Die 10 besten generativen KI-Tools für DevOps-Teams im Jahr 2026

Künstliche Intelligenz (KI) hat alles revolutioniert, vom Texten bis zur medizinischen Bildgebung, aber auch für Entwicklungsteams ist sie eine enorme Zeitersparnis. Wenn Ihr DevOps-Team nach einem Zauberstab sucht, um Sicherheit und Genauigkeit zu steigern, brauchen Sie ein KI-Tool.
Das ist auch nicht nur ein nettes Extra. KI-gestützte Programmier-Tools verbessern den Softwareentwicklungszyklus und machen die kontinuierliche Integration und Bereitstellung effizienter. Sie verfügen sogar über die Leistungsfähigkeit, Workflows für die komplexesten Entwicklungsprojekte zu automatisieren. ?️
In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, worauf Sie bei einem KI-Tool für DevOps achten sollten, und geben Ihnen die 10 besten generativen KI-Tools des Jahres 2024 für Entwicklungsteams frei.
Was ist ein KI-Tool für DevOps?
Ein KI-Tool für DevOps dient dazu, den Entwicklungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren. Die Funktionsweise variiert je nach tool, doch in der Regel nutzen sie Algorithmen des maschinellen Lernens, um:
- Datensätze analysieren
- Vereinfachen Sie die Generierung des Codes
- Schwachstellen vorhersagen und beheben
- Vorschläge für Abhilfemaßnahmen
Einige generative KI-Tools für DevOps können sogar bei der Echtzeitüberwachung helfen, wiederholende Aufgaben automatisieren und Code-Reviews anbieten, um die Codequalität zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie sich Gedanken über die Effizienz Ihres Workflows, die Sicherheit oder die Qualität machen – KI-Tools stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.
Worauf sollten Sie bei generativer KI für DevOps achten?
Vielleicht kommen Sie vorerst noch mit ChatGPT von OpenAI zurecht, aber dieses KI-Tool ist wahrscheinlich nicht leistungsfähig genug für alle DevOps-Anwendungen. DevOps kann ziemlich technisch werden, daher empfehlen wir, nach generativen KI-Tools mit folgenden Funktionen zu suchen:
- Integrationen: Je besser sich Ihre Lösungen miteinander integrieren lassen, desto seltener müssen Sie zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln – und das spart enorm viel Zeit. Suchen Sie nach generativen KI-Modellen, die sich in Ihre bestehenden Repositorys und andere SaaS-Lösungen integrieren lassen.
- Automatisierung: Automatisierung ist der leistungsstarke Partner der KI. Auslöser-basierte Automatisierungsregeln erleichtern die benutzerdefinierte Anpassung und Automatisierung von Workflows und beseitigen Engpässe ein für alle Mal.
- Skalierbarkeit: Manche KI-Tools können nicht viele Anfragen verarbeiten, und das ist ein Problem für Teams im Unternehmen. Achten Sie auf KI-Tools für DevOps, die darauf ausgelegt sind, mit Ihren wachsenden Anforderungen an die Anwendungsleistung Schritt zu halten.
- Berichte und Analysen: Sind Sie ein datengesteuertes Team? Holen Sie sich ein Machine-Learning-Tool, das Ihnen mithilfe von KI Echtzeit-Einblicke in Metriken, die Arbeitspipeline Ihres Teams und vieles mehr bietet. Wenn es zudem Ursachenanalysen für Probleme durchführen kann, umso besser
- Sicherheit: Dies ist ein Muss für jedes Team, aber Sicherheit ist für Softwareentwicklungsteams besonders wichtig. Nicht alle KI-Tools sind transparent in Bezug auf den Datenschutz. Achten Sie daher auf ein tool mit Zertifizierungen oder einer anderen Art von Garantie, dass es sensible Informationen ordnungsgemäß behandelt.
Die 10 besten KI-Tools für DevOps
Es ist nicht einfach, ein zuverlässiges KI-Tool für die Softwareentwicklung zu finden, aber suchen Sie nicht weiter – wir haben die Recherche für Sie erledigt. Sehen Sie sich diese Plattformen an, um generative KI für DevOps in Ihr Entwicklungstoolkit aufzunehmen.
1. ClickUp
ClickUp ist vielleicht die weltweit beliebteste Lösung für Projektmanagement, aber es ist auch eine solide Plattform für Softwareentwicklungsteams. Stellen Sie sich ClickUp als einen All-in-One-Hub für die Verwaltung von Teams, Tools und Wissen vor. Nutzen Sie ClickUp für das Issue-Tracking, Sprint-Backlogs und die Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit.
Verbessern Sie die Zusammenarbeit – selbst bei zu 100 % remote arbeitenden DevOps-Teams – mit ClickUp Mindmaps.
Mit diesem cloudbasierten Tool ist es für Software-Teams ein Kinderspiel, ihre Workflows zu optimieren, bevor sie sich kopfüber in ein Projekt stürzen. Sie können sogar Ihr geniales Brainstorming-Dokument mit einem einzigen Klick in umsetzbare Aufgaben umwandeln. ?
Wenn Sie nach einem KI-Tool für DevOps suchen, haben wir auch das. Teilen Sie ClickUp AI mit, dass Sie Entwickler sind, und das Tool erstellt benutzerdefinierte Vorschläge für Ihre Arbeit.
Nutzen Sie das KI-Tool für Produktideen, Roadmaps, Produktdokumentation oder User Stories – die Möglichkeiten sind endlos.
Die besten Features von ClickUp
- ClickUp lässt sich mit den Git-Tools integrieren, die Sie bereits kennen und schätzen
- Sparen Sie Zeit und organisieren Sie Projekte schnell mit der ClickUp-Vorlage für die Softwareentwicklung
- Nutzen Sie ClickUp Automatisierungen, um Ihre Workload ohne Programmieraufwand zu vereinfachen
- Verfolgen Sie Metriken in ClickUp Goals, um Ihr Budget, Projekt-Meilensteine und mehr zu überwachen
- Die Nutzung von KI-Tools in ClickUp ist sehr einfach und bietet eine individuelle Anpassung für alle Abteilungen und Arbeitsbereiche
Limitierungen von ClickUp
- ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar
- ClickUp verfügt über zahlreiche Features, daher kann es etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an die Plattform zu gewöhnen
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 3.800 Bewertungen)
💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der entwickelt wurde, um Ihren Programmier-Workflow zu optimieren. Dank sprachgesteuerter Produktivität können Sie Fehler einfach beschreiben, Code-Schnipsel anfordern oder Lösungen laut aussprechen – Brain MAX erfasst Ihre Eingaben sofort und macht sich an die Arbeit. Durch die tiefe Integration in Ihre Programmier-Tools und Projektdateien versteht es den Kontext Ihrer Codebasis und hilft Ihnen so, Fehler schneller zu beheben und relevante Dokumentation oder frühere Korrekturen in Sekundenschnelle zu finden.
Was Brain MAX wirklich auszeichnet, ist der Zugriff auf mehrere führende KI-Modelle (LLMs) für die fortgeschrittene Problemlösung. Ganz gleich, ob Sie Hilfe beim Refactoring von Code, beim Generieren von Testfällen oder bei der Bewältigung komplexer Logik benötigen – Brain MAX nutzt die besten KI-Modelle für die jeweilige Aufgabe.
2. CodeGuru
Möchten Sie Ihre Systeme absichern? Amazon CodeGuru Security wurde entwickelt, um Schwachstellen in Ihrem Code zu erkennen und zu beheben. Es nutzt maschinelles Lernen und Automatisierung, um Code-Ineffizienzen zu beseitigen, die Sicherheit zu erhöhen und die Rechenkosten zu senken.
CodeGuru bietet generative KI für DevOps in Form einer automatisierten Code-Analyse. Mit einem solchen KI-Tool können Sie Schwachstellen wie SQL-Injections, Probleme mit Anmeldedaten und gefälschte Anfragen automatisch erkennen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, womit Sie es zu tun haben, erklärt CodeGuru Ihnen die Grundlagen einer Sicherheitslücke, was auf dem Spiel steht und wie es Ihren Code mithilfe von maschinellem Lernen sicherer macht.
Die besten Features von CodeGuru
- Laden Sie einfach Ihren Code hoch, und CodeGuru zeigt automatisch eine Liste mit Empfehlungen an.
- CodeGuru unterstützt Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript und IaC-Sprachen
- Es lässt sich in GitHub, Gitlab, Bitbucket und verschiedene AWS-Produkte integrieren
- CodeGuru schließt behobene Fehler automatisch in Ihrer System-Software für die Nachverfolgung
Limit von CodeGuru
- CodeGuru hat nicht besonders viele Bewertungen speziell für KI in DevOps
- CodeGuru ist ein eigenständiges DevOps-Tool, sodass du für deine eigentliche Arbeit weiterhin von Plattform zu Plattform wechseln musst, um sie zu erledigen
Preise für CodeGuru
- Free
- 10 $/Monat für 100.000 Codezeilen und 30 $/Monat für jeweils weitere 100.000 Codezeilen
- 10 $/Monat für zwei vollständige Scans des Repositorys
Bewertungen und Rezensionen zu CodeGuru
- G2: 5/5 (1 Bewertung)
- Capterra: N/A
3. Datadog
Datadog ist ein tool zur Überwachung der Anwendungsleistung (APM). Wenn Sie in der Cloud bereitstellen, ermöglicht Ihnen das Softwareentwicklungs-Tool von Datadog, Traces mit Telemetriedaten zu korrelieren, wodurch die Ursachenanalyse einfacher denn je wird.
Es fasst nicht nur alle Metriken zur Code-Integrität und Abhängigkeiten in einer Tabelle zusammen, sondern durch den Einsatz von KI-Tools wie Datadog wird Ihre Anwendung proaktiv verbessert, indem mithilfe von KI und maschinellem Lernen spezifische Überwachungen und Tests eingerichtet werden.
Die besten Features von Datadog
- Zu erledigen: Verteilte Tracing-Analysen von Browsern bis hin zu Backend-Diensten und Datenbanken
- Vertrauen Sie auf Bits KI, um Daten zu abfragen, Fehlerbehebungen zu optimieren und zukünftige Probleme zu vermeiden
- Datadog bietet schlüsselfertige Integrationen mit SAP, Active Directory, Git und weiteren Systemen
- Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Echtzeitdaten
Limitierungen von Datadog
- Viele Benutzer wünschen sich, dass Datadog synthetisches Monitoring anbieten würde
- Andere sagen, die Dokumentation sei unzureichend
Preise für Datadog
- Free
- Pro: 15 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- DevSecOps Pro: 22 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Unternehmen: 23 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- DevSecOps Enterprise: 34 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
Bewertungen und Rezensionen zu Datadog
- G2: 4,3/5 (über 430 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 230 Bewertungen)
4. Sysdig
Cloud-Sicherheit ist keine leichte Aufgabe, aber Sysdig möchte Ihre Cloud so sicher wie möglich machen. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf Cloud-Erkennung und -Reaktion, Schwachstellenmanagement und Berechtigungen, aber Sysdig bietet auch generative KI für DevOps an. Probieren Sie den Sysdig Sage-Chatbot aus, um Wissenssilos aufzubrechen und bei Bedrohungen schneller zu reagieren. ?
Die besten Features von Sysdig
- Sysdig Monitor analysiert die Cloud und Kubernetes mit einem verwalteten Prometheus-Dienst
- Sehen Sie alle potenziellen Risiken in einem Dashboard, um Ihre Risikosituation zu verstehen
- Die Nutzung von KI-Laufzeit-Insights zur Priorisierung und Minderung von Risiken schafft einen besser handhabbaren Prozess für Entwicklungs- und Betriebsteams
- Der Cloud Attack Graph listet Bedrohungen in Echtzeit auf, damit Ihr Team sofort Maßnahmen ergreifen kann
Limitierungen von Sysdig
- Sysdig konzentriert sich eher auf Cloud-Sicherheit und bietet daher keine Features für Code-Optimierung, Vorlagen oder Projektmanagement.
- Mehrere Benutzer sagen, dass die Dashboards und Datenquellen von Sysdig nicht einfach zu verwalten sind
Preise für Sysdig
- Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu Sysdig
- G2: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (7 Bewertungen)
5. Snyk
Snyk nutzt DeepCode KI, um Sicherheitsinformationen in Echtzeit bereitzustellen. Es findet Schwachstellen in Ihrem Code und behebt diese automatisch, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen. Snyk unterstützt eine beeindruckende Anzahl von Sprachen und Integrationen, aber auch sein KI-Tool für DevOps ist nicht zu verachten.
Verwenden Sie Snyk KI, um sicheren Code zu schreiben, ihn zu testen und vor der Bereitstellung zu überprüfen.
Die besten Features von Snyk
- Snyk Code optimiert Ihren Code in Echtzeit hinsichtlich Schwachstellen
- Snyk bietet IaC-Tools zur Behebung von Fehlkonfigurationen in der Cloud
- Die Plattform bietet Sicherheit für Container und Kubernetes
- Snyk Open Source erledigt Software-Kompositionsanalysen, um das Risikomanagement zu vereinfachen
Limitierungen von Snyk
- Einige Benutzer sagen, dass die Implementierung und Integration schwierig ist
- Andere sagen, dass die automatische Fehlerbehebung von Snyk für manche Anforderungen in der Softwareentwicklung nicht narrensicher ist
Preise für Snyk
- Free
- Team: 52 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Snyk-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 110 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 15 Bewertungen)
6. PagerDuty
PagerDuty bietet weit mehr als nur ein KI-Tool für DevOps. Es handelt sich um eine Lösung für die digitale Transformation, die alles von der Automatisierung der Prozesse bis zum Kundenservice abdeckt.
Das generative KI-Tool automatisiert die Bereitstellung, die Zugriffsverwaltung und die Projektnachbesprechungen.
Die besten Features von PagerDuty
- Nutzen Sie KI, um Status-Updates zu verfassen
- PagerDuty fasst Warnmeldungen zu einzelnen Incidents zusammen, um eine schnellere Behebung zu ermöglichen
- Diese Plattform verfolgt einen serviceorientierten Ansatz, der sich perfekt für die Priorisierung von kundenbezogenen Problemen eignet
- PagerDuty zentralisiert die Reaktion auf Incidents mit Kontext-, Runbook- und Behebungsinformationen
Limitierungen von PagerDuty
- Die Vielzahl an Warnmeldungen macht es schwierig zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht
- Einige Benutzer sagen, dass die komplexe Plattform eine steile Lernkurve hat
Preise für PagerDuty
- Free
- Professional: 21 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Geschäft: 41 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Digital Operations: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu PagerDuty
- G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)
7. Harness
Harness behauptet, dass seine Clients mit seiner Hilfe Projekte viermal schneller umsetzen können – keine Kleinigkeit. Dieses KI-Tool für DevOps nutzt künstliche Intelligenz zur Überprüfung von Bereitstellungen.
Der AIDA-KI-Assistent unterstützt bei der Entwicklung und Fehlerbehebung, kann aber auch mithilfe von Natural Language Processing (NLP) Richtlinien für Cloud-Ressourcen erstellen.
Nutzen Sie die besten Features
- Harness ermöglicht eine Cloud-native Bereitstellung ohne Skripting
- Es überprüft fehlgeschlagene Bereitstellungen automatisch und behebt Fehler
- Harness lässt sich in GitHub, Bitbucket, Gitlab, Azure Repos und weitere Plattformen integrieren
- Entwickeln Sie mit Harness für jede Architektur in jeder Sprache
Einschränkungen nutzen
- Einige Benutzer sagen, das Setup sei verwirrend
- Die Plattform ist nicht besonders intuitiv oder benutzerfreundlich
Preise von Harness
- Free
- Team: 100 $/Monat pro Dienst
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Nutzen Sie Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (9 Bewertungen)
8. Atlassian Intelligence
Setzen Sie voll und ganz auf Atlassian-Produkte? Wenn ja, sollten Sie sich Atlassian Intelligence ansehen. Dieses KI-Tool für DevOps ist für mehrere Atlassian-Produkte verfügbar, darunter Jira und Confluence.
Es bündelt institutionelles Wissen, wandelt Abfragen in JQL oder SQL um und vieles mehr. ?
Die besten Features von Atlassian Intelligence
- Bitten Sie den Chatbot, Dateien für Sie zu suchen
- Zusammenfassung der Confluence-Meeting-Notizen
- Verwenden Sie Atlassian Intelligence, um Arbeit in Jira zu definieren
- Erhalten Sie rund um die Uhr Unterstützung vom Jira Service Management-Team für alle Fragen rund um Intelligence
Limit von Atlassian Intelligence
- Atlassian Intelligence ist nur für Atlassian-Produkte verfügbar
- Es befindet sich noch in der Beta-Phase, daher gibt es noch nicht viele Bewertungen
Preise für Atlassian Intelligence
- Enthalten in Atlassian-Produkten
Bewertungen und Rezensionen zu Atlassian Intelligence
- G2: k. A.
- Capterra: N/A
9. Kubiya
Kubiya bezeichnet sich selbst als das „ChatGPT für DevOps“ – wenn Sie also genau danach suchen, sind Sie hier genau richtig. Basierend auf einem großen Sprachmodell (LLM) erkennt Kubiya Lücken in Ihrem Workflow, verwaltet Tickets und speichert institutionelles Wissen.
Die besten Features von Kubiya
- Fügen Sie den Kubi-Assistenten schnell zu Ihrem Slack-Kanal hinzu
- Erstellen Sie Tickets aus Kubi-Unterhaltungen
- Die Wissensdatenbank lässt sich in Confluence, Notion und GitBook integrieren
- Kubiya wird umso intelligenter, je mehr Sie mit ihm interagieren
Limitierungen von Kubiya
- Es gibt nicht viele Bewertungen
- Kubiya bietet keine Tools für das DevOps-Projektmanagement, keine Vorlagen und keine Funktionen für die Zusammenarbeit, sodass du für deine Arbeit weiterhin andere Plattformen nutzen musst
Preise für Kubiya
- Free
- Team-Plan: 40 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Kubiya
- G2: k. A.
- Capterra: N/A
10. Dynatrace
Dynatrace bezeichnet sich selbst als KI-gestützte Analyse- und Automatisierungsplattform. Das Unternehmen nutzt kausale KI, um über typische Machine-Learning-Reaktionen hinauszugehen und menschliche Intelligenz wirklich nachzuahmen. Nutzen Sie Dynatrace für Geschäftsanalysen, No-Code-Automatisierungen, Sicherheit und Infrastruktur-Observability, um Sicherheit und Leistung in Einklang zu bringen.
Die besten Features von Dynatrace
- Dynatrace Davis nutzt ein Multi-/AI-Modell für Observability und Sicherheit
- Rufen Sie Business-Analysen in Echtzeit ab, und Dynatrace liefert Ihnen Optimierungsvorschläge
- Hybrid- und Cloud-Umgebungen automatisch für die Nachverfolgung nutzen
- Führen Sie eine Ursachenanalyse durch
Limitierungen von Dynatrace
- Einige Nutzer stellen Probleme mit der Benutzeroberfläche und der Leistung fest
- Andere wünschen sich, dass Dynatrace mehr Integrationen bieten würde
Preise für Dynatrace
- Full-Stack-Überwachung: 0,08 $/Stunde für 8 GiB Host
- Infrastrukturüberwachung: 0,04 $/Stunde für Hosts jeder Größe
- Sicherheit der Anwendung: 0,018 $/Stunde für 8 GiB Host
- Real User Monitoring: 0,00225 $/Sitzung
- Synthetische Überwachung: 0,001 $/synthetische Anfrage
- Log-Management & Analytics: 0,0035 $ pro GiB-Abfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Dynatrace
- G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)
Bessere DevOps-Workflows sind nur einen Klick entfernt
Von Bugs über Sicherheitslücken bis hin zu komplexen Projekten – Ihr DevOps-Team hat alle Hände voll zu tun. Warum nicht mit KI-Tools für DevOps den einfachen Weg wählen?
ClickUp vereint ein KI-Tool, Projektmanagement, Metriken, Workload-Planung und vieles mehr auf einer einzigen Plattform. Verbringen Sie weniger Zeit mit der Verwaltung mühsamer Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – Ihren Code.
Aber wir wissen: Sehen ist Glauben. Erstellen Sie jetzt Ihren ClickUp-Workspace – es ist kostenlos und Sie benötigen keine Kreditkarte. ?