacay

Erweiterte Features und Premium-Inhalte sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar, die derzeit ausschließlich für Kunden mit Wohnsitz in den USA angeboten werden.

Obwohl es einen breiten Bereich an Features bietet, erscheint der Preis hoch, da ähnliche tools kostenlos verfügbar sind

Preise für Urlaubsreisen

Free

Premium : 9,99 $/Monat

Professional: 49 $/Monat

Vacay-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

10. PlanTripAI.com

Dies ist ein weiteres Freemium-tool, das benutzerdefinierte Reiserouten und personalisierte Reiseempfehlungen bietet. Neben grundlegenden Fragen wie den Reisedaten fragt es auch, was für ein Reisender Sie sind und welche Verkehrsmittel Sie bevorzugen.

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und verfügt über ein visuelles Formular zur Eingabe von Details, bevor ein Reiseplan für Sie erstellt wird. Es gibt kein Abonnementmodell, sondern lediglich eine einmalige Lizenzgebühr, die nominal ist.

Die besten Features von PlanTripAI.com

Beantworten Sie ein paar Fragen und erhalten Sie in Sekundenschnelle einen benutzerdefinierten Reiseplan

Nutzen Sie die Vielzahl an Optionen im Eingabeformular, um Reiserouten ganz nach Ihren Vorlieben zusammenzustellen

Erhalten Sie einen Link, der mit der Möglichkeit verknüpft ist, Reisepläne als PDF, Tabelle und in anderen Formaten herunterzuladen

Nutzen Sie die Reiserouten ganz nach Belieben, geben Sie sie anderen frei oder verkaufen Sie sie sogar ohne Limite weiter

Limitierungen von PlanTripAI.com

Sie benötigen eine Lizenz, um die Ansicht aller vergangenen Reisen zu erhalten und Reisen zu speichern.

Es gibt keine Möglichkeit, die Reiserouten auf der Plattform zu ändern oder mit anderen zusammenzuarbeiten.

Preise von PlanTripAI.com

Free

Pro: Einmalige Gebühr von 10 $ für eine lebenslange Lizenz

PlanTripAI.com – Bewertungen und Bewertungen

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

11. TripBot

via TripBot

Den Abschluss unserer Liste der KI-Reiseplaner bildet TripBot – eine Reiseplanungs-App, die Ihnen hilft, detaillierte Reiserouten zu erstellen.

Er gibt personalisierte Empfehlungen und Insidertipps, um ausgefallene Erlebnisse und versteckte Juwelen zu finden.

Die besten Features von TripBot

Erwähne Ihr Budget, Ihre Unterkunftswünsche und andere Präferenzen, um benutzerdefinierte Reiserouten zu erhalten

Stellen Sie Fragen zum Thema Reisen und erhalten Sie personalisierte Reiseempfehlungen

Erhalten Sie Zugang zu weiteren KI-Assistenten, wie zum Beispiel einem Schreibassistenten

Limitierungen von TripBot

Kein Offline-Zugriff

Nur als App im Google Play Store verfügbar

Preise für TripBot

Nicht verfügbar

TripBot-Bewertungen und -Bewertungen

G2 : k. A.

Capterra: k. A.

Verwandte Themen: Die besten KI-Tools für virtuelle Assistenten

Reisen Sie smarter mit KI-Urlaubsplanern

Probieren Sie die oben erwähnten Reiseplanungstools und Reisemanagement-Software aus, um herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet ist. Die meisten davon sind entweder komplett kostenlos oder bieten einen Free-Plan an, sodass Sie für die Nutzung nichts bezahlen müssen.

Für eine detailliertere Reiseplanung nutzen Sie diese tools zur Ideenfindung in Kombination mit ClickUp, um detaillierte Reiserouten basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen zu erstellen. Die zahlreichen Vorlagen für die Reiseplanung von ClickUp erleichtern Ihnen die Arbeit. Um mehr zu erfahren, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!