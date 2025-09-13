Die 10 besten generativen KI-Tools für DevOps-Teams im Jahr 2026

Künstliche Intelligenz (KI) hat alles revolutioniert, vom Texten bis zur medizinischen Bildgebung, aber auch für Entwicklungsteams ist sie eine enorme Zeitersparnis. Wenn Ihr DevOps-Team nach einem Zauberstab sucht, um Sicherheit und Genauigkeit zu steigern, brauchen Sie ein KI-Tool.

Das ist auch nicht nur ein nettes Extra. KI-gestützte Programmier-Tools verbessern den Softwareentwicklungszyklus und machen die kontinuierliche Integration und Bereitstellung effizienter. Sie verfügen sogar über die Leistungsfähigkeit, Workflows für die komplexesten Entwicklungsprojekte zu automatisieren. ?️

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, worauf Sie bei einem KI-Tool für DevOps achten sollten, und geben Ihnen die 10 besten generativen KI-Tools des Jahres 2024 für Entwicklungsteams frei.

Was ist ein KI-Tool für DevOps?

Ein KI-Tool für DevOps dient dazu, den Entwicklungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren. Die Funktionsweise variiert je nach tool, doch in der Regel nutzen sie Algorithmen des maschinellen Lernens, um:

Datensätze analysieren

Vereinfachen Sie die Generierung des Codes

Schwachstellen vorhersagen und beheben

Vorschläge für Abhilfemaßnahmen

Einige generative KI-Tools für DevOps können sogar bei der Echtzeitüberwachung helfen, wiederholende Aufgaben automatisieren und Code-Reviews anbieten, um die Codequalität zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie sich Gedanken über die Effizienz Ihres Workflows, die Sicherheit oder die Qualität machen – KI-Tools stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.

Worauf sollten Sie bei generativer KI für DevOps achten?

Vielleicht kommen Sie vorerst noch mit ChatGPT von OpenAI zurecht, aber dieses KI-Tool ist wahrscheinlich nicht leistungsfähig genug für alle DevOps-Anwendungen. DevOps kann ziemlich technisch werden, daher empfehlen wir, nach generativen KI-Tools mit folgenden Funktionen zu suchen:

Integrationen: Je besser sich Ihre Lösungen miteinander integrieren lassen, desto seltener müssen Sie zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln – und das spart enorm viel Zeit. Suchen Sie nach generativen KI-Modellen, die sich in Ihre bestehenden Repositorys und andere SaaS-Lösungen integrieren lassen.

Automatisierung: Automatisierung ist der leistungsstarke Partner der KI. Auslöser-basierte Automatisierungsregeln erleichtern die benutzerdefinierte Anpassung und Automatisierung ist der leistungsstarke Partner der KI. Auslöser-basierte Automatisierungsregeln erleichtern die benutzerdefinierte Anpassung und Automatisierung von Workflows und beseitigen Engpässe ein für alle Mal.

Skalierbarkeit: Manche KI-Tools können nicht viele Anfragen verarbeiten, und das ist ein Problem für Teams im Unternehmen. Achten Sie auf KI-Tools für DevOps, die darauf ausgelegt sind, mit Ihren wachsenden Anforderungen an die Anwendungsleistung Schritt zu halten.

Berichte und Analysen: Sind Sie ein datengesteuertes Team? Holen Sie sich ein Machine-Learning-Tool, das Ihnen mithilfe von KI Echtzeit-Einblicke in Metriken, die Arbeitspipeline Ihres Teams und vieles mehr bietet. Wenn es zudem Ursachenanalysen für Probleme durchführen kann, umso besser

Sicherheit: Dies ist ein Muss für jedes Team, aber Sicherheit ist für Softwareentwicklungsteams besonders wichtig. Nicht alle KI-Tools sind transparent in Bezug auf den Datenschutz. Achten Sie daher auf ein tool mit Zertifizierungen oder einer anderen Art von Garantie, dass es sensible Informationen ordnungsgemäß behandelt.

Es ist nicht einfach, ein zuverlässiges KI-Tool für die Softwareentwicklung zu finden, aber suchen Sie nicht weiter – wir haben die Recherche für Sie erledigt. Sehen Sie sich diese Plattformen an, um generative KI für DevOps in Ihr Entwicklungstoolkit aufzunehmen.

Erste Schritte mit ClickUp Automatisieren Sie das Verfassen von Dokumentationen mit KI, überwachen Sie den Fortschritt anhand von Diagrammen und Sprints und beheben Sie Programmierfehler schnell mit ClickUp

ClickUp ist vielleicht die weltweit beliebteste Lösung für Projektmanagement, aber es ist auch eine solide Plattform für Softwareentwicklungsteams. Stellen Sie sich ClickUp als einen All-in-One-Hub für die Verwaltung von Teams, Tools und Wissen vor. Nutzen Sie ClickUp für das Issue-Tracking, Sprint-Backlogs und die Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit – selbst bei zu 100 % remote arbeitenden DevOps-Teams – mit ClickUp Mindmaps.

Mit diesem cloudbasierten Tool ist es für Software-Teams ein Kinderspiel, ihre Workflows zu optimieren, bevor sie sich kopfüber in ein Projekt stürzen. Sie können sogar Ihr geniales Brainstorming-Dokument mit einem einzigen Klick in umsetzbare Aufgaben umwandeln. ?

Wenn Sie nach einem KI-Tool für DevOps suchen, haben wir auch das. Teilen Sie ClickUp AI mit, dass Sie Entwickler sind, und das Tool erstellt benutzerdefinierte Vorschläge für Ihre Arbeit.

Nutzen Sie das KI-Tool für Produktideen, Roadmaps, Produktdokumentation oder User Stories – die Möglichkeiten sind endlos.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp lässt sich mit den Git-Tools integrieren, die Sie bereits kennen und schätzen

Sparen Sie Zeit und organisieren Sie Projekte schnell mit der ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung

Nutzen Sie ClickUp Automatisierungen , um Ihre Workload ohne Programmieraufwand zu vereinfachen

Verfolgen Sie Metriken in ClickUp Goals , um Ihr Budget, Projekt-Meilensteine und mehr zu überwachen

Die Nutzung von KI-Tools in ClickUp ist sehr einfach und bietet eine individuelle Anpassung für alle Abteilungen und Arbeitsbereiche

Limitierungen von ClickUp

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp verfügt über zahlreiche Features, daher kann es etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an die Plattform zu gewöhnen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3.800 Bewertungen)

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der entwickelt wurde, um Ihren Programmier-Workflow zu optimieren. Dank sprachgesteuerter Produktivität können Sie Fehler einfach beschreiben, Code-Schnipsel anfordern oder Lösungen laut aussprechen – Brain MAX erfasst Ihre Eingaben sofort und macht sich an die Arbeit. Durch die tiefe Integration in Ihre Programmier-Tools und Projektdateien versteht es den Kontext Ihrer Codebasis und hilft Ihnen so, Fehler schneller zu beheben und relevante Dokumentation oder frühere Korrekturen in Sekundenschnelle zu finden. Was Brain MAX wirklich auszeichnet, ist der Zugriff auf mehrere führende KI-Modelle (LLMs) für die fortgeschrittene Problemlösung. Ganz gleich, ob Sie Hilfe beim Refactoring von Code, beim Generieren von Testfällen oder bei der Bewältigung komplexer Logik benötigen – Brain MAX nutzt die besten KI-Modelle für die jeweilige Aufgabe.

2. CodeGuru

via CodeGuru

Möchten Sie Ihre Systeme absichern? Amazon CodeGuru Security wurde entwickelt, um Schwachstellen in Ihrem Code zu erkennen und zu beheben. Es nutzt maschinelles Lernen und Automatisierung, um Code-Ineffizienzen zu beseitigen, die Sicherheit zu erhöhen und die Rechenkosten zu senken.

CodeGuru bietet generative KI für DevOps in Form einer automatisierten Code-Analyse. Mit einem solchen KI-Tool können Sie Schwachstellen wie SQL-Injections, Probleme mit Anmeldedaten und gefälschte Anfragen automatisch erkennen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, womit Sie es zu tun haben, erklärt CodeGuru Ihnen die Grundlagen einer Sicherheitslücke, was auf dem Spiel steht und wie es Ihren Code mithilfe von maschinellem Lernen sicherer macht.

Die besten Features von CodeGuru

Laden Sie einfach Ihren Code hoch, und CodeGuru zeigt automatisch eine Liste mit Empfehlungen an.

CodeGuru unterstützt Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript und IaC-Sprachen

Es lässt sich in GitHub, Gitlab, Bitbucket und verschiedene AWS-Produkte integrieren

CodeGuru schließt behobene Fehler automatisch in Ihrer System-Software für die Nachverfolgung

Limit von CodeGuru

CodeGuru hat nicht besonders viele Bewertungen speziell für KI in DevOps

CodeGuru ist ein eigenständiges DevOps-Tool , sodass du für deine eigentliche Arbeit weiterhin von Plattform zu Plattform wechseln musst, um sie zu erledigen

Preise für CodeGuru

Free

10 $/Monat für 100.000 Codezeilen und 30 $/Monat für jeweils weitere 100.000 Codezeilen

10 $/Monat für zwei vollständige Scans des Repositorys

Bewertungen und Rezensionen zu CodeGuru

G2: 5/5 (1 Bewertung)

Capterra: N/A

3. Datadog

via Datadog

Datadog ist ein tool zur Überwachung der Anwendungsleistung (APM). Wenn Sie in der Cloud bereitstellen, ermöglicht Ihnen das Softwareentwicklungs-Tool von Datadog, Traces mit Telemetriedaten zu korrelieren, wodurch die Ursachenanalyse einfacher denn je wird.

Es fasst nicht nur alle Metriken zur Code-Integrität und Abhängigkeiten in einer Tabelle zusammen, sondern durch den Einsatz von KI-Tools wie Datadog wird Ihre Anwendung proaktiv verbessert, indem mithilfe von KI und maschinellem Lernen spezifische Überwachungen und Tests eingerichtet werden.

Die besten Features von Datadog

Zu erledigen: Verteilte Tracing-Analysen von Browsern bis hin zu Backend-Diensten und Datenbanken

Vertrauen Sie auf Bits KI, um Daten zu abfragen, Fehlerbehebungen zu optimieren und zukünftige Probleme zu vermeiden

Datadog bietet schlüsselfertige Integrationen mit SAP, Active Directory, Git und weiteren Systemen

Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Echtzeitdaten

Limitierungen von Datadog

Viele Benutzer wünschen sich, dass Datadog synthetisches Monitoring anbieten würde

Andere sagen, die Dokumentation sei unzureichend

Preise für Datadog

Free

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

DevSecOps Pro: 22 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Unternehmen: 23 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

DevSecOps Enterprise: 34 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Datadog

G2: 4,3/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 230 Bewertungen)

4. Sysdig

via Sysdig

Cloud-Sicherheit ist keine leichte Aufgabe, aber Sysdig möchte Ihre Cloud so sicher wie möglich machen. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf Cloud-Erkennung und -Reaktion, Schwachstellenmanagement und Berechtigungen, aber Sysdig bietet auch generative KI für DevOps an. Probieren Sie den Sysdig Sage-Chatbot aus, um Wissenssilos aufzubrechen und bei Bedrohungen schneller zu reagieren. ?

Die besten Features von Sysdig

Sysdig Monitor analysiert die Cloud und Kubernetes mit einem verwalteten Prometheus-Dienst

Sehen Sie alle potenziellen Risiken in einem Dashboard, um Ihre Risikosituation zu verstehen

Die Nutzung von KI-Laufzeit-Insights zur Priorisierung und Minderung von Risiken schafft einen besser handhabbaren Prozess für Entwicklungs- und Betriebsteams

Der Cloud Attack Graph listet Bedrohungen in Echtzeit auf, damit Ihr Team sofort Maßnahmen ergreifen kann

Limitierungen von Sysdig

Sysdig konzentriert sich eher auf Cloud-Sicherheit und bietet daher keine Features für Code-Optimierung, Vorlagen oder Projektmanagement

Mehrere Benutzer sagen, dass die Dashboards und Datenquellen von Sysdig nicht einfach zu verwalten sind

Preise für Sysdig

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Sysdig

G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (7 Bewertungen)

5. Snyk

via Snyk

Snyk nutzt DeepCode KI, um Sicherheitsinformationen in Echtzeit bereitzustellen. Es findet Schwachstellen in Ihrem Code und behebt diese automatisch, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen. Snyk unterstützt eine beeindruckende Anzahl von Sprachen und Integrationen, aber auch sein KI-Tool für DevOps ist nicht zu verachten.

Verwenden Sie Snyk KI, um sicheren Code zu schreiben, ihn zu testen und vor der Bereitstellung zu überprüfen.

Die besten Features von Snyk

Snyk Code optimiert Ihren Code in Echtzeit hinsichtlich Schwachstellen

Snyk bietet IaC-Tools zur Behebung von Fehlkonfigurationen in der Cloud

Die Plattform bietet Sicherheit für Container und Kubernetes

Snyk Open Source erledigt Software-Kompositionsanalysen, um das Risikomanagement zu vereinfachen

Limitierungen von Snyk

Einige Benutzer sagen, dass die Implementierung und Integration schwierig ist

Andere sagen, dass die automatische Fehlerbehebung von Snyk für manche Anforderungen in der Softwareentwicklung nicht narrensicher ist

Preise für Snyk

Free

Team: 52 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Enterprise: Preise auf Anfrage

Snyk-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 15 Bewertungen)

6. PagerDuty

via PagerDuty

PagerDuty bietet weit mehr als nur ein KI-Tool für DevOps. Es handelt sich um eine Lösung für die digitale Transformation, die alles von der Automatisierung der Prozesse bis zum Kundenservice abdeckt.

Das generative KI-Tool automatisiert die Bereitstellung, die Zugriffsverwaltung und die Projektnachbesprechungen.

Die besten Features von PagerDuty

Nutzen Sie KI, um Status-Updates zu verfassen

PagerDuty fasst Warnmeldungen zu einzelnen Incidents zusammen, um eine schnellere Behebung zu ermöglichen

Diese Plattform verfolgt einen serviceorientierten Ansatz, der sich perfekt für die Priorisierung von kundenbezogenen Problemen eignet

PagerDuty zentralisiert die Reaktion auf Incidents mit Kontext-, Runbook- und Behebungsinformationen

Limitierungen von PagerDuty

Die Vielzahl an Warnmeldungen macht es schwierig zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht

Einige Benutzer sagen, dass die komplexe Plattform eine steile Lernkurve hat

Preise für PagerDuty

Free

Professional: 21 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Geschäft: 41 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Digital Operations: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu PagerDuty

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

7. Harness

via Harness

Harness behauptet, dass seine Clients mit seiner Hilfe Projekte viermal schneller umsetzen können – keine Kleinigkeit. Dieses KI-Tool für DevOps nutzt künstliche Intelligenz zur Überprüfung von Bereitstellungen.

Der AIDA-KI-Assistent unterstützt bei der Entwicklung und Fehlerbehebung, kann aber auch mithilfe von Natural Language Processing (NLP) Richtlinien für Cloud-Ressourcen erstellen.

Nutzen Sie die besten Features

Harness ermöglicht eine Cloud-native Bereitstellung ohne Skripting

Es überprüft fehlgeschlagene Bereitstellungen automatisch und behebt Fehler

Harness lässt sich in GitHub, Bitbucket, Gitlab, Azure Repos und weitere Plattformen integrieren

Entwickeln Sie mit Harness für jede Architektur in jeder Sprache

Einschränkungen nutzen

Einige Benutzer sagen, das Setup sei verwirrend

Die Plattform ist nicht besonders intuitiv oder benutzerfreundlich

Preise von Harness

Free

Team: 100 $/Monat pro Dienst

Enterprise: Preise auf Anfrage

Nutzen Sie Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (9 Bewertungen)

8. Atlassian Intelligence

via Atlassian Intelligence

Setzen Sie voll und ganz auf Atlassian-Produkte? Wenn ja, sollten Sie sich Atlassian Intelligence ansehen. Dieses KI-Tool für DevOps ist für mehrere Atlassian-Produkte verfügbar, darunter Jira und Confluence.

Es bündelt institutionelles Wissen, wandelt Abfragen in JQL oder SQL um und vieles mehr. ?

Die besten Features von Atlassian Intelligence

Bitten Sie den Chatbot, Dateien für Sie zu suchen

Zusammenfassung der Confluence-Meeting-Notizen

Verwenden Sie Atlassian Intelligence, um Arbeit in Jira zu definieren

Erhalten Sie rund um die Uhr Unterstützung vom Jira Service Management-Team für alle Fragen rund um Intelligence

Limit von Atlassian Intelligence

Atlassian Intelligence ist nur für Atlassian-Produkte verfügbar

Es befindet sich noch in der Beta-Phase, daher gibt es noch nicht viele Bewertungen

Preise für Atlassian Intelligence

Enthalten in Atlassian-Produkten

Bewertungen und Rezensionen zu Atlassian Intelligence

G2: k. A.

Capterra: N/A

9. Kubiya

via Kubiya

Kubiya bezeichnet sich selbst als das „ChatGPT für DevOps“ – wenn Sie also genau danach suchen, sind Sie hier genau richtig. Basierend auf einem großen Sprachmodell (LLM) erkennt Kubiya Lücken in Ihrem Workflow, verwaltet Tickets und speichert institutionelles Wissen.

Die besten Features von Kubiya

Fügen Sie den Kubi-Assistenten schnell zu Ihrem Slack-Kanal hinzu

Erstellen Sie Tickets aus Kubi-Unterhaltungen

Die Wissensdatenbank lässt sich in Confluence, Notion und GitBook integrieren

Kubiya wird umso intelligenter, je mehr Sie mit ihm interagieren

Limitierungen von Kubiya

Es gibt nicht viele Bewertungen

Kubiya bietet keine Tools für das DevOps-Projektmanagement , keine Vorlagen und keine Funktionen für die Zusammenarbeit, sodass du für deine Arbeit weiterhin andere Plattformen nutzen musst

Preise für Kubiya

Free

Team-Plan: 40 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Kubiya

G2: k. A.

Capterra: N/A

10. Dynatrace

via Dynatrace

Dynatrace bezeichnet sich selbst als KI-gestützte Analyse- und Automatisierungsplattform. Das Unternehmen nutzt kausale KI, um über typische Machine-Learning-Reaktionen hinauszugehen und menschliche Intelligenz wirklich nachzuahmen. Nutzen Sie Dynatrace für Geschäftsanalysen, No-Code-Automatisierungen, Sicherheit und Infrastruktur-Observability, um Sicherheit und Leistung in Einklang zu bringen.

Die besten Features von Dynatrace

Dynatrace Davis nutzt ein Multi-/AI-Modell für Observability und Sicherheit

Rufen Sie Business-Analysen in Echtzeit ab, und Dynatrace liefert Ihnen Optimierungsvorschläge

Hybrid- und Cloud-Umgebungen automatisch für die Nachverfolgung nutzen

Führen Sie eine Ursachenanalyse durch

Limitierungen von Dynatrace

Einige Nutzer stellen Probleme mit der Benutzeroberfläche und der Leistung fest

Andere wünschen sich, dass Dynatrace mehr Integrationen bieten würde

Preise für Dynatrace

Full-Stack-Überwachung: 0,08 $/Stunde für 8 GiB Host

Infrastrukturüberwachung: 0,04 $/Stunde für Hosts jeder Größe

Sicherheit der Anwendung: 0,018 $/Stunde für 8 GiB Host

Real User Monitoring: 0,00225 $/Sitzung

Synthetische Überwachung: 0,001 $/synthetische Anfrage

Log-Management & Analytics: 0,0035 $ pro GiB-Abfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Dynatrace

G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Bessere DevOps-Workflows sind nur einen Klick entfernt

Von Bugs über Sicherheitslücken bis hin zu komplexen Projekten – Ihr DevOps-Team hat alle Hände voll zu tun. Warum nicht mit KI-Tools für DevOps den einfachen Weg wählen?

ClickUp vereint ein KI-Tool, Projektmanagement, Metriken, Workload-Planung und vieles mehr auf einer einzigen Plattform. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung mühsamer Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – Ihren Code.

Aber wir wissen: Sehen ist Glauben. Erstellen Sie jetzt Ihren ClickUp-Workspace – es ist kostenlos und Sie benötigen keine Kreditkarte. ?