Wie Sie ein agiles Dashboard für Ihr Software-Team erstellen

Wenn Sie in einer agilen Team arbeiten wissen Sie, wie schwierig es ist, in Echtzeit Einblick in den Projektfortschritt und die Teamleistung zu erhalten.

Der Kampf gegen verstreute Informationen in E-Mails, Tabellenkalkulationen und Besprechungen ist eine echte Herausforderung! Da es häufig zu Fehlplanungen und Nacharbeiten kommt, kann es eine Herausforderung sein, Ihre Bemühungen mit den Teamzielen in Einklang zu bringen.

Agile Dashboards bieten eine zentrale und visuelle Darstellung der wichtigsten Metriken im Zusammenhang mit der agilen Methodik, wie z. B. Sprint-Burndown-Charts, Geschwindigkeit und Backlog-Status.

Sie helfen Ihnen, den Status laufender Aufgaben schnell zu beurteilen, Engpässe zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die meisten erfolgreichen agilen Teams verwenden eine Vielzahl von Dashboards, um Projekte zu organisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Heute stellen wir Ihnen vor, wie Sie die besten agilen Dashboards für Ihr Softwareteam erstellen können.

Was sind agile Dashboards?

Agile Dashboards sind wie visuelle Kontrollzentren für Projektmanager und Softwareentwicklungsteams, die agile Methoden anwenden. Sie tauchen tief in Ihren Softwareentwicklungs-Workflow ein und bieten eine granulare Echtzeit-Ansicht der wichtigsten Metriken, des Fortschritts, der Probleme mit hoher Priorität und potenzieller Engpässe in einem leicht verständlichen, hoch visuellen und umsetzbaren Format.

Ein agiles Dashboard bringt Transparenz in den Zustand Ihres Projekts. Es ermöglicht Ihnen, bessere datengestützte Entscheidungen zu treffen, indem es den Einblick in die Leistung des Teams und den Sprint-Fortschritt verbessert.

Agile Team-Dashboards können Analyse- und Visualisierungselemente verwenden, um Ihre unübersichtlichen Daten in einem leicht verdaulichen Format zu präsentieren. Selbst diejenigen in Ihrem Team, die keine Datenfreaks sind, können die Informationen schnell erfassen.

Sie können agile Dashboards auch verwenden, um wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu verfolgen, die mit agilen Prinzipien wie Geschwindigkeit, Abbrandrate und vorlaufzeit um über die Fortschritte Ihres Teams informiert zu bleiben.

Außerdem lassen sich agile Dashboards sehr gut an die spezifischen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe des Teams anpassen. Sie müssen sie nur in Ihre bestehenden projektmanagement-Tools und andere Datenquellen, um Aktualisierungen und Informationen in Echtzeit abzurufen.

Die Verwendung eines Dashboards mit agile Vorlagen für das Management von Softwareentwicklungsprojekten bringt praktische Vorteile mit sich, wie z. B:

Ein 360° Überblick über das gesamte Entwicklungsprojekt auf höchster Ebene

Leicht verständliche Datenvisualisierungselemente

Echtzeit-Einblicke in den Entwicklungsfortschritt und die Teamleistung

Eine einzige Quelle der Wahrheit für das gesamte Team

Darüber hinaus können Sie Ressourcenbeschränkungen, Umfangsänderungen und Workflow-Hürden schnell und einfach erkennen und angehen, bevor sie den Fortschritt der anderen Teammitglieder beeinträchtigen. Sie erhalten Einblicke in Echtzeit, um Probleme proaktiv anzugehen und kostspielige Verzögerungen zu vermeiden.

Die wichtigsten Funktionen von Agile Dashboards verstehen

Agile Dashboards können helfen, die Arbeit von scrum-Teams auf verschiedene Weise. Zum Beispiel, geschwindigkeitsverfolgung vereinfacht die Überwachung der Fähigkeit Ihres Teams, Arbeit über Sprints hinweg zu liefern. In ähnlicher Weise hilft der Sprint Goal Burndown dabei, den Fortschritt in Richtung des aktuellen Sprints und der Ziele gegenüber der verbleibenden Zeit im aktuellen Sprint zu visualisieren. Und es gibt noch mehr solcher Elemente.

Sehen Sie sich diese Aufschlüsselung an, wie die Schlüsselelemente von Scrum typischerweise in einem agilen Dashboard dargestellt werden, mit ihren Vorteilen:

Sprint Backlog: Dies wird oft als Liste oder Kanban-Board dargestellt und zeigt die verbleibenden Arbeitsaufgaben, ihren Status (z. B. To Do, In Progress, Done) und den geschätzten Aufwand. Es bietet Transparenz über die Arbeitsbelastung im Sprint, erleichtert die Priorisierung von Aufgaben und zeigt auch den Fortschritt in Richtung Ihrer Sprint-Ziele

Erreichen Sie Ihr Sprint-Ziel mit einer organisierten Liste von Sprint-Backlog-Elementen in ClickUp.

Burn-Down-Diagramm: Dieses Liniendiagramm zeigt die verbleibende Arbeit (in der Regel Story-Punkte) im Vergleich zur verbleibenden Zeit im Sprint an. Das Diagramm verfolgt visuell den Fortschritt Ihres Sprints, identifiziert potenzielle Hindernisse und ermöglicht proaktive Anpassungen, um die Fertigstellung des Sprints sicherzustellen

Das Burndown Chart in ClickUp's Sprint Reporting Cards kann Ihnen helfen, tiefer in Ihre Daten einzutauchen, um eine detailliertere Analyse durchzuführen

Velocity: Dies kann als Zahl oder als Diagramm angezeigt werden, das den durchschnittlichen Arbeitsaufwand pro Sprint darstellt (z. B. Story Points pro Tag). Sie hilft bei der Bewertung der Kapazität Ihres Teams, bei der Vorhersage künftiger Leistungen und bei der Ermittlung von Bereichen zur Verbesserung der Effizienz

Messen Sie die durchschnittliche Fertigstellung Ihrer Arbeit pro Sprint in ClickUp, um bessere Schätzungen für zukünftige Sprints zu machen.

Zykluszeit: Häufig als Diagramm oder Histogramm visualisiert, zeigt dies die durchschnittliche Zeit, die für die Fertigstellung eines Arbeitselements (z. B. einer Story) benötigt wird. Sie hilft, Engpässe im Arbeitsablauf zu erkennen, das Aufgabenmanagement zu optimieren und die Effizienz des Teams insgesamt zu verbessern

Die automatisierten Dashboards in ClickUp geben Ihnen einen umfassenden Einblick in den Fortschritt des Teams, die Kapazität und vieles mehr.

Durchlaufzeit: Hier wird die Gesamtzeit vom Start eines Workitems bis zu dessen Fertigstellung und Freigabe angezeigt. Sie ist entscheidend für die Identifizierung von Lieferverzögerungen, die Optimierung von Freigabeprozessen und die Verbesserung der Markteinführungszeit

Mit ClickUp können Sie verfolgen, wie lange die Erledigung von Aufgaben dauert, ab dem Zeitpunkt, an dem sie erstellt und gestartet wurden

Implementierungen: Oft als Liste oder Kanban-Tafel dargestellt, hilft es, identifizierte Probleme, die den Fortschritt behindern, die verantwortlichen Teams und den Lösungsstatus zu verfolgen. Es fördert die Transparenz von Hindernissen, erleichtert das rechtzeitige Eingreifen und die Lösung und sorgt für eine reibungslose Sprintausführung insgesamt

Oft als Liste oder Kanban-Tafel dargestellt, hilft es, identifizierte Probleme, die den Fortschritt behindern, die verantwortlichen Teams und den Lösungsstatus zu verfolgen. Es fördert die Transparenz von Hindernissen, erleichtert das rechtzeitige Eingreifen und die Lösung und sorgt für eine reibungslose Sprintausführung insgesamt Retrospektive Einblicke: Dazu gehören wichtige Erkenntnisse, Aktionspunkte und Fortschrittsaktualisierungen aus vergangenen Sprint-Retrospektiven. Retros regen zum kontinuierlichen Lernen an, fördern die Reflexion und helfen Ihnen, Verbesserungen auf der Grundlage früherer Erfahrungen umzusetzen. Sie können auch Vorlagen verwenden wieClickUp's Sprint Retrospective Brainstorming Vorlage verwenden, um die Erkenntnisse aus dem abgeschlossenen Sprint zusammenzustellen.

Verwenden Sie dieses ClickUp Sprint Retrospective Template für Ihre agile Retros und nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse für die weitere Sprintplanung

Agile Dashboards verbessern Ihre Produktivität und Leistung mit Echtzeit-Einblicken und umsetzbaren Daten zur Optimierung Ihrer agilen Reise. Während Sie die wichtigsten Metriken wie Geschwindigkeit, Zykluszeit, Vorlaufzeit und Burndown verfolgen, vergessen Sie nicht, Ihre Metriken an Ihre individuellen Arbeitsabläufe oder die Dynamik Ihres Teams anzupassen.

Darüber hinaus helfen Ihnen die Dashboards dabei, Trends im Sprint-Zustand und bei den wichtigsten Metriken im Laufe der Zeit zu überwachen und verbesserungswürdige Bereiche hervorzuheben. Sie können die Sprint-Zustands- und Abschlussdaten analysieren, um den zukünftigen Umfang und ressourcenzuweisung n für optimale Leistung.

Wie man ein agiles Dashboard erstellt

Dashboards in ClickUp 3.0 geben agilen Teams und Projektmanagern einen schnellen Überblick über die verbleibenden Aufgaben und Prioritäten jedes Teammitglieds für die Woche sowie detaillierte Burnup- und Burndown-Charts

Verwenden Sie diesen siebenstufigen Leitfaden, wenn Sie ein agiles Dashboard mit einer datengesteuerten Kultur erstellen möchten:

Stufe 1: Definieren Sie Ihre Ziele

Welche spezifischen Informationen möchten Sie verfolgen und warum? (z. B. Verbesserung der Sprint-Abschlussrate, Identifizierung von Engpässen)

Stimmen Sie Ihre Ziele mit wichtigen Scrum-Elementen ab (z. B. Burn-Down-Diagramme für den Sprint-Fortschritt)

Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse der verschiedenen Teamrollen (z. B. Entwickler konzentrieren sich auf einzelne Aufgaben, der Product Owner verfolgt die Gesamtvision)

Das Agile Scrum Management Template von ClickUp hilft Ihnen, Aufgaben zu verfolgen, Sprints zu optimieren und den Arbeitsablauf konsistent zu halten

Phase 2: Wählen Sie das richtige Werkzeug

Wählen Sie eindashboarding-Werkzeug mitscrum-Vorlagen die mit Ihren bestehenden Projektmanagementsystemen und Datenquellen kompatibel sind. Hier fällt mir ClickUp ein; Sie können auchClickUp's Agile Scrum Management Vorlage verwenden, um die Zusammenarbeit von Teams während des Sprints zu verbessern.

Berücksichtigen Sie Funktionen wie Anpassbarkeit, Echtzeit-Updates und Integrationen mit anderen Tools

Bewerten Sie die Benutzerfreundlichkeit für technische und nicht-technische Benutzer

Phase 3: Auswahl relevanter Metriken

Beginnen Sie mit dem Kernagile Metriken wie Geschwindigkeit, Zykluszeit, Vorlaufzeit und Burn-Down-Rate

Hinzufügen von benutzerdefinierten Metriken, die für Ihrprojekt-Dashboard (z. B. Fehlerrate, Testabdeckung)

Stellen Sie sicher, dass die Metriken messbar und verständlich sind und mit Ihren Zielen übereinstimmen

Phase 4: Design für Klarheit

Priorisieren Sie die wichtigsten Kennzahlen, damit sie sofort sichtbar sind

Verwenden Sie klare Datenvisualisierungselemente wie Diagramme, Graphen und Messgeräte

Vermeiden Sie eine Überfrachtung mit Informationen - halten Sie sie kurz und handlungsorientiert

Ermöglichen Sie die Anpassung an individuelle Präferenzen

erstellen Sie detaillierte Dashboards in ClickUp und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, die Aufgaben pro Status und die Fehler pro Ansicht anzuzeigen

Verbinden Sie das Dashboard mit Ihren Projektmanagement-Tools, Bug-Tracking-Systemen und Versionskontrollplattformen

Stellen Sie sicher, dass die Daten automatisch aktualisiert werden, um Einblicke in Echtzeit zu erhalten

Minimieren Sie die manuelle Dateneingabe, um Fehler zu vermeiden und Zeit zu sparen

Phase 6: Schulung Ihres Teams

Erklären Sie den Zweck des Dashboards und seinen Nutzen für das Team

Schulen Sie das Team in der Interpretation der Kennzahlen und der Nutzung der Dashboard-Funktionen

Ermutigen Sie zur aktiven Teilnahme und zum Feedback für eine kontinuierliche Verbesserung

Phase 7: Nachverfolgen, Verfeinern und Optimieren

Überwachen Sie regelmäßig Ihr Dashboard und analysieren Sie Trends

Ermitteln Sie verbesserungswürdige Bereiche und passen Sie Kennzahlen oder Visualisierungen entsprechend an

Ermutigen Sie Teamdiskussionen und nutzen Sie Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Tipps für die Verwaltung eines agilen Dashboards

Hier sind einige unserer Tipps für die effektive Verwaltung eines agilen Dashboards:

1. Fördern Sie ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein

Behandeln Sie das Dashboard als Teamwerkzeug, nicht als Einzelprojekt. Beziehen Sie alle in Diskussionen, Feedback und Verbesserungsmaßnahmen ein.

Verteilen Sie die Verantwortung für das Dashboard abwechselnd auf Projektleiter und projektbeteiligten in regelmäßigen Abständen, um unterschiedliche Perspektiven auf die Projektaktivitäten zu fördern und Informationssilos zu vermeiden.

Organisieren Sie regelmäßige Workshops oder Schulungen, um den Zweck des Dashboards, die Bedeutung der Metriken und deren effektive Interpretation zu erklären.

Fördern Sie eine datengesteuerte Kultur, in der sich jeder wohl fühlt, wenn er die Informationen nutzt und diskutiert.

3. Personalisieren Sie das Erlebnis

Ermöglichen Sie es den Teammitgliedern, ihre Team-Dashboards mit den relevanten Informationen, Metriken und Visualisierungen für ihre jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten zu personalisieren. Dies erhöht die Eigenverantwortung und das Engagement für die Daten.

4. Konversation anregen

Planen Sie Zeit für Diskussionen im Team über das Dashboard ein.

Analysieren Sie Trends, identifizieren Sie Hindernisse und entwickeln Sie gemeinsam Lösungen. Ermutigen Sie zu offener Kommunikation und unterschiedlichen Perspektiven.

5. Handeln, nicht nur beobachten

Lassen Sie die Daten nicht ungenutzt. Setzen Sie stattdessen die Erkenntnisse in umsetzbare Schritte um.

Nutzen Sie die Erkenntnisse für die Sprint-Planung, die Aufgabenzuweisung und die Identifizierung von Verbesserungsbereichen in Ihrem Entwicklungsprozess.

Anerkennen und belohnen Sie Teammitglieder, die das Dashboard nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die dem Projekt zugute kommen. Dies unterstreicht den Wert der Datennutzung und ermutigt zu weiterem Engagement.

7. Akzeptieren Sie Feedback

Bitten Sie Ihr Team regelmäßig um Feedback zur Wirksamkeit des Dashboards.

Fragen Sie sie zum Beispiel, welche Informationen fehlen und welche Funktionen verbessert werden müssen

Nutzen Sie dieses Feedback, um das Dashboard kontinuierlich zu verbessern und zu verfeinern, damit es den Bedürfnissen Ihres Teams besser entspricht.

8. Halten Sie es frisch

Stellen Sie sicher, dass die Daten durch automatische Feeds und regelmäßige Aktualisierungen korrekt und aktuell sind.

Lassen Sie nicht zu, dass Echtzeitdaten die fundierte Entscheidungsfindung behindern.

9. Denken Sie über das Dashboard hinaus

Integrieren Sie das Dashboard mit anderen Projektmanagement-Tools und Datenquellen, um einen ganzheitlichen Überblick über den Zustand und die Leistung des Projekts zu erhalten.

Auf diese Weise werden isolierte Informationen vermieden und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit gefördert.

10. So macht es Spaß

Machen Sie das Erlebnis zum Spiel! Führen Sie freundschaftliche Wettbewerbe oder Belohnungssysteme ein, die auf der Nutzung des Dashboards oder datengesteuerten Leistungen basieren. Dies kann das Eintauchen in tatsächliche und erwartete Metriken interessanter und angenehmer machen.

ClickUp steigert die Effizienz Ihres agilen Teams

Das Management agiler Projekte erfordert eine Plattform, die sich an Ihre Methodik anpasst, nicht umgekehrt. ClickUp ist die ideale Projektmanagement-Plattform, die die Produktivität Ihres Teams mit agilen Dashboards steigert.

Nutzen Sie die robuste Suite von Werkzeugen und Funktionen von ClickUp, um verschiedene agile Methoden und Prozesse nahtlos zu unterstützen. So geht's ClickUp Software für agiles Projektmanagement funktioniert:

Anpassbare Ansichten

Mit der ClickUp Sprint List-Ansicht erhalten Sie einen schnellen Einblick in die Sprints Ihrer Teams

Kanban-Boards: Visualisieren Sie Arbeitsabläufe mit Drag-and-Drop-Aufgabenkarten, ideal für Scrum- und Kanban-Methoden

Sprint-Ansicht: Organisieren Sie die Arbeit in Time-Box-Iterationen, verfolgen Sie den Fortschritt mit Sprint Burndown und Diagrammen und verwalten Sie Sprint Burndown Backlogs effizient

Listenansicht: Priorisieren Sie Aufgaben mit ClickUp-Ansichten ' klare Termine und Abhängigkeiten, geeignet für agile und Wasserfall-Ansätze

Flexible Anpassung

Fügen Sie erforderliche benutzerdefinierte Felder zu Aufgaben und Listen in ClickUp hinzu, um sicherzustellen, dass die Teams auf derselben Seite und in derselben Ansicht arbeiten

Anpassbare Workflows: Entwerfen Sie benutzerdefinierte Workflows, die auf Ihre spezifischen agilen Praktiken und Teamanforderungen abgestimmt sind

Anpassbare Dashboards: Erstellen Sie personalisierte ClickUp Dashboards mit relevanten Metriken und Datenvisualisierungselementen durch Hinzufügen von Widgets zur Visualisierung von Aufgabenstatus, Sprintdaten, Teamzielen usw.

Benutzerdefinierte Felder: Erfassen Sie spezifische Datenpunkte für Ihre Projekte, Produktmanager und Arbeitsabläufe mit dem ClickUp Produktmanagement-Software

Leistungsstarke Integrationen

Vermeiden Sie das Springen zwischen Plattformen und erstellen Sie eine Verzweigung oder einen neuen Pull-Request innerhalb einer Aufgabe, indem Sie die Github-Integration von ClickUp nutzen

Sie können ClickUp auch mit gängigen agilen Werkzeugen und Ihre bevorzugte Messaging- und Kollaborationssoftware. Verbinden Sie ClickUp mit Jira-Software oder deren Alternativen oder integrieren Sie GitHub und GitLab für kontinuierliche Integration, nahtlosen Datenfluss und einheitliche Verwaltung

Produktivitätsverbesserung

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben für das gesamte Team mit dem Automations-Builder von ClickUp

Automatisierung von Aufgaben und Workflows: Reduzieren Sie die manuelle Arbeit, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, die durch bestimmte Ereignisse oder Bedingungen ausgelöst werden

Zentralisierung der Kommunikation: Zusammenarbeit innerhalb von ClickUp durch Kommentare, Erwähnungen und Echtzeit-Chat, wodurch der Bedarf an mehreren Kommunikationsplattformen entfällt

Kollaborative Funktionen

Führen Sie die Teamkommunikation mit ClickUp Chat an einem Ort zusammen und teilen Sie Updates, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Zusammenarbeit in Echtzeit: Bearbeiten Sie Aufgaben, hinterlassen Sie Kommentare und teilen Sie Aktualisierungen sofort, um die Abstimmung und Transparenz im Team zu fördern

Teamrollen und -berechtigungen: Weisen Sie den Teammitgliedern je nach ihren Bedürfnissen und Verantwortlichkeiten bestimmte Rollen und Berechtigungen zu

Zielsetzung und -verfolgung: Setzen Sie klare Ziele für Sprints und Projekte, verfolgen Sie den Fortschritt visuell und feiern Sie das Erreichte gemeinsam durch ClickUp-Sprints

Erweiterte Berichte und Analysen

mit ClickUp Brain können Sie die Aktivitäten einer Aufgabe über einen bestimmten Zeitraum hinweg schnell zusammenfassen und spezifische Fragen zum Eigentümer der Aufgabe, zum Fälligkeitsdatum, zu Kommentaren und vielem mehr stellen

Erstellen von Berichten: Verfolgen Sie den Projektfortschritt, die Teamleistung und wichtige Kennzahlen mit anpassbaren Berichten und Dashboards

Erkennen von Trends und Engpässen: Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse aus Datenvisualisierungen, um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren

Datengestützte Entscheidungsfindung: Nutzen Sie Daten für die Sprintplanung, die Ressourcenzuweisung und die allgemeine Prozessoptimierung

Transformieren Sie Ihre agilen Prozesse mit ClickUp

Mit agilen Dashboards wissen Sie, wo Ihr Projekt steht und wohin es geht, und können so Ihre Ziele klar definieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Projekt mit Erkenntnissen und nicht mit Vermutungen lenken!

Sie brauchen Echtzeit-Transparenz, um eine datengestützte Entscheidungsfindung im Team zu fördern. Agile Dashboards sind Ihre Einsatzleitzentralen für Leistungskennzahlen, Engpassidentifizierer und Projektverfolgungsgeräte. Antizipieren Sie Herausforderungen, optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und verbessern Sie Prozesse kontinuierlich, damit Sie Ihre Ziele schneller erreichen.

Die Zukunft der agilen Dashboards sieht vielversprechend aus. Fortgeschrittene KI und maschinelle Lernfunktionen werden vorausschauende Analysen für proaktive Einblicke ermöglichen. Darüber hinaus wird die Integration mit Next-Gen entwicklungstools und Automatisierungsplattformen werden die Datenerfassung und -analyse rationalisieren und den manuellen Aufwand verringern.

Noch wichtiger ist, dass sich der Schwerpunkt bei agilen Ansätzen auf personalisierte Dashboards für einzelne Rollen und Präferenzen verlagern wird. So wie sich agile Methoden weiterentwickeln, werden auch ihre Begleiter, die agilen Dashboards, weiterentwickelt.

Aber denken Sie daran: Agile Dashboards sind Werkzeuge und Partner auf Ihrer agilen Reise. Eine konsequente, angemessene Investition in automatisierte Teststrategien durch das Entwicklungsteam ermöglicht Agilität. Testen Sie ClickUp, und beobachten Sie Ihre agile Arbeitsabläufe neue Erfolgshöhen erreichen. Testen Sie ClickUp kostenlos jetzt!

Allgemeine FAQs

1. Was ist ein agiles Dashboard?

Ein agiles Dashboard verwendet intuitive Elemente zur Datenvisualisierung, um wichtige Metriken und Datenpunkte darzustellen, die Echtzeiteinblicke in den Fortschritt, den Zustand und die Leistung von agilen Softwareentwicklungsprojekten bieten.

Es fungiert als Kontrollzentrum für Ihr Team, das Transparenz bietet, die Zusammenarbeit erleichtert und datengesteuerte Entscheidungen ermöglicht.

2. Was ist ein Scrum Dashboard?

Ein Scrum-Dashboard ist zwar eng mit einem agilen Dashboard verwandt, bietet aber Einblicke und Datenpunkte in Echtzeit, die für das Scrum-Framework relevant sind.

Es ist ein visuelles Hilfsmittel für Scrum-Teams, um ihren Fortschritt innerhalb der Sprints zu überwachen und ihnen dabei zu helfen, informiert zu bleiben, effektiv zusammenzuarbeiten und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

3. Was ist ein Sprint Dashboard?

Ein Sprint-Dashboard ist eine spezielle Art von agilem Dashboard, das dazu dient, Echtzeit-Einsichten und Datenpunkte in Bezug auf den Fortschritt eines bestimmten Sprints innerhalb einer agilem Projektmanagement rahmenwerk.

Es fungiert als visuelle Kommandozentrale für das Sprint-Team, die es ihm ermöglicht, seinen Fortschritt zu überwachen, mögliche Hindernisse zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um die Sprint-Ziele zu erreichen.