10 beste Software für den freigegebenen Posteingang im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

kundenkommunikation

ist ein Kernelement eines jeden erfolgreichen Business. Die Kundenzufriedenheit - und damit Ihr Umsatz - hängt nämlich davon ab, dass auf Kundenwünsche und Abfragen so schnell und präzise wie möglich reagiert wird.

E-Mails verwalten

und andere Kommunikation mit Kunden stellt eine große Belastung für Ihr Kundendienstteam dar, aber es gibt Möglichkeiten, die Belastung zu verringern und die Teamarbeit und

e-Mail Produktivität

-wie zum Beispiel Software für den freigegebenen Posteingang. 📫

Tools für den gemeinsamen Posteingang ermöglichen es mehreren Mitgliedern eines Teams, auf die E-Mail-Konten ihrer Gruppe zuzugreifen und eingehende Nachrichten gemeinsam zu bearbeiten. Dies zentralisiert und vereinfacht

verwaltung von E-Mail-Aufgaben

damit die E-Mails der Kunden schneller und effektiver bearbeitet werden können.

Im Folgenden gehen wir darauf ein, worauf Sie achten sollten, wenn Sie einen kollaborativen Posteingang in Betracht ziehen, um die

produktivität des Teams

und die Kundenerfahrung zu verbessern. Dann vergleichen wir einige großartige Tools für den gemeinsamen Posteingang und die Produktivität, damit Sie die beste Lösung für Ihr Geschäft finden können.

Worauf sollten Sie bei Software für den gemeinsamen Posteingang achten?

Viele Arten von Features und Funktionen tragen dazu bei, dass

e-Mail-Verwaltung

ein Kinderspiel. Verschiedene Tools für den freigegebenen Posteingang können Ihnen dabei helfen:

Tools zur Verwaltung des Posteingangs die eingehende E-Mails nach Kriterien wie Schlüsselwörtern oder dem Namen des Absenders filtern und priorisieren

Automatisierungen, die sich wiederholende Aufgaben eliminieren, damit sich Ihr Kundensupport-Team auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann - zum Beispiel Chatbots, die vorgefertigte Antworten auf häufig gestellte Fragen anbieten 🤖

Features für die Zusammenarbeit, die jede Unterhaltung mit einem Kunden dem Mitglied des Teams zuweisen, das am besten dafür qualifiziert ist

Tools zum Schreiben von E-Mails wie ein KI-Assistent, der Ihnen Hinweise gibt und Ihre E-Mails für Sie bearbeitet 📝

Software für das E-Mail-Projektmanagement die Kundenunterhaltungen mit verfolgbaren Aufgaben verknüpft und die Nachverfolgung vereinfacht

Integration mit anderen Tools, so dass jeder Teil Ihres Tech-Stacks zusammenarbeitet

Die 10 besten Software für den freigegebenen Posteingang für das Jahr 2024

Mit all diesen Möglichkeiten im Hinterkopf ist es eine gute Idee, eine kurze Liste der idealen Funktionen für den freigegebenen Posteingang zu erstellen, die Sie für Ihr Geschäft benötigen. Vergleichen Sie diese dann mit unserer Liste der besten Tools für den gemeinsamen Posteingang im Jahr 2024.

1.

ClickUp

Verwalten Sie Ihre E-Mails und Ihre Arbeit an einem Ort - Senden und empfangen Sie E-Mails überall in ClickUp, und erstellen Sie Aufgaben aus E-Mails, richten Sie Automatisierungen ein, hängen Sie E-Mails an beliebige Aufgaben an und vieles mehr

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Projektmanagement und Produktivität, die auch die Art und Weise verändert, wie Sie mit E-Mails arbeiten. Diese Art von Software für den freigegebenen Posteingang ist eine der

besten traditionellen E-Mail-Alternativen

die es gibt.

Die

ClickUp Posteingang

feature zentralisiert Ihre gesamte Kommunikation auf einer praktischen Plattform, die auch Ihre

e-Mail Projekt-Management

workflow. Senden und empfangen Sie E-Mails innerhalb der ClickUp-Plattform, wandeln Sie E-Mails in Aufgaben um oder hängen Sie sie an bestehende Threads an.

Diese

kostenlose Projektmanagement-Software

vereinfacht auch die Verwaltung von Aufgaben, da Sie E-Mails direkt auf der Plattform mehreren Benutzern zuweisen und Fälligkeitsdaten und interne Kommentare hinzufügen können.

Sparen Sie noch mehr Zeit, indem Sie die

ClickUp AI

schreibassistent, der ansprechende, zielgerichtete E-Mails für Sie erstellt und bearbeitet. Oder

erstellen Sie Ihre eigenen E-Mail Vorlagen

die Sie wiederholt verwenden können. Oder erledigen Sie beides. Dann verwenden Sie

automatisierungen

um E-Mails automatisch und genau zum richtigen Zeitpunkt zu versenden. 📨

ClickUp beste Features

Sehen Sie Ihre E-Mail Aufgaben in verschiedenen Formaten an, einschließlich einer Liste, Tabelle , Kanban-ähnliches Board, oder Kalender

Bleiben Sie mit intelligenten, automatisierten Benachrichtigungen zur Nachverfolgung Ihrer wichtigsten Arbeiten auf dem Laufenden, die direkt neben Ihrer Arbeit angezeigt werden

Profitieren Sie von einem Bereich von vorlagen für Kommunikationspläne zur Erstellung einer umfassenden Kommunikationsstrategie

Koordinieren Sie Ihre Marketingaktivitäten und vereinfachen Sie die Zeitplanung mit den integrierten ClickUp E-Mail Marketing Vorlage

Sehen Sie alle Metriken Ihres Projekts in Echtzeit auf Ihrer anpassbaren ClickUp Dashboard

Integrieren Sie sich in andere beliebte Kommunikationsplattformen wie Gmail, Microsoft Outlook , Office 365, und Slack

ClickUp Einschränkungen

ClickUp AI ist nur als Add-On für kostenpflichtige Pläne verfügbar

Die mobile App verfügt noch nicht über alle Features der Desktop-App

ClickUp Preise

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

7 $/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Hilfe Scout

über

Hilfe Pfadfinder

Die Tools für den gemeinsamen Posteingang von Help Scout halten alle Ihre Kundeninteraktionen - und auch die Unterhaltung mit Ihren Clients, Partnern und Lieferanten - auf einer zentralen Plattform fest. Die Benutzer haben individuelle E-Mail-Adressen und können auch auf E-Mails zugreifen, die an freigegebene Posteingänge von Teams wie help@ oder info@ gesendet werden.

Help Scout bietet auch ein Live-Chat-Messaging-Tool und kann Sie bei der Entwicklung einer Support-Strategie für soziale Medien unterstützen. Mit Leitfäden, Kursen und anderen Ressourcen kann Ihr Team schnell loslegen.

Help Scout Beste Features

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team und verbessern Sie die Reaktionszeit mit einem freigegebenen E-Mail-Posteingang

Vermeiden Sie doppelte (oder widersprüchliche) Kommunikation mit dem Feature Kollisionserkennung, das E-Mail-Antworten unterbricht, damit Sie die Aktualisierungen eines Mitglieds Ihres Teams sehen können 🚧

Reduzieren Sie das E-Mail-Aufkommen, indem Sie Ihre eigene Wissensdatenbank zur Selbstbedienung erstellen - ganz ohne Code

Sparen Sie Zeit mit mehr als 75 Verknüpfungen auf der Tastatur

Help Scout Einschränkungen

Es ist keine große Auswahl an Vorlagen verfügbar

Die Features der mobilen App sind recht einfach

Help Scout Preise

Standard: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Plus: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Pro: Kontakt für Preise

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

3. Missive

über

Missive

Diese Lösung für den gemeinsamen Posteingang bietet Funktionen für E-Mail und Live-Chat im Team und kann auch Nachrichten aus sozialen Medien verarbeiten.

Mit Missive können Sie Unterhaltungen aus dem Posteingang Teams oder bestimmten Mitgliedern des Teams zuordnen und Beschreibungen anwenden, um die Filterung zu erleichtern. Durch das Zusammenführen zusammengehöriger Unterhaltungen in einem einzigen E-Mail Thread wird außerdem die Nachrichtenflut reduziert. Ihr Team kann in Echtzeit über interne Team-Chats kommunizieren und gemeinsam an freigegebenen Antworten auf E-Mails arbeiten. 🙋‍♀️

Missive Beste Features

Senden Sie vorgefertigte Antworten auf häufig gestellte Fragen, damit Ihr Team Zeit für die Bearbeitung komplexerer Abfragen hat

Interne Notizen im Anhang von E-Mails sorgen dafür, dass alle auf dem Laufenden sind

Erhalten Sie regelmäßige Status-Updates, damit Sie wissen, was mit allen E-Mail-Aufgaben passiert

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows für zeit zu sparen und die Leistung des Teams zu verbessern

Missive Limits

Diese Software für den gemeinsamen Posteingang bietet keine Option zum Aufbau einer Selbstbedienungsplattform

Sie benötigen einen kostenpflichtigen Plan, um arbeitsabläufe zu automatisieren und API-Zugang zu erhalten

Missive Preise

Free

Starter: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Produktiv: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Business: $26/Monat pro Benutzer

Missive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (50+ Bewertungen)

4. Gmelius

über

Gmelius

Gmelius ist ein Add-On für Google Mail, mit dem Sie einen gemeinsamen Posteingang von Google, eine Google-Gruppe oder eine E-Mail-Adresse wie help@ freigeben können. Sie können E-Mails nach ihrem Inhalt taggen und klassifizieren und Erwartungen festlegen, indem Sie eine automatische Antwort senden, damit die Clients wissen, dass ihre E-Mail eingegangen ist.

Starten Sie E-Mails in diesem Tool für den freigegebenen Posteingang mit einer Gmail-Vorlage oder einem E-Mail-Snippet. Erstellen Sie dann eine Bibliothek mit kategorisierten E-Mail-Antworten und verwenden Sie diese, um schnell E-Mails an Clients zu senden, ohne jedes Mal bei Null anfangen zu müssen, was die Einhaltung von Service Level Agreements (SLAs) erleichtert. ✅

Gmelius Beste Features

Automatische Zuweisung eingehender E-Mails nach Regeln - zum Beispiel durch Round Robin oder den Load Balancer

Gemeinsame Bearbeitung von Antworten und interne Kommunikation über private Notizen

Einrichten von intelligenten Sequenzen zur Strukturierung und Automatisierunge-Mail-Kontaktaufnahme und Drip-Kampagnen

Integration in Google Workspace oder mit anderen Tools wie Slack undTrello Gmelius Grenzwerte

Es gibt eine Lernkurve, und einige Benutzer finden, dass mehr Schulungsmaterial hilfreich wäre

Der Plan "Wachstum" bietet nur ein dreimonatiges Zeitfenster für die Berichterstellung, was es schwierig macht, langfristige Trends zu erkennen

Gmelius Preise

Wachstum: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Pro: $45/Monat pro Benutzer

Gmelius Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (760+ Bewertungen)

4.4/5 (760+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

5. Rille

über

Rille

Mit Groove können Sie Ihre Google Mail oder andere weitergeleitete E-Mails an ein zentrales, freigegebenes Postfach senden. Anschließend können Sie Tags hinzufügen, Unterhaltungen an Teammitglieder zuweisen und private interne Chats über bestimmte E-Mails führen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Arbeitsabläufe mithilfe von Regeln automatisieren oder Sofortantworten auf häufig gestellte Fragen einrichten. Auf dem zentralen Dashboard können Sie dann die Leistung Ihres Teams anhand Ihrer KPIs nachverfolgen. 📈

Beste Features hervorheben

Vermeiden Sie gekreuzte Zeilen und doppelte Antworten mit der integrierten Kollisionserkennung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ordner für bestimmte Arten von Unterhaltungen

Bringen Sie Mitglieder des Teams mit @-Erwähnungen schnell auf den neuesten Stand

Integrieren Sie den freigegebenen Posteingang mit Tools wie Shopify und Stripe

Einschränkungen der Nut

Mit dem Standardpaket erhalten Sie nur sechs Monate Suchverlauf

Einige Benutzer wünschen sich eine stärkere Integration mit ihren CRM-Systemen

Groove Preise

Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Premium: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Erweitert: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Groove Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

6. Front

über

Front Front ist darauf ausgerichtet, Unternehmen bei der Skalierung zu helfen, und bietet Tools für den freigegebenen Posteingang als Teil seiner Toolbox für das E-Mail-Management an. Die Unterhaltungen sind mit der Kundenhistorie verknüpft, so dass sich die gesamte Kommunikation leicht anpassen lässt. 🔗

Automatisierte Workflows handhaben die Zuweisung von Nachrichten, Antworten und - falls erforderlich - Eskalationen. Mitglieder des Teams können Entwürfe von E-Mails freigeben, Kommentare hinterlassen und Nachrichten an Teamkollegen innerhalb der Plattform senden.

Front Beste Features

Verwalten Sie einen Bereich von Kommunikationstypen, von E-Mails oder Live-Chats bis hin zu Sprachnotizen

Kategorisieren Sie Nachrichten mit Tags, um sie zu finden und darüber zu berichten

Zuweisung von Nachrichten auf der Grundlage von Inhalten oder von Ihnen festgelegten Kriterien

Integration mit anderen Tools wie WhatsApp, Facebook und X

Front Einschränkungen

Es gibt viele Features, so dass neue Benutzer eine steile Lernkurve erleben können

Manchmal führt Front fälschlicherweise nicht zusammengehörige Unterhaltungen zusammen

Front Preise

Starter: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Wachstum: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Scale: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Premier: $229/Monat pro Benutzer

Front Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

7. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist zwar vor allem für seine Vertriebs- und Marketinglösungen bekannt, bietet aber auch einen Service Hub für Kundensupport-Teams an. 🎧

Der Service Hub umfasst eine grundlegende Software für den freigegebenen Posteingang und einen Live-Chat für alle Größen von Geschäften - von Einzelpersonen und kleinen Teams bis hin zu Unternehmen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie bereits HubSpot verwenden.

HubSpot Beste Features

Zentralisieren Sie alle Kundenunterhaltungen in Ihren Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams

Zugriff auf Kundendaten durch die Integration mit dem kostenlosen CRM von HubSpot

Verwenden Sie Vorlagen zur Einstellung von Standardantworten auf häufig gestellte Fragen

Nutzen Sie den mobilen Posteingang, wenn Sie unterwegs sind

HubSpot Einschränkungen

Sie benötigen einen kostenpflichtigen Plan, um das HubSpot-Branding im Live-Chat-Feature zu entfernen

Kleinere Geschäfte finden die Preise möglicherweise etwas zu hoch für sie

HubSpot Preise

Free

Starter: Ab $30/Monat für zwei Benutzer

Ab $30/Monat für zwei Benutzer Professional: Ab $500/Monat für fünf Benutzer

Ab $500/Monat für fünf Benutzer Enterprise: Ab 1.200 $/Monat für 10 Benutzer

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,100+ Bewertungen)

4.4/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (150+ Bewertungen)

8. Helpwise

über Hilfsweise Helpwise ist eine zentralisierte Kundendienstplattform, die Support über mehrere Kanäle bietet, darunter freigegebene E-Mail-Tools, SMS, soziale Medien und Live-Chat. Reduzieren Sie die Belastung Ihres Helpdesks noch weiter mit einem Self-Service-Center, vorgefertigten Antworten und Chatbots, die häufige Fragen beantworten.

Helpwise Beste Features

Schnelle und einfache Einführung Ihres Teams in die App

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern bei Kundenunterhaltungen zur schnellen Lösung von Problemen

Integrieren Sie die App in Aufgabenmanagement-, CRM- und Kalender-Apps 🗓️

Verwenden Sie die Android- oder iOS-App, um von unterwegs auf Helpwise zuzugreifen

Helpwise Einschränkungen

Während es für Web-Browser und mobile Geräte verfügbar ist, gibt es noch keine Desktop-App

Die Funktionen der Suchfunktion könnten verbessert werden

Helpwise Preise

Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Premium: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Erweitert: $49/Monat pro Benutzer

Helpwise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

4.5/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

9. Ziehen

über

Ziehen

Drag verwaltet freigegebene E-Mail-Adressen wie help@ oder support@ über einen zentralen Posteingang in Google Mail. Der visuelle gemeinsame Posteingang ermöglicht Ihnen die domänenübergreifende Zusammenarbeit mit Auftragnehmern oder Kunden. Sie können wählen, auf welche Trello-ähnlichen Drag Boards jeder Benutzer zugreifen kann und was er mit diesen Boards zu erledigen hat.

Drag beste Features

Verbinden Sie Google Groups oder E-Mail-Konten mit Drag Boards, um sie für Ihr Team freizugeben 👪

Ansicht von Aufgaben, die mit E-Mails verbunden sind, als anpassbare Liste oder als Boards

Erstellen Sie Zu erledigen-Listen, schreiben Sie Notizen oder hängen Sie Dateien an, alles auf der Drag-Plattform

Nutzen Sie den preisgekrönten Support von Drag, um alle Fragen zum System zu stellen

Drag Einschränkungen

Gmail lädt ein wenig langsamer, wenn Sie Drag verwenden

Features zur Berichterstellung sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Drag Preise

Free

Starter: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Pro: $16/Monat pro Benutzer

Drag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (240+ Bewertungen)

4.5/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (120+ Bewertungen)

10. Hiver

über

Hiver

Mit Hiver können Sie einen Multi-Channel-Helpdesk betreiben - einschließlich E-Mails, Sprachkommunikation und Live-Chat - und dabei Tools für den freigegebenen Posteingang in Google Mail verwenden. Sie können auch eine

wissensdatenbank

um Ihren Kunden Self-Service-Support zu bieten. 📚

Hiver Beste Features

Schneller Einstieg über die intuitive und vertraute Benutzeroberfläche

Status von Abfragen und Workloads von Teams in Echtzeit anzeigen

Schreiben Sie eine Notiz an einen Kollegen mit @-Erwähnungen und verknüpfen Sie sie mit einem E-Mail Thread

Nutzen Sie das Ticketingsystem, um technische Abfragen an Ihre IT-Abteilung weiterzuleiten

Hiver Limits

E-Mails können nur einer Person zugewiesen werden

Der Preis kann für kleinere Unternehmen etwas zu hoch sein

Hiver Preise

Lite: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Elite: $69/Monat pro Benutzer

$69/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hiver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (900+ Bewertungen)

4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

Take Customer Service to the Next Level With Shared Posteingang Software

Die Verwaltung von E-Mails und anderen eingehenden Nachrichten nimmt viel Zeit in Anspruch, aber es gibt Tools, die dabei helfen können. Tools für den gemeinsamen Posteingang und andere Alternativen zu herkömmlichen E-Mail-Systemen

verbessern die Zusammenarbeit im Team

und verkürzen die Reaktionszeiten, was zu zufriedeneren Kunden führt 😊

Noch bessere Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sich für ein Tool entscheiden, das auch Features für das Projektmanagement enthält - ein Tool wie ClickUp zum Beispiel. Sie werden alle Ihre Arbeitsabläufe optimieren, Zeit sparen, die Zusammenarbeit verbessern und - was sehr wichtig ist - in der Lage sein, einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.

